2025'in En İyi 15 Organizasyon Uygulaması (Artıları, Eksileri, Fiyatlandırma)

İnsanların odaklanmak ve organize olmakta giderek daha fazla zorlandığını görmek şaşırtıcı değil. Dürüst olalım, Netflix ya da sosyal medya olsun, çoğu gün favori uygulamalarımız dikkatimizi dağıtır!

Dikkatinizin dağılması ve dağınık olmanın sorunu, günlük görevlerinizi tamamlamanızı engellemesi ve verimliliğinizi azaltmasıdır. Üstelik, zayıf organizasyon becerileri, unutkanlığa, belgelerin kaybolmasına ve son teslim tarihlerinin kaçırılmasına neden olur.

İşte bu yüzden en iyi ücretsiz organizasyon uygulamalarını aramanız gerekiyor!

Bu makalede, organizasyon uygulamalarının ne olduğunu ele alacak ve en iyi 15 organizasyon uygulamasını anahtar özellikleri, artıları, eksileri, fiyatları ve kullanıcı değerlendirmeleriyle birlikte inceleyeceğiz.

Organizasyon Uygulamaları Nedir?

Organizasyon uygulamaları, bireylerin, takımların ve şirketlerin verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan yazılım uygulamalarıdır. Bu uygulamalar görevleri yönetmek, toplantıları planlamak, dosyaları depolamak, belgeleri paylaşmak ve projelerde işbirliği yapmak için kullanılabilir.

Kullanıcılara daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmak için kolaylaştırılmış bir yol sunar. Bu temel özelliklere ek olarak, birçok organizasyon uygulaması görev yönetimi, görev delegasyonu, proje yönetimi ve işbirliği özellikleri gibi ek araçlar sunar.

Takımınız için en iyi organizasyon uygulamalarına göz atalım!

en İyi 15 Organizasyon Uygulaması

1. ClickUp – Gelişmiş Görev Yönetimi için En İyisi

ClickUp ile iş gününüzü organize etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ClickUp'ı her şey için kullanabilir, görev planlama, zamanlama ve bireysel atamaları izleme için merkezi bir merkez elde edebilirsiniz.

Görev yönetim sürecimizi inanılmaz derecede sezgisel ve veri açısından zengin hale getiren özelliklerden biri Özel Görev Durumu'dur. ClickUp'ta görevlerimizi türe göre kategorize eder ve her görevin durumunu "Yapılacak"dan "Tamamlandı"ya kadar ayarlarız, bu da görevleri izlemeyi çok daha kolay hale getirir. Özel Alanları kullanarak son tarihleri belirler, atanan kişileri ekler ve ihtiyacımız olan diğer ayrıntıları tanımlarız. ClickUp Görevlerinin diğer bazı özellikleri şunlardır:

Bilgi ve tartışmaları merkezileştirmek için bağlantılar ve yorumlar ekleme

Programın net görünürlüğü için görev bağımlılıklarını belirleme

Daha karmaşık çıktılar için alt görevler ve kontrol listeleri tanımlama

Delegasyon ve güncellemeler için @bahsetmeler ve eylem öğeleri kullanma

Görev Görünümü, ön tanımlı olarak bir açılır penceredir, ancak kenar çubuğuna veya Görev Tepsisine küçültülebilme özelliğine de sahiptir. Bu, bireysel yapılacaklar listelerimizin kolayca erişilebilir olmasını sağlar ve zamanımızı takip etmemizi sağlar.

İş yükü çok fazla olduğunda, ClickUp Görev Öncelikleri ve renk kodlu etiketleri ile görevleri etkili bir şekilde önceliklendirebiliriz. Ayrıca, ClickUp Otomasyonları ile e-posta kontrolleri veya belge düzenleme gibi zaman alıcı görevleri otomatikleştiriyoruz.

Şimdi, ClickUp'ı gelişmiş görev yönetimi ve organizasyon için vazgeçilmez bir araç haline getiren anahtar özelliklerini inceleyelim.

ClickUp'ın anahtar özellikleri

Bu Şablonu Deneyin ClickUp'ın Organizasyon Planı Şablonu ile günlük kişisel veya profesyonel görevlerinizi kolayca organize edin

ClickUp eksileri

Gösterge panellerini dışa aktaramaz

ClickUp'ın yol haritasını buradan inceleyerek bu küçük eksiklikleri nasıl giderdiğimizi öğrenin ve bu ücretsiz uygulamanın size sunduğu heyecan verici özelliklere göz atın!

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız Plan (kullanıcı başına aylık 7 $)

İş Planı (kullanıcı başına aylık 12 $)

Enterprise Planı ( özel fiyatlandırma için iletişime geçin )

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp müşteri değerlendirmeleri:

G2: 4,7/5 (4.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.100+ yorum)

2. Evernote – Not alma ve depolama için en iyisi

Evernote aracılığıyla

Evernote, Android ve iOS kullanıcıları için mevcut olan güçlü bir liste uygulamasıdır. Notlarınıza fotoğraf, çizim, ses ve web içeriği ekleyebilirsiniz.

Ancak, depolama sınırı sadece 60 MB olan bu not alma uygulamasına gerçekten kaç tane fotoğraf ve ses dosyası ekleyebilirsiniz?

Evernote'un anahtar özellikleri

Evernote şablonlarıyla kontrol listeleri oluşturun

Notlarınıza fotoğraf ekleyin

Notlarınıza ses ekleyin

Tarih, anahtar kelime, başlık ve daha fazlasını arayarak notları kolayca bulun

Evernote'un dezavantajları

Ücretsiz sürümde sınırlı depolama alanı ve not alma özelliği vardır

Diğer kullanıcılarla notlar üzerinden gerçek zamanlı işbirliğini desteklemez

Uygulamanın çevrimdışı işlevselliği sınırlıdır

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz plan kullanıcılarını 1 defter ve 50 not ile sınırlayan sınırlı ücretsiz plan

Proje veya görev yönetimi için sınırlı kullanım

Diğer çoğu wiki aracının aksine sınırsız depolama alanı yoktur

Evernote müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,4/5 (6.000'den fazla yorum)

G2: 4,4/5 (1000+ yorum)

3. 24Me – Kişisel Organizasyon ve Planlama için En İyisi

Via 24Me

24me, etkinlik hatırlatıcıları gibi harika özelliklere sahip, ödüllü bir ev organizasyon uygulamasıdır. Kullanıcıların takvimlerini ve görevlerini tek bir yerden kolayca yönetmelerini sağlar. 24me, telefonunuzu, Google Takvim, Outlook, Facebook, Twitter ve diğer hesaplarınızı senkronize eden akıllı algoritmalarıyla daha organize olmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, hedeflerinizi ve ilerlemenizi takip edebilmeniz için sezgisel hedef belirleme araçları da sunar.

24me anahtar özellikler

Birden fazla görünüme sahip akıllı takvim

Yapılacaklar listeleri renkli etiketler, birden fazla hatırlatıcı ve e-posta ile görev özelliği ile birlikte gelir

Notları videolar, emojiler ve fotoğraflarla yakalayın ve özelleştirin

Siri ve Alexa aracılığıyla görev eklemek için sesli notlar kaydedin

24me eksileri

Masaüstü uygulaması veya tarayıcı sürümü yok

Görevler ve yinelenen görevler için alarm hatalı çalışabilir

Hedef veya ilerleme izleme özelliği yok

24me fiyatlandırma

Bu aracın ücretsiz bir planı mevcuttur ve ücretli planları aylık 5,99 ABD doları/kullanıcıdan başlar.

24me müşteri değerlendirmeleri

App Store: 4,7/5 (100+ yorum)

Google Play: 4/5 (5.000'den fazla yorum)

4. Fellow – Takım Toplantılarını Kolaylaştırmak için En İyisi

Via Fellow

Fellow. uygulaması, takımların verimli takım toplantıları ve anlamlı bire bir görüşmeler yapmak, işbirliğine dayalı toplantı gündemleri oluşturmak, kararları kaydetmek ve birbirlerine hesap verebilirlik sağlamak için bir araya geldiği bir toplantı notu uygulamasıdır.

Diğer anahtar özellikler

Eylem öğelerini izleyin Eylem öğelerini izleyerek, takımınızın düzenli çalışmasını ve hesap verebilir olmasını sağlayabilirsiniz. Bu, takımınızın işbirliğine dayalı gündemler ve gerçek zamanlı not alma sayesinde harika toplantı alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Anlamlı geri bildirim verin ve isteyin Anlık geri bildirim özelliği, takımınızdan gerçek zamanlı geri bildirim isteyebilir veya toplayabilirsiniz.

Takımınızın büyüme fırsatlarını kolaylaştırın

Diğer eksileri

Biraz sınırlı ücretsiz deneme

Başlangıçta hafif öğrenme eğrisi ve sezgisel olmayan kullanım

Diğer araçlarla entegrasyon özellikleri bazen hatalı çalışıyor

Fellow fiyatlandırması

Fellow, en fazla 10 kullanıcı için ücretsizdir. Pro planı, kullanıcı başına aylık 5 ABD dolarıdır ve özel fiyatlı planlar da mevcuttur.

Diğer müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,9/5 (25+ yorum)

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

5. Calendly – Toplantı Planlama için En İyisi

Calendly aracılığıyla

Calendly, e-posta alışverişi yapmadan toplantı planlamanıza olanak tanıyan bir takvim uygulamasıdır. Calendly, video konferanslarınızı kolayca düzenlemenize yardımcı olmak için Zoom ve Microsoft Teams gibi video konferans araçlarıyla da entegre olur.

Peki bu uygulama hayatınızı daha kolay organize etmenize yardımcı olacak mı?

Calendly'nin anahtar özellikleri

Davetlilerinizin sorularına hızlıca yanıt verin, telefon numaralarını arayın veya mobil cihazınızdan video görüşmelerine katılın

Birkaç tıklamayla yaklaşan toplantıları yeniden planlayın veya iptal edin

IPhone veya Android cihazınızdaki push bildirimleri, bir arama planlandığında sizi bilgilendirir

Calendly'nin dezavantajları

Ücretsiz plan takım fonksiyonuna sahip değildir ve yalnızca bir etkinlik türü (45 dakikalık bireysel toplantılar) planlayabilirsiniz

G Suite dışındaki ürünlerle senkronizasyon sorunları

Takvim hatırlatıcıları yalnızca belirli planlarda mevcuttur

Calendly fiyatlandırması

Bu organizasyon uygulamasının ücretsiz bir sürümü vardır ve ücretli planlar aylık 8 $ / kullanıcıdan başlar.

Calendly müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)

G2: 4,7/5 (800+ yorum)

6. Todoist – Günlük Görev Yönetimi için En İyisi

Todoist aracılığıyla

Todoist, kişisel görevleri planlamanıza ve takım üyeleriyle işbirliği yapmanıza yardımcı olan bir görev yönetimi uygulamasıdır. Görevler oluşturup bunları kendinize veya başkalarına atayabilir, son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve takımınızın nasıl çalıştığına dair içgörüler elde edebilirsiniz.

Todoist'in anahtar özellikleri

Kontrol listeleri oluşturarak gününüzü planlayın

Yapılacaklar listelerini yönetin

İşlerinizi takip etmenizi sağlayan yerleşik hatırlatıcılar

Emojilerle günlük bireysel görevler oluşturun ?

Kullanıcılar yorum yazdığında, görevleri tamamladığında ve daha fazlasını yaptığında sizi bilgilendiren bildirimler

Todoist'in dezavantajları

Temel özelliklerin bazıları yalnızca premium abonelik planında sunulmaktadır

Sınırlı takım işbirliği özellikleri

Zaman takibi ve planlama özellikleri gibi belirli zaman yönetimi araçlarının eksikliği

Todoist fiyatlandırması

Bu organizasyon aracının ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 3 $ / kullanıcıdan başlar.

Todoist müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)

G2: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Todoist'in Asana ve ClickUp ile karşılaştırmasını görün!

7. Taskque – Görev Otomasyonları için En İyisi

Via Taskque

Taskque, organizasyon için harika bir görev yönetim aracıdır. Taskque, kullanıcıların görevlerini kolay ve hızlı bir şekilde yönetmelerine, projeleri zamanında tamamlamalarına, ilerlemeyi izlemelerine ve kaynakları paylaşmalarına olanak tanır.

Taskque ayrıca takım üyeleriyle gerçek zamanlı işbirliği imkanı sunarak, tüm organizasyon genelinde kolay iletişim ve ilerleme takibi sağlar.

Sezgisel arayüzü, güçlü özellikleri ve kapsamlı raporlama araçlarıyla Taskque, düzenli çalışmak isteyen yoğun takımlar için mükemmel bir çözümdür.

Taskque'un anahtar özellikleri

Otomatik görev atama

Tartışmalar

Takvim görünümü

Güçlü bir yapılacaklar listesi uygulaması

Akışı yönetimi özellikleri

Taskque Eksileri

Sınırlı entegrasyonlar

Özel özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olması, görevlerini düzenleme ve yönetme konusunda daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyan kullanıcılar için uygun olmayabilir

Zaman takibi ve görsel proje zaman çizelgeleri gibi gelişmiş özellikler eksiktir.

Taskque Fiyatlandırma

Taskque'nin ücretsiz planı 10 kullanıcıya kadar izin verir. Ücretli planlar 5 $ / kullanıcı / ay'dan başlar.

8. Flow – Özelleştirilebilir Görev Yönetimi Görünümleri için En İyisi

Akış yoluyla

Flow, bireylerin ve takımların görevlerini ve projelerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir organizasyon uygulamasıdır. Uygulama, kullanıcıların görevler oluşturmasına, atamasına ve izlemesine, son tarihler belirlemesine ve takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanır.

Flow, temiz ve sezgisel bir tasarım sunarak kullanıcıların gezinmesini ve kullanmasını kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıcıların uygulamayı özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlayan çeşitli özelleştirme seçenekleri de sunar. Örneğin, kullanıcılar görevlerini liste veya Kanban panosu biçiminde görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.

Akış anahtar özellikleri

Görev yönetimi

Uygulamayı özel ihtiyaçlara göre uyarlayabilmek için Kanban gibi özelleştirilebilir görünümler

Entegrasyonlar

Akış eksileri

Ücretsiz Plan Yok

Zor öğrenme eğrisi

Flow, özel alanları desteklemez, bu da araçlarını belirli iş ihtiyaçlarına göre özelleştirmek isteyen şirketler için önemli bir sınırlama olabilir

Akış fiyatlandırması

Flow'un planları kullanıcı başına aylık 6 dolardan başlar. Flow ücretsiz bir plan sunmamaktadır.

* ClickUp ve Flow karşılaştırmamıza bir göz atın.

9. HiTask – Takım İşbirliği ve Son Teslim Tarihleri için En İyisi

HiTask aracılığıyla

HiTask, bireylerin ve takımların işlerini yönetmelerine ve daha verimli olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir görev yönetim aracıdır. Uygulama, kullanıcıların görevler oluşturmasına, atamasına ve önceliklendirmesine, son tarihler belirlemesine ve ilerlemeyi izlemesine olanak tanır.

HiTask ayrıca yorum yapma, dosya paylaşımı ve bildirimler gibi takım işbirliği özellikleri de sunar. HiTask ile takımlar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilir, dosya paylaşabilir ve görevler üzerinde birlikte çalışabilirler.

HiTask'ın anahtar özellikleri

Şablonlar: Tekrarlanan listeler oluşturun ve özel şablonlar kullanın.

Zaman Takibi: Bireysel görevler veya projeler için harcanan zamanı takip edin.

Bildirimler: Son tarihler ve yaklaşan yapılacaklar için hatırlatıcılar alın.

HiTask eksileri

Sınırlı entegrasyonlar

Özelleştirme seçenekleri diğer uygulamalara kıyasla sınırlıdır.

Raporlar derinlemesine ve ayrıntılı değildir, bu da iş ilerlemesini veya takım verimliliğini yeterince analiz etmeyi zorlaştırır

HiTask Fiyatlandırma

HiTtask, 5 kullanıcıya kadar ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planlar 5 $ / kullanıcı / ay'dan başlar.

10. Trello – Görsel Proje Yönetimi için En İyisi

Trello aracılığıyla

Trello, bireylerin ve takımların organize olmalarına ve işbirliği içinde çalışmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış görsel bir proje yönetimi aracıdır. Uygulama, bir projeyi, aşamalarını ve bireysel görevleri temsil eden panolar, listeler ve kartlar konseptine dayanmaktadır.

Trello, kullanıcıların ilerlemeyi göstermek için kartları bir listeden diğerine taşıyabilmelerini sağlayan sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir. Uygulama ayrıca etiket ekleme, takım üyeleri atama ve son teslim tarihleri belirleme gibi çeşitli özelleştirme seçenekleri de sunar.

* En iyi Trello alternatif lerine bir göz atın ve Trello ile ClickUp'ı karşılaştırmayı unutmayın!

Trello'nun anahtar özellikleri

İşi organize etmek için Kanban panoları

Slack, Google Drive ve Dropbox dahil 100'den fazla harika uygulama ve hizmetle entegre olur

Kullanıcıların panoya hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olmak için önceden hazırlanmıştır

Trello eksileri

Trello'da yerleşik zaman takibi özelliği yoktur

Gantt Grafikleri veya Kaynak Yönetimi Yok

Diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı otomasyon özellikleri

Trello Fiyatlandırma

Trello ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar.

Trello ile Jira'yı karşılaştırın!

11. Google Takvim – Takvim Yönetimi için En İyisi

Google aracılığıyla

Google Takvim ile kullanıcılar birden fazla takvim oluşturabilir, günlük, haftalık veya aylık biçimde programları görüntüleyebilir ve hatta kolay koordinasyon için takvimleri başkalarıyla paylaşabilir. Bu, paylaşılan iş görevlerinin yanı sıra kişisel görevleri izlemek için özellikle harikadır ve yoğun bir programın koşuşturmacasında hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Google Takvim'in anahtar özellikleri

Gmail ile etkinlik ve hatırlatıcı entegrasyonu

Takvimleri ve etkinlikleri başkalarıyla paylaşma ve izinleri yönetme yeteneği

Daha iyi organizasyon ve farklı takvimlerin görünümü için renk kodları

Farklı saat dilimlerine göre otomatik program ayarlaması

Kolay erişim için tüm cihazlarda senkronizasyon

Google Takvim eksileri

Diğer platformlarda bulunan gelişmiş planlama özellikleri yoktur

Özellikle üçüncü taraf uygulamalarda senkronizasyon sorunları zaman zaman ortaya çıkabilir

Düzen tasarımı bazı kullanıcılar için çok basit görünebilir ve sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar.

Google Takvim Fiyatlandırma

Ücretsiz

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Takvim alternatiflerine göz atın!

12. Smartsheet – Elektronik Tablo Proje Yönetimi için En İyisi

Smartsheet aracılığıyla

Çok yönlü ve kapsamlı bir organizasyon aracı arayanlar için Smartsheet'ten başka bir yere bakmanıza gerek yok. Bu elektronik tablo tabanlı platform, proje yönetimi, görev izleme ve kaynak planlama için geniş bir özellik yelpazesi sunar. Tanıdık arayüzü ve güçlü yetenekleriyle Smartsheet, iş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak isteyen takımlar için ideal bir çözümdür.

Smartsheet'in anahtar özellikleri

Verimli görev yönetimi için özelleştirilebilir proje şablonları ve iş akışları

Çalışma sayfalarında gerçek zamanlı düzenleme ve yorumlama için işbirliği araçları

Takımları bilgilendirmek ve programın geriden kalmamasını sağlamak için otomatik uyarılar ve hatırlatıcılar

Smartsheet'in dezavantajları

Kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Gelişmiş özelliklerin tam olarak kullanılabilmesi için ek eğitim gerekebilir

Daha özel proje yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Smartsheet Fiyatlandırma

Ücretsiz deneme dahil olmak üzere üç fiyat kademesi vardır.

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 25 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Smartsheet alternatiflerini inceleyin!

13. Monday – Kullanıcı Dostu Proje Planlama için En İyisi

Kaynak: Monday.com

Proje yönetimi ve takım işbirliği çabalarınızı kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Bu güçlü organizasyon uygulaması, kullanıcı dostu arayüzü ve her boyuttaki takıma uygun özelleştirilebilir iş akışlarıyla tanınır. Görev atamalarından ilerleme izlemeye kadar, Monday.com projeleri verimli bir şekilde planlamak ve yürütmek için sorunsuz bir deneyim sunar.

Monday. com anahtar özellikler

Kolay proje planlaması için özelleştirilebilir panolar ve şablonlar

Slack, Zoom ve Google Drive gibi popüler araçlarla entegrasyon sayesinde gelişmiş verimlilik

Görsel düzenleme ve netlik için renk kodlu etiketler ve etiketler

Monday. com eksileri

Fiyatlandırma planları, küçük işletmeler veya bireyler için yüksek olabilir

Gelişmiş özellikler, yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci gerektirebilir

Bazı rakiplere kıyasla sınırlı otomasyon seçenekleri

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz: 2 koltuğa kadar barındırabilir

Temel: Koltuk başına aylık 12 $ (aylık 36 $ faturalandırılır)

Standart: Koltuk başına aylık 14 $ (aylık 42 $ fatura edilir)

Artı: Koltuk başına aylık 24 $ (aylık 72 $ faturalandırılır)

Monday'in tüm ücretli planları için minimum 3 koltuk gerekliliğini unutmayın.

Bu Monday alternatiflerine göz atın!

14. Asana – İşbirliğine Dayalı Görev ve Proje Yönetimi için En İyisi

Asana aracılığıyla

Asana ile proje yönetimi becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bu popüler organizasyon uygulaması, takımınızın iş akışlarını kolaylaştırmak ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Görev atamaktan son tarihleri ayarlamaya ve ilerlemeyi izlemeye kadar, Asana her şeyi halleder.

Asana'nın anahtar özellikleri

Sezgisel görev ve proje yönetimi arayüzü

Alt görevler oluşturma, ek dosya ekleme ve bağımlılıklar ayarlama

Yorum yapma, dosya paylaşımı ve görev atama gibi işbirliği özellikleri

Slack, Google Drive ve Zoom gibi diğer popüler araçlarla entegrasyon

Asana'nın dezavantajları

Yeni kullanıcılar için daha zor öğrenme eğrisi

Görev görünümleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Gerçek zamanlı güncellemeler için sabit bir internet bağlantısı gerekir

Asana fiyatlandırması

Asana, ücretsiz deneme, ücretsiz plan ve kullanıcı başına aylık 10,99 $'dan başlayan ücretli planlar sunar

Asana alternatiflerine göz atın!

15. Notion – Profesyonel Not Alma için En İyisi

Notion aracılığıyla

Notion, not alma, proje yönetimi ve veritabanı işlevlerini tek bir platformda birleştiren çok yönlü bir hepsi bir arada çalışma alanı uygulamasıdır. Esnekliği ve özelleştirme seçenekleriyle tanınan Notion, kişisel ve profesyonel yaşamlarını düzenlemek için kapsamlı bir çözüm arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Notion'un anahtar özellikleri

Etkileşimli ve görsel olarak çekici sayfalar oluşturmak için dinamik içerik blokları

Görev listeleri, veritabanları ve bilgi tabanları dahil olmak üzere çeşitli çalışma alanları için özelleştirilebilir şablonlar

Notion AI ile görevleri AI ile yönetin

Cihazlar arasında sorunsuz entegrasyon

Notion'un dezavantajları

Kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle yeni kullanıcılar için daha zor öğrenme eğrisi

Sınırlı çevrimdışı erişim, değişiklikleri ve güncellemeleri senkronize etmek için internet bağlantısı gerektirir

Geleneksel kelime işleme yazılımlarına kıyasla gelişmiş biçimlendirme seçeneklerinin eksikliği

Fiyatlandırma planları, bireysel kullanıcılar veya temel ihtiyaçları olan küçük takımlar için pahalı olabilir

Notion fiyatlandırması

Notion ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planlar kişisel kullanım için aylık 4 $ ve takımlar için aylık 8 $ kullanıcı başından başlar.

Notion alternatiflerine göz atın!

İş ve Özel Hayatınız İçin En İyi Organizasyon Uygulamalarını Seçme

En iyi organizasyon uygulamalarından bazılarını inceledikten sonra, "Benim için en iyisini nasıl seçebilirim?" diye merak edebilirsiniz. Görevlerinizi yönetmek için bir organizasyon uygulaması seçerken bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olacak birkaç ipucu vardır:

İyi Kullanıcı Deneyimi: En iyi organizasyon uygulamaları, kolay ve anlaşılır bir kullanıcı deneyimi sunar. Minimum teknik bilgi gerektirir ve hızlı öğrenme için tasarlanmıştır. İlgilendiğiniz uygulamaların ücretsiz deneme sürümlerini kullanarak, kullanıcı deneyiminin ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Özellikler: Bir uygulamayı seçmeden önce, ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip olduğundan emin olun. Temel özellikler arasında görev yönetimi, proje yönetimi, belge depolama ve işbirliği araçları bulunmalıdır. Daha gelişmiş özellikler arasında zaman takibi, iş yükü dengeleme ve kullandığınız diğer platformlarla entegrasyonlar bulunabilir.

Esneklik: Organizasyon uygulamanız, değişen ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar uyarlanabilir olmalıdır. Örneğin, takımınız büyürse, uygulamanız iş akışınızı kesintiye uğratmadan yeni takım üyelerini kolayca dahil etmelidir. Esneklik, ayarları ve organizasyon yapılarını gereksinimlerinize göre özelleştirme yeteneğini de içerir.

Entegrasyonlar: İyi bir organizasyon uygulaması, sık kullandığınız diğer araçlar ve uygulamalarla entegrasyonlar sunmalıdır. Bu, verimliliğinizi artıracak ve veri yönetimini sorunsuz hale getirecektir.

Güvenlik: Seçtiğiniz uygulama, verilerinizin güvenliğini öncelikli hale getirmelidir. İki faktörlü kimlik doğrulama, veri şifreleme ve GDPR ile diğer ilgili yasalara uygunluk gibi sağlam güvenlik önlemlerine sahip uygulamaları arayın.

Fiyatlandırma: Birçok uygulama ücretsiz sürümler sunsa da, bunlar genellikle sınırlı özelliklere sahiptir. Bütçenizi ve uygulamanın ölçeklendirilmesinin maliyetini göz önünde bulundurun. Takımınız büyürse uygun maliyetli olacak mı? Maliyet, sunulan özellikleri hak ediyor mu?

Müşteri Desteği: İyi bir müşteri desteği, sorunlarla karşılaştığınızda veya sorgularınız olduğunda hayat kurtarıcı olabilir. Uygulamanın gerektiğinde hızlı yardım sağlayabilecek duyarlı bir destek ekibi olup olmadığını kontrol edin.

Kullanıcı Yorumları: Son olarak, diğer kullanıcılar tarafından yazılan yorumları ve puanları da mutlaka kontrol edin. Bu yorumlar, uygulamanın artıları ve eksileri hakkında ilk elden bilgi sağlar ve bilinçli bir karar vermenize yardımcı olabilir.

Herkese uyan tek bir uygulama olmadığını unutun. Sizin için en iyi organizasyon uygulaması, özel ihtiyaçlarınıza, iş tarzınıza ve hedeflerinize bağlıdır. Gereksinimlerinizi değerlendirmek için zaman ayırın ve size en uygun platformu bulana kadar denemekten çekinmeyin.

Görev Yönetimi için En İyi Organizasyon Uygulamasını Bulun

Organizasyon uygulamaları, verimliliğinizi korumaya ve görevlerinizi takip etmeye yardımcı olan çok önemli araçlardır. Ancak, benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel uygulamayı bulmak, deneme ve hata gerektirebilir. Temel görev yönetimi uygulamalarından, çok sayıda özelliği bir araya getiren ClickUp gibi daha kapsamlı platformlara kadar uzanan seçenekler arasından seçim yapmak size kalmıştır.

Sonuç olarak, herhangi bir araç, kullanımına bağlı olarak yararlıdır. Her bir aracı anlamak ve keşfetmek için zaman ayırın, deneme sürümlerini kullanarak kullanıcı deneyimini ve işlevselliğini değerlendirin. Unutmayın, hedefiniz iş akışınızı tamamlayan, verimliliğinizi artıran ve nihayetinde hayatınızı kolaylaştıran bir uygulama bulmaktır.

Mevcut sayısız organizasyon uygulaması arasında ClickUp, kapsamlı özellikleri, kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam yetenekleriyle öne çıkıyor. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve işlerinizi yönetmek için kolaylaştırılmış bir yaklaşım deneyimleyin - dağınıklıktan kurtulun, organizasyon ve verimliliğe merhaba deyin!