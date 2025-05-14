2025'in En İyi 15 Organizasyon Uygulaması (Artıları, Eksileri, Fiyatlandırma)

İnsanların odaklanmak ve organize olmakta giderek daha fazla zorlandığını görmek şaşırtıcı değil. Dürüst olalım, Netflix ya da sosyal medya olsun, çoğu gün favori uygulamalarımız dikkatimizi dağıtır!
Dikkatinizin dağılması ve dağınık olmanın sorunu, günlük görevlerinizi tamamlamanızı engellemesi ve verimliliğinizi azaltmasıdır. Üstelik, zayıf organizasyon becerileri, unutkanlığa, belgelerin kaybolmasına ve son teslim tarihlerinin kaçırılmasına neden olur.
İşte bu yüzden en iyi ücretsiz organizasyon uygulamalarını aramanız gerekiyor!
Bu makalede, organizasyon uygulamalarının ne olduğunu ele alacak ve en iyi 15 organizasyon uygulamasını anahtar özellikleri, artıları, eksileri, fiyatları ve kullanıcı değerlendirmeleriyle birlikte inceleyeceğiz.
Organizasyon Uygulamaları Nedir?
Organizasyon uygulamaları, bireylerin, takımların ve şirketlerin verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan yazılım uygulamalarıdır. Bu uygulamalar görevleri yönetmek, toplantıları planlamak, dosyaları depolamak, belgeleri paylaşmak ve projelerde işbirliği yapmak için kullanılabilir.
Kullanıcılara daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmak için kolaylaştırılmış bir yol sunar. Bu temel özelliklere ek olarak, birçok organizasyon uygulaması görev yönetimi, görev delegasyonu, proje yönetimi ve işbirliği özellikleri gibi ek araçlar sunar.
Takımınız için en iyi organizasyon uygulamalarına göz atalım!
en İyi 15 Organizasyon Uygulaması
1. ClickUp – Gelişmiş Görev Yönetimi için En İyisi
ClickUp ile iş gününüzü organize etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ClickUp'ı her şey için kullanabilir, görev planlama, zamanlama ve bireysel atamaları izleme için merkezi bir merkez elde edebilirsiniz.
Görev yönetim sürecimizi inanılmaz derecede sezgisel ve veri açısından zengin hale getiren özelliklerden biri Özel Görev Durumu'dur. ClickUp'ta görevlerimizi türe göre kategorize eder ve her görevin durumunu "Yapılacak"dan "Tamamlandı"ya kadar ayarlarız, bu da görevleri izlemeyi çok daha kolay hale getirir. Özel Alanları kullanarak son tarihleri belirler, atanan kişileri ekler ve ihtiyacımız olan diğer ayrıntıları tanımlarız. ClickUp Görevlerinin diğer bazı özellikleri şunlardır:
- Bilgi ve tartışmaları merkezileştirmek için bağlantılar ve yorumlar ekleme
- Programın net görünürlüğü için görev bağımlılıklarını belirleme
- Daha karmaşık çıktılar için alt görevler ve kontrol listeleri tanımlama
- Delegasyon ve güncellemeler için @bahsetmeler ve eylem öğeleri kullanma
Görev Görünümü, ön tanımlı olarak bir açılır penceredir, ancak kenar çubuğuna veya Görev Tepsisine küçültülebilme özelliğine de sahiptir. Bu, bireysel yapılacaklar listelerimizin kolayca erişilebilir olmasını sağlar ve zamanımızı takip etmemizi sağlar.
İş yükü çok fazla olduğunda, ClickUp Görev Öncelikleri ve renk kodlu etiketleri ile görevleri etkili bir şekilde önceliklendirebiliriz. Ayrıca, ClickUp Otomasyonları ile e-posta kontrolleri veya belge düzenleme gibi zaman alıcı görevleri otomatikleştiriyoruz.
Şimdi, ClickUp'ı gelişmiş görev yönetimi ve organizasyon için vazgeçilmez bir araç haline getiren anahtar özelliklerini inceleyelim.
ClickUp'ın anahtar özellikleri
- ClickUp Brain proje verilerini tahmin etmek, karar vermeyi iyileştirmek ve görevleri özetlemek için AI ile ClickUp Görevlerini yönetmek için
- Görevlerinizi planlamak ve haftanızı organize etmek için Takvim Görünümü
- Karmaşık projeleri son alt görevlere kadar düzenlemek için esnek bir hiyerarşi
- İşbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi düzenleyin ve anında görevlere dönüştürün
- Tüm notlarınızı tek bir yerde düzenlemek için ClickUp Belgeleri
- Görevlerin durumları ve ilerlemesi hakkında tam şeffaflık için görevlerde birden fazla atanan kişi ve izleyici
- @bahsetmelerle konu başlıklı yorumlar, düşünceleri hızlı bir şekilde takıma devredebilirsiniz eylem öğelerine dönüştürür
- Günlük iş yükünüzde net bir işlem sırası belirlemek için görev öncelikleri
- Ekstra tıklamaları ortadan kaldırmak ve iş akışlarınızı düzenli tutmak için görev otomasyonları
- ClickUp'ın Gösterge Panelleri ile anında içgörüler ve özel raporlar
- ClickUp'ın Organizasyon Takvimi Şablonu ile gününüzü şu durumlara göre düzenleyin: İptal Edildi, Tamamlandı, Kaçırıldı, Yeniden Planlandı ve Yapılacaklar!
ClickUp eksileri
- Gösterge panellerini dışa aktaramaz
ClickUp'ın yol haritasını buradan inceleyerek bu küçük eksiklikleri nasıl giderdiğimizi öğrenin ve bu ücretsiz uygulamanın size sunduğu heyecan verici özelliklere göz atın!
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan
- Sınırsız Plan (kullanıcı başına aylık 7 $)
- İş Planı (kullanıcı başına aylık 12 $)
- Enterprise Planı ( özel fiyatlandırma için iletişime geçin )
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp müşteri değerlendirmeleri:
- G2: 4,7/5 (4.800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.100+ yorum)
2. Evernote – Not alma ve depolama için en iyisi
Evernote, Android ve iOS kullanıcıları için mevcut olan güçlü bir liste uygulamasıdır. Notlarınıza fotoğraf, çizim, ses ve web içeriği ekleyebilirsiniz.
Ancak, depolama sınırı sadece 60 MB olan bu not alma uygulamasına gerçekten kaç tane fotoğraf ve ses dosyası ekleyebilirsiniz?
Evernote'un anahtar özellikleri
- Evernote şablonlarıyla kontrol listeleri oluşturun
- Notlarınıza fotoğraf ekleyin
- Notlarınıza ses ekleyin
- Tarih, anahtar kelime, başlık ve daha fazlasını arayarak notları kolayca bulun
Evernote'un dezavantajları
- Ücretsiz sürümde sınırlı depolama alanı ve not alma özelliği vardır
- Diğer kullanıcılarla notlar üzerinden gerçek zamanlı işbirliğini desteklemez
- Uygulamanın çevrimdışı işlevselliği sınırlıdır
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz plan kullanıcılarını 1 defter ve 50 not ile sınırlayan sınırlı ücretsiz plan
- Proje veya görev yönetimi için sınırlı kullanım
- Diğer çoğu wiki aracının aksine sınırsız depolama alanı yoktur
Evernote müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,4/5 (6.000'den fazla yorum)
- G2: 4,4/5 (1000+ yorum)
3. 24Me – Kişisel Organizasyon ve Planlama için En İyisi
24me, etkinlik hatırlatıcıları gibi harika özelliklere sahip, ödüllü bir ev organizasyon uygulamasıdır. Kullanıcıların takvimlerini ve görevlerini tek bir yerden kolayca yönetmelerini sağlar. 24me, telefonunuzu, Google Takvim, Outlook, Facebook, Twitter ve diğer hesaplarınızı senkronize eden akıllı algoritmalarıyla daha organize olmanıza yardımcı olur.
Ayrıca, hedeflerinizi ve ilerlemenizi takip edebilmeniz için sezgisel hedef belirleme araçları da sunar.
24me anahtar özellikler
- Birden fazla görünüme sahip akıllı takvim
- Yapılacaklar listeleri renkli etiketler, birden fazla hatırlatıcı ve e-posta ile görev özelliği ile birlikte gelir
- Notları videolar, emojiler ve fotoğraflarla yakalayın ve özelleştirin
- Siri ve Alexa aracılığıyla görev eklemek için sesli notlar kaydedin
24me eksileri
- Masaüstü uygulaması veya tarayıcı sürümü yok
- Görevler ve yinelenen görevler için alarm hatalı çalışabilir
- Hedef veya ilerleme izleme özelliği yok
24me fiyatlandırma
Bu aracın ücretsiz bir planı mevcuttur ve ücretli planları aylık 5,99 ABD doları/kullanıcıdan başlar.
24me müşteri değerlendirmeleri
- App Store: 4,7/5 (100+ yorum)
- Google Play: 4/5 (5.000'den fazla yorum)
4. Fellow – Takım Toplantılarını Kolaylaştırmak için En İyisi
Fellow. uygulaması, takımların verimli takım toplantıları ve anlamlı bire bir görüşmeler yapmak, işbirliğine dayalı toplantı gündemleri oluşturmak, kararları kaydetmek ve birbirlerine hesap verebilirlik sağlamak için bir araya geldiği bir toplantı notu uygulamasıdır.
Diğer anahtar özellikler
- Eylem öğelerini izleyin Eylem öğelerini izleyerek, takımınızın düzenli çalışmasını ve hesap verebilir olmasını sağlayabilirsiniz. Bu, takımınızın işbirliğine dayalı gündemler ve gerçek zamanlı not alma sayesinde harika toplantı alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olacaktır.
- Anlamlı geri bildirim verin ve isteyin Anlık geri bildirim özelliği, takımınızdan gerçek zamanlı geri bildirim isteyebilir veya toplayabilirsiniz.
- Takımınızın büyüme fırsatlarını kolaylaştırın
Diğer eksileri
- Biraz sınırlı ücretsiz deneme
- Başlangıçta hafif öğrenme eğrisi ve sezgisel olmayan kullanım
- Diğer araçlarla entegrasyon özellikleri bazen hatalı çalışıyor
Fellow fiyatlandırması
Fellow, en fazla 10 kullanıcı için ücretsizdir. Pro planı, kullanıcı başına aylık 5 ABD dolarıdır ve özel fiyatlı planlar da mevcuttur.
Diğer müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,9/5 (25+ yorum)
- G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
5. Calendly – Toplantı Planlama için En İyisi
Calendly, e-posta alışverişi yapmadan toplantı planlamanıza olanak tanıyan bir takvim uygulamasıdır. Calendly, video konferanslarınızı kolayca düzenlemenize yardımcı olmak için Zoom ve Microsoft Teams gibi video konferans araçlarıyla da entegre olur.
Peki bu uygulama hayatınızı daha kolay organize etmenize yardımcı olacak mı?
Calendly'nin anahtar özellikleri
- Davetlilerinizin sorularına hızlıca yanıt verin, telefon numaralarını arayın veya mobil cihazınızdan video görüşmelerine katılın
- Birkaç tıklamayla yaklaşan toplantıları yeniden planlayın veya iptal edin
- IPhone veya Android cihazınızdaki push bildirimleri, bir arama planlandığında sizi bilgilendirir
Calendly'nin dezavantajları
- Ücretsiz plan takım fonksiyonuna sahip değildir ve yalnızca bir etkinlik türü (45 dakikalık bireysel toplantılar) planlayabilirsiniz
- G Suite dışındaki ürünlerle senkronizasyon sorunları
- Takvim hatırlatıcıları yalnızca belirli planlarda mevcuttur
Calendly fiyatlandırması
Bu organizasyon uygulamasının ücretsiz bir sürümü vardır ve ücretli planlar aylık 8 $ / kullanıcıdan başlar.
Calendly müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)
- G2: 4,7/5 (800+ yorum)
6. Todoist – Günlük Görev Yönetimi için En İyisi
Todoist, kişisel görevleri planlamanıza ve takım üyeleriyle işbirliği yapmanıza yardımcı olan bir görev yönetimi uygulamasıdır. Görevler oluşturup bunları kendinize veya başkalarına atayabilir, son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve takımınızın nasıl çalıştığına dair içgörüler elde edebilirsiniz.
Todoist'in anahtar özellikleri
- Kontrol listeleri oluşturarak gününüzü planlayın
- Yapılacaklar listelerini yönetin
- İşlerinizi takip etmenizi sağlayan yerleşik hatırlatıcılar
- Emojilerle günlük bireysel görevler oluşturun ?
- Kullanıcılar yorum yazdığında, görevleri tamamladığında ve daha fazlasını yaptığında sizi bilgilendiren bildirimler
Todoist'in dezavantajları
- Temel özelliklerin bazıları yalnızca premium abonelik planında sunulmaktadır
- Sınırlı takım işbirliği özellikleri
- Zaman takibi ve planlama özellikleri gibi belirli zaman yönetimi araçlarının eksikliği
Todoist fiyatlandırması
Bu organizasyon aracının ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 3 $ / kullanıcıdan başlar.
Todoist müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)
- G2: 4,4/5 (600'den fazla yorum)
Todoist'in Asana ve ClickUp ile karşılaştırmasını görün!
7. Taskque – Görev Otomasyonları için En İyisi
Taskque, organizasyon için harika bir görev yönetim aracıdır. Taskque, kullanıcıların görevlerini kolay ve hızlı bir şekilde yönetmelerine, projeleri zamanında tamamlamalarına, ilerlemeyi izlemelerine ve kaynakları paylaşmalarına olanak tanır.
Taskque ayrıca takım üyeleriyle gerçek zamanlı işbirliği imkanı sunarak, tüm organizasyon genelinde kolay iletişim ve ilerleme takibi sağlar.
Sezgisel arayüzü, güçlü özellikleri ve kapsamlı raporlama araçlarıyla Taskque, düzenli çalışmak isteyen yoğun takımlar için mükemmel bir çözümdür.
Taskque'un anahtar özellikleri
- Otomatik görev atama
- Tartışmalar
- Takvim görünümü
- Güçlü bir yapılacaklar listesi uygulaması
- Ş Akışı yönetimi özellikleri
Taskque Eksileri
- Sınırlı entegrasyonlar
- Özel özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olması, görevlerini düzenleme ve yönetme konusunda daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyan kullanıcılar için uygun olmayabilir
- Zaman takibi ve görsel proje zaman çizelgeleri gibi gelişmiş özellikler eksiktir.
Taskque Fiyatlandırma
Taskque'nin ücretsiz planı 10 kullanıcıya kadar izin verir. Ücretli planlar 5 $ / kullanıcı / ay'dan başlar.
8. Flow – Özelleştirilebilir Görev Yönetimi Görünümleri için En İyisi
Flow, bireylerin ve takımların görevlerini ve projelerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir organizasyon uygulamasıdır. Uygulama, kullanıcıların görevler oluşturmasına, atamasına ve izlemesine, son tarihler belirlemesine ve takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanır.
Flow, temiz ve sezgisel bir tasarım sunarak kullanıcıların gezinmesini ve kullanmasını kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıcıların uygulamayı özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlayan çeşitli özelleştirme seçenekleri de sunar. Örneğin, kullanıcılar görevlerini liste veya Kanban panosu biçiminde görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.
Akış anahtar özellikleri
- Görev yönetimi
- Uygulamayı özel ihtiyaçlara göre uyarlayabilmek için Kanban gibi özelleştirilebilir görünümler
- Entegrasyonlar
Akış eksileri
- Ücretsiz Plan Yok
- Zor öğrenme eğrisi
- Flow, özel alanları desteklemez, bu da araçlarını belirli iş ihtiyaçlarına göre özelleştirmek isteyen şirketler için önemli bir sınırlama olabilir
Akış fiyatlandırması
Flow'un planları kullanıcı başına aylık 6 dolardan başlar. Flow ücretsiz bir plan sunmamaktadır.
* ClickUp ve Flow karşılaştırmamıza bir göz atın.
9. HiTask – Takım İşbirliği ve Son Teslim Tarihleri için En İyisi
HiTask, bireylerin ve takımların işlerini yönetmelerine ve daha verimli olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir görev yönetim aracıdır. Uygulama, kullanıcıların görevler oluşturmasına, atamasına ve önceliklendirmesine, son tarihler belirlemesine ve ilerlemeyi izlemesine olanak tanır.
HiTask ayrıca yorum yapma, dosya paylaşımı ve bildirimler gibi takım işbirliği özellikleri de sunar. HiTask ile takımlar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilir, dosya paylaşabilir ve görevler üzerinde birlikte çalışabilirler.
HiTask'ın anahtar özellikleri
- Şablonlar: Tekrarlanan listeler oluşturun ve özel şablonlar kullanın.
- Zaman Takibi: Bireysel görevler veya projeler için harcanan zamanı takip edin.
- Bildirimler: Son tarihler ve yaklaşan yapılacaklar için hatırlatıcılar alın.
HiTask eksileri
- Sınırlı entegrasyonlar
- Özelleştirme seçenekleri diğer uygulamalara kıyasla sınırlıdır.
- Raporlar derinlemesine ve ayrıntılı değildir, bu da iş ilerlemesini veya takım verimliliğini yeterince analiz etmeyi zorlaştırır
HiTask Fiyatlandırma
HiTtask, 5 kullanıcıya kadar ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planlar 5 $ / kullanıcı / ay'dan başlar.
10. Trello – Görsel Proje Yönetimi için En İyisi
Trello, bireylerin ve takımların organize olmalarına ve işbirliği içinde çalışmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış görsel bir proje yönetimi aracıdır. Uygulama, bir projeyi, aşamalarını ve bireysel görevleri temsil eden panolar, listeler ve kartlar konseptine dayanmaktadır.
Trello, kullanıcıların ilerlemeyi göstermek için kartları bir listeden diğerine taşıyabilmelerini sağlayan sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir. Uygulama ayrıca etiket ekleme, takım üyeleri atama ve son teslim tarihleri belirleme gibi çeşitli özelleştirme seçenekleri de sunar.
* En iyi Trello alternatif lerine bir göz atın ve Trello ile ClickUp'ı karşılaştırmayı unutmayın!
Trello'nun anahtar özellikleri
- İşi organize etmek için Kanban panoları
- Slack, Google Drive ve Dropbox dahil 100'den fazla harika uygulama ve hizmetle entegre olur
- Kullanıcıların panoya hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olmak için önceden hazırlanmıştır
Trello eksileri
- Trello'da yerleşik zaman takibi özelliği yoktur
- Gantt Grafikleri veya Kaynak Yönetimi Yok
- Diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı otomasyon özellikleri
Trello Fiyatlandırma
Trello ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar.
Trello ile Jira'yı karşılaştırın!
11. Google Takvim – Takvim Yönetimi için En İyisi
Google Takvim ile kullanıcılar birden fazla takvim oluşturabilir, günlük, haftalık veya aylık biçimde programları görüntüleyebilir ve hatta kolay koordinasyon için takvimleri başkalarıyla paylaşabilir. Bu, paylaşılan iş görevlerinin yanı sıra kişisel görevleri izlemek için özellikle harikadır ve yoğun bir programın koşuşturmacasında hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.
Google Takvim'in anahtar özellikleri
- Gmail ile etkinlik ve hatırlatıcı entegrasyonu
- Takvimleri ve etkinlikleri başkalarıyla paylaşma ve izinleri yönetme yeteneği
- Daha iyi organizasyon ve farklı takvimlerin görünümü için renk kodları
- Farklı saat dilimlerine göre otomatik program ayarlaması
- Kolay erişim için tüm cihazlarda senkronizasyon
Google Takvim eksileri
- Diğer platformlarda bulunan gelişmiş planlama özellikleri yoktur
- Özellikle üçüncü taraf uygulamalarda senkronizasyon sorunları zaman zaman ortaya çıkabilir
- Düzen tasarımı bazı kullanıcılar için çok basit görünebilir ve sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar.
Google Takvim Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Google Takvim alternatiflerine göz atın!
12. Smartsheet – Elektronik Tablo Proje Yönetimi için En İyisi
Çok yönlü ve kapsamlı bir organizasyon aracı arayanlar için Smartsheet'ten başka bir yere bakmanıza gerek yok. Bu elektronik tablo tabanlı platform, proje yönetimi, görev izleme ve kaynak planlama için geniş bir özellik yelpazesi sunar. Tanıdık arayüzü ve güçlü yetenekleriyle Smartsheet, iş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak isteyen takımlar için ideal bir çözümdür.
Smartsheet'in anahtar özellikleri
- Verimli görev yönetimi için özelleştirilebilir proje şablonları ve iş akışları
- Çalışma sayfalarında gerçek zamanlı düzenleme ve yorumlama için işbirliği araçları
- Takımları bilgilendirmek ve programın geriden kalmamasını sağlamak için otomatik uyarılar ve hatırlatıcılar
Smartsheet'in dezavantajları
- Kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir
- Gelişmiş özelliklerin tam olarak kullanılabilmesi için ek eğitim gerekebilir
- Daha özel proje yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri
Smartsheet Fiyatlandırma
Ücretsiz deneme dahil olmak üzere üç fiyat kademesi vardır.
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Smartsheet alternatiflerini inceleyin!
13. Monday – Kullanıcı Dostu Proje Planlama için En İyisi
Proje yönetimi ve takım işbirliği çabalarınızı kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Bu güçlü organizasyon uygulaması, kullanıcı dostu arayüzü ve her boyuttaki takıma uygun özelleştirilebilir iş akışlarıyla tanınır. Görev atamalarından ilerleme izlemeye kadar, Monday.com projeleri verimli bir şekilde planlamak ve yürütmek için sorunsuz bir deneyim sunar.
Monday. com anahtar özellikler
- Kolay proje planlaması için özelleştirilebilir panolar ve şablonlar
- Slack, Zoom ve Google Drive gibi popüler araçlarla entegrasyon sayesinde gelişmiş verimlilik
- Görsel düzenleme ve netlik için renk kodlu etiketler ve etiketler
Monday. com eksileri
- Fiyatlandırma planları, küçük işletmeler veya bireyler için yüksek olabilir
- Gelişmiş özellikler, yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci gerektirebilir
- Bazı rakiplere kıyasla sınırlı otomasyon seçenekleri
Monday. com fiyatlandırma
- Ücretsiz: 2 koltuğa kadar barındırabilir
- Temel: Koltuk başına aylık 12 $ (aylık 36 $ faturalandırılır)
- Standart: Koltuk başına aylık 14 $ (aylık 42 $ fatura edilir)
- Artı: Koltuk başına aylık 24 $ (aylık 72 $ faturalandırılır)
Monday'in tüm ücretli planları için minimum 3 koltuk gerekliliğini unutmayın.
Bu Monday alternatiflerine göz atın!
14. Asana – İşbirliğine Dayalı Görev ve Proje Yönetimi için En İyisi
Asana ile proje yönetimi becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bu popüler organizasyon uygulaması, takımınızın iş akışlarını kolaylaştırmak ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Görev atamaktan son tarihleri ayarlamaya ve ilerlemeyi izlemeye kadar, Asana her şeyi halleder.
Asana'nın anahtar özellikleri
- Sezgisel görev ve proje yönetimi arayüzü
- Alt görevler oluşturma, ek dosya ekleme ve bağımlılıklar ayarlama
- Yorum yapma, dosya paylaşımı ve görev atama gibi işbirliği özellikleri
- Slack, Google Drive ve Zoom gibi diğer popüler araçlarla entegrasyon
Asana'nın dezavantajları
- Yeni kullanıcılar için daha zor öğrenme eğrisi
- Görev görünümleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Gerçek zamanlı güncellemeler için sabit bir internet bağlantısı gerekir
Asana fiyatlandırması
Asana, ücretsiz deneme, ücretsiz plan ve kullanıcı başına aylık 10,99 $'dan başlayan ücretli planlar sunar
Asana alternatiflerine göz atın!
15. Notion – Profesyonel Not Alma için En İyisi
Notion, not alma, proje yönetimi ve veritabanı işlevlerini tek bir platformda birleştiren çok yönlü bir hepsi bir arada çalışma alanı uygulamasıdır. Esnekliği ve özelleştirme seçenekleriyle tanınan Notion, kişisel ve profesyonel yaşamlarını düzenlemek için kapsamlı bir çözüm arayan kullanıcılara hitap ediyor.
Notion'un anahtar özellikleri
- Etkileşimli ve görsel olarak çekici sayfalar oluşturmak için dinamik içerik blokları
- Görev listeleri, veritabanları ve bilgi tabanları dahil olmak üzere çeşitli çalışma alanları için özelleştirilebilir şablonlar
- Notion AI ile görevleri AI ile yönetin
- Cihazlar arasında sorunsuz entegrasyon
Notion'un dezavantajları
- Kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle yeni kullanıcılar için daha zor öğrenme eğrisi
- Sınırlı çevrimdışı erişim, değişiklikleri ve güncellemeleri senkronize etmek için internet bağlantısı gerektirir
- Geleneksel kelime işleme yazılımlarına kıyasla gelişmiş biçimlendirme seçeneklerinin eksikliği
- Fiyatlandırma planları, bireysel kullanıcılar veya temel ihtiyaçları olan küçük takımlar için pahalı olabilir
Notion fiyatlandırması
Notion ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planlar kişisel kullanım için aylık 4 $ ve takımlar için aylık 8 $ kullanıcı başından başlar.
Notion alternatiflerine göz atın!
İş ve Özel Hayatınız İçin En İyi Organizasyon Uygulamalarını Seçme
En iyi organizasyon uygulamalarından bazılarını inceledikten sonra, "Benim için en iyisini nasıl seçebilirim?" diye merak edebilirsiniz. Görevlerinizi yönetmek için bir organizasyon uygulaması seçerken bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olacak birkaç ipucu vardır:
- İyi Kullanıcı Deneyimi: En iyi organizasyon uygulamaları, kolay ve anlaşılır bir kullanıcı deneyimi sunar. Minimum teknik bilgi gerektirir ve hızlı öğrenme için tasarlanmıştır. İlgilendiğiniz uygulamaların ücretsiz deneme sürümlerini kullanarak, kullanıcı deneyiminin ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını anlayabilirsiniz.
- Özellikler: Bir uygulamayı seçmeden önce, ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip olduğundan emin olun. Temel özellikler arasında görev yönetimi, proje yönetimi, belge depolama ve işbirliği araçları bulunmalıdır. Daha gelişmiş özellikler arasında zaman takibi, iş yükü dengeleme ve kullandığınız diğer platformlarla entegrasyonlar bulunabilir.
- Esneklik: Organizasyon uygulamanız, değişen ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar uyarlanabilir olmalıdır. Örneğin, takımınız büyürse, uygulamanız iş akışınızı kesintiye uğratmadan yeni takım üyelerini kolayca dahil etmelidir. Esneklik, ayarları ve organizasyon yapılarını gereksinimlerinize göre özelleştirme yeteneğini de içerir.
- Entegrasyonlar: İyi bir organizasyon uygulaması, sık kullandığınız diğer araçlar ve uygulamalarla entegrasyonlar sunmalıdır. Bu, verimliliğinizi artıracak ve veri yönetimini sorunsuz hale getirecektir.
- Güvenlik: Seçtiğiniz uygulama, verilerinizin güvenliğini öncelikli hale getirmelidir. İki faktörlü kimlik doğrulama, veri şifreleme ve GDPR ile diğer ilgili yasalara uygunluk gibi sağlam güvenlik önlemlerine sahip uygulamaları arayın.
- Fiyatlandırma: Birçok uygulama ücretsiz sürümler sunsa da, bunlar genellikle sınırlı özelliklere sahiptir. Bütçenizi ve uygulamanın ölçeklendirilmesinin maliyetini göz önünde bulundurun. Takımınız büyürse uygun maliyetli olacak mı? Maliyet, sunulan özellikleri hak ediyor mu?
- Müşteri Desteği: İyi bir müşteri desteği, sorunlarla karşılaştığınızda veya sorgularınız olduğunda hayat kurtarıcı olabilir. Uygulamanın gerektiğinde hızlı yardım sağlayabilecek duyarlı bir destek ekibi olup olmadığını kontrol edin.
- Kullanıcı Yorumları: Son olarak, diğer kullanıcılar tarafından yazılan yorumları ve puanları da mutlaka kontrol edin. Bu yorumlar, uygulamanın artıları ve eksileri hakkında ilk elden bilgi sağlar ve bilinçli bir karar vermenize yardımcı olabilir.
Herkese uyan tek bir uygulama olmadığını unutun. Sizin için en iyi organizasyon uygulaması, özel ihtiyaçlarınıza, iş tarzınıza ve hedeflerinize bağlıdır. Gereksinimlerinizi değerlendirmek için zaman ayırın ve size en uygun platformu bulana kadar denemekten çekinmeyin.
Görev Yönetimi için En İyi Organizasyon Uygulamasını Bulun
Organizasyon uygulamaları, verimliliğinizi korumaya ve görevlerinizi takip etmeye yardımcı olan çok önemli araçlardır. Ancak, benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel uygulamayı bulmak, deneme ve hata gerektirebilir. Temel görev yönetimi uygulamalarından, çok sayıda özelliği bir araya getiren ClickUp gibi daha kapsamlı platformlara kadar uzanan seçenekler arasından seçim yapmak size kalmıştır.
Sonuç olarak, herhangi bir araç, kullanımına bağlı olarak yararlıdır. Her bir aracı anlamak ve keşfetmek için zaman ayırın, deneme sürümlerini kullanarak kullanıcı deneyimini ve işlevselliğini değerlendirin. Unutmayın, hedefiniz iş akışınızı tamamlayan, verimliliğinizi artıran ve nihayetinde hayatınızı kolaylaştıran bir uygulama bulmaktır.
Mevcut sayısız organizasyon uygulaması arasında ClickUp, kapsamlı özellikleri, kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam yetenekleriyle öne çıkıyor. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve işlerinizi yönetmek için kolaylaştırılmış bir yaklaşım deneyimleyin - dağınıklıktan kurtulun, organizasyon ve verimliliğe merhaba deyin!