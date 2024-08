10 melhores softwares de operações de marketing para equipes em 2024

O software de operações de marketing pode aumentar a eficiência da sua equipe de marketing e ajudá-lo a tomar melhores decisões sobre como gastar cada dólar do seu orçamento de marketing. O melhor software de operações de marketing se tornará um hub centralizado para seus esforços de marketing, fornecendo todas as informações e ferramentas necessárias para criar campanhas de marketing bem-sucedidas.

A escolha do software de operações de marketing dependerá das necessidades específicas e do orçamento da sua equipe. Você tem lendo sobre estratégias de marketing e quer opções melhores para sua equipe de marketing? Saiba o que procurar e dez opções que você deve conferir em 2024.

O que você deve procurar em um software de operações de marketing?

Ao comprar um software de operações de marketing, você deve considerar as necessidades específicas e os pontos problemáticos da sua equipe de marketing.

Você está tendo dificuldades para manter seus ativos digitais organizados? Precisa de um melhor rastreamento de dados para marketing de produtos ? Ou você está procurando maneiras de otimizar seu fluxo de trabalho de marketing ?

As operações de marketing têm um escopo amplo e podem significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Trata-se de definir seus objetivos e encontrar a ferramenta certa para ajudá-lo a atingir esse objetivo.

Sabendo o que você precisa, será muito mais fácil encontrar o software de operações de marketing certo. Em geral, você deve procurar um software de operações de marketing que ofereça algumas dessas funções essenciais:

Gerenciamento de campanhas: O melhor software de operações de marketing o ajudará a planejar, executar e acompanhar campanhas em diferentes plataformas

Análise robusta: O marketing vive e morre pelos dados, portanto, procure um software de operações de marketing que ofereça recursos avançados de análise de dados e relatórios

O marketing vive e morre pelos dados, portanto, procure um software de operações de marketing que ofereça recursos avançados de análise de dados e relatórios Integrações e automação: Seu software de operações de marketing deve se integrar ao restante da sua pilha de tecnologia para que você possa automatizar tarefas repetitivas e priorizar de forma geralpadronização de processos *Gerenciamento de conteúdo: Se puder gerenciar seu conteúdo dentro da plataforma, você otimizará seu fluxo de trabalho, incluindo o processo de criação e aprovação, a conclusão de tarefas em sua lista de afazeres e a publicação nas datas indicadas em seucalendário de marketing *Ferramentas de colaboração: Espaços de trabalho compartilhados e canais de comunicação são ótimas maneiras de colaborar com os membros da equipe, independentemente de onde eles trabalhem

E, é claro, você deve garantir que o software de operações de marketing tenha uma interface intuitiva e fácil de usar para que você possa começar a usar suas ferramentas e funções o mais rápido possível. O software escolhido também deve caber em seu orçamento. Verifique o custo operacional total do software e, quando possível, opte por avaliações gratuitas para que você possa testar os recursos antes de se comprometer.

Os 10 melhores softwares de operações de marketing para usar em 2024

Acesse seus principais objetivos e resultados (OKRs) criando um plano detalhado sobre como sua equipe de marketing atingirá metas, orçamentos e muito mais Software de gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp pode tornar sua equipe de marketing mais eficiente e suas campanhas mais eficazes. O uso do ClickUp como seu software de gerenciamento de operações de marketing permite criar um hub centralizado com espaços de trabalho personalizados para cada projeto, função e equipe.

Você pode alocar recursos, planejar suas compras de mídia, colaborar na criação de conteúdo ou fazer um brainstorming de próxima grande campanha tudo em uma única plataforma intuitiva.

O ClickUp oferece modelos que impulsionam seus esforços de marketing, ajudando-o a criar espaços de trabalho ou dando-lhe ideias sobre como criar espaços melhores. Comece com o Modelo de plano de marketing estratégico que pode ajudá-lo a identificar oportunidades em seu mercado e criar um plano de marketing acionável para capturá-las.

Quer fazer ainda mais em menos tempo? O ClickUp AI pode ajudá-lo a escrever um plano de marketing, redigir e-mails de campanha e resumir suas anotações de reuniões de planejamento estratégico em segundos. É uma excelente ferramenta para equipes de marketing que desejam trabalhar de forma mais inteligente, e não mais difícil, para atingir seus objetivos metas de marketing .

Melhores recursos do ClickUp

Permite criar uma plataforma central para todas as suas necessidades de marketing, de modo que não há necessidade de fazer malabarismos com vários aplicativos para realizar o trabalho

Facilita o gerenciamento de recursos, permitindo que você atribua tarefas e use ferramentas de colaboração em equipe para trabalhar em conjunto nelas

Criação mais rápida de conteúdo com colaboração criativa e uma maneira simplificada de passar pelo processo de aprovação

As ferramentas de IA ajudam você a realizar tarefas em segundos, em vez de horas, incluindo o resumo de suas anotações de reunião, a elaboração de e-mails e a redação de estratégias de campanha

Integra-se a mais de mil outros aplicativos em sua pilha de tecnologia, tornando a automação de marketing muito fácil

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem achar que leva tempo para se acostumar com a interface e entender todas as opções disponíveis na plataforma

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7 por membro por mês

$7 por membro por mês Empresarial: $12 por membro por mês

$12 por membro por mês Enterprise: Entre em contato para obter informações sobre preços

Entre em contato para obter informações sobre preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.900+ avaliações)

2. Felicidade

Via Google Workspace Marketplace O Happeo é uma plataforma de intranet criada para o Google Workspaces que reúne sua pilha de tecnologia em uma visualização centralizada. Com o Happeo, você pode criar uma única fonte de verdade para a sua equipe de marketing. Mantenha todos na mesma página com excelente compartilhamento de documentos, gerenciamento de ativos de marca e um local para dados de clientes.

O objetivo do Happeo é quebrar os silos de dados para criar melhores oportunidades de colaboração, tornando as equipes mais eficientes e menos dependentes da comunicação por e-mail.

Melhores recursos do Happeo

A função de pesquisa universal permite que você encontre qualquer coisa, desde documentos de campanha até ativos de marketing, independentemente de onde estejam armazenados

Torna-se uma base de conhecimento de marketing onde tudo é armazenado e todos têm acesso ao que precisam

Conecta-se a todas as suas ferramentas de marketing existentes, incluindo seu sistema de CRM e plataformas de análise, para oferecer uma visão abrangente de seus dados de marketing

Limitações do Happeo

Criado exclusivamente para o Google Workspaces, portanto, os usuários que não são do Google não terão acesso a ele

Preços do Happeo

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Happeo

G2: 4,5/5 (mais de 145 avaliações)

4,5/5 (mais de 145 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 35 avaliações)

3. Semrush

Via Semrush O Semrush é um software popular de gerenciamento de operações de marketing que começou como a ferramenta de pesquisa de palavras-chave favorita de todos.

A Semrush é uma solução abrangente de software de operações de marketing com SEO, gerenciamento de campanhas PPC, gerenciamento de mídia social e análise de concorrentes em uma única plataforma. Ele se destaca por suas ferramentas de análise, que fornecem às equipes de marketing as informações necessárias para tomar decisões orientadas por dados.

Melhores recursos da Semrush

Os excelentes recursos de análise fornecem informações sobre o desempenho de suas campanhas e o que a concorrência está fazendo de melhor

Encontre palavras-chave de alto valor e coloque-as para trabalhar em sua criação de conteúdo, SEO e outras estratégias de marketing

Agende facilmente postagens em mídias sociais e muito mais com análise rápida de campanhas para que você possa responder às tendências mais rapidamente

Limitações da Semrush

É um dos pacotes de software de operações de marketing mais caros desta lista, o que pode deixá-lo fora do alcance das pequenas empresas

Preços da Semrush

Pro: $129,95 mensais

$129,95 mensais Guru: $249,95 mensais

$249,95 mensais Empresarial: $499,95 mensais

$499,95 mensais Descontos disponíveis com faturamento anual

Avaliações e resenhas da Semrush

G2: 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

4. Deriva

Via Deriva Se você deseja tornar seu marketing mais pessoal e automatizar a experiência do cliente, é bom dar uma olhada no Drift. O Drift é uma plataforma de marketing de conversação e engajamento que usa tecnologia de IA para se conectar com visitantes de sites e clientes em potencial.

O Drift pode cumprimentar os clientes pelo nome, enviar mensagens direcionadas, fornecer suporte personalizado e melhorar as interações com os clientes. Ele também oferece análises detalhadas sobre o comportamento do cliente para que você possa otimizar suas estratégias de marketing com base nesse feedback.

Melhores recursos do Drift

Os chatbots com tecnologia de IA oferecem aos visitantes do site uma assistência mais personalizada, desde a resposta a perguntas até a solução de problemas, sem aumentar a pressão sobre a sua equipe interna de suporte ao cliente

Melhor geração de leads com mensagens direcionadas com base no comportamento e nos interesses do visitante, além da capacidade de agendar reuniões com a equipe de vendas rapidamente

Integra-se ao seu software de gerenciamento de relacionamento com o cliente, à plataforma de automação de marketing e a outras ferramentas em sua pilha de tecnologia para automatizar fluxos de trabalho, coleta de dados e relatórios

Limitações do Drift

O Drift é um ótimo complemento para suas ferramentas de operações de marketing, mas não tem todos os recursos de uma plataforma abrangente de gerenciamento de operações de marketing

Preços do Drift

Premium: a partir de US$ 2.500 por mês, cobrado anualmente

a partir de US$ 2.500 por mês, cobrado anualmente Planos Advanced e Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Drift

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

5. Planejável

Via Planejável O Planable é uma atualização do seu antigo calendário de marketing . Esse software de gerenciamento de fluxo de trabalho visual agiliza o processo de criação e aprovação de conteúdo, facilitando a publicação rápida do conteúdo.

As equipes de marketing podem fazer brainstorming, criar, editar e programar conteúdo escrito em vários canais, desde as publicações nas mídias sociais até as campanhas de marketing por e-mail.

Melhores recursos do Planable

Obtenha uma visão abrangente do seu conteúdo e garanta que nada seja esquecido com o recursocalendário de conteúdo visualo calendário visual de conteúdo, que facilita o planejamento de conteúdo para todos os seus canais de marketing em uma única linha do tempo

Excelentes ferramentas de redação facilitam o planejamento, a criação e a edição de conteúdo diretamente na plataforma com colaboração em tempo real

Publique facilmente o conteúdo em todos os seus canais diretamente do Planable, automatizando mais operações de marketing e liberando seu tempo

Limitações da Planable

Você precisará utilizar outras plataformas para monitorar suas atividades de marketing até que os relatórios e as análises sejam desenvolvidos

Preços planejáveis

Plano gratuito disponível

Básico: US$ 13 por usuário

US$ 13 por usuário Pro: $26 por usuário

$26 por usuário Empresarial: Preços personalizados

Preços personalizados Descontos disponíveis com faturamento anual

Classificações e resenhas do Planable

G2: 4,6/5 (mais de 590 avaliações)

4,6/5 (mais de 590 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

6. Nãoounce

Via Unbounce A Unbounce usa o poder da IA para ajudá-lo a criar melhores páginas de destino, fornecendo recomendações personalizadas sobre como otimizar seu tráfego e gerar mais conversões. Ele tem uma interface de arrastar e soltar para criar páginas de destino sem código e com aparência profissional em minutos.

Melhores recursos do Unbounce

O construtor de arrastar e soltar é fácil e divertido de usar e, juntamente com os vários modelos do site, você pode criar páginas de destino exclusivas em minutos

Excelentes recursos de teste A/B ajudam a testar as páginas de destino e garantem que você esteja direcionando o tráfego do site para as páginas de destino que geram mais conversões

Muitas análises para ajudar os gerentes e as equipes de marketing a analisar seus dados e entender como usá-los para criar melhores páginas de destino

Limitações do Unbounce

Às vezes, pode ser difícil entrar em contato com o suporte ao cliente

Preços da Unbounce

Lançamento: $99 por mês

$99 por mês Optimize: $145 por mês

$145 por mês Accelerate: $240 por mês

$240 por mês Concierge: a partir de US$ 625 por mês

a partir de US$ 625 por mês Descontos disponíveis com faturamento anual

Avaliações e resenhas da Unbounce

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

4,4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

7. Influente

Via Influente A Influitive ajuda você a transformar clientes felizes e fiéis em embaixadores apaixonados da marca. A plataforma permite que você identifique seus defensores mais fiéis e, em seguida, envolva-os com conteúdo e recursos exclusivos. Ela gamifica o alcance deles, incentivando-os a continuar compartilhando sobre sua marca com incentivos e recompensas.

Com a Influitive, você pode promover recomendações boca a boca mais autênticas para impulsionar o crescimento.

Melhores recursos do Influitive

Ajuda a identificar seus clientes mais fiéis com base no histórico de compras, influência da mídia social eoutros KPIs de marketing importantes* Gamifica a defesa da marca com pontos, emblemas e tabelas de classificação que incentivam as recomendações boca a boca

Cria um programa de indicação e recomendação com o qual seus clientes realmente querem se envolver e trabalha para expandir o reconhecimento de sua marca

Limitações do Influitive

Os relatórios são bastante limitados, portanto, você pode ter dificuldades para obter as métricas necessárias para medir seu ROI

Preços do Influitive

Defesa do cliente: a partir de US$ 1.999 por mês

a partir de US$ 1.999 por mês Comunidade digital: a partir de US$ 3.499 por mês

Avaliações e resenhas da Influitive

G2: 4,5/5 (mais de 390 avaliações)

4,5/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 240 avaliações)

8. Trello

Via Trello O Trello é o gerenciamento de operações de marketing facilitado. A plataforma permite que você crie cartões, listas e quadros ilimitados para planejar suas iniciativas de marketing.

Ela tem uma interface simples e intuitiva, o que facilita a personalização de cada aspecto de acordo com suas necessidades específicas de fluxo de trabalho. O Trello facilita a colaboração com suas equipes para que você possa manter o foco nas tarefas de marketing e fazer mais.

Melhores recursos do Trello

A interface fácil de usar facilita a utilização da plataforma, mesmo para membros da equipe com conhecimento técnico limitado

Quadros, listas e cartões ajudam você a manter tudo organizado, desde solicitações de marketing até anotações de reuniões e muito mais

Excelentes opções de integração significam que você pode conectar o Trello a seus aplicativos e programas favoritos para maior automação do fluxo de trabalho

Limitações do Trello

Os principais recursos podem não ser adequados para quem segue uma metodologia Agile

Preços do Trello

Plano gratuito disponível

Padrão: US$ 6 por usuário por mês

US$ 6 por usuário por mês Premium: $10 por usuário por mês

$10 por usuário por mês Enterprise: US$ 17,50 por usuário por mês

US$ 17,50 por usuário por mês Descontos disponíveis com faturamento anual

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

9. Força de vendas

Via Força de vendas O Salesforce é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) de primeira linha que armazena os dados de seus clientes. Esses dados são essenciais para o desempenho da campanha de marketing.

O Salesforce se conecta à maioria das ferramentas de operações de marketing, oferecendo uma visão holística das informações do cliente para que você entenda melhor como abordar suas campanhas de marketing. Também é uma maneira útil de mapear a jornada do cliente, para que você conheça seus pontos problemáticos e saiba onde corre o risco de rotatividade. Se você precisa de um CRM sólido em sua caixa de ferramentas de marketing, o Salesforce é uma boa opção.

Melhores recursos do Salesforce

A Salesforce oferece o Marketing Cloud, um conjunto de ferramentas que funcionam com o software Salesforce para automatizar suas operações de marketing

A análise de IA integrada pode ajudá-lo a entender seus clientes e como interagir com eles de forma mais eficaz

Extensas opções de integração junto com o AppExchange, um local para encontrar aplicativos de terceiros e integração para que você possa estender a funcionalidade do seu software Salesforce

Limitações do Salesforce

O Salesforce pode ser caro, portanto, as empresas menores talvez precisem procurar em outro lugar soluções abrangentes de CRM para suas operações de marketing

Preços do Salesforce

Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Salesforce

G2: 4,3/5 (mais de 18.600 avaliações)

4,3/5 (mais de 18.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 18.100 avaliações)

10. Zapier

Via Zapier O Zapier não é um software de operações de marketing. Mas é uma ferramenta que você provavelmente vai querer usar junto com suas outras ferramentas.

O Zapier é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho que ajuda você a conectar seus aplicativos e serviços favoritos. Crie um Zap e automatize trabalhos repetitivos para economizar tempo em outras tarefas.

Melhores recursos do Zapier

Facilita a conexão de todos os aplicativos da sua caixa de ferramentas de marketing, como CRM, plataforma de marketing por e-mail, ferramentas de gerenciamento de mídia social e muito mais

Os Zaps pré-criados permitem que você crie rapidamente tarefas automatizadas, desde a captura de leads até o agendamento de publicações em mídias sociais

Elimina os silos de dados e ajuda a liberar suas equipes de marketing da administração repetitiva para que possam se concentrar no panorama geral

Limitações do Zapier

Se você tiver problemas ao criar um Zap, pode ser difícil descobrir qual é o problema

Preços do Zapier

Planos de preços gratuitos disponíveis

Iniciante: US$ 29,99 por mês, cobrado mensalmente

US$ 29,99 por mês, cobrado mensalmente Profissional: US$ 73,50 por mês, cobrados mensalmente

US$ 73,50 por mês, cobrados mensalmente Equipe: US$ 103,50 por mês, cobrados mensalmente

US$ 103,50 por mês, cobrados mensalmente Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Entre em contato para obter informações sobre preços Descontos disponíveis com faturamento anual

Zapier ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.700 avaliações)

Simplifique seu fluxo de trabalho de marketing com o ClickUp

O melhor software de operações de marketing é mais do que um conjunto de ferramentas de marketing - é um sistema que ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho, capacita sua equipe a ser mais criativa e eficaz e ajuda você a atingir suas metas de marketing.

Encontrar a opção certa para as necessidades e o orçamento da sua equipe pode aumentar sua eficiência e ajudá-lo a atingir os KPIs mais importantes.

Deseja uma plataforma de operações de marketing que possa ajudá-lo a fazer tudo isso? Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo.

O ClickUp é uma plataforma unificada para todas as suas necessidades de marketing, desde o gerenciamento de campanhas até a colaboração em documentos e muito mais. É um hub central para todas as suas necessidades de marketing. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo e veja o que ele pode fazer pela sua equipe de marketing.