En İyi 6 Toodledo Alternatifi ve Rakip (Özellikler, Sınırlamalar, Fiyatlandırma)

Toodledo, kendini "bir yapılacaklar listesinden daha fazlası" olarak tanıtan harika bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır
Ne yazık ki, bu "daha fazlası" size bazı temel görev yönetimi özelliklerini ücretsiz olarak sunmayı içeriyor.
Ve işte başka bir sorun.
Her takımın, temel not alma işlevinden daha fazlasını yapabilecek bir görev yönetimi uygulamasına ihtiyacı vardır.
Peki Toodledo gerçekten bir liste yapmaktan daha fazlası mı? 🤷
Bu nedenle, birçok takım tıpkı sizin gibi Toodledo'ya "toodles!" demeye başladı
Bu makalede, Toodledo'nun ne olduğunu ve neden bir alternatife ihtiyacınız olduğunu ele alacağız. Ardından, en iyi seçimi yapmanıza yardımcı olmak için altı Toodledo alternatifini öne çıkaracağız.
Not almaya değer bazı Toodledo alternatiflerine göz atalım. 📝
Neden bir Toodledo alternatifine ihtiyacınız var?
Toodledo , bireylerin ve takımların günlük görevlerini ve bazı karmaşık projeleri yönetmelerine yardımcı olan bir görev yönetimi uygulamasıdır.
Toodledo ile yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:
- Yapılacaklar listesi oluşturun
- Görevler ve alt görevler oluşturun
- Yerleşik zamanlayıcıyı kullanarak bir projeye harcanan zamanı kaydedin
- Hatırlatıcılar ayarlayın
- İlerlemenizi grafikler ve çizelgelerle kaydedin
Bu özellikler harika görünse de, Toodledo'nun hala bazı sınırlamaları vardır:
1. Sınırlı ücretsiz sürüm
Toodledo'nun ücretsiz sürümü sadece temel proje yönetimi ve takım işbirliği özelliklerine sahiptir. Örneğin, ücretsiz plan alt görevler veya ilerleme izleme grafikleri sunmaz.
Üstelik, ücretsiz plan sadece basit alarmlar sunar ve sizi bir işbirlikçi ile sınırlar.
Hangisi daha sinir bozucu, emin değiliz: sadece bir takım arkadaşınızın olması mı, yoksa özel alarmlar seçememek mi? ⏰
2. Sınırlı proje görünümleri
Birden fazla proje görünümü, işinize benzersiz bir bakış açısı kazandırır ve bu da çevik takımlar için çok önemlidir
Ve Toodledo ile kanban panolarını özleyeceksiniz.
Sorun nedir?
Kanban panoları, projelerinizi görselleştirmenize, kaynakları yönetmenize ve görevleri kolaylıkla taşıymanıza yardımcı olur. Üstelik Toodledo, ilerlemeyi izlemek isteyen her takım için vazgeçilmez olan Gantt grafikleri sunmaz
Bu tür görünümler olmadan, işinizi istediğiniz şekilde görüntüleme esnekliğine sahip olamazsınız.
Ayrıca, kim tek bir görünüme mahkum olmak ister ki?
3. Zayıf veri senkronizasyonu
Toodledo'nun mobil uygulamalarında yapılan değişiklikler bazen masaüstü uygulamasında yapılan değişikliklerle senkronize olmaz.
Örneğin, telefonunuzda alt görevler oluşturursanız, bunlar dizüstü bilgisayarınızda görünmeyebilir.
Zayıf veri senkronizasyonu, telefonunuzda zaten oluşturduğunuz bir görevi yeniden oluşturmak için zaman kaybetmeniz gerektiği anlamına gelir.
Ve kim zamanını boşa harcayıp unutkanlığını artıracak bir görev yönetimi aracı ister ki? 🤷
En İyi 6 Toodledo Alternatifi
İşte listenizde kesinlikle olması gereken altı Toodledo alternatifi: 📝
1. ClickUp
ClickUp, küçük ve büyük şirketlerde yüksek verimli takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı verimlilik ve görev yönetimi uygulamalarından biridir.
ClickUp, hem iş projelerinizi hem de kişisel görevlerinizi yönetmenize yardımcı olur.
Görevleri tamamlamanıza yardımcı olmaktan, takvim etkinliklerini yönetmenize ve sürpriz doğum günü partilerini zahmetsizce planlamanıza yardımcı olan özelliklere kadar, ClickUp en iyi görev yönetimi aracıdır.
ClickUp, günlük yapılacaklarınızı yönetmenize nasıl yardımcı olur?
Tonlarca farklı adım içeren bir görevde bir şeyi unutmak çok kolaydır.
ClickUp'taki kontrol listeleri, tüm görevin net bir özetini oluşturmanıza olanak tanır, böylece hiçbir adımı bir daha unutmazsınız!
Kontrol listeleri , görevler, belgeler ve notlar bölümlerinde bulabileceğiniz basit yapılacaklar listeleridir. Özel kontrol listeleri oluşturabilir ve tamamlandığında listenizdeki öğeleri işaretleyebilirsiniz.
Kontrol listenize daha fazla ayrıntı eklemeniz mi gerekiyor?
Kontrol listenize alt öğeler eklemeniz yeterlidir
Böylece, en küçük ayrıntısına kadar ne yapmanız gerektiğini tam olarak bilirsiniz! 🔎
Ayrıca, öğeleri listeleriniz arasında sürükleyip bırakarak herhangi bir kontrol listesindeki öğeleri yeniden sıralayabilirsiniz.
Daha da fazla zaman kazanmak mı istiyorsunuz?
Hayal edebileceğiniz her görev için kontrol listesi şablonları oluşturun.
Daha sonra bu şablonları yeniden kullanarak görevleri kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. 🥊
Ayrıca, eylem gerekliyse belirli yapılacak işleri tek bir atanan kişiye atayabilirsiniz.
Sürekli hareket halinde misiniz? 🏃
Endişelenmeyin; günlük yapılacaklarınızı web, masaüstü veya mobil uygulama aracılığıyla da yanınızda taşıyabilirsiniz.
Diğer önemli ClickUp özellikleri
- Not Defteri : harika bir fikir mi geldi?💡Fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve hatta haftalık yemek planınızı kaydedin, böylece abur cubur yememek için kendinizi zorlamayın 🍟
- Görev öncelikleri: Bir görevin acil, yüksek öncelikli, normal öncelikli veya düşük öncelikli olduğunu belirtmek için bayraklar kullanın, böylece takım üyeleri nereden başlayacaklarını bilir 🚩
- Yinelenen görevler: Haftalık market alışveriş listesi gibi tekrar tekrar yapılması gereken her şey için tekrarlanan zamanlamalar ayarlayın 🛒
- Hatırlatıcılar: yaklaşan görevler için hatırlatıcılar alın. Görevinizin son teslim tarihinden beş dakika öncesinden üç gün öncesine kadar hatırlatıcılar alabilirsiniz, böylece son teslim tarihine yetişmeye çalışırken paniğe kapılmayacaksınız
- Takvim senkronizasyonu: Google ve Outlook Takvimlerinizi ClickUp ile entegre edin. Ayrıca Apple Takvim, mobil cihaz veya URL beslemesi ile abone olmanıza izin veren herhangi bir takvim uygulaması arasında eylemleri senkronize edebilirsiniz 🗓
- Görünümler : görevlerinizi Liste, Kanban panosu, Gantt grafiği veya istediğiniz herhangi bir proje stilinde görüntüleyin
- Zaman çizelgesi görünümü: günlük görevlerinizi zaman içinde planlayın. Bu görünüm, halka açık yol haritanızı sergilemek, müşterileri güncel tutmak ve önceden planlama gerektiren diğer her şey için mükemmeldir
- Takvim görünümü : zamanınızı ve kaynaklarınızı planlayın, programlayın ve yönetin , böylece kendinizi aşırı yüklemeyin:
ClickUp artıları
- Sınırsız kullanıcı ile güçlü ücretsiz sürüm
- Çevrimiçi ve çevrimdışı mod ile kullanıcı dostu arayüz
- Yerel zaman izleyici ile görevlere harcadığınız zamanı takip edin
- Görevlerinize başlangıç tarihi ve son teslim tarihleri ekleyin, yapılması gerekenler olduğunda hatırlatıcılar alın
- Görev tepsisi ile görevlerinizi işinizin yanında tutun
- Çoklu görev araç çubuğu ile tek seferde tonlarca görevi yönetin
- CSV dosyalarından görevleri içe aktarın
- E-posta ClickApp ile görevler içinde doğrudan e-posta gönderin ve alın
- İşleri halletmek, görevleri yönetmek ve kişisel görevleri yerine getirmek için güçlü, kullanıma hazır şablonlarla bir adım öne geçin
- Evernote, Google Assistant, Calendly ve daha fazlası gibi birçok üçüncü taraf yazılımla entegre olur
- Android veya iPhone uygulamamızı kullanarak görevler ekleyin ve yönetin
ClickUp sınırlamaları
- Mobil cihazlarda (henüz) zaman çizelgesi görünümü yok
Bu tür dezavantajları nasıl giderdiğimizi görmek için ClickUp'ın yol haritasına göz atın.
Ve bu ücretsiz Toodledo alternatifinin sizin için sakladığı tüm heyecan verici özellikleri keşfetmeyi unutmayın!
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp üç fiyatlandırma planı sunar:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi)
- Sınırsız Plan (küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 5 $))
- İş Planı (orta ölçekli takımlar için en iyisi (aylık üye başına 12 $))
- Business Plus Planı (birden fazla takım için en iyisi (aylık üye başına 19 $))
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)
2. Todoist
Todoist , kişisel kullanım ve ekip çalışması için uygun bir görev yöneticisi uygulamasıdır.
Uygulama, görevleri tamamladığınızda ve aralıksız devam ettiğinizde sizi puanlarla ödüllendiren Todoist Karma adlı harika bir özelliğe sahiptir.
Ancak, ücretsiz plan otomatik yedekleme özelliğine sahip değildir, bu nedenle bu uygulamayı kullanmaya karar verirseniz ve herhangi bir belgeyi kaybederseniz..
Todoist'in anahtar özellikleri
- Hızlı ekleme özelliği, günlük görev ayrıntılarını saniyeler içinde eklemenizi sağlar
- Tekrarlanan son teslim tarihleri
- Görevlere yorum ekleyin, böylece herkes güncel kalır
- Görev organizasyonu için bölümler ve alt görevler
Todoist artıları
- Görev öncelikleri, işlerinizi doğru sırayla tamamlamanıza yardımcı olur
- Görevleri takım arkadaşlarınıza veya aile üyelerine devredin
- Android ve iOS cihazınıza bir görev listesi bileşeni ekleyin
Todoist sınırlamaları
- Yerel zaman izleyici yok (sadece dış entegrasyonlar aracılığıyla)
- Hatırlatıcılar yalnızca Todoist premium planında mevcuttur
- Bir görevi yanlışlıkla tamamlandı olarak işaretlerseniz, geri alamazsınız
Todoist fiyatlandırması
Todoist'in üç fiyat planı vardır:
- Ücretsiz plan: 80 adede kadar proje Proje başına 5 kişiye kadar Yinelenen son teslim tarihleri Görev öncelikleri Ve daha fazlası
- 80 adede kadar proje
- Proje başına en fazla 5 kişi
- Tekrarlanan son teslim tarihleri
- Görev öncelikleri
- Ve daha fazlası
- 80 adede kadar proje
- Proje başına en fazla 5 kişi
- Tekrarlanan son teslim tarihleri
- Görev öncelikleri
- Ve daha fazlası
- Premium plan (aylık 4 $): 300'e kadar proje Proje başına 25 kişiye kadar Hatırlatıcılar Yorumlar ve dosya yüklemeleri Ve daha fazlası
- 300'e kadar proje
- Proje başına 25 kişiye kadar
- Hatırlatıcılar
- Yorumlar ve dosya yüklemeleri
- Ve daha fazlası
- 300'e kadar proje
- Proje başına 25 kişiye kadar
- Hatırlatıcılar
- Yorumlar ve dosya yüklemeleri
- Ve daha fazlası
- İş planı (aylık 6 $): Kullanıcı başına 500 proje Proje başına 50 kişi Takım gelen kutusu Yönetici ve üye rolleri Ve daha fazlası
- kullanıcı başına 500 proje
- proje başına 50 kişi
- Takım gelen kutusu
- Yönetici ve üye rolleri
- Ve daha fazlası
- kullanıcı başına 500 proje
- proje başına 50 kişi
- Takım gelen kutusu
- Yönetici ve üye rolleri
- Ve daha fazlası
Todoist müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)
İşte en iyi Todoist alternatifleri.
3. Evernote
Evernote, hareket halindeyken bilgileri yakalamanıza ve bulmanıza yardımcı olan bir not alma uygulamasıdır. Evernote'un gelişmiş arama özelliği, el yazısı notlarınızda kelimeleri aramanızı da sağlar.
Ancak sınırlı bir ücretsiz planla, Evernote'u sonsuza kadar kullanacak mısınız?
Hadi öğrenelim:
Evernote'un anahtar özellikleri
- Kontrol listeleri oluşturun
- Notlarınıza metin, resim, ses, taramalar, PDF'ler ve belgeler ekleyin
- Önemli bilgileri içeren bir yapışkan notu masaüstünüze sabitleyin
- Notlar için şablonlar
Evernote'un artıları
- Güçlü iOS ve Android uygulamaları
- Çevrimdışı durumdayken mobil cihazınızı veya iPad'inizi kullanarak fikirlerinizi, görüntülerinizi ve ses kayıtlarınızı yakalayın
- Önemli e-postaları kaydedin ve Gmail'den çıkmadan notlarınızı paylaşın
Evernote sınırlamaları
- Ücretsiz planın aylık yükleme sınırı 60 MB'dir
- Metin stili ve biçimlendirme konusunda sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Masaüstü sürümünde şifre koruması yok
Evernote fiyatlandırması
Evernote'un üç fiyat planı vardır:
- Ücretsiz plan Ayda 60 MB yeni yükleme Web görüntülerini, web sayfalarını ve PDF dosyalarını kırp Masaüstü uygulamasından çevrimdışı olarak notlara erişin İki cihaz arasında senkronizasyon Ve daha fazlası
- ayda 60 MB yeni yükleme
- Web görüntülerini, web sayfalarını ve PDF dosyalarını kırpın
- Masaüstü uygulamasından çevrimdışı olarak notlara erişin
- İki cihaz arasında senkronizasyon
- Ve daha fazlası
- ayda 60 MB yeni yükleme
- Web görüntülerini, web sayfalarını ve PDF dosyalarını kırpın
- Masaüstü uygulamasından çevrimdışı olarak notlara erişin
- İki cihaz arasında senkronizasyon
- Ve daha fazlası
- Premium (7,99 $/ay): Sınırsız cihaz senkronizasyonu Çevrimdışı notlara erişim Özel şablonlar oluşturma PDF'lere not ekleme Ve daha fazlası
- Sınırsız cihaz senkronizasyonu
- Notlara çevrimdışı erişim
- Özel şablonlar oluşturun
- PDF'lere açıklama ekleyin
- Ve daha fazlası
- Sınırsız cihaz senkronizasyonu
- Notlara çevrimdışı erişim
- Özel şablonlar oluşturun
- PDF'lere açıklama ekleyin
- Ve daha fazlası
- İş (14,99 $/ay): Paylaşılan alanlarda birlikte çalışın Takımınızın etkinlik geçmişini görün Merkezi kullanıcı yönetimi Aylık 20 GB yükleme sınırı Ve daha fazlası
- Paylaşılan alanlarda birlikte çalışın
- Takımınızın etkinlik geçmişini görün
- Merkezi kullanıcı yönetimi
- aylık 20 GB yükleme sınırı
- Ve daha fazlası
- Paylaşılan alanlarda birlikte çalışın
- Takımınızın etkinlik geçmişini görün
- Merkezi kullanıcı yönetimi
- aylık 20 GB yükleme sınırı
- Ve daha fazlası
Evernote müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (6000'den fazla yorum)
Evernote ile ilgili diğer makalelerimizi okuyun: Evernote vs OneNote ve Evernote vs Bear
4. Google Görevler
Google Tasks basit bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Bu uygulama, Gmail'deki herhangi bir yerden bir e-postayı Google Tasks kenar çubuğuna sürükleyerek anında bir göreve dönüştürmenizi sağlar.
Bu hatırlatıcı uygulamasının dezavantajlarından biri, basitliği nedeniyle karmaşık projelere odaklanan takımlar için verimsiz bir görev yönetimi uygulaması olabilmesidir.
Elbette, bazen basit olan en iyisidir, ancak bazen bir proje o kadar basit değildir. 🤷
Google Tasks'ın anahtar özellikleri
- Birden fazla liste oluşturun
- Görevleri düzenlemek için görevler ve alt görevler ekleyin
- Google Takvim'den Google Görev'e hatırlatıcılar ekleyin
- Kullanımı kolay sürükle ve bırak özelliği ile görevleri yeniden sıralayın veya başka bir listeye taşıyın
Google Tasks artıları
- Tamamen ücretsiz
- Google Apps ile entegre
- Görev listenizi oluşturma tarihine veya son teslim tarihine göre sıralayın
Google Tasks sınırlamaları
- Belirli bir görev için harcanan zamanı izleyememe
- İş yükü yönetimi, çevik görünümler veya görev bağımlılıkları gibi gelişmiş görev yönetimi özelliklerine sahip değildir
- Görev önceliklerini ayarlayamama
Google Tasks fiyatlandırması
Google Tasks ücretsizdir.
Google Tasks müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (30+ yorum)
- Capterra: Yok
Bu Google Görev alternatiflerini deneyin!
5. Microsoft Yapılacaklar
Microsoft To Do , eski adıyla Wunderlist, yapılacak işlerinizi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olan bir görev yönetimi yazılımıdır. Bu işbirliği aracı, planladığınız listelerde bugün, yarın ve hafta görünümleri sunan harika bir özelliğe sahiptir.
Ancak, uygulama son teslim tarihleri ayarlamanıza veya alt görevlerinize ayrıntılar eklemenize izin vermez.
Microsoft To Do anahtar özellikleri
- Görevleri takip etmek için hatırlatıcılar ayarlayın
- Görevlere ve işaretlenmiş e-postalara göre akıllı listeler oluşturun
- Görevlerinize son teslim tarihleri ekleyin
- Tekrar eden bir görev planlayın
Microsoft To Do artıları
- Yapılacaklar listelerini takım arkadaşlarınız ve aile üyelerinizle paylaşın
- Outlook Görevleri ile entegre
- IPhone, Android, Windows 10 ve web uygulaması arasında senkronizasyon
Microsoft To Do sınırlamaları
- Microsoft ürünleri dışındaki ürünlerle sınırlı uyumluluk
- Gelişmiş görev önceliklendirme özelliği yoktur (sadece öncelikli görevleri yıldızla işaretlemenize izin verir)
- Görev planlama için Gantt grafikleri yok
Microsoft To Do fiyatlandırması
Microsoft To Do'nun kullanımı ücretsizdir.
Microsoft To Do müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
- G2: 4,3/5 (20+ yorum)
Microsoft To Do alternatiflerine göz atın!
6. DGT GTD
DGT GTD, bir aramayı kaçırdığınızda otomatik olarak görevler oluşturan bir görev yönetimi uygulamasıdır. 📞
Bu uygulama, alışveriş listeleri ve taahhütler gibi basit görevleri yönetmek için iyi bir seçimdir.
Maalesef, uygulama iOS cihazlarda, masaüstünde veya web'de kullanılamaz.
DGT GTD anahtar özellikleri
- Görev kontrol listeleri
- Yinelenen görevler
- Hatırlatıcılar ve alarmlar
- Görevleri klasör, bağlam, konum, etiket, yıldız ve alt görevlere göre düzenleyin
DGT GTD artıları
- Ses tanıma özelliği ile hızlı görev oluşturma
- Tarzınıza uygun açık ve koyu tema
- Toplu düzenleme modu
DGT GTD sınırlamaları
- Yalnızca Android uygulaması olarak mevcuttur
- Eski kullanıcı arayüzü
- Sınırlı entegrasyonlar (yalnızca Toodledo, Dropbox ve FTP ile entegre olur)
DGT GTD fiyatlandırması
DGT GTD'nin kullanımı ücretsizdir.
DGT GTD müşteri değerlendirmeleri
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Bonus: Mac için yapılacaklar listesi uygulamaları
Toodledo'ya "Toodle-oo" deme zamanı geldi 👋
Doğru görev yönetimi uygulamasına sahip olmak, zaman yönetimi becerilerinizi geliştirebilir ve verimliliğinizi artırabilir
Ancak, görev yönetimini verimli bir şekilde ele almak istiyorsanız, yapılacaklar listesi ve not alma işlevlerinden daha fazlasına ihtiyacınız olacağını unutmayın.
Ne yazık ki, Toodledo mümkün olduğunca verimli olmanıza yardımcı olacak kadar yeterli değildir.
Ancak, sizi bu verimlilik düzeyine ulaştırabilecek birkaç araç vardır.
Toodledo'ya bazı iyi alternatiflerden bahsetmiş olsak da, ClickUp açık ara en kapsamlı alternatifidir.
Kişisel hedeflerinizi belirlemenize ve takip etmenize yardımcı olmaktan günlük görevleriniz için harcadığınız zamanı takip etmenize kadar, ClickUp en iyi verimlilik uygulamasıdır.
Tüm günlük yapılacaklarınızı hatırlamak ve Toodledo'yu unutmak için ClickUp'ı ücretsiz kullanın!