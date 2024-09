Como definir OKRs de marketing (com 30 exemplos)

Quando a sua empresa busca expandir a base de clientes e aumentar as vendas on-line, a definição tradicional de metas pode levar a objetivos vagos como "aumentar o conhecimento da marca" ou "melhorar o tráfego do site" Embora essas metas sejam importantes, elas não têm a especificidade e a mensurabilidade necessárias para gerar resultados precisos.

É aqui que os Objetivos e Principais Resultados (OKRs) entram em ação. Ao estabelecer objetivos claros e definir resultados-chave mensuráveis, você pode fornecer à sua equipe de marketing uma direção focada e acompanhar efetivamente o progresso dela

A definição dos OKRs de marketing corretos pode impulsionar significativamente o crescimento e o sucesso dos negócios. Por exemplo, um provedor de SaaS pode definir OKRs como aumentar as inscrições de usuários em 25%, atingir um Net Promoter Score (NPS) de 40 ou mais e garantir uma taxa de conclusão de 90% para os materiais de treinamento de usuários.

Ao se concentrar nesses principais resultados, a empresa poderia se concentrar em iniciativas para aumentar a satisfação do cliente, reduzir a rotatividade e, por fim, aumentar a receita por meio de uma maior retenção de clientes. Isso exemplifica como OKRs de marketing bem estruturados podem contribuir para o crescimento substancial dos negócios.

Este artigo compartilha as principais etapas para definir OKRs de marketing eficazes, com exemplos práticos em várias funções de marketing.

O que são OKRs de marketing?

Os OKRs de marketing são uma estrutura de definição de metas que ajuda as equipes de marketing a traduzir os objetivos comerciais em marcos mensuráveis. É um processo colaborativo que garante a transparência e o alinhamento entre os esforços de marketing e o crescimento geral.

Vamos entender os dois componentes dos OKRs:

Objetivos: Declarações ambiciosas e qualitativas que definem o que você deseja alcançar (por exemplo, "Tornar-se a principal autoridade em tecnologia de combustíveis verdes").

Resultados-chave: Métricas mensuráveis e com prazo determinado que monitoram o progresso em direção ao seu objetivo (por exemplo, "Aumentar em 30% o tráfego do site a partir de palavras-chave com foco em sustentabilidade").

Ao estabelecer objetivos claros e acompanhar o progresso com resultados-chave mensuráveis, as equipes podem tomar decisões baseadas em dados e ajustar as estratégias conforme necessário.

É essencial não confundir

OKRs com KPIs

(Indicadores-chave de desempenho). Embora tanto os OKRs quanto os KPIs meçam o desempenho, eles têm finalidades diferentes. Os KPIs são métricas que medem o desempenho contínuo, enquanto os OKRs definem metas ambiciosas para um período de tempo específico.

Por exemplo, se seu objetivo for aumentar o conhecimento da marca entre seu público-alvo:

Um possível resultado-chave poderia ser "Aumentar os seguidores de mídia social em 20%" com KPIs relevantes, como o número de postagens de mídia social a serem publicadas e uma taxa mínima de engajamento e crescimento de seguidores a ser alcançada

poderia ser "Aumentar os seguidores de mídia social em 20%" com KPIs relevantes, como o número de postagens de mídia social a serem publicadas e uma taxa mínima de engajamento e crescimento de seguidores a ser alcançada Outro resultado-chave poderia ser "alcançar um valor de cobertura de mídia de US$ 500.000" Nesse caso, os KPIs incluiriam o rastreamento do número de menções na mídia, o alcance da mídia e o sentimento da mídia

KPIs de marketing

informam "como você está se saindo", enquanto os OKRs informam "para onde você está indo" O ideal é que seus principais resultados usem KPIs relevantes para acompanhar o progresso em direção ao seu objetivo.

Leia também 25 KPIs e métricas de marketing de produto para monitorar o sucesso

Fundamentos dos OKRs de marketing

Compreender seus elementos principais é essencial para definir OKRs eficazes. Esses elementos incluem:

Foco: A capacidade de priorizar um número limitado de OKRs para maximizar o impacto. Um número excessivo de OKRs pode diluir o esforço e impedir o progresso

A capacidade de priorizar um número limitado de OKRs para maximizar o impacto. Um número excessivo de OKRs pode diluir o esforço e impedir o progresso Alinhamento: O grau em que os OKRs estão conectados e contribuem para as metas organizacionais de nível superior. Isso garante que todos estejam trabalhando em prol de uma visão comum

O grau em que os OKRs estão conectados e contribuem para as metas organizacionais de nível superior. Isso garante que todos estejam trabalhando em prol de uma visão comum Transparência: A prática de comunicar abertamente os OKRs em toda a organização. Promove o entendimento compartilhado, a responsabilidade e a colaboração

A prática de comunicar abertamente os OKRs em toda a organização. Promove o entendimento compartilhado, a responsabilidade e a colaboração Atingibilidade: O grau em que um OKR é desafiador, mas realista. Ele deve estimular a equipe, mas pode ser alcançado com esforço

O grau em que um OKR é desafiador, mas realista. Ele deve estimular a equipe, mas pode ser alcançado com esforço Revisão regular: O processo contínuo de monitorar o progresso, fornecer feedback e ajustar os objetivos e principais resultados conforme necessário. Garante que os OKRs permaneçam relevantes e alcançáveis

Leia também Como criar um roteiro de marketing (com modelos)

30 exemplos de OKR de marketing

Agora que já estabelecemos a base dos OKRs, vamos explorar alguns exemplos práticos de OKRs de marketing em várias disciplinas:

1. OKRs de otimização de mecanismos de pesquisa

Os OKRs de otimização de mecanismos de busca (SEO) concentram-se em aumentar a visibilidade da busca orgânica por meio da segmentação estratégica de palavras-chave e da otimização do site.

Aqui estão alguns exemplos:

Objetivo 1: Aumentar os leads orgânicos qualificados em 30% em seis meses.

**Resultado-chave 1:Classificar na primeira página dos resultados de pesquisa do Google cinco palavras-chave de alto volume relevantes para nosso público-alvo

Resultado-chave 2: Aumentar o tráfego de pesquisa orgânica do nosso público-alvo em 25%

Aumentar o tráfego de pesquisa orgânica do nosso público-alvo em 25% Resultado-chave 3: Melhorar a taxa de conversão do site a partir do tráfego orgânico em 10%

**Objetivo 2:Melhorar a autoridade do site e as classificações de pesquisa orgânica.

Resultado-chave 1: Atingir uma pontuação média de autoridade de domínio de 60 no próximo trimestre

Atingir uma pontuação média de autoridade de domínio de 60 no próximo trimestre Resultado-chave 2: Publicar dez artigos detalhados e de alta qualidade que estejam entre os três primeiros resultados de pesquisa para palavras-chave relevantes

Publicar dez artigos detalhados e de alta qualidade que estejam entre os três primeiros resultados de pesquisa para palavras-chave relevantes Resultado-chave 3: Aumentar o tráfego orgânico do site a partir de termos de pesquisa relacionados ao setor em 40%

Aumentar o tráfego orgânico do site a partir de termos de pesquisa relacionados ao setor em 40% Resultado-chave 4: Alcançar uma classificação entre as três primeiras para cinco palavras-chave alvo

**Objetivo 3:Melhorar a visibilidade do SEO local.

Resultado-chave 1: Aumentar em três posições as classificações nos mecanismos de busca locais para dez palavras-chave-alvo

Aumentar em três posições as classificações nos mecanismos de busca locais para dez palavras-chave-alvo Resultado-chave 2: Gerar mais de 200 avaliações positivas on-line

Gerar mais de 200 avaliações positivas on-line Resultado-chave 3: Aumentar o tráfego de pedestres no local da loja física em 15%

2. OKRs de marketing de mídia social

Os OKRs de marketing de mídias sociais se concentram em criar reconhecimento da marca, aumentar o engajamento nas mídias sociais com o público-alvo e direcionar o tráfego ou as conversões do site por meio de plataformas sociais.

Exemplos:

Objetivo 1: Expandir nosso número de seguidores nas mídias sociais em 50% em todas as plataformas dentro de seis meses.

Resultado-chave 1: Aumentar os seguidores do Instagram em 30%

Aumentar os seguidores do Instagram em 30% Resultado-chave 2: Aumentar os seguidores do Twitter em 25%

Aumentar os seguidores do Twitter em 25% Resultado-chave 3: Aumentar em 15% o número de curtidas na página do Facebook

**Objetivo 2: Aumentar o envolvimento do público nas mídias sociais em 20%.

Resultado-chave 1: Aumentar a taxa média de pós-engajamento em 15%

Aumentar a taxa média de pós-engajamento em 15% Resultado-chave 2: Obter um aumento de 20% nos compartilhamentos de mídia social

Obter um aumento de 20% nos compartilhamentos de mídia social Resultado-chave 3: Gerar mais de 1.000 menções nas mídias sociais no próximo trimestre

3. OKRs de marketing de produto

Os OKRs de marketing de produtos se concentram no posicionamento e no lançamento de novos produtos, na geração de demanda de produtos e no aumento da participação no mercado.

Exemplos:

Objetivo 1: Lançar com sucesso o novo produto X e atingir 10% de participação no mercado nos primeiros seis meses.

Resultado-chave 1: Gerar 1.000 inscrições de produtos antes do lançamento

Gerar 1.000 inscrições de produtos antes do lançamento Resultado-chave 2: Conseguir uma cobertura de imprensa para o lançamento do produto em três publicações de nível 1

Conseguir uma cobertura de imprensa para o lançamento do produto em três publicações de nível 1 Resultado-chave 3: Gerar US$ 500.000 em receita com o produto no primeiro trimestre

**Objetivo 2: Aumentar a conscientização e a consideração do produto entre o público-alvo em 30%.

Resultado-chave 1: Obter um aumento de 25% no tráfego do site a partir de termos de pesquisa relacionados ao produto

Obter um aumento de 25% no tráfego do site a partir de termos de pesquisa relacionados ao produto Resultado-chave 2: Gerar mais de 500 leads qualificados para marketing (MQLs) por meio de marketing de conteúdo

Gerar mais de 500 leads qualificados para marketing (MQLs) por meio de marketing de conteúdo Resultado-chave 3: Aumentar em 20% as solicitações de demonstração de produtos

Objetivo 3: Esclarecer a mensagem do produto para o lançamento de um novo produto.

Resultado-chave 1: Realizar dez sessões de teste de usuário no local para entender o público-alvo

Realizar dez sessões de teste de usuário no local para entender o público-alvo Resultado-chave 2: Pesquisar e implementar 20 novos canais para distribuir conteúdo

Pesquisar e implementar 20 novos canais para distribuir conteúdo Resultado-chave 3: Conseguir uma redução de 20% nas consultas de clientes relacionadas aos recursos e benefícios do produto em dois meses

4. OKRs de marketing de conteúdo

Os OKRs de marketing de conteúdo se concentram na criação de conteúdo valioso para atrair, envolver e reter um público-alvo.

Exemplos:

Objetivo 1: Aumentar o tráfego orgânico do site em 40% por meio do marketing de conteúdo.

Resultado-chave 1: Publicar 20 artigos de alta qualidade no blog por mês

Publicar 20 artigos de alta qualidade no blog por mês Resultado-chave 2: Atingir uma taxa média de engajamento de conteúdo de 5% em três meses

Atingir uma taxa média de engajamento de conteúdo de 5% em três meses Resultado-chave 3: Gerar mais de 500 links de entrada para o conteúdo em seis meses

**Objetivo 2: Estabelecer a empresa como líder de pensamento no setor por meio do marketing de conteúdo.

Resultado-chave 1: Obter um aumento de 30% nos compartilhamentos de mídia social para o conteúdo

Obter um aumento de 30% nos compartilhamentos de mídia social para o conteúdo Resultado-chave 2: Gerar mais de 100 menções na mídia relacionadas ao setor com base no conteúdo

Gerar mais de 100 menções na mídia relacionadas ao setor com base no conteúdo Resultado-chave 3: Aumentar em 25% o número de assinantes do boletim informativo por e-mail

**Objetivo 3:Expandir a base de público e aprofundar o envolvimento por meio de conteúdo atraente.

Resultado-chave 1: Aumentar os seguidores de mídia social em 25% em todas as plataformas

Aumentar os seguidores de mídia social em 25% em todas as plataformas Resultado-chave 2: Melhorar o tempo médio gasto no site em 20%

Melhorar o tempo médio gasto no site em 20% Resultado-chave 3: Atingir uma taxa de engajamento com conteúdo de vídeo de 8%

5. Teste A/B de OKRs

Os OKRs de teste A/B se concentram em melhorar o desempenho do site e a experiência do usuário por meio de experimentação e tomada de decisão orientada por dados.

Exemplos:

Objetivo 1: Aumentar a taxa de conversão do site em 15% por meio de testes A/B.

Resultado-chave 1: Realizar 10 testes A/B nas principais páginas de destino

Realizar 10 testes A/B nas principais páginas de destino Resultado-chave 2: Obter um aumento de 5% no valor médio do pedido por meio de testes A/B

Obter um aumento de 5% no valor médio do pedido por meio de testes A/B Resultado-chave 3: Reduzir a taxa de rejeição do site em 10% por meio de testes A/B

Objetivo 2: Otimizar marketing por e-mail campanhas para obter taxas de abertura e de cliques mais altas.

Resultado-chave 1: Realizar testes A/B em cinco linhas de assunto de e-mail diferentes

Realizar testes A/B em cinco linhas de assunto de e-mail diferentes Resultado-chave 2: Aumentar a taxa de abertura de e-mails em 10% por meio de testes A/B

Aumentar a taxa de abertura de e-mails em 10% por meio de testes A/B Resultado-chave 3: Melhorar a taxa de cliques em e-mails em 15% por meio de testes A/B

Objetivo 3: Reduzir as taxas de rejeição do site.

Resultado-chave 1: Fazer uma lista das 20 páginas com as maiores taxas de rejeição (para priorizar)

Fazer uma lista das 20 páginas com as maiores taxas de rejeição (para priorizar) Resultado-chave 2: Executar 30 experimentos A/B em páginas de destino neste trimestre

Executar 30 experimentos A/B em páginas de destino neste trimestre Resultado-chave 3: Aumentar a taxa de cliques no CTA da nossa página inicial principal de 2% para 5%

6. OKRs de marketing por e-mail

Os OKRs de marketing por e-mail melhoram o desempenho da campanha de e-mail e geram receita por meio do marketing por e-mail.

Exemplos:

Objetivo 1: Aumentar as taxas de abertura de e-mail em 20% por meio de personalização e segmentação aprimoradas.

Resultado-chave 1: Implementar a personalização de e-mails com base no comportamento e nas preferências do cliente

Implementar a personalização de e-mails com base no comportamento e nas preferências do cliente Resultado-chave 2: Obter um aumento de 20% nas taxas de abertura de e-mails

**Objetivo 2: Gerar US$ 500.000 em receita por meio de campanhas de marketing por e-mail.

Resultado-chave 1: Atingir um valor médio de pedido de US$ 500 em campanhas de e-mail

Atingir um valor médio de pedido de US$ 500 em campanhas de e-mail Resultado-chave 2: Aumentar a taxa de conversão de e-mail em 15%

Aumentar a taxa de conversão de e-mail em 15% Resultado-chave 3: Gerar 1.000 vendas por e-mail

7. OKRs de publicidade paga

Esses OKRs de marketing digital incluem a maximização do ROI e a aquisição de clientes por meio de canais de publicidade paga.

Exemplos:

Objetivo 1: Aumentar o ROI das campanhas de publicidade paga em 25%.

Resultado-chave 1: Reduzir o custo por aquisição (CPA) em 15%

Reduzir o custo por aquisição (CPA) em 15% Resultado-chave 2: Aumentar a taxa de cliques (CTR) em 10%

Aumentar a taxa de cliques (CTR) em 10% Resultado-chave 3: Obter um retorno sobre o gasto com anúncios (ROAS) de X

**Objetivo 2:Expandir a aquisição de clientes por meio de canais de publicidade paga.

Resultado-chave 1: Adquirir 10.000 novos clientes por meio de publicidade paga

Adquirir 10.000 novos clientes por meio de publicidade paga Resultado-chave 2: Aumentar o valor da vida útil do cliente (CLTV) em 10%

Aumentar o valor da vida útil do cliente (CLTV) em 10% Resultado-chave 3: Reduzir o custo de aquisição de clientes (CAC) em 15%

**Objetivo 3:Expandir o alcance da publicidade paga para novos públicos.

Resultado-chave 1: Aumentar as impressões em 30%, mantendo um baixo custo por mil impressões (CPM)

Aumentar as impressões em 30%, mantendo um baixo custo por mil impressões (CPM) Resultado-chave 2: Adquirir 500 novos clientes a partir da segmentação por públicos semelhantes

Adquirir 500 novos clientes a partir da segmentação por públicos semelhantes Resultado-chave 3: Aumentar a participação de mercado em 5% por meio de publicidade paga

8. OKRs de relações públicas

Construir a reputação da marca e gerenciar as relações com a mídia.

Exemplos:

Objetivo 1: Aumentar o conhecimento da marca por meio da cobertura da mídia em 30%.

Resultado-chave 1: Garantir 500 colocações na mídia em publicações-alvo

Garantir 500 colocações na mídia em publicações-alvo Resultado-chave 2: Atingir um milhão de impressões na mídia

Atingir um milhão de impressões na mídia Resultado-chave 3: Aumentar as menções na mídia social em 20%

**Objetivo 2:Gerenciar e mitigar problemas negativos de imprensa e reputação on-line.

Resultado-chave 1: Reduzir a cobertura negativa da mídia em 25%

Reduzir a cobertura negativa da mídia em 25% Resultado-chave 2: Melhorar as avaliações on-line em 10%

Melhorar as avaliações on-line em 10% Resultado-chave 3: Desenvolver e executar um plano de comunicação de crise

Objetivo 3: Expandir o alcance da mídia em 25%.

Resultado-chave 1: Garantir cobertura em um número X de publicações-alvo

Garantir cobertura em um número X de publicações-alvo Resultado-chave 2: Aumentar as menções na mídia em X%

Aumentar as menções na mídia em X% Resultado-chave 3: Construir relacionamentos com X novos contatos de mídia

9. OKRs de parcerias

Incentivam alianças estratégicas para expandir o alcance do mercado e a base de clientes.

Exemplos:

Objetivo 1: Estabelecer 50 parcerias estratégicas para expandir o alcance do mercado.

Resultado-chave 1: Assinar 30 novos contratos de parceria

Assinar 30 novos contratos de parceria Resultado-chave 2: Gerar US$ 750.000 de receita por meio de parcerias

Gerar US$ 750.000 de receita por meio de parcerias Resultado-chave 3: Aumentar a base de clientes em 50% por meio de indicações de parceiros

**Objetivo 2: Fortalecer as parcerias existentes para aumentar a satisfação do cliente.

Resultado-chave 1: Atingir uma pontuação de satisfação do cliente de pelo menos 7,5/10 para serviços relacionados a parceiros

Atingir uma pontuação de satisfação do cliente de pelo menos 7,5/10 para serviços relacionados a parceiros Resultado-chave 2: Aumentar a eficácia da campanha de marketing conjunta em 20%

Aumentar a eficácia da campanha de marketing conjunta em 20% Resultado-chave 3: Reduzir a rotatividade de parceiros em 15%

10. OKRs de sucesso do cliente

Eles se concentram em aumentar a satisfação, a retenção e o valor vitalício do cliente.

Exemplos:

Objetivo 1: Melhorar a satisfação do cliente em 15%.

Resultado-chave 1: Atingir uma pontuação de satisfação do cliente de 8/10

Atingir uma pontuação de satisfação do cliente de 8/10 Resultado-chave 2: Reduzir a rotatividade de clientes em 10%

Reduzir a rotatividade de clientes em 10% Resultado-chave 3: Aumentar o valor da vida útil do cliente em 15%

**Objetivo 2:Aumentar a retenção de clientes por meio do envolvimento proativo.

Resultado-chave 1: Aumentar a taxa de envolvimento do cliente em 20%

Aumentar a taxa de envolvimento do cliente em 20% Resultado-chave 2: Reduzir em 25% o tempo de resolução dos problemas dos clientes

Reduzir em 25% o tempo de resolução dos problemas dos clientes Resultado-chave 3: Implementar três novas iniciativas de sucesso do cliente

**Objetivo 3: Melhorar a satisfação do cliente em 15%.

Resultado-chave 1: Reduzir o tempo de resolução de tíquetes de suporte ao cliente em 20%

Reduzir o tempo de resolução de tíquetes de suporte ao cliente em 20% Resultado-chave 2: Aumentar a pontuação do promotor líquido do cliente (NPS) em 10%

11. OKRs de marketing móvel

Eles se concentram na otimização dos esforços e resultados de marketing para dispositivos móveis.

Exemplos:

Objetivo 1: Aumentar as conversões em dispositivos móveis em 30%.

Resultado-chave 1: Melhorar o tempo de carregamento do site móvel em 20%

Melhorar o tempo de carregamento do site móvel em 20% Resultado-chave 2: Aumentar os downloads de aplicativos móveis em 25%

Aumentar os downloads de aplicativos móveis em 25% Resultado-chave 3: Atingir uma taxa de conversão móvel de X%

Atingir uma taxa de conversão móvel de X% Resultado-chave 4: Aumentar em 30% o número de usuários ativos mensais do aplicativo móvel

**Objetivo 2:Aumentar a visibilidade e os downloads da otimização da loja de aplicativos (ASO).

Resultado-chave 1: Melhorar a classificação na loja de aplicativos para cinco palavras-chave alvo

Melhorar a classificação na loja de aplicativos para cinco palavras-chave alvo Resultado-chave 2: Aumentar os downloads do aplicativo em 25%

Aumentar os downloads do aplicativo em 25% Resultado-chave 3: Atingir uma classificação de 4/5 na loja de aplicativos

Objetivo 3: Aumentar a retenção de usuários do aplicativo em 25%.

Resultado-chave 1: Reduzir a taxa de rotatividade de aplicativos em 15%

Reduzir a taxa de rotatividade de aplicativos em 15% Resultado-chave 2: Aumentar a duração média da sessão em 20%

Aumentar a duração média da sessão em 20% Resultado-chave 3: Implementar três novos recursos de engajamento no aplicativo

Como definir e monitorar OKRs de marketing

Aqui está um guia passo a passo sobre como criar OKRs de marketing e usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp para otimizá-los:

Etapa 1: Entenda suas metas organizacionais

Comece examinando as metas de sua organização para o próximo trimestre. Isso ajuda a garantir que seus OKRs de marketing apoiem os objetivos mais amplos da empresa.

Exemplo:

Meta da empresa: Aumentar a participação de mercado no setor de moda sustentável em 20% no próximo trimestre; os OKRs de marketing poderiam incluir:

Objetivo: Promover o conhecimento da marca e a preferência entre os consumidores ambientalmente conscientes.

Resultado-chave 1: Aumentar o tráfego do site a partir da pesquisa orgânica em 30%

Aumentar o tráfego do site a partir da pesquisa orgânica em 30% Resultado-chave 2: Melhorar as taxas de engajamento na mídia social em 50% nas principais plataformas

Objetivo: Otimizar as ofertas de produtos e as mensagens para o público-alvo.

Resultado-chave 1: Lançar uma nova linha de produtos sustentáveis com foco em materiais reciclados

Lançar uma nova linha de produtos sustentáveis com foco em materiais reciclados Resultado-chave 2: Aumentar os índices de satisfação do cliente em 10%

Aumentar os índices de satisfação do cliente em 10% Resultado-chave 3: Reduzir as devoluções de produtos em 25%

**Você também pode usar o

Modelo de estrutura do ClickUp OKR

**Cada objetivo está vinculado a resultados-chave específicos, garantindo que todos estejam trabalhando para atingir as mesmas metas. Essa estrutura aumenta o foco e o alinhamento, o que é fundamental para gerar resultados.

Faça o download desse modelo

Com recursos integrados de rastreamento de metas, o modelo permite monitorar o progresso de cada objetivo e seus principais resultados associados. Você pode ver o quão próximo está de atingir suas metas em tempo real, o que lhe permite tomar decisões informadas e fazer ajustes conforme necessário.

O modelo também tem painéis personalizáveis que fornecem uma representação visual de seus OKRs. Esses painéis podem ser adaptados às suas necessidades específicas para acompanhar o progresso, identificar gargalos e garantir que sua equipe permaneça no caminho certo.

Faça o download deste modelo

Etapa 2: Divida as metas

Divida as metas da organização em objetivos de marketing tangíveis com

Metas do ClickUp

. Elas devem ser ambiciosas, transparentes e motivadoras. Para não sobrecarregar a equipe, limite-se a 3 ou 4 objetivos de cada vez.

Divida os objetivos em diferentes metas com o ClickUp Goals

Etapa 3: desenvolva os principais resultados para cada objetivo

Desenvolva de 3 a 5 resultados-chave por OKR de marketing. Esses resultados-chave devem ser específicos, mensuráveis e com prazo determinado, fornecendo um caminho claro para atingir o objetivo.

Software de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp

pode ajudar a criar e gerenciar OKRs que geram resultados.

Acompanhe e analise o progresso em direção às suas metas de marketing com o ClickUp Marketing Project Management Software

O software simplifica e otimiza as operações de marketing. Um de seus recursos de destaque é a capacidade de ajudar sua equipe de marketing a criar e gerenciar OKRs que geram resultados mensuráveis.

Ele também oferece os seguintes recursos:

Fornece um espaço de trabalho centralizado onde as equipes de marketing podem definir seus objetivos e dividi-los em resultados-chave. Isso garante que todos estejam alinhados com as metas estratégicas da empresa e possam acompanhar facilmente o progresso em tempo real

onde as equipes de marketing podem definir seus objetivos e dividi-los em resultados-chave. Isso garante que todos estejam alinhados com as metas estratégicas da empresa e possam acompanhar facilmente o progresso em tempo real Seus recursos de rastreamento de metas permitem ainda que as equipes visualizem seus OKRs com gráficos de Gantt, linhas do tempo e painéis personalizados no ClickUp . Isso facilita o monitoramento do progresso, o ajuste de estratégias e a garantia de que os principais resultados estão sendo alcançados no prazo

permitem ainda que as equipes visualizem seus OKRs com gráficos de Gantt, linhas do tempo e painéis personalizados no ClickUp . Isso facilita o monitoramento do progresso, o ajuste de estratégias e a garantia de que os principais resultados estão sendo alcançados no prazo Ferramentas de comunicação incorporadas, como bate-papo, comentários e compartilhamento de documentos, melhoram a colaboração da equipe, garantindo que todos os envolvidos no processo de OKR estejam na mesma página. Isso leva a uma melhor coordenação e a uma execução mais rápida das estratégias de marketing

Antes do ClickUp, a comunicação do status e do desempenho de nossas campanhas de marketing globais e regionais para nossas unidades de negócios estava longe de ser ideal. Com nossos novos Dashboards, estamos economizando tempo e nossas partes interessadas têm acesso em tempo real às informações de que precisam, sempre que necessário.

Joerg Klueckmann, vice-presidente de marketing,

Finastra

Etapa 4: Acompanhar e monitorar o progresso

Use

Visualizações ClickUp

para acompanhar e monitorar o progresso dos objetivos e principais resultados. Aqui estão algumas ideias para começar:

Visualização de lista: Organize seus OKRs em listas com base em seus objetivos, equipes ou prazos. Isso proporciona uma visão geral clara das metas e de seu progresso

Organize seus OKRs em listas com base em seus objetivos, equipes ou prazos. Isso proporciona uma visão geral clara das metas e de seu progresso Visualização de quadro: Visualize seus OKRs como cartões em um quadro, permitindo que você acompanhe o progresso deles em diferentes estágios (por exemplo, A fazer, Em andamento, Concluído).

Visualize seus OKRs como cartões em um quadro, permitindo que você acompanhe o progresso deles em diferentes estágios (por exemplo, A fazer, Em andamento, Concluído). Visualização do calendário: Programe os principais marcos e prazos associados aos seus OKRs, garantindo a execução em tempo hábil

Revise e repita regularmente seus OKRs para garantir que eles continuem relevantes e alinhados com as metas da empresa. Se os OKRs não estiverem mais alinhados com as metas da empresa ou se mostrarem inatingíveis, faça os ajustes necessários.

Não se esqueça de

comemorar o sucesso da equipe

para manter o moral e a motivação.

Visualize seus OKRs em mais de 15 visualizações ClickUp personalizáveis

Dicas gerais para definir os OKRs certos para sua equipe

Aqui está um resumo rápido das práticas recomendadas ao escrever OKRs de marketing:

Incentive a contribuição de todos os membros da equipe ao definir OKRs. Isso promove a propriedade e o alinhamento

ao definir OKRs. Isso promove a propriedade e o alinhamento Certifique-se de que seus objetivos e principais resultados contribuam diretamente para as metas gerais da empresa

Evite sobrecarregar sua equipe com muitos objetivos. Priorize e concentre-se no que realmente importa

com muitos objetivos. Priorize e concentre-se no que realmente importa Use métricas quantificáveis para acompanhar o progresso com precisão

para acompanhar o progresso com precisão Os OKRs devem levar a equipe a buscar a excelência sem ser irrealista

Os objetivos e principais resultados não são imutáveis. Monitore o progresso regularmente e faça ajustes conforme necessário

e faça ajustes conforme necessário Reconhecer e recompensar as conquistas para manter a equipe motivada

Leia também 12 modelos de planos de marketing gratuitos para criar uma estratégia de marketing

Benefícios e desafios dos OKRs de marketing

83% dos tomadores de decisão pesquisados no

Relatório de impacto OKR da Mooncamp

concordam que os OKRs tiveram e continuam a ter um impacto positivo em suas organizações.

Os principais benefícios dos OKRs de marketing incluem:

Priorização e alinhamento: Os OKRs ajudam as equipes a priorizar os esforços e a garantir que todos trabalhem com os mesmos objetivos

Os OKRs ajudam as equipes a priorizar os esforços e a garantir que todos trabalhem com os mesmos objetivos **Responsabilidade: ao definir claramente os principais resultados, você cria um senso de responsabilidade entre os membros da equipe

Tomada de decisão informada: O acompanhamento desses resultados fornece insights valiosos para a tomada de decisão informada

O acompanhamento desses resultados fornece insights valiosos para a tomada de decisão informada Aumento do moral e do envolvimento: Metas desafiadoras e progresso mensurável podem aumentar o moral e o envolvimento da equipe

No entanto, o processo de definição de metas pode ter alguns desafios. Um dos maiores problemas na implementação de OKRs é definir metas ambiciosas, porém alcançáveis. Isso afeta diretamente a garantia da adesão dos executivos, sem a qual a implementação dos OKRs pode fracassar.

Aqui estão algumas maneiras de superar esse e outros desafios:

Challenges Solutions Risco de se concentrar demais na obtenção de resultados-chave em vez de no objetivo de longo prazo Nem todos os resultados podem ser facilmente quantificados Encontrar maneiras criativas de medir os resultados qualitativos A introdução de OKRs pode enfrentar resistência dos membros da equipe que preferem métodos tradicionais de definição de metas O uso eficaz dos OKRs exige disciplina e ciclos regulares de revisão. A aplicação inconsistente pode levar a melhorias mínimas de desempenho

Impulsionando o sucesso do marketing com os OKRs corretos

Bons OKRs de marketing fornecem uma estrutura poderosa para definir metas, acompanhar o progresso e gerar resultados. Seguindo os princípios descritos neste artigo e aproveitando

ferramentas de marketing

como o ClickUp, as equipes de marketing podem aprimorar seu desempenho, melhorar a colaboração e, por fim, contribuir para o sucesso geral da organização.

Lembre-se de que a chave para OKRs bem-sucedidos está na definição de metas relevantes que motivem (e não dissuadam) a sua equipe e, ao mesmo tempo, movam a agulha para objetivos comerciais críticos. Ao acompanhar o progresso com diligência e cultivar uma cultura de melhoria contínua, você pode manter o foco nos objetivos estratégicos. O uso de uma plataforma como o ClickUp e seus recursos pode ser imensamente útil para simplificar esse processo.

Experimente o ClickUp

hoje.