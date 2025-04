As 10 principais ferramentas de IA para redação de anúncios para impulsionar suas campanhas de marketing

Está cansado de se esforçar para tornar seu texto de anúncio perceptível? As ferramentas de texto de anúncios com inteligência artificial são seu atalho para criar rapidamente textos de anúncios cativantes.

Um relatório recente da Dentsu CMO diz que 79% dos CMOs concordam que "em um mundo em que é mais fácil ignorar a publicidade, é mais importante do que nunca entreter e envolver. "

Anos de sobrecarga digital entorpeceram nossas vias neurais a ponto de exigir um conteúdo de anúncio cada vez mais inovador para obter o mesmo "efeito de dopamina" (leia-se "envolvimento do público").

Essa mudança desafia os profissionais de marketing e de direitos autorais a gerar textos de anúncios inovadores que capturem a atenção rapidamente. As ferramentas de copywriting com IA são feitas sob medida para atender a essa demanda. Nesta postagem do blog, vamos explorar as 10 principais ferramentas de copywriting com IA para ajudá-lo a economizar tempo ao escrever textos de anúncios e publicações sociais persuasivos e de alta conversão

Ao selecionar ferramentas de gerenciamento de anúncios com tecnologia de IA, considere os recursos que se alinham às preferências evoluídas dos públicos modernos.

Veja o que procurar nas ferramentas de redação de IA:

Personalização e segmentação : A personalização para dados demográficos específicos explora os mecanismos de ativação da dopamina, fazendo com que o conteúdo pareça relevante e envolvente

Criatividade por meio de dados : As ferramentas de marketing de IA devem oferecer diversas sugestões de fraseado, tom e estilo para atender aos limites de engajamento mais altos dos consumidores atuais

Recursos de IA: Procure um software de copywriting com IA que utilize Procure um software de copywriting com IA que utilize técnicas avançadas de IA , como processamento de linguagem natural, para produzir conteúdo de alta qualidade

Linguagem orientada para a emoção : As melhores ferramentas de IA aproveitam os insights da neurociência para incluir gatilhos emocionais que chamam a atenção. Por exemplo, o foco em "novidade" ou "surpresa" gera uma resposta de dopamina, conforme destacado em : As melhores ferramentas de IA aproveitam os insights da neurociência para incluir gatilhos emocionais que chamam a atenção. Por exemplo, o foco em "novidade" ou "surpresa" gera uma resposta de dopamina, conforme destacado em estudos sobre o envolvimento do consumidor

Facilidade de integração: Uma interface de usuário que se integra perfeitamente a plataformas como o Google Ads ou o Facebook garante que a ferramenta seja prática e eficiente

Ao se concentrar nesses recursos, você pode gerar um texto de IA que cativa até mesmo os públicos mais saturados de atenção.

você sabia que o americano médio via 500 anúncios por dia na década de 1970 e agora vê até 5 .000 diariamente?

Aqui estão as 10 melhores ferramentas de copywriting com IA que se destacam por seus recursos exclusivos, interfaces fáceis de usar e capacidade de gerar conteúdo de alta qualidade adaptado às suas necessidades:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos e conteúdo integrado à IA)

O ClickUp, como o aplicativo tudo para o trabalho, é útil para as equipes de marketing que buscam uma plataforma unificada para gerenciar o texto do anúncio, o processo de criação de conteúdo e os fluxos de trabalho do projeto, tudo com tecnologia de IA.

A equipe de mídia social do Cartoon Network usou o ClickUp como a única fonte de verdade e dobrou sua produção em 50% menos tempo com o mesmo tamanho de equipe! Aqui estão todos os recursos que eles usaram:

O software de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp é um ótimo lugar para começar. Ele permite que as equipes gerenciem suas campanhas publicitárias de forma integrada e colaborativa.

Conecte seus roteiros de marketing diretamente às tarefas que os impulsionam com todos os recursos do software de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp

Você pode planejar campanhas, acompanhar o progresso e gerenciar todas as tarefas relacionadas em um local centralizado. Isso significa que as equipes podem dividir a criação do texto do anúncio em tarefas específicas e rastreáveis, com prazos e atribuições claros.

ClickUp Brain

O assistente de IA interno do ClickUp, ClickUp Brain, é um facilitador importante para os profissionais de marketing. Você pode usá-lo para gerar conteúdo de anúncio atraente com eficiência.

Basta inserir detalhes essenciais, como público-alvo, recursos do produto e tom desejado, para produzir rapidamente um texto envolvente e adaptado às suas necessidades específicas de marketing.

Crie um texto de anúncio atraente com o ClickUp Brain

A ferramenta de IA utiliza algoritmos avançados para gerar conteúdo publicitário envolvente e direcionado, analisando modelos de anúncios bem-sucedidos, tendências de comportamento do consumidor e padrões linguísticos. E como ela está integrada ao seu fluxo de trabalho, você pode usá-la para obter insights de documentos existentes sobre pesquisa de clientes, análise de concorrentes e muito mais.

Modelo de anúncio do ClickUp

Além disso, com o modelo de anúncio do ClickUp, é fácil criar anúncios poderosos que se destacam. Isso também garante que seus anúncios sejam consistentes com a voz exclusiva de sua marca.

Baixe este modelo Evite começar do zero ao criar suas cópias de anúncio com o modelo de anúncio do ClickUp

Este modelo ajuda você a pensar em novas estratégias de campanha publicitária, organizar e manter planos pagos, priorizar tarefas e monitorar métricas de desempenho para garantir o máximo de ROI.

Você pode acompanhar o progresso de cada anúncio marcando os status das tarefas, como "Implementação", "Ativo", "Nova solicitação", "Pesquisa" e "Concluído". '

"Antes das automações, sempre que um redator terminava uma tarefa, tínhamos que comunicar manualmente à cadeia de comando que o texto estava pronto. Isso podia levar 36 horas. Tem sido ótimo, porque toda a equipe acompanha suas tarefas diárias no ClickUp. "

"Antes das automações, sempre que um redator terminava uma tarefa, tínhamos que comunicar manualmente à cadeia de comando que o texto estava pronto. Isso podia levar 36 horas. Tem sido ótimo, porque toda a equipe acompanha suas tarefas diárias no ClickUp. "

Melhores recursos do ClickUp

Facilite a comunicação contínua com sua equipe usando o ClickUp Chat para discutir estratégias de campanha de anúncios, compartilhar atualizações e fazer perguntas rápidas

Mantenha uma visão geral dos cronogramas de conteúdo de anúncios com os gráficos de Gantt do ClickUp e acompanhe prazos, marcos e dependências em todas as suas campanhas de anúncios

Modifique e finalize o texto de marketing usando o ClickUp Docs , receba feedback por meio de comentários e implemente as alterações na mesma plataforma

Otimize o gerenciamento de vendas e marketing acompanhando o desempenho da campanha e o impacto da campanha de anúncios usando o ClickUp Dashboards

Faça a integração com ferramentas como o Google Workspace e plataformas de mídia social usando as integrações do ClickUp para monitorar e otimizar anúncios diretamente, aumentando a eficácia da campanha

Limitações do ClickUp

O conjunto de recursos é extenso, e os usuários podem ter uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por usuário por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Dica profissional: Para automatizar o gerenciamento de campanhas, configure o ClickUp Automations para enviar notificações quando uma tarefa de cópia de anúncio passar para a próxima etapa. Isso garante que a equipe permaneça alinhada e que os prazos sejam cumpridos.

2. Jasper (melhor para remixar e reutilizar o conteúdo existente)

O Jasper é uma ferramenta avançada de IA projetada para auxiliar na criação de conteúdo. O Brand Voice do Jasper tem um recurso de memória em que você pode ensinar a ele os detalhes de seus produtos, serviços e públicos, e um recurso de tom e estilo em que você ensina ao Jasper o tom de voz da sua marca.

Como profissional de marketing, você pode inserir um breve resumo sobre seu público-alvo, plataforma e objetivos, e o Jasper produzirá diversas variações. As equipes podem editar ou refinar rapidamente esses rascunhos para que correspondam à voz da marca.

Melhores recursos do Jasper

Execute ferramentas de análise para acompanhar o desempenho do conteúdo, obtendo insights sobre métricas de engajamento e comportamento do público

Reaproveite o conteúdo existente em diferentes formatos, como transformar uma publicação de blog em trechos de mídia social ou boletins informativos por e-mail

Integre-se a plataformas populares, como o Meta Ads Manager e o Google Ads, para um gerenciamento de anúncios perfeito

Limitações do Jasper

A configuração inicial do tom e do público pode exigir uma personalização detalhada

Preços do Jasper

Grátis: Teste de 7 dias

Creator : uS$ 49/usuário por mês

Profissional: uS$ 69/usuário por mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jasper

G2: 4. 7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 1.500 avaliações)

3. Copy. ai (melhor para ajustes personalizados de tom e estilo para garantir uma voz consistente da marca)

Impulsione as conversões com textos de alta qualidade gerados pelo Copy. ai. Essa ferramenta pode gerar, de forma rápida e eficiente, textos para uma ampla gama de conteúdo escrito - desde textos de anúncios envolventes até postagens de blog atraentes. Ideal para conteúdo de formato curto, como manchetes, slogans, tags de título, meta descrições e descrições de anúncios.

Os usuários podem inserir parâmetros específicos, como tom, estilo e público-alvo, para garantir que o conteúdo gerado se alinhe à identidade da marca e gere variações para testes A/B.

Melhores recursos do Copy. ai

Automatize as tarefas de criação de conteúdo, simplificando as operações de marketing e vendas

Crie conteúdo em mais de 25 idiomas, o que o torna ideal para empresas com um público global

Aproveite um repositório centralizado de informações da empresa que podem ser integradas ao conteúdo

Limitações de copy. ai

A geração de conteúdo em massa pode, ocasionalmente, exigir edição manual para obter precisão

Preço do Copy.ai

Gratuito para sempre

Iniciante: US$ 49/mês

Avançado: $249/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de Copy. ai

G2: 4. 7/5 (mais de 150 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 50 avaliações)

4. Anyword (melhor para conteúdo de anúncio orientado por desempenho)

Feito sob medida para profissionais de marketing, o Anyword prioriza estratégias orientadas por dados. Ele gera textos de anúncios e prevê seu desempenho, permitindo a criação de mensagens-chave que repercutem no público-alvo.

O Anyword permite a redação direcionada entre segmentos e pode classificar cada variação de título com base nas taxas de cliques (CTR) previstas, orientando a tomada de decisões informadas.

Melhores recursos do Anyword

Personalize a mensagem por meio de personas de clientes para anúncios específicos para o público

Crie anúncios otimizados para o Google, Facebook e LinkedIn, aproveitando o suporte multicanal da ferramenta

Melhore os resultados da campanha de anúncios usando os recursos de teste A/B orientados por dados

Limitações do Anyword

O texto gerado por IA ainda tem um tom artificial que não tem a nuance do texto escrito por humanos

Embora seja compatível com vários idiomas, seu foco principal é o inglês, o que pode não atender bem aos mercados que não falam inglês

Preços do Anyword

Inicial: US$ 49/mês por usuário

Orientado por dados: US$ 99/mês por usuário

Negócios: US$ 499/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Anyword

G2: 4. 8/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 350 avaliações)

5. Wordtune (melhor para reescrever e refinar o texto do anúncio existente)

via Wordtune

O Wordtune é especializado em refinar o texto existente, oferecendo alternativas claras, concisas e atraentes. Isso permite que os usuários transformem postagens básicas de blog e ideias de conteúdo em textos refinados.

O recurso de resumo permite que os profissionais de marketing transformem ideias de conteúdo em mensagens concisas que chamam a atenção e geram engajamento. Suas extensões de navegador se integram a ferramentas como o Google Docs e o Gmail, garantindo fluxos de trabalho tranquilos para os profissionais de marketing que colaboram na campanha.

Melhores recursos do Wordtune

Melhore a clareza, o tom e o estilo do texto existente em vez de criar do zero com base nas sugestões de reescrita

Alterne facilmente entre tons formais e casuais para adaptar seu texto a vários contextos de marketing

Adapte o conteúdo às necessidades específicas do público, mantendo um estilo de linguagem consistente

Limitações do Wordtune

Embora seja excelente no refinamento de texto, o Wordtune não cria conteúdo de formato longo

Preços do Wordtune

Gratuito para sempre

Avançado: US$ 13,99/usuário por mês

Ilimitado: US$ 19,99/usuário por mês

Equipes: US$ 15,99/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Wordtune

G2: 4. 6/5 (mais de 150 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 50 avaliações)

6. Writesonic (melhor para gerar textos de anúncios e páginas de destino)

Pare de se contentar com um texto padrão. A Writesonic, uma ferramenta de IA para redação de anúncios, gera opções personalizadas de texto de anúncios com base nas metas específicas de sua campanha, ajudando os profissionais de marketing a elaborar textos criativos de anúncios com rapidez e sem esforço.

Ela apresenta processamento de linguagem natural e utiliza dados da Web em tempo real, garantindo que o conteúdo gerado seja relevante e factualmente preciso.

Com base em uma breve descrição do produto, a Writesonic pode gerar opções adaptadas às metas de sua campanha.

Melhores recursos do Writesonic

Escolha entre mais de 80 modelos adaptados para diferentes tipos de ideias de conteúdo, simplificando o processo de redação

Crie anúncios em mais de 25 idiomas e integre-se perfeitamente a ferramentas de marketing populares

Certifique-se de que o conteúdo gerado seja rico em palavras-chave e amigável aos mecanismos de pesquisa usando as ferramentas de otimização de SEO incorporadas

Limitações do Writesonic

Alguns resultados podem exigir edição adicional para garantir que atendam aos padrões específicos da marca

Novos usuários podem ter uma curva de aprendizado devido à variedade de recursos e funcionalidades disponíveis na plataforma

Preços da Writesonic

Gratuito para sempre (até 25 créditos)

Individual: US$ 20/mês por usuário

Padrão: US$ 99/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Serviço de conteúdo humano + IA: US$ 2.000/mês para cinco usuários

Classificações e resenhas da Writesonic

G2: 4. 7/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. AdZis (melhor para automação de textos de anúncios de comércio eletrônico)

O tempo está correndo e sua campanha de marketing precisa de centenas de variações de textos de anúncios. A elaboração manual de cada uma delas é simplesmente inviável.

A AdZis entra em cena com seu recurso de destaque: Criação de conteúdo de anúncios em massa, que permite que as empresas acessem textos de marketing e descrições de produtos para milhares de produtos. Sua capacidade de automatizar descrições de produtos, títulos e mensagens promocionais faz dela uma ferramenta essencial para varejistas on-line que desejam aprimorar seus esforços de publicidade digital.

Melhores recursos do AdZis

Otimize as descrições de produtos para SEO com base nas suas necessidades de comércio eletrônico

Garanta maior qualidade do conteúdo usando uma combinação de conteúdo gerado por IA com edição humana

Integre-se a plataformas populares de comércio eletrônico, como Shopify e Magento, para garantir um fluxo de trabalho tranquilo

Limitações da AdZis

Pode não ser adequado para tipos de conteúdo não relacionados ao comércio eletrônico

Para proprietários de pequenas empresas com orçamentos limitados, a estrutura de preços pode ser considerada cara

Preços do AdZis

Descrições de produtos de nível 2 (padrão): US$ 60 por 100 produtos

Descrições de produtos de nível 3 (especialista): US$ 3 a US$ 8/produto

Serviços gerenciados do pacote DFY (Done for you): US$ 99/mês

Avaliações e resenhas do AdZis

G2: Não há classificações suficientes

Capturas: Não há classificações disponíveis

Você sabia: De acordo com a pesquisa, aproximadamente 40% dos profissionais de marketing disseram que usaram ferramentas de software de IA para a produção de conteúdo de mídia social.

8. Smart Copy da Unbounce (melhor para texto de anúncio orientado para conversão)

O Smart Copy tem uma extensa biblioteca de mais de 45 modelos personalizáveis para vários tipos de conteúdo, inclusive textos de marketing, campanhas de e-mail e publicações em mídias sociais. Isso permite que os usuários gerem rapidamente conteúdo de alta qualidade alinhado com suas metas de marketing.

Os cliques nos anúncios do Facebook, Instagram e LinkedIn levam o cliente em potencial em apenas alguns cliques para a página de destino personalizada da campanha, otimizando sua taxa de conversão.

O Smart Copy se integra perfeitamente às páginas de destino do Unbounce e a outras plataformas de marketing, simplificando o fluxo de trabalho da criação à publicação de campanhas de anúncios e criando conteúdo para anúncios e publicações em mídias sociais.

Melhores recursos do Unbounce Smart Copy

Acesse os recursos do Smart Copy diretamente em seu navegador para criar conteúdo em qualquer lugar em diferentes aplicativos

Use o Content Expander para adicionar profundidade ao texto do anúncio e modelos pré-criados para tipos de anúncios em várias plataformas, incluindo o Google Ads e publicações em mídias sociais

Crie uma página de destino baseada na Web e responsiva a dispositivos móveis sem escrever nenhum código

Limitações do Unbounce Smart Copy

Os recursos avançados são mais eficazes somente quando combinados com as páginas de destino da Unbounce

Preços do Unbounce Smart Copy

Construir: US$ 99/mês

Experimento: $149/mês

Optimize: US$ 249/mês

Agência: uS$ 499/mês

Avaliações e resenhas do Unbounce Smart Copy

G2: 4. 4/5 (mais de 350 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 250 avaliações)

9. Copysmith Rytr (melhor para gerar conteúdo de formato curto de alta qualidade)

Como seu assistente de IA, o Copysmith Rytr recria seu tom de escrita analisando uma amostra de sua escrita. Isso garante que o conteúdo de IA gerado corresponda ao seu estilo. Você também pode criar vários tons personalizados para atender a diferentes cenários, projetos ou clientes.

Além disso, selecione o tom desejado entre mais de 20 opções, o que permite a criação de mensagens personalizadas que repercutem em públicos específicos.

Os melhores recursos do Copysmith Rytr

Gere conteúdo onde quer que você escreva usando a extensão do Rytr para o Chrome

Crie conteúdo de IA que atenda a mais de 30 casos de uso diferentes, gerando tipos de conteúdo que vão além do texto do anúncio

Ajuste o nível de criatividade do conteúdo gerado, permitindo resultados mais diretos ou imaginativos com base nas necessidades da campanha publicitária

Limitações do Copysmith Rytr

A Rytr pode ter dificuldades para produzir artigos detalhados ou narrativas complexas em comparação com outras ferramentas especializadas de redação de IA

A qualidade do conteúdo gerado varia, exigindo edição adicional para refinamento

Preços do Copysmith Rytr

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 9/usuário por mês

Premium: US$ 29/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Copysmith Rytr

G2: 4. 7/5 (mais de 500 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes

10. Jacquard (melhor para personalizar anúncios e mensagens de mídia social)

A Jacquard. com, antiga Phrasee, permite que os profissionais de marketing gerem mensagens personalizadas e compatíveis em vários canais em escala. Com seu foco no marketing de ciclo de vida, a Jacquard ajuda a comunicação com o cliente a permanecer relevante, garantindo que as mensagens ressoem com as preferências e os contextos do cliente.

O Jacquard gera conteúdo e testa e refina continuamente as mensagens com base em métricas de desempenho, garantindo que as campanhas permaneçam relevantes e impactantes.

Ao oferecer a capacidade de adaptar as estratégias de mensagens de forma dinâmica, o Jacquard permite que os profissionais de marketing criem um envolvimento de longo prazo com o cliente.

Melhores recursos do Jacquard

Gere milhares de variantes de idioma, todas enriquecidas por informações detalhadas sobre o produto, para fornecer conteúdo de anúncio contextualmente relevante aos clientes com base em seus padrões de envolvimento anteriores

Adapte a mensagem para corresponder às preferências de tom exclusivas - Direto, Curioso ou Brincalhão - de cada um dos milhares de clientes individuais

Use o processo de aprovação integrado para examinar suas mensagens multicanal antes que elas cheguem aos seus clientes de forma completa

Limitações do Jacquard

Focado principalmente em grandes clientes de nível empresarial, e o preço pode ser proibitivo para empresas menores

Os novos usuários podem achar os amplos recursos da plataforma esmagadores

Preços do Jacquard

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jacquard

G2: 4. 4/5 (mais de 20 avaliações)

Capturas: Não há classificações disponíveis

fato curioso: O slogan "Think Small" (Pense pequeno) da campanha da Volkswagen de 1959 é frequentemente citado como o melhor anúncio do século XX. Atualmente, as ferramentas de redação com IA analisam campanhas icônicas para criar novos slogans com base em dados em poucos segundos.

Escolha a melhor ferramenta de texto de anúncio com IA para suas necessidades

A escolha das melhores ferramentas de copywriting com IA pode afetar suas campanhas de marketing, desde a economia de tempo na criação de conteúdo até o aumento do engajamento e das conversões.

Embora cada ferramenta de IA abordada aqui se destaque em áreas específicas - seja o Jasper por sua criatividade ou o Jacquard pela personalização em escala -, o ClickUp se destaca como a melhor plataforma tudo em um. O ClickUp combina gerenciamento de projetos, bate-papo e criação de conteúdo com IA em uma única plataforma. Essa abordagem centralizada capacita suas equipes de marketing e de redação a atingir o desempenho máximo.

Ao permitir a colaboração em tempo real com gerentes de mídia social, acompanhar o progresso da campanha e usar IA, o ClickUp permite que as empresas gerenciem todos os aspectos de seus esforços de publicidade com eficiência.

Não acredite apenas em nossa palavra - experimente você mesmo a diferença. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo!