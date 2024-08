ClickUp vs. Jira: Qual ferramenta de gerenciamento de projetos é a melhor?

Procurando por software de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a gerenciar projetos complexos?

Atualmente, os projetos podem envolver várias partes interessadas e processos, todos necessitando de uma coordenação cuidadosa. O software de gerenciamento de projetos correto pode fazer a diferença entre o sucesso e o "quase lá".

Mas qual deles você deve escolher: ClickUp ou Jira?

Ambos são ferramentas poderosas que prometem agilizar os fluxos de trabalho aumentar a produtividade e ajudá-lo a manter o controle. Mas qual deles realmente reina supremo?

Aqui está uma análise do ClickUp vs. Jira, comparando os principais recursos, a usabilidade, os benefícios etc. para ajudá-lo a decidir qual ferramenta escolher .

O que é ClickUp?

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que oferece um espaço unificado para planejamento, colaboração e execução de projetos de todas as formas e tamanhos.

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

O ClickUp ajuda as equipes a trabalhar de forma mais inteligente. Sua interface intuitiva e fácil de usar facilita o gerenciamento de projetos por todos os membros da equipe entregáveis e aceitam suas funções.

Recursos do ClickUp

Vamos dar uma olhada em três recursos principais do ClickUp:

Recurso nº 1 Recursos de gerenciamento de projetos ágeis

O ClickUp foi criado para colaboração e flexibilidade e tem vários recursos para dar suporte ao gerenciamento ágil de projetos. Recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp incluem:

Quadros Kanban: Organize e priorize tarefas em vários estágios, como "A fazer", "Em andamento" e "Concluído", com a simplicidade de arrastar e soltar

Veja tarefas e projetos em um único olhar e arraste e solte tarefas, classifique e filtre sem esforço com uma visualização de quadro Kanban totalmente personalizável

Planejamento e acompanhamento de sprints: Planeje sprints visualmente, atribua tarefas a vários membros da equipe e acompanhe o progresso com gráficos burndown

Obtenha insights rápidos sobre os sprints de suas equipes com a visualização da Lista de Sprint do ClickUp

Rastreamento de tempo e relatórios: Registre facilmente o tempo gasto em tarefas e gere relatórios para analisar o desempenho da equipe, rastrear orçamentos de projetos e identificar áreas de melhoria

A visualização simplificada do ClickUp ajuda a controlar o tempo e gerenciar as tarefas de cada membro da equipe

Feature #2 Software Team Features

Adaptado para atender às demandas exclusivas das equipes de desenvolvimento de software, o Software ClickUp pode se integrar perfeitamente ao seu ciclo de vida de desenvolvimento de software. Ele é basicamente um centro de trabalho completo para o trabalho em equipe multifuncional com fluxos de trabalho personalizados e recursos como:

Integrações Git: Conecte-se diretamente aos repositórios GitHub e Bitbucket para rastrear bugs, problemas e solicitações pull no ClickUp

O ClickUp permite que você extraia facilmente solicitações do GitHub e de outras plataformas usando API e conectores

Suporte a trechos de código e markdown: Incorporação perfeita de trechos de código e formatação de documentos usando markdown para documentação de codificação clara e colaborativa

Incorporação perfeita de trechos de código e formatação de documentos usando markdown para documentação de codificação clara e colaborativa Campos e status personalizados: Adapte o ClickUp ao seu processo de desenvolvimento específico, criando campos personalizados para rastrear bugs, recursos ou quaisquer outros dados relevantes

Crie, edite e organize campos personalizados no ClickUp e simplifique sua logística de pesquisa

Feature #3 Reporting Feature/Issue Tracking

Qualquer gerente de projeto sabe que, muitas vezes, são os pequenos problemas ou riscos que se tornam um obstáculo para o seu projeto resultados do projeto . É por isso que o ClickUp vai além do básico gerenciamento de tarefas para ajudar as equipes a navegar e sinalizar problemas antes que eles possam afetar o projeto. Com os recursos do ClickUp Reporting, as equipes têm acesso a recursos robustos de geração de relatórios e rastreamento de problemas

A visualização simplificada de tarefas do ClickUp permite que você personalize e categorize as tarefas para melhorar a diferenciação, a clareza e o gerenciamento de tarefas.

Painéis e widgets personalizáveis: Obtenha insights em tempo real sobre o progresso do projeto, o desempenho da equipe e as métricas críticas com painéis e widgets personalizáveis

Obtenha insights em tempo real sobre o progresso do projeto, o desempenho da equipe e as métricas críticas com painéis e widgets personalizáveis Relatórios detalhados: Gere relatórios detalhados sobre métricas como tempo gasto, conclusão de tarefas, carga de trabalho da equipe e muito mais para ajudar a identificar gargalos e otimizar fluxos de trabalho

Gere relatórios detalhados sobre métricas como tempo gasto, conclusão de tarefas, carga de trabalho da equipe e muito mais para ajudar a identificar gargalos e otimizar fluxos de trabalho Monitoramento e resolução de erros: Monitore e resolva problemas, bugs e erros de forma eficiente com campos personalizados, prioridades, colaboração e fluxos de trabalho automatizados

O ClickUp é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos que simplifica a colaboração, a organização e a gestão de projetos controle de progresso . Além disso, ele é adaptável o suficiente para atender às necessidades de todos, desde equipes de marketing que coordenam campanhas até equipes de desenvolvimento de software que gerenciam projetos de codificação complexos.

Preço do ClickUp Estrutura de preços em camadas do ClickUp garante que equipes de todos os tamanhos e complexidades possam encontrar um plano que atenda às suas necessidades exclusivas de gerenciamento de projetos. Não importa se você é uma startup com orçamento apertado ou uma grande empresa que busca uma solução personalizada, o ClickUp oferece flexibilidade e escalabilidade para acomodar diversos requisitos.

Há planos gratuitos e pagos no ClickUp. Aqui está uma visão geral detalhada deles:

Free Forever: Ideal para uso pessoal. Acompanhe tarefas ilimitadas e acesse recursos como quadros Kanban, Sprints, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, documentos colaborativos, quadros brancos e muito mais

Ideal para uso pessoal. Acompanhe tarefas ilimitadas e acesse recursos como quadros Kanban, Sprints, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, documentos colaborativos, quadros brancos e muito mais Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário. Armazenamento, integrações e painéis ilimitados. Desbloqueia todos os recursos essenciais de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt, controle de tempo nativo,Relatórios Agilegerenciamento de recursos e muito mais

: uS$ 7/mês por usuário. Armazenamento, integrações e painéis ilimitados. Desbloqueia todos os recursos essenciais de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt, controle de tempo nativo,Relatórios Agilegerenciamento de recursos e muito mais Empresarial : uS$ 12/mês por usuário. Usuários ilimitados. Adiciona recursos avançados como campos personalizados, automação, metas e mapas mentais. Adequado para equipes em crescimento que buscam maior colaboração e controle

: uS$ 12/mês por usuário. Usuários ilimitados. Adiciona recursos avançados como campos personalizados, automação, metas e mapas mentais. Adequado para equipes em crescimento que buscam maior colaboração e controle Empresa: Entre em contato para obter preços personalizados. Ideal para equipes grandes com requisitos para um conjunto abrangente de recursos, como white label, funções personalizadas, usuários ilimitados, APIs corporativas, permissões avançadas e recursos complexosrecursos de gerenciamento de projetos ## O que é o Jira?

Jira é um nome com o qual a maioria dos gerentes de projeto e desenvolvedores de software está familiarizada, pois é um dos mais antigos e poderosos ferramentas de gerenciamento de projetos voltadas para o gerenciamento de equipes ágeis. Desenvolvido pela Atlassian, o software Jira atende a diversas necessidades de projetos, com foco em flexibilidade e escalabilidade.

Visão do projeto de equipes no Jira via Jira Divide os projetos em partes gerenciáveis, ajudando-o a acompanhar, planejar, liberar, relatar e automatizar seus fluxos de trabalho. A ferramenta também inclui modelos para o Scrum kanban, rastreamento de bugs, DevOps e outras tarefas de gerenciamento de projetos, tornando-o ideal para vários requisitos.

Recursos do Jira

Semelhante ao ClickUp e outros Alternativas ao Jira o Jira é um software de gerenciamento de projetos, que oferece alguns recursos excelentes voltados para o desenvolvimento ágil e de software, como:

Feature #1: Agile Boards

Gerenciamento de fluxo de trabalho: Gerencie sprints, acompanhe o progresso e visualize os fluxos de trabalho do projeto com quadros Scrum e Kanban

Gerencie sprints, acompanhe o progresso e visualize os fluxos de trabalho do projeto com quadros Scrum e Kanban Relatórios e painéis: Obtenha insights críticos sobre as métricas do projeto de backlog e monitore sprints com relatórios e painéis prontos para uso

Obtenha insights críticos sobre as métricas do projeto de backlog e monitore sprints com relatórios e painéis prontos para uso Fluxos de trabalho personalizáveis: Adapte o Jira às suas necessidades exclusivas, criando tipos de problemas, campos e transições personalizados

Feature #2: Project Flexibility

Diferentes tipos de projetos : Escolha entre projetos gerenciados pela equipe e gerenciados pela empresa para decidir a anatomia e a estrutura dos fluxos de trabalho do seu projeto

: Escolha entre projetos gerenciados pela equipe e gerenciados pela empresa para decidir a anatomia e a estrutura dos fluxos de trabalho do seu projeto Defina regras personalizadas: Crie fluxos de trabalho e regras complexas rapidamente com a automação de arrastar e soltar e a interface amigável

Crie fluxos de trabalho e regras complexas rapidamente com a automação de arrastar e soltar e a interface amigável Múltiplas visualizações: Visualize repositórios, veja o status do desenvolvimento e obtenha visibilidade de DevOps em uma única ferramenta

Feature #3: Deep Development Integrations

Conexão com o Git: Conecte-se diretamente aos repositórios do Git para rastrear bugs, revisar alterações de código e gerenciar pipelines de criação no Jira

Conecte-se diretamente aos repositórios do Git para rastrear bugs, revisar alterações de código e gerenciar pipelines de criação no Jira Integrações: Estenda seus fluxos de trabalho do Jira para outros sistemas dentro da organização por meio de integrações e APIs com mais de 3.000 aplicativos

Preços do Jira

O Jira oferece planos gratuitos e pagos, que são cobrados anualmente ou mensalmente. Esses planos incluem:

Gratuito: Gratuito para até 10 usuários. Oferece quadros de projetos, pendências e cronogramas ilimitados, relatórios e insights e acesso ao suporte da comunidade

Gratuito para até 10 usuários. Oferece quadros de projetos, pendências e cronogramas ilimitados, relatórios e insights e acesso ao suporte da comunidade Padrão: US$ 8,15 por usuário por mês. Pode ser usado por até 35.000 usuários. Oferece recursos básicos como funções e permissões de usuário, logs de auditoria, residência de dados, 250 GB de armazenamento e suporte em horário comercial

US$ 8,15 por usuário por mês. Pode ser usado por até 35.000 usuários. Oferece recursos básicos como funções e permissões de usuário, logs de auditoria, residência de dados, 250 GB de armazenamento e suporte em horário comercial Premium: US$ 16 por usuário por mês. Esse plano empresarial premium oferece tudo o que há no plano padrão, além de recursos avançados de planejamento, sandbox e trilhas de lançamento e armazenamento ilimitado

US$ 16 por usuário por mês. Esse plano empresarial premium oferece tudo o que há no plano padrão, além de recursos avançados de planejamento, sandbox e trilhas de lançamento e armazenamento ilimitado Enterprise: Entre em contato para obter preços personalizados. Oferece todos os recursos do plano premium mais o Atlassian Intelligence (mecanismo de IA), vários sites (até 150), assinaturas de usuários centralizadas, controles de segurança e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana

ClickUp Vs. Jira: Comparação de recursos

Tanto o ClickUp quanto o Jira têm excelentes recursos, principalmente voltados para o gerenciamento de projetos Agile. No entanto, cada ferramenta tem uma vantagem considerável em algumas áreas. Gerenciamento de projetos do Jira existe há décadas, o que o torna uma ferramenta familiar para a maioria das empresas. No entanto, ele tem uma curva de aprendizado acentuada em comparação com a interface de usuário intuitiva do ClickUp.

Então, se você tiver que escolher entre o ClickUp e o Jira, qual deve escolher? Vamos entender com uma comparação de seus principais recursos e avaliações dos clientes.

O ClickUp é mais conhecido por:

Flexibilidade e personalização inigualáveis: Plataforma de gerenciamento de projetos totalmente personalizável que permite adaptar visualizações, fluxos de trabalho e automação para atender às necessidades exclusivas de seu projeto

Plataforma de gerenciamento de projetos totalmente personalizável que permite adaptar visualizações, fluxos de trabalho e automação para atender às necessidades exclusivas de seu projeto Interface intuitiva e experiência de usuário perfeita: Fácil de aprender e navegar, mesmo para usuários não técnicos, graças à sua facilidade de uso

Fácil de aprender e navegar, mesmo para usuários não técnicos, graças à sua facilidade de uso Recursos avançados de gerenciamento de projetos e trabalho : Apesar de ser fácil de usar, o ClickUp oferece recursos avançados que dão suporte a qualquer metodologia de projeto

: Apesar de ser fácil de usar, o ClickUp oferece recursos avançados que dão suporte a qualquer metodologia de projeto Abordagem tudo em um: Substitui várias soluções de gerenciamento de projetos por uma única plataforma para gerenciamento centralizado de projetos

Substitui várias soluções de gerenciamento de projetos por uma única plataforma para gerenciamento centralizado de projetos Relatórios e análises em tempo real: Vem com painéis personalizados, notificações e visualizações avançadas que facilitam o rastreamento e a geração de relatórios para cada projeto

Vem com painéis personalizados, notificações e visualizações avançadas que facilitam o rastreamento e a geração de relatórios para cada projeto Preços econômicos: Plano gratuito rico em recursos e planos pagos com preços competitivos, a partir de US$ 7/mês por usuário.

Plano gratuito rico em recursos e planos pagos com preços competitivos, a partir de US$ 7/mês por usuário. Aplicativo móvel: Um aplicativo móvel fácil de usar que permite trabalhar de qualquer lugar e em qualquer dispositivo

Um aplicativo móvel fácil de usar que permite trabalhar de qualquer lugar e em qualquer dispositivo Foco na colaboração: Recursos de comunicação em tempo real e ferramentas compartilhadas, como quadros brancos, para debater ideias, compartilhar documentos e promover o trabalho em equipe

Classificações do ClickUp

G2: 4,7/5 (9200 + avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Preços do ClickUp

Grátis para sempre: Plano gratuito rico em recursos

Plano gratuito rico em recursos Ilimitado: US$ 7 por membro/mês (armazenamento ilimitado)

US$ 7 por membro/mês (armazenamento ilimitado) Business: $12 por membro/mês

$12 por membro/mês Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços personalizados O Jira é mais conhecido por:

Recursos ágeis robustos: Criado especificamente para metodologias ágeis com recursos avançados como scrum boards, gráficos burndown e análise de dados JQL

Criado especificamente para metodologias ágeis com recursos avançados como scrum boards, gráficos burndown e análise de dados JQL Fluxos de trabalho personalizáveis para gerenciamento versátil de projetos: Flexibilidade para escolher e adaptar fluxos de trabalho com base nas metodologias Agile, Scrum ou Kanban

Flexibilidade para escolher e adaptar fluxos de trabalho com base nas metodologias Agile, Scrum ou Kanban Integrações profundas de desenvolvimento de software: Conectores com mais de 3.000 aplicativos e plataformas e com repositórios Git.

Conectores com mais de 3.000 aplicativos e plataformas e com repositórios Git. Escalabilidade de nível empresarial: Ideal para grandes organizações com projetos e requisitos de dados complexos, com recursos como gerenciamento de vários projetos e suporte dedicado

Ideal para grandes organizações com projetos e requisitos de dados complexos, com recursos como gerenciamento de vários projetos e suporte dedicado Relatórios e análises de dados aprofundados: Painéis avançados e relatórios detalhados com JQL para obter insights sobre o progresso do projeto e o desempenho da equipe

Painéis avançados e relatórios detalhados com JQL para obter insights sobre o progresso do projeto e o desempenho da equipe Plataforma estabelecida e comunidade forte: Devido à sua forte presença no setor há décadas, o Jira oferece guias bem documentados, uma comunidade ativa e um ecossistema forte

Classificações do Jira

G2: 4.3 / 5 (5600+ avaliações)

Capterra: 4.5/5 (13900+ avaliações)

Preços do Jira

**Gratuito

Padrão : uS$ 8,15 por usuário/mês

: uS$ 8,15 por usuário/mês Premium : uS$ 16 por usuário/mês

: uS$ 16 por usuário/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

O veredicto final

Quando se trata de gerenciamento de projetos e gerenciamento de tarefas ambas as ferramentas são fortes. Elas oferecem uma plataforma de gerenciamento de projetos que é fácil de usar, oferece uma lista de recursos sólidos e pode ser facilmente integrada a outros aplicativos e plataformas.

No entanto, o ClickUp está um nível acima quando se trata de recursos de colaboração, recursos avançados de gerenciamento de projetos e facilidade de uso. Os recursos do ClickUp o tornam ideal para empresas de todos os tamanhos. Tanto o Jira quanto o ClickUp têm pontos fortes distintos; a decisão entre o Jira e o ClickUp depende, em última análise, dos requisitos específicos, das preferências e das considerações orçamentárias da sua equipe.

Obtenha uma visualização completa para antecipar e organizar melhor seu trabalho diário, lembretes e eventos do calendário com o ClickUp Home

ClickUp Vs. Jira no Reddit

Também analisamos o Reddit para ver o que os usuários têm a dizer sobre o debate ClickUp vs. Jira. Quando você verifica ClickUp vs. Jira no Reddit você vê que a maioria dos usuários considera o ClickUp mais fácil de usar e ideal para equipes ágeis.

Os usuários foram especialmente rápidos em sinalizar Gerenciamento de serviços do Jira para usar sistemas de emissão de tíquetes em comparação com o bate-papo em tempo real do ClickUp.

"O Clickup IMO é muito melhor para sua equipe pequena, o sistema de tíquetes do JIRA é adequado para organizações maiores."

Em outro tópico um usuário menciona como o ClickUp oferece opções de personalização que o tornam uma ferramenta versátil.

"Estou começando uma nova função de PM na qual poderei escolher e implementar um software de gerenciamento de projetos. Hoje, eu brinquei com o ClickUp e acho que é o que eu quero usar."

ClickUp ou Jira: **Qual ferramenta de gerenciamento de projetos é melhor para equipes de software?

Neste confronto final entre ClickUp Vs. Jira pelo posto de software de gerenciamento de projetos nº 1, podemos ver que o ClickUp surge como a melhor escolha.

O Jira existe há gerações, preparando o terreno no início da era do gerenciamento de projetos ágeis e do desenvolvimento de software. Os gerentes de projeto usavam o gerenciamento de trabalho do Jira para gerenciar equipes e projetos de desenvolvimento. Entretanto, os sistemas e requisitos de gerenciamento de projetos mudaram nos últimos anos. Em comparação com o Jira, o ClickUp é mais adequado à força de trabalho moderna e diversificada de hoje.

As profundas integrações de desenvolvimento do Jira, o rastreamento avançado de problemas e a análise de dados JQL atendem a grandes organizações e projetos complexos. Mas para a maioria das equipes de software que buscam uma solução flexível, colaborativa e econômica, o ClickUp leva a melhor.

Ao contrário de outros softwares de gerenciamento de projetos, a interface amigável e os recursos avançados do ClickUp ajudam a gerenciar equipes de desenvolvimento e projetos de todos os tamanhos. Portanto, seja você uma startup, uma empresa maior ou um negócio em fase de crescimento, o ClickUp oferece a opção ideal para suas necessidades.

Com seu abrangente conjunto de recursos, integrações, modelos e muito mais, ele é a solução de gerenciamento de projetos que se adapta ao crescimento de sua empresa.

visualização de lista do ClickUp 3.0 com uma descrição granular de cada tarefa em Gantt e AI_ Inscreva-se hoje mesmo no Plano Gratuito para Sempre do ClickUp e veja como ele pode aumentar sua produtividade e facilitar o gerenciamento de projetos.