Gerenciamento de projetos no Jira: o guia definitivo para 2026

O Jira é, há muito tempo, sinônimo de rastreamento de bugs e problemas entre equipes de software. Ele também funciona como um centro para equipes de desenvolvimento, gerentes de projeto e profissionais de negócios que planejam, acompanham e entregam trabalhos, especialmente para aqueles que utilizam metodologias ágeis.

Nesta postagem do blog, vamos analisar detalhadamente o gerenciamento de projetos do Jira, abordando o que ele faz bem e como você pode lidar com suas partes mais complexas.

Como um bônus rápido, também vamos dar uma olhada no ClickUp como alternativa! 🤩

Vamos parar de ficar esperando agora! 💪

O que é o gerenciamento de projetos do Jira?

via Jira

O Jira é um software de gerenciamento de projetos e acompanhamento de tarefas amplamente utilizado, desenvolvido pela Atlassian. Ele ajuda as equipes a organizar, acompanhar e gerenciar seu trabalho, especialmente em ambientes de desenvolvimento de software e ágeis.

A plataforma oferece recursos para planejar projetos, acompanhar tarefas, gerenciar bugs e gerar relatórios. Você também conta com recursos de colaboração multifuncional para garantir que sua equipe trabalhe em conjunto para entregar projetos com sucesso.

🧠 Curiosidade: Em 1947, engenheiros de Harvard encontraram uma mariposa presa dentro do relé do computador Mark II. Eles a colaram em seu diário de bordo com a anotação “primeiro caso real de bug encontrado”. Esse momento deu início ao termo moderno rastreamento de bugs.

Como funciona o gerenciamento de projetos do Jira

O Jira organiza o trabalho em torno de alguns conceitos centrais que orientam como as equipes planejam, acompanham e entregam projetos. E se você já faz parte da comunidade Atlassian, reconhecerá imediatamente o ecossistema e as integrações que agilizam o início do trabalho.

Vamos familiarizá-lo com os fundamentos do gerenciamento de projetos do Jira:

Projetos e tarefas

Tenha uma visão clara de todo o seu trabalho, organizado em projetos com tarefas que rastreiam todos os bugs no Jira

O Jira começa com esses dois elementos essenciais. Um projeto é simplesmente o espaço onde todo o seu trabalho é realizado. Você pode criar issues como partes individuais desse trabalho, como tarefas, bugs, solicitações, ideias e qualquer coisa que sua equipe precise acompanhar.

Cada tarefa pode ser atribuída, priorizada, atualizada e dividida em partes menores à medida que o trabalho se torna mais detalhado. À medida que sua equipe avança, as tarefas passam por etapas que você pode personalizar para se adequarem à sua forma de trabalhar.

🔍 Você sabia? Os autores (17 engenheiros de software) do Manifesto Ágil não estavam tentando criar regras. Eles só queriam uma maneira mais simples e humana de colaborar. O que escreveram durante uma viagem para esquiar em Utah foram quatro valores fundamentais e 12 princípios que moldaram um movimento global.

Quadros e fluxos de trabalho

Organize suas tarefas em um espaço de trabalho visual para manter sua equipe alinhada com o Jira

Os painéis e fluxos de trabalho são onde o Jira transforma a estrutura em algo visual. Um fluxo de trabalho descreve as etapas que uma tarefa segue, como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluída”. Você pode personalizar as etapas com base na forma como sua equipe trabalha.

Os painéis exibem essas etapas como colunas, com cada tarefa aparecendo como um cartão que você pode arrastar pelo fluxo de trabalho.

Não importa se você usa quadros Scrum para trabalhos baseados em sprints ou quadros Kanban para progresso contínuo. Essa configuração facilita identificar gargalos, ver quem está trabalhando em quê e manter todos alinhados.

📖 Leia também: Integrações do Jira para maior funcionalidade e produtividade

Relatórios e painéis

O Jira oferece um panorama do progresso, da carga de trabalho e do desempenho para que você possa identificar tendências

Relatórios e painéis ajudam você a entender como o trabalho está avançando. Relatórios oferecem insights rápidos sobre itens como tarefas em aberto, progresso do sprint, tempo registrado ou distribuição da carga de trabalho.

Os painéis reúnem essas informações usando gadgets que se atualizam automaticamente, para que você possa ter uma visão geral completa de uma só vez. Com os dois funcionando em conjunto, sua equipe pode identificar riscos antecipadamente e tomar decisões com base em dados reais.

📮 ClickUp Insight: Acha que essas “pequenas distrações” causadas pelo trabalho invisível não são nada demais? Elas são. Para 28% dos funcionários, as pequenas interrupções e a constante alternância entre tarefas prejudicam o trabalho concentrado e produtivo, reduzindo a produtividade geral e aumentando sua carga mental. Com os painéis do ClickUp e a visualização personalizada da página inicial, você pode criar um painel de produtividade pessoal que oferece uma visão geral panorâmica e cristalina de todo o seu trabalho, incluindo aquelas tarefas que passam despercebidas. Descubra onde seu tempo realmente está sendo gasto e capacite-se para priorizar de forma inteligente.

Casos de uso do gerenciamento de projetos do Jira

Veja a seguir os casos de uso mais comuns do gerenciamento de projetos do Jira, para que você possa ver como ele dá suporte às fases do seu projeto:

Personalização do fluxo de trabalho de operações comerciais para equipes diversas

Criação de cronograma e roteiro do projeto para uma comunicação proativa com as partes interessadas

Acompanhamento de problemas e garantia de qualidade com ferramentas de rastreamento de bugs e testes

Desenvolvimento ágil de software com quadros Scrum e Kanban para com quadros Scrum e Kanban para gerenciar ciclos de sprint

Alocação de recursos e planejamento de capacidade para otimizar a distribuição da carga de trabalho

Gerenciamento de portfólio e programas para acompanhar dependências e fluxos de trabalho de aprovação entre equipes

🔍 Você sabia? A integração contínua e a entrega contínua refletem a ideia de resultados pequenos, frequentes e de alta qualidade, em vez de grandes lançamentos.

Como usar o Jira para gerenciamento de projetos (passo a passo)

Usar o Jira fica muito mais fácil quando você entende o fluxo por trás dele. Vamos ver como usar o Jira para criar uma configuração de gerenciamento de projetos:

Passo 1: Configure seu ambiente do Jira

Comece criando sua conta no Jira e acessando a seção Projetos. Ao selecionar Criar projeto, você poderá escolher uma configuração que se adapte à forma de trabalho da sua equipe: Scrum, Kanban ou um projeto em branco, caso deseje controle total.

Crie seu quadro de projetos no Jira

Dê um nome ao seu projeto, escolha uma chave de projeto e decida se prefere um espaço gerenciado pela equipe para um manuseio mais simples ou uma configuração gerenciada pela empresa para uma personalização mais profunda.

📖 Leia também: Software de gerenciamento de projetos desenvolvido com base em fluxos de trabalho OKR

Passo 2: Configure seu projeto

Em seguida, configure o ambiente para que ele se adapte ao seu fluxo de trabalho. Você pode ajustar os tipos de tarefas, como tarefas, bugs, histórias e épicos, e configurar fluxos de trabalho que descrevam como o trabalho se desenvolve.

Personalize a visualização, edite status e adicione responsáveis no Jira

Este também é o momento de personalizar campos, definir permissões e organizar notificações para que sua equipe tenha o nível certo de visibilidade.

Se você gerencia vários projetos, pode até criar modelos reutilizáveis de planejamento de sprints ou modelos de relatórios de bugs para manter a consistência.

Passo 3: Planeje seu trabalho com issues e epics

Com a estrutura pronta, comece a dividir o trabalho. Cada tarefa, bug ou recurso se torna uma tarefa, e você pode agrupar tarefas relacionadas em épicos para gerenciar volumes maiores de trabalho de forma mais organizada.

Adicione mais contexto às suas tarefas do Jira

Adicione detalhes como responsáveis, prioridades, prazos e descrições para que todos saibam exatamente o que precisa ser feito. Se uma tarefa parecer muito grande, divida-a em subtarefas para facilitar o acompanhamento do progresso.

🧠 Curiosidade: A Hunter & Ready, uma empresa de sistemas operacionais em tempo real, lançou o primeiro “bug bounty” oficial em 1983. Eles ofereceram aos clientes um Volkswagen Beetle (“bug”) caso encontrassem um bug de software real no sistema operacional Versatile Real-Time Executive (VRTX) da empresa. Fonte

Passo 4: Colabore e reflita

O Jira funciona ainda melhor quando está conectado às conversas e à documentação da sua equipe. Você pode usar o Confluence ou as páginas do Jira para compartilhar notas, especificações e decisões, para que todos fiquem alinhados.

No final de cada sprint ou marco importante, reserve um tempo para refletir sobre o que funcionou e o que não funcionou. Essas retrospectivas ajudam você a refinar fluxos de trabalho, ajustar processos e manter sua equipe em constante aprimoramento ao longo do tempo.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos para automatizar a organização do backlog do sprint

Dicas e práticas recomendadas para gerenciamento de projetos no Jira

Depois de entender como o Jira funciona, o verdadeiro valor está em usá-lo de forma eficaz. Aqui estão algumas dicas e práticas recomendadas de gerenciamento de projetos para otimizar sua configuração:

Padronize suas etiquetas de maneira inteligente: Crie alguns campos personalizados bem definidos em vez de deixar que todos inventem novos. Isso garante consistência e facilita a realização de pesquisas significativas em JQL (Jira Query Language) posteriormente

Dê a cada filtro e painel um nome claro: Use uma convenção como ‘ – ’ para que os colegas de equipe saibam exatamente para que cada um serve

Incorpore automação de fluxos de trabalho: Adicione pós-funções e validadores nas transições para que, por exemplo, quando alguém marque uma tarefa como “Concluída”, ela atualize automaticamente determinados campos ou notifique outras partes interessadas

Restringir a criação de rótulos: Permita a criação de novos rótulos apenas em circunstâncias controladas. Isso garante que rótulos importantes, como “Pronto para revisão” ou “Bloqueador”, sejam usados de forma confiável

Agrupe tarefas em blocos significativos: Use sprints, versões ou épicos estrategicamente para estruturar os resultados de forma alinhada com o valor para o cliente

Evite a desorganização do painel: Crie painéis dedicados para funções específicas (por exemplo, desenvolvedores, gerentes de projeto) e atribua a cada um deles um objetivo claro

🔍 Você sabia? Uma pesquisa realizada pelos psicólogos Robert Rogers e Stephen Monsell revelou que, mesmo quando as pessoas sabem que estão prestes a mudar de tarefa e a mudança ocorre em um intervalo previsível, seus cérebros ainda ficam mais lentos. Mesmo com tempo extra para se preparar, o “custo da mudança” nunca desaparece totalmente.

Desafios comuns no gerenciamento de projetos com o Jira

À medida que os projetos crescem e as equipes se expandem, você pode se deparar com certos desafios que o levam a considerar alternativas ao Jira.

Vamos explorar alguns deles:

Problemas de desempenho: Você pode enfrentar tempos de carregamento lentos, especialmente com grandes conjuntos de dados e fluxos de trabalho complexos. Além disso, manutenção inadequada da instância, excesso de plug-ins e versões desatualizadas agravam esse problema

Falta de gerenciamento abrangente de recursos: Não há recursos Não há recursos de gerenciamento estratégico de portfólio de projetos e planejamento de recursos disponíveis, o que obriga você a recorrer a ferramentas adicionais, como o Jira Align

Ferramentas limitadas de gerenciamento de tempo e orçamento: O software de rastreamento de bugs carece de recursos nativos para o acompanhamento de orçamentos de projetos, custos ou gerenciamento da carga de trabalho da equipe

Fluxos de trabalho rígidos: Alguns usuários relatam que seus recursos ágeis, como gráficos de burndown e sprints, carecem de profundidade ou são difíceis de personalizar

Falta de recursos de gerenciamento de ideias: Sua equipe terá que criar tarefas ou campos personalizados para acompanhar as ideias, em vez de usar funcionalidades específicas para o gerenciamento de ideias

Veja o que um usuário real tem a dizer sobre o Jira:

O Jira oferece muitos recursos, mas às vezes parece excessivamente complexo para fluxos de trabalho simples. Navegar entre quadros, tarefas e backlogs pode ser lento ou envolver mais etapas do que o esperado. Além disso, quando há muitos campos e fluxos de trabalho personalizados, a interface tende a ficar confusa, o que torna mais difícil manter um espaço de trabalho limpo e organizado.

O Jira oferece muitos recursos, mas às vezes parece excessivamente complexo para fluxos de trabalho simples. Navegar entre quadros, tarefas e backlogs pode ser lento ou envolver mais etapas do que o esperado. Além disso, quando há muitos campos e fluxos de trabalho personalizados, a interface tende a ficar confusa, o que torna mais difícil manter um espaço de trabalho limpo e organizado.

Como o ClickUp resolve os desafios do Jira e auxilia no gerenciamento de projetos

O trabalho hoje está desorganizado.

Nossos projetos, conhecimento e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos atrasam.

O software de gerenciamento de projetos do ClickUp resolve isso com o aplicativo completo para o trabalho, que combina projetos, conhecimento e chat em um só lugar — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Vamos explorar alguns dos excelentes recursos que ele oferece.

Gerenciamento de tarefas

As tarefas do ClickUp são a base central do trabalho aqui. São contêineres flexíveis que podem conter informações detalhadas, depender de outras tarefas e até mesmo ser vinculadas a conversas e documentação.

Crie tarefas do ClickUp na sua lista para gerenciar o trabalho e obter uma visão clara dos seus projetos

Suponha que você esteja gerenciando o lançamento de um produto. Você pode criar uma lista chamada “Tarefas de Lançamento do 3º Trimestre” e criar tarefas dentro dela, como “Rascunho do texto de marketing”, “Realizar testes de usabilidade” e “Implantar na produção”. Adicione subtarefas, responsáveis, prazos, dependências e notas a cada tarefa.

Além disso, com esse sistema de gerenciamento de tarefas, você pode:

Configure seus próprios Em Revisão , Bloqueado e Aguardando Feedback Estados Personalizados do ClickUp com base na forma como sua equipe trabalha, como

Personalize os campos personalizados do ClickUp que são importantes para o seu projeto: menus suspensos, texto, pessoas, números e muito mais. Isso ajuda você a capturar metadados como fase do projeto, responsável, nível de risco ou orçamento

Visualize suas tarefas da maneira que fizer mais sentido para sua equipe com (Gráfico de Gantt, Quadro Kanban, Linha do tempo, Visualização de calendário e muito mais) da maneira que fizer mais sentido para sua equipe com as Visualizações do ClickUp

🚀 Vantagem do ClickUp: Gerencie atualizações de status repetitivas, atribuições, lembretes e transferências de tarefas com as automações do ClickUp. Funcionando com regras do tipo “se isso, então faça aquilo”, essas automações personalizadas mantêm seu fluxo de trabalho em andamento em segundo plano. Crie automações personalizadas no ClickUp para lidar com o trabalho rotineiro enquanto sua equipe se concentra na estratégia Digamos que sua equipe de design mova uma tarefa para o status “Pronto para revisão”. Em vez de notificar o revisor manualmente, você pode configurar uma automação para, instantaneamente: Atribua a tarefa ao revisor

Adicione uma data de vencimento para a revisão

Envie uma notificação no canal do seu projeto

Atualize um campo personalizado como “Fase de revisão” Crie um hoje mesmo:

Inteligência alimentada por IA

O ClickUp Brain, o assistente com inteligência artificial da plataforma, conecta suas tarefas, documentos, mensagens e o conhecimento da equipe. Ele entende seu trabalho, seus projetos e o contexto da equipe para ajudar você a agir com rapidez.

Seu Gerenciador de Conhecimento com IA sabe tudo o que está acontecendo dentro do seu espaço de trabalho. Ele extrai respostas de tarefas, documentos, chats, arquivos enviados e até mesmo integrações como Slack, Google Drive ou GitHub.

Solicite ao Gerenciador de Conhecimento com IA do ClickUp Brain que extraia insights contextuais do seu espaço de trabalho

Você pode usar a IA no gerenciamento de projetos perguntando:

Qual é a versão final das especificações do produto?

Mostre-me todas as tarefas relacionadas à integração

Qual foi a decisão da reunião de revisão da semana passada?

Gerenciador de Projetos com IA

O ClickUp Brain também atua como um gerente de projetos com IA que lida com as partes repetitivas da execução de um projeto. Ele verifica automaticamente o progresso, prepara atualizações, elabora listas de tarefas, resume threads de comentários e até gera reuniões diárias.

Peça ao Gerente de Projetos com IA do ClickUp Brain para identificar gargalos e fornecer contexto em segundos

Você pode dizer coisas como:

Crie tarefas de acompanhamento a partir das notas da reunião de ontem

Resuma o progresso do sprint para a liderança

Atualize o status das tarefas concluídas hoje

Por exemplo, à medida que o lançamento do seu produto no terceiro trimestre ganha impulso, seu espaço de trabalho fica repleto de tarefas nas áreas de marketing, design, engenharia e controle de qualidade. Basta perguntar ao ClickUp Brain: “Qual é o progresso mais recente nas tarefas do lançamento do terceiro trimestre?” Ele irá extrair informações de todas as tarefas, documentos, comentários e integrações relacionadas.

Então, você percebe que o texto da campanha está atrasado. Você pede ao ClickUp Brain para: “Criar tarefas de acompanhamento para os itens de marketing bloqueados e atribuí-las aos responsáveis certos.” Em segundos, o ClickUp Brain gera novas tarefas, vincula-as aos comentários de origem e as atribui às pessoas certas.

Tem certeza de que está fazendo o melhor uso possível da IA no gerenciamento de projetos? Assista a este vídeo para saber:

O ClickUp Chat traz as conversas da sua equipe para o mesmo lugar onde você trabalha, conectando-as a Tarefas, Documentos e um contexto relevante. Você pode configurar Canais para equipes ou projetos, ou usar Mensagens Diretas para conversas privadas.

Colabore de forma assíncrona, garantindo que todos estejam alinhados nas mesmas tarefas com o ClickUp Chat

E quando surgir algo importante, basta transformar qualquer mensagem do chat em uma tarefa do ClickUp. Assim, ideias, solicitações ou feedbacks não desaparecem no histórico do chat. Além disso, você pode incorporar anexos, links e texto formatado, @mencionar membros da equipe e reagir com emojis para manter o clima descontraído.

O ClickUp Brain também se integra aqui, consolidando pontos importantes como feedback, tarefas e decisões. Você também pode solicitar que ele resuma as discussões diretamente no chat.

💡 Dica profissional: Participe de uma rápida sessão do ClickUp SyncUp diretamente do seu canal de chat para transformar conversas em check-ins rápidos e focados. Você reduz atrasos, obtém decisões instantâneas, desbloqueia itens de trabalho e impulsiona o desempenho da equipe sem precisar agendar outra reunião.

Colaboração e gerenciamento de ideias

Os Quadros Brancos do ClickUp são uma tela visual e colaborativa integrada diretamente ao seu espaço de trabalho. Em vez de mudar para outras ferramentas, sua equipe pode esboçar ideias, mapear processos e fazer brainstorming em conjunto em tempo real.

Esboce ideias abstratas e transforme-as em tarefas concretas enquanto colabora com sua equipe usando os quadros brancos do ClickUp

Você pode adicionar formas, setas, caixas de texto e notas adesivas para criar fluxogramas, mapas mentais, wireframes ou qualquer diagrama visual. Você pode importar tarefas do ClickUp diretamente para o seu quadro branco ou até mesmo converter notas adesivas em tarefas executáveis.

Aqui está um exemplo de fluxo de trabalho de uma sessão de brainstorming sobre estratégia de produto:

Desenhe um fluxograma básico: Conceito → MVP → Beta → Lançamento

Coloque notas adesivas para histórias de usuário como “Fluxo de cadastro” e “Rascunho de recurso principal”

Transforme notas adesivas em tarefas do ClickUp com responsáveis e níveis de prioridade

Desenhe setas para mostrar dependências e adicione comentários embutidos

🚀 Vantagem do ClickUp: Crie documentos dinâmicos ao lado de suas tarefas, bate-papos e fluxos de trabalho com o ClickUp Docs. Com páginas aninhadas para resumos de produtos, colaboração em tempo real e insights baseados em IA, eles mantêm o conhecimento do seu projeto organizado, pesquisável e sempre conectado ao trabalho que ele apoia.

Relatórios e acompanhamento de projetos

Os painéis do ClickUp funcionam como o centro de controle da sua equipe para visualizar tudo o que importa, desde o estado do projeto até tendências de trabalho, tempo gasto e muito mais.

Adicione um cartão personalizado ao seu painel do ClickUp para acompanhar métricas-chave específicas

Aqui estão alguns cartões personalizados para configurar:

Cartão de portfólio para acompanhar o progresso em várias listas ou pastas

Cartões de gráfico de barras/gráfico de pizza/gráfico de linhas para entender dados de tarefas, como tarefas por responsável, tempo registrado ou tarefas por status

Cartão de Cálculo para realizar cálculos personalizados, incluindo somas, médias ou fórmulas

Um dos recursos mais poderosos dos painéis são os cartões de IA. Eles fornecem insights gerados em tempo real diretamente no seu painel.

Configure cartões de IA personalizados no seu painel do ClickUp para não precisar perder tempo interpretando informações

Adicione estes cartões:

Resumo executivo de IA para um resumo de alto nível do status do projeto, gerado automaticamente para a liderança

Atualização de projeto com IA para destacar alterações recentes, tarefas concluídas e principais riscos

Cartão de IA que permite executar prompts personalizados com base no seu espaço de trabalho

Ouça Trevor Bekolay, Cientista Sênior de Pesquisa e Cofundador da Applied Brain Research:

Mudamos do Jira para o ClickUp e estamos muito satisfeitos com a mudança, pois agora podemos realizar mais processos diretamente no ClickUp, como manter uma base de conhecimento interna, executar e registrar os resultados de eventos Scrum, além de acompanhar metas e prazos. O ClickUp também é significativamente mais rápido e responsivo do que o Jira.

Mudamos do Jira para o ClickUp e estamos muito satisfeitos com a mudança, pois agora podemos realizar mais processos diretamente no ClickUp, como manter uma base de conhecimento interna, executar e registrar os resultados de eventos Scrum, além de acompanhar metas e prazos. O ClickUp também é significativamente mais rápido e responsivo do que o Jira.

📮 ClickUp Insight: 33% das pessoas ainda acreditam que multitarefa é sinônimo de eficiência. Na verdade, a multitarefa apenas aumenta o custo da alternância de contexto. Quando seu cérebro salta entre abas, chats e listas de tarefas, o foco profundo é o que mais sofre. O ClickUp ajuda você a se concentrar em uma única tarefa com intenção, reunindo tudo o que você precisa em um só lugar! Está trabalhando em uma tarefa, mas precisa consultar a internet? Basta usar sua voz e pedir ao ClickUp Brain MAX para fazer uma pesquisa na web na mesma janela. Quer conversar com o Claude e dar os últimos retoques no rascunho em que está trabalhando? Você também pode fazer isso, sem sair dos seus Espaços de Trabalho! Tudo o que você precisa — pense em chat, documentos, tarefas, painéis, vários LLMs, pesquisa na web e muito mais — está em um único espaço de trabalho de IA convergente, pronto para uso!

Comparação entre o gerenciamento de projetos do Jira e do ClickUp

Na disputa entre ClickUp e Jira, quem leva a melhor? Veja o que cada um tem a oferecer. 👇

Critérios ClickUp Jira Público-alvo Equipes versáteis e multifuncionais em diversos setores Equipes de desenvolvimento de software e equipes técnicas Interface do usuário e usabilidade Fácil de usar, altamente personalizável, suporta mais de 15 visualizações, incluindo Lista, Quadro, Calendário, Gantt, Linha do tempo e Carga de trabalho Interface mais técnica, otimizada para o acompanhamento de tarefas Hierarquia e estrutura do projeto Hierarquia escalável: Espaços, Pastas, Listas, Tarefas, Subtarefas Fluxo de trabalho menos modular e orientado por tickets Automação Automação integrada para gerenciamento de tarefas, automação sem código para alterações de status, notificações e atribuições A automação avançada, especialmente para fluxos de trabalho de desenvolvimento, utiliza a API REST e scripts personalizados Suporte ágil Bom suporte para Scrum e quadros Kanban; flexível para várias metodologias Estrutura ágil robusta com Scrum avançado, Kanban, gráficos de burndown e Jira Query Language (JQL) Recursos de colaboração Chat integrado, integração com o Docs, colaboração em tempo real, atualizações de status automatizadas, sugestões de tarefas baseadas em IA e resumos Colaboração principalmente por meio de comentários e integrações Ecossistema de integração Integra-se a mais de 1.000 aplicativos, com dados centralizados para maior visibilidade Conecta-se a mais de 3.000 aplicativos e a uma ampla gama de ferramentas para desenvolvedores Relatórios e painéis Painéis personalizados, recursos visuais em tempo real e relatórios gerados por IA Relatórios integrados avançados e monitoramento ágil de métricas

🌟 Bônus: Hoje, as equipes de projeto podem realizar mais tarefas e economizar muito tempo e esforço usando os agentes de IA certos. Aqui está um vídeo que explica tudo o que você precisa saber sobre como usar os agentes de IA do ClickUp para gerenciamento de projetos.

Modelos para começar a usar o ClickUp

Se você quiser pular a configuração e ir direto para a organização do seu trabalho, explore os modelos do ClickUp. Aqui estão nossas principais sugestões que vão ajudar você a começar imediatamente:

1. Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Baixe um modelo gratuito Gerencie fluxos de trabalho grandes, complexos e multifuncionais do início ao fim com o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp vem pré-configurado com tudo o que você precisa para um trabalho sério em projetos. Você tem 30 status personalizados que podem ser adaptados de acordo com o seu plano de projeto, como Revisão e Entrega.

Além disso, ele oferece 11 campos personalizados para registrar metadados importantes, como prioridade, risco, capacidade da equipe ou tipo de projeto. Isso facilita filtrar e segmentar tarefas com base no que é mais importante.

🧠 Curiosidade: Na década de 1950, eles eram chamados de “codificadores”, “matemáticos” ou “assistentes de programação”. O termo “engenharia de software” só surgiu em 1968, durante uma conferência da OTAN que abordou a “crise do software”.

2. Modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp

Baixe um modelo gratuito Crie uma visão geral do seu projeto com o modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp

O modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp é uma maneira simples de mapear projetos importantes sem se perder nos detalhes. Ele vem com três status personalizados (A fazer, Em andamento e Implementado) que permitem acompanhar o progresso sem complicar demais as coisas.

Além disso, o modelo Kanban oferece cinco campos personalizados, como Aprovador, Fase de Design e Equipe do Projeto, para capturar o contexto adequado para cada tarefa. Há uma Visualização da Lista de Entregáveis para uma visão geral clara das tarefas e uma Visualização da Linha do Tempo (Gantt) para visualizar prazos e dependências, entre outras.

3. Modelo de cronograma de projeto do ClickUp

Baixe um modelo gratuito Visualize o andamento do projeto com linhas do tempo codificadas por cores usando o modelo de cronograma de projeto do ClickUp

O modelo de cronograma de projeto do ClickUp oferece controle total sobre sua linha do tempo. Ele vem com campos personalizados, como Linha do tempo do projeto, Etapas do projeto e Orçamento, para que você possa registrar as informações que realmente importam para você e para as partes interessadas.

Você também tem acesso a diferentes visualizações, como a visualização de fases do projeto, para dividir as tarefas em partes lógicas, e a visualização de resumo do projeto, para uma visão rápida e geral do progresso. O modelo também integra controle de tempo, dependências e alertas automatizados.

4. Modelo de Carta de Projeto do ClickUp

Baixe um modelo gratuito Obtenha uma lista de verificação fácil de usar para acompanhar o progresso da sua equipe com o modelo de carta de projeto do ClickUp

O modelo de carta de projeto do ClickUp oferece uma base sólida para você construir seu projeto. Ele ajuda a definir o objetivo e o escopo do seu projeto para que sua equipe principal e as partes interessadas externas permaneçam alinhadas desde o início.

Você recebe uma lista de verificação para acompanhar itens essenciais, como metas, entregas e funções das partes interessadas. Além disso, você pode incorporar tarefas, notas e documentos compartilhados diretamente no termo de abertura.

5. Modelo de gerenciamento ágil Scrum do ClickUp

Baixe um modelo gratuito Use o modelo de gerenciamento ágil Scrum do ClickUp para executar sprints, fazer retrospectivas e relatar o progresso

O modelo de gerenciamento ágil Scrum do ClickUp é destinado a equipes que gerenciam backlogs de sprints.

Ele suporta até 30 status personalizados, incluindo Em revisão e Pronto para implantação, para refletir fluxos de trabalho reais. Você também tem campos personalizados, como Tipo de item, para ajudar a marcar e acompanhar o trabalho com base em sua natureza (bug, história, recurso).

🔍 Você sabia? A AT&T Bell Labs criou o SCCS (Sistema de Controle de Código-Fonte) para impedir que desenvolvedores sobrescrevessem o código uns dos outros no Unix. Sem o SCCS, ferramentas como o Git e os pipelines de integração dos quais as equipes do Jira dependem não existiriam.

Sua equipe precisa de mais! Mude para o ClickUp

A esta altura, você já sabe como funciona o gerenciamento de projetos no Jira, incluindo seus pontos fortes, suas peculiaridades e como ele lida com tarefas, sprints e fluxos de trabalho. Mas se todas as configurações, permissões e etapas de instalação ainda parecem complicadas, é hora de fazer a transição.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece uma estrutura que não exige muito esforço. Você pode planejar sprints, acompanhar o trabalho, visualizar fluxos de trabalho, gerenciar documentos e automatizar tarefas repetitivas (sem a curva de aprendizado íngreme).

E com o ClickUp Brain e recursos como Quadros Brancos, Painéis e Automações integrados, você terá a sensação de que seu trabalho finalmente está acontecendo em um único lugar. Na verdade, com o espaço de trabalho convergente de IA do ClickUp, você pode finalmente dizer adeus ao gerenciamento de uma dúzia de ferramentas apenas para dar conta do seu dia de trabalho.

Não fique esperando. Cadastre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes (FAQ)

Sim, o Jira Cloud é uma ferramenta de gerenciamento de projetos projetada principalmente para equipes de desenvolvimento de software. Ele oferece suporte à metodologia Ágil, ajuda as equipes a gerenciar histórias de usuários, bugs, sprints e fluxos de trabalho, e é amplamente utilizado para acompanhar trabalhos de engenharia em grande escala.

A maior desvantagem do software Jira é sua complexidade. Ele tem uma curva de aprendizado íngreme, exige muita configuração e, muitas vezes, requer um administrador do Jira para manter fluxos de trabalho, permissões e tipos de tarefas.

O ClickUp é uma alternativa mais simples e intuitiva ao Jira para gerenciar projetos. Ele oferece visualizações flexíveis de projetos, configuração fácil, documentação integrada, automações, quadros brancos, ClickUp Brain e fluxos de trabalho personalizáveis sem a complexidade. Ele centraliza o trabalho em um único lugar e reduz a carga de trabalho do administrador do Jira.