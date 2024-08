10 softwares de vídeo de treinamento fáceis de usar para educar, aprimorar e requalificar

Você já se perguntou por que a aprendizagem visual se tornou o herói desconhecido da educação moderna e do treinamento corporativo? Bem, a pessoa média retém 95% do conteúdo quando assiste a um vídeo, em comparação com apenas 10% quando o lê em um texto!

Não há como negar que, em um mundo em que o tempo de atenção está diminuindo mais rápido do que se pode dizer "brevidade", o treinamento baseado em vídeo surgiu como o molho secreto para capturar corações e mentes. Mas aqui está o problema: nem todas as ferramentas de software de vídeo de treinamento são criadas da mesma forma.

Com uma infinidade de softwares de vídeo software de treinamento opções no mercado, como você escolhe a que atende ao seu objetivo? Nós ajudamos você!

Se você está pronto para transformar os materiais de treinamento tradicionais em conteúdo de vídeo envolvente, fique conosco enquanto exploramos as ferramentas que transformam seu planos de integração em obras-primas visuais! 📹

O que é software de vídeo de treinamento?

Uma solução de software de vídeo de treinamento é uma ferramenta especializada usada para criar, editar e publicar vídeos para fins educacionais e de treinamento. Use-a para lançar conteúdo de vídeo de alta qualidade para instruir, informar e envolver os alunos. 🧑‍🏫

As equipes e os educadores de aprendizagem e desenvolvimento (L&D) das empresas podem usar a ferramenta para educação sobre software, treinamento de conformidade, integração de funcionários e casos de uso semelhantes. Com base no conjunto de recursos disponíveis, você pode desenvolver cursos com eficiência e criar vídeos de treinamento para todas as categorias de alunos.

A maioria dos softwares de vídeo de treinamento permite adicionar elementos interativos, como questionários pop-up e feedback instantâneo, para proporcionar aos espectadores uma experiência de aprendizado mais envolvente. Em última análise, eles são incentivados a compreender melhor os conceitos, em vez de ficarem apenas observando de fora.

Outros benefícios do software incluem:

Otimização do tempo e dos recursos usados no treinamento

Melhorar as taxas de aprimoramento e requalificação nos departamentos

Criação de umbase de conhecimento com recursos de vídeo

O que você deve procurar em um software de vídeo de treinamento?

Seja você um professor, um instrutor corporativo ou um criador de conteúdo educacional, talvez queira escolher um software que ofereça suporte:

Funcionalidades de edição de alto nível: Você pode criar vídeos do zero, gravar filmagens ao vivo, capturar screencasts, importar conteúdo de vídeo e áudio existente ou começar com modelos de vídeo. Procure um software de edição de vídeo de qualidade e recursos para aparar, cortar, mesclar e aprimorar clipes de vídeo Elementos interativos: As opções para adicionar elementos interativos, como questionários, pesquisas e links clicáveis, criam experiências de aprendizagem envolventes Análise do usuário: Você deve ter análises para rastrear como os espectadores se envolvem com seus vídeos de treinamento, ajudando-o a avaliar a eficácia do seu conteúdo Gravação de tela: Inclua recursos de gravação de tela para criar tutoriais que mostrem ações na tela e fluxos de trabalho em vídeos de treinamento Publicação em várias plataformas: Grave e exporte seus vídeos de treinamento em vários formatos para garantir a compatibilidade com dispositivos móveis, Windows eComputadores MacouSistemas de gerenciamento de aprendizado (LMS) Personalizações: Permite personalizar a aparência dos seus vídeos de treinamento para que correspondam à sua marca ou ao tema de treinamento específico em um editor de vídeo Colaboração em tempo real: Recursos como edição em tempo real e compartilhamento contínuo permitem que colaboradores de equipes distribuídastrabalhem juntos em projetos de vídeo simultaneamente

10 Software de vídeo de treinamento multifuncional para integração

No vasto cenário de software de vídeo de treinamento, selecionamos as 10 principais ferramentas para capacitar a jornada de e-learning da sua equipe. 🛫

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão, sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou reunião pessoal

O ClickUp é um plataforma de produtividade e gerenciamento de trabalho com a melhor classificação com recursos avançados de gravação de tela. Se o seu objetivo é criar conteúdo de aprendizagem eficaz para novos funcionários ou usuários RAPIDAMENTE, esta é a ferramenta que você deve escolher!

O ClickUp oferece uma ferramenta gratuita de gravação de tela chamada Clipe sem marcas d'água ou restrições de tempo - apenas a liberdade de criar gravações profissionais e refinadas! 🤩

O Clip pode gravar tudo, desde tutoriais para clientes e orientações para funcionários até relatórios de problemas de TI. É super intuitivo - grave a tela inteira, janelas de aplicativos específicos ou guias do navegador (no Chrome ou Firefox). Veja a gravação imediatamente, sem o incômodo de baixá-la! Além disso, você pode facilmente enviar gravações para sua equipe ou clientes com links públicos ou privados compartilháveis, aprimorando a colaboração segura.

O ClickUp permite que você adicione sua voz às gravações, tornando-as interativas e contextuais. Esse é um ótimo recurso para compartilhar instruções ou fazer anotações em reuniões .

Compartilhe sua mensagem de vídeo com um link direto do navegador que não requer downloads e pode ser visualizado instantaneamente após a gravação

O ClickUp hospeda um variedade de modelos para organizar seus fluxos de trabalho de produção de vídeo. Por exemplo, o Modelo de produção de vídeo do ClickUp é o seu guia para planejar tarefas de pré e pós-produção, organizar recursos (como equipamentos) e lidar com os requisitos da equipe.

Se estiver procurando criar uma base de conhecimento para treinamento, use Documentos do ClickUp para manter todos os seus materiais de integração, roteiros de locução, guias e manuais em um só lugar. Você pode:

Criar um projeto ou pasta dedicada para armazenar seus vídeos de treinamento AproveitarCampos personalizados para adicionar metadados, como datas de criação e títulos, para facilitar a pesquisa Vincule seuDocumentos do SOP a tarefas relevantes para garantir que os usuários tenham acesso fácil

Com Gerenciamento de tarefas do ClickUp do ClickUp, você pode acompanhar o progresso do treinamento, definir datas de vencimento e atribuir responsabilidades de aprendizado aos membros da equipe. Use Automações do ClickUp para configurar notificações de atualizações (como a conclusão do curso).

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

As versões para celular e tablet ainda não têm todos os recursos

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a empresa para obter os preços

: Entre em contato com a empresa para obter os preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Camtasia

Via: TechSmith O Camtasia é um software de edição de vídeo multifacetado que reúne o poder da edição de vídeo, gravação de tela e elementos interativos para clipes de vídeo. Ele oferece um kit de ferramentas de edição abrangente, desde a edição em tela verde até som, música e animações.

A cereja do bolo? Você não está limitado a conteúdo de baixa resolução - o Camtasia permite importar e exportar vídeos em resolução 4K cristalina. 🎬 Ao contrário de alguns outros editores de vídeo esse software de treinamento em vídeo inclui avatares e cenários interativos, permitindo que você incorpore perfeitamente arquivos de texto, arquivos MP3 e MP4, fotos picture-in-picture e quadros de foco profundo por meio de sua ferramenta intuitiva de criação de arrastar e soltar.

Aplique efeitos e filtros especiais de vídeo ou aproveite os modelos de vídeo pré-criados do Camtasia para simplificar a criação, a composição e a edição de vídeos.

Melhores recursos do Camtasia

Criação por arrastar e soltar em todo o editor de vídeo

Edite vídeos com efeitos de tela verde, aprimoramentos de áudio e animações

Suporte para resolução 4K para visuais nítidos

Enriqueça os vídeos com avatares, textos e elementos interativos

Insira questionários ou pesquisas ao criar vídeos de treinamento

Limitações do Camtasia

Custo adicional para usar a biblioteca de ativos

Sem assinatura mensal

Preços do Camtasia

Assinatura individual : uS$ 195/ano

: uS$ 195/ano Licença perpétua: $325/compra única

Camtasia avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

iSpring Suite

Via: soluções iSpring Imagine que você está em uma missão para criar vídeos de treinamento que cativem, eduquem e causem um impacto duradouro. Com o iSpring Suite, essa missão se torna uma aventura emocionante!

O software de edição de vídeo pode perfeitamente combinar gravações de tela com filmagens de webcam e áudio, o que significa que você pode ser a estrela dos seus vídeos de treinamento, proporcionando um toque pessoal que aprimora a experiência de aprendizado.

o iSpring é uma das melhores opções de software de vídeo de treinamento porque oferece uma opção de conversão de texto em fala realista. Quando as restrições de tempo ou orçamento são uma preocupação, esse recurso permite transformar o texto em locuções envolventes. 🗣️

Precisa enfatizar um ponto? Adicione títulos e legendas.

Quer torná-lo visualmente impressionante? Insira infográficos e imagens.

Procura criar um clima? Um toque de música faz maravilhas.

Depois que os espectadores tiverem absorvido o vídeo de treinamento, teste o conhecimento deles com um questionário pré-criado que reforça as principais conclusões!

Melhores recursos do iSpring Suite

Crie cursos on-line e dramatizações abrangentes

Grave a tela do computador junto com imagens e áudio da webcam

Converta texto em narrações realistas para vídeos de treinamento

Criar questionários interativos

Limitações do iSpring Suite

O software de vídeo de treinamento pode ser lento para carregar, de acordo com alguns usuários

Poderia ter mais modelos prontos para uso

Preços do iSpring Suite

Acadêmico : uS$ 470/ano por usuário

: uS$ 470/ano por usuário Freelancers : uS$ 490/ano por usuário

: uS$ 490/ano por usuário Empresarial: uS$ 770/ano por usuário

iSpring Suite avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4. Panopto

Via: Panopto O Panopto é um software de treinamento em vídeo notável que capacita as equipes de RH a criar, compartilhar e armazenar com segurança vídeos de treinamento para aumentar a compreensão e a retenção de conhecimento.

Seu recurso Smart Chapters **gera um índice e um índice visual, proporcionando aos seus funcionários uma visão geral rápida do assunto.

Recorte, divida e remixe seus vídeos com facilidade e eleve seus materiais de treinamento adicionando materiais de apoio como slides, vídeos do YouTube e páginas da Web. Integre questionários e enquetes diretamente em seus vídeos, tudo isso sem o incômodo de integrações de terceiros. 🌞

Com as sessões de treinamento ao vivo ativadas, você pode alcançar milhares de funcionários simultaneamente, garantindo que sua força de trabalho esteja atualizada e informada.

Melhores recursos do Panopto

Gera automaticamente um índice de conteúdo e um índice visual

Insights detalhados sobre engajamento, taxas de conclusão e outras métricas

Capacidade de fazer edições e, ao mesmo tempo, preservar a versão original da gravação

Oferece suporte a sessões de treinamento ao vivo para seu software de vídeo de treinamento

Limitações do Panopto

O aplicativo móvel tende a travar com frequência

Não há transparência nos preços em comparação com outros softwares de vídeo de treinamento

Preços do Panopto

Entre em contato com a empresa

Avaliações e resenhas do Panopto

G2 : 4.2/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 70 avaliações)

5. TelaPal

Via: TelaPal Quer você seja um editor de vídeo experiente ou um novato, o ScreenPal (antigo Screencast-O-Matic) é uma das melhores opções de software de vídeo de treinamento. É o seu companheiro de confiança para transformar suas ideias em mídia cativante.

O software de vídeo oferece a flexibilidade de capturar o conteúdo da tela com ou sem uma webcam, enquanto o recurso de narração integrado permite adicionar sua voz às capturas, tornando-as verdadeiramente suas. 🎙️

Ele também traz alguns possibilidades narrativas criativas à mesa - adicione sobreposições, incorporando vídeo, texto, formas e imagens para aprimorar seus screencasts. Quer dar um passo à frente? Explore animações, efeitos de tela verde e legendas automatizadas para destacar seu conteúdo.

Para vídeos instrutivos, use setas e destaques para enfatizar detalhes importantes para seus espectadores. O ScreenPal oferece uma biblioteca de estoque repleta de imagens, vídeos e faixas de música, para que você possa aproveitar uma coleção decente de ativos!

Melhores recursos do ScreenPal

Capture o conteúdo da tela com ou sem uma webcam

Adicione vídeo, texto, formas e imagens em seu editor de vídeo

Links compartilháveis para facilitar o compartilhamento de conteúdo

Rica biblioteca de ativos de mídia, perfeita para vídeos de treinamento

Extensão do Chrome para mensagens de vídeo

Limitações do ScreenPal

Alguns usuários relatam falhas ao criar vídeos

Poderia ter mais opções de personalização em seu editor de vídeo

Preços do ScreenPal

Versão gratuita

Versão de luxo : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Premium : $6/mês por usuário

: $6/mês por usuário Max: $10/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o ScreenPal

G2 : 4.3/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 50 avaliações)

6. DemoCreator

Via: DemoCreator Entre no mundo do criação de vídeos com o poder da IA na ponta de seus dedos, graças ao DemoCreator. Ele é incrivelmente fácil de usar, garantindo que mesmo aqueles com pouca experiência em edição de vídeo possam mergulhar de cabeça!

Seu recurso de edição de tela verde permite substituir perfeitamente o plano de fundo por qualquer imagem ou vídeo, acrescentando profundidade e criatividade ao seu conteúdo. Aprimore os vídeos instrucionais com anotações, como legendas, sobreposições e setas, tornando o aprendizado mais envolvente.

O software de edição de vídeo suporta múltiplos formatos de vídeo, oferece estabilização de vídeo para uma reprodução suave e inclui cancelamento de ruído para um áudio cristalino.

Com o DemoCreator, você pode configurar seu avatar virtual de IA, que pode sincronizar os lábios e imitar seu vídeo pré-gravado, acrescentando um toque pessoal e interativo ao seu conteúdo. Com o reconhecimento facial da IA, você pode incrementar seus vídeos com máscaras e outros efeitos criativos. 🥸

Melhores recursos do DemoCreator

Avatares virtuais com IA e reconhecimento facial

Adicione anotações como legendas, sobreposições e setas

Suporte a vários formatos de vídeo

Anotações inteligentes

Limitações do DemoCreator

É necessário comprar a versão completa para acessar os recursos essenciais

As configurações padrão não são ideais em comparação com outros softwares de edição de vídeo

Preços do DemoCreator

Versão gratuita

Padrão : uS$ 45/ano

: uS$ 45/ano Premium : $65/ano

: $65/ano Perpétua: uS$ 75/compra única

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

DemoCreator ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (menos de 5 avaliações)

: 4.7/5 (menos de 5 avaliações) Capterra: 5/5 (menos de 5 avaliações)

7. LearnWorlds

Via: Mundos de aprendizagem A LearnWorlds é uma plataforma LMS tudo em um projetada para ajudá-lo a criar, comercializar e vender cursos on-line interativos sem esforço. 🖱️

Mantenha os alunos envolvidos aproveitando a interação por vídeo, a tomada de notas, a autoavaliação e as ferramentas de certificação. Adicione perguntas, títulos, indicadores, sobreponha imagens, links e muito mais!

A análise avançada ajuda a medir a interação por vídeo, permitindo que você ajuste seu conteúdo para obter os melhores resultados. Além disso, o LearnWorlds oferece um hub de rede, proporcionando aos alunos perfis personalizados para acompanhar suas atividades, conquistas e cursos inscritos.

O LearnWorlds é Compatível com SCORM (Sharable Content Object Reference Model) garantindo a compatibilidade com outros sistemas de e-learning.

Melhores recursos do LearnWorlds

Plataforma completa para criação, marketing e venda de cursos on-line

Elementos de vídeo interativos, como transcrições, legendas e perguntas

Análise para medir a interação do vídeo

Integra-se com o Vimeo e o Wistia

Suporta vários formatos de conteúdo, inclusive PDFs

Limitações do LearnWorlds

Leva tempo para aprender

Precisa de mais integrações

Preços do LearnWorlds

Inicial : uS$ 24/mês

: uS$ 24/mês Pro Trainer : uS$ 79/mês

: uS$ 79/mês Centro de aprendizado: uS$ 249/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

LearnWorlds classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 90 avaliações)

8. Animaker

Via: Criador de animações O Animaker está aqui para transformar seus sonhos de vídeo de ação ao vivo em realidade! Com sua vasta personalização, ele permite que você desenhe personagens diretamente na plataforma. Diga adeus às preocupações com a pós-produção porque o Animaker oferece sincronização labial automática, integrando perfeitamente o áudio e o visual.

O software de vídeo de treinamento animado atende à sua criatividade e oferece um tesouro de modelos internos. Criar vídeos animados é muito fácil com a interface intuitiva de arrastar e soltar do Animaker. Além disso, ele oferece diversos estilos de animação, incluindo infográficos e 2.5D, artesanais e animações de quadro branco .

Explore uma biblioteca incorporada com personagens, gráficos, ícones, efeitos sonoros e elementos visuais, oferecendo infinitas possibilidades para seus vídeos. 🎨

melhores recursos do #### Animaker

Desenhos de personagens dentro da plataforma

Permite sincronização labial automática com seu editor de vídeo

Arraste e solte elementos visuais para uma edição de vídeo perfeita

Biblioteca de ativos incorporada para criar vídeos com facilidade

Modelos de vídeo de treinamento interno

Limitações do Animaker

Não há recurso para cortar áudio

O plano gratuito é muito limitado

Preços do Animaker

Versão gratuita

Básico : uS$ 12,5/mês

: uS$ 12,5/mês Starter : $25/mês

: $25/mês Pro: uS$ 39/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Animaker avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 200 comentários)

9. Vídeo do hipopótamo

Via: Vídeo do Hippo Leve suas habilidades de vendas para o próximo nível com o Hippo Video. Essa ferramenta versátil permite que você capture sua tela, edite clipes, aprimore transições e compartilhe suas criações por meio de e-mails, links ou mídias sociais. Seja criativo sobrepondo texto, imagens, GIFs e gravando com um microfone. 🎤

O Hippo Video vai além da edição de vídeo. Ele permite que você crie um portal de vídeo de treinamento dedicado para seus alunos, consolidando todos os seus valiosos recursos em um único local acessível.

O que o diferencia é a opção de os alunos usarem o software para apresentações entre pares, promovendo uma abordagem de aprendizagem combinada. Ele oferece análises abrangentes, fornecendo insights sobre quem está interagindo com seus vídeos de treinamento, o que eles estão compartilhando e suas reações.

Melhores recursos do Hippo Video

Uma plataforma centralizada para os alunos acessarem os recursos de treinamento

Sem marcas d'água quando você cria vídeos de treinamento

Suporta áudio gravado por microfone em suas ferramentas de edição de vídeo

Compartilhe vídeos por meio de e-mails, links e plataformas de mídia social

Obtenha insights sobre o envolvimento, o compartilhamento e as reações dos espectadores

Limitações do Hippo Video

A interface precisa ser aprimorada

Mais caro em comparação com os concorrentes

Preços do Hippo Video

Versão gratuita

Pro : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Teams : uS$ 60/mês por usuário

: uS$ 60/mês por usuário Enterprise: uS$ 80/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Hippo Video ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 70 avaliações)

10. Snagit

Via: TechSmith Para aqueles que desejam se destacar, trabalhar com eficiência e se comunicar com absoluta clareza, o Snagit é a solução definitiva para captura de tela impecável e gravações perfeitas. Ele ajuda a capturar a tela ou a webcam, criando vídeos de treinamento instantâneos que atingem a marca.🎯

A criação de vídeos será muito fácil com os modelos prontos e a ferramenta de conversão de imagem em vídeo. Além disso, uma biblioteca integrada com acesso vitalício garante que seus ativos permaneçam organizados e acessíveis.

Mas o que realmente acontece é quando você captura imagens!

O Snagit identifica automaticamente os elementos da sua captura de tela, permitindo reorganizar ou remover componentes da interface do usuário. Você pode até mesmo fazer mágica textual, editando texto em imagens, capturas de tela ou documentos digitalizados. Ajuste a fonte, o tamanho do texto e a cor sem esforço!

Melhores recursos do Snagit

Captura de imagens e capturas de tela da tela do computador, incluindo áreas de rolagem

Criação de vídeos com modelos prontos

Acesso vitalício a uma biblioteca para armazenamento de ativos

Edição de texto em imagens, capturas de tela ou documentos digitalizados

Limitações do Snagit

Requer a compra de atualizações todos os anos para usar a versão atual

As edições de vídeo precisam ser aprimoradas

Preços do Snagit

Plano: uS$ 68/compra única

Avaliações e resenhas do Snagit

G2 : 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

Deixe a revolução do aprendizado começar com o melhor software de vídeo de treinamento

Todas as ferramentas de vídeo de treinamento que discutimos são capacitadoras repletas de recursos para o aprendizado em alta velocidade. Mas se você estiver confuso sobre o que escolher, experimente o ClickUp !

Ele permite o acesso a um gravador de tela prático com recursos de gerenciamento de tarefas em toda a equipe - além disso, seu plano gratuito robusto não o decepcionará! 💞