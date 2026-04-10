Najlepsze agenty AI w Slacku do automatyzacji cykli pracy i czatu

Szacuje się, że każdego dnia około 42 miliony osób loguje się do Slacka, aby koordynować projekty, wymieniać się aktualnościami i współpracować między zespołami.

Jednak te same kanały Slacka, które zapewniają połączenie między zespołami, mogą również powodować nadmiar informacji.

Agenci AI w Slacku radzą sobie z tym wyzwaniem, pełniąc rolę inteligentnych asystentów w Twoim obszarze roboczym — zajmują się rutynowymi zadaniami, wyszukują odpowiedzi w bazie wiedzy firmy i pomagają zespołom skupić się na istotnych zadaniach zamiast na powtarzalnej koordynacji.

W tym wpisie omówimy szczegółowo 11 najlepszych agentów Slacka do automatyzacji cykli pracy i czatu oraz wyjaśnimy, dlaczego ClickUp wyróżnia się na tle Slacka i innych agentów. 🎯

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze agentów AI w Slacku?

Nie wszystkie agenty AI w Slacku są takie same. Najlepsze z nich nie tylko odpowiadają na pytania — pomagają Twojemu zespołowi zautomatyzować pracę, zarządzać rozmowami i podejmować działania na podstawie informacji bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym Slacka.

Odpowiednio dobrany agent AI staje się niezawodnym asystentem, który rozumie Twoje cykle pracy, wyciąga wnioski z danych firmowych i pomaga zespołowi działać szybciej bez konieczności korzystania z wielu narzędzi.

Dla kierowników zespołów i menedżerów operacyjnych cel jest prosty: ograniczyć wysiłek ręczny, zapewniając jednocześnie użytkownikom Slacka szybki dostęp do odpowiednich informacji.

Oto kilka funkcji, na które warto zwrócić szczególną uwagę:

✅ Możliwość automatyzacji rutynowych zadań, takich jak odpowiadanie na pytania klientów, przekazywanie zgłoszeń do działu wsparcia technicznego lub wspieranie zespołu sprzedaży poprzez szybkie aktualizacje

✅ Dostęp do informacji firmowych, zawartości bazy wiedzy i poprzednich rozmów, dzięki czemu agent Slacka może udzielać trafnych i adekwatnych odpowiedzi

✅ Kompatybilność z platformą Slack Marketplace, aplikacjami Slack oraz innymi istniejącymi narzędziami, umożliwiająca połączenie cykli pracy i płynną automatyzację przepływu pracy

✅ Wsparcie dla generatywnej AI i dużych modeli językowych, które potrafią analizować zapytania użytkowników, identyfikować wzorce i wydobywać wnioski w kanałach Slacka

Gdy te możliwości zostaną połączone, agenci AI w Slacku stają się czymś więcej niż tylko botami — stają się motorami wydajności, które pomagają zespołom działać w lepszym kontekście i z większą szybkością.

Przegląd agentów AI w Slacku

Oto tabela porównawcza, która pomoże Ci szybko zapoznać się z agentami AI w Slacku. Omówimy je szczegółowo poniżej.

Narzędzie Najlepsze do Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Wbudowana pomoc AI w obszarze roboczym Slacka AI Super Agents , Converged AI obszar roboczy, ClickUp Brain, zarządzanie wiedzą, AI Notetaker Na zawsze za darmo; opcje dostosowywania dostępne dla Enterprise Slack AI Wbudowana pomoc AI w obszarze roboczym Slack Podsumowania rozmów, wyszukiwanie oparte na AI, podsumowania kanałów, tłumaczenia wielojęzyczne, odpowiedzi kontekstowe na podstawie danych ze Slacka Wersja Free; Pro 4,38 USD/użytkownik/miesiąc; Business+ 9 USD/użytkownik/miesiąc; Enterprise – niestandardowa cena dostosowana do potrzeb Polly AI Zbieranie opinii zespołu i informacji o zaangażowaniu w Slacku Ankiety i sondaże w Slacku, badania pulsu, analityka zaangażowania, anonimowe opinie, integracja z Slack Marketplace Free; Basic 12 USD/miesiąc; Pro 24 USD/miesiąc; Enterprise – oferta niestandardowa Zapier AI Połączenie wielu narzędzi dzięki automatyzacji opartej na AI Automatyzacja cyklu pracy oparta na sztucznej inteligencji, ponad 8000 integracji, logika rozgałęzień, automatyczne wyzwalacze i działania, „współpracownicy” AI do obsługi cykli pracy Free; Professional 29,99 USD/miesiąc; Teams 103,50 USD/miesiąc; Enterprise – niestandardowa cena Agentforce Tworzenie autonomicznych agentów AI z połączeniem z danymi Enterprise Niestandardowe agenty AI, integracja danych Salesforce, interfejs konwersacyjny, akcje Slacka, wieloetapowa automatyzacja Salesforce Foundations Free; Flex Credits 500 USD/100 000 kredytów; 2 USD za rozmowę n8n Automatyzacja cyklu pracy oparta na AI z zaawansowaną kontrolą Wizualny kreator cykli pracy, węzły AI i integracje, opcja samodzielnego hostingu, wsparcie dla skryptów, ponad 500 integracji Pakiet Starter 24 USD/miesiąc; Pro 60 USD/miesiąc; Business 960 USD/miesiąc; Enterprise – oferta niestandardowa ClearFeed Przekształcanie rozmów na Slacku w uporządkowane zgłoszenia do wsparcia technicznego Tworzenie zgłoszeń przez AI, integracja bazy wiedzy, automatyzacja cykli pracy w zakresie wsparcia klienta, kierowanie zgłoszeń, zarządzanie działem pomocy technicznej w Slacku Professional 50 USD/miesiąc; Enterprise – oferta niestandardowa Zendesk AI Automatyzacja procesów obsługi klienta Kierowanie zgłoszeń przez AI, automatyczne odpowiedzi, podsumowania rozmów, rekomendacje z bazy wiedzy, analityka wsparcia Zespół wsparcia – 25 USD/miesiąc; pakiet Suite – 69 USD/miesiąc; pakiet Suite Professional – 149 USD/miesiąc; pakiet Suite Enterprise – 219 USD/miesiąc Wonderchat Tworzenie chatbotów AI na podstawie baz wiedzy Tworzenie chatbotów AI, wdrażanie baz wiedzy, odpowiedzi kontekstowe, generatywne odpowiedzi AI, automatyzacja obsługi klienta Pakiet Starter 29 USD/miesiąc; Pakiet Basic 99 USD/miesiąc; Pakiet Turbo 299 USD/miesiąc; Pakiet Enterprise niestandardowy dla potrzeb klienta Guru AI Wewnętrzne zarządzanie wiedzą i wsparcie zespołu oparte na AI Integracja z bazą wiedzy, odpowiedzi w Slacku, odpowiedzi uwzględniające kontekst, automatyzacja cyklu pracy, dostęp do informacji w czasie rzeczywistym Niestandardowe ceny Cohere Wspieranie korporacyjnych modeli językowych dla niestandardowych agentów AI Duże modele językowe, wyszukiwanie semantyczne, infrastruktura AI dla przedsiębiorstw, niestandardowi agenci AI, pobieranie danych zewnętrznych Niestandardowe ceny

Najlepsze agenty AI w Slacku

Oto najlepsze agenty AI, które warto rozważyć, wraz z opisami najlepszych zastosowań, przykładami, możliwościami niestandardowego dostosowania, przepływem współpracy, funkcjami AI, integracjami, cenami i kluczowymi kompromisami.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

1. ClickUp (najlepsze agenty AI, które nie tylko odpowiadają na pytania, ale także przekształcają czat w uporządkowaną pracę)

Wypróbuj Super Agents

Zamiast traktować AI jako oddzielną warstwę, ClickUp działa jako zintegrowana przestrzeń robocza oparta na sztucznej inteligencji, która łączy zadania, dyskusje i śledzenie realizacji w jednym miejscu, wykorzystując AI rozpoznającą kontekst.

ClickUp ogranicza rozproszenie pracy (rozproszenie zadań po zbyt wielu aplikacjach) oraz rozproszenie AI (zbyt wiele odizolowanych narzędzi AI z niepełnym kontekstem), dzięki czemu Twój zespół poświęca mniej czasu na śledzenie najnowszych decyzji, a więcej na realizację zadań.

Zastąp Slacka czatem ClickUp + Super Agents

Po co tylko rozmawiać, skoro można działać? Przenosząc rozmowy do tego samego ekosystemu, w którym pracujesz, eliminujesz problem rozproszenia kontekstu wynikający z przełączania się między aplikacjami. Łącząc ClickUp Chat z Super Agents, Twoje wiadomości stają się paliwem dla całego silnika projektu.

Rozmowy z kontekstem: W przeciwieństwie do Slacka, gdzie rozmowy są oderwane od zadań, ClickUp Chat działa w ramach Twoich projektów. Superagenci korzystają z tej wspólnej historii, udzielając odpowiedzi i podejmując działania w oparciu o pełny zakres Twojej pracy — a nie tylko kilka ostatnich wiadomości

Od dyskusji do zrobionego: Superagenci nie tylko Cię „powiadamiają”; oni wykonują pracę. Potrafią przekształcić wątek burzy mózgów w szczegółowy plan projektu, przypisywać podzadania z terminami oraz samodzielnie aktualizować raporty o statusie na podstawie nastrojów panujących na czacie Twojego zespołu

Współpracuj z Super Agentami, używając wiadomości w języku naturalnym w czacie ClickUp, aby zrobić swoją pracę

Współpracownik oparty na AI, który nigdy nie zapomina: Podczas gdy wątki w Slacku z czasem giną w gąszczu innych wiadomości, Super Agents mają trwałą pamięć. Uczą się preferencji Twojego zespołu, przypominają sobie decyzje podjęte tygodnie temu i dbają o to, by żadna informacja ani element do wykonania nie umknęły uwadze.

Zobacz, jak działają Super Agents:

Dzięki konsolidacji komunikacji i realizacji zadań nie potrzebujesz już skomplikowanych integracji. Twoi agenci AI nie muszą „kontaktować się” z menedżerem zadań — są już na miejscu, zapewniając Ci ujednolicone, dynamiczne obszary robocze, które działają tak szybko, jak Ty.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Te zaawansowane wdrożenia nie oznaczają, że nie możesz używać agentów w ClickUp tak samo, jak agentów AI w Slacku! Agenci Autopilot oparci na sztucznej inteligencji w kanałach czatu ClickUp mogą odpowiadać na często zadawane pytania, klasyfikować problemy, a nawet wykonywać konkretne zadania! Odpowiadaj na powtarzające się pytania na kanałach czatu ClickUp, automatyzuj codzienne i cotygodniowe raporty, sortuj i przypisuj wiadomości, dodawaj przypomnienia i nie tylko dzięki agentom ClickUp Autopilot.

🤝 Studium przypadku: Jak firma Bell Direct zwiększyła wydajność operacyjną o 20% dzięki superagentom ClickUp 🤯 Zespół operacyjny Bell Direct poświęcał zbyt dużo czasu na „pracę nad pracą”. Przy ponad 800 e-mailach od klientów przychodzących codziennie każda wiadomość musiała być ręcznie czytana, kategoryzowana, priorytetyzowana i przekazywana dalej — co spowalniało pracę zespołów i negatywnie wpływało na jakość obsługi. ✅ Zamiast dodawać kolejne punktowe rozwiązanie, firma Bell Direct scentralizowała swoje działania w ClickUp i wdrożyła superagenta AI, którego nazwała Delegator. Działając jak autonomiczny członek zespołu, agent czyta każdą przychodzącą wiadomość e-mail, klasyfikuje jej pilność i kontekst oraz przekazuje zadanie odpowiedniej osobie w czasie rzeczywistym — bez interwencji człowieka. Zautomatyzuj cykle pracy od początku do końca dzięki superagentom AI bez kodowania w ClickUp 🌟 Wynik: 20-procentowy wzrost wydajności operacyjnej, zwolnienie obciążenia odpowiadającego pracy dwóch pełnoetatowych pracowników oraz szybsza i bardziej spójna obsługa klienta na dużą skalę. 👉🏼 Chcesz osiągnąć takie wyniki w swojej firmie?

Dzięki ClickUp Brain zamień rozproszone informacje w jasne kolejne kroki

Dowiedz się w kilku prostych krokach, jak dzięki ClickUp Brain można uporządkować rozproszone informacje, aby osiągać lepsze wyniki

ClickUp Brain to warstwa kontekstowej sztucznej inteligencji, która łączy Twoje rozmowy z projektami. W przeciwieństwie do ogólnych agentów AI w Slacku, ClickUp Brain wykorzystuje dane z Twojego obszaru roboczego, aby czat stał się narzędziem do działania.

Podsumuj długie wątki zadań i czatów w krótkie streszczenie typu „co się zmieniło, dlaczego się zmieniło, co stanowi blokadę dla postępów” na potrzeby spotkań standupowych i asynchronicznych aktualizacji

Skorzystaj z funkcji AI CatchUp w czacie ClickUp, aby wygenerować punktowe podsumowanie rozmowy, którą przegapiłeś, co pozwoli Ci uniknąć czytania setek wiadomości

Na podstawie wiadomości czatu ClickUp Brain może natychmiast sporządzić plany projektów, znaleźć powiązane pliki w całym obszarze roboczym ClickUp lub zaproponować najlepszą osobę do przydzielenia zadania

Twórz wiadomości, odpowiedzi, a nawet fragmenty kodu bezpośrednio w oknie czatu, korzystając z podpowiedzi w języku naturalnym

Wykonuj zadania bezpośrednio z czatu, korzystając z ClickUp Brain

Możesz zrobić wzmiankę o @Brain w dowolnym wątku czatu lub komentarzu, aby zadawać pytania lub wydawać polecenia (np. „@Brain, utwórz zadanie na podstawie tej wiadomości i przypisz je do Sarah”).

@wzmianka Brain, aby uzyskać kontekstowe odpowiedzi bezpośrednio w miejscu pracy w ClickUp

Zapewnij bezpieczeństwo korzystania z AI podczas wdrażania w zespole dzięki kontrolom bezpieczeństwa i prywatności ClickUp, w tym zgodności z SOC 2, braku szkolenia stron trzecich na Twoich danych oraz braku przechowywania danych przez strony trzecie

Korzystaj z obsługi wielu modeli w ramach jednego zestawu uprawnień i mechanizmów kontroli, dzięki czemu zespoły nie będą rozpraszać poufnych danych między oddzielnymi narzędziami AI

Zwiększ wydajność dzięki wbudowanej integracji ClickUp ze Slackiem

Dzięki integracji ClickUp ze Slackiem możesz tworzyć zadania bezpośrednio w Slacku, usprawnić komunikację i wzmocnić współpracę w zespole.

Twórz zadania bezpośrednio ze Slacka : Szybko zamień dowolną rozmowę w zadanie, wpisując /clickup new. Rejestruj szczegóły natychmiast, bez opuszczania Slacka

Bądź na bieżąco w czasie rzeczywistym : otrzymuj powiadomienia o aktualizacjach zadań bezpośrednio na kanałach Slacka, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco

Uprość współpracę w zespole: omawiaj zadania w Slacku i łącz je z ClickUp, dzięki czemu cała komunikacja zespołu będzie w jednym miejscu

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z ClickUp Brain MAX, aby szybciej wprowadzać aktualizacje i wyszukiwać poprzednie decyzje. Zmień aktualizacje zadań w gotowe do przeglądu podsumowania dzięki ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX pomaga utrzymać połączenie cykli pracy z pierwotnym kontekstem, dzięki czemu aktualizacje nie giną między narzędziami. Szybciej rejestruj postępy dzięki Talk to Text : Podyktuj zwięzłą aktualizację, np. „status, przeszkoda, następny krok, właściciel, termin”. Talk to Text przekształci ją w uporządkowaną aktualizację zadania, dzięki czemu nie stracisz tempa pracy, nie musząc ręcznie wpisywać długich notatek Talk to TextPodyktuj zwięzłą aktualizację, np. „status, przeszkoda, następny krok, właściciel, termin”. Talk to Text przekształci ją w uporządkowaną aktualizację zadania, dzięki czemu nie stracisz tempa pracy, nie musząc ręcznie wpisywać długich notatek

Zyskaj przejrzystość w swoich procesach pracy: Zadaj ClickUp Brain MAX pytania typu „Jakie zadania są zagrożone i dlaczego?”. Uzyskasz jasny widok sytuacji bez konieczności przeglądania każdej listy

Znajdź źródło decyzji dzięki ClickUp Enterprise Search : Gdy ktoś zapyta „Dlaczego to zmieniamy?”, użyj Enterprise Search, aby wyświetlić oryginalną specyfikację, wątek komentarzy lub dokument, który doprowadził do podjęcia tej decyzji, dzięki czemu unikniesz domysłów i przyspieszysz proces weryfikacji Gdy ktoś zapyta „Dlaczego to zmieniamy?”, użyj Enterprise Search, aby wyświetlić oryginalną specyfikację, wątek komentarzy lub dokument, który doprowadził do podjęcia tej decyzji, dzięki czemu unikniesz domysłów i przyspieszysz proces weryfikacji

Wybierz odpowiedni model AI do danego zadania: Zmieniaj modele i wybieraj spośród ChatGPT, Gemini lub Claude w zależności od potrzeb. Używaj jednego do zwięzłych podsumowań statusu, drugiego do głębszej analizy, a trzeciego do przerabiania notatek recenzentów

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Na początku korzystanie z nich może wydawać się przytłaczające ze względu na bogactwo funkcji i możliwości niestandardowego dostosowywania

Ceny ClickUp:

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 11 030 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4530 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Ta recenzja na G2 naprawdę mówi wszystko:

Bardzo cenię sobie superagentów w ClickUp. Dzięki nim nie czuję się już, jakbym pracował sam, ponieważ mogę przekazać im tak wiele zadań. To jak praca w prawdziwym zespole, który pomaga mi realizować projekty i tworzyć świetne rozwiązania.

Bardzo cenię sobie superagentów w ClickUp. Dzięki nim nie czuję się już, jakbym pracował sam, ponieważ mogę przekazać im tak wiele zadań. To jak praca w prawdziwym zespole, który pomaga mi zakończyć projekty i tworzyć świetne rozwiązania.

2. Slack AI (Najlepsze natywne agenty AI w Slacku do podsumowywania rozmów i wyszukiwania odpowiedzi w całym obszarze roboczym)

Kiedy Twoja przestrzeń robocza Slack staje się centralnym hubem dla dyskusji, projektów i aktualizacji, szybko może pojawić się nadmiar informacji. Wiadomości gromadzą się na kanałach Slacka, pliki giną w wątkach, a Twój zespół traci czas na szukanie zamiast na działanie. Właśnie wtedy wkracza Slack AI jako natywna warstwa inteligencji platformy.

W przeciwieństwie do narzędzi AI innych firm, Slack AI działa bezpośrednio w środowisku komunikacyjnym, z którego użytkownicy Slacka korzystają na co dzień. Wykorzystuje generatywne możliwości sztucznej inteligencji do analizowania rozmów, wydobywania istotnego kontekstu oraz dostarczania odpowiedzi opartych na danych firmowych i udostępnionych plikach.

Dla zespołów, które już intensywnie korzystają ze Slacka, ten wbudowany asystent AI pomaga ograniczyć nadmiar informacji, jednocześnie usprawniając współpracę w zespole.

Najlepsze funkcje AI w Slacku

Podsumowuj rozmowy na kanałach Slacka, w wątkach i wiadomościach prywatnych, aby Teams mogły szybko nadrobić zaległości w dyskusjach, które przegapiły

Skorzystaj z wyszukiwarki opartej na AI, która odpowiada na zapytania użytkowników, korzystając z wiadomości i plików już znajdujących się w obszarze roboczym Slacka

Generuj podsumowania kanałów i wyróżniaj ważne aktualizacje, aby Teams mogły działać z pełnym kontekstem w ramach wszystkich projektów

Podsumowuj pliki udostępniane, takie jak dokumenty lub prezentacje, aby pomóc zespołom szybciej wyciągać wnioski

Wspieraj wielojęzyczną współpracę za pośrednictwem tłumaczenia rozmów i pomocy globalnym zespołom w utrzymaniu spójności

Limity AI w Slacku

Działa głównie w ramach rozmów na Slacku i może wymagać dodatkowych aplikacji Slacka lub innych narzędzi do zaawansowanej automatyzacji cyklu pracy

Możliwości zależą od kontekstu dostępnego w obszarze roboczym Slacka, co oznacza, że informacje są ograniczone do dostępnych wiadomości i plików

Często są one pozycjonowane jako dodatek premium, co może zwiększyć koszty dla organizacji wdrażających agentów AI w Slacku w wielu zespołach

Ceny Slacka

Free

Pro: 4,38 USD za użytkownika miesięcznie

Business+: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Uwaga: Funkcje AI i automatyzacji różnią się w zależności od planu.

Oceny i recenzje Slacka

G2: 4,5/5 (ponad 38 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 24 000 recenzji)

Co mówią o Slacku prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji Capterra:

W Slacku jest wiele funkcji, które bardzo mi się podobają, takich jak wąty do kategoryzowania rozmów, funkcja Huddle do szybkiego nawiązywania połączeń z kolegami oraz zakładka aktywności, w której można sprawdzić najnowsze działania, aby je śledzić i być na bieżąco z informacjami.

W Slacku jest wiele funkcji, które bardzo mi się podobają, takich jak wąty do kategoryzowania rozmów, funkcja Huddle do szybkiego nawiązywania połączeń z kolegami oraz zakładka aktywności, w której można sprawdzić najnowsze działania, aby je śledzić i być na bieżąco z informacjami.

📮ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform.

3. Polly AI (najlepszy agent AI w Slacku do zbierania opinii zespołu i informacji o zaangażowaniu)

Niektóre z najcenniejszych spostrzeżeń w obszarze roboczym Slacka pochodzą bezpośrednio od Twojego zespołu. Niezależnie od tego, czy chodzi o szybkie decyzje, nastroje pracowników czy opinie na temat nowych kampanii marketingowych, zbieranie informacji zwrotnych może być trudne, gdy rozmowy są rozproszone po różnych kanałach Slacka.

Polly AI zamienia Slacka w narzędzie do zbierania opinii w czasie rzeczywistym. Zamiast korzystać z zewnętrznych ankiet lub formularzy, możesz zbierać informacje bezpośrednio w swoim środowisku komunikacyjnym, korzystając z sondaży, ankiet i szybkich ankiet.

Dla liderów zespołów i menedżerów operacyjnych Polly działa jak lekki asystent AI, który pomaga zbierać opinie, identyfikować wzorce w odpowiedziach i wzmacniać współpracę w zespole.

Najlepsze funkcje Polly AI

Włącz szybkie ankiety i sondaże bezpośrednio na kanałach Slacka, umożliwiając zespołom zbieranie opinii bez opuszczania obszaru roboczego Slacka

Twórz różnorodne formaty ankiet, w tym skale numeryczne, pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte, aby uzyskać bogatsze zapytania użytkowników i wgląd w dane

Zautomatyzuj badania nastrojów i cykliczne ankiety zaangażowania, aby śledzić nastroje w zespole i identyfikować wzorce w czasie

Ustaw anonimowość odpowiedzi za pomocą specjalnych ustawień prywatności, aby zachęcić użytkowników Slacka do szczerych opinii

Zintegruj się z ekosystemem Slack Marketplace i innymi narzędziami AI, aby zapewnić wsparcie dla szerszej automatyzacji cyklu pracy

Limits of Polly AI

Zaprojektowane przede wszystkim do zbierania opinii, a nie jako zaawansowane, autonomiczne agenty AI lub narzędzia do automatyzacji zadań

Wnioski zależą od udziału i zaangażowania zespołu w kanałach Slacka

Ograniczone możliwości obsługi cykli pracy operacyjnych, takich jak zgłoszenia do wsparcia technicznego lub złożone operacje sprzedażowe

Ceny Polly AI /AI

Free

Pakiet podstawowy: 12 USD/miesiąc

Pro: 24 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Polly AI

G2: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Polly AI?

Oto, co użytkownik G2 sądzi o tej aplikacji:

Podoba mi się, że tak płynnie integruje się ze Slackiem. Mogę stworzyć bank pytań i udostępnić go na wybranych kanałach. Opcje pytań są świetne, dzięki czemu ankiety są jak najbardziej zakończone, co pozwala uzyskać jak najwięcej opinii. Bardzo łatwy w użyciu i świetnie się sprawdza.

Podoba mi się, że tak płynnie integruje się ze Slackiem. Mogę stworzyć bank pytań i udostępnić go na wybranych kanałach. Opcje pytań są świetne, dzięki czemu ankiety są jak najbardziej zakończone, co pozwala uzyskać jak najwięcej opinii. Bardzo łatwy w użyciu i świetnie się sprawdza.

Zapier AI pozwala użytkownikom na integrację sztucznej inteligencji z ich zautomatyzowanymi cyklami pracy, tworząc połączenia między aplikacjami w celu wykonywania złożonych zadań.

Umożliwia to użytkownikom tworzenie „agentów” opartych na AI, którzy potrafią rozumieć kontekst, podejmować decyzje i działać autonomicznie w oparciu o dane z tysięcy aplikacji.

Agenci AI firmy Zapier przenoszą możliwości autonomicznego podejmowania decyzji bezpośrednio do Slacka. Niezależnie od tego, czy chodzi o stworzenie bota do obsługi klienta działającego 24/7, czy niestandardowego centrum pomocy, możesz teraz wdrożyć zaawansowane systemy AI, które analizują wiadomości w Slacku i są wyzwalaczami złożonych działań w całym Twoim środowisku technologicznym — bez konieczności kodowania.

Najlepsze funkcje Zapier

Uzyskaj dostęp do ponad 8 000 połączeń z aplikacjami dzięki szybkim ustawieniom wyzwalaczy i akcji, a także do ponad 30 000 akcji za pośrednictwem MCP

Twórz „członków zespołu”, którzy będą pracować w całym Twoim środowisku dzięki intuicyjnym ustawieniom cyklu pracy opartym na AI oraz konfiguracji agentów

Korzystaj ze ścieżek, filtrów i wieloetapowych Zapsów, aby tworzyć logikę rozgałęzień i bardziej rozbudowane automatyzacje

Używaj tabel Zapier do przechowywania danych operacyjnych i jako wyzwalacze automatyzacji bezpośrednio z warstwy danych

Twórz proste formularze, portale lub pulpity nawigacyjne, które działają w oparciu o Twoje automatyzacje za pośrednictwem interfejsów Zapier

Ograniczenia Zapier

Zaawansowana współpraca i zarządzanie są dostępne w planach wyższych poziomów, więc koszty rosną wraz ze wzrostem wykorzystania, liczby zadań i kontroli

Niektóre podstawowe funkcje (takie jak wieloetapowe Zapy, filtry i rozgałęzienia) są dostępne wyłącznie w płatnych planach

Poszczególne zapy mają limity dotyczące liczby kroków; złożone przepływy mogą wymagać przekształcenia w wiele zapów w celu zapewnienia niezawodności i ułatwienia konserwacji

Ceny Zapier

Free

Wersja Professional: 29,99 USD/miesiąc

Teams: 103,50 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2 : 4,5/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co mówią o Zapier prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Wydaje się, że ma połączenie z najpopularniejszymi aplikacjami, takimi jak Slack, Fieldd, Google i Keep. Jest niezwykle przydatny i bardzo ułatwia życie. W 100% polecam, jeśli chcesz zautomatyzować swoje działania i nie martwić się o sprawdzanie każdej aplikacji, skoro możesz po prostu otrzymywać powiadomienia.

Wydaje się, że ma połączenie z najpopularniejszymi aplikacjami, takimi jak Slack, Fieldd, Google i Keep. Jest niezwykle przydatny i bardzo ułatwia życie. W 100% polecam, jeśli chcesz zautomatyzować swoje działania i nie martwić się o sprawdzanie każdej aplikacji, skoro możesz po prostu otrzymywać powiadomienia.

5. Agentforce (najlepszy agent AI dla Slacka do tworzenia autonomicznych agentów AI z połączeniem z danymi Enterprise)

Jeśli Twój obszar roboczy Slack jest miejscem rozmów, Agentforce zapewnia inteligencję, która pozwala na podejmowanie działań w oparciu o nie. Zamiast zmuszać Cię do przełączania się między pulpitami nawigacyjnymi lub narzędziami CRM, Agentforce w Slacku pozwala Twojemu zespołowi na interakcję z agentami AI, którzy mogą odpowiadać na pytania, wyszukiwać informacje i wykonywać zadania bezpośrednio w ramach rozmów.

To, co sprawia, że Agentforce jest szczególnie potężnym narzędziem, to jego zdolność do łączenia się z danymi firmowymi, rekordami klientów i innymi źródłami danych w systemach Salesforce. Oznacza to, że Twoje zespoły sprzedaży, wsparcia i marketingu mogą zadawać pytania, generować wnioski lub uruchamiać działania za pośrednictwem prostego interfejsu konwersacyjnego.

Najlepsze funkcje Agentforce

Twórz niestandardowych agentów, którzy automatyzują cykle pracy i odpowiadają na pytania klientów bezpośrednio w obszarze roboczym Slacka

Twórz zaawansowanych, autonomicznych agentów AI zdolnych do wykonywania wieloetapowych zadań i wnioskowania w czasie rzeczywistym

Wzmianki o agentach na kanałach Slacka lub w prywatnych wiadomościach, aby uzyskać informacje o firmie i natychmiast wykonać zadania

Połącz się ze źródłami danych Salesforce, pomagając zespołowi sprzedaży i pracownikom obsługi klienta w szybkim uzyskiwaniu informacji o klientach

Skorzystaj z wsparcia dla wbudowanych funkcji Slacka, takich jak tworzenie kanałów, wysyłanie wiadomości czy wyzwalanie procesów automatyzacji

Ograniczenia Agentforce

Najlepiej sprawdza się w organizacjach, które już korzystają z ekosystemów Salesforce i powiązanych narzędzi AI

Wdrożenie może wymagać konfiguracji i integracji z istniejącymi narzędziami oraz systemami Enterprise.

Zaawansowane funkcje zależą od dostępu do ustrukturyzowanych danych firmowych oraz połączonych źródeł danych w całej organizacji

Ceny Agentforce

Podstawy Salesforce: Free

Kredyty Flex: 500 USD za 100 000 kredytów

Rozmowy: 2 USD za rozmowę

Oceny i recenzje Agentforce

G2 : 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Agentforce prawdziwi użytkownicy?

Pozytywna recenzja na G2 brzmi:

Salesforce Agentforce to nie tylko chatbot – faktycznie pomaga w wykonywaniu czynności, takich jak tworzenie rekordów, generowanie e-maili i nie tylko. Co więcej, można go zintegrować ze Slackiem i innymi systemami, co czyni go jeszcze bardziej użytecznym. Jest również bardzo bezpieczny, ponieważ korzysta z Einstein Trust Layer i stosuje politykę zerowego przechowywania danych, co buduje zaufanie do korzystania z niego.

Salesforce Agentforce to nie tylko chatbot – faktycznie pomaga w wykonywaniu czynności, takich jak tworzenie rekordów, generowanie e-maili i nie tylko. Co więcej, można go zintegrować ze Slackiem i innymi systemami, co czyni go jeszcze bardziej użytecznym. Jest również bardzo bezpieczny, ponieważ korzysta z Einstein Trust Layer i stosuje politykę zerowego przechowywania danych, co buduje zaufanie do korzystania z niego.

6. n8n (Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy z wykorzystaniem AI i precyzyjną kontrolą)

n8n zamienia Slacka w zaawansowany silnik dla autonomicznych agentów AI, którzy wykraczają poza proste wyzwalacze aplikacji, obsługując złożoną, wielogałęziową logikę. Ponieważ oferuje oparty na węzłach, fair-code framework z dostępnym kodem źródłowym, możesz wdrażać zaawansowane systemy Slacka — takie jak koordynatorzy IT z głębokimi zasobami, boty wsparcia zapewniające bezpieczeństwo danych lub niestandardowe synchronizacje CRM — z poziomem precyzji i prywatności, którego tradycyjne narzędzia do automatyzacji nie są w stanie dorównać.

Łączy w sobie łatwość obsługi narzędzi wizualnych z możliwościami kodu, oferując wsparcie dla niestandardowych skryptów w JavaScript. Można go hostować samodzielnie, aby uzyskać większą kontrolę nad danymi, lub korzystać z niego za pośrednictwem usługi w chmurze. Możesz łączyć interfejsy API, bazy danych i agentów AI w tym samym przepływie, dodawać zabezpieczenia i wdrażać automatyzacje na poziomie produkcyjnym.

Najlepsze funkcje n8n

Skorzystaj z wizualnego kreatora cykli pracy z natywnymi węzłami i kodem niestandardowym do tworzenia złożonej logiki i wzorców agentów AI

Połącz modele z predefiniowaną logiką, zabezpieczeniami i monitorowaniem, aby uzyskać niezawodne wyniki

Wykorzystaj ponad 500 integracji i węzłów „narzędzi AI”, w tym żądania HTTP, kod oraz możliwość wywoływania innych cykli pracy jako narzędzi

Skorzystaj z opcji samodzielnego hostingu wraz z dokumentem, zestawami startowymi i funkcjami bezpieczeństwa, takimi jak szyfrowane transfery, bezpieczne dane uwierzytelniające oraz RBAC (SOC 2 w przypadku hostingu).

Ograniczenia n8n

Samodzielne hostowanie wymaga prawdziwych umiejętności DevOps w zakresie ustawień, skalowania i wzmacniania zabezpieczeń, więc zaplanuj czas na prace inżynieryjne

W chmurze ceny oparte na wykonaniu mogą gwałtownie wzrosnąć przy dużej liczbie automatyzacji; warto wprowadzić limity użytkowania i monitorowanie

Stopień integracji różni się w zależności od aplikacji; w przypadku złożonych scenariuszy użycia nadal mogą być potrzebne niestandardowe węzły lub wywołania HTTP

Ceny n8n

Pakiet podstawowy: 24 USD/miesiąc

Wersja Pro: 60 USD/miesiąc

Business: 960 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje n8n

G2 : 4,8/5 (ponad 240 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o n8n prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji na G2:

Podoba mi się elastyczność n8n — pozwala mi połączyć niemal wszystko i zautomatyzować cykle pracy bez większych kłopotów, a jednocześnie daje mi swobodę dostosowywania, jeśli tylko chcę… Zamiast ręcznie wprowadzać potencjalnych klientów do naszego Zoho CRM lub śledzić wiele usług, n8n automatycznie łączy różne aplikacje (Kalendarz, Slack i wiele innych), dzięki czemu informacje płyną płynnie i nic nie umyka naszej uwadze.

Podoba mi się elastyczność n8n — pozwala mi połączyć niemal wszystko i zautomatyzować cykle pracy bez większych kłopotów, a jednocześnie daje mi swobodę dostosowywania, jeśli tylko chcę… Zamiast ręcznie wprowadzać potencjalnych klientów do naszego Zoho CRM lub śledzić wiele usług, n8n automatycznie łączy różne aplikacje (Kalendarz, Slack i wiele innych), dzięki czemu informacje płyną płynnie i nic nie umyka naszej uwadze.

7. ClearFeed (najlepszy agent do przekształcania rozmów na Slacku w uporządkowane zgłoszenia o wsparciu technicznym)

Wiele zespołów wsparcia już teraz korzysta z kanałów Slacka, aby odpowiadać na pytania pracowników i klientów. Jednak gdy zgłoszenia gromadzą się w wątkach czatu, trudno jest śledzić problemy, kierować je do właściwej osoby lub zapewnić widoczność w całym zespole.

ClearFeed rozwiązuje ten problem, przekształcając Slack w uporządkowany hub wsparcia klienta i zarządzania usługami. Zamiast ręcznie kopiować informacje do systemów pomocy technicznej, ClearFeed wykorzystuje agenty AI do przekształcania wiadomości ze Slacka w uporządkowane zgłoszenia do pomocy technicznej.

Dla zespołów operacyjnych oznacza to płynniejszy cykl pracy między komunikacją a zarządzaniem usługami. Połączenie aplikacji Slacka, baz wiedzy i narzędzi pomocy technicznej pozwala zespołom odpowiadać na pytania klientów, czerpać informacje z poprzednich rozmów oraz zarządzać zgłoszeniami w sposób bardziej skalowalny.

Najlepsze funkcje ClearFeed

Przekształcaj rozmowy na kanałach Slacka w uporządkowane zgłoszenia do wsparcia technicznego, aby prośby nie zaginęły w czacie

Wykorzystaj generatywną AI do analizowania zapytań użytkowników i dostarczania trafnych odpowiedzi na podstawie informacji z połączonej bazy wiedzy

Przekierowuj zgłoszenia do odpowiedniej osoby lub zespołu w oparciu o kontekst, pomagając pracownikom wsparcia technicznego szybciej rozwiązywać problemy

Zintegruj się z popularnymi platformami wsparcia i istniejącymi narzędziami, aby zapewnić połączenie cyklu pracy między systemami

Śledź rozmowy, odpowiedzi i rozwiązania w jednym scentralizowanym widoku w swoim obszarze roboczym Slack

Limits of ClearFeed

Zaprojektowane przede wszystkim z myślą o cyklach pracy w zakresie wsparcia klienta, a nie o szeroko zakrojonych kampaniach marketingowych czy działaniach sprzedażowych

Zaawansowana automatyzacja ma zależność od integracji z zewnętrznymi źródłami danych i platformami pomocy technicznej

Zespoły mogą potrzebować skonfigurować cykle pracy, aby dostosować je do wewnętrznych zasad firmy i procesów wsparcia

Ceny ClearFeed

Profesjonalny: 50 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ClearFeed

Recenzja G2 : 4,6/5 (ponad 140 recenzji)

Recenzja Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClearFeed?

Użytkownik serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Korzystaliśmy z ClearFeed na szeroką skalę, aby śledzić otwarte zgłoszenia napływające z wielu kanałów wsparcia. Interfejs użytkownika jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, a jego aktywna integracja z różnymi kanałami Slacka sprawia, że cały proces przebiega płynniej, jest bardziej wydajny i łatwiejszy w zarządzaniu.

Korzystaliśmy z ClearFeed na szeroką skalę, aby prowadzić śledzenie otwartych zgłoszeń napływających z wielu kanałów wsparcia. Interfejs użytkownika jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, a jego aktywna integracja z różnymi kanałami Slacka sprawia, że cały proces przebiega płynniej, jest bardziej wydajny i łatwiejszy w zarządzaniu.

8. Zendesk AI (Najlepsi agenci AI w Slacku do automatyzacji cykli pracy w zakresie obsługi klienta i rozwiązywania problemów klientów na dużą skalę)

Rozmowy związane z obsługą klienta rzadko odbywają się w jednym miejscu. Pytania klientów napływają przez czat, e-mail i platformy pomocy technicznej, podczas gdy dyskusje wewnętrzne często toczą się na kanałach Slacka. Bez odpowiedniej automatyzacji zespoły wsparcia spędzają godziny na przełączaniu się między wieloma narzędziami tylko po to, by odpowiedzieć na proste zapytania.

Zendesk AI wprowadza inteligentnych agentów AI, którzy automatyzują procesy obsługi klienta i pomagają zespołom szybciej reagować. Wbudowani w platformę usługową Zendesk agenci wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do analizowania zapytań użytkowników, kierowania zgłoszeń do pomocy technicznej oraz udzielania trafnych odpowiedzi w oparciu o bazę wiedzy i dokumentację firmową.

Dla firm korzystających ze Slacka i Zendesk połączenie tych narzędzi pomaga połączyć rozmowy z działem wsparcia z wewnętrzną współpracą. Zespoły mogą uzyskiwać wgląd w dane, pobierać informacje firmowe i odpowiadać na pytania klientów w lepszym kontekście.

Najlepsze funkcje AI Zendesk

Zautomatyzuj odpowiedzi na pytania klientów i rutynowe zgłoszenia do zespołu wsparcia, pomagając zespołom szybciej rozwiązywać problemy i zmniejszać obciążenie pracą ręczną

Wykorzystaj duże modele językowe i generatywną AI do tworzenia szkiców odpowiedzi i sugerowania odpowiedzi w oparciu o zawartość z bazy wiedzy

Skorzystaj z inteligentnego kierowania zgłoszeniami i ustalania priorytetów, dzięki czemu prośby szybko trafią do właściwej osoby lub działu

Podsumowuj długie rozmowy i historię zgłoszeń, zapewniając pracownikom wsparcia pełny kontekst poprzednich interakcji

Limitacje AI Zendesk

Skupiają się one przede wszystkim na cyklach pracy związanych z obsługą klienta, a nie na szerszych zespołach marketingowych, działaniach sprzedażowych czy wewnętrznych zadaniach związanych z wydajnością

Zaawansowane funkcje automatyzacji mogą wymagać planów Zendesk wyższego poziomu lub dodatkowej konfiguracji

Zespoły korzystające z agentów AI w Slacku mogą nadal polegać na integracjach z agentami innych firm lub innymi narzędziami AI, aby stworzyć połączenia między cyklami pracy między systemami

Ceny Zendesk

Zespół wsparcia: 25 USD/miesiąc

Pakiet Team: 69 USD/miesiąc

Pakiet Professional : 149 USD/miesiąc

Pakiet Enterprise: 219 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Zendesk

G2 : 4,3/5 (ponad 7000 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zendesk AI?

Recenzja na G2:

Jeśli chcesz korzystać ze wsparcia opartego na AI i ustrukturyzowanych cyklach pracy obsługi zgłoszeń zamiast zwykłej skrzynki odbiorczej, to również jest to dobry wybór. Scentralizowana obsługa zgłoszeń, wsparcie wielokanałowe, automatyzacja i raportowanie to największe zalety obsługi klienta w Zendesk.

Jeśli chcesz korzystać ze wsparcia opartego na AI i ustrukturyzowanych cyklach pracy obsługi zgłoszeń zamiast zwykłej skrzynki odbiorczej, to również jest to dobry wybór. Scentralizowana obsługa zgłoszeń, wsparcie wielokanałowe, automatyzacja i raportowanie to największe zalety obsługi klienta w Zendesk.

🔎 Czy wiesz, że? Tylko jeden na pięciu konsumentów wybaczy złe doświadczenia z firmą, której obsługę klienta ocenia jako „bardzo słabą”. Nie martw się, mamy sposób, aby uchronić Cię przed czymś takim. W tym wideo ClickUp zobaczysz, jak połączyć pracę agentów z AI, aby szybciej odpowiadać, zapewnić spójność interakcji z klientami i uniknąć pominięć. Wideo przedstawia korzystanie z: ClickUp Brain do tworzenia odpowiedzi na często zadawane pytania i przewodników

ClickUp Brain MAX, aby zebrać rozproszone dane w jednym widoku

Agenci ClickUp, którzy zajmą się problemami, zanim nabiorą rozmachu Oto krótki, praktyczny przewodnik pokazujący, jak może wyglądać nowoczesne wsparcie oparte na AI w ClickUp — wykraczające poza zwykłe chatboty.

9. Wonderchat (Najlepsze agenty AI w Slacku do tworzenia chatbotów opartych na sztucznej inteligencji na podstawie Twojej bazy wiedzy)

Klienci oczekują szybkich odpowiedzi, niezależnie od tego, czy pytają o szczegóły dotyczące produktów, dokumentację czy materiały wprowadzające. Jednak ręczne odpowiadanie na każde pytanie może spowolnić pracę Twojego zespołu, zwłaszcza gdy podobne pytania klientów powtarzają się w różnych rozmowach.

Wonderchat pomaga rozwiązać ten problem, przekształcając bazę wiedzy, zawartość witryny internetowej i dokumentację wewnętrzną w inteligentnego asystenta AI. Zamiast ręcznie odpowiadać na każde zapytanie, Wonderchat dostarcza trafne odpowiedzi w oparciu o informacje firmowe i istniejące zasoby.

Dla zespołów korzystających ze Slacka wraz z narzędziami do obsługi klienta i komunikacji wewnętrznej Wonderchat pełni rolę inteligentnego agenta Slacka, który może pomagać w odpowiadaniu na pytania, wyszukiwaniu zawartości dokumentów oraz wspierać pracowników lub klientów w szybkim znajdowaniu informacji.

Najlepsze funkcje Wonderchat

Przekształć swoją bazę wiedzy, artykuły z Centrum pomocy i zawartość dokumentów w inteligentnego asystenta AI, który odpowie na pytania klientów

Wykorzystaj generatywną AI i duże modele językowe do analizowania zapytań użytkowników i udzielania odpowiedzi kontekstowych w oparciu o dane firmowe

Zintegruj je ze stronami internetowymi i komunikatorami, aby zespoły mogły stworzyć połączenie agentów AI z cyklami pracy obsługi klienta

Z czasem uzyskaj dokładniejsze odpowiedzi, ponieważ narzędzie uczy się na podstawie poprzednich rozmów i dokumentacji firmowej

Limit Wonderchat

Zaprojektowane przede wszystkim z myślą o chatbotach i wsparciu klienta, a nie o szerszej automatyzacji cyklu pracy w ramach obszaru roboczego Slacka

Skuteczność zależy od jakości i kompletności bazy wiedzy oraz dostępnych informacji o firmie.

Organizacje mogą nadal potrzebować dodatkowych narzędzi AI lub agentów innych firm do realizacji złożonych zadań operacyjnych w wielu narzędziach

Ceny Wonderchat

Pakiet podstawowy: 29 USD/miesiąc

Pakiet Basic: 99 USD/miesiąc

Turbo : 299 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wonderchat

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

10. Guru AI (najlepsze rozwiązanie do dostarczania sprawdzonej wiedzy w ramach agentów AI w Slacku)

Guru AI przekształca wiedzę Twojej firmy w natychmiastowo dostępne odpowiedzi w Twoim obszarze roboczym Slack.

Zamiast ręcznego przełączania się między dokumentami, narzędziami i wątkami w poszukiwaniu odpowiedzi, Guru wyświetla zweryfikowane informacje bezpośrednio tam, gdzie pracuje Twój zespół. Działa jako asystent AI, który łączy dane, narzędzia i rozmowy Twojej firmy w jedno, wiarygodne źródło informacji.

Dla zespołów tworzących lub korzystających z agentów AI w Slacku oznacza to szybsze odpowiedzi, mniej przerw w pracy oraz bardziej spójny proces podejmowania decyzji w ramach wszystkich cykli pracy.

Najlepsze funkcje Guru AI

Dostarczaj trafne odpowiedzi z bazy wiedzy bezpośrednio na kanałach Slacka

Połącz się z wieloma źródłami danych, aby zapewnić odpowiedzi dostosowane do kontekstu zapytań użytkowników

Wspieraj automatyzację cykli pracy, umożliwiając agentom AI działanie w oparciu o sprawdzone informacje firmowe

Pracownicy działu obsługi klienta i zespołu sprzedaży mają dostęp do dokładnych informacji podczas interakcji w czasie rzeczywistym

Dbaj o aktualność i weryfikację wiedzy firmowej, zapewniając spójność we współpracy zespołowej w Teams

Limits of Guru AI

Wymaga wstępnych ustawień i uporządkowania zawartości, aby w pełni wykorzystać wartość niestandardowych agentów

Najlepiej nadają się do wewnętrznych cykli pracy związanych z wiedzą, a nie do zastosowań związanych z automatyzacją procesów zewnętrznych

Może mieć zależność od integracji z istniejącymi narzędziami w celu uzyskania szerszej funkcjonalności wykraczającej poza dostęp do wiedzy

Ceny Guru AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Guru AI

Recenzja G2 : 4,7/5 (ponad 2300 recenzji)

Recenzja Capterra: 4,8/5 (ponad 630 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Guru AI?

W recenzji na Capterra napisano:

Używamy Guru jako wewnętrznej bazy wiedzy – zawiera wszystko, od przewodników po produktach i opisów procesów po zasady firmowe i ogłoszenia dla zespołu. Bardzo łatwo jest ją organizować i aktualizować, a funkcja „weryfikacji” pomaga nam sprawdzić, co jest aktualne… Podoba mi się to, że Guru integruje się ze Slackiem. Kiedy ktoś zadaje pytanie w Slacku, Guru odpowiada sugerowaną odpowiedzią.

Używamy Guru jako wewnętrznej bazy wiedzy – zawiera wszystko, od przewodników po produktach i opisów procesów po zasady firmowe i ogłoszenia dla zespołu. Bardzo łatwo jest ją organizować i aktualizować, a funkcja „weryfikacji” pomaga nam sprawdzić, co jest aktualne… Podoba mi się to, że Guru integruje się ze Slackiem. Kiedy ktoś zadaje pytanie w Slacku, Guru odpowiada sugerowaną odpowiedzią.

11. Cohere (Najlepsi agenci zapewniający inteligencję językową klasy Enterprise oraz niestandardowych agentów AI)

Wiele nowoczesnych agentów AI wykorzystuje zaawansowane modele językowe do rozumienia rozmów, analizowania informacji i generowania odpowiedzi. Jeśli Twoja organizacja chce tworzyć zaawansowanych, niestandardowych agentów, którzy będą wchodzić w interakcje z użytkownikami na platformach komunikacyjnych, takich jak Slack, technologia stojąca za tymi modelami ma równie duże znaczenie, co interfejs.

Cohere skupia się właśnie na tej warstwie. Znana z dużych modeli językowych klasy Enterprise, firma Cohere pomaga przedsiębiorstwom tworzyć inteligentne narzędzia AI, które rozumieją zapytania użytkowników, pobierają wiedzę z danych zewnętrznych i generują trafne odpowiedzi z silną świadomością kontekstową.

Dla zespołów zainteresowanych agentami AI w Slacku Cohere może pełnić rolę podstawowej inteligencji, która je zasila. Dzięki połączeniu modeli z danymi firmowymi, dokumentami i systemami wewnętrznymi, organizacje mogą stworzyć własnego agenta AI, który rozumie rozmowy na kanałach Slacka i dostarcza spostrzeżenia w pełnym kontekście.

Najlepsze funkcje Cohere

Uzyskaj dostęp do gotowych do wdrożenia w Enterprise dużych modeli językowych, które zasilają inteligentnych agentów AI oraz zaawansowane aplikacje generatywnej sztucznej inteligencji

Twórz niestandardowych agentów wyszkolonych na danych firmowych, zasobach bazy wiedzy i dokumentacji wewnętrznej

Skorzystaj z systemów wyszukiwania semantycznego i pobierania danych, które dostarczają trafne odpowiedzi na podstawie złożonych źródeł danych

Analizuj zapytania użytkowników, identyfikuj wzorce i wyciągnij wnioski z poprzednich rozmów

Zaprojektowane z myślą o skalowalnych wdrożeniach w Enterprise, dzięki czemu zespoły mogą korzystać z niezawodnej infrastruktury AI we wszystkich produktach i cyklach pracy.

Ograniczenia Cohere

Jest to przede wszystkim platforma modelowa, a nie gotowa aplikacja Slack, co oznacza, że organizacje mogą potrzebować dodatkowych narzędzi do wdrożenia agentów w obszarze roboczym Slacka.

Wdrożenie często wymaga zasobów programistycznych w celu połączenia modeli z istniejącymi narzędziami i systemami operacyjnymi

Teams poszukujące szybkiej automatyzacji bez kodowania mogą preferować prostsze rozwiązania dostępne na Slack Marketplace lub gotowe agenty innych firm.

Ceny Cohere

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Cohere

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Dlaczego ClickUp to inteligentniejszy sposób na wdrożenie agentów AI w Slacku

Od podsumowywania rozmów i automatyzacji rutynowych zadań po zarządzanie zgłoszeniami do pomocy technicznej i odpowiadanie na pytania klientów — agenci AI w Slacku pomagają zespołom pracować szybciej, zapewniając lepszy kontekst w ich obszarze roboczym Slacka.

Jednak prawdziwa korzyść w zakresie wydajności pojawia się wtedy, gdy AI nie tylko odpowiada na czacie, ale pomaga zespołom wykorzystywać informacje w ramach projektów, rozmów i cykli pracy.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych. Zamiast pozostawiać spostrzeżenia rozproszone po kanałach Slacka i wielu narzędziach, ClickUp łączy agentów AI, zarządzanie pracą i współpracę w jednym, zunifikowanym środowisku, w którym zadania, dyskusje i decyzje pozostają ze sobą połączone. Dla zespołów, które chcą zmniejszyć tarcia operacyjne i zapewnić płynność pracy przy zachowaniu przejrzystości, ClickUp przekształca współpracę opartą na sztucznej inteligencji w rzeczywisty postęp.

Często zadawane pytania dotyczące agentów AI w Slacku

Czy agenci AI mogą zastąpić ręczne zadania w Slacku?

Tak, wiele agentów AI w Slacku potrafi wykonywać powtarzalne, rutynowe zadania, takie jak podsumowywanie rozmów, odpowiadanie na pytania klientów, przekazywanie zgłoszeń do pomocy technicznej oraz generowanie aktualizacji. Jednak zespoły nadal odgrywają kluczową rolę w weryfikacji wyników i podejmowaniu decyzji strategicznych.

Czy agenci AI w Slacku wymagają programowania?

Niekoniecznie. Wiele agentów AI dostępnych na Slack Marketplace oferuje ustawienia bez kodowania lub z minimalnym kodowaniem. Zespoły mogą instalować aplikacje Slack, konfigurować automatyzacje i zacząć korzystać z asystenta AI w swoim obszarze roboczym Slack bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

Jak dodać agenta AI do Slacka?

Większość agentów AI dla Slacka dodaje się za pośrednictwem Slack Marketplace jako aplikacje Slacka. Po zainstalowaniu można je zaprosić do kanałów Slacka, gdzie odpowiadają na zapytania użytkowników, łączą się z istniejącymi narzędziami i zaczynają świadczyć wsparcie dla cykli pracy w Twoim obszarze roboczym.

Czy agenci AI w Slacku zapewniają bezpieczeństwo danych biznesowych?

Bezpieczeństwo zależy od platformy i konfiguracji. Wiele agentów AI wykorzystuje zabezpieczenia korporacyjne, kontrolę dostępu i szyfrowane połączenia w celu ochrony danych firmy. Teams powinny sprawdzić uprawnienia i integracje, aby upewnić się, że narzędzia AI są zgodne z wewnętrznymi standardami bezpieczeństwa i zgodności.