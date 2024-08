10 melhores livros sobre marketing de produtos para todos os profissionais de marketing de produtos

O marketing de produto é abrangente, sendo uma função que equilibra produto, marketing e vendas.

As responsabilidades do gerente de marketing de produto vão além do desenvolvimento do produto e envolvem o comportamento do cliente, o posicionamento do produto, o feedback do cliente e a estratégia de marketing.

Como gerente de marketing de produtos, você é um contador de histórias que conhece os clientes-alvo, cria um plano de entrada no mercado para novos produtos e encontra maneiras de interagir com eles.

Além disso, os profissionais de marketing de produtos bem-sucedidos compartilham algumas habilidades essenciais - eles sabem como criar produtos que criam hábitos em nichos e mercados lotados usando feedback rápido dos clientes, crescimento orientado pelo produto, análise de dados e inteligência competitiva.

Aqui está uma lista dos 10 melhores livros de marketing de produtos com conselhos práticos, exemplos reais de criação de produtos que os usuários adoram e novos métodos de envolvimento do cliente.

Essa lista inclui tudo, desde a publicidade científica até as responsabilidades do gerente de marketing de produtos e conceitos como usabilidade na Web e conceitos de marca de história para dados de clientes.

10 melhores livros de marketing de produtos para adicionar à sua lista em 2024

1. The Influential Product Manager (O gerente de produtos influente): How to Lead and Launch Successful Technology Products (Como liderar e lançar produtos tecnológicos de sucesso)

via Amazônia Em The Influential Product Manager, Ken Sandy ensina como se comportar em cada estágio do ciclo de vida do produto, combinando seus 20 anos de experiência e conhecimento do estágio de crescimento.

O autor divide as lições de marketing de produtos em modelos e princípios fáceis de implementar.

No início do livro processo de desenvolvimento de produtos se o problema for resolvido, concentre-se em melhorar sua compreensão do problema e descubra todos os resultados possíveis. Antes de adotar uma única abordagem, crie modelos para todas as alternativas e teste-os com os clientes e as partes interessadas internas.

O conselho mais prático do autor é testar continuamente durante toda a fase de projeto, desenvolvimento e implementação, mesmo que seja em alguns clientes-alvo.

Ele propõe que todos os modelos de gerenciamento de produtos devem ter cinco elementos essenciais:

Hipótese escrita: Escreva ou articule sua meta para seu mercado principal

Resultado mensurável: Simplifique o posicionamento do produto identificando métricas para definir critérios de sucesso

Clareza sobre as restrições: Resolva um pequeno problema primeiro e aplique sua solução de forma ampla posteriormente

Clareza sobre as funções: Seja claro sobre as tarefas a serem realizadas e as histórias de usuários para o cliente-alvo

Colaboração em possíveis soluções: Incentive a sua equipe a colaborar nas soluções

"Os gerentes de produto são responsáveis pelos problemas (o "porquê" e o "o quê"), e os engenheiros são responsáveis pelas soluções (o "como" e o "quando"), mas é somente por meio da colaboração que você pode desenvolver e construir as melhores ideias." - Ken Sandy

Sobre o livro

Autor(es): Ken Sandy

Ken Sandy Número de páginas: 394

394 Ano de publicação: 2020

2020 Tempo estimado de leitura: 13 horas

13 horas Nível de recomendação: Leitores básicos, intermediários e experientes

Leitores básicos, intermediários e experientes Classificações: (4.6/5) Amazon



Principais conclusões

O livro se baseia no conceito de Adam Nash de "feature buckets" no gerenciamento de produtos. Sandy propõe que uma boa versão de recurso deve ter alguns dos seguintes fatores:

Movimentação de métricas: Para melhorar as métricas do produto

Solicitações de clientes: Para corrigir bugs ou aprimorar recursos

Encantadores: Inovações criadas pela equipe

Estratégias: Recursos relacionados a metas de longo prazo

Aprimoradores: Melhorias ou aprimoramentos de produtos

O que os leitores dizem:

"The Influential Product Manager é um manual detalhado, perfeito tanto para os novatos no gerenciamento de produtos quanto para aqueles que desejam ter um impacto ainda maior sobre o produto em sua empresa. Este é o meu novo recurso para saber como ser um parceiro estratégico eficaz em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de produtos."

2. Product Marketing, Simplified (Marketing de produtos simplificado): Uma abordagem centrada no cliente para levar um produto ao mercado

via Amazônia Um dos livros de marketing de produtos mais bem avaliados, Product Marketing, Simplified, é um guia prático de marketing de produtos.

Srini Sekaran apresenta estruturas sólidas para a segmentação de clientes e a criação de personas no marketing de produtos. O livro define a jornada do cliente e mostra aos profissionais de marketing de produtos como criar as personas corretas.

O autor apresenta exemplos reais de produtos que criam hábitos e o comportamento do cliente em cada estágio do ciclo de vida, posicionamento do produto , preço e embalagem.

Independentemente de você ser um profissional de marketing empresarial ou de consumo, este livro fornece uma cartilha para as decisões de compra dos clientes. O objetivo deste guia prático para aspirantes a profissionais de marketing de produtos é mostrar como conectar os pontos entre as diferentes tarefas do marketing de produtos.

Uma abordagem interessante aqui é incentivar sutilmente o comportamento do cliente, facilitando a execução de sua compulsão instintiva.

Apele para o instinto do cliente, ofereça pagamentos flexíveis e facilite o aprendizado sobre seu produto.

Além disso, ele compartilha modelos de processos de desenvolvimento de produtos para conectar e usar de acordo com seu plano de entrada no mercado.

"A arte e a criatividade giram em torno da capacidade de se conectar efetivamente com os outros. O marketing de produtos também engloba essa narrativa." - Srini Sekaran

Sobre o livro

Autor(es): Srini Sekaran

Srini Sekaran Número de páginas: 204

204 Ano de publicação: 2020

2020 Tempo estimado de leitura: 10 horas

10 horas Nível de recomendação: Intermediário

Intermediário Classificações: (4.3/5) Amazon



Principais conclusões

Quando as pessoas compram produtos, elas aplicam os três aspectos da alma enunciados por Platão: a cabeça, o coração e o intestino

Entenda o nível de envolvimento do cliente na compra de seu produto

Apelar para a lógica, a emoção e o instinto de seus clientes. Posicione seus produtos e categorize-os em uma área específica da mentalidade do cliente

O que os leitores dizem:

"Comprei este livro como preparação para um novo emprego e fiquei imediatamente impressionado com a facilidade de leitura. O livro é bem pensado, informativo e bem escrito, e oferece uma base sólida em marketing de produtos."

3. O gerente de marketing de produtos: Responsabilidades e práticas recomendadas em uma empresa de tecnologia

via Amazônia Quando Lucas Weber era um gerente de marketing de produtos que pesquisou na Internet para aprender sobre estratégias de marketing para vender produtos de alta tecnologia. Naquela época, os livros de marketing de produtos e as revistas de pesquisa ofereciam pouca ajuda.

Weber escreveu The Product Marketing Manager: Responsibilities and Best Practices in a Technology Company para compartilhar seus aprendizados por meio de tentativas e erros no trabalho e exemplos do mundo real.

O livro explica os desafios de outras equipes que trabalham com um gerente de marketing de produto. O que essas funções implicam? Ao abordar os problemas exclusivos da equipe de marketing de produtos em uma leitura divertida, Weber combina anedotas e entrevistas com seus colegas e especialistas do setor.

Ele ensina as habilidades essenciais necessárias para se tornar um gerente de marketing de produtos, além de novas ideias e inspiração para profissionais experientes em marketing de produtos. O autor adverte que todo o resto fracassa sem uma estratégia adequada de vendas.

"Devemos identificar valores onde parece não haver nenhum." - Lucas Weber

Sobre o livro

Autor(es): Lucas Weber

Lucas Weber Número de páginas: 123

123 Ano de publicação: 2017

2017 Tempo estimado de leitura: 10 horas

10 horas Nível de recomendação: Básico a Intermediário

Básico a Intermediário Classificações: (4.4/5) Amazon



Principais conclusões

Ouça com a mente aberta as pessoas que trabalham há mais tempo na empresa ou no setor do que você

Leve em consideração as emoções, os processos de tomada de decisão e o nível intelectual das pessoas ao conversar com elas

Como profissional de marketing de produtos, esteja pronto para obter informações técnicas detalhadas sobre o produto e destilá-las em mensagens cruciais de marketing e vendas

O que os leitores dizem:

"A experiência prática do autor em marketing de produtos torna a leitura muito perspicaz. Há menções de sucessos e fracassos, o que pode ajudar os aspirantes a profissionais de marketing de produtos. Mesmo que seu cargo não seja o de profissional de marketing de produtos e você esteja envolvido em outras funções, como marketing de conteúdo ou marketing de crescimento, poderá encontrar muitas práticas recomendadas com as quais aprender. Especialmente útil quando os profissionais de marketing estão fazendo malabarismos entre várias responsabilidades e a organização não criou um cargo formal de marketing de produto."

4. Obviamente incrível

via Amazônia April Dunford inicia o Obviously Awesome e fala sobre como ela costumava posicionar os produtos em sua empresa de tecnologia - um formulário que a equipe de marketing preenchia ao lançar um novo produto.

Isso responderia o porquê, como e o quê do produto. No entanto, essa estratégia era enfadonha e ineficaz.

Foi então que ela começou a criar estruturas para elaborar o posicionamento do produto de modo que seus clientes adorassem seu produto.

Usando uma estrutura de discurso de vendas em oito etapas, ela demonstra exemplos empolgantes de como os produtos que criam hábitos se destacam em um mercado lotado.

Além disso, ela descreve duas armadilhas do posicionamento contextual. A maioria dos profissionais de marketing de produtos se concentra no que a equipe de desenvolvimento criou, mas não se concentra em como o produto se transforma ou muda no mercado-alvo.

As empresas bem-sucedidas evoluem constantemente seus produtos com as mudanças nas tendências do mercado e do consumidor.

É um dos melhores livros sobre marketing de produtos porque Dunford trabalhou com algumas das melhores empresas iniciantes por mais de 25 anos, ajudando-as a posicionar melhor (ou corretamente) os produtos.

Os gerentes de marketing de produtos que desejam um manual de produtos enxuto para conquistar mais negócios devem ler este livro.

"Embora entendamos que o contexto é importante, geralmente deixamos de escolher deliberadamente um contexto porque acreditamos que o contexto de nosso produto é óbvio." - April Dunford

Sobre o livro

Autor(es): April Dunford

April Dunford Número de páginas: 202

202 Ano de publicação: 2019

2019 Tempo estimado de leitura: 15 horas

15 horas Nível de recomendação: Básico a avançado

Básico a avançado Classificações: (4.5/5) Amazon



Principais conclusões

Dunford explica os cinco componentes de um posicionamento eficaz:

Alternativas competitivas: Visualização das opções para o público-alvo caso seu produto não existisse

Atributos exclusivos: A vantagem competitiva que seu produto tem sobre os outros

Valor (e prova): Os benefícios dos recursos de seu produto para seu público-alvo

Características do mercado-alvo: Qualidades dos compradores que os fazem se importar com o valor do produto

Categoria de mercado: Posicione seu produto em uma categoria de mercado existente ou tente criar uma nova categoria Aqueles usuários que acharão sua solução adequada ao mercado de produtos

O que os leitores dizem:

"Livro bem escrito e fácil de seguir sobre posicionamento. É uma leitura obrigatória, especialmente se você trabalha com marketing de produtos tecnológicos. Vai além das construções teóricas e oferece uma estrutura prática para chegar ao posicionamento ideal."

5. Inspirado: Como criar produtos de tecnologia que os clientes adoram

via Amazônia O best-seller nº 1 em Pesquisa e Desenvolvimento de Negócios, Inspired, de Marty Cagan, explica como o gerenciamento eficaz de produtos contribui para projetar, criar e dimensionar produtos tecnológicos de sucesso.

O autor fornece informações valiosas sobre como as melhores empresas de tecnologia e de sucesso, como Apple, Tesla e Facebook, realizam lançamentos de produtos e como estruturar organizações de produtos bem-sucedidas.

Embora esse livro sobre marketing de produtos tenha sido escrito em 2008, quando não existia uma função distinta de profissional de marketing de produtos, ele é um recurso valioso para entender a psicologia dos produtos de tecnologia.

A adequação do produto ao mercado, independentemente do estágio da empresa, requer a estruturação adequada das equipes de produtos, uma campanha de marketing relevante e valor estratégico em relação ao contexto e à direção dos negócios.

"Um gerente de produto trabalha incansavelmente, liderando a equipe de produto para combinar tecnologia e design para resolver problemas reais dos clientes de uma forma que atenda às necessidades do negócio." - Marty Cagan

Sobre o livro

Autor(es): Marty Cagan

Marty Cagan Número de páginas: 386

386 Ano de publicação: 2008

2008 Tempo estimado de leitura: 20 horas

20 horas Nível de recomendação: Básico a avançado

Básico a avançado Classificações: (4.6/5) Amazon



Principais conclusões

De acordo com Cagan, as melhores equipes de produtos funcionam porque:

Elas lidam com os riscos (valor, usabilidade, viabilidade, viabilidade comercial) antes de criar suas soluções

Definem o produto em colaboração com todas as equipes (ou seja, design, engenharia e gerenciamento de produtos trabalham lado a lado)

Oferecem soluções que essencialmente resolvem problemas subjacentes

O que os leitores dizem:

"Marty capturou cada área de impacto para uma organização de produtos e a partir da perspectiva de várias pessoas: Gerente de produto, designer, partes interessadas, líderes e gerente de entrega, o que torna este livro relevante para todos em uma empresa de produtos."

6. Hooked: How to Build Habit-Forming Products (Como criar produtos que formam hábitos)

via Amazônia Se a sua equipe teve dificuldades com produtos fracassados, o livro Hooked, de Nir Eyal, oferece um processo de quatro etapas (chamado de Hooked Model) para criar produtos que criam hábitos que seus clientes vão adorar.

A melhor parte é que o livro detalha as técnicas comportamentais que as plataformas de mídia social usam para manter os usuários fisgados e voltando.

Então, o que essas empresas fazem de diferente? Elas oferecem soluções que vêm primeiro à mente. Elas se associam a um problema ou necessidade de forma tão forte que seu público-alvo as procura automaticamente.

Por exemplo, a "pesquisa" hoje é organicamente associada ao Google, ou a necessidade de "sentir-se bem" leva as pessoas instantaneamente ao Instagram. Eyal mostra aos leitores como criar essas associações e aplicar o "Hooked Model"

"Muitas inovações fracassam porque os consumidores supervalorizam irracionalmente o antigo, enquanto as empresas supervalorizam irracionalmente o novo." - Nir Eyal

Sobre o livro

Autor(es): Nir Eyal

Nir Eyal Número de páginas: 243

243 Ano de publicação: 2014

2014 Tempo estimado de leitura: 13 horas

13 horas Nível de recomendação: Básico a avançado

Básico a avançado Classificações: (4.6/5) Amazon



Principais conclusões

O "Hooked Model" tem um processo de quatro etapas incorporado em um loop ou ciclo que envolve o gatilho, a ação, o investimento e a recompensa variável

Há dois tipos de acionadores. Os gatilhos externos são chamadas à ação diretas, pagas, conquistadas, relacionais ou próprias. Os acionadores internos são as associações que as pessoas fazem com seus pontos problemáticos

Seu produto precisa resolver um problema repetidamente e de forma consistente (pense no Facebook ou no Instagram - sempre que estiver entediado, você visita esses sites sem estímulo externo) para formar um hábito

O que os leitores dizem:

"Este é um ótimo livro para quem quer aprender o que faz um ótimo produto. Ele ajuda a destacar muitos dos conceitos que vemos em nossa vida real, mas aos quais não conseguimos dar um nome, por exemplo, gatilhos, ações, recompensas, investimentos. É um ótimo companheiro para quem está procurando criar um produto e servirá como uma lista de verificação para ver se você cobriu os aspectos mais importantes do seu produto."

7. O Guia de Sobrevivência do Gerente de Produto

via Amazônia Steve Haines, fundador do The Product Management Executive Board, pede aos profissionais de marketing de produtos que pensem estrategicamente para avançar em suas carreiras.

Em The Product Manager's Survival Guide, o autor compartilha um plano passo a passo para ter sucesso como profissional de marketing de produtos e como criar produtos mínimos viáveis (MVPs) por meio de ferramentas práticas e técnicas.

O livro contém técnicas para obter capacitação, implantar e liberar produtos, além de métricas para avaliar o desempenho do produto.

Como gerente de produtos, você aprenderá a ir além dos recursos e funções e se tornará um especialista em produtos e um defensor dos clientes. Não importa se você é um iniciante em busca de dicas desmistificadas sobre marketing de produtos ou um líder experiente, este livro tem tudo o que você precisa para contribuir com resultados positivos consistentes para a sua empresa.

Mergulhe fundo nos aspectos criativos do gerenciamento de produtos enquanto mapeia a jornada do cliente.

"Quando o gerenciamento de produtos não está devidamente organizado, alinhado ou com escopo definido, as pessoas têm de trabalhar mais para atingir os mesmos objetivos e criar estratégias bem-sucedidas." - Steven Haines

Sobre o livro

Autor(es): Steve Haines

Steve Haines Número de páginas: 223

223 Ano de publicação: 2013

2013 Tempo estimado de leitura: 11 horas

11 horas Nível de recomendação: Intermediário a avançado

Intermediário a avançado Classificações: (4.1/5) Amazon



Principais conclusões

Um produto nem sempre é um único item, mas, em uma empresa, há uma hierarquia de serviços e linhas de produtos

O gerenciamento de produtos é um modelo que inclui a descoberta, a inovação, a elaboração de estratégias, a experimentação, o planejamento, o desenvolvimento e o marketing de produtos

Há quatro aspectos para o marketing de produtos: mapear seus rumos, ser um especialista no domínio, direcionar todos para que se concentrem nas metas da empresa e seguir em frente

O que os leitores dizem:

"Passei de uma carreira militar para vendas e, recentemente, para gerenciamento de produtos. Este livro deveria ser leitura obrigatória para qualquer pessoa no mundo da gestão de produtos! Steven faz um excelente trabalho detalhando exemplos em primeira mão de sua carreira e apoiando-os com táticas e diretrizes que podem ser usadas pelo leitor imediatamente. Ele também fornece muitos modelos e ferramentas úteis que eu planejo incorporar o mais rápido possível. Meu único arrependimento é não tê-lo lido antes!"

8. Product-Led Growth: Como criar um produto que se vende sozinho

via Amazônia Wes Bush foi inspirado a escrever esse livro quando gastou US$ 300 para escrever um white paper para um produto de SaaS. Quando ajudou a lançar um produto premium gratuito de 0 a 100 mil usuários, ele percebeu uma verdade surpreendente: a maioria das pessoas estava errada sobre a venda de software.

Em Product-Led Growth, Bush propõe uma estratégia orientada por produtos e fornece dicas práticas para economizar custos de desenvolvimento e seguir uma estratégia adequada para o lançamento de produtos SaaS.

Ele detalha conceitos complexos de marketing de produtos de tecnologia em gráficos e tabelas interessantes.

Por exemplo, os enchimentos de produtos são como a Coca-Cola servida com batatas fritas. Os clientes mais comuns sempre conferirão os grandes recheios, portanto, um pacote ajuda a impulsionar a aceitação em uma receita média por usuário (ARPU) mais alta.

"Débito de capacidade é o preço que você paga toda vez que o usuário não consegue atingir o resultado principal do seu produto." - Wes Bush

Sobre o livro

Autor(es): Wes Bush

Wes Bush Número de páginas: 278

278 Ano de publicação: 2019

2019 Tempo estimado de leitura: 15 horas

15 horas Nível de recomendação: Intermediário a avançado

Intermediário a avançado Classificações: (4.5/5) Amazon



Principais conclusões

Uma lacuna de valor é criada quando há uma diferença entre o valor percebido e o valor experimentado; quanto maior for a lacuna de valor, maior será o vazamento do funil

Há três motivos pelos quais as lacunas de valor são tão grandes no setor de SaaS, a saber: dívida de capacidade do produto, falta de conscientização sobre as necessidades do cliente e promessa excessiva de uma solução

Para criar produtos de tecnologia pelos quais os clientes queiram pagar, você deve eliminar a lacuna de valor e o atrito que levam à baixa adoção do produto

O que os leitores dizem:

"Aconselho que todo fundador de Saas leia este livro antes de iniciar seu empreendimento ~ muitas partes podem parecer teóricas. E, depois de dois anos do lançamento do produto, leia tudo de novo ~ você verá que cada palavra fará todo o sentido. Muito bom."

9. O design das coisas cotidianas

via Amazônia Publicado inicialmente em 1988 como The Psychology of Everyday Things, Donald Norman descreve a psicologia por trás do design bom e ruim e propõe princípios de design.

Embora The Design of Everyday Things aborde disciplinas como ergonomia, prática de design e psicologia comportamental, esse livro tem um lugar firme entre os livros de marketing de produtos.

A compreensão da psicologia cognitiva está entre os muitos aspectos do marketing de produtos.

Com base na premissa das expectativas e necessidades do cliente, o autor apresenta um argumento sólido sobre como o design de produtos estabelece uma ponte de comunicação entre o objeto e o usuário.

Embora os inovadores se culpem pelo fracasso do produto, a surpreendente verdade, como sugere o livro, é que os produtos fracassam quando o design carece de orientação intuitiva.

O autor recomenda aos designers, profissionais de marketing de produtos e gerentes de marketing de produtos que adotem o poder das restrições e projetem para o erro. A mensagem de marca mais significativa de um bom design é que ele não precisa de explicação.

"Na verdade, é muito mais difícil perceber um bom design do que um design ruim, em parte porque os bons designs atendem tão bem às nossas necessidades que o design é invisível."_ - Donald Norman

Sobre o livro

Autor(es): Don Norman

Don Norman Número de páginas: 368

368 Ano de publicação: 2013

2013 Tempo estimado de leitura: 20 horas

20 horas Nível de recomendação: Avançado

Avançado Classificações: (4.4/5) Amazon



Principais conclusões

Um bom design usa as limitações do produto para ajudar o usuário a entendê-lo

Boas ideias de produtos sobrevivem quando oprocesso de design considera a psicologia humana

O design centrado no ser humano aproxima a tecnologia dos seres humanos

O que os leitores dizem:

"Se você é um designer de UI e UX, precisa ter este livro, pois ele é a sua BÍBLIA... Ele realmente nos ajuda a entender princípios simples de design que, de outra forma, poderíamos perder em nome do design ou da simplicidade."

10. Construindo para todos: Expanda seu mercado com práticas de design da equipe de inclusão de produtos do Google

via Amazônia Este é o primeiro livro da lista que discute a importância da diversidade e da inclusão no design de produtos.

Em Building for Everyone, Annie Jean-Baptiste apresenta um argumento convincente para que os líderes empresariais adotem uma abordagem inclusiva para criar produtos para mulheres, pessoas de cor e outros grupos sub-representados.

A autora apresenta uma abordagem passo a passo das perguntas que os profissionais de marketing, pesquisadores de usuários e gerentes de marketing de produtos devem fazer para incluir mais grupos de usuários no processo de design.

Como chefe de inclusão de produtos no Google, Jean-Baptiste destaca que a inclusão de produtos expande o perfil demográfico do usuário de uma pessoa "comum" para uma população diversificada e dinâmica de várias raças, etnias, gêneros e habilidades.

"Ao priorizar o design inclusivo, você começa a se concentrar nas preocupações mais profundas dos usuários para resolvê-las." - Annie Jean-Baptiste

Sobre o livro

Autor(es): Annie Jean-Baptiste

Annie Jean-Baptiste Número de páginas: 272

272 Ano de publicação: 2020

2020 Tempo estimado de leitura: 14 horas

14 horas Nível de recomendação: Avançado

Avançado Classificações: (4.6/5) Amazon



Principais conclusões

A regra de ouro para o marketing inclusivo de produtos não é "trate os outros como você gostaria de ser tratado", mas "trate os outros como eles gostariam de ser tratados"

As pessoas sub-representadas constituem uma parte significativa da população e, portanto, são os motores do crescimento

Os clientes não atendidos devem estar no centro de suas práticas e processos

O que os leitores dizem:

"Este livro me inspirou a iniciar a conversa sobre a inclusão de produtos e a me tornar um defensor em todas as organizações em que trabalhei desde então. Para qualquer pessoa que trabalhe como líder de produto de qualquer tipo, este livro deixará claro que construir para todos é bom tanto para as pessoas quanto para os negócios."

Outras menções honrosas em livros sobre marketing de produtos

Marketing de produtos com o ClickUp

Use o ClickUp para personalizar sua exibição e visualizar e planejar materiais de marketing de produtos, como conteúdo e mídia, em toda a sua organização

Além dos princípios de crescimento orientado por produtos e das responsabilidades dos gerentes de marketing de produtos, a lista acima também fala sobre a importância de usar as ferramentas certas para aumentar a eficiência.

O ClickUp é uma das melhores ferramentas para o profissional de marketing de produtos da próxima geração. Seja um gerente de marketing de produto novato que trabalha com várias equipes para lançar novos produtos ou um profissional de marketing de produto veterano, o conjunto de ferramentas do ClickUp ferramentas de gerenciamento de projetos ajuda você a ter um melhor desempenho.

Veja como o ClickUp ajuda você a fazer mais em menos tempo.

Software de gerenciamento de projetos de marketing

O software de produtividade tudo-em-um do ClickUp reúne todas as suas atividades de marketing. O ClickUp software de marketing de projetos para profissionais de marketing de produtos abrange todas as atividades, desde o brainstorming, o planejamento e a execução dos programas de marketing da sua equipe até a visualização do progresso com transparência para toda a equipe.

O software de marketing de projetos da ClickUp mantém todos na mesma página

Plataforma de gerenciamento de produtos

Uma das responsabilidades críticas de um gerente de marketing de produto (PMM) é agilizar o desenvolvimento do produto com a colaboração entre departamentos. O software de plataforma de gerenciamento de produtos ajuda a mapear sua visão, alinhar sua equipe com as metas e os cronogramas e acelerar o desenvolvimento e o lançamento do produto.

Modelo de roteiro de produto

Suponha que você esteja encarregado do projeto de reformulação do site do seu produto. Você precisa acompanhar e compartilhar um roteiro do produto, compartilhar atualizações de execução semanais e mensais com a liderança e publicar notas de versão para sua equipe interna.

Use Modelo de roteiro de produto do ClickUp para mapear cada etapa do ciclo de desenvolvimento do produto. O roteiro fornece uma visão em nível macro da visão, divide as tarefas e prioriza os recursos e as iniciativas para o projeto de reformulação.

O desenvolvimento de produtos é muito fácil quando se usa o modelo de roteiro de produtos do ClickUp

Planeje e execute campanhas de marketing

Faça brainstorming, planeje e execute suas campanhas de marketing no painel intuitivo do ClickUp. IA do ClickUp ajuda os profissionais de marketing de produtos a definir o posicionamento do produto usando IA do ClickUp . Gerar ideias de conteúdo, roteiros e e-mails, especialmente quando estiver lidando com um bloqueio criativo.

Marketing de produtos facilitado com a IA do ClickUp

Defina metas e prioridades

Se você deseja adotar uma abordagem centrada no cliente ou um crescimento orientado pelo produto, deve definir metas e objetivos para si mesmo e para as equipes envolvidas. Cumpra suas responsabilidades de gerente de marketing de produto com mais eficiência com Metas do ClickUp . Meça seu sucesso, acompanhe o progresso e crie sprints diários usando o Targets.

Visualização do progresso na pasta de metas do ClickUp

Planejamento de estratégia com os quadros brancos do ClickUp

Torne seu plano de produto fácil de entender com Quadro branco do ClickUp . Pense no quadro branco como sua tela criativa para mapear ideias, conectá-las a fluxos de trabalho e compartilhá-las com os membros da sua equipe.

Acompanhamento do progresso em tempo real com painéis personalizados

Em um momento em que os profissionais de marketing de produtos precisam garantir que cada dólar gasto contribua para o sucesso geral, Dashboards do ClickUp são muito úteis. Eles ajudam a analisar detalhes específicos de tarefas para identificar gargalos, padrões e tendências. Os painéis personalizados permitem que os usuários obtenham visibilidade em tempo real do progresso e do desempenho.

Configure os relatórios de que você precisa, tudo em um só lugar, no ClickUp

Marketing de produto excelente = Domine o básico + Use as ferramentas certas

Os gerentes de marketing de produtos impulsionam a inovação por meio de sua liderança, mas precisam de tecnologia para ajudá-los.

As ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos do ClickUp simplificam o processo de desenvolvimento de produtos e o ajudam a enviar produtos mais rapidamente.

Em resumo, dê o pontapé inicial em sua campanha de marketing de produto usando o Modelo de plano de marketing do ClickUp para definir objetivos e metas e adicionar detalhes específicos, como resumos de design, mapas de jornada do cliente e estratégia de lançamento de produtos.

Use o ClickUp AI para simplificar e aprimorar a mensagem do produto para as equipes de vendas. Desenvolva roteiros de produtos e escrever títulos e textos que chamem a atenção sem depender da sua equipe de conteúdo para criar os rascunhos.

Com o ClickUp, organize e monitore o trabalho da sua equipe e colabore com outros departamentos, como vendas e suporte ao cliente, para colocar seu novo produto no radar dos clientes.

O Visualização da carga de trabalho ajuda você a avaliar a capacidade individual, remover redundâncias e reatribuir o trabalho para garantir que o plano de entrada no mercado esteja pronto.

Fique por dentro de todos os prazos e cronogramas com Visualizações de gráfico de Gantt e gerencie as prioridades na linha do tempo visual compartilhada com sua equipe.

A melhor parte, integrar o ClickUp com sua pilha de tecnologia existente, incluindo o CRM, e automatize tarefas de rotina, como atualizações de status e alterações de responsáveis.

Experimente ClickUp gratuitamente hoje.