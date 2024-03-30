verimliliği Artırmak için 14 Evden Çalışma İpucu

Pandemi sonrasında geleneksel çalışma alanı önemli ölçüde değişti ve birçok şirket hibrit veya tamamen uzaktan çalışma modelini benimsedi. Uzaktan çalışma verimliliği artırır, iş-yaşam dengesini korumaya yardımcı olur ve zaman kazandırır.

Çalışanların %98'inin en azından bazı zamanlarda uzaktan çalışmak istediğini söylemesi şaşırtıcı değil. Ancak evden çalışmanın da zorlukları var. Tükenmişliğe yol açabilir, iş arkadaşlarınızla bağlantı kurmayı zorlaştırabilir ve hatta sınırlarınızı etkileyebilir.

Bu nedenle, bu blogda en iyi evden çalışma ipuçlarını derledik. Bu ipuçları, uzaktan çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmenize ve zamanınızı en verimli şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır.

Evden Çalışmanın Zorlukları

Verimliliğinizi korumanıza yardımcı olacak en iyi evden çalışma ipuçlarını tartışmadan önce, evden çalışmayla ilgili bazı yaygın zorlukları hızlıca inceleyelim. 🏠

Tükenmişlik

Forbes Advisor'ın bir anket raporuna göre, uzaktan çalışanların %69'u dijital iletişim araçlarından dolayı kendilerini tükenmiş hissettiklerini belirtmiştir. Slack bildirimleri, e-postalar, Zoom görüşmeleri ve telefon görüşmelerinin aralıksız akışı, uzaktan çalışırken iş-yaşam dengesini etkileyebilir ve zihinsel yorgunluğa neden olabilir.

Sınırları belirlemede zorluk

Çalışma alanı ile kişisel yaşam alanı arasında fiziksel bir ayrım olmadığı için, evden çalışırken iş hayatı ile kişisel hayatı birbirinden ayırmak zorlaşır. Ayrıca, birçok uzaktan çalışan, rutin ve belirli çalışma saatlerinin olmaması nedeniyle aşırı çalışır ve sürekli ulaşılabilir olma baskısı hisseder.

İş arkadaşlarıyla bağlantı eksikliği

Yüz yüze etkileşimin olmaması, iş arkadaşlarınızla bağlantı kurmayı zorlaştırır. Uzun vadede, bu durum genellikle izolasyon, yalnızlık ve zayıf ruh sağlığı hissine yol açar, çünkü uzaktan çalışanlar ofis ortamının sosyal yönlerini kaçırırlar.

Daha fazla dikkat dağıtıcı unsur

Ev bazen birçok dikkat dağıtıcı unsurla dolu yoğun bir yer olabilir. Yanınızda çalışan başka aile üyeleri olabilir, arkadaşlarınız ve aileniz uğrayabilir, ev işleri ve çocuklarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bu durum verimliliğinizi etkileyebilir ve işinize konsantre olmanızı engelleyebilir.

Verimliliği Uzaktan Artırmak için Evden Çalışma İpuçları

Verimliliğinizi artırmak ve bu zorlukların üstesinden gelmek için en iyi evden çalışma ipuçları:

1. Bir çalışma alanı belirleyin

Kanepeden veya yataktan çalışmak kulağa çekici gelebilir. Ancak, zihniniz bunları rahatlama ve eğlenceyle ilişkilendirdiği için verimliliğinizin düşmanları olduklarını unutmayın. İş ve ev arasında fiziksel bir sınır oluşturmak için ayrı bir çalışma alanına ihtiyacınız vardır.

Yedek bir oda veya oturma odanızda küçük bir köşe olsun, iş odaklı bir zihniyete girmenizi sağlayacak özel bir çalışma alanı oluşturun. İşte ev ofisiniz için bazı ipuçları:

Çalışma alanınızı temiz hava ve güneş ışığı alabileceğiniz bir pencerenin yanına kurun☀️

Dikkatiniz kolayca dağılan biriyseniz, çalışma alanınızı mutfaktan, oturma odasından veya yoğun bir caddeye bakan pencerelerden uzak tutun

Elinizdekiyle çalışın. Yedek odanız yoksa, odanızın bir köşesine bir çalışma koltuğu ve masa kurun

Uzun süre oturmaktan rahatsız oluyorsanız, ev ofisiniz için ergonomik mobilyalar (ergonomik klavyeler dahil) edinin

Sık sık tempo değişikliğine ihtiyaç duyuyorsanız, ayakta çalışabileceğiniz bir masa tercih edin

2. Çalışma alanınızı optimize edin

Zaten belirlenmiş bir çalışma alanınız var. Harika! Ama bu alan sizin için gerçekten uygun mu? Çalışmaya ve verimliliğe elverişli bir çalışma alanı yaratmak çok önemlidir. Bunu yapmanın ilk yolu, alanı temiz ve düzenli tutmaktır. Ayrıca, alanı daha da optimize etmek için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Oksijen üretimini artıran hava filtreleme bitkileriyle alanınıza biraz yeşillik katın🪴

Düzenli olarak su içmeyi unutmamak için yanınızda büyük bir şişe su bulundurun

Favorilerinizle ortamı aydınlatın. Bir sanat eseri, bir parça boya veya size enerji veren herhangi bir şey ekleyin

Gerekirse bir müzik çalar ve silinebilir pano bulundurun

Bana özel bir ofisimin olması çok yardımcı oluyor 🙂 Bazı arkadaşlarımın oturma odalarında sadece bir masa var ve verimlilikten şikayet ediyorlar! Spotify'da Brain Food çalma listesini dinlemeliyim!

Bana özel bir ofisimin olması çok yardımcı oluyor 🙂 Bazı arkadaşlarımın oturma odalarında sadece bir masa var ve verimlilikten şikayet ediyorlar! Spotify'da Brain Food çalma listesini dinlemeliyim!

3. Bir rutin oluşturun

Evden çalışmanın önemli avantajlarından biri, çalışma saatlerinizi esnek bir şekilde ayarlayabilmeniz ve istediğiniz zaman çalışabilmenizdir. Ancak, tutarlı bir rutin oluşturmazsanız bu avantaj hızla zorlu bir hale gelebilir. İyi bir rutin, gününüzü verimli geçirmenin anahtarıdır.

Çalışma saatlerinizi belirleyin ve günlük programınızı oluşturmak için bir iş programı uygulaması kullanın. Bir programa sahip olmak, gününüzün iyi yapılandırılmış olmasını sağlarken size öngörülebilirlik de sunar.

ClickUp kullanarak günlük programınızı oluşturun ve planlanmamış görevleri takviminize hızlıca ekleyin

İş gününüzün başlangıcını belirleyen bir sabah ritüeli ile başlayın. Bu, kahve yapmak veya hatta kısa bir yürüyüş olabilir. Günü bitirirken, başardığınız her şeyi gözden geçirin ve ertesi günün planını yapın.

Ve son olarak, uykunuzu tam olarak almayı unutmayın. Dinlenmiş bir beyin, odaklanmanıza ve daha mutlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.

4. Düzenli aralar verin

Evden çalışmak, zamanınızın çoğunu masanızda oturarak ve çalışarak geçirmek anlamına gelir. Ancak, tüm gün oturmak vücudunuz ve verimliliğiniz için çok zararlıdır.

Bu nedenle düzenli aralar vermek çok önemlidir. Vücudunuzu esnetin, yoga yapın, yürüyün, gözlerinizi dinlendirin, bitkilerinizi sulayın ve işten uzaklaşın. 10 dakikalık bir ara bile zihninizi tazelemenizi sağlar. Gerekirse, gün içinde kısa bir şekerleme yaparak enerjinizi artırabilirsiniz.

Fiziksel aktivite, tükenmişliği önleyen, odaklanmanızı artıran ve verimlilikte harikalar yaratan en iyi evden çalışma ipuçlarından biridir. Bu nedenle, düzenli molaları programınızın kalıcı bir parçası haline getirin. Hatırlatıcılara ihtiyacınız varsa, sık sık mola vermek için bir uzaktan çalışma aracı kullanarak hatırlatıcılar ayarlayın.

5. Bir verimlilik aracı kullanın

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Evden çalışmanın en iyi püf noktalarından biri, iş gününüzü düzenlemek ve yönetmek için evden çalışma aracı kullanmaktır. Organizasyon uygulamaları, iletişim hizmetleri, görev yönetimi sistemleri ve verimlilik şablonlarından yararlanın.

Birçok uzaktan işbirliği aracı, takımların bağımsız olarak çalışmasına ve aynı zamanda iyi bağlantı kurmasına olanak tanır. Ancak, farklı amaçlar için farklı uygulamalar kullanmak yorucu geliyorsa, ClickUp gibi hepsi bir arada verimlilik aracını kullanmayı düşünün. Uzaktan çalışan takımlar için ClickUp'ı kullanarak evden çalışma deneyiminizi nasıl dönüştürebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

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Düzenli olun: ClickUp Görevleri ile tüm işlerinizi düzenli tutun; hedeflerinizden, belgelerinizden ve yorumlarınızdan görevler ve alt görevler oluşturun ve bunları çeşitli özelleştirilebilir görünümler kullanarak izleyin

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6. Odaklanma zamanını bloklayın

Zamanı bloklamak, evden çalışma püf noktalarından favorilerimizden biridir. Araştırmalar, belirli bir göreve tüm dikkatinizi vermenin en iyi sonuçları verdiğini kanıtlamıştır. Bu nedenle, enerji ve konsantrasyon gerektiren işlere odaklanmak için takviminizde zamanı bloklayın. Bunu, molalar gibi programınızın kalıcı bir parçası haline getirin.

Belirli bir göreve kesintisiz zaman ayırdığınızda çok şey yapabilirsiniz. Bu nedenle, mesajlar dahil hiçbir kesinti olmamasına dikkat edin. Daha iyi zaman bloklaması için ClickUp'ın Zaman Bloklama Şablonunu kullanın.

Bu Şablonu İndirin Zaman Bloklama Şablonu ile geçmiş, mevcut ve gelecekteki etkinliklerinizi izleyin

Şablon, toplantılarınızı takip etmenize, odaklanma zamanınızı bloklamanıza, görev bağımlılıklarını anlamanıza ve aşırı planlamayı önlemenize olanak tanır. Ayrıca, dinlenmek ve enerji toplamak için zaman ayırabilirsiniz.

7. İş ve yaşam dengesini sağlayın

Çalışma alanınız eviniz olduğunda iş ve yaşam dengesini sağlamak zor olabilir. Ancak, bazı kurallar ve sınırlar belirlemek çok önemlidir. Yapılacaklar şunlardır:

Sabit çalışma saatleri belirleyin, örneğin 9:00-17:00 veya 10:00-18:00. İş gününüz bittiğinde çalışmayı bırakın

ClickUp'taki Takvim Görünümü'nü kullanarak günlük programınızı oluşturun ve Hatırlatıcılar ile tekrarlanan hatırlatıcılar ayarlayın

Çalışma saatlerinizi ailenize bildirin ve bu dönem boyunca sizi rahatsız etmemelerini isteyin

Sizinle birlikte yaşayan çocuklarınız varsa, işinizi onların programlarına göre planlamayı deneyin

Sohbet için müsait olmadığınızda takım üyelerinizle iletişim kurun. Bunu yapmanın en basit yolu, takım iletişim aracında durumunuzu "meşgul" olarak ayarlamak veya bu süre için bildirimleri kapatmaktır

Bu sınırları boş zamanlarınızda da koruyun. Gerçekten acil bir durum olmadıkça, çalışma saatleri dışında işle ilgili bildirimlere veya mesajlara cevap vermeyin

Esnek olun. Bir rutin oluşturmak çok önemli olmakla birlikte, gerektiğinde bunu değiştirebilecek kadar esnek olun

💡 Öne çıkan: Sosyal Pazarlama Direktörümüz Chris Cunningham, iş-yaşam dengesi konusunda ilginç bir görüşe sahip

8. Başarı için giyin

Evden çalışmanın en iyi yanlarından biri, pijamalarınızla çalışabilmenizdir. Ancak, bunun verimliliğiniz için en kötü şey olduğunu söylesek ne dersiniz?

Pijamalarınızla, yataktan veya koltuktan çalışmak kesinlikle yasaktır. Bunun nedeni, beyninizin bu şeyleri dinlenme ve uykuyla ilişkilendirmesidir. Bu nedenle, sanal toplantınız olmasa bile başarı için giyin.

Bunu rutininizin bir parçası haline getirin. İş kıyafetlerinizi giymek ve sabah ritüelinizi tamamlamak, iş gününüzün başladığının bir işareti olur. Ve iş gününün sonunda, rahat pijamalarınızı giyin ve rahatlayın.

Bu, zihinsel olarak işten çıkmanıza da yardımcı olur. Yine, bu her gün iş kıyafetleri giymeniz gerektiği anlamına gelmez. Gerektiğinde kendinize bir mola verin.

9. Sağlıklı beslenin

Uzaktan çalışma, ofisteki arkadaşlarınızın öğle yemeği vaktini hatırlatmaması veya çalışma sırasında gün boyu sağlıksız atıştırmalıklar tüketmeniz nedeniyle öğle yemeğini atlamaya neden olur.

Bunun yerine, kendinizi yeniden ayarlamak ve işten bir nefes almak için öğle molası planlayın. Enerjinizi koruyacak sağlıklı yemekler yiyin. Rastgele gelen açlık hissi için sağlıklı atıştırmalıklar (meyveler, kuruyemişler, humus, Yunan yoğurdu vb. ) elinizin altında bulundurun. Ve su içmeyi unutmayın. 🥤

Google Takvim – ClickUp ent egrasyon unu kullanarak öğle yemeği saatlerini bloklayın ve iş programınızı etkilememesini sağlayın

10. Bir B planı yapın

Evden verimli bir şekilde çalışmak, teknolojiye güvenmeyi gerektirir. Ne yazık ki, teknoloji ve araçlar ani kesintiler, WiFi sorunları vb. nedenlerle güvenilmez olabilir. Bu nedenle, kaçınılmaz olarak bu durumla karşılaştığınızda bir plan B hazırlayın.

Bu yedekleme planına dahil edebileceğiniz olası adımlar şunlardır:

Her olası senaryoda yapılacaklar için bir eylem planı hazırlayın

Elektrik kesintisi bekleniyorsa, teknoloji ve internet bağlantınız için acil durum yedeklemesi hazırlayın

WiFi sorunları için mobil veri planı satın alın

Herhangi bir sorun olması durumunda, yedek bir bilgisayar veya tablet hazır bulundurun

Çevrimiçi hizmetleri ve araçları kullanarak verilerinizi yedekleyin ve kesinti durumunda belgelerinizi veya dosyalarınızı kaybetmediğinizden emin olun

Herhangi bir nedenle evinizde çalışamayacağınız durumlar için, çalışabileceğiniz birkaç ortak çalışma alanı veya kafe belirleyin

11. Alanınızı ara sıra değiştirin

Monotonluğu kırmak için zaman zaman çalışma alanınızı değiştirin. Yerel bir kafeye gidin, bir ortak çalışma alanı bulun veya kütüphaneyi ziyaret edin. Arkadaşınızla birlikte veya parkta da çalışabilirsiniz. Seçim sizin!

İş ayarlarınızı değiştirmek yaratıcılığınız ve odaklanma yeteneğiniz için harikalar yaratır. Ayrıca ruh halinizi iyileştirir ve aileniz dışındaki insanlarla iletişim kurmanızı sağlar.

12. İş arkadaşlarınızla bağlantı kurun

ClickUp ile konumunuzdan bağımsız olarak toplantılar düzenleyin ve verimli bir şekilde işbirliği yapın

Evden çalışmak, iş arkadaşlarınızla etkileşiminizi sınırlar ve genellikle izolasyon ve yalnızlığa yol açar. Bu nedenle, iş arkadaşlarınız ve arkadaşlarınızla bağlantıda kalmak çok önemlidir. Günümüzde birçok şirket, uzaktan çalışanlarının mutlu ve motive olmalarını sağlamak için bunu teşvik etmektedir.

Takviminizde takımınızla kişisel etkileşimler için biraz zaman ayırın. Çevrimiçi takım oluşturma etkinliklerine katılın ve sanal kahve molaları verin. Hikayeler, deneyimler, kişisel anekdotlar ve rastgele şeyler paylaşarak diğerleriyle bağlantı kurun. ClickUp gibi sanal işbirliği araçlarını kullanarak iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabilirsiniz.

Takımınızla video görüşmesi yapın ( Zoom görüşmelerini ClickUp'tan başlatabilirsiniz ), kahve molası verin, eğlenceli oyunlar oynayın ve ClickUp Sohbeti'ni kullanarak mesajlar gönderin.

Ayrıca, belgelerde, dosyalarda ve görevlerde yorumlar ve @ bahsetmelerle eşzamansız iletişim kurabilirsiniz.

13. Erteleme ve dikkat dağınıklığını önleyin

ClickUp Belgelerindeki Odak Modu, bir seferde görevin bir kısmına konsantre olmanıza yardımcı olur ve verimliliğinizi korur

Evinizin rahatlığında, özellikle de dikkatinizi dağıtan birçok şey olduğu için, erteleme inanılmaz derecede kolay hale gelir. Dikkatinizin dağılmasını önlemek için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Zor gibi görünen görevleri küçük, yönetilebilir parçalara ayırın

Televizyon ve sosyal medya gibi dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirin. Metinlere dakikalar içinde cevap verme alışkanlığınız varsa, telefonunuzun odak modunu açın

ClickUp'ta Belgeler üzerinde çalışırken dikkatinizi dağıtmamak için Odak modunu da kullanabilirsiniz

Aile üyelerine veya ev arkadaşlarına çalışma saatlerini bildir

Arka plan gürültüsünü bastırmak için müzik kullanın

Müzik dinlemekten hoşlanmıyorsanız, odaklanmak için gürültü önleyici kulaklıklar kullanın

E-postalarınızı ve metinlerinizi kontrol etmek için belirli saatler ayarlayın

Dikkatinizi dağıtan web sitelerinden uzak durmak için Forest veya BlockSite gibi uygulamaları kullanın

14. Verimli bir haftanın ardından kendinizi ödüllendirin

İnsanlar takdir ve destekle gelişir. Bu nedenle, başarılı ve verimli bir haftanın ardından kendinizi sevdiğiniz bir şeyle ödüllendirin. Favori yerinize gidin, arkadaşlarınızla bir araya gelin veya hoşunuza giden her şeyi yapın.

Bu, gelecek hafta sıkı çalışmak için sizi güçlendirecek ve motive edecek. Ayrıca enerjinizi yenilemenize ve sosyal etkileşimi artırmanıza da yardımcı olacaktır.

İşte özetle evden çalışma ipuçları listeniz:

Özel bir çalışma alanı oluşturun

Verimlilik için optimize edin

Tutarlı bir rutin oluşturun

Dinlenmek için molalar ekleyin

Kendinizi daha iyi organize etmek için araçları kullanın

Zaman blokları yardımcı olur

İş ve kişisel yaşam arasında sınırlar oluşturun

Giyinin

İyi beslenin ve bol su için

Teknik aksaklıklar için bir yedekleme planınız olsun

Farklı iş ayarlarını deneyin

İş arkadaşlarınızla bağlantı kurun

Dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirin

Kendinizi ödüllendirin ve motive edin

Uzaktan Çalışma Dünyasında Verimliliğe Giden Yolunuz

Evden çalışma, dünya çapında giderek güçlenen bir trend. Çalışanlar, zaman ve para tasarrufu, daha iyi iş-yaşam dengesi ve daha pek çok avantajı nedeniyle bu trendi çok seviyor. Bu trendin bazı zorlukları da var, ancak bunlar akıllıca aşılabilir.

Bu makalede ele alınan evden çalışma ipuçları, iş gününüzden daha fazla verim almanıza yardımcı olacaktır. Bir çalışma alanı belirlemek, bir rutin oluşturmak, sağlığınıza odaklanmak, sınırlar belirlemek ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurmak, evden çalışmayı daha eğlenceli ve verimli hale getirebilir.

ClickUp gibi bir iş yönetimi aracı ideal ortağınız olabilir. Bugün ücretsiz kaydolun ve uzaktan çalışma günlerinizi daha verimli hale getirin.

SSS

En iyi kişisel uzaktan çalışma ipucunuz nedir?

Düzenli aralar vermek, en iyi uzaktan çalışma ipuçlarından biridir. Beyninize dinlenmek ve yenilenmek için zaman tanır. Bu zamanı vücudunuzu hareket ettirmek ve pozisyonunuzu değiştirmek için de kullanabilirsiniz.

Evden çalışırken zamanımı nasıl geçirebilirim?

Evden çalışırken bir program yapmak en iyisidir. Bir program, gününüzü yapılandırmanıza yardımcı olur, öngörülebilirlik sağlar ve önemli görevleri ve işleri kaçırmanızı önler.

Evden çalışmayı nasıl keyifli hale getirebilirim?

Vücudunuza özen gösterin, güneş alın, çalışma alanınıza bitkiler ve eğlenceli dekorlar ekleyerek evden çalışma deneyiminizi keyifli hale getirin. Ayrıca, "iş zamanı" çalma listesi oluşturup yürüyüşe çıkmak gibi sevdiğiniz aktiviteler için zaman ayırın.