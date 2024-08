10 melhores alternativas ao Scoro para gerenciamento de projetos e tarefas [selecionadas por especialistas]

Embarcar em um novo projeto é tão assustador quanto empolgante. Ele será um sucesso ou se tornará mais um conto de advertência? 👀

A verdade é que suas decisões desempenham um papel crucial na determinação do futuro do seu projeto, e optar pela qualidade software de gerenciamento de projetos é um passo na direção certa. Há uma correlação positiva entre o uso desse software e o desempenho do projeto - de fato, uma enorme 77% de todos os projetos de alto desempenho foram gerenciados com essas ferramentas especializadas!

Uma plataforma abrangente como o Scoro facilita o gerenciamento eficaz de projetos e gerenciamento de tarefas fornece percepções acionáveis e, por fim, contribui para melhores resultados comerciais. No entanto, há muitas outras ferramentas de gerenciamento de projetos que oferecem funcionalidades semelhantes.

Se você já experimentou o Scoro, mas não gostou, não volte a usar planilhas e e-mails antigos ainda. Confira nossa lista de 10 alternativas ao Scoro, com uma análise detalhada de seus principais recursos, limitações e preços, e escolha uma que atenda às metas de seu projeto! ✌️

O que é o Scoro?

Via: Escória O Scoro integra várias funcionalidades em uma plataforma unificada, permitindo que você:

Gerenciar projetos 2. Acompanhar as finanças Manter relacionamentos com clientes Ao armazenar todas as informações relacionadas ao projeto em um único lugar, desde as propostas dos clientes até o faturamento, o Scoro promove melhor colaboração entre as equipes de vendas, entrega e finanças.

Além disso, os painéis personalizáveis do Scoro oferecem um instantâneo em tempo real dos status dos projetos, datas de vencimento e outras métricas importantes nessa solução de software de gerenciamento de projetos. O Gráfico de Gantt permite que você visualize cronogramas de projetos , ajudando você priorizar tarefas com base nos prazos.

Quando se trata de finanças, o Scoro armazena, analisa e prevê métricas financeiras. Isso permite que as empresas otimizem alocação de recursos e gerenciar o fluxo de caixa de forma proativa. 💸

Scoro's Funcionalidades de CRM permitem que você rastreie as interações, pipelines de vendas o sistema permite que você tenha acesso ao histórico e ao histórico de cada cliente, proporcionando uma visão de 360 graus do relacionamento com seus clientes. Essa plataforma tem recursos avançados, o que se reflete em seu preço um tanto elevado. Se você realmente não precisa de todos os recursos, talvez valha a pena explorar as alternativas do Scoro.

O que você deve considerar antes de escolher uma alternativa ao Scoro?

Depois de avaliar completamente suas necessidades de negócios, use essas diretrizes para ajudá-lo a escolher uma alternativa ao Scoro que funcione para você:

Capacidades essenciais: Certifique-se de que a plataforma ofereça os recursos essenciais de que você precisa, sejam elesgerenciamento de projetosfuncionalidades de CRM ou qualquer outro recurso Personalização: Procure um sistema que possa ser adaptado para atender a seus processos comerciais específicos Colaboração em equipe: A plataforma deve facilitar a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe, de preferência em tempo real Métricas perspicazes: Um bom sistema deve oferecer percepções acionáveis por meio de painéis ou relatórios avançados Escalabilidade: Escolha uma plataforma que possa se adaptar ao crescimento da sua empresa, seja em termos de recursos adicionais ou da capacidade de lidar com mais dados e usuários Compatibilidade com terceiros: Verifique se a plataforma pode se integrar perfeitamente a outras ferramentas que sua empresa está usando atualmente, como ferramentas de marketing ou de comunicação Atendimento ao cliente: Certifique-se de que haja suporte suficiente, seja por meio de uma central de ajuda, suporte por bate-papo ou linhas diretas de atendimento ao cliente Avaliações: Verifique as avaliações e classificações dos usuários do produto para ter uma ideia da satisfação do cliente e dos problemas comuns (se houver)

Gerencie projetos de forma mais eficaz: 10 melhores alternativas ao Scoro para explorar

Embora o Scoro ofereça uma ampla gama de recursos e simplifique muitas operações comerciais, ele não é necessariamente uma solução definitiva para todas as organizações. Se você está procurando funcionalidades mais especializadas, opções econômicas ou talvez uma experiência de usuário diferente, a lista a seguir das 10 melhores alternativas ao Scoro tem algo para todos!

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma das alternativas mais versáteis do Scoro que você pode encontrar, graças à sua abrangente Solução de gerenciamento de projetos . De fato, o software é a solução do G2 #produto de gerenciamento de projetos nº 1 da G2 para 2023 ! 🌞

Com essa poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos, você pode microgerenciar todos os aspectos do seu portfólio de projetos, seja organizando fluxos de trabalho, acompanhando prazos ou alocando recursos.

Visualize e programe seu fluxo de trabalho usando 15+ visualizações personalizáveis, como listas, gráficos de Gantt, calendários ou quadros. ClickUp Dashboards reúnem indicadores importantes do projeto, como o progresso da equipe, os status das tarefas e o controle de tempo.

Registre com precisão o tempo gasto em tarefas e projetos no ClickUp

No centro de toda equipe eficiente está um excelente gerenciamento de tarefas, e o Tarefas do ClickUp torna isso muito fácil. Desde a decomposição de tarefas complexas entregáveis em subtarefas para priorizá-las com base na urgência, o ClickUp garante que nada passe despercebido.

Economize horas toda semana usando o Automações do ClickUp e Tarefas recorrentes para se livrar do trabalho pesado. Precisa de mais espaço para respirar? O Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp ajuda as equipes multifuncionais a cumprir prazos apertados, fornecendo uma estrutura eficiente para mapear e monitorar as tarefas diárias.

Você tem um espaço unificado para todas as documentação do projeto no sistema de inteligência artificial Documentos do ClickUp . Colabore em resumos de projetos e cronogramas de entrega em tempo real e vincule documentos importantes a fluxos de trabalho, garantindo a execução perfeita das tarefas. ClickUp AI revoluciona o gerenciamento de documentos ao refinar sua redação, resumir documentos e gerar itens padrão como notas de reunião e e-mails. Não é o melhor assistente de trabalho? 🤖

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Uma das maiores vantagens do ClickUp é sua extensas integrações . A plataforma pode se conectar com mais de 1.000 ferramentas gratuitamente, o que a torna uma ótima opção para empresas em ecossistemas de software específicos.

melhores recursos do #### ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. Asana

Via: Asana A Asana oferece uma combinação de flexibilidade e funcionalidade, perfeita para qualquer tamanho de equipe, incluindo equipes multifuncionais . Divida sem esforço os projetos em partes digeríveis, simplificando ainda mais a visualização de quem está fazendo o quê e até quando.

O que realmente diferencia a Asana são seus recursos visuais que o ajudam a entender seu projeto em um piscar de olhos. Use as linhas do tempo para ver como o projeto está progredindo e os gráficos de Gantt para uma visão mais detalhada dos cronogramas e dos prazos dependências entre tarefas .

Além disso, a Asana tem uma série de integrações de software. Já está usando o Slack, o Google Drive ou o Microsoft Teams? Você pode integrar perfeitamente essas plataformas para um fluxo de trabalho tranquilo.

Melhores recursos da Asana

Cronogramas visuais para acompanhamento de projetos

Recurso de dependência para gerenciar relacionamentos de tarefas

Subtarefas para dividir fluxos de trabalho complexos

Modelos personalizáveis

mais de 100 integrações

Limitações da Asana

O gerenciamento de documentos pode precisar de melhorias

Novos usuários experimentam uma curva de aprendizado

Preços da Asana*

Básico : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Premium : uS$ 10,99/mês por usuário

: uS$ 10,99/mês por usuário Business : uS$ 24,99/mês por usuário

: uS$ 24,99/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2 : 4.3/5 (mais de 9.500 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 12.000 avaliações)

3. Rodeo Drive

Via: Rodeio O Rodeo Drive tem muitos dos recursos padrão que você espera de uma plataforma de gerenciamento de projetos. Ela ajuda a controlar o tempo gasto nas tarefas e mostra como está o orçamento do projeto. Também permite que você e sua equipe gerenciem facilmente os status das tarefas com um prático recurso de arrastar e soltar.

O que torna a Rodeo Drive especial é seu suporte de faturamento personalizado para cada projeto e cliente. Você pode configurar o faturamento fase a fase e delinear fluxos de caixa. Além disso, a ferramenta permite que você mantenha o controle de taxas especiais e condições de pagamento para diferentes clientes!

melhores recursos do #### Rodeo Drive

Comparação em tempo real das atividades orçadas e das despesas reais

Planejamento de tarefas do tipo arrastar e soltar na visualização da linha do tempo

Faturas personalizáveis e faturamento baseado em fases

Gerenciamento integrado de contatos com clientes e fornecedores

Recursos avançados de relatóriosgerenciamento da carga de trabalho Limitações da Rodeo Drive

Usar o recurso de planejamento de capacidade pode ser um desafio

Por ser um produto relativamente novo, alguns bugs ainda estão presentes

Preços da Rodeo Drive

Gratuito

Achiever: US$ 14,99/mês por usuário

Rodeo Drive ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (menos de 10 avaliações)

: 4.3/5 (menos de 10 avaliações) Capterra: 4.7/5 (menos de 10 avaliações)

4. Segunda-feira.com

Via: Segunda-feira.com Precisa de algo mais voltado para o cliente? O Monday.com facilita a colaboração do cliente com acesso controlado de convidados aos projetos. Ele também conta com recursos para gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e marketing de conteúdo . Ele está entre as alternativas mais completas do Scoro em nossa lista, graças a essa combinação completa de recursos!

Lide com seus pipelines com recursos para gerenciamento de leads e contatos e rastreamento de negócios, além de usar modelos especializados para vendas e Fluxos de trabalho de CRM .

A plataforma tem um quadro Kanban para uma representação visual do status do projeto, bem como ferramentas integradas de faturamento e cobrança.

Ela oferece cronogramas visuais claros e gráficos de Gantt para ajudá-lo a entender facilmente o progresso do projeto, rastreamento de marcos para manter os projetos dentro do cronograma e o controle de despesas para manter o orçamento.

melhores recursos do #### Monday.com

Acesso controlado de convidados e clientes

Recursos integrados de CRM

Gerenciamento de projetos visuais de fácil utilização

Ferramentas integradas de cobrança e faturamento

Modelos personalizáveis para vários setores

limitações do #### Monday.com

A interface não é muito intuitiva

Recursos de pesquisa limitados em comparação com outros softwares de gerenciamento de projetos

Preços do Monday.com*

Gratuito

Básico : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Standard : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Pro : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Monday.com classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

5. Wrike

Via: Wrike Wrike usa IA e aprendizado de máquina para otimizar os processos de trabalho. Com seu pacote Work Intelligence com tecnologia de IA, é possível prever e gerenciar riscos de projetos, automatizar a criação de tarefas e aprimorar a colaboração entre os membros da equipe.

Além disso, a plataforma fornece gráficos de Gantt dinâmicos e interativos, úteis para planejar e ajustar os cronogramas do projeto. É possível até mesmo conversar com os membros da equipe e compartilhar documentos diretamente na visualização do gráfico de Gantt.

O Wrike conta com uma impressionante variedade de 400+ integrações com aplicativos de produtividade. Para aqueles que usam o plano premium Pinnacle, também estão disponíveis recursos especializados, como acompanhamento de orçamento, faturamento e emissão de notas fiscais. 🧾

Melhores recursos do Wrike

Suíte Work Intelligence com IA e aprendizado de máquina

Gráficos de Gantt interativos para planejamento de projetos

Funcionalidades de controle de orçamento, cobrança e faturamento

mais de 400 integrações

Limitações do Wrike

Falta um recurso de bate-papo

Recursos limitados de relatórios

Preços do Wrike*

**Gratuito

Equipe : uS$ 9,80/mês por usuário

: uS$ 9,80/mês por usuário Empresa : uS$ 24,80/mês por usuário

: uS$ 24,80/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a equipe de vendas

: Entre em contato com a equipe de vendas Pináculo: Entre em contato com as vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Wrike

G2 : 4.2/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 2.500 avaliações)

6. Infinito

Via: Infinito Uma ferramenta versátil e rica em recursos, o Infinity permite que você organize seu trabalho da maneira que preferir. Escolha entre várias visualizações, como colunas, tabelas e calendários, para exibir suas tarefas e projetos.

Para que você possa começar rapidamente, o Infinity oferece mais de 50 modelos personalizáveis adaptados a vários cenários de trabalho.

O Infinity está entre os dos primeiros a adotar a IA . Com o Infinity AI, você recebe recomendações orientadas por IA para ajudá-lo a gerar ideias criativas, aprimorar a tomada de decisões e aumentar a produtividade.

Se a sua equipe tiver dificuldades para coletar informações internas ou externas, comece a coletar dados com os formulários personalizados do Infinity. Eles permitem que você colete feedback e anexe documentos de apoio também. 📝

Melhores recursos do Infinity

Fluxos de trabalho altamente personalizáveis com classificação, filtragem e agrupamento

Recomendações orientadas por IA para fluxos de trabalho criativos

Formulários personalizados para feedback e coleta de dados

Mais de 50 modelos personalizáveis

Automação de processos

Limitações do Infinity

Pode ser complicado de usar

Os recursos de automação são limitados

Preços do Infinity*

Básico : uS$ 3,75/mês por usuário

: uS$ 3,75/mês por usuário Pro : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Ilimitado : uS$ 74/mês

: uS$ 74/mês Empresarial: Entre em contato para obter cotações personalizadas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Infinity ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

7. Jira

Via: Atlassian Criado originalmente para o desenvolvimento de software, o Jira se destaca no desenvolvimento ágil e rastreamento de bugs . Ele inclui recursos como Quadros Scrum e Kanban para diferentes necessidades do projeto, roteiros para planejamento geral e um sistema de relatórios robusto com mais de 15 tipos de relatórios.

Isso proporciona percepções em tempo real, ajudando as equipes a ajustar as prioridades e a se concentrar no que é importante.

Além de seus principais recursos, o Jira permite atribuir diferentes funções, como desenvolvedor, repórter e visualizador, aos usuários para acesso personalizado. Ele também conta com mais de 3.000 integrações de software em várias categorias, o que o torna versátil e adaptável a diferentes ambientes de trabalho.

O Jira é parte do ecossistema da Atlassian e vem com acesso total ao seu gerenciamento de trabalho software para equipes de negócios.

Melhores recursos do Jira

Desenvolvimento ágil com quadros Scrum e Kanban

Robustorastreamento de problemas* Roteiros abrangentes para planejamento geral

mais de 3.000 integrações

Controles de acesso inteligentes

Oferece suporte ao acesso total ao Jira Work Management

Limitações do Jira

A interface do usuário não parece amigável para alguns usuários

Os recursos de relatório poderiam ser aprimorados para gerenciar projetos

Preços do Jira

Gratuito para até 10 usuários

para até 10 usuários Padrão : uS$ 8,15/mês por usuário

: uS$ 8,15/mês por usuário Premium : uS$ 16/mês por usuário

: uS$ 16/mês por usuário Enterprise: a partir de US$ 141.000/ano

a partir de US$ 141.000/ano Data Center: A partir de US$ 42.000/licença

Jira ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 5.500 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 13.500 avaliações)

Confira estes Soluções de gerenciamento de operações de TI* !

8. Produtivo

Via: Produtivo Apesar de seu nome, o Productive é muito mais do que um aplicativo de produtividade . É um aplicativo completo voltado para agências que precisam de ajuda para gerenciar tudo, desde projetos e relacionamentos com clientes até finanças e colaboração em equipe.

O que o torna uma alternativa completa ao Scoro são suas funcionalidades bem pensadas para controlar o tempo, gerenciar tarefas, gerenciar orçamentos, enviar faturas e até mesmo acompanhar o desempenho da sua equipe de vendas. O Productive também oferece análises robustas que fornecem insights em tempo real sobre o desempenho de sua agência. 📊

Com recursos como colaboração de documentos e comunicação com o cliente o Productive facilita um melhor trabalho em equipe e mantém todos, inclusive os clientes, informados.

Melhores recursos do Productive

Recursos avançados de controle de orçamento e faturamento

Informações abrangentes sobre o funil de vendas

Soluções de controle de tempo, alocação de recursos e gerenciamento de tarefas

Colaboração em documentos com edição em tempo real

Relatórios e métricas financeiras

Limitações produtivas

Poderia usar mais opções de personalização

Falta uma integração adequada de e-mail

Preços produtivos*

Essencial : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Profissional : uS$ 24/mês por usuário

: uS$ 24/mês por usuário Ultimate e Enterprise: Contato Productive

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Productive

G2 : 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

9. Trello

Via: Trello O Trello usa um Quadro no estilo Kanban no qual você pode criar cartões para tarefas, e esses cartões podem conter uma grande quantidade de informações, como atribuições de tarefas, datas de vencimento e anexos de arquivos.

Um dos recursos de destaque do Trello é o "Butler", um sistema de automação que ajuda a minimizar o trabalho manual em projetos. Com o clique de um botão, o Butler pode mover um cartão, marcar membros da equipe e muito mais.

O Trello também oferece vários "Power-Ups" ou plugins que você pode adicionar para aprimorar os recursos do seu quadro. Eles variam de integrações com outros softwares, como Slack e Jira, a recursos como listas de verificação avançadas e atalhos de teclado.

A plataforma tem centros de recursos para ajudá-lo a adaptar a ferramenta para vários casos de uso, o que contribui para uma experiência de usuário de qualidade. Mas é mais um aplicativo de produtividade do que uma ferramenta dedicada de gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Trello

Quadro no estilo Kanban para gerenciamento de tarefas

Recursos de automação com o Butler

Modelos personalizáveis

mais de 180 integrações de software

Centro de recursos avançados

Limitações do Trello

A interface pode ser difícil de entender

Alguns usuários acham que ele não é adequado para projetos complexos

Preços do Trello*

Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: A partir de US$ 17,50/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Trello

G2 : 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 22.500 avaliações)

10. ProofHub

Via: Centro de Provas O ProofHub tem recursos padrão de gerenciamento de projetos, mas é particularmente forte em colaboração, oferecendo ferramentas como quadros de discussão e bate-papos em grupo. Você pode até mesmo fazer anúncios, marcar pessoas e agendar eventos diretamente na plataforma! 📅

O software também é excelente em relatórios e controles administrativos. Você obtém informações detalhadas relatórios de projetos que mostram o status, a data de vencimento e o desempenho de cada membro da equipe.

Talvez você queira personalizar o nível de acesso para diferentes membros da equipe ou convidar pessoas que não tenham uma conta do ProofHub como convidados. Dessa forma, todos têm as informações certas para comunicação e colaboração contextual.

É interessante notar que o ProofHub oferece um preço fixo um tanto raro para usuários ilimitados.

Melhores recursos do ProofHub

Amplos recursos de colaboração

Práticos relatórios de projetos

Variedade de visualizações de projetos

Controles administrativos personalizáveis

Opções rápidas de acessibilidade

Limitações do ProofHub

Controle relativamente fraco sobre as notificações

Integrações limitadas

Preços do ProofHub*

Essencial : uS$ 45/mês

: uS$ 45/mês Controle Ultimate: uS$ 89/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do ProofHub

G2 : 4.5/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 80 avaliações)

Experimente o Gerenciamento de Projetos com o ClickUp: Um clique acima dos demais

E então, você encontrou o substituto perfeito para o Scoro? Embora não seja fácil obter produtos idênticos, muitas opções da nossa lista impressionam com conjuntos generosos de recursos.

Se você não gostou do Scoro, o ClickUp se destaca como uma plataforma versátil e fácil de usar, repleta de recursos para equipes de todos os tamanhos. E o melhor de tudo é que seu plano gratuito é bastante completo, de modo que você pode explorar todos os seus incríveis recursos sem nenhum compromisso! Registre-se agora; vale a pena clicar! 🤩