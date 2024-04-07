Bear Vs. Evernote: 2025 İncelemesi (Özellikler, Fiyatlandırma)

Bear mı Evernote mı, hangisini seçmelisiniz?

Doğru not alma aracını bulmak zor bir görev olabilir.

Sonuçta, ikisinden biri olmadan yapamazsınız.

Yapışkan notlara veda edin, dijital not defterlerine merhaba deyin.

Bu makalede, Bear ve Evernote'u karşılaştırarak mükemmel not alma uygulamasını seçmenize yardımcı olacağız. Ek olarak, her ikisine de harika bir alternatif sunacağız.

Karşılaştırma başlasın!

Not: Öncelikle Bear ve Evernote'un ne olduğunu ve özelliklerini ele alarak her iki araç hakkında daha iyi bir fikir edinmenizi sağlayacağız. Sadece karşılaştırma yapmak istiyorsanız, buraya tıklayarak o bölüme geçebilirsiniz.

Bear nedir?

Bear, hızlı notlar almanıza veya uzun yazılar oluşturmanıza olanak tanıyan standart bir not alma uygulamasıdır.

Notlarınızı başkalarıyla veya sadece kendi cihazlarınız arasında paylaşabilirsiniz.

via Bear

Bear'ın bazı anahtar özelliklerine göz atalım:

1. Özel aramalar

En çok ihtiyaç duyduğunuzda notlarınızı bulamıyor musunuz?

Bear'ın özel arama özelliği bunu sizin için yapacaktır.

Özel arama özelliklerinden bazıları şunlardır:

@task: bir veya daha fazla bir veya daha fazla yapılacak öğe içeren notları gösterir

@today: bugün değiştirdiğiniz notları gösterir

@images: içinde resim bulunan notları gösterir

@kod: en az bir kod parçacığı içeren notları gösterir

Belirli sonuçlar elde etmek için bu özel aramalara anahtar kelimeler veya terimler ekleyebilirsiniz.

2. Birden fazla dışa aktarma seçeneği

Bear'ın harika bir özelliği, notları farklı biçimlere aktarabilmesidir.

Zengin metin biçimi, düz metin, PDF, Bear not biçimi, markdown desteği... Liste oldukça kapsamlıdır.

3. Şifreli notlar

Bear, bazı notların içerebileceği hassas veriler nedeniyle korunması gerektiğini anlar.

Artık "beni rahat bırak" yazıp bunun güvenli olmasını bekleyemezsiniz!

Ancak notlarınızı bir şifre ile koruyabilirsiniz.

Ayarları yaptıktan sonra, notlarınız ve diğer metin türleri şifrelenir ve sizden başka hiç kimse bunlara erişemez.

4. Odak modu

Dikkatiniz çok mu dağınık? 🐟

Endişelenmeyin.

Yalnız değilsiniz. Ancak dikkatinizi korumak için yardıma ihtiyacınız olacak.

Yardım derken, Bear uygulamasının odak modunu kastediyoruz. Bu özellik, ekranınızdaki her şeyi gizler ve siz sadece notunuza odaklanabilirsiniz.

IPhone veya iPad'inizdeyken, düzenlemek istediğiniz nota dokunduğunuzda kenar çubuğu ve not listesi bir anda kaybolur!

Evernote nedir?

Evernote çok uzun zamandır piyasada ve hala güçlü!

Yıllar içinde büyüyerek, hafif bir proje yönetimi aracı olan güçlü bir not alma uygulaması haline geldi.

via Evernote

Ama Evernote sizin için en iyi seçim mi? Daha iyi bir fikir edinmek için kapsamlı Evernote incelememizi ve alternatiflerini inceleyin.

Evernote'un bazı anahtar özelliklerine göz atalım:

1. Şablonlar

Evernote, yaratıcı yazma, pazarlama ve satış, toplantılar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere her türlü not için tonlarca şablona sahiptir.

Şablonlar son derece özelleştirilebilir ve bunları kullanarak zaman kazanabilir ve daha fazla iş yapabilirsiniz.

2. Web kesici

İşinizi web'de tanıtmanın harika bir yolunu mu buldunuz? Evernote'un web kesici tarayıcı uzantısını kullanarak ekran görüntüsü olarak kaydedin.

Bu özelliği kullanarak, can sıkıcı başlıklar ve reklamlar olmadan bir web sayfasının bir bölümünü veya tüm sayfayı kesebilirsiniz.

Muhtemelen günümüz pazarındaki en iyi web kesici.

Evernote'un herhangi bir rakibine sorarsanız, muhtemelen aynı fikirde olacaklardır.

3. Kaydedilmiş arama

Günlük planlayıcı veya kontrol listesi gibi her gün açtığınız bir notunuz varsa, onu tekrar tekrar aramanıza gerek kalmaz. Arama sonuçlarını Evernote'a kaydedin, notu manuel olarak aramak zorunda kalmazsınız.

Ayrıca, cihaz senkronizasyon özelliği sayesinde tüm cihazlarınızdan kaydettiğiniz aramalara erişebilirsiniz.

4. Sesli notlar

*Metin notu yazmaktan daha iyi ve daha hızlı ne olabilir?

Sesli not!

Bu özellik, özellikle hızlı tempolu toplantılarda klavyeyle zorlananlar için bir nimettir.

Ve diktafonlara her zaman ilgi duymuşsanız, bunu çok seveceksiniz..

Bear ve Evernote Yan Yana Karşılaştırma

Bu iki uygulama birçok yönden birbirine çok benzer. Öncelikle, ikisi de hayvanları seviyor.

Ne?

Logolarına bakın. Biri ayı, diğeri fil!

Ancak, elbette daha fazlası da var.

Bear ve Evernote, web sayfalarını kesmenize olanak tanır; her iki not uygulaması da bunları düzenlemenize, tüm cihazlar arasında senkronizasyon desteği sunar ve daha fazlasını yapar.

Ancak, bazı anahtar özellikler açısından farklılıklar gösterirler.

İşte nasıl:

1. İşletim sistemi desteği

Herhangi bir uygulama, tüm işletim sistemlerinde çalışmalıdır.

Katılıyor musunuz? Evernote de katılıyor, ama Bear katılmıyor.

A. Bear

Bear, şüphesiz mükemmel bir not alma ve markdown düzenleyicisidir. Ancak Bear'ın sadece Apple cihazlarını desteklediğini fark ettiğinizde işler sorunlu hale gelir.

Böylece iPhone, iPad, kısacası tüm iOS ve Mac kullanıcıları artık rahat bir nefes alabilir.

Bu da onu diğerlerinden daha iyi bir Apple Note alternatifi haline getiriyor.

Windows ve Android kullanıcıları, üzgünüz.

B. Evernote

Evernote ise kapsamlı bir uygulamadır ve iOS, Android ve Windows'ta çalışır!

Ne yazık ki, Linux kullanıcıları bu hizmetlerin dışında kalmıştır.

Çok yaklaştın, Evernote, çok yaklaştın!

2. Arama

Herhangi bir not alma uygulamasındaki "arama" fonksiyonu, aradığınızı bulmanıza yardımcı olacaktır.

Yani, notları veya metinleri bulmayı zorlaştırmak isteseydik, bir defter kullanır ve onu karıştırarak zaman kaybederdik.

İyi haber ise, her iki uygulamada da arama özelliği oldukça gelişmiş ve verimli.

Ama daha fazlası var. Bir göz atalım.

A. Bear

Bear uygulaması, notlarınızı düzenlemek için etiketler kullanır. Bu etiketleri, alaka düzeyine göre notun herhangi bir yerine kendiniz ekleyebilirsiniz.

Aralık ayı bütçesiyle ilgili toplantı notları mı alıyorsunuz? Etiketiniz #decemberbudget olabilir.

Bir etiketten yeni bir not oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz?

Arama ve düzenleme zamanından tasarruf etmek için, birden fazla nota etiket ekleyebilir ve bunları kaldırabilirsiniz.

B. Evernote

Evernote notlarına da etiket ekleyebilirsiniz, ancak burada bazı farklılıklar vardır.

İşte burada defterler devreye giriyor.

Bu uygulama, notlarınızı kolayca bulabilmeniz için defterler halinde düzenler. Çok sayıda defteriniz varsa, belirli bir defteri bulmak zor bir görev olabilir.

Bu gibi durumlarda, "not defteri:not defteri başlığı" yazmanız yeterlidir, işte istediğiniz yere geldiniz.

3. Fiyatlandırma

Evernote ve Bear arasındaki temel fark, fiyatlandırmalarında yatıyor. Evernote, ücretsiz olarak çok şey yapan bir uygulamaydı. Ancak artık pahalı fiyatlandırma seçenekleriyle ünlü. Bear ise çok uygun fiyatlı. Ancak unutmayın, sadece Apple kullanıcıları için!

İşte fiyatlarına bir göz atalım:

A. Bear

Bear iki fiyatlandırma seçeneği sunar:

Bear ücretsiz : dışa aktarma seçenekleri, etiketler ve ek dosyalar

Bear pro (aylık 1,49 $): yazma temaları, şifreli notlar ve iPhone, iPad ve Mac arasında iCloud senkronizasyonu

B. Evernote

Evernote üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

Evernote ücretsiz: sesli notlar, web kesici ve 25 MB'a kadar not boyutu

Evernote premium (7,99 $/ay) : PDF'lere not ekleme , PDF'lerde metin arama ve 200 MB'a kadar not boyutu

Evernote iş (aylık 14,99 $/kullanıcı): takım etkinlik geçmişi görünümü, takım yönetimi ve aylık 20 GB yükleme sınırı

4. Entegrasyonlar

Günümüzde, entegrasyonlar verimliliği artırmak ve notlarınızı e-postalarınız, takvimleriniz vb. ile bağlantılandırmak için çok önemlidir.

Bear ve Evernote entegrasyonları destekliyor mu? Hadi öğrenelim.

A. Bear

Bear'ın entegrasyon listesi çok kısadır. En öne çıkanlardan bazıları Things, Bear Power Pack ve Ş Akışı'dır.

Başka bir şey yok!

B. Evernote

Evernote, Bear'dan çok daha fazla entegrasyonları sever.

İşte bazı entegrasyonlarına hızlı bir bakış:

Gmail

Slack

Microsoft Teams

Outlook

Reddit'te Bear ve Evernote karşılaştırması

Reddit'e giderek insanların Bear ve Evernote hakkında ne düşündüğünü araştırdık. Reddit'te Bear ve Evernote'u aradığınızda , birçok kullanıcı Evernote'un zengin özelliklere sahip olduğu konusunda hemfikir , ancak daha basit bir araç arıyorsanız Bear'ın harika bir seçenek olduğunu söylüyor:

"Bear, Evernote'un en basit özelliklerinin basitleştirilmiş bir sürümüdür (bazı kullanıcılar için tam da doğru miktarda)."

Temel bir araçtan daha fazlasını arayan diğer Reddit kullanıcıları için Evernote daha iyi bir araçtır:

"Evernote, çok sayıda özelliğe sahip ama aynı zamanda inanılmaz derecede güçlü bir program. Asla kullanmayacağınız bazı özellikler olabilir, ancak bu özelliklere ihtiyaç duyduğunuzda size destek olacaklar. "

Bear ve Evernote: Karar

Üç sütunlu kullanıcı arayüzü gibi belirgin görsel benzerlikler olsa da, Bear, Evernote'tan çok daha uygun fiyatlı bir uygulamadır, ancak yalnızca iOS platformuyla sınırlıdır.

Öte yandan, Evernote, Bear'dan çok daha fazla entegrasyona sahiptir, ancak Bear'ın şık ve minimal kullanıcı arayüzüne kıyasla çok daha geleneksel bir verimlilik aracı gibi hissettirir.

Peki, bu not alma uygulamaları savaşının galibi belli oldu mu?

Zarif bir tasarıma sahip, uygun fiyatlı bir yazma uygulaması arıyorsanız, Bear'ı tercih etmenizi öneririz. 🐻

Bu makale, iOS veya Mac kullanıcısı olduğunuzu varsaymaktadır.

Gmail, Google Drive gibi en yaygın ve temel uygulamalarla entegrasyonlar ve piyasadaki en iyi web kliplerinden birini istiyorsanız, Evernote tam size göre.

Ama durun, bizim gördüğümüzü görüyor musunuz? 👀

Bunlardan biri entegrasyonlar konusunda cimri ve tüm işletim sistemlerini sevmiyor.

Diğeri ise büyük bir bütçe gerektiriyor. 💰

Endişelenmeyin. Size mükemmel Evernote ve Bear uygulaması alternatiflerini tanıtacağız.

Not almak için en iyi araç hangisi?

Bu soruyu cevaplamak hiç de kolay değil.

Ve sizi anlıyoruz.

Ölçülecek çok fazla şey var.

Ancak düşünmeniz gereken bazı noktalar var:

Notlar alıyorsunuz, peki sonra ne yapıyorsunuz? 💭

Notlarınızın bir amacı vardır. Bunları eylem öğeleri oluşturmak, görevler atamak, son teslim tarihleri eklemek için kullanırsınız... Anladınız.

Notlarınızı oluşturmanın yanı sıra tüm bunları yapabilecek bir uygulama olduğunu söylesek ne dersiniz?

ClickUp ile tanışın!

ClickUp'ı herhangi bir cihaza indirin ve işinize her yerden erişin

ClickUp, yüksek verimli takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi aracıdır.

Bir dakika, proje yönetimi yazılımı mı?

Evet, notlar almanıza ve projeleri, görevleri ve kaynakları ücretsiz olarak yönetmenize olanak tanıyan bir alternatif!

Bear'ın sadece iOS kullanıcılarına ayı kucaklamaları verdiği ve Evernote'un Linux hariç tüm platformları desteklediği hatırlıyor musunuz?

ClickUp gerçek bir fırsat.

Tüm platformları destekliyoruz.

Ama şimdi en heyecan verici kısma geçelim.

Bu ClickUp anahtar özellikleri, Evernote ve Bear'ın yapabildiklerini ve daha fazlasını yapabilir!

1. Not Defteri ile sınırsız fikirleri yakalayın

Ultra yaratıcı bir gün mü geçiriyorsunuz? ClickUp'ta, "fazla fikir" diye bir şeyin olmadığına inanıyoruz

Bu nedenle ClickUp'ın Not Defteri, sınırsız not oluşturmanıza olanak tanır. Slash Komutları ile notlarınıza başlık, italik yazı tipi, sayısal listeler vb. gibi zengin metin düzenlemeleri ekleyin.

Ve metin yazmaktan daha fazlasını yapabilirsiniz.

Notlarınızı Not Defteri'nden doğrudan görevlere dönüştürün ve ardından bunları takım üyelerine atayın.

Görev yapmak istediğiniz notun üzerindeki + simgesini bulun.

ClickUp'ın Not Defteri ile notlarınızı, kontrol listelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin

Tıklayın ve yeni bir görev eklemek için bir Liste veya Klasör seçin.

Notunuzun başlığı, görev başlığı olur.

Notun metni, görevin açıklaması olur.

Ardından, göreve Öncelik, Son Teslim Tarihi ve Atanan Kişiler gibi daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz.

2. Belgeler ile bilgi tabanları oluşturun

Yazacak çok şeyiniz varsa ve bir not yetmezse, Docs'u seçin.

Dokümanlar'da iç içe sayfalar ekleyebilir, emoji ekleyebilir, belgelerinizin Google tarafından indekslenmesini sağlayabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz!

Belgeleriniz sınırsız sayfa içerebilir ve bunları iş arkadaşlarınızla veya Çalışma Alanınız dışındaki kişilerle de paylaşabilirsiniz.

Belgelerinizi, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok sayıda özellik ve araçla her türlü iş ihtiyacınıza göre özelleştirin:

Belge Stilleri : işinize en uygun belge stilini seçin— Bilgi tabanlı stil, Klasik stil veya Blog stili

İlişkiler : Belge sayfası içinde ilgili görevleri ve sayfaları kolayca birbirine bağlayın

Zengin Metin Biçimlendirme : yazı tipi boyutunu (küçük, orta, büyük) ayarlayın ve önemli ayrıntıları vurgulamak için çeşitli yazı tipi ve vurgulama renkleri arasından seçim yapın

Yazarlar : birden fazla yazar ekleyin ve belgeye kimlerin katkıda bulunduğunu net bir şekilde görün

Gerçek Zamanlı Düzenleme: işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için diğer takım üyeleriyle birlikte bir belgeyi düzenleyin

İşbirliği Algılama: bir takım üyesinin bir belgeyi görüntülediğini, yorumladığını veya düzenlediğini görün

ClickUp Docs ile takımınızla birlikte gerçek zamanlı düzenleme yapın

Toplantı notları veya proje taslakları gibi aynı içeriği tekrar tekrar kullanıyor musunuz? Bunu bir Belge Şablonu' na dönüştürün ve çaba harcamayın.

ClickUp ayrıca belgeleri markdown, HTML ve PDF dosyaları olarak indirmenize olanak tanır.

PDF'leri düşünürken başka yere bakmayın, çünkü ClickUp PDF'lere de açıklama ekleyebiliyor. 😎

3. Zihin Haritaları ile görsel notlar alın

Oyun planınızı ve hedeflerinizi çizmek için bir yer mi arıyorsunuz?

ClickUp'ın Zihin Haritalarını deneyin.

ClickUp Zihin Haritaları gibi özellikleri kullanarak akış şemalarını kolayca oluşturun, düzenleyin ve paylaşın

Proje planlarınızı çizmek, yapısını tanımlamak ve Zihin Haritaları'ndan doğrudan görevler oluşturmak, düzenlemek ve silmek için kullanın.

ClickUp, uygulamalar konusunda favorileriniz olabileceğini de anlıyor. Bu yüzden Evernote dahil olmak üzere birçok uygulama ile entegre çalışıyor!

Bunlar, daha iyi ve değerli notlar almanıza yardımcı olabilecek özelliklerden sadece birkaçıdır. Ancak ClickUp sizin için çok daha fazlasını yapabilir.

Sevgiyle hazırladığımız bazı özelliklere göz atın:

Daha fazla seçenek mi ihtiyacınız var? En iyi 10 not alma uygulaması 'na göz atın.

Karşılaştırma Kazananı

Evernote ve Bear arasındaki rekabet sonsuza kadar sürebilir. Her iki uygulama da çoğu özellik açısından avantaj ve dezavantajlara sahiptir.

Ancak, bunların sadece not alma uygulamaları olduğunu unutmayın.

Görevleri, kaynakları veya zamanı yönetmenize yardımcı olmazlar.

Bu, hepsi bir arada, güçlü bir proje yönetimi uygulamasının görevidir.

Diğer bir deyişle, ClickUp.

Bear ve Evernote'un eksikliklerini giderir ve size sadece amaçlı notlardan daha fazlasını sunar. Üstelik sonsuza kadar ücretsiz!

Ne bekliyorsunuz?

Sıradan not alma uygulamalarına veda edin ve ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak edinin!

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