10 melhores alternativas ao Workday para equipes de RH em 2024 (avaliações e preços)

O gerenciamento de recursos humanos de uma empresa normalmente envolve o malabarismo com várias tarefas, desde a contratação e a integração de novos funcionários até a supervisão de benefícios e a garantia de conformidade.

Executar essas tarefas manualmente, especialmente para uma grande força de trabalho, pode consumir muito tempo e ser propenso a erros. Felizmente, as plataformas de software de RH, como a Workday, estão aqui para ajudar.

Essas plataformas de software ajudam a simplificar as funções de RH, automatizar tarefas e fornecer informações valiosas sobre as operações comerciais. Elas também otimizam o gerenciamento de funcionários e, ao mesmo tempo, melhoram o envolvimento, aumentam a produtividade, reduzem os custos e aprimoram a tomada de decisões.

No entanto, embora o Workday tenha seu quinhão de usuários fiéis, ele pode funcionar apenas para alguns.

Neste artigo, analisamos as 10 melhores alternativas ao Workday e exploramos seus principais recursos, preços e avaliações.

O que você deve procurar nas alternativas ao Workday?

Há vários fatores importantes a serem considerados ao selecionar uma plataforma de software de RH que funcione para você. Aqui estão alguns deles:

Interface amigável: Escolha uma solução que seja intuitiva e tenha uma interface fácil de usar

Escalabilidade: Certifique-se de que o software possa crescer com a sua empresa à medida que você aumenta o número de funcionários e as operações

Certifique-se de que o software possa crescer com a sua empresa à medida que você aumenta o número de funcionários e as operações Capacidade de integração: Procure uma ferramenta que se integre perfeitamente a outras ferramentas e sistemas de negócios, como o sistema de folha de pagamento e o sistema de gestão de pessoalsoftware de contabilidade. Isso ajudará a garantir um fluxo de trabalho tranquilo

Capacidade de integração: Procure uma ferramenta que se integre perfeitamente a outras ferramentas e sistemas de negócios, como o sistema de folha de pagamento e o sistema de gestão de pessoalsoftware de contabilidade. Isso ajudará a garantir um fluxo de trabalho tranquilo

Acessibilidade baseada na nuvem: Escolha um serviço baseado na nuvem para facilitar as atualizações, aumentar a segurança e oferecer suporte ao trabalho remoto

Análise e ferramentas de relatório Acesso a insights valiosos sobre o RH com ferramentas avançadas de relatórios que geram decisões estratégicas e informadas

Custo-benefício: Certifique-se de que a solução escolhida esteja alinhada ao seu orçamento e, ao mesmo tempo, ofereça a funcionalidade de que você precisa

Suporte ao cliente e atualizações: Antes de se inscrever, estude as avaliações de clientes anteriores, os depoimentos e o histórico geral da ferramenta

Antes de se inscrever, estude as avaliações de clientes anteriores, os depoimentos e o histórico geral da ferramenta Conformidade e segurança: Escolha uma ferramenta que esteja em total conformidade com as normas relevantes e os padrões do setor

10 melhores alternativas e concorrentes do Workday para usar em 2024

Agora que já sabemos o que procurar, vamos apresentar as 10 melhores alternativas ao Workday em 2024.

1. Gusto

via Gosto A Gusto se destaca como uma plataforma abrangente de RH baseada em nuvem que atende a empresas de todos os tamanhos. Ela lida com tarefas essenciais, como folha de pagamento, benefícios, gerenciamento de projetos administração de RH e conformidade de forma eficiente e eficaz.

Com recursos como integração de funcionários, gerenciamento de presença, controle de tempo e acessibilidade móvel, os usuários aproveitam a experiência de usuário intuitiva e perfeita do Gusto.

Melhores recursos do Gusto

Gerencie a folha de pagamento com perfeição e reduza a carga de trabalho manual

Supervisionar os benefícios dos funcionários, como planos de saúde e de aposentadoria

Criar um processo de integração suave para novas contratações

Simplifique tarefas como monitoramento de presença, acompanhamento de horas de projeto ou gerenciamento de horas extras

Garantir que as práticas de RH estejam alinhadas com os padrões do setor e as regulamentações governamentais

Limitações do Gusto

Altos custos de implementação e taxas de licenciamento para empresas menores

Não oferece uma versão de avaliação gratuita

Preços do Gusto

Simples: US$ 40 por mês

US$ 40 por mês Plus: US$ 80 por mês

US$ 80 por mês Premium: Preços personalizados

Gusto ratings and reviews

G2: 4,5/5 estrelas (mais de 1700 avaliações)

4,5/5 estrelas (mais de 1700 avaliações) Capterra: 4,7/5 estrelas (3800+ avaliações)

2. Pagamento

via Paylocity O Paylocity é uma solução popular de RH e folha de pagamento que simplifica vários aspectos do gerenciamento da força de trabalho para as empresas, enfatizando a experiência do funcionário.

Essa solução lida com o processamento da folha de pagamento, administração de RH, gerenciamento de benefícios, controle de tempo e agendamento de tarefas. O Paylocity se posiciona como uma solução completa para as equipes de RH.

Melhores recursos do Paylocity

Automatize o processo da folha de pagamento e simplifique o pagamento dos salários dos funcionários

Obter assistência com tarefas de RH emodelos de integração de funcionários* Simplifique a administração dos benefícios dos funcionários, como seguro-saúde e planos de aposentadoria

Controle as horas de trabalho dos funcionários com precisão

Limitações do Paylocity

Falta de estrutura fixa de preços

Alguns usuários relatam suporte inadequado ao cliente

Preços da Paylocity

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Paylocity

G2: 4,4/5 estrelas (mais de 2300 avaliações)

4,4/5 estrelas (mais de 2300 avaliações) Capterra: 4,3/5 estrelas (mais de 800 avaliações)

3. Onpay

via Pagamento O OnPay é um software de folha de pagamento fácil de usar e baseado na nuvem, feito sob medida para as necessidades de pequenas e médias empresas. O Onpay oferece a seus usuários soluções simplificadas de processamento de folha de pagamento e conformidade fiscal.

Com uma interface intuitiva, o OnPay simplifica várias tarefas da folha de pagamento, inclusive a automatização de cálculos, a geração de contracheques e a facilitação de registros precisos de impostos para garantir a conformidade regulamentar.

Melhores recursos do Onpay

Oferece uma solução econômica

Oferece suporte excepcional ao cliente

Limitações da Onpay

A adição de novos funcionários pode ser complicada

Falta a funcionalidade de controle de tempo

Preços da Onpay

Preços diretos: Preço mensal de US$ 40 mais US$ 6 por funcionário por mês

Onpay ratings and reviews

G2: 4,8/5 estrelas (mais de 270 avaliações)

4,8/5 estrelas (mais de 270 avaliações) Capterra: 4,8/5 estrelas (mais de 430 avaliações)

4. UKG PRO

via UKG PRO O UKG, ou Ultimate Kronos Group, oferece um conjunto abrangente de Gerenciamento de Capital Humano (HCM) conhecido como UKG Pro, projetado para organizações empresariais.

Essa solução baseada na nuvem gerencia dados de pessoal, lida com tarefas de folha de pagamento, otimiza a programação e promove o gerenciamento de talentos de forma especializada e eficiente.

O UKG Pro é centrado nas pessoas e aprimora a cultura organizacional ao oferecer Alimentado por IA recomendações para criar experiências de trabalho significativas.

Os melhores recursos do UKG PRO

Aproveite a IA para fornecer recomendações e experiências ampliadas

UseModelos de RH para folha de pagamento, gerenciamento de talentos e gerenciamento da força de trabalho

Experimente uma plataforma intuitiva e fácil de usar

Limitações do UKG PRO

Adicionar um novo recurso pode ser complicado

Procurar os campos corretos nos relatórios é um desafio para alguns usuários

Preços do UKG PRO

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do UKG

G2: 4,2/5 estrelas (mais de 1450 avaliações)

4,2/5 estrelas (mais de 1450 avaliações) Capterra: 4,3/5 estrelas (mais de 570 avaliações)

5. BambooHR

via BambooHR O BambooHR promete uma solução perfeita capaz de gerenciar as necessidades de sua força de trabalho, desde a contratação até a aposentadoria.

A plataforma abrange as áreas de dados e relatórios de RH, contratação, rastreamento e integração de candidatos, folha de pagamento, rastreamento de tempo, administração de benefícios, experiência do funcionário e gerenciamento de desempenho.

Melhores recursos do BambooHR

Gerencie a folha de pagamento com perfeição na mesma plataforma

Aproveite a escalabilidade, pois a ferramenta pode ser personalizada para atender às necessidades de empresas de todos os tamanhos

Disponha deIA para recursos humanos funcionalidade

Limitações do BambooHR

Cobertura limitada para empresas que operam internacionalmente

As empresas menores podem achar as taxas de implementação altas

Os recursos da folha de pagamento são básicos

Preços do BambooHR

Nuvem: $99 para 12 funcionários

$99 para 12 funcionários Funcionário adicional: US$ 8,25 por funcionário além de 12 funcionários

BambooHR avaliações e comentários

G2: 4,5/5 estrelas (mais de 1700 avaliações)

4,5/5 estrelas (mais de 1700 avaliações) Capterra: 4,6/5 estrelas (2600+ avaliações)

6. Zoho People

via Zoho People O Zoho People se posiciona como uma ferramenta de Software de RH projetado para atender às necessidades em constante evolução dos locais de trabalho modernos.

A plataforma oferece uma série de recursos para que o departamento de RH cuide dos funcionários e aprimore o gerenciamento da força de trabalho. Ela também abrange as principais funções de RH com um eficiente banco de dados de funcionários, gerenciamento inteligente de Metas de RH e análises criteriosas.

Melhores recursos do Zoho People

Obtenha flexibilidade e acessibilidade por meio de um software baseado em nuvem

Otimize o controle de tempo e presença para aumentar a produtividade dos funcionários

Experimente vários recursos amigáveis aos funcionários e uma interface intuitiva

Limitações do Zoho People

Suporte ao cliente lento

As opções de personalização parecem muito grandes e extensas

Preços do Zoho People

Padrão: $15

$15 Profissional: $39

$39 Premium: $79

$79 Elite: $239

Zoho People ratings and reviews

G2: 4,4/5 estrelas (mais de 300 avaliações)

4,4/5 estrelas (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,3/5 estrelas (mais de 240 avaliações)

7. Ondulação

via Ondulação O Rippling é uma solução completa de RH e uma ferramenta de gerenciamento da força de trabalho projetada para otimizar e simplificar vários aspectos de RH e de gerenciamento de funcionários.

Com sua plataforma integrada, o Rippling oferece soluções para integração de funcionários, folha de pagamento, administração de benefícios, controle de tempo e gerenciamento de TI, tudo em uma única interface.

Melhores recursos do Rippling

Automatize os processos da folha de pagamento para garantir a precisão e a conformidade

Use os recursos de controle de tempo para monitorar as horas de trabalho, a presença e as horas extras dos funcionários

Simplifique o gerenciamento de benefícios por meio de ferramentas para seleção de planos, inscrição e controle de conformidade

Limitações de ondulação

Os usuários podem achar o Rippling muito caro

Configurações demoradas com extensas listas de afazeres e tarefas

Preços do Rippling

Preço: $8 por mês por usuário

Rippling ratings and reviews

G2: 4,8/5 estrelas (mais de 2100 avaliações)

4,8/5 estrelas (mais de 2100 avaliações) Capterra: 4,9/5 estrelas (mais de 3000 avaliações)

8. Apenas trabalhos

via JustWorks Com foco em oferecer uma experiência perfeita, a Justworks combina uma plataforma moderna e direta com suporte humano 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A plataforma oferece vários recursos, incluindo folha de pagamento, benefícios, ferramentas de RH e suporte de conformidade, tudo com o apoio de assistência especializada de pessoas reais.

Melhores recursos da Justworks

Permite uma navegação fácil graças a uma interface amigável

Gerencie a declaração de impostos, o seguro-desemprego, a indenização dos trabalhadores e todos os registros da Affordable Care Act (ACA)

Simplificar o processo de integração

Monitore as horas de trabalho dos funcionários com precisão

Aproveite o suporte humano ao cliente 24 horas por dia

Limitações do Justworks

O custo mensal por funcionário é relativamente alto em comparação com outras plataformas semelhantes

O recurso de controle de tempo só está disponível como um complemento pago

Preços da Justworks

Básico: US$ 59/mês por funcionário (US$ 49/mês para o 50º funcionário em diante)

US$ 59/mês por funcionário (US$ 49/mês para o 50º funcionário em diante) Plus: $99/mês por funcionário ($89/mês para o 50º funcionário em diante)

Justworks ratings and reviews

G2: 4,6/5 estrelas (mais de 430 avaliações)

4,6/5 estrelas (mais de 430 avaliações) Capterra: 4,6/5 estrelas (mais de 700 avaliações)

9. Folha de pagamento do QuickBooks

via QuickBooks Com uma interface fácil de usar e vários recursos avançados, o QuickBooks Payroll simplifica o gerenciamento das tarefas de RH, permitindo que as empresas se concentrem no crescimento.

A plataforma estende o suporte para além do RH, oferecendo benefícios de saúde, compensação de trabalhadores e planos por meio de parcerias com fornecedores confiáveis.

Os melhores recursos do QuickBooks Payroll

Simplifique o gerenciamento financeiro com uma interface intuitiva e fácil de usar

Use ferramentas de contabilidade avançadas, como faturamento, despesas e rastreamento de candidatose relatórios financeiros

Permitir acessibilidade baseada na nuvem

Limitações do QuickBooks Payroll

Integrações limitadas de terceiros

Alguns recursos importantes estão disponíveis apenas para assinantes de alto nível

Preços do QuickBooks Payroll

Payroll Core + Simple Start: US$ 37,50 por 3 meses

US$ 37,50 por 3 meses Payroll Core + Essentials: US$ 52,50 por 3 meses

US$ 52,50 por 3 meses Payroll Premium + Plus: $85 por 3 meses

QuickBooks Payroll ratings and reviews

G2: 3,8/5 estrelas (mais de 60 avaliações)

3,8/5 estrelas (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 estrelas (mais de 840 avaliações)

10. Paycor

via Pagador Líder no fornecimento de soluções de HCM, a Paycor oferece a seus usuários um pacote completo de software desenvolvido para simplificar e otimizar a gestão de pessoas. O gerenciamento da folha de pagamento e da remuneração são recursos de destaque, juntamente com as opções de autoatendimento para os funcionários.

Com mais de 30 anos no setor de HCM, a Paycor ajuda a automatizar tarefas rotineiras, reduzir riscos de conformidade e aumentar a eficiência em RH, folha de pagamento, aquisição de talentos, gerenciamento de talentos, gerenciamento da força de trabalho e administração de benefícios.

Melhores recursos do Paycor

Visualize todos os dados dos funcionários em um só lugar, sem a necessidade de trocar de plataforma

Gerar análises para obter insights em nível empresarial

Aproveite a execução ilimitada da folha de pagamento

Beneficie-se de um recurso de relatório personalizado

Tenha acessibilidade a qualquer hora e em qualquer lugar com o aplicativo móvel do Paycor

Limitações do Paycor

Alguns usuários acham que o suporte ao cliente não é suficientemente ágil

Falta de alguns recursos e funcionalidades avançados

Preços do Paycor

Básico: Preços personalizados

Preços personalizados Essencial: Preços personalizados

Preços personalizados Core: Preços personalizados

Preços personalizados Completo: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Paycor

G2: 4,0/5 estrelas (mais de 690 avaliações)

4,0/5 estrelas (mais de 690 avaliações) Capterra: 4,3/5 estrelas (2700+ avaliações)

Outros softwares de RH

Isso conclui nosso resumo das dez melhores alternativas ao Workday. No entanto, à medida que você explora maneiras de gerenciar melhor seu pessoal e os processos relacionados a ele, é fundamental conhecer as plataformas que, embora não tenham sido projetadas exclusivamente para RH, aprimorarão significativamente seus esforços de gerenciamento de capital humano.

O ClickUp é um ótimo exemplo. Ele oferece gerenciamento de projetos e recursos geradores baseados em IA que simplificam vários processos de RH e aceleram o crescimento de sua empresa.

ClickUp

Popularmente conhecido por seu conjunto abrangente de recursos de gerenciamento de projetos em um ambiente de gerenciamento de projetos, o ClickUp surge como um poderoso aliado para os gerentes de RH com seus recursos de gerenciamento de desempenho.

Configure os relatórios de que você precisa, tudo em um só lugar, no ClickUp

A extensa lista de recursos e as funcionalidades personalizáveis do ClickUp o tornam valioso para os profissionais de RH que buscam eficiência, colaboração e automação do fluxo de trabalho.

Simplificação do recrutamento e da integração

Um dos recursos de destaque do ClickUp é o gerenciamento de tarefas sistema que se adapta perfeitamente ao processo de recrutamento. As equipes de RH podem criar tarefas para cada etapa do recrutamento, desde a atribuição de responsabilidades e definição de prazos até o acompanhamento do progresso.

Os campos personalizáveis permitem que os recrutadores adicionem informações vitais sobre os candidatos para que todos tenham uma visão geral abrangente em um piscar de olhos.

Gerencie o projeto de sua pequena empresa em cada etapa do processo com modelos, recursos de colaboração e mais de 15 visualizações de projeto usando o ClickUp Tarefas do ClickUp também são ótimos para criar listas de verificação intuitivas e fáceis de usar durante a integração de novos funcionários. Os gerentes de RH podem atribuir essas tarefas a membros relevantes da equipe e monitorar o status da conclusão.

Construa a base de um local de trabalho bem-sucedido usando os manuais, políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp

E tem mais. Os gerentes de todas as funções poderão otimizar a produtividade no local de trabalho com o ClickUp.

Os recursos de relatório da plataforma fornecem análises criteriosas sobre a conclusão de tarefas. Os gerentes podem aproveitar essas análises para avaliar o desempenho dos funcionários, identificar áreas para aprimoramento e criar um ambiente de trabalho produtivo e orientado para metas.

Visualize a quantidade de trabalho atribuída a colaboradores individuais, bem como a cada uma de suas equipes, com a visualização Workload no ClickUp

melhores recursos do #### ClickUp

Crie tarefas para cada estágio do processo de recrutamento e integração, atribua responsabilidades, defina prazos e acompanhe o progresso

Facilite a comunicação contínua por meio de um sistema de comentários e recursos de compartilhamento de documentos

Defina objetivos mensuráveis, acompanhe o progresso e realize análises de desempenho por meio do ClickUp Goals

Gerencie as finanças por meio deFinanças do ClickUp* Priorize a segurança dos dados e obtenha controles de acesso robustos para proteger dados pessoais confidenciais

Limitações do ClickUp

Os modelos do ClickUp tendem a ser mais orientados para projetos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por funcionário

$7/mês por funcionário Empresarial: $12/mês por funcionário

$12/mês por funcionário Empresa: Conecte-se com o equipe de vendas para obter um plano personalizado

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (9200+ avaliações)

4,7/5 (9200+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3900+ avaliações)

Pronto para transformar o gerenciamento de recursos humanos?

O envolvimento dos funcionários é uma prioridade fundamental para qualquer empresa. E grande parte dele depende da prestação de serviços de RH e de como eles conduzem o gerenciamento da experiência do funcionário. Outro aspecto importante a ser lembrado é o gerenciamento da conformidade. O software de gerenciamento de RH reúne todos esses aspectos.

Além disso, você precisa de um software centralizado para aumentar a eficiência, promover a colaboração e melhorar o desempenho . Inscreva-se para uma avaliação gratuita do ClickUp hoje mesmo e experimente o poder dos fluxos de trabalho personalizáveis, da comunicação contínua e da automação para turbinar o gerenciamento de recursos humanos em sua organização.