As 13 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos que se integram ao Slack

O Slack tem sido o centro de comunicação preferido das equipes modernas, especialmente em startups dinâmicas, agências de marketing, empresas de tecnologia e ambientes de trabalho remotos ou híbridos.

De mensagens em tempo real e compartilhamento de arquivos a canais e sincronização de calendários, o Slack mantém a colaboração fluindo livremente. Mas quando se trata de gerenciar cronogramas e execução de projetos, às vezes o Slack por si só não é suficiente.

As conversas muitas vezes obscurecem tarefas importantes, levando à perda de acompanhamentos. Com a integração certa do Slack, você pode transformar mensagens do Slack em tarefas, vincular conversas a resultados e reduzir a desconexão entre os chats da equipe e a execução real.

Neste artigo, abordaremos as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos e opções de software de solução que se conectam perfeitamente ao Slack.

Aqui está uma comparação rápida das principais ferramentas de gerenciamento de projetos para serviços ao cliente que oferecem suporte à colaboração em tempo real e se integram ao Slack:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento de projetos, comunicação e colaboração em equipe tudo em um, com tecnologia de IA. Gráficos de Gantt, Kanban, fluxos de trabalho personalizados, ClickUp Brain e sincronização de tarefas em tempo real no Slack. Plano gratuito; personalizações para empresas. Wrike Simplificando a aceitação de projetos e o trabalho entre equipes Formulários dinâmicos, quadros Kanban, fluxos de trabalho personalizados, captura de solicitações do Slack Plano gratuito, planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário. Notion Organizando ideias em sistemas compartilhados Wikis, documentos, resumos de IA, visualizações de páginas do Slack Plano gratuito, planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Trello Acompanhamento visual de tarefas e fluxos de trabalho simples Quadros Kanban, automações Butler, criação de cartões Slack Plano gratuito, planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário Jira Acompanhamento ágil de tarefas e planejamento de sprints Quadros Scrum, organização do backlog, tickets de bug do Slack Plano gratuito, planos pagos a partir de US$ 8,60/mês por usuário. Basecamp Comunicações assíncronas em equipe sem confusão Listas de tarefas, bate-papo Campfire, substituição de threads do Slack Plano gratuito, planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário Miro Colaboração visual e brainstorming Quadros brancos, notas adesivas do Slack, sincronização com o Jira Plano gratuito, planos pagos a partir de US$ 8/mês por usuário MeisterTask Acompanhamento visual de tarefas + automação para equipes de médio porte Kanban, notificações do Slack, ajuda com IA, sincronização diária de tarefas Plano gratuito, planos pagos a partir de US$ 9/mês por usuário Trabalho em equipe Gerenciando projetos de clientes com precisão Comandos do Slack, acompanhamento de contratos de prestação de serviços, biblioteca de recursos Plano gratuito, planos pagos a partir de US$ 13,99/mês por usuário. Todoist Captura leve de tarefas no Slack Comandos do Slack, listas de verificação, etiquetas de prioridade Plano gratuito, planos pagos a partir de US$ 2,50/mês por usuário. Zoho Projects Definição detalhada de bases de referência e acompanhamento de projetos Gráficos de Gantt, registros de tempo, atualizações do Slack Avaliação gratuita por 15 dias, preços personalizados. Linear Equipes de produto e engenharia Roteiros visuais, triagem de problemas, sincronização de threads do Slack Plano gratuito, planos pagos a partir de US$ 10 por mês por usuário. Hive Visualizações flexíveis de projetos e colaboração em equipe Modelos, Kanban, HiveMind AI, bate-papo para tarefas no Slack Plano gratuito, planos pagos a partir de US$ 1,50/mês por usuário.

Por que usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos que se integra ao Slack?

Em vez de alternar entre ferramentas, sua equipe pode gerenciar tarefas e se comunicar dentro do mesmo espaço de trabalho do Slack com uma integração simples.

Veja por que vale a pena investir nas melhores integrações do Slack:

Centralize a comunicação do projeto vinculando mensagens do Slack a tarefas, cronogramas e entregas em canais compartilhados do Slack.

Receba atualizações em tempo real sobre projetos e prazos como notificações do Slack para manter as equipes alinhadas sem sair do Slack.

Melhore o gerenciamento de tarefas, permitindo que os usuários atribuam tarefas, atualizem status e acompanhem o progresso diretamente do Slack.

Ofereça suporte à colaboração em tempo real por meio do compartilhamento de arquivos, discussões e ações integradas dentro do aplicativo Slack.

Principais recursos a serem procurados em uma ferramenta de gerenciamento de projetos integrada ao Slack

50% das equipes que utilizam metodologias ágeis e a forma como as equipes gerenciam projetos também as combinam com outras ferramentas para se adequarem ao projeto em questão.

É por isso que integrar um software de gerenciamento de projetos diretamente ao seu espaço de trabalho do Slack é uma escolha estratégica.

Mas nem todas as integrações são iguais. Então, quais recursos realmente importam ao escolher as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos do Slack?

1. Gerenciamento de tarefas: crie, atribua e atualize tarefas sem sair do Slack

✅ Solução: um designer insere uma maquete em uma mensagem do Slack e um colega de equipe a converte instantaneamente em uma tarefa com prazo de entrega.

2. Notificações em tempo real: receba atualizações do projeto, alterações de prazos e comentários diretamente no Slack

✅ Solução: Sua equipe vê as atualizações do andamento das tarefas em tempo real no canal do Slack, evitando prazos perdidos e verificações intermináveis.

3. Compartilhamento de arquivos e documentos centralizados: compartilhe e fixe arquivos vinculados a tarefas ou tópicos

✅ Solução: durante uma campanha, os recursos criativos e o Google Docs ficam acessíveis em um único lugar; não é mais necessário procurar em e-mails.

4. Integração com outras ferramentas: sincronize com o Google Drive, Trello, Jira e muito mais

✅ Solução: em vez de alternar entre abas, o Slack se torna um espaço centralizado onde todas as suas ferramentas de projeto se comunicam entre si.

5. Automação do fluxo de trabalho : use bots ou gatilhos personalizados para automatizar etapas repetitivas

✅ Solução: um novo formulário de tarefa aciona uma mensagem do Slack para o canal certo, atribui uma tarefa e define lembretes — tudo sem intervenção humana.

Você não precisa alternar entre seis guias diferentes para manter o contexto.

Quando isso acontece, a automação do gerenciamento de projetos não está cumprindo os benefícios prometidos.

No entanto, com essas 13 ferramentas que se conectam diretamente ao Slack, você pode garantir que suas equipes estejam alinhadas mesmo enquanto você dorme.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos e comunicação em equipe com tecnologia de IA tudo em um)

Aja diretamente no Slack e mantenha sua equipe sincronizada sem precisar alternar entre ferramentas

Se o Slack da sua equipe está cheio de check-ins diários, menções de tarefas e links de arquivos, o ClickUp é a plataforma de gerenciamento de projetos que reúne tudo em um único espaço unificado.

Gerencie seus projetos com o gerenciamento estruturado de projetos do ClickUp

Visualize e adapte o cronograma do seu projeto instantaneamente com a visualização através dos recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp

A plataforma de gerenciamento de projetos da ClickUp é um espaço de trabalho de IA convergente que combina documentos, wikis, bate-papos, ferramentas de IA generativa, agentes de IA e automações.

Ele oferece visualizações flexíveis, incluindo listas, quadros, gráficos de Gantt e calendários, para ajudar as equipes a planejar, acompanhar e gerenciar projetos de forma independente. Você pode agrupar tarefas em pastas, dividir dependências e definir marcos que se alinham com os principais objetivos.

Por exemplo, uma equipe de design remota que trabalha no lançamento de um produto pode visualizar todo o cronograma do projeto na visualização Gantt e, em seguida, sincronizar as atualizações das tarefas diretamente em um canal compartilhado do Slack, garantindo que todos fiquem informados em tempo real.

Integração com o Slack que mantém tudo conectado

Transforme o Slack em um centro de produtividade vinculando bate-papos a tarefas, atualizações e fluxos de trabalho em tempo real com a integração do ClickUp

Com a integração perfeita do ClickUp com o Slack, você pode:

Crie tarefas diretamente a partir de mensagens do Slack.

Adicione comentários ou atualizações sem precisar alternar entre aplicativos.

Receba lembretes de tarefas e alertas de prazos em seu espaço de trabalho do Slack.

Mantenha-se atualizado por meio das atividades em tempo real nos canais do Slack da sua equipe.

Veja o que Lauren Makielski, chefe de gabinete da Hawke Media, disse sobre o ClickUp:

É muito importante para nós ter visibilidade do projeto de maneiras que atendam a todos os estilos e preferências de aprendizagem. O ClickUp também permitiu integrações com o Slack e o Gmail, o que mantém nosso trabalho otimizado de plataforma para plataforma.

Reúna conversas e tarefas em um único espaço com o ClickUp Chat

Transforme discussões em tarefas, atribua responsáveis e mantenha o contexto intacto com o ClickUp Chat

O ClickUp Chat traz o melhor da comunicação no estilo Slack para sua plataforma de gerenciamento de projetos, mas com uma diferença crucial. A diferença entre o Slack e o ClickUp é que este último se conecta diretamente às suas tarefas, cronogramas e fluxos de trabalho.

Durante a sincronização de um projeto, se um colega de equipe deixar um lembrete sobre um recurso ausente ou identificar um obstáculo, você não precisará alternar entre ferramentas ou vasculhar as conversas do Slack mais tarde. Você pode transformar instantaneamente essa mensagem em uma tarefa, atribuí-la, definir uma data de vencimento e vinculá-la ao projeto certo. Ou peça ao ClickUp Brain para fazer isso por você, diretamente no seu chat!

Essa funcionalidade torna o ClickUp um aplicativo de mensagens completo, combinando mensagens com a criação de tarefas.

Deixe que o ClickUp Brain, seu assistente pessoal de IA, faça o trabalho pesado

O ClickUp Brain traz IA prática para o seu fluxo de trabalho diário. Ele foi desenvolvido para reconhecer o contexto e eliminar tarefas manuais repetitivas.

Por exemplo, após uma reunião de equipe, o ClickUp Brain pode gerar um resumo do projeto, atribuir as próximas etapas aos colegas de equipe relevantes e até mesmo sinalizar prazos sobrepostos.

Se você estiver se atualizando após um período de folga, pode usar o recurso “Catch Me Up” do ClickUp Brain para obter instantaneamente um resumo das atualizações em seus projetos, incluindo destaques das conversas no Slack, novos comentários e tarefas bloqueadas.

Você também pode fazer uma pergunta ao ClickUp Brain, como: “Qual é o status do plano de marketing do terceiro trimestre?” E ele irá extrair informações em tempo real da sua lista de tarefas, documentos do projeto e conversas.

Principais recursos do ClickUp

Gerencie projetos com gráficos de Gantt, quadros Kanban, calendários e fluxos de trabalho personalizados.

Conecte tarefas, documentos, quadros brancos e formulários em um espaço centralizado.

Colabore por meio de edição em tempo real, comentários encadeados e quadros brancos ao vivo.

Use o ClickUp Brain para resumir tópicos, criar tarefas automaticamente e responder a perguntas em todo o seu espaço de trabalho.

Transforme mensagens do Slack em tarefas, receba atualizações e comente sobre o trabalho — tudo a partir do seu canal do Slack.

Limitações do ClickUp

Pode parecer complicado para novos usuários devido à complexidade dos recursos.

Atrasos ocasionais ou atrasos de sincronização em espaços de trabalho muito grandes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o ClickUp

Esta avaliação da G2 compartilhou:

Realizamos sprints ágeis, publicamos documentos e gerenciamos OKRs sem precisar alternar entre aplicativos. As integrações nativas (Slack, Drive, GitHub) são rápidas de configurar.

Realizamos sprints ágeis, publicamos documentos e gerenciamos OKRs sem precisar alternar entre aplicativos. As integrações nativas (Slack, Drive, GitHub) são rápidas de configurar.

2. Wrike (ideal para simplificar a aceitação de projetos e gerenciar cargas de trabalho multifuncionais)

via Wrike

Listas de tarefas dispersas são um problema comum em equipes corporativas, pois as tarefas geralmente chegam por vários canais, incluindo Slack, e-mail, reuniões e planilhas. Além disso, não há um sistema claro para rastrear a responsabilidade ou o progresso.

O Wrike permite transformar solicitações recebidas em projetos formais usando formulários de admissão dinâmicos, tarefas atribuídas automaticamente e fluxos de trabalho específicos para cada equipe. Com integração Slack incorporada, o Wrike mantém sua equipe atualizada sem que ela precise sair do canal Slack, reduzindo o vaivém e garantindo uma responsabilidade clara entre os departamentos.

Melhores recursos do Wrike

Capture solicitações recebidas usando formulários dinâmicos e encaminhe-as automaticamente.

Visualize o trabalho com quadros Kanban, gráficos de Gantt e painéis personalizados.

Use o aplicativo Slack do Wrike para criar tarefas a partir de mensagens e receber atualizações do projeto em tempo real.

Configure fluxos de trabalho personalizados para diferentes departamentos com fluxos de aprovação e dependências.

Centralize arquivos, feedback e comunicação de tarefas para melhorar a colaboração entre equipes.

Limitações do Wrike

A configuração inicial dos fluxos de trabalho e permissões pode ser complexa.

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado íngreme para novos membros da equipe.

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe : US$ 10/mês por usuário

Negócios : US$ 25/mês por usuário

Empresa : Preço personalizado

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2 : 4,2/5,0 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,3/5,0 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Wrike

Esta análise da Capterra destacou:

O Wrike possui recursos poderosos de gerenciamento de projetos que nos permitiram ter uma experiência simples e otimizada no gerenciamento de nossas operações de projeto.

O Wrike possui recursos poderosos de gerenciamento de projetos que nos permitiram ter uma experiência simples e otimizada no gerenciamento de nossas operações de projeto.

3. Notion (ideal para organizar trabalhos não estruturados e transformar ideias em sistemas compartilhados)

via Notion

Na maioria das equipes remotas, não há uma ponte clara entre a concepção e a execução. O Notion resolve isso atuando como um espaço de trabalho flexível e completo, onde wikis, documentos, projetos e tarefas coexistem lado a lado.

E com integrações a plataformas como o Slack, as atualizações do Notion fluem diretamente para as conversas da sua equipe, para que o conhecimento da equipe não fique preso em silos ou se perca em mensagens diretas intermináveis.

Melhores recursos do Notion

Registre tarefas, notas e resumos de reuniões em páginas compartilhadas usando blocos flexíveis de arrastar e soltar.

Alterne entre as visualizações quadro, lista, linha do tempo e calendário para acompanhar o projeto.

Organize o conhecimento em wikis internas e bancos de dados interligados para visibilidade em toda a equipe.

Integre-se ao Slack para receber atualizações, enviar mensagens estruturadas e visualizar páginas do Notion diretamente no chat.

Use o Notion AI para escrever, resumir, preencher campos automaticamente e extrair itens de ação de documentos ou notas.

Limitações do Notion

Não possui suporte integrado para controle de tempo ou gráfico de Gantt.

Recursos de segurança como 2FA não estão disponíveis no plano gratuito.

Espaços de trabalho complexos podem parecer opressivos sem estrutura ou integração.

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2 : 4,7/5 (mais de 6.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Notion

Esta avaliação da G2 observou:

Adoro a capacidade do Notion AI de extrair respostas abrangentes e contextuais de uma variedade de ferramentas integradas, incluindo Notion, Slack e Google Drive. Essa integração simplifica a recuperação de informações, revelando insights de toda a nossa base de conhecimento.

Adoro a capacidade do Notion AI de extrair respostas abrangentes e contextuais de uma variedade de ferramentas integradas, incluindo Notion, Slack e Google Drive. Essa integração simplifica a recuperação de informações, revelando insights de toda a nossa base de conhecimento.

👀 Curiosidade: antes do e-mail e do Slack, muitas grandes empresas usavam “tubos de mensagens” físicos para enviar notas escritas entre os andares. Alguns edifícios históricos ainda os têm escondidos nas paredes.

4. Trello (ideal para acompanhamento visual de tarefas e fluxos de trabalho simples)

via Trello

De acordo com uma pesquisa do Project Management Institute, 64% dos gerentes de projeto afirmaram que priorizar tarefas de maneira eficaz é fundamental para entregar projetos bem-sucedidos. Mas a maioria das equipes não sabe o que está acontecendo, quem está no comando ou quando as coisas devem ser entregues.

O Trello resolve esse problema, oferecendo às equipes um quadro visual compartilhado para acompanhar o trabalho em tempo real. Cada tarefa fica em um cartão que passa por etapas como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluída”.

Com a integração do Slack, você pode criar cartões do Trello diretamente a partir de mensagens, definir lembretes e publicar atualizações automaticamente em seus canais.

Melhores recursos do Trello

Organize projetos com quadros Kanban, listas de verificação, etiquetas e anexos.

Crie cartões Trello diretamente a partir de mensagens do Slack usando atalhos simples.

Sincronize atualizações e lembretes de prazos entre o Trello e os canais do Slack.

Colabore em tempo real com menções, comentários e marcação de membros.

Automatize fluxos de trabalho repetitivos com o Butler (ferramenta de automação integrada do Trello).

Limitações do Trello

Não possui relatórios avançados ou visualizações da carga de trabalho

As automações e os power-ups são limitados no plano gratuito.

Não oferece suporte a hierarquias ou dependências complexas de projetos.

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : US$ 5/mês por usuário

Premium : US$ 10/mês por usuário

Enterprise: US$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2 : 4,4/5,0 (mais de 13.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5,0 (mais de 23.600 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Trello

Esta avaliação da G2 capturou:

A facilidade de implementação também é um bônus, com pouca configuração necessária para começar a usá-lo. Também gosto da facilidade de integração com outras ferramentas, como Slack e Google Drive, para fluxos de trabalho integrados.

A facilidade de implementação também é um bônus, com pouca configuração necessária para começar a usá-lo. Também gosto da facilidade de integração com outras ferramentas, como Slack e Google Drive, para fluxos de trabalho integrados.

5. Jira (ideal para acompanhamento ágil de tarefas e planejamento de sprints)

via Jira

Quando as tarefas são sinalizadas nos chats, mas nunca chegam ao seu quadro de sprint, seu backlog fica confuso e difícil de gerenciar. Esse é um desafio com o qual as equipes de engenharia frequentemente se deparam.

O Jira preenche essa lacuna, transformando o Slack em uma extensão do seu espaço de trabalho ágil. Com quadros scrum, relatórios de sprint e backlog grooming integrados em um único sistema, o Jira elimina esse atrito.

Além disso, você pode transformar uma mensagem do Slack em um ticket de bug, acionar alertas de sprint ou atualizar o status de uma questão sem sair do chat.

Melhores recursos do Jira

Conecte o Slack ao Jira para criar problemas diretamente a partir de mensagens do Slack.

Receba notificações instantâneas sobre projetos no Slack com base em filtros ou gatilhos.

Organize épicos, histórias e bugs usando quadros ágeis personalizáveis.

Automatize ações repetitivas, como atribuir tickets ou atualizar status.

Visualize gráficos de burndown de sprint e relatórios de velocidade para cada iteração.

Limitações do Jira

Configuração complexa para usuários sem conhecimentos técnicos

A interface do usuário pode parecer rígida para equipes multifuncionais fora do desenvolvimento.

Os preços aumentam rapidamente com equipes maiores ou necessidades avançadas.

Preços do Jira

Gratuito

Padrão : US$ 8,60/mês por usuário

Premium : US$ 17/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Jira

G2 : 4,3/5,0 (mais de 6.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5,0 (mais de 15.100 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Jira

Esta avaliação da G2 apresentou:

A integração com ferramentas como Confluence, Slack e GitHub torna-o ainda mais poderoso. É fácil colaborar, atribuir tarefas, definir prazos e manter a responsabilidade entre departamentos.

A integração com ferramentas como Confluence, Slack e GitHub torna-o ainda mais poderoso. É fácil colaborar, atribuir tarefas, definir prazos e manter a responsabilidade entre departamentos.

6. Basecamp (ideal para comunicação em equipe sem confusão)

via Basecamp

Reuniões em excesso desperdiçam tempo que poderia ser usado para realizar o trabalho. Quando as equipes dependem exclusivamente de chamadas para garantir o alinhamento, sua produtividade é prejudicada.

O Basecamp inverte essa equação, oferecendo às equipes um espaço central para compartilhar atualizações, acompanhar tarefas e se comunicar de forma assíncrona. Você não precisa acompanhar threads do Slack ou configurar chamadas de sincronização; basta abrir o Basecamp para ver o que está pendente, o que foi compartilhado e o que precisa da sua opinião.

Melhores recursos do Basecamp

Organize projetos com listas de tarefas, documentos, cronogramas e quadros de mensagens em um só lugar.

Substitua as conversas dispersas no Slack pelo chat em grupo integrado (Campfire).

Compartilhe documentos e arquivos com armazenamento centralizado.

Acompanhe as datas importantes do projeto com um calendário e check-ins automáticos.

Receba atualizações em tempo real sobre os projetos com gráficos de colinas para visualizar o progresso.

Limitações do Basecamp

Dependências de tarefas limitadas e recursos de automação

Sem controle de tempo nativo

Menos adequado para fluxos de trabalho de projetos complexos com várias equipes.

Preços do Basecamp

Gratuito

Basecamp Plus : US$ 15/usuário/mês

Basecamp Pro Unlimited: US$ 299/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2 : 4,1/5 (mais de 5.300 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.500 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Basecamp

Esta avaliação da G2 compartilha:

A automação leva as coisas a um novo nível: tarefas que antes levavam horas para serem concluídas agora se resolvem sozinhas. E não posso deixar de mencionar como ela se integra ao Slack e a outras ferramentas utilitárias.

A automação leva as coisas a um novo nível: tarefas que antes levavam horas para serem concluídas agora se resolvem sozinhas. E não posso deixar de mencionar como ela se integra ao Slack e a outras ferramentas utilitárias.

7. Miro (ideal para colaboração visual e brainstorming entre equipes)

via Miro

As ferramentas de texto não são feitas para o pensamento visual. As equipes muitas vezes simplificam as ideias quando tentam planejar sprints, mapear fluxos de trabalho ou criar ideias em planilhas e documentos.

O Miro resolve esse dilema oferecendo um espaço de colaboração visual. Você pode esboçar, estruturar e apresentar ideias em um só lugar, sem precisar alternar entre ferramentas. E com integrações como Slack e Jira, o feedback permanece conectado à tela.

Melhores recursos do Miro

Crie quadros interativos para brainstorming em tempo real e planejamento ágil.

Use modelos pré-criados para mapas de jornada do cliente, quadros Kanban e retrospectivas.

Transforme mensagens do Slack em notas adesivas do Miro para capturar ideias instantaneamente.

Colabore ao vivo com vídeo integrado, comentários e modo de apresentação.

Sincronize tarefas com ferramentas como Jira, Asana, ClickUp e Google Agenda.

Limitações do Miro

Pode ficar confuso com muitos colaboradores em um único quadro

Atrasos no desempenho em painéis complexos ou pesados com vários elementos de mídia

O plano gratuito tem quadros e armazenamento limitados.

Preços do Miro

Gratuito

Starter : US$ 8/mês por usuário

Negócios : US$ 16/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados a partir de 30 membros

Avaliações e comentários sobre o Miro

G2 : 4,7/5,0 (mais de 8.100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Miro

Esta avaliação da G2 destacou:

O Miro também se integra perfeitamente a uma série de ferramentas de produtividade populares, como Jira, Trello, Slack e Google Workspace, o que é crucial para manter um fluxo de trabalho eficiente.

O Miro também se integra perfeitamente a uma série de ferramentas de produtividade populares, como Jira, Trello, Slack e Google Workspace, o que é crucial para manter um fluxo de trabalho eficiente.

8. MeisterTask (ideal para acompanhamento visual de tarefas com automação para equipes de médio porte)

via MeisterTask

O MeisterTask oferece uma integração nativa com o Slack que transforma conversas casuais em tarefas acionáveis com apenas alguns cliques.

Essa integração permite que os usuários recebam resumos diários de tarefas, convertam mensagens do Slack em tarefas ou comentários do MeisterTask e vinculem projetos inteiros a canais do Slack para atualizações em tempo real. Isso garante um acompanhamento contínuo da responsabilidade pelas tarefas e o gerenciamento de prazos para sua equipe.

Melhores recursos do MeisterTask

Visualize projetos com quadros Kanban e visualizações de calendário.

Automatize a criação, atribuição e transições de tarefas.

Acompanhe o tempo e o progresso diretamente nas tarefas.

Adicione listas de verificação, etiquetas, dependências e anexos de arquivos.

Use o Meister AI para resumos, ajuda na redação e pesquisa de conhecimento.

Receba notificações do Slack e crie tarefas a partir de mensagens.

Limitações do MeisterTask

Flexibilidade limitada na personalização dos layouts do quadro de tarefas

Sem gráficos de Gantt integrados para equipes com cronogramas pesados

Curva de aprendizado para configurar automação avançada ou campos

O suporte por chat ao vivo está disponível apenas em horários específicos.

Preços do MeisterTask

Gratuito

Pro : US$ 9/mês por usuário

Negócios : US$ 16/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o MeisterTask

G2 : 4,6/5,0 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 1.160 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o MeisterTask

Esta avaliação da G2 capturou:

Admiro muito suas integrações com os produtos mais populares, como Zendesk, GitHub, Slack e muitos outros, para tornar nosso fluxo de trabalho mais suave. O MeisterTask tornou tudo mais simples e fácil.

Admiro muito suas integrações com os produtos mais populares, como Zendesk, GitHub, Slack e muitos outros, para tornar nosso fluxo de trabalho mais suave. O MeisterTask tornou tudo mais simples e fácil.

9. Teamwork (ideal para gerenciar o trabalho do cliente com precisão)

via Teamwork

Gerenciar projetos de clientes em vários softwares de gerenciamento de tarefas torna mais fácil perder a visibilidade das horas faturáveis e da utilização de recursos.

O Teamwork é uma ferramenta criada especificamente para equipes baseadas em serviços que combina gerenciamento de projetos, planejamento de recursos e comunicação com o cliente. Seja para prever cargas de trabalho ou acompanhar margens em um projeto de retenção, este aplicativo de comunicação em equipe oferece controle personalizado sem sobrecarregar seu fluxo de trabalho.

Principais recursos do Teamwork

Configure canais do Slack específicos para projetos com atualizações em tempo real e automações.

Converta mensagens do Slack em tarefas com um único comando (“/tw help”).

Crie uma biblioteca de recursos compartilhados a partir de links compartilhados no Slack.

Automatize alertas do Slack com base em gatilhos de atividade do projeto.

Use o acompanhamento integrado de rentabilidade e retenção para monitorar as margens.

Limitações do trabalho em equipe

A interface pode parecer complexa para equipes menores.

Recursos avançados, como acompanhamento da rentabilidade, estão disponíveis apenas em planos mais caros.

Não é ideal para fluxos de trabalho internos de projetos que não envolvem contato com clientes.

Preços do Teamwork

Gratuito

Entrega : US$ 13,99/mês por usuário

Grow : US$ 25,99/mês por usuário

Escala : Preços personalizados

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre trabalho em equipe

G2 : 4,4/5 (mais de 1.170 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Teamwork

Esta avaliação da G2 observou:

Qualquer pessoa que trabalhe regularmente com desenvolvedores e designers sabe que é preciso haver responsabilidade para que os projetos sejam concluídos no prazo. A integração com o Slack também é útil.

Qualquer pessoa que trabalhe regularmente com desenvolvedores e designers sabe que é preciso haver responsabilidade para que os projetos sejam concluídos no prazo. A integração com o Slack também é útil.

🧠 Você sabia? O Slack disparou de apenas 16.000 usuários para mais de 10 milhões de usuários diários em uma década. Como usar o Slack de forma eficaz: o guia definitivo para usuários do Slack mostra maneiras práticas de aproveitá-lo ao máximo e aumentar a produtividade diária da sua equipe.

10. Todoist (ideal para acompanhamento simples de tarefas no Slack)

via Todoist

Quando seus canais do Slack ficam ocupados ao longo do dia, tarefas rápidas e solicitações casuais podem facilmente desaparecer na rolagem da tela. O Todoist preenche essa lacuna, permitindo que você capture instantaneamente qualquer mensagem do Slack como uma tarefa acionável.

Em vez de copiar e colar lembretes ou esperar que você se lembre, você pode manter sua lista de tarefas atualizada exatamente onde o trabalho é feito.

Melhores recursos do Todoist

Converta mensagens do Slack em tarefas do Todoist com os comandos /todoist.

Organize tarefas por prioridade, rótulo e projeto sem sair do Slack.

Receba notificações de lembretes de tarefas e prazos diretamente no Slack.

Compartilhe links e listas de verificação de projetos para fornecer contexto às tarefas em threads.

Limitações do Todoist

Limitado a visualizações básicas de tarefas e projetos (sem cronogramas ou Gantt).

Não é ideal para dependências complexas ou gerenciamento de recursos.

A integração com o Slack funciona melhor para fluxos de trabalho individuais ou de equipes pequenas.

Preços do Todoist

Iniciante : Gratuito

Pro : US$ 2,50/mês por usuário

Negócios: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários do Todoist

G2 : 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Todoist

Esta avaliação da G2 citou:

A facilidade de uso e a maneira eficaz de separar listas. Além disso, o design é muito simples e o aplicativo é compatível com Slack, Teams, Apple, Android e Windows.

A facilidade de uso e a maneira eficaz de separar listas. Além disso, o design é muito simples e o aplicativo é compatível com Slack, Teams, Apple, Android e Windows.

11. Zoho Projects (ideal para planejamento detalhado de projetos e definição de metas)

via Zoho

Apenas 48% das equipes estabelecem consistentemente metas para seus cronogramas de projetos, o que dificulta medir o progresso e ajustar os prazos. O Zoho Projects resolve esse problema com gráficos de Gantt dinâmicos, acompanhamento preciso do tempo e gerenciamento detalhado de tarefas, para que as equipes possam ver o plano, identificar desvios e colocar o trabalho de volta nos trilhos rapidamente.

A integração com o Slack significa que o progresso do seu projeto flui diretamente para os chats diários, sem duplicar o trabalho.

Principais recursos do Zoho Projects

Acompanhe tarefas e subtarefas com fluxos de trabalho personalizados e dependências.

Visualize cronogramas e gargalos com gráficos de Gantt interativos.

Registre horas faturáveis e não faturáveis diretamente nas faturas.

Automatize tarefas repetitivas com regras de tarefas do tipo arrastar e soltar.

Conecte-se ao Zoho CRM, Slack, Google Drive e muito mais.

Limitações do Zoho Projects

A curva de aprendizado pode parecer íngreme para usuários iniciantes.

O aplicativo móvel é menos robusto do que a versão para desktop.

Algumas opções de personalização são limitadas em comparação com concorrentes avançados.

Preços do Zoho Projects

Avaliação gratuita por 15 dias

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (mais de 470 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.200 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Zoho Projects

Esta avaliação da G2 observou:

A integração com outros aplicativos Zoho e ferramentas de terceiros é fácil, o que o torna ideal para gerenciar projetos de ponta a ponta.

A integração com outros aplicativos Zoho e ferramentas de terceiros é fácil, o que o torna ideal para gerenciar projetos de ponta a ponta.

12. Linear (ideal para equipes modernas de produto e engenharia)

via Linear

As equipes modernas de produto e engenharia podem perder inúmeras horas reunindo documentos de planejamento, especificações, roteiros e rastreadores de bugs em ferramentas desconectadas.

O Linear unifica a direção do produto, as atualizações do projeto e o acompanhamento de problemas em um único sistema extremamente rápido.

Como resultado, as equipes podem planejar roteiros visualmente, acompanhar ciclos, classificar bugs e manter-se alinhadas por meio de insights em tempo real e uma integração cuidadosa com o Slack, que mantém as conversas e as tarefas sincronizadas.

Melhores recursos do Linear

Planeje e gerencie roteiros de produtos visualmente com marcos, iniciativas e fases.

Acompanhe problemas, bugs e tarefas com fluxos de trabalho personalizados, sprints e filas de triagem.

Automatize o trabalho rotineiro com poderosos agentes de IA para tarefas como geração de código.

Conecte o Slack para sincronizar threads, compartilhar atualizações e criar ou comentar sobre questões no contexto.

Obtenha informações em tempo real sobre o progresso para medir o escopo, o tempo de ciclo e a velocidade da equipe.

Limitações lineares

Projetado principalmente para equipes de produto e engenharia, menos adequado para fluxos de trabalho gerais de projetos.

Carece de recursos nativos ou ferramentas de gestão financeira para operações mais amplas.

Algumas integrações avançadas ainda tendem a preferir pilhas modernas em vez de sistemas empresariais legados.

Preços lineares

Gratuito

Básico : US$ 10/mês por usuário

Negócios : US$ 16/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários lineares

G2 : 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Linear

Esta avaliação da G2 destacou:

O Linear pode se adaptar a projetos de qualquer tamanho e pode ser implementado rapidamente. Integra-se com muitos terceiros.

O Linear pode se adaptar a projetos de qualquer tamanho e pode ser implementado rapidamente. Integra-se com muitos terceiros.

🧠 Você sabia? Quase 80% das empresas da Fortune 100 usam o Slack Connect. Aprenda a manter seu espaço de trabalho organizado e reduzir o ruído com canais claros e estruturados em Como organizar canais do Slack no trabalho.

13. Hive (ideal para visualizações flexíveis de projetos e colaboração em equipe)

via Hive

Imagine uma agência criativa gerenciando várias campanhas de clientes ao mesmo tempo. Os designers aguardam aprovações, os profissionais de marketing acompanham as tarefas da campanha e os gerentes de projeto passam horas alternando entre bate-papos, e-mails e planilhas apenas para obter uma atualização do status.

O Hive resolve o problema, oferecendo às equipes um único espaço de trabalho para gerenciar tudo isso. Essa ferramenta se conecta diretamente ao Slack para que sua equipe possa transformar bate-papos do Slack em tarefas do Hive, compartilhar tarefas nos canais do Slack e obter atualizações em tempo real.

Principais recursos do Hive

Use mais de 100 modelos de projetos para lançar novas iniciativas em segundos.

Alterne facilmente entre quadros Kanban, gráficos de Gantt, calendários, tabelas e visualizações de linha do tempo.

Traga seus e-mails para o Hive e converta mensagens em tarefas instantaneamente.

Colabore em tempo real com notas, mensagens instantâneas de negócios e integrações de vídeo, como o Zoom.

Hive (ideal para visualizações flexíveis de projetos e colaboração em equipe)

Automatize trabalhos repetitivos com fluxos de trabalho personalizados e o assistente de IA do Hive, o HiveMind.

Limitações do Hive

Os complementos premium podem aumentar o custo total para recursos avançados.

Integrações nativas limitadas em comparação com plataformas maiores

O aplicativo móvel não possui algumas funcionalidades da versão para desktop.

Preços do Hive

Gratuito

Starter : US$ 1,50/mês por usuário

Equipes : US$ 5/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Hive

G2 : 4,6/5 (mais de 610 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 210 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Hive

Esta avaliação da G2 observou:

Os recursos de integração do Hive incluem conexão perfeita com o Google Drive e o Slack por meio de sua interface de ferramentas. O Hive alinha sua estrutura de interface simples às necessidades do usuário, para que qualquer membro da equipe que não tenha experiência em tecnologia possa operá-lo sem dificuldade.

Os recursos de integração do Hive incluem conexão perfeita com o Google Drive e o Slack por meio de sua interface de ferramentas. O Hive alinha sua estrutura de interface simples às necessidades do usuário, para que qualquer membro da equipe que não tenha experiência em tecnologia possa operá-lo sem dificuldade.

Aqui estão três ferramentas adicionais de gerenciamento de projetos que também oferecem integrações com o Slack e se encaixam perfeitamente com as que já abordamos:

Asana : permite transformar mensagens em tarefas do Asana, receber notificações no Slack quando as tarefas são atualizadas e comentar sobre as tarefas diretamente nas conversas do Slack.

Smartsheet : receba alertas quando as tarefas forem alteradas, comente nas linhas e compartilhe planilhas diretamente nos canais do Slack.

Airtable : envie notificações do Slack com base nas automações do Airtable, crie registros a partir de mensagens do Slack e vincule atualizações diretamente aos canais do Slack.

Eleve o nível com uma integração perfeita ao Slack

Quando as equipes de projeto utilizam o Slack, mas sem a integração adequada de gerenciamento de projetos, essas conversas muitas vezes desaparecem na rolagem da tela.

Conectar o Slack a uma solução de gerenciamento de projetos significa que cada mensagem pode se transformar em uma ação, cada prazo permanece visível e cada projeto permanece no caminho certo, sem intermináveis idas e vindas.

Embora muitas ferramentas de colaboração prometam essa integração, muitas ainda deixam você alternando entre tarefas pela metade, contexto perdido e fluxos de trabalho desconectados. O ClickUp preenche essa lacuna com integração em tempo real com o Slack, resumos alimentados por IA, criação de tarefas e conversão de bate-papos em tarefas.

Pronto para parar de perder tempo entre mensagens e marcos? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo!