12 modelos gratuitos de campanhas de marketing

O lançamento de um produto está se aproximando, os canais de marketing estão se acumulando e sua equipe está esperando por um plano.

Parece familiar? Em vez de ficar girando sobre rodas, imagine ter modelos prontos para usar que eliminam as suposições do planejamento.

Os modelos de campanha de marketing oferecem estrutura, clareza e liberdade para que você se concentre na criação de campanhas que se conectem.

Aqui estão 12 modelos gratuitos e personalizáveis para ajudá-lo a planejar de forma mais inteligente, executar mais rapidamente e atingir suas metas de marketing com facilidade. 🎯

O que são modelos de campanha de marketing?

**Os modelos de campanha de marketing são estruturas predefinidas que ajudam a simplificar o planejamento e a execução de campanhas. Esses modelos de plano de marketing servem como guias, oferecendo uma estrutura que as equipes podem personalizar para se adequar às suas necessidades metas de marketing e estratégias.

Eles são projetados para serem flexíveis, permitindo que você os adapte com base nos requisitos exclusivos de sua campanha.

Não importa se você está lançando uma campanha de mídia social ou realizando uma promoção de produto os modelos podem economizar tempo, minimizar erros e melhorar a eficiência geral.

você sabia que a palavra "marca" vem da palavra nórdica antiga brandr, que significa "queimar" Isso se refere à prática de marcar o gado com um ferro quente, o que levou à ideia de uma marca representando a propriedade.

O que faz um bom modelo de campanha de marketing?

Um modelo de campanha de marketing abrangente deve facilitar sua vida, não dificultá-la. O modelo deve fazer mais do que apenas parecer organizado - ele deve orientar sua equipe de marketing, simplificar as tarefas e preparar sua campanha para o sucesso.

Veja a seguir o que procurar. 👇

Estrutura clara: Organiza os principais elementos de sua estratégia de marketing do início ao fim

Organiza os principais elementos de sua estratégia de marketing do início ao fim Personalização: Permite que você adapte facilmente o modelo para diferentes tipos de campanha

Permite que você adapte facilmente o modelo para diferentes tipos de campanha Cronogramas acionáveis: Ajuda a definir prazos e acompanhar os marcos ao longo da campanha

Ajuda a definir prazos e acompanhar os marcos ao longo da campanha Segmentação de público-alvo: Permite que você defina o público-alvo para enviar mensagens mais focadas

Permite que você defina o público-alvo para enviar mensagens mais focadas Planejamento de canal: Oferece espaço para mapear quais plataformas e canais usar

Oferece espaço para mapear quais plataformas e canais usar Análise de desempenho: Inclui seções para monitorar os principais indicadores de desempenho e avaliar o sucesso da campanha

Inclui seções para monitorar os principais indicadores de desempenho e avaliar o sucesso da campanha Gerenciamento de tarefas: Divide as atividades da campanha para que você possa atribuir tarefas aos membros da equipe

Dica profissional: Mantenha seu lista de verificação da campanha de marketing simples: estabeleça metas, defina seu público, planeje o conteúdo, aloque o orçamento e acompanhe os resultados.

12 Modelos de campanhas de marketing

Nem todo plano começa com uma faísca de inspiração - às vezes, trata-se de ter a ferramentas de gerenciamento de campanhas para dar andamento às ações.

Esses 12 modelos fornecem a estrutura e a orientação de que você precisa para planejar, executar e acompanhar seus esforços de marketing com confiança. 💁

1. Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp

Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp ajuda você a organizar e executar campanhas de marketing com facilidade. É uma ferramenta essencial para transformar ideias criativas em estratégias acionáveis.

Esse modelo mantém sua equipe de marketing focada com Visualizações ClickUp adaptados a cada necessidade de campanha:

Product Launch Campaign View: Planeje tarefas e estratégias para lançamentos de produtos sem falhas

Planeje tarefas e estratégias para lançamentos de produtos sem falhas Budget Tracker View: Acompanhe os gastos e calcule as despesas futuras

Acompanhe os gastos e calcule as despesas futuras Social Media Team Tracker View: Monitore as tarefas relacionadas à publicidade nas mídias sociais, garantindo uma colaboração tranquila

Monitore as tarefas relacionadas à publicidade nas mídias sociais, garantindo uma colaboração tranquila Visualização da fase de marketing: Organize campanhas e acompanhe o progresso

Em última análise, o modelo dá vida à sua visão de marketing, mantendo sua equipe alinhada e as campanhas no ponto certo.

ideal para: Equipes de marketing que desejam otimizar todo o fluxo de trabalho da campanha, do planejamento à execução.

a "Regra dos Sete" ainda se aplica às campanhas digitais, o que significa que os consumidores devem ver uma mensagem pelo menos sete vezes antes de agir. As estratégias multicanais tornam mais fácil do que nunca atingir esse limite.

2. Modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp

Modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp

O modelo Modelo de plano de campanha de marketing do ClickUp é uma ferramenta limpa e intuitiva criada para simplificar o planejamento e a execução de campanhas. Está repleto de seções que abrangem tudo, desde metas gerais até os menores detalhes.

Comece definindo seus objetivos de campanha - metas claras mantêm seus esforços afiados e no caminho certo. Em seguida, mergulhe na segmentação do público-alvo, onde você pode mapear os principais dados demográficos, interesses e comportamentos para criar mensagens precisas.

Orçamento? Abrangido em Campaign Plan View! Além disso, o Visualização da linha do tempo do ClickUp cria um cronograma claro para atingir marcos e cumprir prazos. Termine tudo com a seção de análise pós-campanha para capturar as lições aprendidas e as ideias para a próxima vez.

ideal para: Profissionais de marketing que precisam de um plano estruturado para definir as metas, as táticas de marketing e os cronogramas de suas campanhas.

3. Modelo de rastreamento de campanha ClickUp

O modelo de rastreamento de campanha do ClickUp ajuda a manter tudo organizado em um só lugar e oferece personalização para criar o fluxo de trabalho perfeito que atenda às suas necessidades.

O modelo Modelo de rastreamento de campanha do ClickUp simplifica o gerenciamento de suas campanhas de marketing com um layout abrangente e fácil de navegar.

Ele funciona para qualquer tipo de campanha, seja ela de marketing por e-mail, conteúdo ou mídia social. Você pode personalizá-lo para atender às suas necessidades e acompanhar cada detalhe. Além disso, as atualizações em tempo real permitem que você ajuste rapidamente as estratégias com base em insights e dados de desempenho. Ele vem com:

List View: Organize e gerencie suas campanhas com eficiência em um formato de lista detalhada. Personalize a visualização com status, campos e atribuições específicos para adaptá-la às suas necessidades

Organize e gerencie suas campanhas com eficiência em um formato de lista detalhada. Personalize a visualização com status, campos e atribuições específicos para adaptá-la às suas necessidades Visualização de quadro: Visualize os fluxos de trabalho de sua campanha usando quadros Kanban. Agrupe tarefas por status, prioridade ou canal de marketing para simplificar seus processos e aumentar a eficiência

Visualize os fluxos de trabalho de sua campanha usando quadros Kanban. Agrupe tarefas por status, prioridade ou canal de marketing para simplificar seus processos e aumentar a eficiência Visualização de calendário: Planeje e programe seus cronogramas de marketing em um calendário visual. Arraste e solte tarefas para ajustar facilmente os prazos e alocar recursos com eficiência

Planeje e programe seus cronogramas de marketing em um calendário visual. Arraste e solte tarefas para ajustar facilmente os prazos e alocar recursos com eficiência Visualização da linha do tempo: Obtenha uma visão geral clara das suas campanhas de marketing em uma linha do tempo interativa. Veja os detalhes das tarefas, as dependências e os marcos para acompanhar o progresso e identificar possíveis gargalos

Ideal para: Equipes que desejam acompanhar o progresso e o desempenho de campanhas individuais em tempo real.

4. Modelo de rastreamento e análise de campanha do ClickUp

Modelo de acompanhamento e análise de campanhas do ClickUp

O modelo Modelo de análise e rastreamento de campanha do ClickUp ajuda você a gerenciar facilmente suas campanhas de marketing. Ele permite que você controle os orçamentos, as métricas de desempenho e os ativos criativos, tudo em um espaço organizado e acessível.

As análises detalhadas ocupam o centro do palco nesse modelo, incluindo custo por aquisição (CPA), custo por clique (CPC), custo por mil (CPM), taxa de cliques (CTR), conversões, taxa de conversão, impressões (Impr.) e taxa de cliques em links (Link Rate).

Monitore os KPIs adaptados às suas campanhas, descubra tendências e tome decisões baseadas em dados. Ferramentas visuais como tabelas e gráficos transformam dados complexos em percepções claras, facilitando o compartilhamento de atualizações com as partes interessadas.

ideal para: Aqueles que desejam se aprofundar nas métricas da campanha e medir o ROI para ajustar suas estratégias.

📖 Leia também: 10 melhores ferramentas de gerenciamento de mídia social para agências

5. Modelo de resumo de campanha do ClickUp

Modelo de resumo da campanha ClickUp

O modelo Modelo de resumo de campanha do ClickUp elimina o estresse do gerenciamento de marketing. Com sede em Documentos do ClickUp ele mantém todos os detalhes de sua campanha - metas, público-alvo, mensagens e resultados - organizados.

A capacidade do modelo de estruturar os principais elementos da campanha o diferencia.

Você pode definir funções, cronogramas e recursos, garantindo que todos saibam exatamente o que precisam fazer e quando. Esse modelo também permite vincular materiais relevantes - como ativos criativos e feedback - para que sua equipe permaneça alinhada do início ao fim.

ideal para: Profissionais de marketing e gerentes de projeto que precisam de uma maneira rápida e fácil de delinear os detalhes da campanha para todas as partes interessadas.

Dica profissional: Divida seus programas de marketing em tarefas claras, adicione prazos e ajuste conforme necessário com o Software de marketing ClickUp .

6. Modelo de esboço de campanha do ClickUp

modelo de esboço de campanha: exemplo de quadro kanban

O modelo Modelo de esboço de campanha do ClickUp mantém suas campanhas de marketing organizadas e no caminho certo.

Esse modelo abrange todos os elementos essenciais: brainstorming, definição de cronogramas e orçamento. Além disso, ele solicita que você pense em detalhes importantes como canais de distribuição, métricas de sucesso e funções da equipe

Com seu layout visual claro, você pode ver como todas as peças se encaixam, facilitando a criação de um sólido plano de projeto de marketing do início ao fim.

Ideal para: Equipes de marketing que desejam organizar a estrutura e os principais componentes da campanha antes de mergulhar na execução.

7. Modelo de proposta de campanha ClickUp

O modelo de proposta de campanha do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar e acompanhar campanhas do início ao fim.

O modelo Modelo de proposta de campanha ClickUp ajuda você a criar uma proposta estruturada que descreve tudo o que é necessário para a aprovação da campanha.

Comece definindo seus objetivos, estratégias e o impacto que você espera. Dessa forma, todos os envolvidos saberão a direção exata da campanha.

O modelo enfatiza os resultados mensuráveis, permitindo que você defina metas específicas e métricas de sucesso que orientarão gerenciamento de projetos de marketing e servir como uma forma de avaliar o sucesso posteriormente.

Com seções para cronogramas e orçamentos, você pode apresentar um roteiro e um plano financeiro claros. Seu design também incentiva a comunicação e o feedback contínuos, facilitando o refinamento de ideias e estratégias à medida que a campanha se desenvolve.

ideal para: Apresentar ideias de campanha às partes interessadas, delineando estratégias, orçamentos e metas com clareza.

Dica profissional: Ao criar um roteiro de marketing pense nele como uma jornada. Defina seu destino (metas) e planeje sua rota (táticas). Mantenha-se flexível, faça ajustes ao longo do caminho e certifique-se de que cada etapa o aproxime do objetivo final.

8. Modelo de calendário de campanha do ClickUp

Modelo de calendário de campanha do ClickUp

O modelo Modelo de calendário de campanha do ClickUp reúne todas as suas campanhas em uma única exibição, para que você possa ver facilmente os próximos eventos, prazos e marcos.

Alterne entre os Visualização do calendário do ClickUp e Timeline View, dependendo de suas necessidades - quer você queira um detalhamento diário ou uma visão geral mais ampla da campanha. Isso facilita a adaptação à medida que suas campanhas de mídia social evoluem.

Além disso, você pode organizar as campanhas por tipo ou canal, seja mídia social, e-mail ou lançamentos de produtos.

ideal para: Equipes que precisam de uma visão visual e centralizada de todos os cronogramas e prazos de campanha para uma melhor organização.

9. Modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp

Modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp simplifica a forma como você planeja, executa e gerencia suas campanhas de marketing.

Um de seus recursos de destaque é o formulário intuitivo de solicitação de campanha, uma seção pré-criada em que as partes interessadas podem enviar os principais detalhes da campanha, como objetivos, público-alvo e cronogramas. Com todas as informações essenciais coletadas antecipadamente, você economizará tempo, eliminará as suposições e começará com uma base sólida.

Esse modelo transforma o caos em clareza, ajudando você a criar campanhas que sempre acertam o alvo.

Ideal para: Aqueles que lidam com campanhas e promoções e desejam uma ferramenta completa para gerenciamento e coordenação.

Fato divertido: A campanha publicitária "Marlboro Man" foi veiculada por mais de 50 anos, o que a torna uma das mais duradouras e bem-sucedidas da história do marketing.

10. Modelo de relatório de campanha do ClickUp

Modelo de relatório de campanha do ClickUp

Desde o rastreamento de métricas de desempenho, como ROI e engajamento, até a identificação de tendências, a Modelo de relatório de campanha do ClickUp apresenta tudo de uma maneira fácil de interpretar e agir.

Em vez de vasculhar planilhas ou dados desconectados, você tem uma visão completa do impacto da sua campanha.

Juntamente com as métricas, o modelo inclui seções para comentários, ajudando-o a explicar o por que por trás dos números. Ele pode fornecer contexto para um aumento repentino nas conversões ou delinear ajustes para obter melhores resultados, garantindo que seus insights sejam claros e acionáveis.

ideal para: Equipes de marketing focadas na criação de relatórios detalhados que consolidam os dados de desempenho da campanha.

Leia também:📖 Processo de planejamento de marketing: Detalhamento passo a passo

11. Modelo de quadro branco de brainstorming de lançamento de campanha do ClickUp

Modelo de quadro branco de brainstorming de lançamento de campanha do ClickUp

O modelo Modelo de quadro branco de brainstorming para lançamento de campanha do ClickUp revoluciona a forma como você planeja campanhas de marketing. Ele foi criado para tornar o brainstorming animado, colaborativo e visualmente envolvente.

Combinando mind maps (mapas mentais), notas adesivas e listas, ele se adapta a qualquer estilo de brainstorming, enquanto os prompts incorporados estimulam ideias criativas. Com a colaboração em sua essência, ele garante que todas as vozes sejam ouvidas.

Seu layout vibrante não apenas organiza os pensamentos - ele energiza o planejamento de marketing ajudando você a manter o foco.

Ideal para: Equipes criativas que desejam fazer brainstorming e visualizar ideias em um formato colaborativo e dinâmico de quadro branco.

12. Modelo de anúncio do ClickUp

Modelo de anúncio de mídia social do ClickUp

O modelo Modelo de anúncio do ClickUp simplifica todas as etapas de suas campanhas publicitárias.

Esse modelo ajuda você a gerar rapidamente ideias criativas, dividi-las em etapas acionáveis e manter o controle de seus objetivos. Ele garante que você mantenha o foco no público-alvo e na mensagem da campanha, ao mesmo tempo em que oferece uma estrutura clara para o acompanhamento. E o que é ainda melhor?

O modelo vem com acompanhamento de desempenho em tempo real, permitindo que você monitore os principais kPIs de marketing à medida que sua campanha é implementada. Ele vem com:

Calendar View: Programar visualmente o cronograma para cada tarefa de publicidade

Programar visualmente o cronograma para cada tarefa de publicidade Visualização por cliente: Categorizar e priorizar tarefas com base em clientes específicos

Categorizar e priorizar tarefas com base em clientes específicos Budget View: Alocar e monitorar seu orçamento para gastos eficientes

Alocar e monitorar seu orçamento para gastos eficientes Advertisements View: Centralize e monitore todos os seus anúncios ativos

Centralize e monitore todos os seus anúncios ativos Designers View: Distribua e gerencie tarefas entre sua equipe de design

Os ajustes podem ser feitos em qualquer lugar, tornando a estratégia de sua campanha ainda mais eficaz à medida que ela evolui.

Ideal para: Profissionais de marketing que planejam gerenciar e otimizar anúncios em várias plataformas.

Fato divertido: O primeiro anúncio de banner on-line foi criado em 1994 pela AT&T. Ele apareceu no HotWired.com e teve uma taxa de cliques de 44%.

ClickUp, campanhas e você: Uma combinação vencedora

Se você estiver pronto para levar suas campanhas de marketing para o próximo nível, o conjunto de modelos de marketing do ClickUp o ajudará a se manter no caminho certo.

Esses modelos foram criados para simplificar seu fluxo de trabalho com recursos intuitivos, colaboração em tempo real e recursos de rastreamento de desempenho.

Além disso, com as visualizações do ClickUp, como Timeline e Calendar, você pode mapear facilmente os cronogramas da campanha, definir prazos e visualizar toda a sua estratégia em um piscar de olhos. Registre-se hoje mesmo e comece a criar campanhas de marketing perfeitas e bem-sucedidas com o ClickUp!