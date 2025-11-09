Mais de 60% das empresas verificam seus OKRs pelo menos duas vezes por mês. Mas isso é realmente suficiente? Verificar as metas todos os dias só nos atrasaria, mas deixá-las de lado por semanas a fio facilita o desvio do curso.

É por isso que um software de gerenciamento de projetos desenvolvido com base em fluxos de trabalho OKR é importante. Ele cria uma ponte entre as metas que estabelecemos e o trabalho diário que preenche nossas agendas.

Neste artigo, examinaremos como a combinação de OKR e gerenciamento de projetos pode ajudar as equipes a manter o foco, medir o progresso com clareza e avançar em direção a resultados significativos.

⭐ Modelo em destaque As metas podem escapar, mas não se forem bem acompanhadas. A beleza do modelo de estrutura OKR do ClickUp está na sua simplicidade. Ele cria uma linguagem comum entre diferentes equipes, então, quer você esteja lançando um novo produto, planejando uma campanha ou melhorando a experiência do cliente, todos sabem como seus esforços se encaixam no panorama geral. Obtenha um modelo gratuito Crie objetivos claros com resultados-chave mensuráveis que mantêm as equipes responsáveis com o modelo de estrutura OKR do ClickUp.

Os três melhores softwares de gerenciamento de projetos desenvolvidos com base em fluxos de trabalho OKR em resumo

Aqui está uma comparação rápida das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos fáceis de usar para ajudá-lo a escolher a opção certa com base em alguns recursos essenciais, recursos adicionais, preços e avaliações dos usuários.

Aqui está sua tabela revisada, com a última coluna removida e os prós/contras combinados em uma única coluna:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Prós e contras Preços ClickUp Gerenciamento de projetos com inteligência artificial que vincula objetivos e resultados-chave ao trabalho diário. Metas vinculadas a tarefas e atualização automática do progresso, painéis personalizados para visibilidade OKR, ClickUp Brain para sugestões OKR e resumos automatizados. Prós: Espaço de trabalho completo para documentos, tarefas e metas. Modelos robustos e visualizações flexíveis. IA útil para reduzir atualizações manuais. Contras: Os melhores resultados exigem configuração e nomenclatura cuidadosas; algumas opções avançadas levam tempo para serem aprendidas. Planos gratuitos; personalizações para empresas. Weekdone OKRs trimestrais com verificações semanais simples e acompanhamento do progresso da equipe. Hierarquia OKR visual e alinhamento em toda a empresa, equipes e indivíduos, relatórios de planejamento semanais e lembretes automatizados, pesquisas de opinião, reuniões individuais e ferramentas de feedback para engajamento. Mapa estratégico para visualizar objetivos estratégicos, painéis de KPI juntamente com OKRs com iniciativas e check-ins, reuniões individuais, avaliações, pulso e elogios para o contexto de desempenho. Gratuito; Preços personalizados Perdoo Conectando OKRs com a saúde dos KPIs e um mapa estratégico dinâmico Mapa estratégico para visualizar objetivos estratégicos, painéis de KPI juntamente com OKRs com iniciativas e check-ins, reuniões individuais, avaliações, pulso e elogios para o contexto de desempenho. Prós: conexão clara entre estratégia, KPIs e OKRs, boa estrutura para alinhamento em toda a empresa, dicas úteis e relatórios Contras: curva de aprendizado ao modelar pilares, KPIs e OKRs; organizações maiores podem levar tempo para ajustar funções e permissões Gratuito; a partir de US$ 7,90/mês por usuário

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos desenvolvido com base em fluxos de trabalho OKR?

Muitas equipes começam com as melhores intenções ao adotar uma estrutura OKR, mas manter essa estrutura após o primeiro trimestre costuma ser difícil. A maioria das empresas, em todos os setores e tamanhos, tentou formalizar os OKRs, mas teve dificuldade em mantê-los.

É aí que a escolha do software de gerenciamento de projetos certo faz a diferença. A ferramenta certa torna os OKRs práticos, em vez de apenas aspiracionais, conectando-os diretamente a projetos, tarefas e progresso diário. Procure por estes elementos:

Permita a criação e a vinculação claras de objetivos e resultados-chave.

Apoie o alinhamento em cascata entre a liderança, as equipes e os indivíduos.

Ofereça acompanhamento do progresso em tempo real com painéis simples e barras de progresso visuais.

Permita a colaboração por meio de espaços compartilhados, atualizações e ciclos de feedback.

Integre-se perfeitamente com ferramentas como o Microsoft Teams e ofereça personalização para fluxos de trabalho exclusivos.

📖 Leia também: Modelos gratuitos para acompanhamento de vários projetos

Os 3 melhores softwares de gerenciamento de projetos desenvolvidos com base em fluxos de trabalho OKR

Embora algumas ferramentas afirmem auxiliar com OKRs, sua eficácia é limitada. Isso deixa as equipes presas entre planilhas, ferramentas de bate-papo e quadros de tarefas, o que leva à proliferação de ferramentas.

Os três softwares de gerenciamento de projetos e tarefas que exploraremos aqui realmente unem o gerenciamento de projetos e os fluxos de trabalho OKR, para que as metas permaneçam conectadas ao trabalho diário que as impulsiona.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos e colaboração com tecnologia de IA)

Carregue um documento de estratégia e obtenha OKRs que correspondem às suas prioridades de negócio, sugeridos pelo ClickUp Brain

Quando se trata de preencher a lacuna entre OKRs grandes e inspiradores e o trabalho diário que realmente os concretiza, o ClickUp se destaca discretamente.

Como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho, ele elimina todas as formas de dispersão do trabalho para fornecer 100% de contexto e um único local para humanos e agentes trabalharem juntos.

Enquanto outras ferramentas podem se limitar a listar metas ou criar painéis, o ClickUp mantém essas metas vivas, vinculando-as ao trabalho que você já realiza. Para equipes que têm dificuldade em fazer com que os OKRs durem mais do que um único trimestre, isso pode parecer como finalmente encontrar um ritmo que faz sentido.

Visibilidade e responsabilidade em tempo real com os painéis do ClickUp.

Depois que os OKRs forem configurados, você poderá criar painéis personalizados do ClickUp para relatórios internos e externos detalhados. Você pode criar painéis dedicados a metas individuais ou OKRs, ou um painel principal para acompanhar todos eles em toda a empresa.

Veja o exemplo de um gerente de vendas. Seu painel pode mostrar os OKRs de vendas trimestrais, a saúde do pipeline e o gerenciamento de desempenho individual. À medida que os negócios avançam, o painel é atualizado automaticamente. Em vez de procrastinar até o final do trimestre, eles identificam imediatamente as áreas que precisam de apoio.

Você também pode criar cartões para acompanhar as tendências OKR. Aqui estão alguns que ajudarão:

Além disso, você pode exportar facilmente os dados dos cartões (PDF, CSV, etc.) para compartilhar atualizações de OKR com partes interessadas fora do ClickUp.

🎥 Você é um gerente de projetos que deseja criar painéis personalizados pela primeira vez? Dê uma olhada aqui:

📖 Leia também: Os melhores livros sobre definição de metas para alcançar seus objetivos

Experimente OKRs e relatórios com tecnologia de IA com o ClickUp Brain.

Elabore um resumo semanal do progresso, riscos e destaques para sua equipe com o ClickUp Brain

O que diferencia o ClickUp é a forma como ele usa IA por meio do ClickUp Brain para facilitar a definição e o gerenciamento de OKRs.

Sugira OKRs examinando seus documentos de estratégia existentes ou notas de reuniões e extraindo temas que se encaixam nas suas prioridades.

Crie relatórios de progresso por conta própria, destacando o que está em dia e o que precisa de atenção.

Recomende os próximos passos e lembre gentilmente a equipe sobre tarefas atrasadas relacionadas a resultados-chave.

As equipes de gerenciamento de projetos que utilizam o ClickUp Brain frequentemente economizam cerca de 1,1 dia por semana e concluem o trabalho três vezes mais rápido. Esse é o tempo que você pode dedicar para se aproximar de seus objetivos, em vez de participar de intermináveis reuniões de atualização.

Obtenha todas as informações de que você precisa instantaneamente e receba insights baseados em IA e respaldados por dados em seu ecossistema com o ClickUp Brain

📌 Exemplo: imagine uma equipe de produto enviando seu roteiro anual. O ClickUp Brain poderia propor OKRs como “Reduzir a rotatividade em 10%” ou “Lançar o aplicativo móvel v2 até o terceiro trimestre”, com KRs sugeridos e tarefas vinculadas. À medida que o trimestre avança, o Brain cria resumos semanais curtos para a equipe, mostrando exatamente onde eles estão no caminho certo e onde é necessário prestar atenção.

Bônus: como organizar um fluxo de trabalho OKR no ClickUp? A abordagem estruturada da hierarquia do ClickUp facilita o alinhamento de seus objetivos, o acompanhamento do progresso e a responsabilização de todos. Crie um único espaço para todas as suas metas e OKRs, proporcionando um local unificado para responsabilidade e transparência.

Recomendamos a criação de pastas para metas e OKRs em nível de empresa, departamento, trimestre ou região. Com base no seu negócio, uma combinação pode ser a solução ideal.

As listas que você criar dependerão da organização das suas pastas. Por exemplo, uma pasta de metas e OKRs baseada em regiões pode conter uma lista para cada região. Em seguida, crie uma tarefa para cada meta ou OKR. Isso simplifica o acompanhamento e centraliza todas as discussões sobre o projeto, minimizando atrasos e perda de contexto.

Para acesso rápido, você pode criar uma visualização de documento em seu espaço OKR, pastas ou listas, dependendo de como organizou sua hierarquia . Neste documento, você pode acompanhar as agendas das reuniões estratégicas e transformar notas em tarefas acionáveis.

Colaboração e personalização para equipes diversificadas dentro do ClickUp.

O ClickUp foi desenvolvido para ser flexível. Você pode deixar comentários sobre metas, compartilhar atualizações em tempo real e conectá-lo a ferramentas como Microsoft Teams ou Slack. Além disso, o ClickUp oferece o ClickUp Chat, que é integrado aos seus fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos.

Comunique-se de forma assíncrona com seus colegas e equipe diretamente no local de trabalho com o ClickUp Chat.

Veja como essa flexibilidade impacta os diversos setores:

Startups: os fundadores podem alinhar as metas de produto, vendas e marketing em um único espaço, ao mesmo tempo em que mostram aos investidores o progresso real.

Agências: as metas dos clientes se conectam diretamente aos resultados esperados, e os relatórios de progresso podem ser compartilhados automaticamente.

Empresas: os OKRs de toda a empresa são repassados aos departamentos e indivíduos, mantendo todos alinhados.

💡 Dica profissional: experimente combinar o ClickUp com ferramentas como o Google Workspace ou o Zapier. Por exemplo, conecte as inscrições em webinars do Google Forms diretamente às tarefas do ClickUp vinculadas a um resultado-chave. O painel será atualizado instantaneamente, sem que ninguém precise inserir números manualmente.

Facilite o planejamento de OKR com os modelos do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Adicione clareza ao trabalho que você já está realizando por meio do modelo de estrutura OKR do ClickUp.

Definir metas é uma coisa. Garantir que todos permaneçam conectados a elas em meio ao caos do trabalho diário é outra. É aí que o modelo de estrutura OKR da ClickUp prova seu valor. Ele oferece às equipes um espaço compartilhado para definir objetivos e ver o progresso de uma forma motivadora, em vez de complicada.

O verdadeiro valor reside na forma como ele traz estrutura a algo que muitas vezes parece confuso. Quer você esteja administrando uma startup em rápida evolução ou uma grande equipe dentro de uma empresa, este modelo mantém todos cientes de como seu trabalho se alinha ao panorama geral.

Melhores recursos do ClickUp

Permita que as equipes criem objetivos claros e resultados-chave mensuráveis que permaneçam conectados ao trabalho real.

Ofereça acompanhamento do progresso em tempo real com painéis visuais e visualizações personalizadas.

Permita a colaboração entre departamentos por meio de metas e atualizações compartilhadas.

Oferece suporte à personalização com campos, status e modelos que se adaptam a diferentes fluxos de trabalho.

Funciona também como um aplicativo de acompanhamento de metas que se integra perfeitamente a ferramentas como Microsoft Teams, Google Workspace e Slack.

Limitações do ClickUp

No início, pode parecer complicado devido aos muitos recursos disponíveis.

Requer configuração e atualizações consistentes para obter o máximo valor.

Personalizações avançadas podem exigir mais tempo para novos usuários aprenderem.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Por que ele é ótimo para gerenciar várias prioridades?

Você pode basear o trabalho em alguns OKRs e, em seguida, ver o progresso em tempo real. Os painéis e resumos do Brain facilitam o reequilíbrio quando as prioridades mudam, sem perder de vista os objetivos estratégicos.

O que os usuários dizem sobre o ClickUp?

Esta avaliação da G2 destacou:

O ClickUp reúne gerenciamento de tarefas, documentação e colaboração em um só lugar. Como desenvolvedor, gosto muito da sua personalização – posso configurar sprints, acompanhar bugs e gerenciar backlogs facilmente. A integração com o GitHub, Slack e outras ferramentas de desenvolvimento ajuda a manter tudo conectado.

O ClickUp reúne gerenciamento de tarefas, documentação e colaboração em um só lugar. Como desenvolvedor, gosto muito da sua personalização – posso configurar sprints, acompanhar bugs e gerenciar backlogs facilmente. A integração com o GitHub, Slack e outras ferramentas de desenvolvimento ajuda a manter tudo conectado.

👀 Curiosidade: os OKRs surgiram na Intel na década de 1970, sob a liderança de Andy Grove, que transformou o conceito de “Gestão por Objetivos” de Peter Drucker no que se tornou Objetivos e Resultados-Chave.

via Weekdone

Você já definiu OKRs ambiciosos, mas percebeu, algumas semanas depois, que ninguém mais estava prestando atenção neles? Isso ocorre porque eles ficam enterrados em planilhas e as atualizações só acontecem durante revisões apressadas no final do trimestre.

Essa desconexão é o que o Weekdone tenta corrigir. Ao vincular OKRs a check-ins semanais e atualizações de progresso, ele mantém as metas visíveis e significativas em meio ao trabalho diário.

A plataforma incentiva as equipes a refletir regularmente, compartilhar conquistas ou obstáculos e se realinhar quando as coisas saem do curso. É leve, consistente e projetado para manter a estratégia em primeiro plano.

Melhores recursos do Weekdone

Forneça uma árvore hierárquica OKR visual que mostre como as metas da empresa, da equipe e individuais se conectam.

Vincule planos semanais e atualizações diretamente aos objetivos trimestrais para obter um progresso constante.

Automatize relatórios de status semanais com modelos integrados e lembretes de progresso.

Ofereça ferramentas de engajamento dos funcionários, como pesquisas rápidas, reuniões individuais e reconhecimento de feedback.

Suporte integrações com Slack, Microsoft Teams, Google Sheets e Jira para fluxos de trabalho tranquilos.

Limitações do Weekdone

O plano gratuito suporta apenas até 3 usuários, o que o torna restritivo para equipes maiores que estão começando.

A configuração e a integração podem parecer complexas sem suporte, especialmente para usuários iniciantes do OKR.

Algumas integrações, como o Microsoft Teams, exigem novos logins frequentes para permanecer sincronizadas.

Preços do Weekdone

Gratuito para até 3 usuários

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Weekdone

G2 : 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Por que ele é ótimo para gerenciar várias prioridades?

A cadência semanal ajuda você a escolher o que fazer agora, mantendo-se fiel às metas trimestrais. Check-ins simples reduzem o ruído de status e mantêm várias prioridades voltadas para os mesmos resultados.

O que os usuários dizem sobre o Weekdone

Esta avaliação do G2 foi aprovada:

O Weekdone é baseado nas melhores práticas de OKR e, portanto, alinha nossas metas com os objetivos da empresa. Durante a criação das metas, os usuários são incentivados a criar um mapeamento de objetivos para otimizar os esforços.

O Weekdone é baseado nas melhores práticas de OKR e, portanto, alinha nossas metas com os objetivos da empresa. Durante a criação das metas, os usuários são incentivados a criar um mapeamento de objetivos para otimizar os esforços.

👀 Curiosidade: no Google, os OKRs são classificados em uma escala de 0,0 a 1,0, e o “ponto ideal” é cerca de 0,6 a 0,7, para que as equipes se esforcem sem se prejudicar.

3. Perdoo (ideal para conectar OKRs com KPIs e um mapa estratégico dinâmico)

via Perdoo

98% das empresas que adotam OKRs afirmam que seus objetivos e desempenho se tornam mais claros. Se clareza é o que você deseja, o Perdoo transforma essa promessa em prática diária.

O Perdoo ajuda colocando estratégia, OKRs e KPIs em um único painel. Você obtém um mapa estratégico claro, verificações simples e um ritmo tranquilo que mantém todos alinhados.

Ele preenche a lacuna entre a visão de alto nível e a execução diária, para que as equipes sempre vejam como seu trabalho contribui para objetivos maiores.

Melhores recursos do Perdoo

Mapa estratégico visual e painéis de KPI que conectam objetivos estratégicos, OKRs e KPIs mensuráveis em uma única visualização.

Acompanhe OKRs e KPIs lado a lado e, em seguida, vincule iniciativas para que o progresso do projeto contribua para os objetivos da empresa.

Check-ins semanais, reuniões individuais, feedback e elogios para manter o ritmo e o envolvimento da equipe estáveis.

Relatórios e alertas que destacam resultados-chave paralisados e ajudam as equipes a fazer ajustes oportunos.

Integrações para Slack, Microsoft Teams, Google Sheets, Zapier, além de API para fluxos de dados personalizados.

Limitações do Perdoo

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado ao decidir como estruturar pilares estratégicos, OKRs e KPIs.

Alguns fluxos de trabalho podem parecer rígidos ao atualizar metas ou expandir iniciativas complexas.

Organizações de grande porte podem precisar de cuidados extras ao definir funções e permissões pela primeira vez.

Preços do Perdoo

Gratuito

Premium : US$ 7,90/mês por usuário

Supreme: US$ 9,68/mês por usuário

Por que ele é ótimo para gerenciar várias prioridades?

Ver os KPIs ao lado dos OKRs facilita as escolhas quando as prioridades entram em conflito. O Mapa Estratégico mantém todas as equipes cientes de como as tarefas de hoje se conectam às metas de longo prazo.

Avaliações e comentários sobre o Perdoo

G2 : 4,4/5 (mais de 490 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Perdoo

Esta avaliação da G2 capturou:

O Perdoo oferece uma plataforma clara e estruturada para definir, acompanhar e alinhar objetivos e resultados-chave entre equipes. Sua interface intuitiva facilita a visualização do progresso, incentiva a responsabilidade e mantém todos focados em metas compartilhadas.

O Perdoo oferece uma plataforma clara e estruturada para definir, acompanhar e alinhar objetivos e resultados-chave entre equipes. Sua interface intuitiva facilita a visualização do progresso, incentiva a responsabilidade e mantém todos focados em metas compartilhadas.

📮 ClickUp Insight: 53% dos gerentes consideram um projeto bem-sucedido com base em exemplos anteriores. Isso pode gerar ideias, mas é arriscado para o alinhamento e a inovação. O que funcionou da última vez pode não corresponder às novas metas, a uma equipe diferente ou a um mercado em mudança. Sem uma definição clara, as pessoas ficam na dúvida, o sucesso se torna subjetivo e os resultados variam. Com o ClickUp Goals, vocês definem juntos o que é bom. Divida os objetivos em subtarefas e listas de verificação, defina marcos e acompanhe o progresso de forma clara para que todos tenham o mesmo objetivo, e não apenas a lembrança de uma vitória passada.

📖 Leia também: Como usar a IA para definir metas e aumentar a produtividade

Aqui estão três destaques rápidos se você quiser mais opções de software de acompanhamento OKR.

1. monday. com

Se você deseja um software de gerenciamento de projetos desenvolvido com base em fluxos de trabalho OKR que possa ser dimensionado de alguns painéis a um hub de trabalho completo, o monday.com oferece painéis flexíveis, automações fáceis e assistentes de IA para que seus objetivos e resultados-chave permaneçam conectados ao gerenciamento diário de projetos.

2. Hive

Se o seu objetivo é uma execução de projetos tranquila e clara, impulsionada por IA, o Hive facilita a transformação de OKRs em tarefas, o encaminhamento do trabalho para revisão e o acompanhamento do progresso do projeto em um único lugar, para que as equipes permaneçam alinhadas sem ruídos extras.

📖 Leia também: Alternativas ao Hive para gerenciamento de projetos

3. Wrike

Imagine o lançamento de um produto em que marketing, produto e vendas compartilham um cronograma. As solicitações de entrada chegam como tarefas estruturadas, as provas passam por aprovações claras e as visualizações da carga de trabalho mostram quem tem capacidade.

Com campos personalizados para objetivos e resultados-chave, o Wrike permite que você vincule tarefas associadas a metas estratégicas e veja o progresso em tempo real em várias equipes.

🧠 Você sabia? A Microsoft entrou no mercado de OKR ao adquirir a Ally.io em 2021 e, posteriormente, lançou o Viva Goals, integrando OKRs ao Microsoft Teams para uso diário.

Como gerenciar várias prioridades de maneira eficaz (dicas + melhores práticas)

Quando tudo parece urgente, é importante voltar ao que realmente importa. Veja como você pode gerenciar vários projetos e itens de ação com a ajuda de uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos.

✅ Comece sua semana fixando um objetivo e, em seguida, escolha três pequenas tarefas que levem aos resultados principais.

✅ Quando surgir um novo trabalho, classifique-o por importante versus urgente, programe o que pode esperar, delegue o que outros podem fazer e recuse gentilmente o restante para que seus objetivos estratégicos permaneçam em foco.

✅ Defina um limite mínimo de trabalho ativo por pessoa, conclua uma tarefa antes de iniciar outra e identifique os obstáculos antecipadamente; menos tarefas em aberto resultam em um progresso mais tranquilo e rápido do projeto.

✅ Torne o progresso visível com uma visualização compartilhada e barras de progresso visuais simples; o progresso em tempo real ajuda no alinhamento da equipe e mantém as conversas focadas em fatos, não em sentimentos.

✅ Proteja o tempo de concentração bloqueando horários de silêncio e agrupando mensagens; use check-ins curtos em vez de longas reuniões de status para que a atenção permaneça nos objetivos e resultados-chave.

✅ Duas vezes por semana, faça uma avaliação de desempenho e redefina: atualize o progresso do OKR, ajuste as prioridades, mantenha uma lista de tarefas a não realizar para boas ideias que podem esperar e comemore pequenas vitórias para manter o ritmo.

👀 Você sabia? Ao longo de um período de três anos, as organizações que utilizaram o ClickUp alcançaram um retorno sobre o investimento (ROI) estimado em 384%, de acordo com a Forrester Research. Essas organizações geraram cerca de US$ 3,9 milhões em receita incremental por meio de projetos viabilizados ou aprimorados pelo ClickUp.

Atinja seus OKRs ao usar o ClickUp

Se este guia tem uma lição a ser aprendida, é que as metas só importam quando estão alinhadas com o trabalho. Examinamos os principais fatores a serem considerados no melhor software OKR e identificamos em que aspectos as várias ferramentas de gerenciamento de projetos se destacam.

O Weekdone mantém os OKRs na conversa semanal. O Perdoo conecta os OKRs com a saúde dos KPIs e um mapa estratégico claro. O ClickUp faz algo um pouco diferente.

Esta plataforma de gerenciamento de desempenho preenche a lacuna entre o planejamento e a execução. As metas ficam ao lado das tarefas, os painéis mostram o progresso em tempo real e o ClickUp Brain pode sugerir OKRs a partir de seus documentos de estratégia e rascunhos de atualizações, para que você dedique mais tempo ao avanço do trabalho e menos tempo acompanhando o status.

Para fundadores e gerentes, o ClickUp parece ser o caminho mais completo entre o objetivo e a conclusão. ✨

Na execução de estratégias e no planejamento estratégico, as melhores ferramentas de software OKR oferecem suporte ao acompanhamento de OKR, ao estabelecimento de metas e ao processo OKR por meio de plataformas OKR modernas que impulsionam a execução de projetos e mantêm o foco.

Eles garantem o alinhamento das metas, conectam as metas individuais e da equipe, fornecem atualizações automatizadas do progresso e ajudam a avaliar o desempenho para o sucesso dos negócios. Com fortes recursos de OKR, acompanhamento de metas e modelos de OKR prontos para uso, as equipes ágeis otimizam o processo de definição de metas, mantendo-se alinhadas para o crescimento.

Inscreva-se no ClickUp agora mesmo se estiver pronto para experimentá-lo!