Como criar uma lista de verificação de campanha de marketing

Às vezes, uma ideia que parece ótima na sala de reuniões pode não trazer os resultados desejados. Seja por uma falha na execução ou no planejamento, o resultado pode ser tão grave quanto não atingir suas metas de receita. Portanto, um plano de marketing infalível é um pré-requisito para uma campanha de marketing bem-sucedida.

Uma lista de verificação de planejamento de campanha de marketing ajuda a delinear o processo de execução e a cobrir os elementos essenciais da campanha. Ela garante que você ou sua equipe de marketing não percam nada.

Neste guia, discutiremos as listas de verificação de campanhas de marketing e as etapas para criá-las do início ao fim.

Vamos começar!

12 etapas para criar uma lista de verificação de campanha de marketing

Planejar campanhas de marketing de marca é fácil... nunca ninguém disse isso! Antes do lançamento de uma campanha, até mesmo profissionais de marketing experientes podem se preocupar se estão deixando algo passar. É aí que uma lista de verificação de campanha de marketing é útil.

As listas de verificação de planejamento de campanhas de marketing garantem que você não perca nada. Elas colocam seu plano de campanha na ordem certa e o mantêm no caminho certo.

Veja como você pode criar uma lista de verificação de campanha de marketing para sua próxima campanha:

Etapa 1: Definir objetivos de negócios

Sem objetivos claros, sua campanha de marca fica sem direção. Você não sabe o que fazer com a campanha, quais métricas medir, como usá-la para o negócio, etc.

Definir metas é a primeira etapa do planejamento de novas campanhas, e é fácil. Pergunte a si mesmo: O que deve acontecer como resultado da campanha? Por exemplo, você poderia ter como objetivo:

Aumentar o conhecimento da marca

Receber mais tráfego no site

Gerar leads

Obter mais inscrições para um webinar

Esses objetivos de negócios ajudam você a definir os metas de marketing para sua campanha com expectativas, cronogramas e metas claros. Elas o ajudam a se manter no caminho certo e mostram quando você deve corrigir o rumo.

Modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp

Modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp rastreia várias campanhas de marketing, oferecendo a estrutura perfeita para simplificar o processo de planejamento. Esse modelo fornece visibilidade do progresso da campanha e permite que você defina expectativas e ajuste projetos para mantê-los no caminho certo. Veja a seguir o que você pode fazer com esse modelo:

Definir estratégias

Organizar tarefas

Acompanhar o progresso com painéis de controle personalizados

Etapa 2: Estabeleça metas específicas para a campanha

As metas ideais de campanha são SMART (específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e com prazo determinado). Aqui estão algumas metas SMART que você poderia ter para uma campanha de marketing:

Obter 500 impressões de profissionais de marketing de SaaS em publicações no LinkedIn em duas semanas

Aumentar os visitantes únicos do site em 30% em 30 dias

Gerar 20 leads interessados no novo software de análise em 40 dias

Conseguir que 50 profissionais de marketing de SaaS se inscrevam no curso How to Create aPlano de projeto de marketing em duas semanas

Estabelecer metas específicas ajuda você a manter o foco e a medir o sucesso de sua campanha.

Com Metas do ClickUp o ClickUp Goals é um aplicativo de gerenciamento de metas, no qual você pode definir metas mensuráveis e acompanhar automaticamente o progresso. Ele gerencia todas as suas metas em um único lugar com pastas fáceis de usar para mantê-las organizadas.

Gerencie e acompanhe suas metas de marketing com o ClickUp

Etapa 3: Identifique seu público-alvo e crie personas de compradores

Definir seu público ideal ajuda a concentrar seus esforços de marketing. Faça estas perguntas para identificar as pessoas para as quais sua campanha se destina:

Quem se beneficiaria mais com o produto?

Que pontos problemáticos o produto resolve?

A quais dados demográficos (idade, gênero, local, etc.) o produto se destina?

Quais devem ser os dados psicográficos de seu público (estilo de vida, crenças, atitudes etc.)?

Responder a essas perguntas ajuda você a criar campanhas de marca direcionadas que ressoam com o público. Use personas de compradores para ampliar o público-alvo e definir arquétipos para clientes individuais.

Por exemplo, uma buyer persona para uma campanha de marca de aplicativo de fitness pode ser um profissional de 35 anos que gosta de ir à academia e se preocupa com a saúde.

Com Quadros brancos ClickUp o ClickUp Whiteboards é uma ferramenta de criação de personas de compradores muito fácil. Use essa tela virtual para capturar informações do usuário, criar representações detalhadas de perfis de compradores, fazer brainstorming com sua equipe, adicionar notas e trazer as melhores ideias de campanha.

Dica profissional: Para tornar o processo de planejamento de marketing mais eficaz, reúna dados específicos sobre o público, adapte suas mensagens e selecione os canais mais relevantes.

Etapa 4: pesquisar e coletar dados

Antes de iniciar a "parte do que fazer" da campanha, você precisa dos dados. Uma pesquisa de mercado minuciosa ajuda a entender melhor seu público-alvo: quem está interessado em seu produto e quem não está, o que motiva seu público-alvo, o que ele prefere, quais são seus padrões de compra e assim por diante.

Colete dados de mercado relevantes e inclua informações sobre seu público específico e seus concorrentes. Realize levantamentos e pesquisas de mercado, estude o marketing e a estratégia de marketing dos concorrentes estratégias de promoção e analisar tendências de mídia social.

Suponha que você esteja lançando uma nova marca gerenciamento de projetos de marketing ferramenta para PMEs. Os dados de sua pesquisa devem incluir:

Crescimento, tendências e tamanho do mercado de software de gerenciamento de projetos : Por exemplo, espera-se que o mercado cresça 15% em três anos com um aumento na demanda por soluções móveis

: Por exemplo, espera-se que o mercado cresça 15% em três anos com um aumento na demanda por soluções móveis Recursos, preços e análises de soluções concorrentes : Por exemplo, algumas ferramentas populares de gerenciamento de projetos não têm assistência de IA ou recursos de controle de tempo

: Por exemplo, algumas ferramentas populares de gerenciamento de projetos não têm assistência de IA ou recursos de controle de tempo Pontos fracos dos possíveis usuários: Por exemplo, gerentes que lutam com a colaboração em ambientes remotos ou solopreneurs que perdem o controle de suas tarefas

Etapa 5: desenvolver um conceito criativo

Mergulhar diretamente no novo design da campanha pode ser tentador, mas essa não é a melhor decisão. Em vez disso, crie um tema ou ideia central para a campanha. Isso orientará os elementos visuais, o tom e o estilo da campanha de marketing digital e garantirá a consistência entre os canais e pontos de contato.

Por exemplo, uma campanha de geração de leads para um software de análise pode girar em torno da capacidade do software de gerar relatórios de marketing detalhados com apenas alguns cliques. Com base nesse conceito, você pode escolher os elementos visuais da campanha, criar cópias e planejar outros elementos da campanha.

Colabore com as equipes de produto, marketing e design para criar conceitos de campanha com o ClickUp

Faça brainstorming e crie campanhas de marketing bem-sucedidas com o Espaço de trabalho do ClickUp para equipes de marketing . Planeje conceitos, desenvolva roteiros e crie calendários de campanha para executar ideias mais rapidamente. Documentos do ClickUp é a ferramenta de colaboração perfeita para equipes criativas e de marketing. Crie um wiki de campanha centralizado com páginas aninhadas, modelos, criativos, guias de estilo e muito mais. Compartilhe-o com os membros da equipe e fornecedores externos por meio de links seguros. Além disso, ele permite organizar todos os ativos da campanha em um só lugar para que a equipe possa encontrar facilmente o que deseja com as funcionalidades de classificação, filtro e pesquisa.

Etapa 6: Planeje a estratégia de conteúdo

Crie uma estratégia de marketing de conteúdo e defina os tipos de conteúdo para a campanha de marketing. Essa etapa essencial inclui postagens de blog, vídeos, demonstrações interativas, estudos de caso, páginas de destino ou boletins informativos por e-mail.

Por exemplo, uma campanha pode conquistar a confiança do público e atrair mais leads usando depoimentos de clientes no software de análise de dados de marketing. Da mesma forma, use vídeos de demonstração e planeje blogs de instruções sobre a solução.

Escreva conteúdo personalizado para funções e requisitos específicos com o AI Writer for Work do ClickUp Brain Cérebro ClickUp ajuda no planejamento de conteúdo e acelera o processo de marketing de conteúdo, permitindo que você gere ideias, planos e resumos de conteúdo. Com o ClickUp's AI Writer, crie conteúdo atraente como blogs, e-mails, estudos de caso e cópias de anúncios.

Uma estratégia de conteúdo clara para sua campanha orienta seu processo de criação e distribuição de conteúdo. Ela garante que cada conteúdo criado tenha repercussão junto ao público-alvo e alinhe a equipe com as metas e os objetivos da campanha.

Modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp

Com Modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp ajuda a criar um plano unificado que todos seguem, organizar suas campanhas e orçamentos e compartilhá-los com as equipes internas. Além disso, ele facilita o acompanhamento do progresso e dos eventos e ajusta os planos conforme necessário. Veja a seguir o que você pode fazer com esse modelo:

Definir a meta de sua campanha

Criar ideias para atingir sua meta

Organizar as entregas para cada etapa de seu projeto

Passo 7: Escolha a mídia e os canais adequados

Se o seu público-alvo são fundadores de SaaS e sua campanha está no ar no Instagram, você não conseguirá alcançá-los efetivamente.

Selecionar o canal de marketing onde seu público-alvo está ativo aumentará o alcance e o envolvimento de sua campanha com um público maior.

Por exemplo, considere várias plataformas para executivos C-suite. Você pode usar marketing por e-mail e anúncios no LinkedIn. Se eles têm maior probabilidade de pesquisar produtos no Google, invista em SEO e publicidade em mecanismos de pesquisa.

Modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp

Modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp é o seu balcão único para gerenciar campanhas e promoções. Esse modelo fornece um fluxo de trabalho de ponta a ponta que inclui tudo - desde a entrada de solicitações e o planejamento até a execução do projeto. Veja a seguir o que você pode fazer com esse modelo:

Classificar projetos promocionais

Acompanhar tarefas, cronogramas e responsáveis com fluxos de trabalho automatizados

Analisar o desempenho com relatórios personalizados

Obtenha melhor visibilidade do desempenho da campanha e do ROI

Visualize ideias e estratégias com o ClickUp Mind Maps

Use Mapas mentais do ClickUp para planejar e visualizar seus canais de marketing, públicos-alvo, ideias e tipos de conteúdo e detalhes da campanha. Faça brainstorming e colabore com a equipe para adicionar ideias, desenhar fluxogramas, conectar tarefas e editá-las e excluí-las conforme necessário.

Etapa 8: Defina um orçamento

Crie um orçamento detalhado antes de iniciar o planejamento da criação e execução da campanha. **Aloque seus recursos de forma eficaz em todos os aspectos da campanha. Isso inclui reservar fundos para a criação de conteúdo, mídia paga e ferramentas necessárias para o processo.

Por exemplo, seu produto é um software de análise de dados para PMEs e seu público-alvo são os fundadores de SaaS. Então, você pode alocar 40% de seus fundos para SEO na página e criação de conteúdo, 30% para anúncios em mídias sociais e outros 30% para anúncios em mecanismos de busca.

Crie diferentes tipos de campos personalizados no ClickUp

Felizmente, o ClickUp pode ajudá-lo a planejar seu orçamento de forma eficaz. **Estabeleça orçamentos e informações de custo usando Campos personalizados do ClickUp . Atribua valores específicos a tarefas como despesas e use o campo de moeda para estimar quanto custará cada iniciativa de campanha. Além disso, organize e planeje cada iniciativa, faça os cálculos no ClickUp e compare-os com o orçamento geral da campanha.

Etapa 9: Acompanhe as métricas de desempenho

Essa etapa está relacionada às metas SMART que você definiu no início. Ela envolve o acompanhamento do progresso da campanha. Ferramentas como o Google Analytics coletam dados sobre as principais métricas, como tráfego do site, impressões, taxas de engajamento, CTR e taxas de conversão.

Além disso, dependendo do tipo de campanha que você executa, as ferramentas de automação de marketing e o software de marketing de mídia social também podem fornecer dados sobre o desempenho da campanha e mantê-lo atualizado sobre o que está funcionando e o que não está.

Modelo de análise e rastreamento de campanha do ClickUp

Modelo de rastreamento e análise de campanhas do ClickUp permite que você avalie o sucesso da campanha. Esse modelo organiza as campanhas em um só lugar e permite visualizar todas as métricas necessárias, como CPA, CPM, cliques, conversões, orçamentos e muito mais. Veja o que você pode fazer com esse modelo:

Gerenciar de A a Z do marketing, incluindo campanhas, desempenho, orçamento, criativos e muito mais

Manter suas campanhas organizadas

Passo 10: Ajustar e melhorar as campanhas de marketing

Com análises regulares, você poderá identificar áreas e estratégias que precisam ser aprimoradas. Teste os elementos da campanha para descobrir o que ressoa melhor com o público. Você pode verificar variações de cópias de anúncios, CTAs, designs e imagens para ver o que obtém a melhor resposta. Em seguida, faça as melhorias necessárias para o sucesso da campanha.

Por exemplo, fazer ajustes em tempo real no posicionamento dos depoimentos em seu anúncio pode aumentar a visibilidade e atrair mais leads.

Etapa 11: Revisar e relatar

A fase pós-campanha trata da análise de desempenho. Você cria relatórios e gráficos para geração de leads e tabelas que mostram o tráfego do website, as vendas e as conversões antes e depois da campanha.

Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp

Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp é um modelo abrangente de modelo de plano de marketing com tudo o que você precisa para planejar e executar seus planos. Esse modelo rastreia, coordena e mede com eficácia o progresso do marketing. Veja o que você pode fazer com esse modelo:

Organizar suas atividades de marketing em um só lugar

Monitorar o progresso e manter-se no caminho certo

Colaborar com colegas de equipe, garantindo que todos estejam atualizados

Obter insights sobre o desempenho da campanha

Analise o progresso e o desempenho da campanha em relação às metas de marketing com os ClickUp Dashboards

Além disso, use Dashboards personalizados do ClickUp para acompanhar a taxa de engajamento de sua campanha, o número de MQLs gerados e as conversões realizadas. Além disso, ele permite que você mantenha suas equipes atualizadas com os dados da campanha usando gráficos e tabelas fáceis de ler.

Etapa 12: Decidir sobre as ações de acompanhamento

O que funcionou perfeitamente? O que poderia ser melhor? Analise os relatórios de desempenho da campanha para responder a essas perguntas. Com base em sua análise, aborde as áreas problemáticas, dimensione as estratégias bem-sucedidas e promova a melhoria contínua para garantir o sucesso em suas campanhas futuras.

O ClickUp Brain pode ajudá-lo a analisar os dados da campanha, resumi-los e extrair os principais insights para o planejamento de campanhas futuras. Ele também pode fazer anotações de reuniões e atualizações da equipe e gerar relatórios de progresso para garantir que tudo esteja no caminho certo.

Leia também: Como criar um roteiro de marketing (com modelos)

Crie uma lista de verificação de planejamento de campanha de marketing com o ClickUp

Agora que você conhece as etapas para criar uma lista de verificação de campanha de marketing, precisa da ferramenta certa para a execução.

O ClickUp é uma ferramenta completa de criação de listas de verificação de marketing e ferramenta de gerenciamento de campanhas que permite criar e gerenciar listas de verificação de lançamento dentro das tarefas.

Veja como você pode configurar Listas de verificação de tarefas do ClickUp para criar listas de tarefas dentro de uma tarefa, organizar listas de verificação de marketing, delegar tarefas, atribuir itens a um membro da equipe e gerenciar processos com o modelos de lista de verificação em algumas etapas importantes:

Etapa 1: Abra uma tarefa específica no ClickUp e navegue até o local onde você deseja adicionar sua lista de verificação de lançamento

**Etapa 2: role a tela e selecione a guia "Action items" (Itens de ação)

**Etapa 3: Clique no ícone "+" para começar a criar sua lista de verificação de marketing

**Etapa 4: Adicione itens da lista de verificação ou copie e cole se você já tiver uma lista preparada

Etapa 5: Use as reticências "..." ao lado do nome da lista de verificação para editá-la

editar itens da lista de verificação usando a lista de verificação de tarefas do ClickUp_

Etapa 6: Atribua itens a membros específicos usando o símbolo "assign" (atribuir)

Etapa 7: Agrupe itens em até cinco níveis para dividir tarefas grandes em outras mais gerenciáveis

Crie subitens dentro de itens da lista de verificação para um melhor gerenciamento com o ClickUp

Etapa 8: Use a visualização de lista do ClickUp para acompanhar o progresso dos itens da lista de verificação de marketing. Você pode ver seu status de conclusão ao lado do nome da tarefa

Rastreie o progresso das tarefas com o ClickUp Checklists

Etapa 9: Use Modelos de lista de verificação do ClickUp para evitar a configuração de processos do zero. Crie modelos, compartilhe-os e reutilize-os para economizar tempo e esforço

Poupe tempo e esforço na configuração e no gerenciamento de processos com os modelos de lista de verificação do ClickUp

Modelo de lista de verificação de projeto

Modelo de lista de verificação do projeto ClickUp

Modelo de lista de verificação de projeto do ClickUp pode ajudar a agilizar os projetos e garantir a entrega em tempo hábil. Você pode usar esse modelo gratuito para:

Criar listas de verificação de marketing detalhadas

Organizar tarefas em etapas gerenciáveis

Rastrear tarefas para garantir que tenham sido concluídas

Identificar possíveis problemas ou obstáculos no projeto

Fornecer uma linha do tempo do projeto

Planeje campanhas de marketing eficazes com o ClickUp

Campanhas de marketing incríveis não são mais um sonho. Existe uma ferramenta para ajudá-lo a planejar e executar até mesmo as campanhas mais complexas. E ela é o ClickUp!

O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento e lista de verificação de campanhas de marketing que ajuda os profissionais de marketing e as equipes de crescimento a colaborar, fazer brainstorming de estratégias de marketing, otimizar campanhas e gerenciá-las.

Deseja explorar todos os recursos do ClickUp? Registre-se gratuitamente e experimente o gerenciamento eficaz de campanhas.