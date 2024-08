Otimize os custos de marketing para obter melhores ROIs: O melhor guia de orçamento de marketing [2024]

Qualquer pessoa da área financeira confirmaria que planejar um orçamento de marketing é uma arte e uma ciência. Se você for muito generoso com os fundos, há o risco de bloquear outros investimentos de crescimento. Porém, se você gastar muito pouco, todo o seu funil de vendas ficará comprometido! 😅

Calibrar seus gastos com marketing é uma parte inegociável do alinhamento de sua estratégia de marketing metas de negócios com as iniciativas gerais de marketing. Mas há vários obstáculos que podem atrasá-lo, como a falta de previsões confiáveis do mercado ou silos de processos. De acordo com estatísticas da MDG Advertising 91% das empresas acreditam que dados imprecisos são os principais culpados por gastos incorretos em marketing.

O orçamento médio de marketing constitui quase 10% da receita total da empresa e nenhuma empresa pode se dar ao luxo de desperdiçar esse tipo de recurso em um orçamento que corre o risco de gastar demais e ter um ROI ruim. Felizmente, temos o conjunto certo de dicas e estratégias para ajudá-lo.

Nosso guia de orçamento de marketing o ajudará a explorar alguns conceitos principais para elaborar investimentos de marketing bem-feitos e evitar armadilhas comuns.

Bônus: Também exploraremos como dominar a alocação eficaz do orçamento de marketing com ClickUp uma solução gratuita de marketing e gerenciamento de projetos.

O que é um orçamento de marketing?

Qualquer plano de marketing tem como objetivo melhorar o retorno sobre o investimento (ROI) da empresa. Você precisa verificar se a campanha se traduz em receita suficiente para justificar os custos de marketing. Um orçamento de marketing é a sua estrutura para delinear cuidadosamente todas as alocações financeiras relacionadas ao marketing dentro de padrões predefinidos, garantindo que você esteja gastando dinheiro em caminhos fixos.

**Ele engloba todos os aspectos dos gastos com marketing, especificando quem, o quê, por que e como de cada despesa prevista, geralmente abrangendo de um trimestre a um ano fiscal completo

Esse planejamento estratégico alocação de recursos garante que seu estratégias de marketing se harmonizem com os objetivos comerciais abrangentes - você estará canalizando fundos para campanhas preparadas para gerar o ROI mais alto e evitando investimentos em marketing que não sejam lucrativos.

Um orçamento de marketing proposto geralmente passa por escrutínio, aprovação e alocação, muitas vezes meses antes da campanha de marketing desejada. No entanto, é um documento dinâmico, e você sempre pode alterá-lo de acordo com os objetivos comerciais atuais, público-alvo , cenário competitivo e tendências de mercado. ⚡

Dica profissional: Criar um orçamento para gastos com marketing é muito mais fácil se você tiver a estrutura certa - ou seja, modelos de orçamento de marketing - para começar. Por que não explorar os Modelo de orçamento de marketing do ClickUp ?

Maximize seu ROI com o modelo de orçamento de marketing do ClickUp. Preveja os gastos futuros com marketing, otimize os custos e tenha controle total sobre seus processos de orçamento

Ele ajuda a converter até mesmo os mais complexos esboços de orçamento de marketing em orçamentos visuais fáceis de seguir. A visão geral abrangente de uma única página do modelo de orçamento de marketing ajuda você a prever e fazer ajustes à medida que avança.

Por que um orçamento de marketing é importante e vale a pena fazer um?

Muitos profissionais de marketing argumentariam que criar e atualizar um orçamento de marketing consome muito tempo, pois nunca é possível obter estimativas 100% precisas. No entanto, a elaboração de um plano de orçamento de marketing robusto oferece inúmeras vantagens, permitindo que você:

Planejar com antecedência: Alocar fundos para projetos com vários meses de antecedência, garantindo uma execução sem esforço

Alocar fundos para projetos com vários meses de antecedência, garantindo uma execução sem esforço Expandir os recursos: Recrutar freelancers e equipes de marketing de nicho para facilitar o seu espaço criativo

Recrutar freelancers e equipes de marketing de nicho para facilitar o seu espaço criativo Avaliar o ROI: Calcular o retorno sobre o investimento em marketing (MROI) para tomar decisões informadas que se alinham com objetivos da empresa *Demonstre o valor: Mostre aos executivos da empresa o valor das atividades de marketing e a alocação de orçamento para todos os projetos

Calcular o retorno sobre o investimento em marketing (MROI) para tomar decisões informadas que se alinham com objetivos da empresa *Demonstre o valor: Mostre aos executivos da empresa o valor das atividades de marketing e a alocação de orçamento para todos os projetos Medir o progresso: Comparar o progresso ano a ano,rastreando a eficácia de cada projetoprojeto de marketing

Para onde vai o orçamento de marketing?

No passado, as equipes de marketing tradicionais costumavam preferir panfletos físicos, banners e anúncios de televisão para o sucesso da empresa. A situação se inverteu completamente na era atual, graças a um foco visivelmente maior no marketing digital.

De acordo com um pesquisa da Deloitte de 2023 as empresas gastam mais de 50% de seu orçamento de marketing em marketing digital, com 19% destinados a atividades móveis e 17% a anúncios em mídias sociais.

Com base nas últimas tendências, aqui estão os centros de custo de uma campanha de marketing padrão:

Publicidade paga, incluindo PPC, banners e anúncios de TV

Conferências, feiras comerciais ou exposições em lojas

Folhetos, design gráfico e embalagens de produtos

Marketing de conteúdo (publicações em blogs e mídias sociais)

Freelancers, influenciadores e agências para tarefas de relações públicas (RP)

Pesquisas, grupos de foco e atividades de pesquisa de mercado

Software, manutenção de sites e infraestrutura digital

Brindes e materiais promocionais

Despesas operacionais diversas

O que inclui um orçamento por escrito para campanhas de marketing?

Portanto, a elaboração de um orçamento não se trata apenas de incluir informações financeiras. Você deve adicionar componentes contextuais às suas previsões para que qualquer pessoa que as analise possa ter uma visão completa da iniciativa.

Um orçamento de marketing bem elaborado normalmente inclui:

Objetivos financeiros: Um esboço claro das metas financeiras vinculadas às estratégias de marketing

Um esboço claro das metas financeiras vinculadas às estratégias de marketing Estratégia de posicionamento **Define como a marca se posiciona no mercado

Estratégia de marca : A estratégia abrangente para impulsionar a identidade da marca

A estratégia abrangente para impulsionar a identidade da marca Visão geral do produto ou serviço: Detalhes abrangentes sobre os produtos e serviços e suas característicaspropostas de valor exclusivas *Metas orçamentárias específicas: Metas detalhadas por produto, canal de distribuição ou atendimento ao cliente

Detalhes abrangentes sobre os produtos e serviços e suas característicaspropostas de valor exclusivas *Metas orçamentárias específicas: Metas detalhadas por produto, canal de distribuição ou atendimento ao cliente Plano de vendas: Estratégias elaboradas para impulsionar as vendas em alinhamento com os esforços de marketing

Estratégias elaboradas para impulsionar as vendas em alinhamento com os esforços de marketing Principais campanhas: Identificação e esboço das principais campanhas de marketing

Identificação e esboço das principais campanhas de marketing Datas de revisão do progresso: Cronogramas programados para avaliar o status do orçamento em relação aos pontos de referência definidos

Como calcular um orçamento de marketing razoável: Abordagens comuns

As Diretrizes da Administração de Pequenas Empresas dos EUA recomendam a alocação de cerca de 7 a 8% de sua receita bruta total para o marketing. Entretanto, os orçamentos de marketing baseados na receita podem ser bastante unidimensionais.

Investir 8% de sua receita em marketing só é possível se suas margens de lucro forem razoavelmente amplas. Embora seja fácil para empresas estabelecidas, aquelas que estão no limite da lucratividade ou, pior ainda, operando com prejuízo, não podem se comprometer com essa porcentagem.

Há algumas outras abordagens para calcular seu orçamento de marketing alvo, como

Orçamento compatível com a concorrência: Você está disposto a gastar tanto quanto seus concorrentes. Normalmente, esse é o princípio usado para calcular os gastos com publicidade digital

Você está disposto a gastar tanto quanto seus concorrentes. Normalmente, esse é o princípio usado para calcular os gastos com publicidade digital Orçamento baseado em zero: Você não se baseia em registros anteriores, mas inicia um orçamento do zero e justifica cada despesa para obter aprovação. Você precisa:

Identificar suas metas de marketing atuais Priorizar quais táticas de marketing precisam de mais recursos Monitorar cada alocação para evitar gastos excessivos

Você não se baseia em registros anteriores, mas inicia um orçamento do zero e justifica cada despesa para obter aprovação. Você precisa: Orçamento baseado em objetivos: Você constrói um orçamento com base no objetivo-alvo com pouca ou nenhuma restrição de custo

6 etapas para criar orçamentos de marketing bem-sucedidos

Um orçamento de marketing é um esforço colaborativo dos executivos de finanças, das equipes de marketing e dos líderes de programas da sua empresa. No entanto, a criação de um orçamento de marketing eficaz é mais do que apenas pessoas e números - trata-se de delinear um caminho para o crescimento e a ação estratégica.

Aqui está um resumo rápido de seis etapas cruciais para a criação de seu orçamento de marketing. Para simplificar o processo, demonstramos as funcionalidades com o Suíte de Marketing ClickUp para dividir determinadas etapas. 🌟

Etapa 1: Defina seu estilo de marketing e suas metas

A primeira etapa para criar um orçamento de marketing é delinear os objetivos que o justificam. Por exemplo, você pode considerar a definição de metas focadas em:

Aumentar as vendas

Acelerar a geração de leads

Aumentar o conhecimento da marca

Reposicionamento da marca

No entanto, a precisão é vital. Vago metas semanais como "aumentar as vendas" carecem de clareza e direção. Aqui está um exercício que você pode fazer:

Anote suas metas comerciais abrangentes Determine os objetivos de marketing de curto e longo prazo:

As metas de curto prazo se concentram em melhorias imediatas, como reduzir as taxas de rejeição do site ou impulsionar a publicidade on-line As metas de longo prazo compreendem realizações mais amplas, como otimização de mecanismos de pesquisa ou automação de marketing eficiente Estabelecerindicadores-chave de desempenho (KPIs) - eles ajudarão mais tarde a quantificar os detalhes específicos dentro do orçamento

Use Metas do ClickUp para configurar suas metas de marketing com KPIs mensuráveis. Acompanhe as metas semanalmente, mensalmente, trimestralmente e anualmente, vinculando-as diretamente a tarefas ou projetos específicos, promovendo a melhoria contínua em seus esforços de marketing.

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir objetivos de forma mais eficaz com cronogramas definidos e metas quantificáveis

Dica: Se estiver com dificuldades para definir suas metas de marketing, siga a SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-bound) critérios para a definição de metas focadas. A estrutura permite que você mantenha suas metas realistas e factíveis.

Etapa 2: Pesquise o que seus concorrentes estão gastando

Depois de conhecer suas metas, comece a pesquisar os gastos de marketing de seus concorrentes. Para começar, faça estas duas perguntas:

_Quem tem um bom desempenho no setor? _Quais estratégias de marketing e alocações orçamentárias eles empregam?

Examine canais como marketing de website, mídia social, marketing de vídeo e anúncios PPC. Estude as táticas de marketing, a frequência de mensagens e os modelos de sucesso dos concorrentes. Identifique as semelhanças e diferenças com as suas próprias para criar sua proposta de venda exclusiva.

Precisa de uma ferramenta rápida para comparar? Use o Modelo de análise competitiva do ClickUp para mapear o status de todos os líderes e concorrentes do setor. Ele oferece uma visão interativa, permitindo a modificação e o posicionamento flexíveis da marca. Você pode avaliar o desempenho orçamentário deles com base em métricas predefinidas ou identificar seus pontos fortes e fracos e criar estratégias mais inteligentes.

Depois de definir os números, você pode começar imediatamente a documentar seu orçamento usando Documentos do ClickUp . Adicione páginas aninhadas, personalize o estilo, as tabelas e as edições em tempo real com seus colegas de marketing para elaborar seu orçamento proposto. 🧮

Colabore com os membros da equipe no ClickUp Docs para personalizar fontes, adicionar relações de tarefas ou vincular tarefas diretamente no documento

Se você não quiser perder tempo escrevendo relatórios de pesquisa, use o Gerador de pesquisas de mercado com IA do ClickUp para obter documentos de marketing bem estruturados produzidos em segundos.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Etapa 3: Crie prioridades para seus gastos com marketing

As equipes de marketing devem diferenciar entre despesas essenciais e complementos desnecessários. Ao organizar seu orçamento e correlacionar os gastos com os resultados, você pode identificar onde investir e onde cortar.

Pegue Campanhas de RP aqui, você precisa se concentrar em ferramentas que envolvam seu público-alvo de forma eficaz, o que justificaria o valor gasto na aquisição dessas ferramentas.

Usando a análise de dados de desempenho, você pode identificar os canais de marketing com o ROI mais alto e alocar um orçamento com base no impacto e no retorno potencial de cada canal.

Os Modelo de matriz de prioridades do ClickUp simplifica o processo com uma matriz 2×2 baseada em urgência e importância. Você pode usar notas adesivas com código de cores para exibir iniciativas de marketing com base no ROI que elas geram. Por exemplo, se a sua campanha de postagem no blog gerar o ROI mais alto, você poderá rotulá-la como Alta Importância no modelo.

Use uma matriz de prioridades pré-criada para priorizar as alocações orçamentárias com seus colegas de trabalho

Etapa 4: definir uma reserva de caixa para custos inesperados

Seja muito específico ao alocar o orçamento - mantenha elementos como retornos esperados e cronograma de financiamento super transparentes. Entretanto, mesmo o planejamento orçamentário mais detalhado nem sempre pode garantir seus gastos reais. Então, e se você enfrentar uma escassez de fundos no futuro?

Reserve uma parte de seu orçamento como um fundo de contingência para custos inesperados, como impedir ações agressivas da concorrência ou capitalizar oportunidades repentinas. Em geral, essa reserva deve ser de 10% de seu orçamento total. Ela serve como uma rede de segurança e garante flexibilidade na resposta a eventos imprevistos .

Agora você pode acompanhar as alocações do seu orçamento de marketing em planilhas versáteis usando Contabilidade do ClickUp . Esse conjunto de recursos ajuda a simplificar tarefas financeiras rastrear os gastos com marketing e gerar relatórios. Você pode categorizar seus fundos (como Cash Reserve ou Google Ads Spend) usando campos personalizados e tags para facilitar o rastreamento.

Pesquise em Tags criadas anteriormente, crie novas Tags e adicione várias Tags diretamente em uma tarefa

Você também pode configurar Automações do ClickUp para monitorar quando você gasta demais e precisa fazer ajustes. As automações no ClickUp não têm código e são personalizáveis.

Bônus: Acompanhe seu orçamento de marketing em ação usando o Modelo de contabilidade do ClickUp e supervisionar faturas, status de fundos, registros de vendas, renda e projeções de receita.

Etapa 5: enviar o orçamento para aprovação

Depois de definir os custos e estabelecer as reservas de caixa, dê alguns retoques finais em seu orçamento de marketing e envie-o para aprovação. O envio depende da hierarquia da sua equipe e da rede de aprovação.

O ClickUp tem vários recursos de comunicação para ajudá-lo a se manter informado ou buscar esclarecimentos durante os fluxos de trabalho de aprovação. Os recursos da plataforma Visualização do bate-papo é uma ferramenta valiosa para a troca de informações importantes durante as aprovações de orçamento e atualizações especiais do projeto. Se você for o responsável pela aprovação, também poderá usar Prova do ClickUp para deixar comentários sobre as seções do orçamento.

Reúna a comunicação da equipe em um único espaço com o ClickUp Chat e compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço

Etapa 6: Implemente o orçamento e colete feedback regularmente

Não basta implementar seu orçamento e esquecê-lo. É essencial revisar regularmente seu plano e orçamento de marketing para acompanhar a evolução das necessidades da empresa.

Use a análise de seu software de marketing para avaliar o ROI e adaptar seu orçamento com base nas mudanças do mercado ou na eficácia da campanha. Meça os KPIs de cada campanha e canal para otimizar a alocação do orçamento.

Uma maneira inteligente de monitorar seu orçamento de marketing é configurar gráficos de pizza e gráficos relacionados a finanças em Painéis do ClickUp Desde a priorização e a despriorização até o acompanhamento do progresso e a avaliação do desempenho da equipe, esse é o lugar certo para quem deseja ter uma visão panorâmica dos seus projetos. 📈

Use o drill-down no ClickUp Dashboards para alterar ou atualizar tarefas dentro do gráfico para edições contínuas

Mensal ou trimestralmente, examine os gastos reais em relação às métricas de desempenho, ajustando as alocações em tempo real - as alterações são refletidas imediatamente em seu Workspace.

O ClickUp também facilita o compartilhamento de sua estratégia de negócios atualizada, calendário de vendas, lançamentos de produtos e documentos de clientes-alvo com sua equipe de marketing. Se desejar, você pode solicitar o feedback deles por meio de Formulários do ClickUp .

Crie o formulário dos seus sonhos e melhore seu processo de admissão com o recurso de formulário personalizável do ClickUp

Se você tiver novas tarefas de otimização de orçamento, organize-as na seção Visualização do calendário para que você não perca nenhum prazo.

Organize projetos, planeje cronogramas e visualize o trabalho da sua equipe em um calendário flexível no ClickUp

Criando um orçamento de marketing: Erros comuns

A definição de seu orçamento de marketing envolve vários componentes intrincados, deixando muito espaço para erros. Os proprietários de pequenas empresas geralmente têm dificuldades com a alocação do orçamento de marketing, pois não podem pagar profissionais para orientá-los.

Fique atento a esses erros comuns de planejamento orçamentário.

Confiar no orçamento de marketing do ano anterior

O mercado passa por mudanças contínuas à medida que as prioridades dos consumidores evoluem. O que funcionou bem em um ano pode perder o impacto no ano seguinte.

Reavalie minuciosamente seu orçamento de mercado para entender como os avanços tecnológicos, as mudanças políticas, os movimentos sociais emergentes e outros fatores influenciaram o comportamento do consumidor. Em tempo hábil insights sobre o cliente o ajudará a identificar oportunidades de marketing ou a retirar investimentos ruins antes que eles causem grandes perdas

Equilíbrio ruim entre a publicidade tradicional e o marketing alternativo

As empresas devem equilibrar os investimentos entre estratégias testadas pelo tempo e estratégias emergentes para permanecerem ágeis.

Encontrar a estratégia de marketing perfeita geralmente envolve tentativa e erro. É raro encontrar uma abordagem ideal na primeira tentativa. Entretanto, não exagere na experimentação. Em vez de adotar abordagens aleatórias e sem foco, opte por algumas iniciativas de marketing que comprovadamente funcionam de forma confiável.

ainda está duvidando da alocação ideal do seu orçamento de marketing_? **A regra 70-20-10 pode ajudá-lo a obter uma estrutura equilibrada:

70% do seu orçamento vai para estratégias comprovadas que demonstraram sucesso 20% para explorar novas estratégias Os 10% restantes são deixados para abordagens experimentais, permitindo espaço para inovação e tomada de riscos

Priorizar demais a aquisição de novos clientes

Embora muitas vezes o marketing dê uma ênfase considerável à aquisição de novos clientes pagantes, há um valor substancial em nutrir os clientes existentes.

Pesquisas indicam que a aquisição de um novo cliente pode custar cerca de cinco vezes mais do que a retenção de um cliente existente. Além disso, estudos de Frederick Reichheld, da Bain & Company mostram que um aumento de apenas 5% em retenção de clientes poderiam aumentar substancialmente os lucros em até 95%.

Criar fidelidade entre sua base de clientes existente não é apenas econômico, mas também promove um relacionamento mais forte e duradouro com o cliente, contribuindo significativamente para o sucesso a longo prazo.

Confiar em dados imprecisos

Os dados analíticos facilitam a obtenção de informações tomada de decisões permitindo que você assuma riscos calculados, às vezes confiando em instintos ou intuição. A utilização de dados imprecisos ou não confiáveis pode afetar significativamente o seu processo de planejamento orçamentário.

No entanto, o fato de ter uma grande quantidade de dados não garante automaticamente sua qualidade. É essencial empregar estratégias robustas de limpeza de dados para eliminar duplicatas, imprecisões e outras formas de "dados ruins".

Aproveite as comunicações de marketing e o orçamento perfeitos com o ClickUp

Cansado de orçamentos de marketing que fracassam em vez de prosperar? Elaborar um orçamento de marketing abrangente pode parecer um malabarismo com planilhas em uma tenda de circo. 🤹

Mas com uma solução completa como o ClickUp, o brainstorming, o planejamento e a execução são tão fáceis quanto uma torta. Além disso, sua Assistente de IA pode ajudar sua equipe a ser mais eficiente ao longo do tempo. Registre-se gratuitamente para saber mais.