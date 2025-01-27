En İyi 6 Toodledo Alternatifi ve Rakip (Özellikler, Sınırlamalar, Fiyatlandırma)

Toodledo, kendini "bir yapılacaklar listesinden daha fazlası" olarak tanıtan harika bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır

Ne yazık ki, bu "daha fazlası" size bazı temel görev yönetimi özelliklerini ücretsiz olarak sunmayı içeriyor.

Ve işte başka bir sorun.

Her takımın, temel not alma işlevinden daha fazlasını yapabilecek bir görev yönetimi uygulamasına ihtiyacı vardır.

Peki Toodledo gerçekten bir liste yapmaktan daha fazlası mı? 🤷

Bu nedenle, birçok takım tıpkı sizin gibi Toodledo'ya "toodles!" demeye başladı

Bu makalede, Toodledo'nun ne olduğunu ve neden bir alternatife ihtiyacınız olduğunu ele alacağız. Ardından, en iyi seçimi yapmanıza yardımcı olmak için altı Toodledo alternatifini öne çıkaracağız.

Not almaya değer bazı Toodledo alternatiflerine göz atalım. 📝

Neden bir Toodledo alternatifine ihtiyacınız var?

Toodledo aracılığıyla

Toodledo , bireylerin ve takımların günlük görevlerini ve bazı karmaşık projeleri yönetmelerine yardımcı olan bir görev yönetimi uygulamasıdır.

Toodledo ile yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Yapılacaklar listesi oluşturun

Görevler ve alt görevler oluşturun

Yerleşik zamanlayıcıyı kullanarak bir projeye harcanan zamanı kaydedin

Hatırlatıcılar ayarlayın

İlerlemenizi grafikler ve çizelgelerle kaydedin

Bu özellikler harika görünse de, Toodledo'nun hala bazı sınırlamaları vardır:

1. Sınırlı ücretsiz sürüm

Toodledo'nun ücretsiz sürümü sadece temel proje yönetimi ve takım işbirliği özelliklerine sahiptir. Örneğin, ücretsiz plan alt görevler veya ilerleme izleme grafikleri sunmaz.

Üstelik, ücretsiz plan sadece basit alarmlar sunar ve sizi bir işbirlikçi ile sınırlar.

Hangisi daha sinir bozucu, emin değiliz: sadece bir takım arkadaşınızın olması mı, yoksa özel alarmlar seçememek mi? ⏰

2. Sınırlı proje görünümleri

Birden fazla proje görünümü, işinize benzersiz bir bakış açısı kazandırır ve bu da çevik takımlar için çok önemlidir

Ve Toodledo ile kanban panolarını özleyeceksiniz.

Sorun nedir?

Kanban panoları, projelerinizi görselleştirmenize, kaynakları yönetmenize ve görevleri kolaylıkla taşıymanıza yardımcı olur. Üstelik Toodledo, ilerlemeyi izlemek isteyen her takım için vazgeçilmez olan Gantt grafikleri sunmaz

Bu tür görünümler olmadan, işinizi istediğiniz şekilde görüntüleme esnekliğine sahip olamazsınız.

Ayrıca, kim tek bir görünüme mahkum olmak ister ki?

3. Zayıf veri senkronizasyonu

Toodledo'nun mobil uygulamalarında yapılan değişiklikler bazen masaüstü uygulamasında yapılan değişikliklerle senkronize olmaz.

Örneğin, telefonunuzda alt görevler oluşturursanız, bunlar dizüstü bilgisayarınızda görünmeyebilir.

Zayıf veri senkronizasyonu, telefonunuzda zaten oluşturduğunuz bir görevi yeniden oluşturmak için zaman kaybetmeniz gerektiği anlamına gelir.

Ve kim zamanını boşa harcayıp unutkanlığını artıracak bir görev yönetimi aracı ister ki? 🤷

En İyi 6 Toodledo Alternatifi

İşte listenizde kesinlikle olması gereken altı Toodledo alternatifi: 📝

ClickUp, küçük ve büyük şirketlerde yüksek verimli takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı verimlilik ve görev yönetimi uygulamalarından biridir.

ClickUp, hem iş projelerinizi hem de kişisel görevlerinizi yönetmenize yardımcı olur.

Görevleri tamamlamanıza yardımcı olmaktan, takvim etkinliklerini yönetmenize ve sürpriz doğum günü partilerini zahmetsizce planlamanıza yardımcı olan özelliklere kadar, ClickUp en iyi görev yönetimi aracıdır.

ClickUp, günlük yapılacaklarınızı yönetmenize nasıl yardımcı olur?

Tonlarca farklı adım içeren bir görevde bir şeyi unutmak çok kolaydır.

ClickUp'taki kontrol listeleri, tüm görevin net bir özetini oluşturmanıza olanak tanır, böylece hiçbir adımı bir daha unutmazsınız!

Kontrol listeleri , görevler, belgeler ve notlar bölümlerinde bulabileceğiniz basit yapılacaklar listeleridir. Özel kontrol listeleri oluşturabilir ve tamamlandığında listenizdeki öğeleri işaretleyebilirsiniz.

Kontrol listenize daha fazla ayrıntı eklemeniz mi gerekiyor?

Kontrol listenize alt öğeler eklemeniz yeterlidir

Böylece, en küçük ayrıntısına kadar ne yapmanız gerektiğini tam olarak bilirsiniz! 🔎

Ayrıca, öğeleri listeleriniz arasında sürükleyip bırakarak herhangi bir kontrol listesindeki öğeleri yeniden sıralayabilirsiniz.

Daha da fazla zaman kazanmak mı istiyorsunuz?

Hayal edebileceğiniz her görev için kontrol listesi şablonları oluşturun.

Daha sonra bu şablonları yeniden kullanarak görevleri kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. 🥊

Ayrıca, eylem gerekliyse belirli yapılacak işleri tek bir atanan kişiye atayabilirsiniz.

Sürekli hareket halinde misiniz? 🏃

Endişelenmeyin; günlük yapılacaklarınızı web, masaüstü veya mobil uygulama aracılığıyla da yanınızda taşıyabilirsiniz.

Diğer önemli ClickUp özellikleri

ClickUp artıları

ClickUp sınırlamaları

Mobil cihazlarda (henüz) zaman çizelgesi görünümü yok

Bu tür dezavantajları nasıl giderdiğimizi görmek için ClickUp'ın yol haritasına göz atın.

Ve bu ücretsiz Toodledo alternatifinin sizin için sakladığı tüm heyecan verici özellikleri keşfetmeyi unutmayın!

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp üç fiyatlandırma planı sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi)

Sınırsız Plan (küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 5 $))

İş Planı (orta ölçekli takımlar için en iyisi (aylık üye başına 12 $))

Business Plus Planı (birden fazla takım için en iyisi (aylık üye başına 19 $))

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

Todoist aracılığıyla

Todoist , kişisel kullanım ve ekip çalışması için uygun bir görev yöneticisi uygulamasıdır.

Uygulama, görevleri tamamladığınızda ve aralıksız devam ettiğinizde sizi puanlarla ödüllendiren Todoist Karma adlı harika bir özelliğe sahiptir.

Ancak, ücretsiz plan otomatik yedekleme özelliğine sahip değildir, bu nedenle bu uygulamayı kullanmaya karar verirseniz ve herhangi bir belgeyi kaybederseniz..

Todoist'in anahtar özellikleri

Hızlı ekleme özelliği, günlük görev ayrıntılarını saniyeler içinde eklemenizi sağlar

Tekrarlanan son teslim tarihleri

Görevlere yorum ekleyin, böylece herkes güncel kalır

Görev organizasyonu için bölümler ve alt görevler

Todoist artıları

Görev öncelikleri, işlerinizi doğru sırayla tamamlamanıza yardımcı olur

Görevleri takım arkadaşlarınıza veya aile üyelerine devredin

Android ve iOS cihazınıza bir görev listesi bileşeni ekleyin

Todoist sınırlamaları

Yerel zaman izleyici yok (sadece dış entegrasyonlar aracılığıyla)

Hatırlatıcılar yalnızca Todoist premium planında mevcuttur

Bir görevi yanlışlıkla tamamlandı olarak işaretlerseniz, geri alamazsınız

Todoist fiyatlandırması

Todoist'in üç fiyat planı vardır:

Ücretsiz plan: 80 adede kadar proje Proje başına 5 kişiye kadar Yinelenen son teslim tarihleri Görev öncelikleri Ve daha fazlası

80 adede kadar proje

Proje başına en fazla 5 kişi

Tekrarlanan son teslim tarihleri

Görev öncelikleri

Ve daha fazlası

80 adede kadar proje

Proje başına en fazla 5 kişi

Tekrarlanan son teslim tarihleri

Görev öncelikleri

Ve daha fazlası

Premium plan (aylık 4 $): 300'e kadar proje Proje başına 25 kişiye kadar Hatırlatıcılar Yorumlar ve dosya yüklemeleri Ve daha fazlası

300'e kadar proje

Proje başına 25 kişiye kadar

Hatırlatıcılar

Yorumlar ve dosya yüklemeleri

Ve daha fazlası

300'e kadar proje

Proje başına 25 kişiye kadar

Hatırlatıcılar

Yorumlar ve dosya yüklemeleri

Ve daha fazlası

İş planı (aylık 6 $): Kullanıcı başına 500 proje Proje başına 50 kişi Takım gelen kutusu Yönetici ve üye rolleri Ve daha fazlası

kullanıcı başına 500 proje

proje başına 50 kişi

Takım gelen kutusu

Yönetici ve üye rolleri

Ve daha fazlası

kullanıcı başına 500 proje

proje başına 50 kişi

Takım gelen kutusu

Yönetici ve üye rolleri

Ve daha fazlası

Todoist müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)

İşte en iyi Todoist alternatifleri.

Evernote aracılığıyla

Evernote, hareket halindeyken bilgileri yakalamanıza ve bulmanıza yardımcı olan bir not alma uygulamasıdır. Evernote'un gelişmiş arama özelliği, el yazısı notlarınızda kelimeleri aramanızı da sağlar.

Ancak sınırlı bir ücretsiz planla, Evernote'u sonsuza kadar kullanacak mısınız?

Hadi öğrenelim:

Evernote'un anahtar özellikleri

Kontrol listeleri oluşturun

Notlarınıza metin, resim, ses, taramalar, PDF'ler ve belgeler ekleyin

Önemli bilgileri içeren bir yapışkan notu masaüstünüze sabitleyin

Notlar için şablonlar

Evernote'un artıları

Güçlü iOS ve Android uygulamaları

Çevrimdışı durumdayken mobil cihazınızı veya iPad'inizi kullanarak fikirlerinizi, görüntülerinizi ve ses kayıtlarınızı yakalayın

Önemli e-postaları kaydedin ve Gmail'den çıkmadan notlarınızı paylaşın

Evernote sınırlamaları

Ücretsiz planın aylık yükleme sınırı 60 MB'dir

Metin stili ve biçimlendirme konusunda sınırlı özelleştirme seçenekleri

Masaüstü sürümünde şifre koruması yok

Evernote fiyatlandırması

Evernote'un üç fiyat planı vardır:

Ücretsiz plan Ayda 60 MB yeni yükleme Web görüntülerini, web sayfalarını ve PDF dosyalarını kırp Masaüstü uygulamasından çevrimdışı olarak notlara erişin İki cihaz arasında senkronizasyon Ve daha fazlası

ayda 60 MB yeni yükleme

Web görüntülerini, web sayfalarını ve PDF dosyalarını kırpın

Masaüstü uygulamasından çevrimdışı olarak notlara erişin

İki cihaz arasında senkronizasyon

Ve daha fazlası

ayda 60 MB yeni yükleme

Web görüntülerini, web sayfalarını ve PDF dosyalarını kırpın

Masaüstü uygulamasından çevrimdışı olarak notlara erişin

İki cihaz arasında senkronizasyon

Ve daha fazlası

Premium (7,99 $/ay): Sınırsız cihaz senkronizasyonu Çevrimdışı notlara erişim Özel şablonlar oluşturma PDF'lere not ekleme Ve daha fazlası

Sınırsız cihaz senkronizasyonu

Notlara çevrimdışı erişim

Özel şablonlar oluşturun

PDF'lere açıklama ekleyin

Ve daha fazlası

Sınırsız cihaz senkronizasyonu

Notlara çevrimdışı erişim

Özel şablonlar oluşturun

PDF'lere açıklama ekleyin

Ve daha fazlası

İş (14,99 $/ay): Paylaşılan alanlarda birlikte çalışın Takımınızın etkinlik geçmişini görün Merkezi kullanıcı yönetimi Aylık 20 GB yükleme sınırı Ve daha fazlası

Paylaşılan alanlarda birlikte çalışın

Takımınızın etkinlik geçmişini görün

Merkezi kullanıcı yönetimi

aylık 20 GB yükleme sınırı

Ve daha fazlası

Paylaşılan alanlarda birlikte çalışın

Takımınızın etkinlik geçmişini görün

Merkezi kullanıcı yönetimi

aylık 20 GB yükleme sınırı

Ve daha fazlası

Evernote müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,4/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (6000'den fazla yorum)

Evernote ile ilgili diğer makalelerimizi okuyun: Evernote vs OneNote ve Evernote vs Bear

Google Görevler aracılığıyla

Google Tasks basit bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Bu uygulama, Gmail'deki herhangi bir yerden bir e-postayı Google Tasks kenar çubuğuna sürükleyerek anında bir göreve dönüştürmenizi sağlar.

Bu hatırlatıcı uygulamasının dezavantajlarından biri, basitliği nedeniyle karmaşık projelere odaklanan takımlar için verimsiz bir görev yönetimi uygulaması olabilmesidir.

Elbette, bazen basit olan en iyisidir, ancak bazen bir proje o kadar basit değildir. 🤷

Google Tasks'ın anahtar özellikleri

Birden fazla liste oluşturun

Görevleri düzenlemek için görevler ve alt görevler ekleyin

Google Takvim'den Google Görev'e hatırlatıcılar ekleyin

Kullanımı kolay sürükle ve bırak özelliği ile görevleri yeniden sıralayın veya başka bir listeye taşıyın

Google Tasks artıları

Tamamen ücretsiz

Google Apps ile entegre

Görev listenizi oluşturma tarihine veya son teslim tarihine göre sıralayın

Google Tasks sınırlamaları

Belirli bir görev için harcanan zamanı izleyememe

İş yükü yönetimi , çevik görünümler veya görev bağımlılıkları gibi gelişmiş görev yönetimi özelliklerine sahip değildir

Görev önceliklerini ayarlayamama

Google Tasks fiyatlandırması

Google Tasks ücretsizdir.

Google Tasks müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (30+ yorum)

Capterra: Yok

Bu Google Görev alternatiflerini deneyin!

5. Microsoft Yapılacaklar

Microsoft To Do aracılığıyla

Microsoft To Do , eski adıyla Wunderlist, yapılacak işlerinizi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olan bir görev yönetimi yazılımıdır. Bu işbirliği aracı, planladığınız listelerde bugün, yarın ve hafta görünümleri sunan harika bir özelliğe sahiptir.

Ancak, uygulama son teslim tarihleri ayarlamanıza veya alt görevlerinize ayrıntılar eklemenize izin vermez.

Microsoft To Do anahtar özellikleri

Görevleri takip etmek için hatırlatıcılar ayarlayın

Görevlere ve işaretlenmiş e-postalara göre akıllı listeler oluşturun

Görevlerinize son teslim tarihleri ekleyin

Tekrar eden bir görev planlayın

Microsoft To Do artıları

Yapılacaklar listelerini takım arkadaşlarınız ve aile üyelerinizle paylaşın

Outlook Görevleri ile entegre

IPhone, Android, Windows 10 ve web uygulaması arasında senkronizasyon

Microsoft To Do sınırlamaları

Microsoft ürünleri dışındaki ürünlerle sınırlı uyumluluk

Gelişmiş görev önceliklendirme özelliği yoktur (sadece öncelikli görevleri yıldızla işaretlemenize izin verir)

Görev planlama için Gantt grafikleri yok

Microsoft To Do fiyatlandırması

Microsoft To Do'nun kullanımı ücretsizdir.

Microsoft To Do müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (20+ yorum)

Microsoft To Do alternatiflerine göz atın!

6. DGT GTD

DGT GTD aracılığıyla

DGT GTD, bir aramayı kaçırdığınızda otomatik olarak görevler oluşturan bir görev yönetimi uygulamasıdır. 📞

Bu uygulama, alışveriş listeleri ve taahhütler gibi basit görevleri yönetmek için iyi bir seçimdir.

Maalesef, uygulama iOS cihazlarda, masaüstünde veya web'de kullanılamaz.

DGT GTD anahtar özellikleri

Görev kontrol listeleri

Yinelenen görevler

Hatırlatıcılar ve alarmlar

Görevleri klasör, bağlam, konum, etiket, yıldız ve alt görevlere göre düzenleyin

DGT GTD artıları

Ses tanıma özelliği ile hızlı görev oluşturma

Tarzınıza uygun açık ve koyu tema

Toplu düzenleme modu

DGT GTD sınırlamaları

Yalnızca Android uygulaması olarak mevcuttur

Eski kullanıcı arayüzü

Sınırlı entegrasyonlar (yalnızca Toodledo, Dropbox ve FTP ile entegre olur)

DGT GTD fiyatlandırması

DGT GTD'nin kullanımı ücretsizdir.

DGT GTD müşteri değerlendirmeleri

G2: N/A

Capterra: N/A

Bonus: Mac için yapılacaklar listesi uygulamaları

Toodledo'ya "Toodle-oo" deme zamanı geldi 👋

Doğru görev yönetimi uygulamasına sahip olmak, zaman yönetimi becerilerinizi geliştirebilir ve verimliliğinizi artırabilir

Ancak, görev yönetimini verimli bir şekilde ele almak istiyorsanız, yapılacaklar listesi ve not alma işlevlerinden daha fazlasına ihtiyacınız olacağını unutmayın.

Ne yazık ki, Toodledo mümkün olduğunca verimli olmanıza yardımcı olacak kadar yeterli değildir.

Ancak, sizi bu verimlilik düzeyine ulaştırabilecek birkaç araç vardır.

Toodledo'ya bazı iyi alternatiflerden bahsetmiş olsak da, ClickUp açık ara en kapsamlı alternatifidir.

Kişisel hedeflerinizi belirlemenize ve takip etmenize yardımcı olmaktan günlük görevleriniz için harcadığınız zamanı takip etmenize kadar, ClickUp en iyi verimlilik uygulamasıdır.

Tüm günlük yapılacaklarınızı hatırlamak ve Toodledo'yu unutmak için ClickUp'ı ücretsiz kullanın!