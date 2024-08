10 melhores ferramentas de IA para contabilidade e finanças em 2024

A inteligência artificial é um divisor de águas para as equipes financeiras. Se você não estiver usando ferramentas de IA para tarefas contábeis, estará tornando as coisas mais complicadas do que o necessário.

As ferramentas contábeis de IA podem economizar tempo e dinheiro e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho dos negócios. Elas automatizam tarefas repetitivas para que você possa dedicar sua capacidade intelectual a coisas mais importantes, como a tomada de decisões. 🤠

Pronto para deixar a automação contábil transformar seu fluxo de trabalho? Aqui estão as 10 melhores ferramentas de IA para contabilidade e finanças para você começar.

Como a IA é usada na contabilidade?

Os escritórios de contabilidade há muito tempo usam software de entrada de dados para reduzir o erro humano e aumentar a lucratividade. Quando você adiciona a tecnologia de IA à mistura, a mágica acontece.

A contabilidade tem tudo a ver com cálculos, matemática, processos regulamentados e conformidade fiscal. Esses são alguns dos aspectos software de automação faz melhor.

O software de contabilidade com IA permite que os contadores coloquem tarefas tediosas no piloto automático e melhorem suas operações financeiras. Aqui estão alguns dos muitos benefícios que a IA traz para os processos contábeis:

Previsão de dados com base em IA

Análise mais rápida de dados financeiros graças a algoritmos avançados

Maior precisão dos relatórios financeiros

Processamento automatizado de faturas extremamente rápido

Insights e alertas em tempo real

Redução da entrada manual de dados

Escalabilidade sem aumento do trabalho manual

O que procurar em uma ferramenta de IA para contabilidade

As ferramentas de IA para contabilidade oferecem benefícios indiscutíveis, desde a melhoria dos insights financeiros até a automação de tarefas demoradas. Tudo se resume a identificar o que você está procurando e encontrar a ferramenta certa.

Todos, desde CPAs autônomos e startups até CFOs da Fortune 500 e grandes empresas de contabilidade, podem usar recursos como esses:

Automatizada livraria: As ferramentas de IA devem automatizar as tarefas de contabilidade para ajudá-lo a economizar tempo, tomar melhores decisões, melhorar o gerenciamento de despesas e reduzir os erros nos demonstrativos financeiros

As ferramentas de IA devem automatizar as tarefas de contabilidade para ajudá-lo a economizar tempo, tomar melhores decisões, melhorar o gerenciamento de despesas e reduzir os erros nos demonstrativos financeiros Processamento automatizado de faturas: Um bom software de contabilidade com IA pode automatizar pagamentos e faturas para melhorar os relatórios de despesas

Um bom software de contabilidade com IA pode automatizar pagamentos e faturas para melhorar os relatórios de despesas Integrações: Ferramentas de contabilidade com IA que se integram a outros softwares - do Slack ao QuickBooks - facilitam a vida

Ferramentas de contabilidade com IA que se integram a outros softwares - do Slack ao QuickBooks - facilitam a vida Aprendizado de máquina: As principais ferramentas de IA usam algoritmos de aprendizado de máquina para avaliar modelos matemáticos e melhorar processos sem instruções; é um item obrigatório no setor de contabilidade

As principais ferramentas de IA usam algoritmos de aprendizado de máquina para avaliar modelos matemáticos e melhorar processos sem instruções; é um item obrigatório no setor de contabilidade Modelos: Quando o trabalho manual é necessário, uma boa ferramenta pode acelerá-lo com modelos de escrituração contábil, modelos de folha de pagamento e modelos de contabilidade geral

10 melhores ferramentas de IA para contabilidade 2024

A parte mais difícil de encontrar uma ferramenta de IA para contabilidade é peneirar todas as opções. Reduzimos a lista para as 10 melhores ferramentas em 2024.

Com essa lista, você pode avaliar cada ferramenta com base nos melhores recursos, limitações, preços e avaliações para fazer a escolha certa.

Arraste e solte suas tarefas contábeis em uma exibição de tabela do ClickUp para organização simples de planilhas Contabilidade do ClickUp é uma solução baseada em nuvem software de gerenciamento de negócios projetado para simplificar os processos financeiros. Gerencie contas, crie relatórios compartilháveis e permita que Cérebro ClickUp atua como seu assistente pessoal digital para que você possa se concentrar na estratégia mais ampla.

O ClickUp Brain é um assistente virtual com tecnologia de IA que usa processamento de linguagem natural para ajudar em tudo, desde gerenciamento financeiro e detalhamento de projetos até check-ins de clientes e atualizações de reuniões. Criamos centenas de ferramentas de IA para todos os aspectos de seu sistema de contabilidade.

Você também pode usar Documentos do ClickUp para criar planilhas e explorar modelos para todos os assuntos financeiros.

Por exemplo, o Modelo de contabilidade do ClickUp foi criado para ajudar a gerenciar suas faturas, registros de vendas, renda e receita prevista. Acompanhe as contas a receber e as contas a pagar (AR/AP) e use o rastreamento de recursos para melhorar o desempenho financeiro geral.

O ClickUp tem mais de 1.000 integrações prontas com outras ferramentas para manter tudo em um painel conveniente e personalizável.

Melhores recursos do ClickUp

Escolha entre centenas de modelos para ajudar em tudo, desde o gerenciamento de orçamento e fluxo de caixa até o gerenciamento de projetos

Use o poder de IA do ClickUp Brain para resumir reuniões de planejamento financeiro, conectar-se com clientes, delinear políticas de auditoria, atualizar relatórios de previsão de vendas e muito mais

Escolha entre mais de 100Automações do ClickUp para colocar as tarefas de back-office no piloto automático

Tome decisões informadas e melhore a saúde financeira de sua empresa com a ajuda dePrompts ChatGPT do ClickUp para finanças* Alterne entre várias exibições, crie Dashboards personalizados para cada membro da equipe e use controle de tempo do projeto para otimizar seu fluxo de trabalho

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado com os vários recursos e funcionalidades do ClickUp (resolvemos isso com tutoriais em vídeo gratuitos para quase tudo)

O ClickUp Brain não está disponível no plano Free Forever

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos do Workspace por US$ 5 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (8.800+ avaliações)

4,7/5 (8.800+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Vic.ai

via Vic.ai Vic.ai é uma ferramenta de processamento de faturas com tecnologia de IA, com altas taxas de precisão e algoritmos avançados de aprendizado de máquina. Ela usa algoritmos poderosos treinados em milhões de faturas para automatizar quase todos os aspectos do faturamento sem a necessidade de modelos ou regras personalizadas.

Depois que uma fatura é carregada, o Vic.ai pode extrair detalhes essenciais das faturas, detectar duplicatas e colocar o processo de aprovação no piloto automático. Ele também mantém sua equipe no caminho certo, identificando qual funcionário precisa revisar cada etapa do processo de aprovação da fatura.

Melhores recursos do Vic.ai

Use as integrações com as principais ferramentas de planejamento de recursos empresariais (ERP) para sincronizar automaticamente os dados financeiros

Reduzir o erro humano, permitindo que o Vic.ai identifique e sinalize faturas duplicadas e outros erros contábeis

Reconheça, codifique e calcule automaticamente o imposto sobre valor agregado (IVA) e outros impostos para melhorar a precisão e a conformidade fiscal

Aprimore a tomada de decisões financeiras usando insights e análises com base nos dados mais recentes de sua empresa de contabilidade

Limitações do Vic.ai

Não há informações visíveis sobre preços; alguns clientes relatam que a ferramenta é cara para profissionais autônomos de contabilidade e pequenas empresas

As avaliações mencionam a necessidade de opções adicionais de classificação e relatório para aumentar a eficiência

Preços da Vic.ai

Os clientes devem entrar em contato com Vic.ai e fornecer informações comerciais para solicitar uma cotação de preços

Avaliações e resenhas da Vic.ai

G2: 4.8/5 (20+ avaliações)

4.8/5 (20+ avaliações) Capterra: N/A

3. Conta

via Projeto de lei O Bill é uma ferramenta baseada em nuvem que automatiza os processos de AR/AP. Ela foi projetada para escritórios de contabilidade e empresas que desejam simplificar o processo de faturamento e cobrança.

Os usuários também obtêm acesso ao Divvy From Bill, um software automatizado de gerenciamento de crédito e despesas, sem custo adicional. A Divvy oferece linhas de crédito de até US$ 15 milhões e ferramentas para ajudar a controlar orçamentos e gerenciar gastos.

melhores recursos do #### Bill

Use regras e fluxos de trabalho inteligentes para automatizar pagamentos e aprovações de contas

Controle os gastos entre equipes, projetos, departamentos e fornecedores com maior visibilidade

Obtenha recompensas em dinheiro de volta para compras qualificadas feitas com linhas de crédito da Divvy

Navegue por vários clientes com facilidade para processar faturas, aprovações e pagamentos de contas a pagar

Limitações da fatura

Pode cobrar taxas de alguns serviços e transações individuais

O Bill não oferece suporte a todos os cartões de crédito, métodos de pagamento e moedas

Preços da fatura

Essencial: US$ 40/mês por usuário

US$ 40/mês por usuário Equipe: US$ 55/mês por usuário

US$ 55/mês por usuário Corporativo: US$ 79/mês por usuário

US$ 79/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Bill classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 600 avaliações)

4,3/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4. Indy

via Indy O Indy é um programa de administração e fluxo de trabalho com IA desenvolvido para profissionais autônomos. Ele permite que os freelancers criem propostas, elaborem contratos, enviem faturas e, o mais importante, recebam pagamentos. 🤑

Com o Indy, você pode monitorar seu tempo para faturar sem esforço, negociar os termos do seu contrato, armazenar arquivos e administrar seus negócios em um painel conveniente.

Melhores recursos do Indy

Aproveite o plano gratuito e obtenha acesso ilimitado aos recursos básicos com acesso limitado à funcionalidade avançada

Deixe a IA do Indyassistente de redação ajude você a criar contratos e propostas usando a tecnologia ChatGPT

Unifique seu trabalho usando a integração do aplicativo com o Zapier e o Google Calendar (somente no plano pago)

Configure faturas recorrentes, ofereça várias opções de pagamento, defina taxas de impostos e acompanhe todas as transações para garantir a conformidade fiscal

Limitações do Indy

O plano gratuito limita os usuários a três clientes

Algumas avaliações de usuários relatam imprecisões no controle manual do tempo

Preços do Indy

Gratuito

Pro: $12/mês por usuário

Indy ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

5. Zeni

via Zeni A Zeni usa IA para automatizar os processos de contabilidade, gastos e orçamento para otimizar as operações financeiras. Ele fornece análise de dados financeiros em tempo real para melhorar as decisões de negócios, integrando a IA ao conhecimento humano para obter as informações mais eficazes.

Use o Zeni para automatizar os procedimentos demorados de controle de despesas diárias e de contabilidade.

Melhores recursos do Zeni

Obtenha uma perspectiva de cima para baixo de sua operação financeira usando a visualização de uma página

Compare relatórios mensais, trimestrais e anuais para acompanhar o progresso financeiro e identificar tendências

Extraia os dados necessários dos recibos e encaminhe-os para um endereço de e-mail dedicado para consolidação e manutenção de registros

Melhore a comunicação e o compartilhamento de informações entre várias equipes com atualizações e notificações automáticas

Limitações do Zeni

Algumas avaliações de usuários mencionam a necessidade de mais orientações sobre como analisar e processar dados para melhorar a tomada de decisões

Pode ser caro para alguns freelancers, empreendedores e startups

Preços do Zeni

Iniciante: US$ 549/mês por mês cobrado anualmente

US$ 549/mês por mês cobrado anualmente Crescimento: $799/mês por mês faturado anualmente

$799/mês por mês faturado anualmente Enterprise: Entre em contato para obter preços

Zeni avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: N/A

6. Docyt

via Docyt O Docyt é uma plataforma de contabilidade com tecnologia de IA projetada para automatizar tarefas de back-office e contabilidade. Obtenha insights com relatórios em tempo real e garanta o controle financeiro de todos os aspectos da sua empresa.

O Docyt também permite que você mantenha todas as informações e documentos financeiros essenciais em um local seguro e crie cofres separados para diferentes projetos ou negócios.

Melhores recursos do Docyt

Vários planos para atender a diversas necessidades, desde o gerenciamento de despesas até a contabilidade automatizada para grandes operações

O aplicativo móvel é fácil de usar e navegar, fornecendo ferramentas e informações financeiras seguras e em movimento

Use o recurso de acompanhamento de despesas para acompanhar e controlar o orçamento e o fluxo de caixa da sua empresa

Integração com a maioria dos principais sistemas de PDV e PMS para fornecer relatórios específicos do setor

Limitações do Docyt

Algumas avaliações de usuários mencionam dificuldade de conexão com o suporte ao cliente e tempos de resposta lentos

Alguns usuários mencionam a necessidade de recursos adicionais para ajudar comgerenciamento de projetos contábeis Preços da Docyt

Gerenciamento de despesas : US$ 50/mês

US$ 50/mês Reconciliação de receitas: US$ 50/mês

US$ 50/mês Gerenciamento de cartão de crédito corporativo: $50/mês

$50/mês Mini: $149/mês

$149/mês Insight: $149/mês

$149/mês Impact: $299/mês

$299/mês Advanced: $499/mês

$499/mês Enterprise: $999/mês

$999/mês Escritório de contabilidade e CFO: Entre em contato para obter preços

Docyt ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

7. Gridlex

via Gridlex A Gridlex é um conjunto unificado de ferramentas de negócios que inclui o Gridlex Sky. O Sky é um software de contabilidade, despesas e ERP criado pela Gridlex para facilitar os processos financeiros.

Use o Gridlex Sky para supervisionar todas as funções de contabilidade, gerenciamento de despesas e ERP com automações personalizáveis e insights orientados por IA. O Sky pode lidar com faturamento, cobrança, folha de pagamento, gerenciamento de razão geral e muito mais.

Melhores recursos do Gridlex

Os usuários do Gridlex Sky também recebem acesso ao Gridlex Ray, um software de RH, e ao Gridlex Zip, uma ferramenta de help desk de CRM e atendimento ao cliente

Elimine a necessidade de trabalho manual e reduza o risco de erro humano com cálculos automatizados de lucratividade, receita e despesas

Use o recurso de gerenciamento de despesas para organizar e armazenar recibos e declarações de despesas por meio de uma interface simples

Automatize as aprovações e os reembolsos de despesas para reduzir o processamento administrativo

Limitações do Gridlex

A falta de avaliações de clientes em plataformas populares dificulta a avaliação da experiência geral do usuário

Recursos avançados, como automação de reconhecimento de receita, não estão disponíveis no primeiro nível de preços

Preços da Gridlex

Início: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Crescimento: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Escala: Entre em contato para obter preços

Gridlex avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Livro

via Livro O Booke é uma ferramenta de automação contábil que facilita as tarefas diárias de contabilidade. Ela usa tecnologia de IA para reconciliar erros e fornecer extração de dados em tempo real. Quanto mais você a utiliza, melhor a IA se torna.

Obtenha respostas mais rápidas dos clientes e evite a tediosa comunicação de ida e volta com o portal de mensagens fácil de usar do Booke.

Melhores recursos do Booke

Aproveite a IA para resolver erros de codificação, categorizar transações, comunicar-se com clientes e automatizar seu trabalho

Aumente a eficiência com a automação baseada em IA para tarefas de fechamento do final do mês

Encontre e corrija erros em segundos com os recursos avançados de detecção de erros do Booke

A integração com ferramentas populares como QuickBooks e Xero permite que você sincronize seus dados financeiros

Limitações da Booke

A falta de avaliações de usuários em plataformas populares torna difícil tomar uma decisão com base nas experiências gerais dos clientes

Um mínimo de cinco clientes para cada nível de preço

Preços do Booke

Smart: US$ 10/mês por cliente

US$ 10/mês por cliente Premium: US$ 20/mês por cliente

US$ 20/mês por cliente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço iA robótica Bookkeeper : Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas de livros

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Ponto Azul

via Ponto azul A Blue Dot é uma plataforma de conformidade fiscal com IA que usa tecnologia patenteada para ajudar as empresas a garantir a conformidade fiscal. Reduza as vulnerabilidades fiscais para gastos no estilo do consumidor e obtenha uma visão de 360 graus de todas as transações conduzidas por funcionários.

Utilize o recurso fiscal base de conhecimento para encontrar todas as informações de que você precisa para sua empresa e aproveitar o poder do processamento de linguagem natural para aproveitar os dados externos.

Melhores recursos do Blue Dot

Use o VAT Box para identificar e calcular qualquer gasto de IVA elegível ou qualificado

Permita que o recurso Taxable Employee Benefits aproveite a IA para detectar e analisar informações sobre impostos sobre salários

Melhore seu fluxo de trabalho de gerenciamento de despesas e deixe que a suíte proprietária da Blue Dot, orientada por IA, aplique verificações e regras fiscais para manter sua empresa em conformidade

Crie relatórios de imposto de renda corporativo que garantam a conformidade com a necessidade mínima de intervenção humana

Limitações do Blue Dot

Pode ser difícil ter uma ideia das experiências gerais dos clientes devido à falta de avaliações de usuários em plataformas populares

Não há dados visíveis sobre preços

Preços do Blue Dot

Os clientes devem entrar em contato com a Blue Dot e agendar uma demonstração para obter cotações e informações sobre preços.

Avaliações e resenhas do Blue Dot

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Vento verdadeiro

via Truewind A Truewind é uma plataforma de finanças e contabilidade orientada por IA que capacita pequenas empresas e startups. Ela fornece relatórios mensais precisos e soluções financeiras personalizadas para seu setor.

Os usuários também recebem acesso à equipe de concierge de especialistas da Truewind para garantir precisão e transparência.

Melhores recursos da Truewind

Tomar decisões comerciais oportunas e bem informadas, com fechamento mensal mais rápido e escrituração contábil eficiente

Entre em contato e trabalhe com contadores públicos certificados (CPAs) que podem ajudá-lo em cada etapa dos processos financeiros da sua empresa

Manter as operações de back-office precisas com o mínimo de tempo prático para que você possa se concentrar no crescimento da sua operação

Simplificar os processos de escrituração contábil e integrá-los às ferramentas que você usa para tornar o gerenciamento financeiro livre de estresse

Limitações do Truewind

Falta de feedback dos usuários em plataformas de avaliação populares

Não há dados visíveis sobre preços e assinaturas

Preços da Truewind

Os clientes devem agendar uma demonstração com a Truewind para obter informações sobre preços.

Avaliações e resenhas do Truewind

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Maximize a eficiência e a precisão com IA

A integração do software de IA mudou os setores de contabilidade e finanças. As ferramentas de IA usam a automação para melhorar a precisão e a velocidade dos relatórios financeiros, oferecendo insights valiosos para que você possa tomar melhores decisões. 🌻

Se você está pronto para simplificar seus processos financeiros, reduzir custos e melhorar a eficiência de todos os aspectos da gestão financeira, é hora de adotar a transformação digital. Comece hoje mesmo- registre-se no ClickUp !