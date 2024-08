O melhor software HRMS para sua empresa: 10 soluções escaláveis analisadas

Uma empresa sem um departamento de recursos humanos forte é como uma equipe esportiva sem um técnico. Você tem um grupo de jogadores talentosos à sua disposição, mas não consegue fazer com que eles joguem como um time. Não há ninguém para apartar uma briga, caso ela aconteça, nem para motivar a equipe a deixar seu coração em campo. 🏆

No entanto, o RH moderno não se resume a aprimorar a experiência do funcionário. Com as complexidades cada vez maiores do trabalho remoto e híbrido, um gerente de RH comum precisa investir muito mais esforço para lidar com tarefas administrativas, lançar iniciativas de treinamento e fortalecer os relacionamentos interdepartamentais.

Felizmente, tudo o que você precisa é de uma solução robusta de Sistema de Gestão de Recursos Humanos ou software HRMS para montar sua equipe A e executar processos administrativos como um relógio! Neste guia, descobriremos algumas das plataformas mais capazes de gerenciar funcionários e dar suporte a equipes de RH em qualquer escala!

O que é o software HRMS?

Uma ferramenta de software HRMS é uma plataforma que oferece suporte às funções de RH durante todo o ciclo de vida do funcionário. Ela afeta tudo o que acontece desde o momento em que alguém vê o seu anúncio de emprego até o momento em que um dos lados faz o discurso Não é você, sou eu. ❤️‍🩹

Um rico Plataforma de RH se baseia em dados da força de trabalho e automação de processos para oferecer inúmeros benefícios às principais funções de RH, principalmente:

Recrutamento, integração e desligamento de funcionários sem esforço

Tomada de decisões mais rápida devido à maior visibilidade dos processos

Ótimautilização de recursos e programação

Maior satisfação dos funcionários, levando a uma menor rotatividade

Maior mobilidade de talentos e desenvolvimento de habilidades

Gerenciamento tranquilo da folha de pagamento

Embora o conjunto de recursos varie de um software para outro, os produtos avançados de HRMS geralmente são soluções completas.

O que você deve procurar em uma ferramenta de software HRMS?

A pesquisa de ferramentas de HRMS pode ser assustadora devido ao grande número de plataformas disponíveis. Para acelerar sua pesquisa e separar os sinos e assobios dos recursos que realmente fazem a diferença, concentre-se no seguinte:

Tarefas de integração e desligamento: Procure um software de gerenciamento de RH que permita estruturar os processos de integração para agilizar as novas contratações, bem como a documentação para ajudar nas transições de desligamento Administração da folha de pagamento: Desde o processamento em massa da folha de pagamento até os ajustes automatizados, a plataforma de RH escolhida deve estar repleta de recursos que minimizem o trabalho braçal da contabilidade Hub de recursos centralizado: Uma plataforma sólida de HRMS deve permitir a simplificação da documentação sobre SOPs críticos, processos de integração, conhecimento de tarefas e recursos de aprendizado Definição de metas de RH e rastreamento: Encontre uma plataforma que o ajude a quantificar a eficiência de seus esforços de RH, permitindo que você defina metas claras eindicadores-chave de desempenho (KPIs)5. Gerenciamento diário da equipe: Programação de turnos, planilhas de horas, modelos de reunião e opções de entrada e saída são apenas alguns dos muitos recursos que você pode aproveitar paragerenciar sua força de trabalho 🧑‍💼

10 melhores soluções de software HRMS para equipes de recursos humanos

Cada organização tem fluxos de trabalho de recursos humanos exclusivos - você terá que descobrir se uma determinada ferramenta de software HRMS é adequada à sua equipe. É por isso que escolhemos 10 opções diversas para ajudá-lo a encontrar uma solução sob medida. 🎯

Organize e simplifique seus processos de RH no ClickUp e ajude sua equipe a prosperar

O ClickUp é um aplicativo abrangente plataforma de gerenciamento de projetos com uma plataforma de Suíte de RH . Se você deseja aumentar seu pipeline de recrutamento, agilizar o dia a dia gestão de pessoas se você precisa de uma equipe de trabalho para trabalhar, apoiar o aprimoramento de habilidades ou encontrar maneiras de manter sua equipe envolvida, o ClickUp pode facilitar o processo e minimizar o trabalho manual! 💗

Com Documentos do ClickUp você tem um hub de recursos centralizado para criar e armazenar todos os tipos de documentação de RH, como regras de integração, guias de funcionários e políticas internas. Aproveite ClickUp AI para resumir conteúdo extenso ou melhorar a gramática e o tom de documentos voltados para os funcionários.

Se você precisar de uma ajuda para definir seus processos de RH, o ClickUp oferece uma biblioteca rica de modelos de RH gratuitos que garante que você não precise fazer isso do zero. Por exemplo, o Modelo de procedimento operacional padrão (SOP) de RH permite rastrear, monitorar e auditar todos os documentos internos e de funcionários e processos de RH em um só lugar!

E nós mal arranhamos a superfície aqui - o ClickUp tem uma tonelada de recursos para apoiar o envolvimento dos funcionários e as atividades de monitoramento. Usar menções para dar destaque aos seus melhores desempenhos e Formulários ClickUp para realizar pesquisas com funcionários ou solicitar feedback sobre processos internos.

Explorar mais de 100 automações dentro da plataforma ou crie a sua própria. As equipes de RH vão adorar a quantidade de tempo que economizam ao executar tarefas de recrutamento repetitivas no piloto automático!

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os iniciantes podem enfrentar uma curva de aprendizado notável, mas os documentos de ajuda do ClickUp tornam o processo mais suave

Recursos limitados na versão móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 de mais de 9.000 avaliações

: 4.7/5 de mais de 9.000 avaliações Capterra: 4.7/5 de mais de 3.800 avaliações

2. Segunda-feira

Via: Segunda-feira O Monday é um aplicativo versátil que permite estruturar e gerenciar vários fluxos de trabalho, inclusive os processos do sistema de gerenciamento de recursos humanos. Ele oferece vários recursos para apoiar seu pipeline de talentos e promover o bem-estar dos funcionários.

Circular o Monday's formulários robustos em sua equipe para coletar solicitações internas, feedback e outras sugestões. O gerenciamento da avaliação de desempenho é muito fácil, graças aos sistemas de rastreamento abrangentes.

Preocupado com o esgotamento dos funcionários? Aproveite as informações baseadas em dados e os gráficos para melhorar o bem-estar dos funcionários e identificar oportunidades de aprimoramento.

A plataforma também oferece vários modelos práticos para engajamento dos funcionários , controle de férias e outras tarefas de RH. Conecte o Monday com aplicativos que podem fazer parte do seu fluxo de trabalho atual, como Slack, Microsoft Teams e Google Workspace. 🧩

Melhores recursos do Monday

Tabelas,Quadros Kanbane outras opções de visualização

Painéis de aquisição de talentos e recrutamento

Sem códigoautomação do fluxo de trabalho* Diversas integrações e complementos de terceiros

Limitações de segunda-feira

A interface precisa ser mais intuitiva

O suporte ao cliente poderia ser melhor

Monday preços

Individual : Gratuito

: Gratuito Básico : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Standard : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Pro : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Empresarial: Preços personalizados

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Monday classificações e comentários

G2 : 4.7/5 de mais de 8.600 avaliações

: 4.7/5 de mais de 8.600 avaliações Capterra: 4.6/5 de mais de 4.300 avaliações

3. Sage

Via: Sage A Sage oferece um conjunto de aplicativos para diferentes funções de negócios, incluindo um software Sage HR dedicado. Sua funcionalidade principal é dividida em seis módulos:

RH principal e gerenciamento de licenças Desempenho Programação de turnos Quadro de horários Despesas Recrutamento

Escolha qualquer um desses módulos ou todos eles, dependendo de suas necessidades, embora o primeiro seja praticamente inevitável. 😏

Com recursos cruciais de gerenciamento da força de trabalho, como calendários compartilhados, bancos de dados de funcionários e relatórios avançados, a Sage oferece uma solução de RH completa. No entanto, você notará que falta uma função vital de RH nos módulos: Payroll. Isso ocorre porque ela é oferecida como uma solução separada, portanto, a Sage pode não ser a plataforma de RH mais completa ou econômica.

Melhores recursos do Sage

Informações práticas sobre o desempenho dos funcionários

Modelos de turnos predefinidos

Aprovação de solicitação de férias com um clique

Planilhas de horas automatizadas

Registros centralizados de funcionários

Limitações do Sage

Não há recursos de folha de pagamento no aplicativo

Problemas ocasionais de upload e exportação de dados

Preços da Sage

RH principal e gerenciamento de licenças : uS$ 5,50/mês por funcionário

: uS$ 5,50/mês por funcionário Desempenho : uS$ 3/mês por funcionário

: uS$ 3/mês por funcionário Programação de turnos : uS$ 3/mês por funcionário

: uS$ 3/mês por funcionário Planilhas de horas : uS$ 3/mês por funcionário

: uS$ 3/mês por funcionário Despesas : uS$ 1,50/mês por funcionário

: uS$ 1,50/mês por funcionário Recrutamento: uS$ 200/mês

*O preço final depende do conjunto de módulos que você escolher

Sage ratings and reviews

G2 : 4.3/5 de mais de 60 avaliações

: 4.3/5 de mais de 60 avaliações Capterra: 4.5/5 de mais de 330 avaliações

4. Pagamento

Via: Paycor A Paycor é uma plataforma avançada de HCM (Human Capital Management, gerenciamento de capital humano) focada principalmente em RH e folha de pagamento, embora tenha alguns truques adicionais na manga. 🃏

A plataforma oferece recursos abrangentes de aquisição de funcionários, tais como Busca de talentos com base em IA e análises avançadas de recrutamento. Você também tem acesso a um plataforma de integração avançada para ajudar seus novas contratações a se adaptarem perfeitamente .

O Paycor vem com uma ampla plataforma de agendamento e presença que permite um gerenciamento da força de trabalho mais fácil e sem erros. Você terá uma visão geral clara da distribuição da mão de obra, do tempo livre, das horas trabalhadas e de outros dados relevantes.

Você também recebe um modelo pré-criado para agendar rapidamente e comunicar quaisquer alterações à sua equipe em tempo real.

Melhores recursos do Paycor

Software de integração de funcionários compatível com dispositivos móveis

Relatórios avançados de tempo e presença

Cálculos de folha de pagamento em tempo real

Suporteplanejamento de sucessão Limitações do Paycor

Falta de transparência nos preços

Alguns usuários relataram problemas de confiabilidade do produto

Preços do Paycor

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Paycor

G2 : 4.0/5 de mais de 650 avaliações

: 4.0/5 de mais de 650 avaliações Capterra: 4.3/5 de mais de 2.600 avaliações

5. ADP Workforce Now

Via: ADP O ADP Workforce Now é uma plataforma sofisticada voltada principalmente para empresas. Ela é repleta de tecnologias avançadas que simplificam quase todos os aspectos do gerenciamento de RH e, ao mesmo tempo, oferece uma interface relativamente fácil de usar.

Alguns dos melhores recursos do aplicativo giram em torno da experiência do funcionário. Você pode lançar pesquisas com base em modelos apoiados em pesquisas e gerar análises abrangentes em nível de perguntas. Há também a opção de criar questionários confidenciais ciclos de feedback que podem incentivar os funcionários a serem mais francos graças ao anonimato. 🥸

O gerenciamento de tempo e presença da plataforma se integra ao software de folha de pagamento, reduzindo o trabalho manual e minimizando os erros. Além disso, você obtém um dashboard com insights de presença em tempo real, facilitando a tomada de decisões rápidas e baseadas em dados.

Melhores recursos do ADP Workforce Now

Foco na experiência do funcionário

mais de 200 relatórios de RH predefinidos

Correspondência inteligente de candidatos para recrutamento

Gerenciamento robusto de presença

Cálculos automatizados de impostos para diferentes jurisdições

Limitações do ADP Workforce Now

Muitos recursos não são particularmente intuitivos em comparação com outros sistemas de gerenciamento de recursos humanos

Suporte limitado ao cliente

Preços do ADP Workforce Now

planos Select, Plus e Premium: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do ADP Workforce Now

G2 : 4.1/5 de mais de 3.330 avaliações

: 4.1/5 de mais de 3.330 avaliações Capterra: 4.4/5 de mais de 6.350 avaliações

6. BambooHR

Via: BambooHR O BambooHR é uma solução completa de HRMS disponível em mais de 120 países, portanto, pode ser uma ótima plataforma para equipes globais. 🌏

O aplicativo oferece um painel de gerenciamento de dados robusto com 45+ relatórios integrados, facilitando a manutenção de registros e a visualização dos dados dos funcionários de várias perspectivas!

A plataforma de avaliação altamente flexível do BambooHR permite que você simplifique as avaliações de desempenho e defina e rastrear as metas dos funcionários que tanto a equipe de RH quanto os funcionários podem acessar para maior transparência.

Outro recurso de destaque é o employee offboarding, que faz maravilhas para amenizar o impacto da demissão de um funcionário. Use-o para preparar uma entrevista de saída envolvente que aumente a chance de seu funcionário sair de boa fé.

Melhores recursos do BambooHR

Abrangentesistema de controle de candidatos* Relatórios avançados pré-criados e personalizados

Gerenciamento da satisfação dos funcionários por meio de pesquisas eNPS (Employee Net Promoter Score)

Listas de verificação e cronogramas de integração

Limitações do BambooHR

O add-on de folha de pagamento está disponível apenas para empresas dos EUA

Não há uploads em massa de documentos

Preços do BambooHR

Essentials e Advantage: Entre em contato para obter preços

BambooHR avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 de mais de 1.630 avaliações

: 4.5/5 de mais de 1.630 avaliações Capterra: 4.6/5 de mais de 2.630 avaliações

7. UKG Pro

Via: UKG Pro O Pro no nome dessa plataforma existe por um motivo, pois é outra solução de alto nível. A UKG Pro está equipada com vários recursos de destaque, como:

People Assist: Um serviço de autoatendimentobase de conhecimento para os funcionários encontrarem respostas para perguntas comuns de RH

Um serviço de autoatendimentobase de conhecimento para os funcionários encontrarem respostas para perguntas comuns de RH **Painel inteligente: um centro unificado de informações críticas de RH, personalizável de acordo com as funções do usuário

People Center: Um banco de dados abrangente que contém todas as informações relevantes sobre os funcionários: detalhes pessoais, benefícios escolhidos, dados trabalhistas, histórico de emprego etc.

Há também um gerenciador de documentos multiplataforma para armazenar e revisar documentos da empresa e dos funcionários, tudo acessível de qualquer dispositivo. Toda a plataforma é otimizada para dispositivos móveis, de modo que você não precisa ficar sentado atrás de sua mesa para realizar um trabalho importante. 📱

melhores recursos do #### UKG Pro

Painel de controle inteligente personalizável

Análise detalhada para gerentes de linha de frente

Fluxos de trabalho de conformidade simplificados

Ferramentas de comunicação incorporadas

Gerenciador de documentos otimizado

Limitações do UKG Pro

A integração e o suporte poderiam ser aprimorados

A interface pode ser confusa

Preços do UKG Pro

Todas as informações sobre preços estão disponíveis mediante consulta

Avaliações e resenhas do UKG Pro

G2 : 4.2/5 de mais de 1.450 avaliações

: 4.2/5 de mais de 1.450 avaliações Capterra: 4.3/5 de mais de 520 avaliações

8. Ondulação

Via: Ondulação O Rippling é um aplicativo de gerenciamento de força de trabalho altamente personalizável que oferece uma coleção de aplicativos divididos em três categorias:

HR Cloud Nuvem de TI Nuvem de finanças

Depois de adquirir a plataforma obrigatória Rippling Unity, você pode escolher entre vários aplicativos em cada categoria. O HR Cloud vem com praticamente todos os aplicativos de que sua equipe precisa, principalmente:

Folha de pagamento global com a garantia de 100% de precisão da Rippling

com a garantia de 100% de precisão da Rippling Gerenciador de benefícios tudo em um que permite comparar milhares de planos

que permite comparar milhares de planos **Sistema personalizado de gerenciamento de aprendizado (LMS) paratreinamento de funcionários 📚

Você pode conectar o Rippling Unity a vários aplicativos de terceiros para criar um fluxo de trabalho simplificado.

Melhores recursos do Rippling

Suíte de RH em três níveis

Automação de fluxo de trabalho sem código

Sistema de relatórios centralizado

Controles de permissão para diferentes tipos de dados

Atribuição e gerenciamento de tarefas

Limitações de ondulação

A interface pode apresentar erros em alguns momentos

Difícil implementação do 401k

Preços do Rippling

A partir de US$ 8/mês por usuário o preço depende dos aplicativos escolhidos - detalhes disponíveis mediante consulta



Rippling ratings and reviews

G2 : 4.8/5 de mais de 2.150 avaliações

: 4.8/5 de mais de 2.150 avaliações Capterra: 4.9/5 de mais de 2.960 avaliações

9. Zenefits

Via: Zenefits A Zenefits se concentra na simplicidade que tanto sua equipe de RH quanto os funcionários podem desfrutar. Por exemplo, a plataforma oferece integração automatizada que engloba verificações de antecedentes, cartas de oferta, autointegração e outros recursos úteis em um único lugar.

O sistema integrado ferramenta de agendamento é igualmente perfeita - ela vem com sincronização automática da folha de pagamento, monitoramento em tempo real e sistemas convenientes de check-in/check-out para suas equipes. 🕔

O Zenefits oferece suporte a várias integrações. Além de plataformas populares como Google Workspace e Slack, você pode integrá-lo a provedores de 401k para facilitar o gerenciamento de benefícios.

Para obter uma visão geral completa de insights importantes sobre a força de trabalho, aproveite o recurso Visual Analytics e identifique as principais tendências dos funcionários sem precisar lidar com vários conjuntos de dados.

Melhores recursos do Zenefits

Calendário de conformidade incorporado e proteção contra erros

Análise preditiva configurável

Relatórios de referência salarial personalizados

Integração com provedores de 401k

Limitações do Zenefits

Os usuários relataram vários bugs

Não há recursos de integração de aposentadoria

Preços do Zenefits

Essenciais : uS$ 8/mês por funcionário

: uS$ 8/mês por funcionário Growth : $16/mês por funcionário

: $16/mês por funcionário Zen: uS$ 27/mês por funcionário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Zenefits ratings and reviews

G2 : 4.0/5 de mais de 450 avaliações

: 4.0/5 de mais de 450 avaliações Capterra: 4.2/5 de mais de 800 avaliações

10. Dia de trabalho

Via: Dia de trabalho A Workday utiliza modelos de IA para criar um conjunto diversificado de aplicativos, incluindo o Workday HCM - uma solução inovadora focada na criação de experiências personalizadas para os funcionários. 🧑‍💼

Com a ajuda do aprendizado de máquina, o Workday HCM pode sugerir tarefas selecionadas, oportunidades de aprendizado e outros empreendimentos para cada funcionário para ajudar aumentar sua produtividade . Ele também oferece perfis detalhados dos funcionários para ajudá-lo a entender melhor sua equipe.

Use as ferramentas de análise de remuneração colaborativa do Workday para otimizar salários e criar programas de recompensa atraentes. Você pode desenvolver estruturas de remuneração flexíveis para maximizar a satisfação dos funcionários.

A plataforma simplifica a busca de talentos por meio de avaliação de habilidades com IA e correspondência de oportunidades. Seja para promover alguém internamente ou para adicionar novos talentos à sua equipe, ela pode acelerar significativamente o processo de tomada de decisão.

Melhores recursos do Workday

Gerenciamento ágil de remuneração

Avaliação de habilidades baseada em IA

Gerenciamento de desempenho aprimorado

Suporte à conformidade global

Limitações do Workday

O design atual da interface pode afetar a acessibilidade

Não é particularmente econômico

Preços da Workday

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Workday

G2 : 4.0/5 de mais de 1.280 avaliações

: 4.0/5 de mais de 1.280 avaliações Capterra: 4.5/5 de mais de 1.280 avaliações

Personalize os fluxos de trabalho de seu HRMS com o ClickUp!

Na maioria dos casos, não é necessária uma estrutura colossal para ajudar os funcionários a prosperar ou simplificar os processos de RH. De fato, o objetivo principal do uso do software HRMS é fazer mais com menos trabalho e incômodo. Se você deseja uma maneira direta de sistematizar suas funções de RH, o ClickUp é o nome do jogo. De vários modelos a um processo sem esforço colaboração em tempo real ela oferece tudo o que você precisa para manter seu pessoal satisfeito. Para ver como a plataforma funciona em ação, crie uma conta ClickUp gratuita ! 🥳