As 10 melhores ferramentas de rastreamento de bugs para gerenciamento de problemas em 2025

Imagine entregar um projeto de software após investir muito esforço, apenas para receber feedback de que o software está cheio de bugs. Que decepção!

Mas essa é a história de todas as equipes de desenvolvimento de software. Porque os bugs coexistem com o software. 🤷🏽‍♀️

Não rastreá-los e corrigi-los a tempo pode levar a atrasos no projeto, software de baixa qualidade, aumento de custos e problemas de segurança.

Mas não se preocupe! As ferramentas de rastreamento de bugs ajudam você a identificar, registrar e gerenciar bugs em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de software. Nesta lista, compilamos algumas das melhores ferramentas de rastreamento de bugs que você pode usar para eliminar bugs de forma eficaz!

Por que o software de rastreamento de bugs se tornou mais essencial do que nunca

As exigências sobre as equipes de software continuam a crescer. Os projetos estão mais complexos, as expectativas dos usuários são maiores e o ritmo dos lançamentos está se acelerando.

Nesses cenários de alto risco, o software de rastreamento de bugs se torna essencial para fornecer produtos confiáveis e de alta qualidade, além de manter a eficiência da equipe.

Veja por que investir em um software robusto de rastreamento de bugs é essencial:

🌟 Experiência de usuário intuitiva: permite que todos os membros da equipe, independentemente do conhecimento técnico, relatem e gerenciem bugs com facilidade, minimizando o tempo de integração e reduzindo erros.

📊 Análises e relatórios abrangentes: fornece insights em tempo real sobre tendências de bugs, tempos de resolução e desempenho da equipe, capacitando os líderes a tomar decisões informadas e melhorar continuamente os processos.

⚒️ Triagem e priorização simplificadas de bugs: facilita a classificação e priorização eficazes de bugs com base na gravidade e no impacto nos negócios, garantindo que as questões críticas sejam resolvidas prontamente.

🔗 Integrações perfeitas: conecta-se facilmente às suas ferramentas de desenvolvimento e comunicação existentes, como GitHub, Slack e plataformas de gerenciamento de projetos, criando um fluxo de trabalho unificado e reduzindo o trabalho manual.

🚦 Fluxos de trabalho personalizáveis: se adaptam aos processos exclusivos da sua equipe, permitindo que você defina status, tags e regras de automação personalizados para um gerenciamento eficiente de bugs.

🔔 Notificações e atualizações automatizadas: mantém todos informados com alertas instantâneos sobre alterações no status dos bugs, atribuições e resoluções, reduzindo falhas de comunicação e atrasos.

🔒 Documentação centralizada: armazena todas as informações relacionadas a bugs, discussões e anexos em um único local acessível, facilitando o acompanhamento do progresso e a consulta a problemas anteriores.

Os 10 melhores softwares de rastreamento de bugs

1. ClickUp (ideal para gerenciamento completo de projetos e bugs)

Rastreie e gerencie bugs de software com eficiência com o ClickUp

A detecção de bugs muitas vezes pode parecer mais difícil do que corrigi-los. Por quê? As equipes de desenvolvimento de software lutam contra relatórios de bugs duplicados, prioridades de bugs pouco claras, atrasos enormes e classificações incorretas de bugs — tudo isso complica desnecessariamente o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

A solução? Uma plataforma robusta de gerenciamento de projetos e bugs que enfrenta esses obstáculos de frente. É aí que entra o ClickUp.

É uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos projetada para melhorar a colaboração, centralizar a comunicação e automatizar fluxos de trabalho.

Experimente o ClickUp Forms Use o ClickUp Forms para coletar solicitações de bugs e convertê-las em tarefas de desenvolvimento.

O ClickUp for Software Teams simplifica todo o processo de rastreamento de bugs. Você pode coletar solicitações de bugs usando os formulários do ClickUp. Crie um formulário personalizado com detalhes como título do bug, descrição, ambiente (navegador, dispositivo etc.) e gravidade.

Cada envio de formulário se torna uma tarefa rastreável, facilitando sua atribuição aos membros relevantes da equipe e seu monitoramento usando o ClickUp Tasks. A melhor parte é que você pode adicionar tags e status personalizados para priorizar o gerenciamento de bugs.

Use o ClickUp Tasks para classificar, gerenciar e priorizar relatórios de bugs

Por exemplo, adicionar tags como “segurança”, “funcional” e “desempenho” para classificar os bugs permite que você entenda quais bugs devem ser resolvidos primeiro. Além disso, ajuda a analisar as tendências dos bugs e identificar problemas recorrentes. Você pode vincular bugs relacionados, adicionar status personalizados e acompanhar o status da resolução dos bugs em tempo real.

O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, simplifica ainda mais esse processo, utilizando IA para resumir automaticamente relatórios de bugs, sugerir tags ou status relevantes e recomendar as próximas etapas com base em dados históricos. Com essa IA, sua equipe pode identificar rapidamente bugs duplicados, obter respostas instantâneas para perguntas comuns e automatizar tarefas repetitivas, economizando tempo valioso e reduzindo o esforço manual.

Gere resumos instantâneos, atualizações de tarefas e respostas com IA sensível ao contexto dentro do seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain.

O ClickUp também automatiza tarefas de desenvolvimento de software e gerenciamento de bugs por meio de fluxos de trabalho personalizados usando o ClickUp Automations e o Autopilot Agents.

Por exemplo, você pode configurar uma automação para que, assim que um desenvolvedor marcar um bug como “Corrigido”, ele mude automaticamente para “Aguardando verificação” e notifique os testadores de garantia de qualidade (QA). Com o Autopilot Agents, você pode levar a automação ainda mais longe, permitindo que agentes alimentados por IA lidem com a triagem rotineira de bugs, atribuam tarefas com base na prioridade e garantam que nada seja esquecido.

Treine agentes Autopilot personalizados no ClickUp para lidar com seus fluxos de trabalho de rastreamento de bugs.

E não é só isso! O ClickUp também oferece modelos de gerenciamento de bugs para tornar o processo mais tranquilo. O Modelo de Rastreamento de Bugs e Problemas do ClickUp ajuda a visualizar o processo de gerenciamento de bugs e oferece uma visão consolidada de todos os bugs. Você também pode monitorar o status em tempo real de cada relatório de bug.

Baixe este modelo Resolva problemas mais rapidamente com o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp.

Casos de uso ideais

Equipes de desenvolvimento de software, analistas de controle de qualidade e gerentes de produto que buscam uma plataforma unificada para rastrear bugs, gerenciar lançamentos e supervisionar o andamento geral do projeto.

Organizações que desejam reduzir a proliferação de SaaS e consolidar várias ferramentas (por exemplo, gerenciamento de projetos, documentação, comunicação, rastreamento de bugs) em um único espaço de trabalho coeso.

Equipes que valorizam muito a personalização, a automação e a assistência com inteligência artificial para otimizar seus fluxos de trabalho de identificação, triagem e resolução de bugs.

Melhores recursos do ClickUp

Use qualquer estilo de projeto que desejar, como gráficos de Gantt, Scrum e Agile.

Resolva problemas e bugs na ordem correta para evitar possíveis bloqueios usando o ClickUp Dependencies

Adicione mais detalhes aos bugs com rótulos personalizados e mantenha sua equipe atualizada sobre o progresso com status personalizados.

Crie roteiros de produtos e registre detalhes de bugs para facilitar o acesso com o ClickUp Docs

Integre com o Slack, GitHub, Confluence e outras ferramentas de desenvolvimento para facilitar o rastreamento de bugs e o desenvolvimento de software.

Aproveite um assistente de IA (ClickUp Brain) para gerar relatórios de bugs, resumir longas discussões, extrair itens de ação ou sugerir soluções.

Desenvolva painéis ClickUp personalizados para visualizar as principais métricas de bugs, como bugs abertos por gravidade, taxas de resolução e carga de trabalho da equipe.

Vincule bugs a projetos e objetivos mais amplos, mantendo o contexto e a rastreabilidade dentro do sistema geral de gerenciamento de trabalho.

Prós

Consolida o rastreamento de bugs com gerenciamento de projetos, comunicação e documentação, reduzindo a necessidade de alternar entre ferramentas para as equipes.

Oferece amplas opções de personalização para fluxos de trabalho, campos e visualizações, adaptando-se a processos exclusivos de gerenciamento de bugs.

Aumenta a eficiência com recursos de IA integrados, automatizando aspectos do relatório, análise e comunicação de bugs.

Oferece uma interface de usuário altamente intuitiva que facilita o envio e o rastreamento de bugs para todos os membros da equipe.

Integra-se perfeitamente a um vasto ecossistema de ferramentas de desenvolvimento, produtividade e colaboração.

Uma avaliação do G2 diz:

O que mais gosto no ClickUp é como ele se adapta perfeitamente aos fluxos de trabalho exclusivos da nossa equipe. Com mais de 20 membros da equipe usando-o diariamente — incluindo QA, desenvolvedores, designers e líderes —, ele mantém todos alinhados sem parecer opressivo. A flexibilidade das visualizações (lista, quadro, linha do tempo etc.) permite que cada pessoa trabalhe da maneira que melhor lhe convier, sem deixar de contribuir para um processo unificado. Gostamos especialmente da forma como as tarefas, documentos, sprints e metas estão todos interligados — isso nos poupa de ter que lidar com várias ferramentas e mantém a colaboração transparente e rápida.

O que mais gosto no ClickUp é a forma como ele se adapta perfeitamente aos fluxos de trabalho exclusivos da nossa equipe. Com mais de 20 membros da equipe usando-o diariamente — incluindo QA, desenvolvedores, designers e líderes —, ele mantém todos alinhados sem sobrecarregar ninguém. A flexibilidade das visualizações (lista, quadro, linha do tempo etc.) permite que cada pessoa trabalhe da maneira que melhor lhe convier, sem deixar de contribuir para um processo unificado. Gostamos especialmente da forma como as tarefas, documentos, sprints e metas estão todos interligados — isso nos poupa de ter que lidar com várias ferramentas e mantém a colaboração transparente e rápida.

Contras

O grande volume de recursos pode inicialmente sobrecarregar os novos usuários, exigindo um investimento em aprendizado para otimizar os fluxos de trabalho de rastreamento de bugs.

Uma avaliação da Capterra diz:

A complexidade e a profundidade da personalização podem ser intimidadoras para novos usuários. Às vezes, eu me sentia sobrecarregado e tinha dificuldade para entender certas camadas de visualizações e efeitos de status. No entanto, o ClickUp tem sua própria universidade com conteúdo educacional bem elaborado.

A complexidade e a profundidade da personalização podem ser intimidadoras para novos usuários. Às vezes, eu me sentia sobrecarregado e tinha dificuldade para entender certas camadas de visualizações e efeitos de status. No entanto, o ClickUp tem sua própria universidade com conteúdo educacional bem elaborado.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

2. Jira (ideal para desenvolvimento de software)

O Jira funciona como uma solução centralizada para desenvolvimento ágil, incluindo estruturas Scrum e Kanban. A ferramenta é intuitiva e flexível o suficiente para adaptar os fluxos de trabalho às suas necessidades.

O destaque do Jira são seus recursos abrangentes de rastreamento de bugs e problemas. Ele permite criar tickets, adicionar anexos e atribuir problemas a membros específicos da equipe. Você também pode adicionar pessoas para acompanhar o andamento do bug ou enviar novas ideias.

Casos de uso ideais

Equipes de desenvolvimento de software, incluindo profissionais de Scrum e Kanban que procuram ferramentas robustas para planejar, rastrear e lançar software.

Engenheiros de garantia de qualidade (QA) que precisam de uma maneira sistemática de relatar, reproduzir e verificar defeitos de software com contexto detalhado

Equipes de operações de TI e DevOps que buscam otimizar o gerenciamento de incidentes, problemas e mudanças diretamente ligados ao trabalho de desenvolvimento

Melhores recursos do Jira

Crie caminhos personalizados para bugs, definindo status precisos (por exemplo, “Aberto”, “Em revisão”, “Bloqueado”, “Resolvido”, “Verificado”)

Capture informações abrangentes sobre bugs, incluindo etapas para reproduzir, resultados esperados x resultados reais, detalhes do ambiente, níveis de gravidade etc.

Vincule bugs diretamente a commits de código-fonte, ramificações e pull requests em repositórios como Bitbucket, GitHub ou GitLab.

Use quadros Scrum ou Kanban dedicados para gerenciar visualmente os backlogs de bugs, priorizar defeitos críticos e acompanhar seu progresso.

Configure regras para atribuir automaticamente bugs a equipes ou indivíduos específicos com base no componente, na gravidade ou na lógica personalizada.

Prós

Os painéis ágeis fornecem indicações visuais claras do status dos bugs, permitindo a rápida identificação de gargalos e promovendo um acompanhamento transparente do progresso.

Reduz o esforço manual ao automatizar atribuições, notificações e transições de status, aumentando a velocidade e a consistência das correções de bugs.

Recursos poderosos de relatórios fornecem análises detalhadas sobre tendências de bugs, taxas de resolução e eficiência da equipe, apoiando melhorias de qualidade baseadas em dados.

Projetado para gerenciar um volume imenso de problemas e processos complexos de rastreamento de bugs, adequado para projetos de qualquer escala.

Uma avaliação da Capterra diz:

A flexibilidade e os fluxos de trabalho personalizáveis do Jira são fantásticos para adaptar o gerenciamento de projetos às necessidades de qualquer equipe. Sua integração com ferramentas como Confluence e Bitbucket aprimora a colaboração, e os recursos de relatórios fornecem informações valiosas. No entanto, a curva de aprendizado inicial pode ser íngreme, tornando-o difícil para novos usuários. A configuração de fluxos de trabalho avançados também pode ser complexa.

A flexibilidade e os fluxos de trabalho personalizáveis do Jira são fantásticos para adaptar o gerenciamento de projetos às necessidades de qualquer equipe. Sua integração com ferramentas como Confluence e Bitbucket melhora a colaboração, e os recursos de relatórios fornecem informações valiosas. No entanto, a curva de aprendizado inicial pode ser íngreme, tornando-o difícil para novos usuários. A configuração de fluxos de trabalho avançados também pode ser complexa.

Contras

A configuração de seus recursos avançados de rastreamento de bugs, campos personalizados e fluxos de trabalho complexos exige um tempo significativo de preparação e conhecimento especializado.

As despesas com licenciamento podem se tornar substanciais para organizações maiores, especialmente quando se incorporam vários complementos especializados do Marketplace para necessidades específicas de teste ou relatório.

Embora seja poderoso para equipes técnicas, sua interface e terminologias podem representar um desafio para usuários sem experiência em desenvolvimento de software.

Uma avaliação do G2 diz:

Até agora, poucas coisas me incomodaram, talvez a mais importante seja que eu gostaria que a versão local fosse instalada em servidores Linux, que os relatórios de horas registradas por usuário fossem mais amigáveis e que houvesse um aplicativo móvel nativo para rastrear tickets quando você não está no computador.

Até agora, poucas coisas me incomodaram, talvez a mais importante seja que eu gostaria que a versão local fosse instalada em servidores Linux, que os relatórios de horas registradas por usuário fossem mais amigáveis e que houvesse um aplicativo móvel nativo para rastrear tickets quando você não está no computador.

Preços do Jira

Gratuito

Padrão : US$ 7,53 por usuário/mês

Premium : US$ 13,53 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jira

G2 : 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 14.000 avaliações)

3. Bugzilla (ideal para pesquisa avançada de bugs)

O Bugzilla é um software de rastreamento de bugs de código aberto e fácil de usar que ajuda a categorizar e rastrear bugs com base em produtos e componentes. Sua interface fácil de navegar permite pesquisar vários bugs ao mesmo tempo e envia atualizações por e-mail sobre alterações nos bugs.

No entanto, a ferramenta não ajuda no gerenciamento de tickets e tarefas, personalização ou outros recursos de gerenciamento de projetos.

Casos de uso ideais

Equipes de controle de qualidade que desejam um sistema dedicado, gratuito e de código aberto para o rastreamento meticuloso de bugs

Organizações que preferem hospedar suas próprias aplicações para obter maior controle de dados, segurança ou requisitos de conformidade

Usuários que desejam ampla personalização de fluxos de trabalho, campos e relatórios sem incorrer em custos de licenciamento

Melhores recursos do Bugzilla

Aproveite recursos sofisticados de pesquisa para criar consultas altamente específicas com vários critérios.

Use notificações por e-mail configuráveis para controlar com precisão as preferências

Implemente a detecção automatizada de duplicatas, sugerindo proativamente bugs semelhantes já existentes.

Habilite a funcionalidade de rastreamento de tempo, permitindo que as equipes registrem o esforço gasto na resolução de bugs.

Prós

Elimina os custos de aquisição de software, pois é uma solução totalmente gratuita e de código aberto.

Permite consultas poderosas, possibilitando a identificação precisa e a análise detalhada de defeitos.

Oferece alta personalização, com amplas opções para configurar fluxos de trabalho e campos de dados.

Garante total autonomia dos dados, pois a hospedagem própria garante controle absoluto sobre os dados de bugs.

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto da API para criar painéis personalizados para contornar a interface do Bugzilla. Você também pode fazer muitas pesquisas salvas e relatórios com base nos dados, e o custo é definitivamente justo! É também um sistema de rastreamento de bugs muito bom, que funciona bem.

Gosto da API para criar painéis personalizados para contornar a interface do Bugzilla. Você também pode fazer muitas pesquisas salvas e relatórios com base nos dados, e o custo é definitivamente justo! É também um excelente sistema de rastreamento de bugs, que funciona muito bem.

Contras

Possui uma interface de usuário desatualizada, frequentemente considerada antiquada e menos atraente em comparação com as soluções comerciais modernas.

Exige experiência técnica em implantação, exigindo conhecimento significativo para a instalação inicial e manutenção contínua como um aplicativo auto-hospedado.

Não possui uma oferta de nuvem gerenciada, exigindo que as organizações gerenciem sua própria infraestrutura de servidor.

Limita o gerenciamento de projetos mais amplos, concentrando-se principalmente no rastreamento de bugs, sem planejamento extenso ou recursos Kanban.

Uma avaliação da Capterra diz:

Por ser uma ferramenta de rastreamento de bugs de código aberto, ela não é nada ruim. Embora tenha uma ampla gama de recursos para rastreamento de incidentes, ela não é muito flexível e adaptável às necessidades do usuário.

Por ser uma ferramenta de rastreamento de bugs de código aberto, ela não é nada ruim. Embora tenha uma ampla gama de recursos para rastreamento de incidentes, ela não é muito flexível e adaptável às necessidades do usuário.

Preços do Bugzilla

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Bugzilla

G2 : 3,9/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 130 avaliações)

🧠 Terminologia de bugs que vai fazer você sorrir Higgs‑bugsons : bugs cuja existência é prevista, mas difíceis de reproduzir : bugs cuja existência é prevista, mas difíceis de reproduzir

Heisenbugs : bugs que desaparecem quando você tenta estudá-los (semelhante à incerteza de Heisenberg)

Bohrbugs : problemas previsíveis e reproduzíveis (como o modelo atômico de Bohr)

Mandelbugs : bugs caóticos que exibem complexidade semelhante à fractal

Schrödinbugs : bugs que só aparecem quando você percebe que o código não deveria ter funcionado desde o início.

Hindenbugs: bugs com efeitos catastróficos Saiba mais no Dicionário de Informática de Tecnologia da Informação!

4. YouTrack (ideal para acompanhamento e gerenciamento de projetos de equipes pequenas)

O YouTrack é principalmente um software de gerenciamento de projetos que integra recursos de rastreamento de bugs. Ele ajuda você a organizar projetos, gerenciar fluxos de trabalho, rastrear tarefas, colaborar com equipes e criar relatórios básicos.

Quando se trata de rastreamento de bugs, o YouTrack oferece um sistema de tickets e um painel fáceis de usar, mantém os bugs em um só lugar e permite que você crie relatórios de bugs. No entanto, ele não é o melhor software de rastreamento de problemas disponível, pois oferece recursos limitados de rastreamento de bugs.

Caso de uso ideal

Equipes que praticam Scrum, Kanban ou uma combinação de metodologias que precisam de ferramentas robustas de gerenciamento de problemas e projetos

Centrais de atendimento de TI e equipes de suporte que lidam com tickets de clientes externos por e-mail ou formulários da web, integrando fluxos de trabalho de suporte diretamente com o desenvolvimento.

Equipes que priorizam integrações dentro do ecossistema JetBrains ou desejam opções de implantação flexíveis (na nuvem ou auto-hospedadas)

Melhores recursos do YouTrack

Utilize uma poderosa pesquisa baseada em consultas para encontrar problemas rapidamente, com suporte a critérios complexos e preenchimento automático para maior eficiência.

Gerencie tarefas e bugs em quadros ágeis flexíveis, incluindo Scrum, Kanban e configurações personalizadas, visualizando fluxos de trabalho e o progresso da equipe.

Acompanhe o tempo gasto em problemas, permitindo a estimativa do esforço e relatórios detalhados sobre a alocação de trabalho.

Crie e gerencie uma base de conhecimento diretamente na plataforma, vinculando artigos a problemas para obter informações contextuais e aprendizado em equipe.

Prós

Integra-se perfeitamente com os IDEs da JetBrains e sistemas populares de controle de versão, simplificando os fluxos de trabalho dos desenvolvedores.

Inclui quadros ágeis integrados para Scrum e Kanban, com suporte para gerenciamento visual de projetos e sprints.

Automatiza tarefas rotineiras, aumentando a eficiência e a consistência no gerenciamento do ciclo de vida das questões.

Escalável de forma eficaz para equipes de vários tamanhos, oferecendo opções de implantação hospedadas na nuvem e no local.

Uma avaliação do G2 diz:

Há muito o que fazer no YouTrack, você literalmente realiza todas as suas tarefas de trabalho com eficiência com ele. Há um recurso no qual você pode atribuir uma tarefa de um projeto específico ao seu funcionário e, como funcionário, você pode acompanhar o trabalho realizado até o momento.

Há muito o que fazer no YouTrack, você literalmente realiza todas as suas tarefas de trabalho com eficiência com ele. Há um recurso no qual você pode atribuir uma tarefa de um projeto específico ao seu funcionário e, como funcionário, você pode acompanhar o trabalho realizado até o momento.

Contras

A personalização de relatórios pode oferecer menos flexibilidade em comparação com certos concorrentes, limitando a geração de relatórios personalizados.

Podem ocorrer tempos de carregamento lentos ocasionais, especialmente ao navegar entre diferentes seções ou ao lidar com grandes conjuntos de dados.

As opções limitadas de edição em massa para tarefas às vezes dificultam atualizações rápidas em lote.

Uma avaliação da Capterra diz:

Gosto muito da possibilidade de adaptar livremente o layout dos quadros ágeis. Infelizmente, a maioria dos recursos que eu costumava usar está sendo retirada, o que me obriga a voltar para o Notion.

Gosto muito da possibilidade de adaptar livremente o layout dos quadros ágeis. Infelizmente, a maioria dos recursos que eu costumava usar está sendo retirada, o que me obriga a voltar para o Notion.

Preços do YouTrack

Gratuito : 1 a 10 usuários

Para mais de 11 usuários: US$ 5,40 por usuário/mês

Avaliações e comentários do YouTrack

G2 : 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 75 avaliações)

5. MantisBT (ideal para rastreamento básico de problemas)

O MantisBT é um sistema de rastreamento de bugs de código aberto, configurável e fácil de usar para desenvolvedores. Você pode rastrear problemas, personalizar campos de problemas, notificações e fluxos de trabalho. Ele ajuda a manter sua equipe informada sobre as últimas atualizações dos problemas.

A melhor parte do MantisBT é sua interface simples e limpa e sua navegação intuitiva. A ferramenta é bastante prática e funciona bem para equipes que não precisam de muitas personalizações e integrações.

Casos de uso ideais

Equipes de desenvolvimento de software que precisam de um sistema especializado, gratuito e de código aberto para supervisão meticulosa de defeitos

Empresas que possuem conhecimento técnico interno para instalação, configuração e manutenção contínua do sistema

Melhores recursos do MantisBT

Facilite o registro abrangente de problemas, capturando relatórios detalhados de bugs com descrições em rich text, níveis de gravidade e detalhes ambientais.

Oferece suporte a permissões baseadas em funções do usuário, permitindo que os administradores controlem a visibilidade e o acesso de edição para diferentes membros da equipe.

Integre o gerenciamento de código-fonte, vinculando relatórios de bugs a alterações nos sistemas de controle de versão para rastreabilidade.

Utilize filtros e opções de classificação para pesquisar e organizar problemas de forma eficiente com base em vários critérios.

Permita a segregação de problemas com base em projetos, ajudando as equipes a gerenciar bugs em vários projetos de desenvolvimento de forma independente.

Prós

Conecta-se a sistemas de controle de versão (por exemplo, Git, SVN) por meio de vários plug-ins ou hooks, vinculando alterações de código diretamente a relatórios de bugs associados.

Integra-se a sistemas de e-mail para notificações automatizadas e a capacidade de registrar novos problemas diretamente a partir de e-mails recebidos.

Suporta LDAP e Active Directory para autenticação de usuários, simplificando o gerenciamento de usuários em ambientes corporativos.

Oferece suporte a plug-ins para ampliar a funcionalidade, incluindo ferramentas adicionais de relatórios ou aprimoramentos personalizados do fluxo de trabalho.

Uma avaliação do G2 diz:

O MantisBT é muito intuitivo e simples se sua equipe não tiver muita necessidade de personalização ou integração com outros softwares. O MantisBT é um banco de dados sólido e confiável para rastrear bugs e problemas. No entanto, a interface é antiquada. Normalmente, isso não é um problema, mas quando você trabalha intensivamente com um software específico, a estética é um aspecto inesperado, mas apreciado. Além disso, minha equipe descobriu que, quando é necessária mais flexibilidade (integrações, fluxos de trabalho etc.), o MantisBT exige muito mais conhecimento técnico para implementar as alterações desejadas.

O MantisBT é muito intuitivo e simples se sua equipe não tiver muita necessidade de personalização ou integração com outros softwares. O MantisBT é um banco de dados sólido e confiável para rastrear bugs e problemas. No entanto, a interface é antiquada. Normalmente, isso não é um problema, mas quando você trabalha intensivamente com um software específico, a estética é um aspecto inesperado, mas apreciado. Além disso, minha equipe descobriu que, quando é necessária mais flexibilidade (integrações, fluxos de trabalho etc.), o MantisBT exige muito mais conhecimento técnico para implementar as alterações desejadas.

Contras

Não oferece recursos integrados de gerenciamento de projetos, como quadros ágeis ou gráficos de Gantt, para uma supervisão mais ampla das tarefas.

Não possui opções nativas de hospedagem em nuvem, colocando o ônus do gerenciamento da infraestrutura sobre o usuário.

Oferece recursos limitados de colaboração em tempo real em comparação com as soluções nativas da nuvem contemporâneas.

Oferece suporte baseado na comunidade, sem acesso direto a equipes dedicadas de atendimento ao cliente comercial.

Uma avaliação da Capterra diz:

A interface da web era um pouco complicada e os novos usuários podiam facilmente perder informações.

A interface da web era um pouco desajeitada e os novos usuários podiam facilmente perder informações.

Preços do MantisBT

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o MantisBT

G2 : 4/5 (mais de 75 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 95 avaliações)

6. Redmine (ideal para rastreamento básico de bugs de código aberto)

O Redmine é um sistema de tickets leve e com boa adaptabilidade. É multiplataforma e multibancos de dados e oferece personalizações fáceis. Você pode modificar seus processos e aparência de acordo com suas necessidades e escrever suas próprias integrações por meio de seu plug-in. O Redmine é frequentemente comparado a ferramentas como o Jira.

Embora o Redmine não seja a solução perfeita para seus desafios de desenvolvimento de software, você pode usá-lo para rastrear e gerenciar tarefas, bugs e entregas. Além disso, ele ajuda a organizar projetos, atribuir tarefas e planejar e programar a carga de trabalho entre os membros da equipe.

Casos de uso ideais

Equipes que buscam uma solução altamente adaptável que se adapte perfeitamente a várias metodologias de gerenciamento de projetos, abrangendo abordagens ágeis, em cascata ou híbridas.

Usuários que desejam uma ferramenta de gerenciamento de projetos gratuita e de código aberto que ofereça recursos robustos de relatórios e integração robusta com sistemas de gerenciamento de código-fonte.

Melhores recursos do Redmine

Utilize gráficos de Gantt para mapear visualmente os cronogramas, dependências e progresso do projeto, auxiliando no planejamento estratégico.

Acesse wikis e fóruns integrados, centralizando o compartilhamento de conhecimento e facilitando as discussões em equipe.

Conecte-se a vários sistemas de controle de versão, incluindo Git, SVN, Mercurial e CVS, vinculando alterações de código diretamente a problemas.

Ofereça módulos para notícias, arquivos e documentos, simplificando as informações centralizadas do projeto e os esforços colaborativos.

Suporte a vários tipos de banco de dados, incluindo MySQL, PostgreSQL e SQLite, para uma implantação flexível do back-end.

Prós

Oferece amplos recursos de gerenciamento de projetos, indo além do simples rastreamento de bugs para incluir gráficos de Gantt, wikis e fóruns.

Garante controle total dos dados por meio de hospedagem própria, beneficiando organizações com exigências rigorosas de segurança ou conformidade.

Oferece forte integração com vários sistemas de controle de versão, otimizando os fluxos de trabalho de desenvolvimento.

Suporta vários bancos de dados e sistemas operacionais, oferecendo opções flexíveis de implantação.

Uma avaliação do G2 diz:

Uma opção de código aberto e personalizável, gratuita e boa para gerenciamento de projetos se você estiver em uma empresa iniciante e não quiser investir uma boa quantia em outro software. No entanto, ela requer muita manutenção, não tem suporte e não é realmente útil se sua empresa não estiver no lado do desenvolvimento.

Uma opção de código aberto e personalizável, gratuita e boa para gerenciamento de projetos se você estiver em uma empresa iniciante e não quiser investir uma boa quantia em outro software. No entanto, ela requer muita manutenção, não tem suporte e não é realmente útil se sua empresa não estiver no lado do desenvolvimento.

Contras

Não possui ferramentas integradas de colaboração em tempo real para edição simultânea de documentos ou comunicação.

Não oferece hospedagem gerenciada em nuvem, exigindo que as organizações gerenciem sua própria infraestrutura de servidor.

Oferece uma navegação menos intuitiva para novos usuários acostumados a interfaces mais ricas em termos gráficos ou com recurso de arrastar e soltar.

Depende de extensões de plug-ins para determinadas funcionalidades avançadas, o que pode exigir configuração adicional.

Um usuário da Capterra diz:

É uma pilha tecnológica bastante antiga. Requer um alto nível de conhecimento para atualizar e, especialmente, para garantir a migração de dados. Tivemos dificuldades para atualizar e tivemos que mudar para outra ferramenta, mantendo-a como um arquivo.

É uma pilha tecnológica bastante antiga. Requer um alto nível de conhecimento para atualizar e, especialmente, para garantir a migração de dados. Tivemos dificuldades para atualizar e tivemos que mudar para outra ferramenta, mantendo-a como um arquivo.

Preços do Redmine

Uso gratuito. No entanto, os plug-ins podem ser cobrados.

Avaliações e comentários sobre o Redmine

G2 : 4,0/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 160 avaliações)

7. Kualitee (Melhor para gerenciamento de casos de teste)

O Kualitee é um software de teste ágil que permite colaboração e rastreabilidade para facilitar o teste de software. Ele oferece insights de controle de qualidade em tempo real, execução detalhada de testes, resumos e relatórios de defeitos. A ferramenta também funciona muito bem para escrever e gerenciar casos de teste.

O destaque do Kualitee são seus recursos abrangentes de gerenciamento de testes. Você pode rastrear e gerenciar defeitos, executar vários ciclos de teste no mesmo caso de teste e criar relatórios de bugs. Ele também permite que você crie painéis personalizados para administradores, testadores e desenvolvedores.

Casos de uso ideais

Equipes que buscam rastreabilidade abrangente, desde requisitos até casos de teste e bugs associados, garantindo a qualidade e a conformidade do software.

Empresas que desejam centralizar seus dados de teste, gerar relatórios em tempo real sobre o andamento dos testes e obter insights acionáveis sobre as tendências de defeitos.

Melhores recursos do Kualitee

Escreva casos de teste eficazes com um gerador de casos de teste alimentado por IA.

Automatize os testes para minimizar a intervenção humana e os erros

Acompanhe o impacto de uma alteração usando a rastreabilidade de requisitos

Organize e gerencie casos de teste com repositórios de testes reutilizáveis

Suporte a vários ciclos de teste, permitindo que as equipes executem várias iterações

Ofereça acessibilidade baseada em nuvem, proporcionando acesso à plataforma a partir de qualquer local

Utilize um mecanismo de IA (Hootie) para gerar casos de teste com base em histórias de usuários.

Prós

Simplifica a criação e execução de casos de teste e o rastreamento de defeitos, melhorando significativamente a eficiência do controle de qualidade.

Melhora a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e teste por meio de recursos centralizados de dados e comunicação.

Oferece forte escalabilidade, atendendo às necessidades de equipes pequenas e grandes com planos flexíveis.

Fornece insights baseados em dados por meio de painéis e relatórios em tempo real, auxiliando na tomada de melhores decisões.

Garante rastreabilidade completa, desde os requisitos até os defeitos, essencial para a garantia de qualidade e conformidade.

Uma avaliação do G2 diz:

O Kualitee possui uma interface intuitiva para gerenciar casos de teste, defeitos e fluxos de trabalho de controle de qualidade, tornando-o ideal para equipes de controle de qualidade. No entanto, ele tem opções limitadas de integração com algumas ferramentas de desenvolvimento e pode parecer básico para necessidades avançadas de gerenciamento de testes.

O Kualitee possui uma interface intuitiva para gerenciar casos de teste, defeitos e fluxos de trabalho de controle de qualidade, tornando-o ideal para equipes de controle de qualidade. No entanto, ele tem opções limitadas de integração com algumas ferramentas de desenvolvimento e pode parecer básico para necessidades avançadas de gerenciamento de testes.

Contras

Pode apresentar lentidão no desempenho com conjuntos de dados muito grandes, afetando potencialmente a capacidade de resposta.

A funcionalidade do aplicativo móvel oferece recursos básicos, mas os usuários sugerem que há muito espaço para melhorias.

As integrações de automação podem não oferecer a mesma fluidez que algumas plataformas concorrentes.

Uma avaliação da TrustRadius afirma:

Uma desvantagem é que não podemos alterar as visualizações de alguns gráficos. Acredito que, ao oferecer ao usuário mais opções de personalização, como filtragem com base em dias e meses, a experiência poderia ser bastante aprimorada.

Uma desvantagem é que não podemos alterar as visualizações de alguns gráficos. Acredito que, ao oferecer ao usuário mais opções de personalização, como filtragem com base em dias e meses, a experiência poderia ser bastante aprimorada.

Preços do Kualitee

Crescimento : Gratuito

Hypergrowth: US$ 15 por usuário/mês

Avaliações e comentários da Kualitee

G2 : 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (20 avaliações)

8. BugHerd (ideal para coleta de feedback de sites e rastreamento de bugs)

Existem duas tarefas principais no desenvolvimento de sites: solicitar feedback do cliente e rastrear bugs. O BugHerd combina as duas. Ele cria relatórios de bugs acionáveis, incluindo detalhes como navegador, sistema operacional e URL exato com cada feedback.

A ferramenta de feedback visual simplifica o registro de tickets e permite compartilhar projetos e comunicações com os clientes, registrar bugs diretamente no site e acelerar seus processos internos de controle de qualidade. No entanto, pessoas sem conhecimentos técnicos precisariam de treinamento para usar a ferramenta corretamente.

Casos de uso ideais

Web designers, desenvolvedores e agências que frequentemente coletam feedback sobre sites e aplicativos da web de clientes ou partes interessadas sem conhecimentos técnicos.

Equipes de marketing que precisam de um método claro e visual para relatar problemas ou sugerir alterações em páginas de destino e sites de campanha

Testadores de controle de qualidade realizando testes de aceitação do usuário (UAT) em ambientes web ativos, exigindo relatórios precisos de bugs com contexto visual

Melhores recursos do BugHerd

Capture capturas de tela automaticamente junto com informações técnicas para escrever relatórios de bugs acionáveis

Capture automaticamente dados técnicos com cada relatório, incluindo tipo de navegador, sistema operacional etc.

Gere um quadro Kanban integrado, transformando todos os comentários relatados em tarefas rastreáveis.

Ofereça gravação de feedback em vídeo, permitindo que os usuários demonstrem problemas ou expliquem solicitações.

Permita que os visitantes deixem comentários sem precisar criar uma conta completa.

Adicione comentários de revisão de design em maquetes e imagens estáticas

Prós

Simplifica a coleta de feedback, permitindo que usuários sem conhecimentos técnicos relatem bugs de forma visual e sem esforço.

Captura detalhes técnicos essenciais automaticamente, reduzindo significativamente a comunicação entre desenvolvedores.

Melhora a colaboração, fornecendo feedback claro e contextual diretamente na página da web.

Integra-se perfeitamente com ferramentas populares de gerenciamento e desenvolvimento de projetos, adaptando-se aos fluxos de trabalho existentes.

Possui uma interface de usuário intuitiva, facilitando o aprendizado e a adoção por todas as partes interessadas, incluindo clientes.

Uma avaliação do G2 diz:

O BugHerd facilita a inserção de um grande volume de edições em sites e, como gerente de projetos, ele preenche a lacuna entre as solicitações dos clientes e a linguagem de desenvolvimento. No entanto, há vários problemas com capturas de tela que não são feitas ao adicionar edições em massa rapidamente e, muitas vezes, o marcador é colocado no lugar errado quando a tarefa é enviada. Além disso, a extensão às vezes falha, então você precisa desinstalar e reinstalar o programa, o que é um incômodo. A ferramenta é fantástica, mas algumas manutenções e correções de bugs devem ocorrer à medida que implementamos o BugHerd em toda a nossa empresa.

O BugHerd facilita a inserção de um grande volume de edições em sites e, como gerente de projetos, ele preenche a lacuna entre as solicitações dos clientes e a linguagem de desenvolvimento. No entanto, há vários problemas com capturas de tela que não são feitas ao adicionar edições em massa rapidamente e, muitas vezes, o marcador é colocado no lugar errado quando a tarefa é enviada. Além disso, a extensão às vezes falha, então você precisa desinstalar e reinstalar o programa, o que é um incômodo. A ferramenta é fantástica, mas algumas manutenções e correções de bugs devem ocorrer à medida que implementamos o BugHerd em toda a nossa empresa.

Contras

Foca principalmente em feedback baseado na web, menos adequado para rastreamento de bugs em aplicativos de desktop ou sistemas backend.

Oferece recursos avançados limitados de rastreamento de bugs em comparação com ferramentas abrangentes como o Jira, o que pode não ser suficiente para projetos de software altamente complexos.

Alguns usuários relatam um controle de acesso menos granular para visualizações de clientes em comparação com certas alternativas.

Uma avaliação da Capterra diz:

A equipe de desenvolvimento é muito lenta para atualizar e fazer alterações no BugHerd. O BugHerd carece de recursos de seleção em massa, e suas conexões com ferramentas de terceiros com melhor gerenciamento de back-end não estão à altura.

A equipe de desenvolvimento é muito lenta para atualizar e fazer alterações no BugHerd. O BugHerd carece de recursos de seleção em massa, e suas conexões com ferramentas de terceiros com melhor gerenciamento de back-end não estão à altura.

Preços do BugHerd

Padrão : US$ 49/mês

Studio : US$ 79/mês

Premium : US$ 149/mês

Personalizado: Preços personalizados

Avaliações e comentários do BugHerd

G2 : 4,8/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

9. Zoho BugTracker (ideal para rastreamento e gerenciamento personalizados de problemas)

O Zoho BugTracker é uma ferramenta popular de rastreamento de bugs que registra bugs rapidamente com base na gravidade e na data de vencimento. Ele também oferece uma visão consolidada de todos os bugs em tempo real para facilitar o gerenciamento. Você pode criar fluxos de trabalho personalizados para rastreamento e resolução de bugs e vincular bugs relacionados.

A ferramenta permite uma fácil colaboração com os membros da equipe para uma resolução mais rápida de problemas, garantindo entregas pontuais de software. No entanto, o Zoho BugTracker tem integrações limitadas e funciona melhor para usuários do Zoho Suite.

Casos de uso ideais

Empresas que procuram uma ferramenta de rastreamento de bugs que se integre perfeitamente a um conjunto mais amplo de aplicativos de negócios, especialmente outros produtos Zoho.

Usuários que valorizam relatórios e análises detalhados para obter insights sobre tendências de defeitos, desempenho da equipe e qualidade do produto.

Melhores recursos do Zoho BugTracker

Automatize atualizações e notificações por e-mail para facilitar o rastreamento de bugs e SLAs para cumprir seus contratos a prazo.

Crie fluxos de trabalho personalizados e personalize o status e os campos dos bugs.

Use formulários para equipes de software para relatar problemas, coletar feedback e avaliar software.

Crie painéis para acompanhar projetos, atribuir usuários e gerenciar tarefas.

Inclua trilhas de auditoria para todas as modificações de bugs, fornecendo um histórico detalhado das alterações.

Gerencie anexos diretamente nos relatórios de bugs

Facilite a comunicação da equipe por meio de fóruns e salas de bate-papo integrados.

Prós

Melhora a colaboração em equipe, facilitando a comunicação integrada e os esforços compartilhados na resolução de problemas.

Integra-se perfeitamente com outros aplicativos Zoho, criando um ecossistema coeso para uma gestão empresarial mais ampla.

Possui uma interface de usuário intuitiva, tornando-o acessível para rápida adoção pelos membros da equipe.

Uma avaliação do G2 diz:

1. Boa interface 2. Personalizável Posso alterar o status do resultado de gravidade, etc. 3. Fácil de usar, essas ferramentas são fáceis de usar devido à minha experiência anterior Não há plano para armazenamento ilimitado, talvez a Zoho possa adicionar mais armazenamento.

1. Boa interface 2. Personalizável Posso alterar o status do resultado de gravidade, etc. 3. Fácil de usar, essas ferramentas são fáceis de usar devido à minha experiência anterior Não há plano para armazenamento ilimitado, talvez a Zoho possa adicionar mais armazenamento.

Contras

Alguns usuários percebem que os recursos da comunidade são menos abrangentes em comparação com rastreadores de bugs de código aberto mais antigos e estabelecidos.

Requer uma assinatura para recursos avançados e equipes maiores, ao contrário das alternativas totalmente gratuitas.

Pode envolver uma curva de aprendizado mais íngreme ao configurar suas regras de personalização e automação mais complexas.

Uma avaliação da Capterra diz:

Durante a configuração inicial, o processo de migração de dados poderia ser mais tranquilo. Encontramos alguns desafios que poderiam ter sido evitados com ferramentas de migração melhores. Além disso, embora tenhamos conseguido nos integrar sozinhos, ter acesso ao suporte voluntário durante o processo de integração teria tornado tudo muito mais fácil e eficiente. Apesar desses pequenos contratempos, o Zoho Bug Tracker continua sendo uma excelente escolha para nossa equipe.

Durante a configuração inicial, o processo de migração de dados poderia ser mais tranquilo. Encontramos alguns desafios que poderiam ter sido evitados com ferramentas de migração melhores. Além disso, embora tenhamos conseguido nos integrar sozinhos, ter acesso ao suporte voluntário durante o processo de integração teria tornado tudo muito mais fácil e eficiente. Apesar desses pequenos contratempos, o Zoho Bug Tracker continua sendo uma excelente escolha para nossa equipe.

Preços do Zoho BugTracker

Gratuito

Padrão : US$ 4 por usuário/mês

Premium: US$ 8 por usuário/mês

Avaliações e comentários do Zoho BugTracker

G2 : 4,4/5 (40 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

🧠 Curiosidade: a IBM estima que os desenvolvedores cometem de 100 a 150 erros por cada 1.000 linhas de código, sendo cerca de 10% deles graves — o que significa que um programa de 20.000 linhas pode conter cerca de 200 defeitos significativos.

10. Linear (ideal para rastreamento básico de problemas e gerenciamento de projetos)

A ferramenta de rastreamento de problemas da Linear é popular entre os usuários por sua facilidade de uso, experiência do usuário e interface intuitiva, facilitando a criação, organização e rastreamento de tarefas em tempo real. Com a Linear, você pode planejar sprints, criar roteiros de produtos, otimizar problemas com modelos e gerenciar projetos com o mínimo de esforço.

Seus recursos de fechamento e arquivamento automáticos limpam automaticamente os backlogs e reduzem a desorganização.

Casos de uso ideais

Equipes ágeis que praticam Scrum ou Kanban e buscam uma ferramenta que aumente a velocidade e reduza o atrito nas operações diárias.

Usuários que preferem atalhos de teclado e uma interface de linha de comando para navegar e gerenciar tarefas rapidamente

Startups e equipes de produto enxutas que buscam planejamento de projetos eficiente, resolução de bugs e entrega de recursos sem sobrecarga excessiva de configuração.

Melhores recursos do Linear

Navegação acelerada com controles que priorizam o teclado, permitindo que os usuários realizem quase todas as ações sem o mouse, usando atalhos e um menu de comandos.

Sincronização de problemas em tempo real, garantindo que todos os membros da equipe vejam instantaneamente as atualizações e alterações nas tarefas ou bugs

Automatize tarefas rotineiras, como criação de problemas, atualizações de status ou transições de sprint, simplificando os fluxos de trabalho e reduzindo o esforço manual.

Integre-se profundamente com ferramentas de desenvolvimento, vinculando problemas diretamente a alterações de código, solicitações de pull e commits no GitHub, GitLab e Bitbucket.

Prós

Facilita práticas ágeis simplificadas por meio de Ciclos (sprints) e Projetos (roteiros) integrados que se alinham às necessidades de engenharia.

Oferece recursos poderosos de automação, reduzindo tarefas manuais repetitivas no ciclo de vida das questões.

Incentiva uma comunicação clara, vinculando discussões diretamente a problemas e sincronizando com plataformas externas.

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto do Linear por ser uma plataforma poderosa de gerenciamento de projetos que permite aos usuários organizar, rastrear e colaborar facilmente em tarefas e projetos. A interface intuitiva facilita a criação de tarefas, a atribuição delas aos membros da equipe e a visualização das atualizações do progresso em tempo real. No entanto, não gosto do fato de o Linear ser limitado em termos de opções de personalização. Não é possível personalizar a aparência da interface além das configurações básicas, e não há recursos avançados que permitam adaptar o sistema às suas necessidades específicas.

Gosto do fato de o Linear ser uma plataforma poderosa de gerenciamento de projetos que permite aos usuários organizar, rastrear e colaborar facilmente em tarefas e projetos. A interface intuitiva facilita a criação de tarefas, a atribuição delas aos membros da equipe e a visualização das atualizações do progresso em tempo real. No entanto, não gosto do fato de o Linear ser limitado em termos de opções de personalização. Não é possível personalizar a aparência da interface além das configurações básicas, e não há recursos avançados que permitam adaptar o sistema às suas necessidades específicas.

Contras

Não inclui rastreamento de tempo integrado, exigindo integração com ferramentas externas para essa funcionalidade.

Oferece opções limitadas de personalização para o layout geral da interface em comparação com plataformas que oferecem ampla personalização da interface do usuário.

Pode apresentar uma curva de aprendizado inicial para usuários não familiarizados com a navegação por teclado ou sua terminologia específica.

Uma avaliação da Capterra diz:

Às vezes, gostaria de poder ordenar por critérios diferentes, como os mais recentes, data de vencimento, etc. Mas, no geral, isso não afeta a produtividade.

Às vezes, gostaria de poder ordenar por critérios diferentes, como os mais recentes, data de vencimento, etc. Mas, no geral, isso não afeta a produtividade.

Preços lineares

Gratuito

Básico : US$ 10 por usuário/mês

Empresas : US$ 15 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários lineares

G2 : 4,5/5 (mais de 35 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Perguntas frequentes

Ainda não tem certeza? Respondemos algumas das perguntas mais frequentes para você aqui!

Entregue software mais rapidamente com a melhor ferramenta de rastreamento de bugs

As ferramentas de rastreamento de bugs evitam o aumento dos custos de desenvolvimento, problemas de qualidade de software e feedback negativo dos clientes. Sem elas, você corre o risco de perder a reputação da sua marca.

Embora tenhamos listado algumas ótimas ferramentas de rastreamento de bugs, o ClickUp se destaca como o rastreador de bugs mais avançado e fácil de usar.

Desde os principais recursos de gerenciamento de projetos e rastreamento de bugs, o ClickUp tem tudo para ajudar as equipes a trabalharem juntas e garantir o desenvolvimento ágil de software.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e elimine os bugs para oferecer aos clientes um software da melhor qualidade!