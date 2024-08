As 9 principais ferramentas de software de gestão de pessoas em 2024

Todos nós já tivemos nossa cota de histórias de terror no local de trabalho. Ainda assim, nada supera a sensação de desgraça iminente que vem com a papelada de RH não atendida.

Imagine o seguinte: Você entra em seu escritório em uma manhã de segunda-feira, com o café na mão, pronto para aproveitar o dia. Mas espere, onde está sua mesa? Ah, lá está ela, escondida atrás de uma pilha enorme de papéis, arquivos e pastas, tão alta que, se você ousasse se sentar, seus colegas poderiam dar por sua falta! 🗃️

Graças às ferramentas de software de gestão de pessoas, você pode dar adeus a essas avalanches de papéis. Essas soluções multifuncionais lidam com tudo na interminável lista de tarefas dos profissionais de RH -de integração de novos funcionários ao monitoramento da conformidade com a legislação trabalhista.

Neste artigo, discutiremos os recursos desejáveis das ferramentas de gestão de pessoas e apresentaremos algumas das melhores opções do mercado no momento!

O que é gestão de pessoas?

A gestão de pessoas é a arte e a ciência de nutrir e otimizar uma equipe . Os gerentes de funcionários bem-sucedidos trabalham com todos os departamentos e funções da organização para melhorar consistentemente a cultura e a produtividade do local de trabalho.

A gestão de pessoas abrange uma vasta gama de responsabilidades, tais como:

Contratação, treinamento, desenvolvimento de funcionários e ações corretivas

Fornecer acesso aos recursos necessários (manuais, guias de treinamento, etc.)

Supervisionar a remuneração egerenciamento da folha de pagamento de acordo com os padrões do setor

Tratamento de queixas de funcionários e mediação de conflitos

Planejamento de futuras necessidades de pessoal e atividades de engajamento de funcionários

Atribuição de responsabilidades e supervisão de prazos

Garantir que o local de trabalho atenda aos requisitos de saúde e segurança

Manter o cumprimento das leis trabalhistas e das políticas da empresa

Coletar feedback dos funcionários para melhorias no local de trabalho

Os gerentes de pessoal geralmente se sobrecarregam, tentando cumprir todas as tarefas de sua agenda. É por isso que eles valorizam ter ferramentas confiáveis de gerenciamento da força de trabalho para ajudar em suas tarefas diárias.

Recursos a serem procurados em um software de gerenciamento de pessoas

O ideal software de gerenciamento de funcionários deve ajudar os gerentes a liderar com cadência e desenvolver uma cultura de produtividade. Aqui estão algumas características obrigatórias:

Banco de dados central**O software deve servir como um centro consolidado para armazenar os dados dos funcionários e os principais documentos da empresa, comoprocedimentos operacionais padrão (SOPs) e políticas de acumulação de férias Métricas de desempenho: Um sistema robusto deve permitir a definição, o monitoramento e a revisão das metas de desempenho de acordo com o mecanismo de feedback da empresa Integração: As principais ferramentas de gestão de pessoas agilizam o processo deintegração de novos funcionários à equipe4. Benefícios e conformidade: O produto deve oferecer recursos para gerenciar os benefícios dos funcionários de acordo com as prioridades de conformidade de sua organização ou país Ferramentas de envolvimento dos funcionários: A plataforma ideal incorporaria recursos para coletar feedback dos funcionários, reconhecer e recompensar suas contribuições e mantê-los motivados Painel de análise: Veja se o painel da ferramenta pode oferecer insights abrangentes sobre a dinâmica da força de trabalho etendências gerais de produtividade necessárias para a solução de problemas Integração: Um software de primeira linha permitiria uma integração perfeita com outros softwares deFerramentas de RH e de comunicação ## 9 Soluções de software de gestão de pessoas para sua força de trabalho

Agora que já identificamos os principais recursos a serem observados, vamos nos aprofundar nas 9 principais ferramentas de gestão de pessoas que estão remodelando o RH em 2023.

1. ClickUp #### Melhor para centros de conhecimento e documentação

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é um ferramenta completa de gerenciamento de pessoas para equipes de qualquer tamanho. Ela oferece ferramentas intuitivas para centralizar o trabalho colaborativo e eliminar falhas de comunicação . Documentos do ClickUp funciona como a única fonte de verdade da sua organização, permitindo que as equipes criem uma base de ativos comum contendo materiais de treinamento, SOPs, diretrizes e outros documentos de conhecimento

Seus funcionários não terão problemas para pesquisar o repositório central. Mas você também pode vincular documentos, arquivos, URLs e muito mais a tarefas para acesso rápido! Se necessário, categorize os recursos com base em regras de acesso internas.

Adicione mais contexto ao trabalho vinculando tarefas e documentos com relacionamentos no ClickUp

Integração de funcionários? Aproveite os modelos pré-construídos do ClickUp para facilitar o processo. Por exemplo, o modelo Lista de verificação de integração e plano de 30-60-90 dias são perfeitos para orientar novas contratações.

O ClickUp oferece a você vários modelos para promover o crescimento dos funcionários e implementação de mudanças no local de trabalho . Algumas opções populares incluem:

Mas o ClickUp não trata apenas de documentação. Seu gerenciamento de tarefas servem como blocos de construção para criar fluxos de trabalho completos de RH, desde a otimização do recrutamento até o gerenciamento de cronogramas complexos. Automações de processos do ClickUp reduzem seu tempo em tarefas rotineiras, como alterar o status dos funcionários ou responder a e-mails de solicitação de emprego. Além disso, você pode personalizar Painéis de controle para rastreamento de desempenho em tempo real, revisão de cargas de trabalho e otimização de programações individuais.

melhores recursos do #### ClickUp

IA do ClickUp para gerar resumos, rascunhos de conteúdo, criar itens de ação e muito mais

Acesso centralizado ao conhecimento vital da empresa com o ClickUp Docs

Modelos incorporados para dar suporte a vários processos de gerenciamento de pessoas

Painéis com mais de 15 visualizações e opções de controle de tempo

Ferramentas abrangentes de gerenciamento de tarefas e cronogramas

Metas do ClickUp simplifica a definição e o controle de objetivos

Mais de 1.000 ferramentasse integram ao ClickUp* Ferramentas de edição, brainstorming e colaboração em tempo real

Disponível em aplicativos para celular, web e desktop

Limitações do ClickUp

É bastante rico em recursos, o que leva a uma curva de aprendizado

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Gusto

Melhor para folha de pagamento

Via: Gosto O Gusto tem um design abrangente, porém fácil de usar, feito sob medida para pequenas empresas. Ele automatiza tarefas complexas da folha de pagamento, garantindo pagamentos nacionais e internacionais perfeitos para os contratados.

Com recursos como cálculos automáticos de impostos, orientação de conformidade e execuções ilimitadas da folha de pagamento, você pode manter sem esforço todos os tipos de programações de folha de pagamento.

A plataforma calcula automaticamente as horas faturáveis, a frequência, as folgas remuneradas (PTOs) e os feriados, o que a torna ideal para empresas iniciantes que não podem arcar com um departamento completo de contabilidade ou RH.

Além disso, o Gusto oferece opções de folha de pagamento automatizada e manual e recursos de integração com aplicativos de terceiros para aumentar sua conveniência. Use o aplicativo Gusto Wallet para acessar ferramentas de bem-estar financeiro e funcionalidades práticas de pagamento. 💸

Melhores recursos do Gusto

Ferramentas de gerenciamento de funcionários para suporte de integração

As ferramentas de administração de benefícios centralizam o gerenciamento de planos de saúde, seguros e aposentadoria

Automações de arquivamento de impostos para lidar com impostos sobre a folha de pagamento, W-4s de funcionários, W-9s de contratados e documentos de fim de ano

Ferramentas de controle de tempo

limitações do #### Gusto

Escalabilidade limitada

Alguns usuários não ficaram satisfeitos com o atendimento ao cliente

Preços do Gusto

Simples : uS$ 40/mês + US$ 6/mês por pessoa

: uS$ 40/mês + US$ 6/mês por pessoa Mais : uS$ 80/mês + US$ 12/mês por pessoa

: uS$ 80/mês + US$ 12/mês por pessoa Premium: Preços disponíveis mediante contato

Gusto ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 3.000 avaliações)

3. Malha

Melhor para OKRs e metas

Via: Malha A Lattice é uma plataforma baseada em nuvem adaptada para atender às necessidades modernas de gerenciamento de desempenho. Integrando práticas tradicionais de RH com tecnologia de ponta, a Lattice promove uma atmosfera colaborativa para o estabelecimento de metas transparentes e alinhadas.

A plataforma agiliza os OKRs (Objectives and Key Results) management. Ele integra o processo de identificação, rastreamento e revisão de objetivos, permitindo check-ins e avaliações em tempo real.

O Lattice tem tudo a ver com melhorar a visibilidade da equipe.

As ferramentas avançadas de análise da plataforma permitem a medição precisa de indicadores-chave de desempenho (KPIs) facilitando as decisões baseadas em dados. Graças a uma ferramenta de feedback integrada, você pode estabelecer uma cultura de feedback saudável em sua equipe e aumentar o envolvimento.

melhores recursos do #### Lattice

Fluxos de trabalho personalizados para avaliações de desempenho (ajuda a planejar a remuneração e a distribuição de bônus)

O recurso de análise usa dados individuais para fornecer insights

Definição e acompanhamento transparentes de metas

Suporte a feedback interno

Limitações da Lattice

Recursos limitados de gerenciamento de projetos

A navegação pode ser complicada para alguns usuários

Preços da Lattice

Engajamento : uS$ 4/mês por pessoa

: uS$ 4/mês por pessoa Crescimento : uS$ 4/mês por pessoa

: uS$ 4/mês por pessoa Compensação : uS$ 6/mês por pessoa

: uS$ 6/mês por pessoa Gerenciamento de desempenho : uS$ 8/mês por pessoa

: uS$ 8/mês por pessoa OKR e metas : uS$ 8/mês por pessoa

: uS$ 8/mês por pessoa Pacote de gerenciamento de desempenho e OKR e metas : uS$ 11/mês por pessoa

: uS$ 11/mês por pessoa Empresa: Entre em contato para obter preços

*Pagamento mínimo de US$ 4.000 por ano. Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Lattice ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

4. Ondulação

Melhor para integração e desligamento

Via: Ondulação A Rippling tem muitas funções. Ela simplifica o processo de recrutamento com seu Sistema de Rastreamento de Candidatos (ATS) e garante uma integração on-line tranquila para as novas contratações.

Seu intuitivo Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem, também chamado de Rippling LMS, ajuda a configurar uma biblioteca de cursos com módulos de treinamento. Você pode personalizar as regras de inscrição - digamos que esteja preparando um curso de diretrizes de conformidade para gerentes. O sistema inscreverá automaticamente no programa todos os novos gerentes que você contratar.

Os módulos interconectados do Rippling asseguram transições perfeitas para a saída, desde a revogação de privilégios de acesso até a finalização de benefícios e detalhes da folha de pagamento.

As empresas podem adaptar os processos de integração e desligamento às suas necessidades de conformidade e garantir que a experiência seja tranquila tanto para os gerentes de RH quanto para os funcionários.

Melhores recursos do Rippling

O Applicant Tracking System (ATS) simplifica o processo de recrutamento

Oferece um serviço global de folha de pagamento

Controle de tempo e presença

Rippling LMS para armazenar e distribuir materiais de treinamento para os funcionários

Agiliza os benefícios dos funcionários

Limitações do Rippling

A interface pode parecer um pouco desatualizada para alguns usuários

O uso de ferramentas de relatórios requer conhecimento técnico

Preços do Rippling

Plano personalizado: A partir de US$ 8/mês por usuário; entre em contato com a equipe da Rippling para obter uma cotação personalizada

Avaliações e resenhas do Rippling

G2 : 4.8/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 2.700 avaliações)

5. Deel

Melhor para gestão de pessoas internacionais

Via: Deel Com seu alcance em mais de 150 países, a Deel facilita as complexidades da contratação global. Desde a solidificação de contratos específicos de cada país até a manutenção da conformidade com as leis trabalhistas internacionais, a plataforma pode ajudá-lo a fazer tudo isso.

Seu sistema global de folha de pagamento facilita transações em mais de 120 moedas, acomodando as necessidades de uma força de trabalho diversificada. 🌎

Os fluxos de trabalho automatizados e as integrações da Deel facilitam ainda mais os processos de RH entre fronteiras. Não importa se você está contratando funcionários em tempo integral, freelancers ou prestadores de serviços no exterior, o painel centralizado e a interface de autoatendimento da Deel tornam todo o processo simples. Gerencie equipes remotas sem o incômodo administrativo, pois as ferramentas de relatório nativas da Deel permitem que você acompanhe o tempo livre, conceda bônus e gerencie os benefícios de capital em uma única plataforma.

Melhores recursos do Deel

Facilita pagamentos em mais de 150 países

Oferece suporte a vários idiomas

Fluxos de trabalho automatizadossimplifica tarefas complexas de RH* Envolvimento perfeito com prestadores de serviços internacionais

Interface de autoatendimento

Limitações do Deel

Falta de opções de personalização

Não há aplicativo móvel

Preços do Deel

Deel HR : Gratuito para empresas com até 200 pessoas

: Gratuito para empresas com até 200 pessoas Empreiteiros : A partir de US$ 49/mês

: A partir de US$ 49/mês EOR : A partir de US$ 599/mês

: A partir de US$ 599/mês Folha de pagamento global : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Imigração: Entre em contato para saber o preço

Deel avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 90 avaliações)

6. Subir

Melhor para viagens de pessoas

Via: Aumento Ao mapear toda a jornada de um funcionário dentro da organização, desde o recrutamento até a saída, você obtém insights sobre suas experiências, expectativas, necessidades e pontos problemáticos. O Rise oferece um conjunto potente de ferramentas para atender a cada estágio do ciclo de vida do funcionário, permitindo que você intervenha em momentos críticos para melhorar o desempenho individual.

Os recursos avançados de gerenciamento de candidatos do Rise para a fase de recrutamento garantem que a sua equipe de contratação esteja totalmente envolvida. Quanto aos funcionários novos e existentes, a plataforma oferece recursos como Self-Onboarding, Revisões Individuais e Reflexão de 360 graus para promover iniciativas de crescimento.

A plataforma tem um conjunto predefinido de tarefas e modelos para a saída de funcionários sem contratempos. 🚗

O Rise oferece Relatórios de Pessoas exclusivos que descrevem resumos de remuneração, saldos de férias, número atual de funcionários e outros rastreadores vitais.

Melhores recursos do Rise

Fluxos de trabalho automatizados garantem visibilidade atualizada de promoções, novas contratações e rescisões

Diretório de pessoas centralizado com opções de pronomes preferenciais para inclusão

Acesso on-line e móvel a recibos de pagamento

Suporta assinaturas eletrônicas

Lembretes de RH para eventos importantes dos funcionários

Limitações de aumento

Não sincroniza com o Outlook ou o Google Calendars

Falhas e bugs ocasionais

Preços do Rise

Início : uS$ 6/mês por funcionário (+ US$ 30/mês de taxa básica se você tiver menos de 20 funcionários)

: uS$ 6/mês por funcionário (+ US$ 30/mês de taxa básica se você tiver menos de 20 funcionários) Crescimento : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço Otimizar: Entre em contato para saber o preço

Rise ratings and reviews

G2 : 4.0/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.0/5 (mais de 100 avaliações)

7. Eddy

Melhor para o setor de saúde

Via: Eddy A gestão de pessoas no setor de saúde exige um controle meticuloso dos detalhes dos funcionários, das certificações clínicas e não clínicas e do treinamento no local de trabalho.

Entre no Eddy, uma plataforma de fácil utilização projetada para oferecer soluções de RH de ponta a ponta para organizações de saúde. Seu serviço EddyCore ajuda a armazenar as credenciais dos funcionários em um único local para que você possa compartilhá-las com as partes interessadas, conforme necessário.

O Eddy pode executar folhas de pagamento ilimitadas para acomodar mudanças nos cronogramas da equipe no setor de saúde. Use as ferramentas de controle de tempo da plataforma para revisar os turnos e a pontualidade. Acompanhe as PTOs, aprove as planilhas de horas e verifique os bônus e as taxas fora do ciclo antes de finalizar os pagamentos. 📅

Os profissionais de saúde frequentemente precisam de certificações e licenças atualizadas. Com o Eddy Learn, você pode acessar mais de 200 cursos pré-criados para treinamento de funcionários.

Melhores recursos do Eddy

Armazenamento centralizado de documentos da empresa e dos funcionários

Mecanismo de revisão integrado por meio de Performance Notes

Monitoramento em tempo real de entradas/saídas e horas extras com recursos de marcação geográfica

Fácil rastreamento de certificações e licenças da equipe com alertas de expiração

Limitações do Eddy

Alguns usuários reclamam de tempos de inatividade frequentes

Opções limitadas de relatórios

Preços do Eddy

Plano personalizado: A partir de US$ 6/mês por pessoa; entre em contato com a equipe do Eddy para obter uma cotação personalizada

Eddy ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.6/5 (40 avaliações)

Saiba mais_ **Software de gerenciamento de projetos de saúde !

8. Trabalhos justos

Melhor para benefícios de funcionários

Via: Trabalhos justos Já pensou em aproveitar o poder de uma organização profissional de empregadores (PEO) para oferecer melhores benefícios à sua equipe? Para os não iniciados, uma PEO é uma empresa de terceirização de atividades relacionadas a RH, como processamento de folha de pagamento, benefícios e treinamento.

A Justworks é uma plataforma PEO abrangente que oferece recursos de suporte holístico para benefícios dos funcionários, automação da folha de pagamento e conformidade. Seus serviços de terceirização funcionam para pequenas e médias empresas, permitindo que elas obtenham pacotes de benefícios de qualidade sem a necessidade de um departamento de RH interno.

Aproveitando seu poder de compra em grupo, a Justworks lhe dá acesso a benefícios premium geralmente reservados a grandes corporações. Seus funcionários podem escolher entre um grande conjunto de opções de seguro de saúde e de vida, bem como planos de aposentadoria.

Graças aos recursos administrativos da plataforma, tarefas como gerenciamento de conformidade, cálculo de PTOs e armazenamento de políticas da empresa são muito fáceis! 🎂

Melhores recursos da Justworks

Solução PEO completa

Configuração e gerenciamento perfeitos dos benefícios dos funcionários

Automação da declaração de impostos

Suporte à conformidade com as normas trabalhistas federais, estaduais e locais

Portal de autoatendimento para funcionários

Limitações do Justworks

O aplicativo para Android tende a travar

Relativamente caro em comparação com ferramentas semelhantes no mercado

Preços da Justworks

Básico : uS$ 59/mês por funcionário (US$ 49/mês a partir do 50º funcionário)

: uS$ 59/mês por funcionário (US$ 49/mês a partir do 50º funcionário) Mais: uS$ 99/mês por funcionário (US$ 89/mês para o 50º funcionário em diante)

Justworks ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

9. Salto

Melhor para o desenvolvimento dos funcionários

Via: Salto A Leapsome integra perfeitamente o desempenho, o envolvimento e o aprendizado em uma única plataforma, empregando as melhores práticas da psicologia e da ciência de dados para impulsionar o desenvolvimento de habilidades.

Ela oferece um conjunto de ferramentas criadas para simplificar e aprimorar as atividades diárias de RH, mas seu foco principal continua sendo o desenvolvimento dos funcionários. Desde avaliações de desempenho e feedback até pesquisas de engajamento e acompanhamento de metas, a plataforma ajuda a criar um espaço seguro para os funcionários se desenvolverem. 🌹

Crie um currículo de desenvolvimento personalizável para orientar seus funcionários usando seis elementos de aprendizagem:

Artigos Vídeos Testes Tarefas Perguntas abertas Treinamento ao vivo

A plataforma tem uma Calculadora de ROI integrada que ajuda a monitorar o retorno dos processos de capacitação de pessoal. A ferramenta permite determinar quanto dinheiro você economizou devido à redução do absenteísmo, ao aumento da produtividade e à retenção de funcionários.

Melhores recursos do Leapsome

Módulos de aprendizado personalizáveis

Suporte de integração de alto nível para suas ferramentas de RH e de comunicação existentes

Análise de ciclo cruzado para comparar o desempenho dos funcionários ao longo do tempo

Calculadora de ROI inteligente para processos de RH

Limitações do Leapsome

Poderia se beneficiar de melhores guias do cliente

Alguns usuários consideram a interface do usuário pouco intuitiva

Preços da Leapsome

Plano personalizado: A partir de US$ 8/mês por usuário; entre em contato com a equipe da Leapsome para obter uma cotação personalizada

Avaliações e resenhas da Leapsome

G2 : 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

Reunindo os melhores softwares de gerenciamento de pessoas

Ao percorrermos esta lista, uma coisa ficou clara: Os locais de trabalho modernos exigem flexibilidade, adaptabilidade e recursos abrangentes, todos reunidos em um só.

E por falar em maravilhas do tipo "tudo em um", o ClickUp certamente deixa uma marca indelével com seus amplos recursos, provando que não se trata apenas de gerenciar tarefas, mas também pessoas. 🙋