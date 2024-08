25 KPIs & métricas de marketing de produto para monitorar o sucesso

Em sua base, o marketing de produtos define quais produtos serão comercializados, para quem, como, por quanto e de que forma. Com o crescimento do setor de tecnologia e SaaS, o marketing de produtos ganhou um interesse renovado.

Qualquer pessoa pode ser um profissional de marketing de produtos? Sim. Se puder ser a voz do cliente, utilizando os principais dados do usuário/mercado para tomar decisões comerciais.

Para que isso seja possível, os profissionais de marketing de produtos precisam de duas coisas:

Métricas de marketing de produtos: Indicadores de desempenho, que servem como bússola, orientando os profissionais de marketing nas complexidades do comportamento do consumidor, nas tendências do mercado e na eficácia das estratégias de marketing.

Ferramentas: Software e estruturas que capturam os dados de que você precisa para medir com precisão o desempenho, como a plataforma de marketing de produtos da ClickUp. Ela oferece um conjunto abrangente de recursos projetados para rastrear, gerenciar e analisar produtos kPIs de marketing com precisão.

Nesta postagem do blog, exploramos ambos. Primeiro, entendemos as principais métricas e sua importância e, em seguida, como você pode usar as ferramentas certas para garantir o sucesso do marketing de produtos.

Métricas de marketing de produtos nas empresas

Toda empresa de produtos precisa medir seu desempenho, não apenas em termos de vendas, mas também de vários fatores importantes. É nisso que as métricas de marketing de produtos ajudam.

O que são métricas de marketing de produtos?

As métricas de marketing de produtos são padrões para medir a eficácia das estratégias de marketing em um determinado período. Elas conectam os esforços de marketing aos resultados comerciais.

Por que as métricas de marketing de produtos são importantes?

Como qualquer métrica, os KPIs de marketing de produtos também ajudam a avaliar o desempenho. Além disso, eles oferecem benefícios comerciais significativos de longo prazo, incluindo:

Facilitar as decisões de produto orientadas por dados, inclusive as mais importantes, como os recursos certos a serem criados para a persona do cliente ideal (ICP)

Possibilitar uma cultura de experimentação, testando várias ideias de campanha para identificar abordagens bem-sucedidas

Aumentar a adoção e a retenção de clientes

Juntamente com essas métricas, modelos de marketing de produto criam repetibilidade e eficiência nos esforços de marketing.

Modelo de plano de marketing de produto da ClickUp

Como as métricas de marketing de produto contribuem para os negócios?

O maior benefício das métricas de marketing de produto é que elas ajudam a tecnologia, o marketing e a equipe de vendas a colaborar de forma eficaz com base em contexto e metas comuns. Elas alinham a direção do produto com os objetivos organizacionais gerais.

Por exemplo, digamos que o objetivo comercial da empresa seja aumentar a fidelidade do cliente

As métricas de marketing de produto correspondentes seriam o Net Promoter Score (NPS) e a receita recorrente anual

Para atender a essas métricas, as equipes de produtos dobrariam os recursos que os clientes adoram, melhorariam os recursos com os quais eles não estão satisfeitos, eliminariam áreas problemáticas etc.

Simplificando, essas métricas funcionam como a ponte entre o produto/tecnologia e o cliente, facilitando a jornada.

Vamos dar uma olhada em algumas das métricas de marketing de produto mais eficazes que você poderá acompanhar em 2024.

25 métricas de marketing de produto para acompanhar em 2024

Centenas de empresas de produtos surgem todos os dias, criando soluções exclusivas para problemas de nicho. Boas métricas de marketing de produtos têm o potencial de ser a diferença entre a liderança de mercado e a obsolescência.

Escolha as que melhor se adaptam ao seu negócio entre as 25 principais métricas de marketing de produtos que selecionamos para você.

1. Pontuação do promotor líquido (NPS)

A pontuação do promotor líquido mede a probabilidade de seu cliente recomendar seu produto a um amigo/colega. As empresas normalmente perguntam: "Em uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar nosso produto a um amigo ou colega?" As pontuações de 9 a 10 são promotoras, 7 a 8 são passivas e 0 a 6 são detratoras.

O NPS ajuda a avaliar:

A satisfação do cliente com o produto

A fidelidade do cliente e a probabilidade de retenção

Eficácia do produto em atender às necessidades do cliente

2. Pontuação de satisfação do cliente (CSAT)

O CSAT mede a satisfação do cliente usando pesquisas que fazem a seguinte pergunta: "Quão satisfeito você está com a sua experiência?" É muito mais simples do que o NPS e também mais popular.

3. Taxa de rotatividade

A taxa de rotatividade é o número de clientes que deixam de usar seu produto ou serviço em um determinado período. Para empresas de SaaS, esse pode ser o número de clientes que encerram o contrato no meio do ciclo ou que não o renovam no final do ciclo.

Taxa de rotatividade = Número de clientes perdidos durante o período / número total de clientes no início do período

Embora a taxa de rotatividade possa ter mais a ver com o produto do que com o marketing, uma rotatividade mais alta pode significar que a equipe de marketing do produto não está engajando suficientemente os clientes existentes.

4. Uso de conteúdo

O uso de conteúdo rastreia como os clientes interagem com seu conteúdo de marketing. Isso pode significar:

Quantas pessoas estão baixando seu conteúdo fechado?

Quantas de suas páginas da Web estão sendo visualizadas?

Quanto tempo elas gastam lendo as postagens do seu blog no site?

Isso ajuda os profissionais de marketing a entender quais tipos de conteúdo são mais eficazes para envolver os clientes e gerar conversões.

5. Taxa de conversão

A taxa de conversão refere-se à porcentagem de clientes que realizam a ação que os leva de um estágio do seu funil de marketing para o próximo. Isso pode ser a assinatura de um boletim informativo, o download de um ativo, a inscrição em uma avaliação ou a transformação em um cliente pagante.

Taxa de conversão = (Número de conversões / Número total de visitantes) X 100

As taxas de conversão medem a atratividade de suas ofertas, ajudando-o a otimizar as interações no fundo do funil (BOFU).

6. Taxa de conversão de leads

A taxa de conversão de leads é um pouco mais específica, medindo a taxa na qual os leads são convertidos em clientes pagantes.

Taxa de conversão de leads = (Número de novos clientes / Número total de leads) X 100

A taxa de conversão de leads é uma medida importante da qualidade do seu mecanismo de geração de leads. Taxas de conversão de leads muito baixas podem indicar que você está capturando o ICP errado ou não está engajando-os de forma eficaz.

7. Custo por lead (CPL)

O custo por lead é o valor gasto em marketing para adquirir um novo lead em vários canais, como pesquisa, mídia social, eventos etc.

CPL = Custo total de uma campanha de marketing / Número de leads gerados

Os leads capturam a força de uma organização no topo do funil. O CPL mostra sua capacidade de gerar conscientização e interesse com um investimento mínimo. Ela também desempenha um papel fundamental na identificação dos canais que funcionam e no investimento neles.

8. Taxa de engajamento na mídia social

A taxa de engajamento nas mídias sociais quantifica o nível de interação dos usuários com o conteúdo das mídias sociais de uma marca, incluindo curtidas, compartilhamentos, comentários e seguidores.

Taxa de envolvimento com a mídia social = (envolvimento total / número total de impressões) X 100

Essa métrica ajuda os profissionais de marketing de produtos a avaliar a eficácia das estratégias de mídia social na construção do conhecimento e do envolvimento da marca. Embora pareça uma métrica de vaidade, ela pode ser um indicador importante da eficácia da mídia social como um canal para gerar conscientização e interesse.

9. Duração da sessão

A duração da sessão é o tempo médio que um usuário passa no seu site durante uma única sessão.

Todas as boas ferramentas de análise de marketing medem o tempo da sessão como uma métrica fundamental para o envolvimento do usuário e a qualidade do conteúdo do site. Sessões mais longas podem indicar um conteúdo mais envolvente ou uma interface de usuário mais eficaz.

10. Visualizações de página por sessão

As visualizações de página por sessão medem o número médio de páginas visualizadas durante uma sessão.

Juntamente com a duração da sessão, as visualizações de página por sessão medem a capacidade do seu conteúdo de capturar e reter a atenção do usuário, orientando melhorias na navegação do site e na qualidade do conteúdo.

11. Taxas de abertura de e-mail e de cliques (CTR)

A taxa de abertura de e-mail mede a porcentagem de destinatários que abrem uma campanha de e-mail. A taxa de cliques rastreia quantos clicaram em um link no e-mail.

Todas as campanhas de e-mail do mundo podem ser inúteis se os usuários não abrirem nem lerem as mensagens que você envia a eles. A taxa de abertura e de cliques dos e-mails é a prova de que você não está gritando com a voz (ou, infelizmente, está).

A CTR não apenas mede o desempenho de suas campanhas de e-mail, mas também indica o quanto suas mensagens e ofertas são atraentes para o público-alvo.

12. Taxa de rejeição

A taxa de rejeição é a porcentagem de visitantes de um site que abandonam o site depois de visualizar apenas uma página. Imagine um cliente em potencial interessado em seu produto saindo sem passar nenhum tempo aprendendo sobre ele. Esse é um cenário ruim.

A taxa de rejeição pode indicar isso:

O conteúdo do site não é relevante para o usuário

Não há uma chamada para ação convincente o suficiente para o usuário responder

O site é muito lento e o usuário não pode ser incomodado

O usuário encontrou o que precisava e não está interessado

É comum acreditar que uma alta taxa de rejeição é ruim. Mas não precisa ser assim. Se o cliente encontrar tudo o que precisa na página de destino e depois sair, talvez você tenha uma ótima página de destino.

Use essa métrica juntamente com a jornada do usuário e a ação esperada antes de decidir como está o seu desempenho.

13. Custo de aquisição do cliente (CAC)

O CAC é o valor das despesas de marketing e vendas incorridas para adquirir um novo cliente. CAC = Custos totais de aquisição / Número de novos clientes

O CAC é um indicador primário da eficiência dos esforços de marketing. Se o custo de aquisição de um cliente for maior do que a receita obtida com ele, talvez seja necessário ajustar sua estratégia a longo prazo, a menos que o "valor do tempo de vida do cliente" compense isso.

14. Valor da vida útil do cliente (CLV)

O valor da vida útil do cliente é a estimativa de quanto uma empresa pode ganhar de um único cliente ao longo do relacionamento.

CLV = Valor médio de compra de um cliente X o número de compras por ano X tempo médio de vida do cliente

O CLV ajuda a medir:

Eficiência dos esforços de marketing

ROI dos investimentos em marketing

A eficiência do CAC, com base na qual você pode projetar orçamentos futuros

15. Visualizações de conteúdo/guia de integração

As visualizações de conteúdo/guia de integração medem o número de vezes que os novos usuários visualizam ou interagem com os materiais de integração. É uma métrica importante para avaliar a eficácia da sua equipe de sucesso do cliente.

Normalmente, as altas visualizações e o feedback positivo sobre o conteúdo de integração sugerem uma transição tranquila para os novos usuários, enquanto o baixo envolvimento pode indicar confusão ou falta de interesse. Por outro lado, visualizações baixas podem sugerir que o produto é fácil de usar e que os clientes não precisam de suporte. E visualizações altas podem significar que o produto é complicado.

Portanto, essa métrica precisa ser vista em conjunto com outras métricas de satisfação do cliente relacionadas à integração.

16. Retorno sobre o investimento em marketing (ROMI)

O ROMI ou ROI de marketing calcula as vendas/lucros gerados pelos investimentos em marketing.

ROMI = (vendas atribuíveis ao marketing - custos de marketing)/custos de marketing

Do marketing às vendas, há várias etapas. Por exemplo, um anúncio de pesquisa precisa obter impressões, depois cliques, depois leads, depois passar para o pipeline de demonstração/avaliação e, por fim, para a venda. Com ferramentas de mapeamento de processos você pode acompanhar essa jornada e medir a velocidade desse processo em termos de dólares.

Mapeamento de processos com o ClickUp Whiteboards

17. Taxa de adoção de recursos

A taxa de adoção de recursos é o número de pessoas que começam a usar um novo recurso do seu produto em um determinado período de tempo após seu lançamento.

Taxa de adoção do recurso = (Número de usuários que usaram o recurso / Número total de usuários) * 100

Essa métrica de marketing de produto ajuda as equipes a entender a recepção e a usabilidade dos novos recursos.

18. Taxa de abandono do carrinho de compras

A taxa de abandono do carrinho de compras é a porcentagem de compradores on-line que adicionam itens ao carrinho de compras, mas depois abandonam a compra.

Como profissional de marketing de produtos, essa é uma métrica fundamental para entender as lacunas na experiência do cliente e corrigi-las.

19. Pontuação de envolvimento do cliente

A pontuação de envolvimento do cliente representa o quanto seus clientes se envolvem com seu produto ou serviço. Isso pode ser feito respondendo a perguntas como:

Com que frequência eles fazem login em suas contas?

Quantos recursos eles estão usando?

Quantas de suas publicações no Instagram eles estão curtindo?

Essa pontuação ajuda as empresas a identificar usuários altamente engajados para oportunidades de upsell e aqueles que correm o risco de se desligar para esforços direcionados de retenção de clientes.

20. Taxa de retenção

A taxa de retenção, assim como a taxa de conversão, é a porcentagem de usuários que realizam a ação esperada de forma consistente em intervalos regulares. Isso pode ser:

Ouvir episódios semanais de seu podcast

Continuar a usar a versão gratuita de seu produto

Renovar a assinatura de seu produto

Taxa de retenção = [Nº total de clientes - novos clientes para esse período]/nº total de clientes], representado como uma porcentagem

Uma alta taxa de retenção indica alta satisfação do cliente com o produto, o relacionamento, o preço etc.

21. Taxa de devolução do produto

A taxa de devolução de produtos mede a porcentagem de produtos devolvidos pelos clientes.

Taxa de devolução do produto = Total de devoluções / total de compras [pode ser calculada para produtos individuais também]

Você também pode calcular a taxa de devolução de produtos individuais dividindo as devoluções do produto em questão por suas compras.

É essencial para avaliar a qualidade do produto, a satisfação do cliente e a eficácia das políticas de devolução. Uma alta taxa de devolução pode indicar problemas com as expectativas ou a qualidade do produto.

22. Tempo de valor (TTV)

O tempo de valorização mede o tempo que o cliente leva para perceber o valor de um produto ou serviço após a compra. Se você estiver vendendo pizza, é possível que a fome seja aliviada imediatamente. No entanto, se estiver vendendo um sistema de gerenciamento de projetos, pode levar algumas semanas, se não meses, para perceber o valor.

As equipes de marketing de produtos usam essa métrica para avaliar a eficácia dos processos de integração e a experiência inicial do usuário. Um TTV mais curto pode levar a índices mais altos de satisfação e retenção de clientes.

23. Participação de mercado

A participação de mercado refere-se a quanto da oportunidade de mercado você capturou. Por exemplo, se 1 milhão de carros forem vendidos em um ano e a BMW vender 200.000, sua participação de mercado será de 20%.

Participação de mercado = (vendas da empresa / vendas do setor) X 100

A participação de mercado é usada pelos profissionais de marketing de produtos para entender a oportunidade. Por exemplo, se você conquistou 10% do mercado, pode investir no aumento de sua participação. No entanto, se tiver 100% da participação de mercado, talvez seja melhor repensar sua estratégia para expandir o próprio mercado.

24. Receita média por usuário (ARPU)

ARPU é exatamente o que está escrito na caixa. Ele é calculado dividindo-se a receita total pelo número total de usuários durante o período.

Para empresas de produtos baseados em SaaS que seguem o modelo de preços baseado no uso, a ARPU é uma métrica essencial. Os modelos de preços baseados no usuário, como o Netflix, podem ter ARPU consistente, tornando-o redundante.

No entanto, para uma marca como a Mailchimp, que cobra pelo número de e-mails enviados ou pelo número de contatos que você tem, a APRU ajuda a avaliar a capacidade de geração de receita de sua base de usuários.

25. Receita recorrente mensal (MRR)

Como o nome sugere, a receita recorrente mensal é a assinatura total paga pelos clientes durante o período de um mês.

MRR = Número total de clientes pagantes X a receita média por usuário

A MRR é essencial para entender o fluxo de caixa e prever a receita futura. Especialmente para empresas baseadas em assinaturas, é um indicador-chave de desempenho e solidez financeira.

Agora que você sabe o que rastrear, vamos ver como.

Como rastrear KPIs de marketing de produto

A maioria das equipes de marketing de produtos trabalha com várias ferramentas diferentes para campanhas, criativos, análises etc. O rastreamento dessas métricas pode se tornar uma tarefa tediosa. Software de marketing de produtos da ClickUp foi projetado para resolver exatamente esse problema. Veja como uma ferramenta robusta como o ClickUp pode ajudá-lo a monitorar e atingir as metas de marketing de produtos.

Defina suas metas de marketing de produto

Use Metas do ClickUp para definir metas específicas e mensuráveis diretamente vinculadas às suas estratégias de marketing de produtos. Se estiver usando estruturas de objetivos e resultados-chave (OKR), use o ClickUp para dividir cada objetivo em resultados-chave quantificáveis, facilitando a medição do progresso e dos resultados.

Torne isso mais rápido com o Modelo de indicador-chave de desempenho (KPI) do ClickUp . Personalize, configure e passe para o trabalho de marketing!

Acompanhe suas métricas de sucesso com o modelo de indicador-chave de desempenho (KPI) do ClickUp

Integre seus projetos de marketing de produto

Adicione todos os seus projetos como tarefas ao ClickUp, transformando-o em um hub central para seus esforços de marketing de produto. Essa consolidação garante que nenhuma tarefa seja esquecida e permite uma colaboração perfeita entre os membros da equipe.

E mais? Você pode automatizar os relatórios de metas com base na conclusão de tarefas em Ferramenta de gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp .

Rastreie automaticamente o desempenho da equipe em relação às metas do ClickUp

Gerenciar relacionamentos de marketing de produto

O marketing de produto envolve uma série de pessoas em produto, conteúdo, design, marketing, sucesso do cliente e muito mais. Com o ClickUp, você pode gerenciar suas tarefas de marketing de produto, atribuir usuários, marcar dependências e dar acesso a partes interessadas externas, tudo em um só lugar.

Revisão e retrospectiva

O ClickUp permite consolidar o trabalho da sua equipe para analisar o desempenho em um só lugar.

Conecte as tarefas aos objetivos para ter uma linha de visão clara do esforço aos resultados

Com mais de 100 integrações, traga dados de várias plataformas para o ClickUp

Use esses dados para criar relatórios personalizados para acompanhar as métricas de marketing de produto que lhe interessam

Os ClickUp Dashboards oferecem uma maneira consolidada de visualizar as métricas, desde o tráfego do site e as taxas de conversão até as pontuações de envolvimento do cliente e a participação no mercado. Analise tendências, identifique áreas de melhoria e tome decisões baseadas em dados para aprimorar suas estratégias de marketing de produtos.

Enxágue e repita

Uma organização ágil busca melhorar continuamente os esforços e os resultados. Use recursos de colaboração, como comentários, edição de documentos em tempo real, etc., para discutir o feedback.

Incorpore o feedback e os insights em sua estratégia de marketing de produtos. Ajuste e realinhe suas metas de gerenciamento de projetos e OKRs com base em métricas de desempenho.

Colabore com sua equipe e atinja suas metas mais rapidamente com o software de gerenciamento de projetos tudo-em-um do ClickUp

Aceite seus KPIs de marketing de produto com o ClickUp

Um bom marketing de produto precisa de métricas e ferramentas. Discutimos 25 exemplos de métricas nesta postagem.

Por outro lado, você pode usar vários aplicativos de marketing digital para executar sua estratégia. Por exemplo, para capturar os dados de tráfego do site, você pode usar o Google Analytics, enviar campanhas de e-mail pelo MailChimp ou usar o Canva para criar designs. Cada uma dessas ferramentas cria seus próprios silos de dados, que fragmentam seu contexto de marketing de produto.

O abrangente sistema do ClickUp software de marketing de produtos unifica seu espaço de trabalho e permite que você gerencie, acompanhe e analise seus esforços. Se você estiver procurando por ferramentas de marketing para pequenas empresas ou uma empresa, o ClickUp pode se adaptar.

Veja-o em ação. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .

Perguntas frequentes sobre métricas de marketing de produtos

1. O que são KPIs em marketing?

Os indicadores-chave de desempenho ou KPIs em marketing são métricas quantificáveis usadas para avaliar o sucesso e a eficácia das atividades de marketing. Eles ajudam as empresas a acompanhar o desempenho, ajustar estratégias e tomar decisões baseadas em dados.

2. O que é KPI no gerenciamento de produtos?

No gerenciamento de produtos, o KPI é um valor mensurável que demonstra a eficácia com que um produto está atingindo seus objetivos.

Alguns dos mais comumente usados kPIs e métricas de gerenciamento de produtos são:

Envolvimento do usuário

Índice de satisfação do cliente (CSAT)

Receita recorrente mensal (MRR) ou receita recorrente anual (ARR)

Taxa de rotatividade

Taxa de adoção de recursos

Taxa de conversão

Tempo de colocação no mercado

3. Como você mede o sucesso do marketing de produtos?

O sucesso do marketing de produtos é medido com KPIs projetados para atender às ofertas da organização. Por exemplo, se você tem uma empresa de assinaturas, a receita recorrente anual (ARR) ou a receita recorrente mensal (MRR) pode ser uma métrica importante. Se você segue uma estratégia de crescimento liderada pelo produto (PLG), o NPS pode ser uma métrica importante.

Aqui está uma maneira estruturada de medir o sucesso do marketing de produtos: