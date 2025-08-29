Modelos gratuitos de produção de vídeo do Asana para otimizar seus projetos de vídeo

46% das equipes têm mais dificuldade em gerenciar o feedback entre as equipes criativas e de desenvolvimento. Além disso, a visibilidade limitada das linhas do tempo e a falta de melhores práticas compartilhadas muitas vezes retardam a entrega dos vídeos.

Os modelos de produção de vídeo do Asana ajudam a manter roteiros, recursos e tarefas de produção organizados. No entanto, eles não centralizam totalmente a comunicação nem fornecem acompanhamento em tempo real em todas as etapas da produção.

Nesta postagem do blog, vamos apresentar os modelos de produção de vídeo da Asana e apresentar o ClickUp como uma alternativa mais robusta que reúne tarefas, arquivos, prazos e comunicação em um só lugar.

Vamos começar! 🎬

O que são modelos de produção de vídeo do Asana?

Os modelos de produção de vídeo do Asana são layouts de projeto pré-construídos, projetados para ajudar as equipes a planejar e gerenciar o processo de criação de vídeo. Eles fornecem uma estrutura organizada para mapear etapas como redação de roteiros, coleta de recursos, filmagem, edição e revisões finais.

Cada tarefa pode ser atribuída aos membros da equipe com prazos, para que todos saibam quais são suas responsabilidades e quando o trabalho deve ser entregue. Esses modelos padronizam as etapas de produção, melhoram a coordenação da equipe e garantem que nenhuma etapa seja esquecida.

As equipes também podem personalizar modelos para se adequarem a tipos específicos de vídeo, incluindo campanhas de marketing, vídeos explicativos ou conteúdo de mídia social.

Os melhores modelos de produção de vídeo da Asana e ClickUp

O que torna um modelo de processo de produção de vídeo do Asana bom?

Aqui estão algumas coisas a serem observadas em um modelo de produção de vídeo do Asana:

Define as etapas do fluxo de trabalho: Divide o projeto em fases claras, como pré-produção, produção e pós-produção

Inclui subtarefas estruturadas: lista ações detalhadas, como rascunho do roteiro, filmagem, edição e aprovações, para evitar etapas perdidas

Usa campos personalizados: adiciona detalhes como formato do recurso, prioridade, estágio de aprovação ou canal de distribuição para uma melhor organização

Automatiza ações repetitivas: Move tarefas, atribui trabalhos ou notifica revisores automaticamente para reduzir o acompanhamento manual

Permite flexibilidade: Abrange a maioria dos fluxos de trabalho padrão de gerenciamento de projetos de vídeo, deixando espaço para ajustes em projetos exclusivos

💡 Dica profissional: use um software de colaboração de conteúdo para criar um “storyboard vivo”, onde roteiros, recursos e feedback evoluem em tempo real, transformando o caos da produção de vídeo em um playground criativo.

Modelos gratuitos de produção de vídeo do Asana

Aqui estão alguns dos melhores modelos gratuitos de produção de vídeo do Asana que oferecem à sua equipe estruturas prontas para planejar filmagens, atribuir tarefas e acompanhar o progresso sem precisar começar do zero.

1. Modelo de produção criativa do Asana Discovery

via Asana

Gerenciar projetos de produção de vídeo pode ser complicado. Várias partes interessadas, cronogramas sobrepostos e inúmeros recursos muitas vezes levam a atrasos e confusão.

*o modelo de produção criativa da Discovery na Asana esclarece essa complexidade, oferecendo um único hub para planejar, acompanhar e entregar conteúdo de vídeo com eficiência

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe roteiros, edições, gráficos e cortes finais sem precisar procurar em e-mails ou pastas

Padronize os processos de produção de vídeo com um roteiro claro para cada tipo de recurso, desde a pré-produção até a publicação

Use campos personalizados para classificar vídeos por tipo, canal ou status para facilitar a priorização e a filtragem

📌 Ideal para: Equipes de produção de vídeo, gerentes de conteúdo e estúdios criativos que desejam otimizar seus fluxos de trabalho e manter a consistência em todos os projetos de vídeo.

2. Modelo de solicitações criativas do Asana

O Modelo de Solicitações Criativas no Asana oferece um sistema estruturado para gerenciar e priorizar todas as solicitações de produção de vídeo recebidas.

Ele garante que todas as solicitações, desde clipes sociais a vídeos tutoriais, incluam os detalhes necessários, avancem suavemente pelo seu fluxo de trabalho e sejam concluídas no prazo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Reúna as especificações criativas antecipadamente, incluindo formato, resolução, plataforma e prazos

Categorize as solicitações por tipo, como vídeos sociais, conteúdo promocional ou atualizações internas, para um planejamento mais preciso

Mova as solicitações por etapas integradas, como Novo, Em andamento, Em revisão, Para aprovação e Concluído

📌 Ideal para: Produtores, coordenadores de conteúdo e equipes de marketing que gerenciam várias solicitações criativas para a criação de storyboards.

🔍 Você sabia? O filme mais longo já feito é um filme experimental sueco chamado Logistics (2012). Ele tem duração de 857 horas (ou seja, 35 dias seguidos!) e documenta a jornada de fabricação de um pedômetro, da fábrica até a prateleira da loja.

3. Modelo de calendário editorial do Asana

O Modelo de Calendário Editorial no Asana oferece às equipes de produção de vídeo e conteúdo um roteiro visual claro de todos os recursos futuros.

De publicações em blogs e boletins informativos a roteiros de vídeo e clipes sociais, este modelo abrange a organização, o acompanhamento e a colaboração em todas as etapas da criação de conteúdo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize os prazos no calendário para criar cronogramas de trabalho e antecipar lançamentos futuros

Atribua tarefas aos membros da equipe para cada fase da produção, a fim de garantir a responsabilidade

Ajuste facilmente as datas de vencimento e prioridades à medida que os cronogramas e as campanhas evoluem diariamente

📌 Ideal para: Equipes de vídeo, departamentos de marketing e gerentes de conteúdo que precisam de um calendário estruturado para planejar, acompanhar e publicar vídeos corporativos e outros conteúdos.

4. Feedback e aprovação de recursos criativos do Asana

Acompanhar o feedback dos projetos de vídeo pode rapidamente se tornar caótico, com várias rodadas de revisão, notas dispersas e opiniões conflitantes, o que pode retardar a produção.

O Modelo de Feedback e Aprovação de Recursos Criativos no Asana centraliza todos os comentários junto com seus recursos de vídeo, facilitando para as equipes revisarem, corrigirem e finalizarem o conteúdo com eficiência.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o ciclo de revisão de cada vídeo com etapas claras, como Rascunho, Em revisão, Revisões necessárias e Aprovado

Anexe materiais de referência, storyboards ou roteiros diretamente às tarefas para fornecer contexto aos revisores

Configure notificações automáticas de comentários enviados ou aprovações recebidas

Use um layout visual Kanban ou Quadro para ver quais vídeos estão aguardando contribuições e quais estão prontos para produção

📌 Ideal para: Editores de vídeo que precisam de um sistema claro e organizado para coletar feedback e finalizar o conteúdo de vídeo sem atrasos.

🔍 Você sabia? Até mesmo as transmissões esportivas usam truques de vídeo semelhantes aos do cinema. O disco de hóquei brilhante visto nas transmissões da NHL durante a década de 1990 foi uma das primeiras tentativas de produção de vídeo aumentada, embora os fãs estivessem tão divididos que o efeito foi abandonado após algumas temporadas.

5. Modelo de linha do tempo do Asana

Planeje e execute projetos de vídeo com precisão usando o Modelo de Linha do Tempo da Asana.

Desde o planejamento da pré-produção e cronogramas de filmagem até as edições de pós-produção e publicação final, este modelo mapeia todas as etapas para que as equipes possam visualizar as cargas de trabalho, coordenar recursos e cumprir prazos sem surpresas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize todo o seu projeto de vídeo, incluindo roteiro, filmagem, edição e publicação, em uma linha do tempo cronológica

Defina e acompanhe marcos para as principais etapas, como aprovação do storyboard, primeira edição ou revisão do cliente

Adicione dependências de tarefas para mostrar como cada etapa se conecta, garantindo que editores e produtores saibam o que priorizar

Identifique possíveis gargalos antecipadamente, visualizando tarefas sobrepostas e restrições de recursos

📌 Ideal para Equipes de marketing de vídeo e multifuncionais que coordenam vários projetos de vídeo e precisam de uma visão geral de alto nível dos cronogramas.

6. Modelo de plano de projeto de design do Asana

O gerenciamento de projetos de vídeo criativos exige um sistema que acompanhe o progresso, coordene os colaboradores e mantenha os prazos visíveis.

O Modelo de Plano de Projeto de Design no Asana fornece uma estrutura organizada para equipes de vídeo definirem objetivos, atribuírem responsabilidades e gerenciarem todos os recursos, garantindo que a produção ocorra de maneira tranquila e previsível.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Configure fluxos de trabalho padronizados para cada tipo de vídeo, como clipes sociais, promoções, tutoriais ou recursos de campanha

Anexe recursos, referências e arquivos de design diretamente às tarefas para que todos os materiais relevantes sejam facilmente acessíveis

Categorize projetos por cliente, campanha ou tipo de conteúdo para um planejamento organizado

Monitore o progresso com painéis para ver o que está em andamento, em revisão ou aguardando aprovação

📌 Ideal para: Designers de vídeo, equipes de motion graphics e gerentes de produção que precisam de um sistema estruturado e repetível para executar projetos de vídeo de alta qualidade com eficiência.

7. Modelo de estratégia de conteúdo do Asana

Campanhas de vídeo bem-sucedidas começam com uma estratégia de conteúdo clara que alinha ideias, produção e distribuição com os objetivos de negócios.

O Modelo de Estratégia de Conteúdo da Asana ajuda as equipes de vídeo a planejar o que criar, atribuir responsabilidades e acompanhar o desempenho em todos os canais, garantindo que cada vídeo apoie seus objetivos de marketing.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Documente insights do público, KPIs de marketing de conteúdo e preferências de plataforma para adaptar o conteúdo de vídeo aos espectadores certos

Audite os recursos de vídeo existentes para identificar conteúdos de alto desempenho para reutilização e destacar lacunas na cobertura

Planeje temas e formatos de conteúdo, agrupando vídeos por campanha, estágio do funil ou plataforma

Acompanhe o progresso com campos de status como Conceito, Em produção, Edição ou Pronto para publicar

📌 Ideal para: Equipes de marketing de vídeo, estrategistas de conteúdo e gerentes de produção que precisam de uma abordagem estratégica para planejar campanhas de conteúdo de vídeo.

🧠 Curiosidade: O primeiro “efeito especial” na história do vídeo aconteceu em 1896, quando o cineasta Georges Méliès acidentalmente parou sua câmera enquanto filmava uma cena de rua em Paris. Quando ele a reiniciou, um carro funerário havia substituído uma carruagem puxada por cavalos.

8. Modelo Brain Dump do Asana

Quando você está gerenciando um projeto de vídeo, as ideias raramente surgem em ordem. Um conceito para uma cena pode surgir durante a revisão dos roteiros, ou uma ideia para uma tomada pode surgir no meio da edição. Sem um lugar para capturá-las, essas ideias desaparecem ou aumentam o caos.

O Modelo Brain Dump da Asana ajuda as equipes de vídeo a descarregar todas as ideias, grandes ou pequenas, em um único espaço, facilitando a classificação, priorização e transformação em etapas acionáveis.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Classifique as entradas em categorias como pré-produção, filmagem e pós-produção para uma organização rápida

Priorize tarefas com etiquetas de urgência para se concentrar no que precisa de atenção antes dos prazos

Converta ideias vagas em itens de ação atribuíveis com datas de vencimento e anexos

Colabore em tempo real para que diretores, editores e produtores possam trocar ideias sem perder o foco

📌 Ideal para: Equipes de vídeo que gerenciam ideias dispersas com riscos e desafios potenciais em todas as fases da produção.

9. Modelo de quadro de visão do Asana

Grandes projetos de vídeo geralmente começam na fase de “página em branco”. O Modelo de Quadro de Visão no Asana oferece às equipes de produção um espaço digital para mapear a direção criativa, coletar referências e alinhar a aparência e a sensação antes das câmeras começarem a rodar.

Ele funciona como um modelo de storyboard e ajuda você a dividir uma visão de alto nível em tarefas criativas e prazos viáveis.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Capture a inspiração criativa e carregue roteiros, referências de humor ou storyboards diretamente no seu quadro

Organize ideias por temas, como narrativa, cinematografia, som e estilo visual, usando quadros Kanban

Adicione citações, referências de estilo ou exemplos da concorrência para manter sua equipe alinhada quanto ao tom e à direção

Defina lembretes para revisões de conceito e continue evoluindo a visão à medida que a produção se desenvolve

📌 Ideal para: Líderes criativos e equipes de vídeo que precisam de um espaço compartilhado para debater ideias, coletar referências e alinhar o estilo e o tom antes do início da produção.

10. Modelo de colaboração da agência Asana

via Asana

Coordenar projetos de vídeo com uma agência externa geralmente envolve roteiros, orçamentos, edições e intermináveis cadeias de e-mails.

O Modelo de Colaboração com Agências da Asana mantém tudo em um só lugar, para que sua equipe interna e seus parceiros de agência permaneçam alinhados desde a primeira apresentação até a edição final.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Defina prazos e prioridades para roteiros, cronogramas de filmagem, edições preliminares e entrega final com uma visualização da linha do tempo

Substitua longas conversas por e-mail por comentários de tarefas, anexos de arquivos e feedback diretamente vinculados a cada entrega

Monitore os custos juntamente com recursos como variações de anúncios, gráficos animados e formatos de vídeo para diferentes canais

📌 Ideal para: Equipes de marketing, diretores criativos ou produtores que trabalham com agências externas para entregar campanhas publicitárias e vídeos de marca.

Limitações do Asana

Embora o Asana seja uma escolha popular para gerenciar projetos, ele não é isento de desvantagens.

Antes de adotar esses modelos para fluxos de trabalho de produção de vídeo, é essencial entender suas limitações e onde eles podem falhar.

Requer ferramentas externas de controle de tempo: O Asana não possui controle de tempo integrado, o que significa que as equipes devem contar com aplicativos de terceiros para obter faturamento preciso ou alocação de recursos

Apenas um responsável por tarefa é permitido: as tarefas não podem ser atribuídas a vários membros da equipe, o que complica a colaboração e pode exigir soluções alternativas, como a duplicação de tarefas

Personalização fraca de relatórios e análises: os painéis e relatórios integrados são limitados, muitas vezes exigindo ferramentas externas para insights e monitoramento aprofundados dos dados

Caixa de entrada desorganizada e excesso de notificações: os usuários relatam que as caixas de entrada ficam inundadas com atualizações, o que pode distrair das tarefas de alta prioridade e reduzir o foco geral

🔍 Você sabia? Os videoclipes ajudaram a moldar a cultura da edição de vídeo. A MTV foi lançada em 1981 com a transmissão do primeiro videoclipe: Video Killed the Radio Star, do The Buggles. Apropriadamente, ele previu a ascensão do vídeo em detrimento dos formatos de áudio.

Alternativas aos modelos do Asana para planejamento e produção de conteúdo de vídeo

Se as limitações do Asana parecem restritivas, o software de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp oferece uma alternativa mais flexível.

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp centraliza tarefas, documentos, recursos e aprovações em um só lugar, facilitando para as equipes de marketing e criativas planejar, colaborar e entregar campanhas. Com personalização avançada, automação integrada e assistência de IA, o ClickUp reúne todas as suas ferramentas de marketing em uma única plataforma.

Aqui estão os melhores modelos gratuitos do ClickUp para planejar, executar e gerenciar todas as etapas de seus projetos de produção de vídeos de marketing com facilidade. 🎥

1. Modelo de produção de vídeo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Padronize os fluxos de trabalho de produção de vídeo com o modelo de produção de vídeo do ClickUp

Os projetos de vídeo passam por várias etapas, como storyboard, programação de equipamentos, filmagem, edição e entrega final.

O modelo de produção de vídeo do ClickUp oferece uma estrutura clara e repetível para orientar sua equipe desde a concepção até a conclusão. Com fluxos de trabalho personalizáveis, campos sob medida e visualizações flexíveis, você terá um espaço unificado para planejar, acompanhar e entregar projetos de vídeo com menos atrasos e falhas de comunicação.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe todas as etapas da produção com os status de tarefas personalizados do ClickUp , como Conceito, Edição, Edição final e Publicação

Capture detalhes específicos do projeto usando os campos personalizados do ClickUp , como endereço do local, requisitos de pessoal e agência parceira

Visualize cronogramas e responsabilidades com exibições como Processo de produção de vídeo, Data de estreia e Lista de projetos

Mantenha a pós-produção dentro do cronograma usando dependências, controle de tempo e lembretes

📌 Ideal para: equipes de produção de vídeo, agências criativas e equipes internas de marketing que gerenciam tudo, desde vídeos corporativos pontuais até campanhas de vídeo em grande escala.

📮 ClickUp Insight: Depressão de segunda-feira? Acontece que a segunda-feira se destaca como um elo fraco na produtividade semanal (sem trocadilhos), com 35% dos trabalhadores identificando-a como o dia menos produtivo. Essa queda pode ser atribuída ao tempo e à energia gastos na busca por atualizações e prioridades semanais nas manhãs de segunda-feira. Um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, pode ajudá-lo nessa tarefa. Por exemplo, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode “atualizá-lo” sobre todas as atualizações e prioridades críticas em segundos. Além disso, tudo o que você precisa para o trabalho, incluindo aplicativos integrados, pode ser pesquisado com a Pesquisa Conectada do ClickUp. Com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp, é fácil criar um ponto de referência compartilhado para sua organização! 💁

2. Modelo de cronograma de produção de vídeo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Evite gargalos com o modelo de cronograma de produção de vídeo do ClickUp

O modelo de cronograma de produção de vídeo do ClickUp oferece um cronograma claro para cada fase da criação do vídeo. Em vez de ficar alternando entre datas em planilhas ou chats, você pode mapear todo o processo em um único cronograma dinâmico.

Cada tarefa é vinculada a um prazo e sequenciada de forma lógica, para que você sempre saiba o que vem a seguir e quem é o responsável. Este modelo garante que seu calendário de produção permaneça organizado, preciso e flexível o suficiente para se adaptar às mudanças rapidamente.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Crie e ajuste cronogramas facilmente com a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp , que funciona com o recurso de arrastar e soltar

Acompanhe marcos importantes, como datas de conclusão das filmagens, pontos de verificação da edição ou prazos de lançamento, para obter melhor visibilidade

Gerencie fluxos de trabalho sobrepostos, como a criação de roteiros, enquanto os storyboards são finalizados com o acompanhamento paralelo de tarefas

Amplie para planejar um único dia de filmagem ou reduza para ter uma visão geral de todo o ciclo de produção

📌 Ideal para: Gerentes de produção, diretores criativos e equipes de vídeo que precisam de um agendamento preciso de recursos para manter várias filmagens, edições e prazos em dia.

3. Modelo de produção de vídeo do ClickUp para YouTube

Obtenha um modelo gratuito Mantenha a consistência nas suas publicações no YouTube com o modelo de produção de vídeo do YouTube do ClickUp

O modelo de produção de vídeo do YouTube da ClickUp é um modelo de tarefa pronto para uso, criado para criadores que desejam manter a consistência de seu canal. Desde o brainstorming de ideias para vídeos até a publicação no YouTube, todas as etapas do fluxo de trabalho são organizadas em um único lugar.

Ele ajuda você a manter sua programação de publicação em dia e garante que todos os vídeos sejam publicados com os recursos, títulos e metadados corretos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Defina cada etapa da produção com status integrados, como pré-produção, filmagem, edição e publicação

Armazene todos os recursos criativos, como rascunhos de roteiros, miniaturas, storyboards e esboços de vídeos, em uma única tarefa

Adicione campos personalizados, como título do vídeo, palavras-chave, tags e arte do banner para otimização específica do YouTube

📌 Ideal para: YouTubers, equipes criativas e profissionais de marketing que desejam uma maneira repetível de planejar e lançar vídeos de forma consistente.

🚀 Vantagem do ClickUp: Já tentou explicar uma edição de vídeo por e-mail? É complicado. O ClickUp Clips torna esse processo muito mais fácil para os criadores. Com o Clips, você pode gravar sua tela, adicionar contexto com sua voz e mostrar à sua equipe exatamente o que você quer dizer, seja apontando um ajuste na miniatura, revisando um rascunho de roteiro ou analisando uma versão preliminar. Dessa forma, o feedback fica claro e conectado, em vez de ficar perdido em longas conversas por e-mail. Marque comentários com o ClickUp Clips e adicione comentários diretamente no momento exato

4. Modelo de planejamento e produção do ClickUp YouTube

Obtenha um modelo gratuito Organize seu processo de criação de conteúdo com o modelo de planejamento e produção do YouTube do ClickUp

Diferentemente do modelo de produção de vídeo do YouTube, o modelo de planejamento e produção do YouTube da ClickUp ajuda você a organizar todo o seu pipeline de conteúdo para o crescimento do canal a longo prazo.

Este modelo de calendário de conteúdo funciona como seu centro de comando: faça brainstorming e priorize conceitos de vídeo, mapeie-os em relação aos prazos, atribua tarefas e integre análises para medir o sucesso. Ele ajuda você a criar um sistema repetível para manter seu conteúdo do YouTube fluindo suavemente.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Use campos personalizados para rastrear palavras-chave, seu público-alvo e ideias de títulos de vídeo para cada conceito

Atribua tarefas à sua equipe e acompanhe as contribuições para uma colaboração mais tranquila

Crie campanhas promocionais juntamente com o planejamento de vídeo para maximizar o alcance e o engajamento

📌 Ideal para: Criadores do YouTube e equipes de produção que desejam uma estrutura para gerenciar vários vídeos simultaneamente.

🧠 Curiosidade: O efeito de câmera lenta em movimento, que ficou famoso no filme Matrix (1999), foi filmado usando um círculo de câmeras fotográficas acionadas ao mesmo tempo. Os quadros foram então unidos, criando a ilusão de tempo congelado.

5. Modelo de miniatura do YouTube do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha uma identidade visual consistente em todo o seu canal com o modelo de miniatura do YouTube do ClickUp

As miniaturas determinam se seu vídeo será clicado ou ignorado. O modelo de miniatura do YouTube da ClickUp oferece um sistema dedicado para projetar, revisar e aprovar miniaturas sem perder o controle dos rascunhos ou comentários.

Este modelo se concentra no processo criativo por trás das miniaturas, garantindo que todos os vídeos estejam alinhados com o kit da sua marca para uma aparência refinada e consistente antes de serem publicados.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe cada rascunho com status personalizados, como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”

Armazene detalhes importantes com 8 campos personalizados, incluindo aprovação de miniaturas, amostra de miniaturas, designer, progresso do design e título aprovado

Gerencie seu fluxo de trabalho rapidamente com visualizações organizadas, como Resumo em miniatura, Lista em miniatura e Quadro de produção

Domine a identificação de tendências , colabore facilmente com designers, anexe recursos de imagem, compartilhe feedback e finalize versões aprovadas em um só lugar

📌 Ideal para: Criadores e editores do YouTube para gerenciar o ciclo de vida criativo das miniaturas de vídeo.

6. Modelo de plano de conteúdo do ClickUp para YouTube

Obtenha o modelo gratuito Mantenha um fluxo constante de conteúdo com o modelo de plano de conteúdo do YouTube do ClickUp

O modelo de plano de conteúdo do YouTube do ClickUp ajuda você a mapear ideias, programar uploads e acompanhar o desempenho, para que você nunca perca um prazo ou repita uma ideia.

Com este modelo, você pode organizar títulos, descrições, tags, miniaturas e datas de publicação em um único local.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mantenha o planejamento de conteúdo detalhado e organizado com campos personalizados, incluindo notas, arquivos relacionados, data de publicação, pilar de conteúdo, número do vídeo e edição

Replique estruturas de planejamento para séries ou formatos recorrentes sem precisar começar do zero

Gerencie a carga de trabalho com rastreamento de tempo integrado, tags e avisos de dependência

📌 Ideal para: Criadores ou equipes que desejam mudar de uploads de última hora para um roteiro de conteúdo bem estruturado.

7. Modelo do ClickUp para YouTube

Obtenha um modelo gratuito Estruture seu processo de produção de conteúdo de vídeo com o modelo do ClickUp para YouTube

O modelo ClickUp YouTube foi projetado como um modelo de pasta tudo-em-um para ajudá-lo a gerenciar todo o seu canal em um só lugar.

Este modelo de mídia social vai além da produção e do planejamento, oferecendo espaços dedicados para organizar listas de reprodução, acompanhar cronogramas de upload, categorizar vídeos e até mesmo monitorar seu status de publicação.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Simplifique o gerenciamento de projetos de produção de vídeo com listas de tarefas e cronogramas prontos para cada etapa da criação de conteúdo

Use status personalizados, como Aberto, Em discussão, Final e Rejeitado, para monitorar o progresso de cada vídeo, desde a ideia até a publicação

Organize detalhes importantes com campos personalizados, como lista de reprodução, filmado, status de publicação, categoria e URL

Acompanhe as atividades em várias visualizações, incluindo a lista de reprodução ClickTips, 20 vídeos, programação de uploads e visualização em lista

📌 Ideal para: Criadores e equipes que precisam de um sistema de gerenciamento para todo o canal para supervisionar a produção de vídeos e o crescimento e a organização geral de sua presença no YouTube.

🧠 Curiosidade: O famoso grito Wilhelm, um efeito sonoro gravado em 1951, foi reutilizado em mais de 400 filmes e programas de TV. Os editores de vídeo ainda o inserem em produções modernas como uma piada interna.

8. Modelo de fatura de produção de vídeo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha uma estrutura organizada para faturar clientes com o modelo de fatura de produção de vídeo do ClickUp

Concluir um projeto de vídeo é apenas metade do trabalho; garantir que você seja pago corretamente e em dia é igualmente importante. O modelo de fatura de produção de vídeo do ClickUp (criado no ClickUp Docs ) oferece uma estrutura pronta para uso para faturas profissionais personalizadas para o setor de vídeo.

Crie faturas profissionais descrevendo serviços, horas e tarifas, e até mesmo duplique faturas para clientes recorrentes ou projetos repetidos em segundos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Detalhe com precisão itens como roteiro, filmagem, edição, gráficos e despesas de viagem

Calcule automaticamente os totais para dias de filmagem, aluguel de equipamentos e edições de pós-produção

Integre com o ClickUp Forms para inserir os detalhes de cobrança do cliente diretamente em sua fatura

📌 Ideal para: Freelancers, estúdios e equipes de produção que desejam simplificar o faturamento e garantir clareza financeira sem sacrificar o profissionalismo.

9. Modelo de produção de podcast de vídeo/áudio do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acelere a produção com uma estrutura padrão usando o modelo de produção de podcast de vídeo/áudio do ClickUp

O modelo de produção de podcast de vídeo/áudio do ClickUp oferece um fluxo de trabalho para cada episódio, para que você possa se concentrar na criação de conteúdo envolvente, em vez de ficar correndo atrás de detalhes. Você pode acompanhar cada episódio, desde a contratação dos convidados até a pós-produção, com status e prazos claros.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Centralize roteiros, notas do programa, arte e listas de verificação de publicação para facilitar o acesso

Planeje seu calendário de publicação com visualizações integradas, como Lista, Calendário e Quadro

Automatize tarefas repetitivas , como lembretes para convidados, solicitações de arquivos ou atualizações de status

Use campos personalizados (como aprovação de convidados, data do programa ao vivo, link do Transistor, link do YouTube etc.) para registrar todos os detalhes em um só lugar

📌 Ideal para: Podcasters que produzem programas apenas em áudio ou com prioridade para vídeo e que precisam de um sistema confiável para manter os episódios em dia e consistentes.

10. Modelo de design gráfico ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Encontre e acesse instantaneamente todos os arquivos de design com o modelo de design gráfico do ClickUp

Pastas de arquivos desorganizadas e cronogramas pouco claros podem retardar seu fluxo criativo. O modelo de design gráfico do ClickUp ajuda você a organizar arquivos, acompanhar o progresso e gerenciar prazos de design para que você possa dedicar mais tempo à criação e menos tempo abrindo cada “final_final.jpg”

Com ele, você pode localizar e acessar instantaneamente arquivos de design com organização estruturada de tarefas, atribuir estimativas de tempo e priorizar solicitações de design em seu pipeline.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize todas as etapas do seu processo com as visualizações Lista, Gantt e Incorporar

Centralize os recursos de design incorporando links de ferramentas como Figma, Illustrator ou armazenamento em nuvem

Mantenha os detalhes criativos organizados com campos personalizados (etapas de design, link do briefing, link do design, link da cópia, aprovação)

📌 Ideal para: Freelancers, agências ou designers internos que desejam um sistema flexível para acompanhar solicitações criativas, desde o rascunho até a aprovação.

11. Modelo de storyboard do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme ideias em imagens antes de começar a gravar com o modelo de storyboard do ClickUp

O modelo de storyboard do ClickUp, criado no ClickUp Whiteboards, ajuda você a esboçar cenas, mapear ângulos de câmera e capturar diálogos para que sua equipe tenha um plano visual claro antes do início da produção.

Com o quadro interativo, você pode planejar curtas-metragens, vídeos sociais ou cenas de jogos, cena por cena, tornando seu processo criativo mais organizado e visual.

Para cada cena, você também tem a flexibilidade de adicionar detalhes como ações, diálogos, dicas de áudio e prompts de efeitos especiais, para que seu storyboard se torne um plano criativo completo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Arraste, solte e reorganize os quadros para ajustar rapidamente sua sequência visual

Personalize com caixas e seções ilimitadas para se adequar ao escopo do seu projeto

Mantenha as equipes criativas e de produção alinhadas, centralizando notas e comentários em um único lugar

Colabore em tempo real com diretores, roteiristas, editores e clientes, que podem comentar diretamente no storyboard

📌 Ideal para: Cineastas, profissionais de marketing de vídeo, agências e designers de jogos que precisam de uma maneira visual para comunicar a direção criativa.

12. Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e acompanhe seu conteúdo com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Planeje todos os seus blogs, campanhas e publicações nas redes sociais com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp.

Ele ajuda você a mapear, programar e acompanhar o conteúdo em vários canais de marketing para que sua equipe permaneça alinhada desde o brainstorm até a publicação.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize sua estratégia de conteúdo anual com as visualizações de calendário, lista e quadro do ClickUp

Acompanhe os detalhes principais com campos personalizados para recursos, categoria, canal, links e data de publicação

Centralize anexos, briefings e comentários para que o feedback fique ao lado de cada conteúdo

📌 Ideal para: Equipes de marketing, criadores de conteúdo e agências que desejam um hub central para planejar, revisar e lançar conteúdo em várias plataformas.

🚀 Vantagem do ClickUp: Tem uma ideia para um vídeo, mas não tem tempo para planejar tudo? Deixe o ClickUp Brain fazer o trabalho pesado. Basta inserir uma solicitação rápida e ver como ele escreve um roteiro de vídeo, um esboço ou até mesmo um briefing criativo completo em segundos. E quando seu projeto parecer grande demais para ser gerenciado, o ClickUp Brain o divide em subtarefas claras, tornando seu fluxo de trabalho mais gerenciável. Automatize o planejamento de conteúdo com o ClickUp Brain, transformando roteiros em um cronograma de publicação pronto para uso ✅ Experimente esta sugestão: “Escreva um roteiro de 60 segundos para um vídeo sobre [seu tópico/produto/serviço]. Em seguida, divida o roteiro em um cronograma de conteúdo com etapas práticas, incluindo roteiro, filmagem, edição, criação de miniaturas e publicação, para que ele possa ser adicionado ao nosso calendário de conteúdo. “

13. Modelo de gerenciamento de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha visibilidade detalhada de todo o seu conteúdo com o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

Gerenciar blogs, boletins informativos, podcasts e campanhas entre várias partes interessadas pode se tornar complicado rapidamente. O modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp oferece um sistema estruturado e personalizável para lidar com tudo, desde as solicitações iniciais até as aprovações finais, sem perder a visibilidade.

Este modelo foi criado para operações de conteúdo multicanal, para que você possa criar, acompanhar e otimizar recursos em todo o seu ecossistema de marketing.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Alterne entre calendários globais e específicos de cada canal (por exemplo, blog, redes sociais, e-mail, web) para ampliar ou reduzir conforme necessário

Acompanhe o trabalho com etapas de progresso detalhadas, como Conceito, Em desenvolvimento, Em revisão, Em espera e Publicado, para obter visibilidade precisa da produção

Adicione detalhes importantes, como orçamento, canal, link, tipo de tarefa de marketing e inspiração para maquetes, para dar mais contexto a cada conteúdo

Alterne facilmente entre a Visualização do quadro para planejamento Kanban, a Visualização da lista para priorização de tarefas, a Visualização da linha do tempo para alocação de recursos e o Gráfico de Gantt para programação de campanhas

📌 Ideal para: Equipes de conteúdo que gerenciam operações complexas e multicanais e precisam de flexibilidade e visibilidade em todas as etapas.

Ouça o depoimento de um usuário do ClickUp:

O ClickUp transformou a forma como nossa equipe trabalha, fornecendo uma fonte única de informações que alinha nossa equipe e garante que permaneçamos focados em nossos objetivos. O uso de modelos, automações e a configuração adequada de nossos fluxos de trabalho foram um divisor de águas em termos de eficiência e comunicação.

14. Modelo de plano de projeto criativo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie o fluxo de trabalho criativo com eficiência usando o modelo de plano de projeto criativo do ClickUp

O modelo de plano de projeto criativo do ClickUp foi criado como um modelo de lista que ajuda as equipes criativas a dividir, atribuir e acompanhar cada etapa de um projeto com clareza. Em vez de depender de notas ou e-mails dispersos, você obtém campos, status e visualizações estruturados, projetados explicitamente para fluxos de trabalho criativos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Monitore todas as etapas do seu processo criativo com status como Bloqueado, Para aprovação, Em andamento, Em revisão e Concluído

Adicione detalhes importantes com atributos como Tipo de aprovação, Fase do projeto, Resultado final, Equipe designada e Rascunho para capturar exatamente o que é necessário para cada entrega

Alterne entre a Lista de Projetos Criativos, a Linha do Tempo e o Quadro de Progresso para gerenciar seu trabalho

📌 Ideal para: Equipes criativas que gerenciam projetos em várias fases, como campanhas publicitárias, filmagens de vídeo ou reformulação de sites.

15. Modelo de criação e design do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Armazene, acompanhe e mantenha ativos criativos com o modelo ClickUp Creative and Design

O modelo ClickUp Creative & Design é um modelo de pasta criado para gerenciar solicitações criativas, campanhas e recursos de design recebidos, desde o recebimento até a entrega.

Ele centraliza todas as ideias, briefings e arquivos de recursos para que as equipes de design possam se concentrar na execução, em vez de ficarem atrás de atualizações.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as solicitações e o trabalho criativo em todas as fases com status como Aberto, Conceito, Solicitação Triada e Fechado para obter visibilidade total do andamento do projeto

Adicione detalhes específicos do projeto com atributos como Canal, Tipo de Tarefa de Marketing, Inspiração para Maquetes, Objetivo e Meta Principal de Marketing para garantir que todas as solicitações sejam bem definidas

Acesse seu trabalho por meio de atas de reuniões, boas-vindas, listas, processos criativos e outras visualizações que facilitam o gerenciamento de solicitações e execução

Encaminhe todas as solicitações criativas de forma sistemática com o Formulário de Solicitação Criativa

📌 Ideal para: Equipes de design e agências criativas internas que lidam com um grande volume de solicitações (gráficos sociais, recursos de marca, maquetes de produtos) e precisam de um sistema centralizado.

16. Modelo de guia de estilo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta que todos sigam as mesmas diretrizes para manter a consistência da marca com o modelo de guia de estilo do ClickUp

O modelo ClickUp Style Guide é um modelo Doc projetado para centralizar todos os elementos da sua marca em um só lugar. Ele serve como sua única fonte de verdade para a consistência da marca, garantindo que todas as cores, fontes e aplicações do logotipo sigam os mesmos padrões.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Reúna todos os elementos definidores da marca, como cores, fontes, especificações do logotipo e regras de uso, em um documento central

Adicione atributos estruturados para elementos de branding, para que as equipes possam categorizá-los e consultá-los facilmente em todos os projetos

Vá além dos documentos e utilize as visualizações Lista, Calendário, Gantt ou Carga de trabalho para alinhar os padrões de estilo com os fluxos de trabalho do projeto

Use a visualização do quadro do ClickUp para mostrar exemplos reais de aplicação da marca, transformando conceitos abstratos em orientações práticas

📌 Ideal para: Equipes de marketing, design e marca que precisam de um guia de marca centralizado e interativo para garantir a consistência.

Crie vídeos mágicos com o ClickUp

Os modelos de produção de vídeo do Asana são uma maneira eficaz de organizar tarefas e manter os projetos em andamento, ajudando as equipes a ficarem por dentro dos roteiros, edições e cronogramas.

No entanto, quando os projetos ficam maiores ou envolvem várias partes interessadas, lacunas na comunicação e na visibilidade podem atrasar as coisas.

É aí que o ClickUp se destaca. Com seu espaço de trabalho unificado, acompanhamento em tempo real, colaboração integrada e modelos personalizáveis, o ClickUp oferece à sua equipe tudo o que ela precisa para gerenciar a produção de maneira tranquila do início ao fim.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e veja seu fluxo de trabalho criativo ganhar vida! 🎨