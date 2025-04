10 tipos diferentes de marketing para promover sua marca

Você sabia que um empresário do final dos anos 1700, Josiah Wedgwood, é amplamente conhecido como o pioneiro do marketing moderno? Para sua empresa de cerâmica, ele usou mala direta, entrega gratuita, oferta compre um e leve outro, etc.

Nos últimos séculos, entretanto, a definição de "moderno" evoluiu drasticamente. As coisas que eram exclusivas e inovadoras na última década já estão ultrapassadas. O que era moderno ontem provavelmente será tradicional ou até mesmo ultrapassado amanhã.

É por isso que é importante entender os tipos de marketing à sua disposição. Hoje, vamos explorar o espectro.

Marketing tradicional

O marketing tradicional refere-se a estratégias, práticas e técnicas que há muito tempo são usadas pelas organizações como parte de suas atividades promocionais. Normalmente, o tradicional é usado como o oposto do digital, que é considerado moderno.

Algumas das estratégias de marketing tradicional mais comuns são:

Publicidade impressa : Colocação de promoções e anúncios em jornais, revistas, periódicos, etc.

: Colocação de promoções e anúncios em jornais, revistas, periódicos, etc. Publicidade na televisão : Anúncios em vídeo e programas de entretenimento educativo na TV

: Anúncios em vídeo e programas de entretenimento educativo na TV Publicidade externa : Outdoors, pôsteres, faixas, etc.

: Outdoors, pôsteres, faixas, etc. Eventos : Parcerias, patrocínios e exibição de publicidade em eventos do setor

: Parcerias, patrocínios e exibição de publicidade em eventos do setor Marketing direto: E-mails promocionais, catálogos, chamadas telefônicas, etc.

Marketing digital

O marketing digital refere-se a táticas que usam canais on-line baseados na Internet, como mecanismos de pesquisa, mídia social, dispositivos móveis etc. O marketing digital abriu uma série de oportunidades para as marcas.

🎯 Alcance: Mais de 90% dos americanos têm um smartphone e 15% dos adultos dos EUA usam a Internet exclusivamente nesse dispositivo. Em um dia normal, os clientes passam 6,5 horas on-line . Se uma marca precisa alcançar um número suficiente de pessoas, o lugar certo é on-line.

🎯 Barreiras de entrada baixas: Qualquer pessoa pode lançar uma campanha de marketing digital com apenas US$ 100. Isso iguala o campo de jogo para empreendedores individuais e pequenas empresas.

🎯 Eficiência: O marketing on-line cria grandes quantidades de dados que as marcas podem usar para criar, monitorar e otimizar suas campanhas. Isso torna o marketing mais econômico, produzindo um maior retorno sobre o investimento. Isso torna o marketing mais econômico, produzindo um maior retorno sobre o investimento.

Customização: Ao contrário de anúncios impressos, televisivos ou em outdoors, os anúncios on-line podem ser personalizados de acordo com o interesse do espectador. Isso aumenta a relevância dos anúncios, melhorando a taxa de conversão.

Segmentação: Com o marketing digital, você pode segmentar os públicos de forma mais granular. O redirecionamento pode ser contextual e oportuno, o que o torna uma estratégia de marketing eficaz.

Adaptabilidade: Se uma campanha não estiver funcionando, altere os parâmetros instantaneamente. Ela está sangrando dinheiro; pause-a com um clique de um botão. Um evento do mundo real a torna irrelevante; interrompa a campanha.

Efeito de composiçãot: As campanhas de marketing nas mídias sociais criam um volante, expandindo o alcance e construindo o boca a boca. Isso cria tanto credibilidade quanto visibilidade.

Portanto, não é de se admirar que, desde o surgimento da Internet no início dos anos 90, o marketing digital tenha crescido exponencialmente. E também está evoluindo rapidamente.

As marcas estão encontrando maneiras excepcionalmente novas de chamar a atenção dos clientes em potencial. O marketing de momento, o marketing de proximidade e as compras por vídeo ao vivo são apenas algumas das tendências emergentes. Vamos dar uma olhada em mais detalhes.

Tipos de marketing digital

Com base no canal que você está usando, na tática que está experimentando e na mensagem que está compartilhando, há dezenas de tipos de marketing digital. Vamos discutir aqui os mais eficazes, populares ou interessantes.

1. Marketing de conteúdo

O marketing de conteúdo refere-se à criação, publicação e distribuição de conteúdo em canais próprios, pagos e ganhos. Ele é a base de todo o marketing digital. Ele também é a moeda corrente nas atividades de inbound marketing. Portanto, você deve fazer com que ele conte.

Atividades de marketing de conteúdo

Como parte de seus esforços de marketing de conteúdo, você poderia:

Publicar conteúdo nas mídias sociais para criar reconhecimento da marca

Hospedar recursos em seu site como conteúdo fechado para que as pessoas façam download fornecendo o ID de e-mail delas (capturado como um lead)

Realizar webinars para educar seu público e envolvê-lo no funil de vendas

Exemplo de marketing de conteúdo

spotify Wrapped 2023 [Fonte:_ Spotify ]

Todo ano, o Spotify Wrapped cria um conteúdo extraordinário a partir dos dados que eles têm sobre os hábitos de escuta de um cliente. Ele resume os principais artistas, álbuns, músicas e podcasts do cliente para dar a ele um vislumbre do ano passado. Isso desperta um sentimento de nostalgia, além de ser atraente o suficiente para que eles queiram compartilhar.

Práticas recomendadas de marketing de conteúdo

**Torne-o interessante: A Internet está transbordando de conteúdo. Para se destacar, você precisa tornar seu conteúdo interessante. Segmente os interesses de seus clientes e ofereça a eles algo significativo.

Personalize-o: O conteúdo genérico é um centavo a dúzia. Personalize seu conteúdo para atender às necessidades, aos interesses e às preferências do cliente, no momento certo.

Conhecimento composto: Eduque o cliente por meio de várias formas e tipos de conteúdo sobre seu tópico de especialização. Use a repetição e a reiteração com cuidado para reforçar a mensagem principal.

Ofereça valor: Não venda logo de cara. Ofereça valor primeiro. Eduque o leitor. Dê a ele ferramentas etc. antes de apresentar seu produto.

2. Otimização de mecanismos de busca (SEO)

SEO é a prática de criar e otimizar conteúdo para obter uma classificação mais alta nas páginas de resultados de mecanismos de busca (SERPs).

Atividades de SEO

Uma prática típica de SEO envolve:

Pesquisa : Entender as palavras-chave que seus clientes estão pesquisando, seus padrões e necessidades

: Entender as palavras-chave que seus clientes estão pesquisando, seus padrões e necessidades Estratégia de conteúdo : Criar um calendário de tópicos e ideias para publicar de forma consistente a longo prazo

: Criar um calendário de tópicos e ideias para publicar de forma consistente a longo prazo Otimização de conteúdo : Criação de conteúdo que atenda às práticas recomendadas de SEO em relação ao uso de palavras-chave, estrutura, links internos etc.

: Criação de conteúdo que atenda às práticas recomendadas de SEO em relação ao uso de palavras-chave, estrutura, links internos etc. Link building : Trocar links com sites de boa reputação para criar credibilidade

: Trocar links com sites de boa reputação para criar credibilidade SEO técnico: Configuração do site para torná-lo atraente e fácil de indexar para os bots rastreadores

Exemplos de SEO

Toda organização faz SEO com níveis variados de sucesso. Há vários exemplos em todo o espectro. No mundo do marketing, a HubSpot é conhecida por ser uma das melhores.

Em compras, a Amazon está no topo da maioria das listagens. Para a maioria dos conteúdos educacionais, a Wikipedia está à frente. E para todos os termos de pesquisa relacionados à marca, o site da marca correspondente supera todos os outros.

Práticas recomendadas de SEO

Realize uma pesquisa minuciosa de palavras-chave e restrinja seu cenário àquelas mais relevantes para sua marca

Crie conteúdo para o leitor e otimize-o para os rastreadores, e não o contrário

Seja consistente - até mesmo seus artigos mais bem classificados podem cair na SERP se você não for consistente

Concentre-se também na estrutura, na hierarquia de informações, nos títulos, nos links etc

3. Marketing de mecanismos de pesquisa (SEM)

O marketing de mecanismo de busca é quando você paga para colocar anúncios na parte superior da SERP. É uma tática importante de marketing de saída.

Atividades de SEM

Também conhecido como pay-per-click (PPC), o SEM é o processo de dar lances para palavras-chave relevantes para que as marcas possam encontrar o cliente no momento exato em que ele está procurando algo.

O principal motivo pelo qual o SEM funciona é que as marcas fazem uma correlação direta entre a atividade de marketing e as vendas.

Por exemplo, se você paga US$ 1 por clique e 1 em cada 100 se converte em um cliente pagante, seu custo de aquisição é de US$ 100. Se você estiver vendendo um produto de US$ 1.000, esse é um ótimo ROI.

No entanto, com o aumento da concorrência e as baixas barreiras à entrada, o custo de SEM está subindo. Sem especialistas qualificados em SEM, você pode acabar pagando mais dinheiro do que pretendia com pouca recompensa.

Exemplo de SEM

Resultados de pesquisa patrocinados para o termo 'iPad mini' [Fonte: Google ]

O PPC é particularmente eficaz para ferramentas de comércio eletrônico ou SaaS. Por exemplo, se um cliente pesquisar "iPad Mini" no Google, ele encontrará anúncios de vários vendedores, que competem para aparecer na parte superior da página.

Listado como resultados "patrocinados", o SEM permite que as marcas apareçam inorganicamente na parte superior da SERP. Por outro lado, as ferramentas de SaaS usam o SEM a seu favor, inscrevendo clientes para testes gratuitos ou demonstrações no momento certo.

Melhores práticas de SEM

Combine os esforços de SEO e SEM para obter melhor desempenho

Otimize as páginas de destino para maximizar as conversões

Adicione palavras-chave negativas para evitar desperdício

Use CTAs atraentes

Otimize regularmente, elimine as campanhas de baixo desempenho e duplique as de alto desempenho

4. Marketing de mídia social

Em sua essência, o marketing de mídia social inclui todas as atividades que as marcas realizam em plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tiktok etc. Normalmente, isso inclui o seguinte.

Atividades de marketing de mídia social

Conteúdo orgânico : Publicação de conteúdo regular na plataforma, geralmente reaproveitando-o de outros formatos

: Publicação de conteúdo regular na plataforma, geralmente reaproveitando-o de outros formatos Publicidade : Segmentação de públicos específicos com base em preferências e hábitos de uso na plataforma com anúncios dinâmicos e personalizados

: Segmentação de públicos específicos com base em preferências e hábitos de uso na plataforma com anúncios dinâmicos e personalizados Eventos ao vivo : Eventos on-line ao vivo, como lançamentos de produtos, webinars e Ask Me Anything (AMAs) de celebridades

: Eventos on-line ao vivo, como lançamentos de produtos, webinars e Ask Me Anything (AMAs) de celebridades Testes e concursos : Concursos promocionais, brindes e prêmios

: Concursos promocionais, brindes e prêmios Marketing de influenciadores: Mais sobre isso posteriormente

Exemplo de marketing de mídia social

Anúncios do Duolingo nas mídias sociais [Fonte: Instagram ]

Nos últimos anos, o aplicativo de ensino de idiomas Duolingo tem sido fantástico em suas campanhas de mídia social. Dobrando os aspectos de comunidade e gamificação da marca, o Duolingo publica conteúdo hilário regularmente nas mídias sociais. Eles criaram uma identidade on-line que é apaixonante, memorável e eficaz.

Práticas recomendadas de marketing de mídia social

**Diferencie-se: A mídia social é o lugar onde as pessoas costumam rolar a página sem pensar. Crie conteúdo que se destaque para chamar a atenção do usuário.

Encurtar: Faça com que seu conteúdo seja pequeno para que as pessoas possam consumi-lo e seguir em frente.

Reaproveite: Quando os clientes veem seu conteúdo (em tamanho reduzido) pela primeira vez, é provável que prestem pouca atenção. Reaproveite e reitere sua mensagem para que eles possam agir a tempo.

Envolver-se: Envolva seus clientes ativamente. Não publique conteúdo apenas para eles verem. Convide-os a curtir, compartilhar, comentar etc. para um envolvimento mais profundo.

5. Marketing por e-mail

O marketing por e-mail é a versão digital da mala direta. Simplificando, é o processo de usar o canal de e-mail como parte do processo de estratégia promocional . No entanto, profissionais de marketing inovadores criaram uma prática dinâmica e empolgante de marketing por e-mail.

Atividades de marketing por e-mail

Boletins informativos: Conteúdo educacional regular destinado a atrair e envolver o leitor em seu tópico de interesse. Qualquer número de Substacks é uma prova do sucesso dessa tática.

Campanhas de e-mail: Uma série de e-mails criados para atingir um objetivo específico. Por exemplo, as organizações enviam campanhas de e-mail de integração quando um cliente se inscreve em um produto.

E-mails promocionais: E-mails com detalhes de vendas, promoções, ofertas de última hora, etc., com o objetivo de fazer com que o cliente tome uma ação imediata.

Exemplos de e-mail marketing

E-mail do Grammarly após o cancelamento da assinatura [Source: Gramática ]

O e-mail mais importante é aquele que você envia quando um cliente está terminando com você. Este exemplo da Grammarly é emocional, mas não agressivo. Ele tranquiliza o usuário quanto ao seu acesso e, ao mesmo tempo, convida-o sutilmente a se inscrever novamente.

Práticas recomendadas de marketing por e-mail

Aprimore suas linhas de assunto : Inove, experimente e concentre-se nas linhas de assunto para melhorar as taxas de abertura

: Inove, experimente e concentre-se nas linhas de assunto para melhorar as taxas de abertura Inclua vários links : Crie oportunidades para que o leitor aprenda mais ou realize uma ação com o e-mail

: Crie oportunidades para que o leitor aprenda mais ou realize uma ação com o e-mail Torne-o responsivo : Permita que as pessoas leiam seus e-mails em seus celulares sem precisar apertar os olhos

: Permita que as pessoas leiam seus e-mails em seus celulares sem precisar apertar os olhos Faça com que seja opt-in: Deixe o link de cancelamento de assinatura bem visível - você não quer ficar com um usuário desinteressado de qualquer forma

6. Marketing de influência

Uma parte importante do marketing de mídia social é a colaboração com influenciadores. As marcas escolhem influenciadores populares de mídia social em seu setor para ajudá-las a promover seus produtos.

Atividades de marketing de influenciadores

Promoções : Os influenciadores se tornam embaixadores da marca

: Os influenciadores se tornam embaixadores da marca Avaliações : Influenciadores publicando avaliações de produtos que receberam gratuitamente da marca

: Influenciadores publicando avaliações de produtos que receberam gratuitamente da marca Colaborações : Marcas que criam produtos com insight e feedback dos influenciadores

: Marcas que criam produtos com insight e feedback dos influenciadores Patrocínios : Marcas que patrocinam tipos específicos de vídeos/conteúdo de influenciadores

: Marcas que patrocinam tipos específicos de vídeos/conteúdo de influenciadores Demonstrações: As marcas de maquiagem fazem muito isso, convidando influenciadores para experimentar o produto e demonstrar como usá-lo

Exemplos de marketing de influenciadores

A premiada campanha de marketing de influenciadores da Dove (Fonte: Prêmios Shorty )

A Dove usa regularmente o marketing de influenciadores para divulgar sua mensagem sobre confiança no corpo e inclusão. Em várias campanhas, eles envolvem mais de 1.000 influenciadores para criar um impacto sustentado e poderoso.

Práticas recomendadas de marketing de influenciadores

Escolha com cuidado: Pesquise minuciosamente todos os influenciadores com os quais você deseja trabalhar para verificar o alinhamento dos valores da marca.

Seja estratégico: Não convide apenas influenciadores para publicar sobre seu projeto. Permita que eles se tornem parceiros estratégicos por meio de colaboração contínua.

Permitir: Ofereça aos influenciadores todos os recursos, como ativos de conteúdo, mensagens, roteiros, amostras de produtos, etc.

Medir: O alcance do marketing de influenciadores pode ser atraente. Mas meça rigorosamente os retornos em sua linha de produção.

7. Marketing de afiliados

O marketing de afiliados é quando você usa um terceiro ou um intermediário para promover seus produtos em troca de uma comissão. Por exemplo, vários influenciadores atuam como afiliados, especialmente para produtos digitais e sites de comércio eletrônico.

Atividades de marketing de afiliados

Registrar o tipo certo de parceiros afiliados com o público-alvo relevante

Projetar o mecanismo de comissão

Capacite-os com os recursos necessários

Crie links de afiliados para seus parceiros usarem

Configure a automação e os processos para rastrear a atividade do afiliado em escala

Exemplos de marketing de afiliados

programa de afiliados da Amazon (Fonte: Amazon )_

A Amazon.com tem um dos maiores programas de afiliados do mundo. Influenciadores, indivíduos, pequenas empresas e YouTubers ganham comissões da Amazon por recomendarem produtos.

Práticas recomendadas de marketing de afiliados

Construir relacionamentos: Os afiliados também são uma espécie de embaixadores da marca. Eles recomendam seus produtos a um público que confia neles. Crie relacionamentos com seus afiliados.

Crie programas de vários níveis: Os afiliados recomendam produtos para receber comissões. Portanto, incentive aqueles que recomendam mais. Ofereça comissões mais altas para aqueles que produzirem melhores resultados.

Diversificar: Embora seja bom se concentrar em seu nicho, diversifique também suas parcerias de afiliados. Crie um conjunto de parceiros que cubra toda a gama de sua base de clientes.

8. Marketing móvel

O marketing móvel é o uso do dispositivo de celular como um canal para mensagens promocionais. Com os smartphones, as oportunidades são infinitas.

Atividades de marketing móvel

SMS : A forma mais básica e popular de marketing móvel - tão antiga que é quase considerada tradicional

: A forma mais básica e popular de marketing móvel - tão antiga que é quase considerada tradicional Notificações de aplicativos : Os profissionais de marketing modernos usam as notificações de aplicativos de forma criativa para atrair e envolver os usuários

: Os profissionais de marketing modernos usam as notificações de aplicativos de forma criativa para atrair e envolver os usuários Publicidade móvel : Anúncios pagos de texto ou imagem em dispositivos móveis, lojas de aplicativos, etc.

: Anúncios pagos de texto ou imagem em dispositivos móveis, lojas de aplicativos, etc. Marketing de proximidade: Mensagens quando um usuário passa por um determinado local, como um shopping ou uma loja

Exemplos de marketing móvel

Notificações por push do headspace [Fonte: Headspace ]

O Headspace envia algumas das notificações mais atenciosas e oportunas. Elas são projetadas para integrar a atenção plena às atividades cotidianas.

Práticas recomendadas de marketing para celular

Envie mensagens somente para clientes que tenham optado ativamente por participar

Controle o número de mensagens que envia - você não quer ser irritante

Mantenha as mensagens curtas, concisas e atraentes

Forneça valor; seja informativo, educativo, bem-humorado ou até mesmo apenas um lembrete

Facilite o cancelamento da assinatura

9. Marketing de momento

Como o nome sugere, o marketing de momento é a abordagem carpe diem do marketing. As marcas de todo o mundo usam feriados, eventos ou até mesmo incidentes de mídia social para criar uma mensagem de marketing.

O design do copo de férias da Starbucks é um dos exemplos mais populares de marketing de momento. Várias marcas realizam campanhas para o 4 de julho, o Dia de Ação de Graças, o Natal, etc. Entretanto, o marketing de momento é muito mais espontâneo do que isso.

postagem de marketing do momento da Oreo após o apagão do Super Bowl de 2013 (Fonte: Oreo no Twitter )_

Em 2013, quando houve uma queda de energia no Super Bowl, a marca americana de biscoitos Oreo aproveitou a ideia. A publicação na mídia social se tornou viral e gerou milhões de risadas em todo o mundo.

Leitura de bônus: Aqui está a história oral de como surgiu a postagem sobre Oreo .

Melhores práticas de marketing de momento

Escolha o momento certo (não se precipite em tudo)

Mantenha a mensagem dentro da marca (resista à tentação de ser inteligente sem considerar a voz da marca)

Seja positivo (não critique outra marca)

Torne a mensagem visual para causar maior impacto (coloque sua frase de efeito em um fundo bonito)

10. Marketing de guerrilha

Popularizado por Jay Conrad Levinson em seu livro homônimo de 1984, o marketing de guerrilha é o uso de métodos não convencionais para promover uma marca. Um bom marketing de guerrilha é chocante, perturbador e desorganizado.

Campanha de guerrilha da Samsung contra a Apple (Fonte: ) Agência Boomerang )

A Samsung realiza periodicamente campanhas contra a Apple e seus produtos. Dessa vez, ela optou por um caminho peculiar. A Samsung deu aos moradores da cidade holandesa 'Appel' telefones Galaxy gratuitos e alegou que a comunidade de Appel havia mudado para a Samsung.

Essa campanha, se não fosse outra coisa, fez com que as pessoas se virassem e prestassem atenção, criando um burburinho entre os fiéis à Apple e à Samsung.

Melhores práticas de marketing da Guerilla

Seja original : O marketing de guerrilha que é repetitivo e sem originalidade pode ser um incômodo para o consumidor e ter efeitos contraproducentes

: O marketing de guerrilha que é repetitivo e sem originalidade pode ser um incômodo para o consumidor e ter efeitos contraproducentes Seja crítico : Compartilhe sua ideia de marketing de guerrilha com o maior número possível de grupos diferentes de pessoas e obtenha feedback

: Compartilhe sua ideia de marketing de guerrilha com o maior número possível de grupos diferentes de pessoas e obtenha feedback Seja omnichannel: Publique sua atividade de marketing de guerrilha on-line para aumentar o alcance

Embora os itens acima sejam dez dos tipos mais comuns de marketing, eles não são os únicos. Aqui estão alguns tipos de marketing que podem se encaixar em qualquer uma das categorias acima ou se destacar por si só.

Marketing de vídeo: Uso de vídeo como formato principal e publicação no YouTube, Vimeo, Instagram Reels etc. para comercializar produtos.

Marketing de conversação: Configuração de chat ao vivo ou chatbots como ponto de interação com o usuário para recomendar os produtos certos, fazer sugestões, responder a perguntas etc.

Marketing de eventos: Estar presente em eventos do setor ou realizar conferências por conta própria para envolver clientes em potencial. Esse é um método popular no setor B2B.

Marketing baseado em contas: Essa é outra técnica de marketing B2B que envolve a identificação de clientes potenciais individuais e o direcionamento de atividades para eles. Por exemplo, se uma nova empresa de fintech identificar o Citibank como seu alvo, ela realizará campanhas para atrair várias partes interessadas do banco.

Marketing furtivo: Colocação de produtos e outras técnicas de marketing discretas.

Como você pode ver, o mundo é sua ostra. Há dezenas de técnicas de marketing que você pode usar para promover sua marca on-line. Entretanto, estratégias de marketing eficazes combinam essas técnicas para criar um impacto maior. Veja como.

Combinando estratégias de marketing

O cenário empresarial moderno é complexo. Atualmente, os clientes preferem o autoatendimento. Eles fazem suas próprias pesquisas de mercado e seguem as marcas em vários canais antes de iniciarem o contato. Os clientes da Geração Z são nativos da Internet . Eles são altamente influenciados pelas ferramentas digitais. Eles buscam criar uma identidade individual para si mesmos. Levam suas causas a sério e esperam que as marcas tenham consciência.

Para atrair, envolver e vender para esses clientes, é necessário mais de um tipo de marketing. Entre: Plano de marketing integrado.

O que é um plano de marketing integrado?

Um plano de marketing integrado combina o melhor de vários canais, técnicas e mensagens de marketing para maximizar o cumprimento de metas.

Como criar um plano de marketing integrado?

Se você deseja criar um plano de marketing integrado, aqui está a estrutura que é alimentada por uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos, como ClickUp para equipes de marketing .

1. Defina suas metas

Tenha clareza sobre o que você deseja alcançar com seu marketing integrado. É conscientização, geração de leads, vendas ou outra coisa? Estabeleça seus oKRs de marketing para serem visíveis e rastreáveis em um local como Metas do ClickUp .

Rastreamento de metas com o ClickUp

Defina metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas. Organize-as em pastas para ver as acumulações de progresso. Compartilhe-as com a equipe de forma segura com o controle de acesso correto. Divida as metas de marketing em tarefas para cada membro da equipe realizar ao longo do ano.

2. Escolha seus canais

Existem várias plataformas de mídia social, com novas plataformas surgindo a cada poucas semanas. Nem todas elas são adequadas para você.

Se você estiver vendendo um produto B2B, talvez encontre mais interesse no LinkedIn do que no TikTok. Se o seu produto é de beleza, canais como o Instagram ou o YouTube podem ser mais relevantes. Portanto, escolha a combinação certa de canais que atenda às necessidades de sua empresa.

Em seguida, divida suas metas de negócios em objetivos específicos para cada canal. Por exemplo, você pode usar o marketing de influência para criar consciência de marca sobre o lançamento de um novo produto, enquanto publica anúncios nas mídias sociais para aumentar as vendas.

3. Planeje suas atividades

Depois de definir o que precisa alcançar, é hora de planejar o como. Aqui, uma ferramenta de gerenciamento de projetos é essencial. Se você for novato nisso, analise algumas exemplos de planos de marketing com antecedência para obter alguma inspiração.

Estabeleça a hierarquia do projeto: Organize seu trabalho com Tarefas do ClickUp em projetos, tarefas, subtarefas, listas de verificação, etc.

Brainstorm de ideias: Reúna sua equipe para fazer um brainstorming de ideias de campanhas de marketing integradas. Por exemplo, suas equipes de mídia social, marketing de influência e marketing de vídeo podem colaborar para criar campanhas que compartilhem/reaproveitem o conteúdo.

ClickUp Whiteboards para brainstorming colaborativo

Use Quadros brancos ClickUp para mapear suas ideias, conectá-las e obter aprovações. Quando aprovado, crie tarefas diretamente do quadro branco e comece a trabalhar.

Programe seu trabalho: Atribua datas de início e de término a todas as suas tarefas para criar um cronograma de trabalho roteiro de marketing . Certifique-se de que suas campanhas integradas trabalhem em paralelo para maximizar o impacto. Por exemplo, se você estiver realizando marketing de guerrilha no local, certifique-se de que sua equipe on-line também esteja informada.

Visão do gráfico de Gantt do ClickUp para rastrear tarefas simultâneas

A melhor maneira de fazer isso é usar a visualização Calendar do ClickUp ou a visualização Gantt para visualizar as atividades sobrepostas. Se você estiver compartilhando recursos criativos, como um redator ou um designer, marque-os como dependências. Vincule várias tarefas para que você possa ser notificado quando houver um movimento em algo.

⚡️Arquivo de modelos: Você também pode usar qualquer um destes modelos de calendário de marketing para começar.

Automatize os fluxos de trabalho: Por sua própria natureza, uma função de marketing integrada é complexa. Vamos dar um exemplo simples. Em um nível muito básico, se você estiver publicando duas atualizações por dia em três canais de mídia social, precisará de 42 versões de texto, 42 imagens (pelo menos redimensionadas), uma dúzia de links, dependendo de quanto você reutiliza, e aprovações.

Isso sem falar nos acompanhamentos ilimitados que o gerente de mídia social precisa fazer para qualquer uma dessas atividades. Elimine essas ineficiências com uma automação eficaz.

Configure Formulários ClickUp que capturam briefs criativos e criam automaticamente tarefas com base neles

Atribuir automaticamente a tarefa de volta ao gerente de mídia social quando o design estiver pronto

Crie um repositório de links, descrições de produtos, modelos de rodapé, etc. para facilitar o acesso

Integre-se a aplicativos populares como HubSpot, Figma, Dropbox, Google Analytics, etc. para gerenciar ativos e desempenho a partir do ClickUp

Para tornar esse processo mais fácil, experimente Gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp Modelo. Use-o para consolidar todos os seus ativos de conteúdo, gerenciar a publicação e acompanhar o desempenho.

Coloque o ClickUp Brain para trabalhar em seu marketing integrado instantaneamente

E mais? Faça brainstorming de ideias, escreva mais rápido, execute verificações ortográficas, crie modelos e muito mais com o ClickUp Brain. Você também pode fazer perguntas ao ClickUp Brain sobre seus projetos de marketing integrado e obter respostas imediatamente.

Se você é novo no planejamento de projetos, experimente o Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp . Este modelo amigável para iniciantes oferece tudo o que você precisa, desde o acompanhamento de metas até o gerenciamento de tarefas em uma visão organizada.

4. Medir e melhorar

Para completar seus esforços de marketing integrado, configure o monitoramento e o acompanhamento do desempenho.

Crie relatórios orientados por KPIs com Painéis do ClickUp . Vá além das métricas de gerenciamento de projetos. Integre várias ferramentas de gerenciamento de marketing e crie relatórios consolidados para todos os seus esforços. Desde o desempenho de suas postagens nas mídias sociais e kPIs de marketing de conteúdo para taxas de conversão de vendas, tenha um contexto completo diretamente no ClickUp.

Dashboards de marketing consolidados com o ClickUp

Com base nessas métricas, realize retrospectivas regulares com suas equipes. Faça ajustes e otimize as campanhas conforme necessário. Adicione ou remova canais/táticas conforme apropriado e maximize os resultados.

Isso parece fácil? Achamos que não.

Superando os desafios de marketing

Ninguém nunca disse que o marketing era fácil. De fato, o marketing moderno é ainda mais difícil, devido às suas inúmeras partes móveis. Se você se sentir travado, aqui estão alguns desafios comuns e maneiras de superá-los.

Complexidade

O maior desafio do marketing atual é a complexidade. A estudo recente descobriu que os profissionais de marketing usam até dez canais para promover seus produtos. Entre textos, imagens, vídeos, vídeos curtos, podcasts, e-mails e publicações em mídias sociais, eles também lidam com vários formatos de conteúdo.

O gerenciamento dessa complexidade em escala requer a melhor software de gerenciamento de projetos de marketing . Escolha um que seja flexível o suficiente para atender às suas necessidades. Por exemplo, os campos personalizados no ClickUp ajudam as equipes a monitorar qualquer métrica que precisem.

Essa flexibilidade ajuda a gerenciar a complexidade de forma ponderada e sustentável.

Leitura de bônus: Como a equipe de marketing do ClickUp usa o ClickUp

Congelamento do cérebro

O marketing é um trabalho diário. Especialmente se você trabalha com marketing de mídia social, precisa criar conteúdo todos os dias e, ao mesmo tempo, torná-lo único, criativo e que chame a atenção.

Não faça isso sozinho. Use uma Ferramenta de marketing de IA como o ClickUp Brain para quebrar o gelo. Peça a ele que ofereça ideias, faça pesquisas ou simplesmente discuta problemas com você.

Colaboração

Uma equipe de marketing comum tem redatores, designers, desenvolvedores da Web, especialistas em SEO, especialistas em PPC, videógrafos, editores, analistas, pessoal de operações de marketing etc. Muitas vezes, em cada atividade, três ou mais pessoas estão envolvidas.

Configure uma ferramenta de colaboração abrangente para que elas trabalhem juntas. Melhor ainda se você puder trazer a colaboração para o seu espaço de trabalho de gerenciamento de projetos, como faz o ClickUp Chat.

Organize as conversas por projetos. Marque pessoas, tarefas, documentos e bate-papos para manter tudo no contexto. Crie tarefas diretamente da mensagem do bate-papo e comece a trabalhar. Torne a colaboração mais simples com o ClickUp Chat.

Relatórios

Toda equipe de marketing usa várias ferramentas de análise. No mínimo, você deve ter análise de site, mídia social, métricas de e-mail, marketing de influência e ferramentas de gerenciamento de campanhas . O desafio é que todas elas são díspares e estão espalhadas por toda parte.

Consolide-os vinculando todas as suas ferramentas integradas de gerenciamento de marketing ao ClickUp. Crie painéis de controle personalizáveis para ver os números que são importantes para você em tempo real. Configure modelos de análise para repetição e eficiência.

Ficando para trás

Há algo novo acontecendo no mundo do marketing todos os dias. O surgimento da IA generativa mudou o marketing de forma profunda. A morte iminente dos cookies pode acabar com o retargeting.

Os nano influenciadores (aqueles com menos de 100.000 seguidores) estão abrindo mercados inexplorados. As compras por vídeo ao vivo estão crescendo drasticamente na Ásia, fazendo incursões também nos mercados ocidentais. Experiências imersivas e realidade virtual podem ser a próxima grande novidade.

Manter o controle de tudo isso pode ser um desafio para os profissionais de marketing. A boa notícia é que você não precisa agir em relação a tudo imediatamente.

Mantenha-se informado: Leia sobre o que está acontecendo nesse espaço. Assine boletins informativos ou revistas do setor.

Fique atento: O pioneiro nem sempre tem a vantagem. Espere e observe. Imagine se você passasse semanas criando uma estratégia para o Mastodon quando ele estivesse em alta!

Seja criativo: Se você quiser apostar em uma nova plataforma ou tendência, seja criativo. Faça uma pequena campanha piloto. Atribua seu orçamento de inovação a ela. Só avance com força total quando tiver certeza dos resultados.

Construa uma base sólida de marketing integrado com o ClickUp

O marketing é uma atividade de alto valor e alto volume. Atualmente, o marketing está entre as cinco principais despesas da maioria das organizações. Uma boa campanha pode impulsionar as vendas, como a Copa Stanley que saiu de estoque após a viralidade do TikTok.

Uma campanha ruim pode causar polêmica. O tweet "Women belong in the kitchen" (As mulheres pertencem à cozinha) do Burger King em 2021 é um exemplo de uma iniciativa de marketing equivocada. Embora tenha sido uma campanha provocativa para o Dia da Mulher com tweets progressistas, ela não foi bem recebida. A marca teve que excluir o tópico e pedir desculpas.

Para fazer seu trabalho corretamente e de forma consistente, as marcas precisam de um software de operações de marketing . O ClickUp foi projetado para ser exatamente isso.

Com recursos de gerenciamento de tarefas, agendamento, criatividade, gerenciamento de ativos, automação, relatórios e integração, o ClickUp é a ferramenta de gerenciamento de marketing integrado mais flexível que você encontrará.

Execute seu marketing com eficiência. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .