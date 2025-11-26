Mais de 15 exemplos de campanhas publicitárias que funcionaram

Às vezes, você realiza a campanha “perfeita”, ou pelo menos é o que você pensa. Ela tem humor, uma frase de efeito cativante e a quantidade certa de informações de vendas. Ela recebe alguns cliques, mas nenhuma conversão. E, como profissionais de marketing, sabemos que contribuir para a receita é o que importa no final das contas.

Todos nós já passamos por isso, e é frustrante. Um bom design e um texto inteligente não são suficientes se a ideia central não conectar.

Para despertar algo que marque, você precisa de exemplos que chamem a atenção. É por isso que, nesta postagem do blog, estamos analisando mais de 15 exemplos de campanhas publicitárias. E depois que você se inspirar, mostraremos como iniciar sua campanha de destaque com o ClickUp. Então, vamos começar! 💁

O que torna uma campanha publicitária bem-sucedida?

Com base em pesquisas do setor e campanhas bem-sucedidas, aqui estão os principais ingredientes que impulsionam consistentemente uma publicidade de destaque:

Objetivos claros: defina seus defina seus objetivos de marketing , sejam eles mais cliques, inscrições ou compras, e avalie o progresso com KPIs específicos.

Visão profunda do público: conheça as motivações, os pontos fracos e o comportamento dos seus compradores para personalizar uma comunicação que realmente cause impacto.

Mensagens criativas e memoráveis: seja ousado, original e emocionalmente envolvente para garantir criatividade de alta qualidade e impacto máximo.

Visuais e formatos adequados: combine os visuais com a sua plataforma (por exemplo, Reel, OOH, história) para tornar o seu conteúdo imperdível.

Chamada à ação e oferta fortes: use uma CTA clara e urgência, como “Tempo limitado”, para impulsionar a ação.

Medição e otimização contínuas: acompanhe o desempenho em tempo real, execute testes A/B e itere rapidamente dentro acompanhe o desempenho em tempo real, execute testes A/B e itere rapidamente dentro do seu software de planejamento de marketing

🧠 Curiosidade: A palavra “propaganda” existe desde pelo menos 1426 e tem raízes tanto no francês (advertissement) quanto no italiano (avvertimento). Originalmente, significava um aviso ou notificação, muito antes de se tornar os outdoors chamativos e pop-ups.

Mais de 15 exemplos de campanhas publicitárias de destaque

Vamos dar uma olhada em mais de 15 campanhas publicitárias de destaque para ajudá-lo a definir sua estratégia para o gerenciamento de campanhas de marketing.

1. ClickUp | Campanha de retorno ao trabalho

Quando as marcas B2B jogam pelo seguro, tudo começa a parecer semelhante: palavras da moda, formatos de blog e fotos de escritórios rígidos. O ClickUp decidiu mudar o roteiro com sua campanha “Retorno ao Trabalho”, tornando o software empresarial mais humano.

Lançada em agosto de 2021, essa campanha com vários vídeos não apresentava os recursos do produto. Em vez disso, contava histórias hilárias e identificáveis do local de trabalho: encontros constrangedores, jargões usados em excesso e confusão pós-pandemia. Ela obteve milhões de visualizações, gerou conversas e levou os profissionais de marketing a repensarem como poderia ser o conteúdo B2B.

2. Michael Cera e a campanha “Is He CeraVe?” da CeraVe

via Yellow Chili

Você consegue imaginar Michael Cera vagando por Nova York, segurando um hidratante CeraVe? Sim, foi uma coincidência peculiar que uma marca e uma celebridade tivessem nomes semelhantes.

A CeraVe aproveitou a confusão com um anúncio simulando o estilo luxuoso dos anos 90 e um microsite “Eu sou CeraVe ”. Essa ação divertida divulgou seu primeiro comercial no Super Bowl, combinando a autoridade dos dermatologistas com o charme da cultura pop. Isso gerou buzz organicamente e fez com que os cuidados com a pele parecessem espirituosos e identificáveis para uma marca que geralmente é clínica.

3. Liquid Death x e. l. f. | Corpse Paint Collab

via e.l.f. Cosmetics

A Liquid Death (uma empresa de água enlatada) uniu forças com a e. l. f. Cosmetics para criar uma linha exagerada de maquiagem para cadáveres, incorporando visuais góticos do metal em produtos de beleza.

A combinação incomum de heavy metal e cuidados com a pele gerou mais de 250 milhões de impressões sociais e inúmeros vídeos de reação, tornando ambas as marcas virais. Ela se destaca porque rompeu com as normas da categoria, reforçando a ousadia da marca sem os gastos tradicionais com publicidade.

🔍 Você sabia? O princípio da prova social, como exibir avaliações ou estatísticas de popularidade, pode aumentar a confiança do consumidor e aumentar as taxas de conversão, especialmente em mercados competitivos.

4. Jogo Chili’s Big Smasher BurgerTime

via X

A Chili's trouxe uma nostalgia intensa com sua campanha “Big Smasher BurgerTime”, uma versão divertida do clássico jogo de arcade dos anos 80, BurgerTime. Nesta versão da marca, os jogadores se tornaram Joe Chili Head para lutar contra mascotes atrevidos de fast-food enquanto construíam hambúrgueres gigantes Big Smasher em seis níveis cheios de ação.

Mas não se tratava apenas de diversão e jogos. A campanha destacou habilmente a promoção de refeições “3 For Me” da Chili's, por US$ 10,99, como uma resposta econômica ao aumento dos preços dos fast-foods. Com mais de 8.000 horas de jogo registradas em apenas 20 dias, ela cumpriu todos os requisitos da campanha de marketing e fez com que o fast-food parecesse uma experiência completa de fliperama.

5. Grab Filipinas | Campanha No Sweat Summer

via Grab

Diante do calor nas Filipinas, a Grab lançou sua campanha “No Sweat Summer” (Verão sem suor). Ela apresentava um personagem suado que era salvo pelos veículos e entregas com ar-condicionado da GrabCar.

A mensagem divertida teve repercussão, resultando em um aumento de quase 30% nas transações do GrabCar Saver nas principais áreas. Isso mostrou como a relevância, o humor e o conhecimento local podem gerar prêmios e crescimento real.

🔍 Você sabia? A mentalidade de rebanho é um dos fatores mais poderosos na publicidade. As pessoas tendem a se envolver mais quando veem outras pessoas fazendo o mesmo.

6. Canal 4 | Considerando o quê?

via Canal 4 no YouTube

A campanha “Considering What?” do Channel 4 para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 reformulou a maneira como o público via os atletas paralímpicos. Eles foram anunciados como competidores de elite que enfrentam os mesmos desafios que todos os atletas enfrentam.

Critica elogios paternalistas como “Ela é rápida... considerando”. Os atletas Aaron Phipps, Dame Sarah Storey e Emmanuel Oyinbo-Coker ajudam a desmantelar essas percepções discriminatórias através de suas performances. Com um lançamento multiplataforma, a campanha recebeu aclamação generalizada e um aumento notável na audiência.

7. LEGO | Uma história épica escrita por crianças

via BricksFanz

A LEGO convidou crianças a escreverem histórias ambientadas na LEGO City. As melhores histórias foram transformadas em vídeos oficiais, mostrando a imaginação das crianças como uma ferramenta de storytelling da marca.

Os pais incentivaram seus filhos a priorizar a criatividade, e a campanha aprofundou o engajamento ao transformar o conteúdo gerado pelos usuários em marketing refinado.

8. Old Spice | O homem que o seu homem poderia cheirar

8. Old Spice | O homem que o seu homem poderia cheirar

via LinkedIn

A campanha “The Man Your Man Could Smell Like” (O homem que seu homem poderia cheirar) da Old Spice mudou a imagem da Old Spice de um produto básico e antiquado de farmácia para uma marca ousada, bem-humorada e socialmente inteligente. Estrelando Isaiah Mustafa como o “Old Spice Man”, um homem de fala mansa e vestido com uma toalha, os anúncios visavam habilmente as mulheres, que costumam comprar produtos de higiene masculina.

Seus monólogos rápidos, humor absurdo e transições surreais em uma única tomada quebraram o molde da publicidade masculina tradicional. No entanto, o verdadeiro destaque foi Mustafa respondendo diretamente às perguntas dos fãs em tempo real por meio de vídeos personalizados no YouTube. Isso revitalizou a imagem da marca com uma frase inesquecível: Olhe para o seu homem, agora volte para mim.

9. Uber Eats | Obtenha quase tudo o que desejar

via Uber Eats no YouTube

A Uber Eats apostou no humor e na transparência com sua campanha “Get Almost, Almost Anything” (Obtenha quase tudo), mostrando o que aconteceria se eles realmente entregassem “tudo”. Nos vídeos do YouTube, a atriz Nicola Coughlan acidentalmente convoca um pretendente do século XIX. Enquanto o ator Tom Felton pede “mágica”. Isso destaca por que “quase” muitas vezes é suficiente. Os anúncios posicionaram habilmente a gama crescente do Uber Eats (mantimentos, varejo, álcool e muito mais), enquanto zombavam do caos de entregar qualquer coisa.

🔍 Você sabia? A criatividade publicitária é frequentemente avaliada usando cinco padrões principais: simbolismo, simplicidade, precisão, originalidade e talento artístico. Eles ajudam a determinar a eficácia e a originalidade de uma ideia criativa.

10. British Airways | Outdoors da Windows

via LBB

A British Airways realizou uma campanha publicitária chamada “Windows”, com fotos em close-up de passageiros olhando pela janela do avião. Não havia logotipo, slogan ou CTA à vista. Os anúncios inverteram a narrativa habitual das viagens, concentrando-se nas emoções dentro do avião, em vez da paisagem exterior. E como a BA é considerada icônica, as pessoas reconheceram a marca instantaneamente.

11. Telstra | Melhor em uma rede melhor

11. Telstra | Melhor em uma rede melhor

via Telstra no YouTube

A campanha “Better on a Better Network” da Telstra mostra a rede móvel mais expandida da Austrália em uma série peculiar de 26 filmes em stop-motion. Cada anúncio em vídeo destaca uma região diferente e seus habitantes excêntricos. De demônios da Tasmânia a cacatuas góticas adolescentes e flores de acácia masculinas, a campanha abraça os cantos ricos em personalidade do país. Cada comercial de 15 segundos apresenta uma narrativa concisa que reforça a cobertura da Telstra, posicionando-a como um elo que conecta os australianos.

🧠 Curiosidade: anúncios com forte carga emocional ativam mais regiões do cérebro, levando a uma codificação mais forte da memória e a uma maior lembrança do anúncio.

12. Volkswagen | Think Small (1959)

via Volkswagen

A campanha “Think Small” (Pense pequeno) de 1959 apresentou o VW Beetle a um mercado americano obcecado por carros grandes e chamativos. No entanto, em vez de mascarar o tamanho do Beetle, os anúncios mostravam um carro minúsculo rodeado por um espaço em branco, destacando sua eficiência de combustível, preço acessível e confiabilidade.

Os diretores criativos Helmut Krone e Julian Koenig aproveitaram os pontos fracos percebidos do carro (tamanho e forma) e os transformaram em argumentos de venda. Eles usaram textos realistas como “Limão” ou “É feio, mas leva você aonde você quer ir”.

🔍 Você sabia? As empresas geram uma média de US$ 8 em lucro para cada US$ 1 gasto no Google Ads. Isso demonstra a relação custo-benefício da publicidade digital.

13. Esboços da beleza real da Dove

via Dove

A campanha emocional “Real Beauty Sketches” da Dove foi lançada em 2013 como um curta-metragem. Ela apresentava um desenhista forense que desenhava mulheres primeiro com base em suas próprias descrições e, depois, com base em descrições fornecidas por estranhos. Os resultados revelaram como as mulheres tendem a se julgar mais severamente do que os outros.

Esse contraste proporcionou uma representação visual poderosa da mensagem central da campanha: a beleza é frequentemente definida pela autopercepção, não pela realidade. O vídeo ganhou o Grand Prix do Cannes Lions, resultando em um aumento de 6% nas vendas da Dove.

🧠 Curiosidade: No mundo antigo e medieval, a publicidade existia como uma prática boca a boca. O primeiro passo para a publicidade moderna veio com o desenvolvimento da impressão nos séculos XV e XVI.

14. Heineken | Telefone chato / Modo chato

via Creativepool

A campanha da Heineken incentivou as pessoas a se desconectarem de seus smartphones e se reconectarem com a vida real, especialmente em eventos de música ao vivo. Em uma ativação de destaque, a marca fez uso inteligente da tecnologia infravermelha para transmitir mensagens ocultas visíveis apenas através das câmeras dos telefones.

Quando os espectadores do show levantaram seus celulares para gravar, essas mensagens invisíveis aos olhos apareceram em suas telas. Como parte da plataforma mais ampla Boring Phone, que oferece troca de telefones, adesivos para câmeras e caças ao tesouro offline, ela promove a desintoxicação digital.

🧠 Curiosidade: Um dos cartazes publicitários mais famosos da Primeira Guerra Mundial mostra o marechal de campo Lord Kitchener pedindo às pessoas que se alistem no Exército Britânico. Ele dizia “BRITÂNICOS: Lord Kitchener precisa de vocês” e veio de uma campanha publicitária em revista. Seu apelo visual foi adotado por outros artistas nos EUA, com a imagem de Kitchener sendo substituída pelo Tio Sam!

15. Starburst | Diferente a cada vez

via Muse by Clios

Após 12 anos de silêncio, a Starburst retornou com a campanha “Different Every Time” (Diferente a cada vez). Foi uma campanha vibrante e impulsionada pela tecnologia que celebrou as infinitas possibilidades do doce. Com mais de 479 milhões de combinações de sabores em uma embalagem de 12 unidades, a marca aproveitou essa variedade a seu favor.

A campanha usa IA generativa para criar anúncios em constante mudança. Das lentes AR do Snapchat às playlists “chews-your-own-adventure” do Spotify, os fãs são convidados a experimentar o Starburst por meio de jornadas personalizadas.

16. Coca-Cola | Compartilhe uma Coca-Cola

via Coca-Cola

A campanha “Compartilhe uma Coca-Cola” da Coca-Cola é uma das jogadas de marketing mais icônicas da história recente. Tudo começou com uma ideia ousada: trocar o logotipo clássico da Coca-Cola pelos primeiros nomes das pessoas. Da Austrália ao resto do mundo, garrafas e latas exibiam nomes e apelidos. As pessoas adoraram a emoção de encontrar seus próprios nomes nas prateleiras ou pegar uma garrafa para alguém de quem gostavam.

A empresa aproveitou o momento com experiências interativas. Códigos QR nas embalagens e ferramentas digitais permitiram que as pessoas personalizassem suas garrafas, criassem vídeos e memes e até compartilhassem memórias com o tema Coca-Cola online.

Tipos comuns de campanhas (e onde usá-las)

Os tipos de campanha variam dependendo do objetivo, do público e da plataforma. Cada uma tem uma finalidade única, ajudando você a se conectar com seu público de maneira eficaz.

Aqui estão alguns dos tipos mais comuns de campanhas de marketing e onde elas são mais eficazes. 👇

Campanhas de reconhecimento da marca: têm como objetivo apresentar ou reforçar a identidade de uma marca. São ideais para plataformas de grande alcance, como TV, YouTube e outdoors.

📌 Exemplo: a campanha Shot on iPhone da Apple mostra a qualidade da câmera, ao mesmo tempo em que reforça sutilmente o prestígio da marca por meio de conteúdo gerado pelos usuários.

Campanhas de lançamento de produtos: apresentam um novo produto ou serviço em mídias integradas para gerar entusiasmo rapidamente.

📌 Exemplo: O lançamento dos tênis com cadarços automáticos da Nike utilizou teasers nas redes sociais, parcerias com influenciadores e ações de relações públicas para gerar buzz.

Campanhas de marketing de desempenho: geram ações específicas, como cliques, inscrições ou compras, prosperando em plataformas digitais como Google Ads, Meta ou e-mail.

📌 Exemplo: A campanha Big Smasher BurgerTime da Chili's divulgou sua promoção de refeição por US$ 10,99. Com mais de 8.000 horas de jogo em apenas 20 dias, a campanha transformou diversão em tráfego de pedestres, gerando compras no mundo real enquanto mantinha o clima lúdico.

Campanhas de conscientização social: criam conscientização sobre questões sociais ou ambientais, geralmente implementadas por meio de relações públicas, mídias sociais e parcerias sem fins lucrativos.

📌 Exemplo: O Desafio do Balde de Gelo ALS, que se tornou viral em todo o mundo para aumentar a conscientização e arrecadar fundos para a ALS por meio das redes sociais e da participação de celebridades.

Campanhas experienciais: proporcionam interações imersivas e reais, muitas vezes amplificadas por meio do compartilhamento nas redes sociais.

📌 Exemplo: Campanha Pride in the Park da Lululemon , na qual eles criaram uma instalação de arte imersiva no Hudson River Park e organizaram sessões de ioga comunitárias, incentivando as pessoas a compartilharem suas experiências no Instagram usando a hashtag #ProudAndPresent.

Como planejar e acompanhar campanhas publicitárias bem-sucedidas

As melhores campanhas publicitárias parecem fáceis de criar — textos espirituosos, imagens impressionantes, timing perfeito. Mas por trás de cada anúncio memorável há uma equipe lidando com briefings, revisões, aprovações, agendas de mídia e mudanças de última hora.

Assim, você não está apenas perdendo eficiência, mas também correndo o risco de atrasos no lançamento e falhas de comunicação que podem prejudicar até mesmo o conceito mais forte.

O ClickUp conecta os pontos como o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo. Ele funciona como seu espaço de trabalho centralizado para planejar, atribuir, escrever, revisar e acompanhar todos os detalhes da sua estratégia de campanha publicitária, tudo com tecnologia de IA.

O software de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp também elimina a dispersão do trabalho, reunindo a execução completa da campanha em um único espaço de trabalho. Sua equipe tem 100% do contexto em todas as etapas, desde o briefing inicial até o relatório final e o acompanhamento. As equipes criativas podem colaborar nos recursos, enquanto os gerentes de contas acompanham as aprovações e as equipes de mídia programam as veiculações.

Vamos percorrer as etapas para planejar uma campanha de marketing.

Passo 1: Faça um brainstorming de ideias para campanhas com IA

Toda campanha publicitária de sucesso começa com uma faísca: uma ideia, uma mensagem ou um conceito visual. É aí que entram essas ferramentas de gerenciamento de campanha.

Adicione vários elementos nos quadros brancos do ClickUp para melhorar o brainstorming

Use os quadros brancos do ClickUp para mapear os blocos de construção do seu roteiro de marketing:

Crie um novo quadro branco na barra lateral → Clique em + Novo quadro branco

Use notas adesivas, setas e formas para delinear os objetivos da campanha, os pontos fracos do público, os formatos específicos da plataforma (como Instagram Reels vs. YouTube Shorts) e os ganchos publicitários.

Colabore em tempo real e deixe toda a sua equipe participar, deixar comentários ou mover elementos.

Crie imagens em quadros brancos usando o ClickUp Brain

Escreva e colabore usando o versátil Docs.

Escreva e colabore usando o versátil Docs.

Depois que a direção da sua campanha estiver clara, mude para o ClickUp Docs + ClickUp Brain para transformar ideias em conteúdo e planos reais:

Elabore briefings criativos , escreva roteiros de anúncios, esboce seu storyboard de vídeo ou liste os principais resultados esperados.

Marque os membros da equipe para obter opiniões ou atribua seções como CTAs ou mensagens da marca.

Adicione comentários para feedback ou esclarecimentos, para que tudo fique em um só lugar.

Se você tiver uma ação a ser realizada em seu documento, basta destacar a seção e atribuí-la ao seu redator ou designer usando o ClickUp Assign Comments.

Digamos que sua equipe concluiu uma sessão de estratégia no Whiteboards para sua próxima campanha sazonal. Abra um Doc e comece a criar o briefing criativo diretamente nele. O líder da marca adiciona o tom e o posicionamento, o redator elabora títulos e roteiros, e o designer lista os principais resultados esperados.

Use o ClickUp Brain com o ClickUp Docs para aperfeiçoar e refinar suas ideias e conteúdo.

Você também pode usar o ClickUp Brain dentro do Docs para:

Gere várias variações de títulos, linhas de assunto de e-mail ou legendas sociais adaptadas ao seu tom.

Resuma briefings de campanhas longas em tópicos para análise executiva.

Melhore suas mensagens pedindo ao ClickUp Brain para tornar seu texto mais persuasivo, conciso ou alinhado com uma persona específica.

Use vários modelos LLM, incluindo ChatGPT, Gemini, Claude e muito mais no Brain para utilizá-los em pesquisas, edições e muito mais.

Acesse os principais LLMs em um só lugar com o ClickUp Brain, a plataforma de IA do ClickUp.

Passo 2: Planeje o cronograma da sua campanha

Uma campanha sem um cronograma é apenas uma lista de desejos. Use a Visualização Gantt do ClickUp para mapear dependências visualmente. Isso ajuda a evitar gargalos e mantém seus prazos realistas.

Visualize tarefas, cronogramas e dependências entre projetos com a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp.

Por exemplo, se você estiver finalizando seu cronograma promocional de “Volta às Aulas”, pode usar um gráfico de Gantt para programar tarefas, definir dependências e visualizar seu caminho crítico.

E se você preferir listas, pode usar a Visualização de Lista do ClickUp para gerenciar tarefas da campanha com prioridades, responsáveis e prazos claros, perfeito para calendários de conteúdo, variações de anúncios ou tarefas específicas de cada canal.

O ClickUp Brain funciona como seu assistente estratégico.

Experimente o ClickUp Brain para elaborar toda a sua campanha publicitária.

Veja como usar a IA em publicidade ao planejar cronogramas:

Liste os resultados esperados para o lançamento de um novo produto ou campanha sazonal (por exemplo, o que devemos criar para uma campanha da Black Friday?).

Elabore cronogramas de amostra para ter uma vantagem inicial no planejamento do projeto.

Divida ideias complexas em tarefas mais simples

Use o ClickUp Brain para monitorar o progresso e atribuir tarefas aos membros da equipe

Chelsea Bennett, gerente de engajamento da marca da Lulu Press, compartilha sua experiência: Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente. Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Etapa 3: Reutilize fluxos de trabalho de campanha com modelos

Obtenha um modelo gratuito Reúna todo o planejamento da campanha em um só lugar com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp.

Está realizando campanhas semelhantes para e-mail, redes sociais ou mídia paga? Economize tempo usando o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp. Ele vem com sete status personalizados, incluindo Bloqueado, Cancelado, Concluído, Feito e Em andamento, para ajudar as equipes a monitorar o estágio exato de cada tarefa da campanha.

Este modelo de plano de marketing também inclui 11 campos personalizados, como Conteúdo final, Rascunho, Referência, Aprovação e Equipe designada. Eles permitem que você capture informações críticas sobre cada tarefa e visualize o progresso da campanha de forma clara em todas as etapas de revisão.

⚡ Arquivo de modelos: O modelo de publicidade do ClickUp é a maneira perfeita de debater ideias e estratégias, priorizar tarefas e monitorar métricas de desempenho. O modelo de publicidade agiliza o planejamento e garante que você alcance seu público-alvo a tempo.

Etapa 5: Automatize seu fluxo de trabalho

Se você está cansado de ficar atrás das pessoas para obter atualizações, configure o ClickUp Automations + AI Agents para lidar com lembretes, atribuir tarefas automaticamente quando o status mudar e notificar as partes interessadas quando sua aprovação for necessária.

Crie automações personalizadas no ClickUp para se adequar aos seus fluxos de trabalho de marketing

Veja como configurar uma automação personalizada no ClickUp:

Clique no botão ⚙️ Automatizar (canto superior direito)

Escolha ou configure uma automação: Quando o status for Precisa de revisão , atribua ao diretor de criação. Quando a tarefa estiver atrasada, envie um lembrete ao responsável. Quando uma tarefa for marcada como Concluída , mova-a para a próxima fase.

Quando o status for Precisa de revisão , atribua ao diretor criativo.

Quando a tarefa estiver atrasada, envie um lembrete ao responsável.

Quando uma tarefa for marcada como Concluída, mova-a para a próxima fase.

Quando o status for Precisa de revisão , atribua ao diretor criativo.

Quando a tarefa estiver atrasada, envie um lembrete ao responsável.

Quando uma tarefa for marcada como Concluída, mova-a para a próxima fase.

Além das automações tradicionais baseadas em regras, os agentes de IA do ClickUp introduzem uma camada mais adaptável e inteligente ao seu fluxo de trabalho.

Em vez de esperar por gatilhos simples, os agentes de IA interpretam o contexto da tarefa, entendem a intenção e tomam medidas proativas com base no que encontram — seja sinalizando detalhes de briefing ausentes, gerando listas de verificação, reescrevendo descrições de tarefas usando seus padrões internos ou coordenando fluxos de trabalho de várias etapas automaticamente.

Eles podem monitorar padrões, prever atrasos, reatribuir tarefas, ajustar cronogramas e se comunicar em linguagem natural com resumos ou atualizações que transmitem um toque humano. Em resumo, enquanto as automações lidam com o previsível, os agentes de IA lidam com o ambíguo, elevando seu espaço de trabalho de gatilhos reativos para um gerenciamento de fluxo de trabalho genuinamente inteligente.

Etapa 6: monitore os resultados da campanha com painéis

A visibilidade do desempenho da campanha ajuda as equipes a se manterem alinhadas e a responderem mais rapidamente ao que é mais importante.

Crie um painel do ClickUp para sua campanha publicitária que exiba os principais KPIs, incluindo impressões, conversões, status criativo, orçamento de marketing e muito mais. Adicione cartões como barras de progresso para criação de ativos, acompanhamento de metas para entregas da equipe e gráficos para desempenho específico da plataforma.

Acompanhe suas métricas de marketing e ROI com os painéis do ClickUp

Para criar um painel de campanha personalizado:

Na barra lateral → Clique em Painéis → + Novo painel

Gráfico de conclusão de tarefas: acompanhe o progresso dos ativos Rastreador de metas: monitore marcos criativos Gráficos de pizza ou barras: compare o desempenho dos anúncios e Adicione estes cartões:acompanhe o progresso dos ativosmonitore marcos criativoscompare o desempenho dos anúncios e os KPIs de marketing

Gráfico de conclusão de tarefas: acompanhe o progresso dos ativos

Rastreador de metas: monitore marcos criativos

Gráficos de pizza ou de barras: compare o desempenho dos anúncios e os KPIs de marketing.

Conecte listas ou pastas relevantes para obter dados em tempo real.

Gráfico de conclusão de tarefas: acompanhe o progresso dos ativos

Rastreador de metas: monitore marcos criativos

Gráficos de pizza ou de barras: compare o desempenho dos anúncios e os KPIs de marketing.

🚀 Dica rápida: Realizar uma campanha significa lidar com recursos, feedback, pesquisas e ideias criativas ao mesmo tempo.

Use o Talk to Text para atualizar o status das campanhas, atribuir tarefas criativas ou debater slogans por voz, sem usar as mãos, enquanto analisa maquetes ou se prepara para ligações com clientes.

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma solução única e contextual que realmente entende o contexto da sua campanha — não apenas conselhos genéricos de marketing. Experimente o ClickUp Brain MAX, a IA que conhece as diretrizes da sua marca, campanhas anteriores e fluxos de trabalho da equipe. Abandone hoje mesmo a proliferação de ferramentas de IA.

Lições dos melhores exemplos de campanhas de marketing

Quer que sua próxima campanha publicitária seja um sucesso? Veja o que algumas das melhores estratégias de promoção nos ensinam:

Aposte na surpresa: colaborações inesperadas (como pintura corporal + cuidados com a pele) chamam a atenção rapidamente.

Conte uma história: sejam as crianças da LEGO ou o cara da toalha da Old Spice, as histórias ficam na memória.

Torne-a interativa: de jogos a respostas ao vivo, deixe seu público participar.

Aproveite a cultura: aproveite as tendências, a nostalgia ou o humor local para criar uma identificação instantânea.

Mantenha a humanidade: humor, emoção e peculiaridades da vida real superam as especificações do produto em qualquer dia.

Mude o roteiro: inverta a mensagem habitual ou destaque um novo ponto de vista para se destacar.

Não exagere na venda: às vezes, a sutileza (como os outdoors nas janelas da BA) diz tudo.

Deixe os usuários liderarem: conteúdo gerado pelo usuário = engajamento autêntico e fidelidade à marca

Dê vida a ideias ousadas com o ClickUp

Por trás de cada campanha inesquecível há muito planejamento, coordenação e caos criativo.

Com o ClickUp, você tem tudo em um só lugar: esboce conceitos no Docs, mapeie cronogramas com gráficos de Gantt, organize ativos e automatize tarefas repetitivas.

E com o ClickUp Brain, as ideias da sua equipe se tornam ainda mais inteligentes e rápidas.

Não espere pela melhor ideia surgir, seja criativo e execute com o ClickUp.

