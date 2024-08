Plusy i minusy Slacka w mojej pracy

Prawdopodobnie słyszałeś już o Slack, aplikacji do przesyłania wiadomości, która jest jedną z bardziej popularnych platform komunikacji w miejscu pracy. Ale jesteś tutaj, ponieważ z tego czy innego powodu nie zanurzyłeś jeszcze palców w falach i zastanawiasz się, czy się na to zdecydować.

Cóż, jesteś we właściwym miejscu!

Chociaż możesz być nieco spóźniony na imprezę, teraz jest idealna okazja, aby odkryć, co Slack może zrobić dla ciebie i twoich teamów.

Praca zdalna zyskała na popularności, a wraz z nią pojawiła się potrzeba niezawodnego narzędzi do komunikacji w zespole . W tym miejscu Slack wkracza do akcji, oferując bezproblemową współpracę w czasie rzeczywistym dla Teams.

Slack jest popularną aplikacją wśród Business, z ponad 10 milionami aktywnych użytkowników dziennie (DAU). Ma przyjazny dla użytkownika interfejs i bogaty zestaw funkcji i pasuje do firm każdej wielkości, od zwinnych startupów po organizacje z listy Fortune 500.

W tym wpisie na blogu zbadamy różne wady i zalety Slack, omówimy wyróżniające się funkcje aplikacji i zobaczymy, jak jej integracja z ClickUp może zmienić interakcje w miejscu pracy!

Przegląd Slack jako narzędzia do komunikacji

Slack upraszcza komunikację w zespole w wielu organizacjach, oferując dynamiczną platformę, która zwiększa wydajność.

przez Slack Głównym celem Slack jest usprawnienie komunikacji w zespole poprzez zmniejszenie bałaganu i nieefektywności związanej z pocztą elektroniczną To przejście od tradycyjnych wątków e-mail do zorganizowanych kanałów pomaga zespołom pozostać w zgodzie i być na bieżąco, budując bardziej opartą na współpracy i responsywną kulturę pracy.

Slack dostarcza bardziej intuicyjny i natychmiastowy sposób interakcji ze współpracownikami. Oto dlaczego się wyróżnia:

Centralna komunikacja: Wszystkie konwersacje są zorganizowane w kanały, dzięki czemu łatwo jest znaleźć i śledzić dyskusje istotne dla konkretnych projektów lub teamów

Wszystkie konwersacje są zorganizowane w kanały, dzięki czemu łatwo jest znaleźć i śledzić dyskusje istotne dla konkretnych projektów lub teamów Komunikacja w czasie rzeczywistym: Slack umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, pozwalając członkom zespołu na wysyłanie wiadomości i natychmiastowe otrzymywanie odpowiedzi, co jest kluczowe dla szybko zmieniających się środowisk pracy

Slack umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, pozwalając członkom zespołu na wysyłanie wiadomości i natychmiastowe otrzymywanie odpowiedzi, co jest kluczowe dla szybko zmieniających się środowisk pracy Hub integracyjny: Łatwo integruje się z wieloma innymi narzędziami i usługami, łącząc wszystko w jednym miejscu i zmniejszając potrzebę przełączania się między różnymi aplikacjami

Łatwo integruje się z wieloma innymi narzędziami i usługami, łącząc wszystko w jednym miejscu i zmniejszając potrzebę przełączania się między różnymi aplikacjami Konfigurowalne powiadomienia: Możesz dostosować powiadomienia do swoich potrzeb, zapewniając, że będziesz powiadamiany o ważnych aktualizacjach bez bycia przytłoczonym ciągłymi pingami

Nadal jesteś sceptyczny co do możliwego wpływu tej aplikacji czatu na Twój biznes? Statystyki mówią same za siebie:

_Firmy korzystające ze Slacka i innego oprogramowania do współpracy w czasie rzeczywistym mogą zwiększyć wydajność o 30% w porównaniu do tych, które tego nie robią

pracownicy oszczędzają średnio 32 minuty dziennie korzystając z aplikacji do czatowania, takich jak Slack vs. email ._

Odłóżmy jednak na chwilę na bok liczby. Popularność Slacka można przypisać jego szykowi potężnych funkcji zaprojektowanych w celu wsparcia różnorodnych potrzeb komunikacyjnych:

Kanały Kanały publiczne: Otwarte dla wszystkich członków Teams, kanały te są idealne do udostępniania informacji w całej firmie Kanały prywatne: Ograniczone do zaproszonych członków, kanały te są idealne do poufnych dyskusji Kanały udostępniane: Są to specjalne kanały, które łączą ludzi z różnych organizacji, ułatwiając projekty i partnerstwa między firmami

Bezpośrednie wiadomości (DM): Umożliwiają prywatne rozmowy jeden na jeden między członkami zespołu, zapewniając szybką i bezpośrednią komunikację

Umożliwiają prywatne rozmowy jeden na jeden między członkami zespołu, zapewniając szybką i bezpośrednią komunikację Funkcja wyszukiwania: Potężna wyszukiwarka Slack z AI Slack pomaga szybko znaleźć poprzednie wiadomości, pliki i kanały, oszczędzając czas i zmniejszając frustrację

Potężna wyszukiwarka Slack z AI Slack pomaga szybko znaleźć poprzednie wiadomości, pliki i kanały, oszczędzając czas i zmniejszając frustrację Integracje: Dzięki ponad 2600 dostępnym integracjom, Slack łączy się z narzędziami takimi jak Google Drive, Trello, ClickUp i Zoom, usprawniając cykl pracy i konsolidując zadania w ramach jednej platformy. Umożliwia automatyzację rutynowych zadań, centralizację udostępniania plików, komunikację i wiele więcej - wszystko to bez konieczności żonglowania wieloma aplikacjami

Dzięki ponad 2600 dostępnym integracjom, Slack łączy się z narzędziami takimi jak Google Drive, Trello, ClickUp i Zoom, usprawniając cykl pracy i konsolidując zadania w ramach jednej platformy. Umożliwia automatyzację rutynowych zadań, centralizację udostępniania plików, komunikację i wiele więcej - wszystko to bez konieczności żonglowania wieloma aplikacjami Boty i automatyzacja: Niestandardowe boty i zautomatyzowane cykle pracy można ustawić tak, aby obsługiwały powtarzające się zadania, zapewniały przypomnienia i dostarczały aktualizacje, zwiększając wydajność

Niestandardowe boty i zautomatyzowane cykle pracy można ustawić tak, aby obsługiwały powtarzające się zadania, zapewniały przypomnienia i dostarczały aktualizacje, zwiększając wydajność Połączenia wideo i głosowe: Wbudowane funkcje połączeń głosowych i wideo umożliwiają spotkania i dyskusje twarzą w twarz bez opuszczania aplikacji

Wbudowane funkcje połączeń głosowych i wideo umożliwiają spotkania i dyskusje twarzą w twarz bez opuszczania aplikacji Katalog aplikacji: Rozbudowany katalog aplikacji Slack umożliwia dodawanie funkcji dostosowanych do twoich potrzeb, od narzędzi do zarządzania projektami po integracje z obsługą klienta

Slack wyróżnia się w pielęgnowaniu żywej kultury firmy. W rzeczywistości pracownicy korzystający ze Slacka częściej czują połączenie z misją i wartościami swojej organizacji. Dzięki kanałom poświęconym tematom niezwiązanym z pracą (#koty, #podróże) i możliwości organizowania salonów audio do swobodnych spotkań, zespoły mogą budować znaczące powiązania niezależnie od lokalizacji.

Sama oszczędność czasu i wydajności sprawia, że Slack jest przydatnym narzędziem dla ambitnych firm. A korzyści wykraczają daleko poza samą wydajność. Teams na całym świecie używają Slack do usprawnienia komunikacji, automatyzacji podstawowych procesów, poprawy współpracy i budowania silnych więzi kulturowych.

Czego w tym nie kochać?

Zalety korzystania z aplikacji Slack

Slack wyróżnia się w komunikacji zespołowej dzięki eleganckiemu wyglądowi i potężnym, ale przyjaznym dla użytkownika funkcjom. Dzięki łatwej nawigacji, globalnemu połączeniu i licznym integracjom, Slack zmienia sposób pracy zespołu. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób te zalety mogą usprawnić komunikację w zespole.

1. Wiadomości w czasie rzeczywistym i natychmiastowa informacja zwrotna

przez Slack

Wyobraź sobie naturalny przepływ komunikacji, tak jakby wszyscy znajdowali się w tym samym pomieszczeniu. Dzięki Slack, Teams osiągają współpracę w czasie rzeczywistym, wprowadzając bezpośrednią bezpośredniość na platformę cyfrową.

Niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, czy w biurze, Slack umożliwia natychmiastową wymianę wiadomości, tworząc dynamiczne środowisko dla szybko zmieniających się teamów. Narzędzia takie jak bezpośrednie wiadomości, kanały prywatne, udostępnianie plików i reakcje emoji wzmacniają pracę zespołową i utrzymują wszystkich w zgodzie.

Dodatkowo, system powiadomień Slack sprawia, że członkowie zespołu są zaangażowani i szybko reagują. Zamiast czekać godzinami lub dniami na e-maile, błyskawiczne przesyłanie wiadomości zapewnia odpowiedzi na pytania i szybkie przekazywanie informacji zwrotnych - co ma kluczowe znaczenie dla szybkich projektów i decyzji.

W celu zacieśnienia połączeń, połączenia wideo w Slack pozwalają Teamsom widzieć nawzajem swoją mimikę i język ciała, wzbogacając ich rozmowy.

2. Udostępnianie plików i integracja zasobów technicznych

via Slack

Slack to coś więcej niż tylko aplikacja do przesyłania wiadomości; to połączenie wszystkich narzędzi zespołu. Dzięki ponad 2600 dostępnym integracjom, Slack wypełnia lukę między aplikacją do czatu a systemem zarządzania projektami.

Oznacza to, że udostępnianie plików, sesje udostępniania ekranu i aktualizowanie statusu zadań odbywają się w jednym miejscu - koniec z przełączaniem się między różnymi aplikacjami. Połączony Google Drive w celu udostępniania dokumentów lub otrzymywania automatycznych powiadomień z narzędzi takich jak PlatoForms, gdy pojawią się nowe formularze, pokazuje, jak Slack usprawnia zarządzanie projektami i współpracę w zespole.

Śledzenie postępów w projektach lub zadaniach jest możliwe bezpośrednio w kanałach Slack, pomagając członkom zespołu pozostać w połączeniu i być na bieżąco. Zwiększa to wydajność i tworzy jednolite, wydajne środowisko pracy zespołu.

3. Współpraca zdalna

via Slack

W dzisiejszym świecie, w którym Teams są rozproszone po całym świecie, narzędzia komunikacyjne muszą umożliwiać zdalną współpracę. Slack podejmuje to wyzwanie dzięki połączeniom wideo i udostępnianiu ekranu, które łączą rozproszonych członków zespołu, bez względu na ich fizyczną lokalizację.

Dzięki Slack możesz inicjować zaimprowizowane wideokonferencje, przeprowadzać burze mózgów na udostępnianym ekranie lub szybko rozwiązywać problemy, które w innym przypadku wymagałyby długiej wymiany e-maili.

Narzędzia te pomagają zespołom utrzymać osobiste i wydajne połączenie, zapewniając, że nikt nie czuje się odizolowany, niezależnie od lokalizacji pracy.

4. Elastyczne plany cenowe

Struktura cenowa Slack jest dostosowana do Teams każdej wielkości i potrzeb. Plan Free oferuje przedsmak możliwości Slack, w tym 90-dniową historię wiadomości i możliwość organizowania spotkań audio i wideo 1:1 - idealne rozwiązanie dla małych Teams lub tych, którzy dopiero zaczynają korzystać ze Slack.

Dla teamów potrzebujących więcej, Plan Pro zaczyna się od 8,75 USD za aktywnego użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) i obejmuje nieograniczoną historię wiadomości, integracje aplikacji i spotkania grupowe z maksymalnie 50 uczestnikami.

Rozwijające się firmy mogą zdecydować się na plan Business+, który kosztuje 15 USD za użytkownika miesięcznie i zapewnia gwarantowany czas pracy, zaawansowaną kontrolę bezpieczeństwa i nie tylko.

Dla dużych przedsiębiorstw, plan Enterprise Grid oferuje zestaw funkcji maksymalizujących wydajność i produktywność na każdym poziomie, w tym nieograniczone obszary robocze i kompleksowe narzędzia zgodności.

5. Przyjazny dla użytkownika interfejs

via Slack

Poruszanie się po Slack jest dziecinnie proste dzięki przyjaznemu dla użytkownika projektowi. Elegancki pasek boczny sprawia, że wszystko - kanały, bezpośrednie wiadomości i osobiste przypomnienia - jest na wyciągnięcie ręki. Konfigurowalny i bogaty w funkcje Slack utrzymuje zorganizowany obszar roboczy, zapobiegając przeładowaniu informacjami. Ten przejrzysty, intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia płynny cykl pracy.

W obrębie kanałów wiadomości przepływają bez wysiłku. Dedykowany obszar umożliwia łatwe przeglądanie historii wiadomości. Skrzynka wiadomości zawiera funkcje takie jak załączniki do plików, opcje formatu i wzmianki @, dzięki czemu komunikacja jest zarówno wydajna, jak i wciągająca

Wady korzystania z Slack

Chociaż Slack znacznie poprawia wydajność, ważne jest, aby wziąć pod uwagę jego potencjalne wady. Podkreśliliśmy już jego zalety, ale zrozumienie wyzwań jest kluczowe dla podjęcia świadomej decyzji o tym, czy Slack jest odpowiedni dla twojego zespołu.

1. Środki bezpieczeństwa i naruszenia danych

W dzisiejszym środowisku częstych naruszeń danych, środki bezpieczeństwa Slacka są kluczowe. Wcześniejsze incydenty, takie jak 2022 wyciek tokenów wymusił resetowanie haseł i wzbudził obawy co do zdolności platformy do ochrony wrażliwych danych.

Oszustwa phishingowe i sprzedaż danych uwierzytelniających na wątpliwych forach dodatkowo podkreślają ryzyko związane z każdą platformą komunikacji cyfrowej.

Slack zareagował, wprowadzając solidne funkcje bezpieczeństwa, takie jak zarządzanie kluczami Enterprise i natywne zapobieganie utracie danych w celu ochrony danych użytkowników

Pomimo tych środków, ryzyko pozostaje. Szyfrowanie end-to-end nie zawsze jest dostępne, a domyślna polityka przechowywania danych na czas nieokreślony może zwiększać ryzyko naruszenia danych, chyba że administratorzy aktywnie zarządzają okresami przechowywania danych.

2. Krzywa uczenia się i przeciążenie informacjami

Przyjęcie każdej nowej platformy wiąże się z wyzwaniami, a Slack nie jest wyjątkiem.

Nowi użytkownicy mogą zmagać się z mnogością kanałów i funkcji, co prowadzi do przeciążenia informacjami i stromej krzywej uczenia się. Jeśli nie jest to odpowiednio zarządzane, może to utrudniać wydajność i pracę zespołową.

Jednak dzięki efektywnej organizacji kanałów i odpowiedniemu szkoleniu, nowy członek zespołu może stać się biegły w korzystaniu ze Slacka. Usprawniona komunikacja i efektywne wykorzystanie platformy komunikacyjnej może przekształcić Slack z potencjalnej bariery w potężny czynnik umożliwiający efektywną współpracę.

3. Prywatność w serwisach społecznościowych

Integracja Slacka z różnymi usługami społecznościowymi może budzić poważne obawy o prywatność. Integracje te często wymagają uprawnień, które umożliwiają dostęp do danych użytkownika, co może być ryzykowne, jeśli usługa zewnętrzna doświadczy naruszenia danych.

Co więcej, sam Slack stanął w obliczu kontroli nad swoimi zasadami przechowywania danych i możliwością dostępu pracodawców do prywatnych wiadomości, co rodzi pytania o prywatność pracowników

W połowie maja pojawiły się raporty sugerujące, że Slack wykorzystywał wrażliwe dane użytkowników takich jak wiadomości i pliki, do trenowania modeli AI. Problem wyszedł na jaw, gdy Corey Quinn , dyrektor wykonawczy w DuckBill Group, podkreślił zasady prywatności Slack na X.

Quinn zwrócił uwagę, że Slack wykorzystywał dane użytkowników do trenowania swoich modeli ML, co wymagało od użytkowników aktywnej rezygnacji z tego procesu . Wiązało się to z tym, że użytkownicy prosili administratora IT swojej organizacji o kontakt ze Slackiem za pośrednictwem e-maila z określonym tematem.

Próbując rozwiązać ten problem, Slack wydał oświadczenie, w którym poinformował, że post na blogu wyjaśniający swoje praktyki dotyczące danych **Podkreślili, że ich modele nie uczą się, nie przechowują ani nie replikują danych klientów. Zamiast tego opierają się na odidentyfikowanych, zagregowanych danych, powstrzymując się od dostępu do zawartości wiadomości w jakimkolwiek kanale.

Od tego czasu Slack zaktualizował swoją politykę, ale wiadomości brzmiały wcześniej:

"Aby opracować modele AI/ML, nasze systemy analizują Dane Klienta (np. wiadomości, zawartość i pliki) przesłane do Slack, a także inne Informacje (w tym informacje o użytkowaniu) określone w naszej polityce prywatności i w umowie z klientem."

Incydent ten rodzi krytyczne pytania dotyczące etycznego wykorzystania danych klientów w uczeniu maszynowym, szczególnie w środowisku współpracy obszarów roboczych Slack. Pomimo zapewnień Slacka o prywatności i zgodności z normami branżowymi, wyzwala to szerszą debatę na temat przejrzystości i indywidualnej kontroli nad danymi osobowymi.

Alternatywy dla Slack

Zapoznanie się z zaletami i wadami Slacka mogło skłonić cię do poszukiwania lepszych alternatyw. Mamy je dla ciebie.

Zalecamy korzystanie z ClickUp jako Alternatywa dla Slack .

ClickUp to kompleksowe narzędzie do komunikacji zespołowej, które konsoliduje cykle pracy zespołu na jednej platformie. Eliminuje to konieczność żonglowania zadaniami i narzędziami w celu udostępniania aktualizacji, łączenia zasobów lub komunikacji. Ponadto doskonale integruje się z aplikacjami do wideokonferencji, takimi jak Zoom i Microsoft Teams.

Niezależnie od tego, czy szukasz narzędzia do zdalnej współpracy, czy też solidnego narzędzia do zarządzania projektami clickUp przydaje się w obu scenariuszach - funkcja, której brakuje w Slack.

Komunikacja i współpraca z ClickUp 40% pracowników uważa, że nieodpowiednia komunikacja zmniejsza zaufanie zarówno do kierownictwa, jak i zespołu.

Rozwiąż ten problem za pomocą Widok ClickUp Chat , który umożliwia prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym w ramach określonych projektów lub zadań, przechowując wszystkie powiązane dyskusje w jednym miejscu. Umożliwia to zespołom połączenie i korzystanie z kanałów czatu w czasie rzeczywistym, zapewniając wszystkim dostęp do informacji i usprawniając komunikację w zespole

Zaangażuj się w skuteczną komunikację z ClickUp Chat View

Teams mogą komunikować się, udostępniać dokumenty i natychmiast wymieniać się wiadomościami ważnymi czasowo. Koniec z nawigowaniem po wielu narzędziach i rozproszonymi rozmowami; ta wbudowana aplikacja do obsługi wiadomości błyskawicznych i współpracy zespołowej umożliwia wszystkim, w tym zespołom zdalnym, lepszą współpracę.

W przypadku sesji burzy mózgów warto rozważyć Tablice ClickUp jedyna na świecie wirtualna tablica. Jest idealna do opracowywania strategii, planowania i efektywnego wykonywania projektów.

Możesz śledzić aktywność wszystkich osób i ściśle współpracować jako zespół, niezależnie od odległości. **Burza mózgów, dodawanie notatek i gromadzenie najlepszych pomysłów na udostępnianym kreatywnym płótnie

Współpracuj z członkami zespołu w ramach ClickUp Whiteboard, aby przeprowadzać burze mózgów i przekształcać pomysły w praktyczne elementy

Chcesz przypisywać komentarze do odpowiednich członków zespołu i bez wysiłku odhaczać elementy działań? Przypisywanie komentarzy w ClickUp pozwala oznaczać współpracowników za pomocą wzmianek @, umożliwiając współpracę i szybkie oddelegowanie zadań w ciągu kilku sekund.

Oddeleguj zadania w ClickUp, przydzielając je bezpośrednio zespołowi lub @wzmiankując je w komentarzu

Użyj tej funkcji do generowania elementów działań i przypisywania ich członkom zespołu (lub sobie), aby upewnić się, że wszystkie zadania są podpowiedziane i nic nie zostanie przeoczone.

Inną godną uwagi funkcją współpracy jest Dokumenty ClickUp Idealny do współpracy w czasie rzeczywistym przy edycji baz wiedzy, map drogowych, briefów i nie tylko z zespołem.

Edytuj zmiany w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Ale do zrobienia? Funkcja ta usprawnia współpracę, zapewniając, że wszyscy są na bieżąco informowani o najnowszych aktualizacjach, umożliwiając szybką adaptację. Możesz dodawać etykiety do komentarzy innych osób, przypisywać elementy działań i konwertować tekst na zadania, które można śledzić, aby utrzymać porządek w pomysłach.

Co więcej, możesz efektywnie zarządzać dokumentami, tworzyć atrakcyjne Dokumenty i wiki, integrować je z cyklami pracy i realizować pomysły bez wysiłku. Członkowie Teams mogą również wspólnie edytować dokumenty w czasie rzeczywistym, zwiększając widoczność i przejrzystość projektów.

Dla tych, którzy preferują komunikację wizualną, ClickUp Clip jest dostawcą rejestratora ekranowego do przechwytywania i udostępniania instrukcji wideo i aktualizacji. Funkcja ta jest idealna do upraszczania złożonych pomysłów i procesów, szczególnie korzystnych dla osób uczących się wizualnie.

Zapisuj swoje nagrania za pomocą ClickUp Clips i wysyłaj je do każdego za pomocą publicznego łącza

Zwiększona wydajność dzięki konfigurowalnym szablonom

Dla tych, którzy przechodzą ze Slacka, ClickUp's szablony planów komunikacji uprościć proces. Szablony te pomagają ustrukturyzować i usprawnić komunikację wewnętrzną, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte podczas zmiany.

Informuj i angażuj pracowników do zrobienia jak najlepszej pracy dzięki szablonowi strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania

Na przykład Szablon strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUp umożliwia jasne przekazanie wiadomości. Szablon ten niweluje luki w komunikacji, zachęcając do współpracy kierownictwo i cały zespół!

Dzięki temu szablonowi możesz:

Promować współpracę i pracę zespołową wśród swoich pracowników

i pracę zespołową wśród swoich pracowników usprawnić komunikację między działami i teamami

między działami i teamami dostosować wszystkich do wizji, misji i celów firmy

do wizji, misji i celów firmy Zwiększyć zaangażowanie i morale pracowników

i morale pracowników Kultywowanie otwartego środowiska dla szczerych informacji zwrotnych

Jest to idealne źródło informacji do opracowania skutecznej strategii komunikacji wewnętrznej, która zwiększa zaangażowanie i osiąga znaczące wyniki!

Jak przejść do ClickUp z Slack

Przejście ze Slacka na ClickUp może wydawać się zniechęcające, ale narzędzia integracyjne ClickUp sprawiają, że proces ten jest płynny i prosty.

ClickUp jest dostawcą dedykowanego Integracja z usługą Slack zapewniając, że przejście Twojego zespołu będzie tak płynne, jak to tylko możliwe. Obejmuje to tylko kilka kluczowych kroków:

Krok 1: Uzyskanie dostępu do ustawień obszaru roboczego ClickUp

Aby rozpocząć, uzyskaj dostęp do ustawień obszaru roboczego na swoim koncie ClickUp:

Zaloguj się do swojego konta ClickUp i przejdź do wybranego obszaru roboczego Kliknij nazwę obszaru roboczego znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu Z rozwijanej listy wybierz "Ustawienia obszaru roboczego "

Krok 2: Włączenie integracji Slack w ClickUp

Po przejściu do ustawień obszaru roboczego, aktywuj integrację Slack:

W menu po lewej stronie, wybierz zakładkę "App Center " Przewiń w dół, aby znaleźć integrację Slack **Kliknij przycisk "Enable" (Włącz) znajdujący się obok integracji Slack

Zintegruj ClickUp ze Slackiem za pomocą ClickUp Integrations

Krok 3: Połączenie ClickUp ze Slackiem

Po włączeniu integracji, połącz obszar roboczy ClickUp ze Slackiem:

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się na swoje konto Slack Nadaj niezbędne uprawnienia dla ClickUp, aby uzyskać dostęp do obszaru roboczego Slack Wybierz konkretny obszar roboczy Slack, który chcesz zintegrować z ClickUp Kliknij "Zezwól ", aby autoryzować integrację

Autor Integracja ClickUp i Slack

To wszystko! Udało Ci się powodzenie zintegrować ClickUp ze Slackiem!

Integrując Slack z ClickUp, możesz uczynić go jednym z najlepszych narzędzi do współpracy online. Oto wiele sposobów do zrobienia tego:

1. Utwórz zadanie w ClickUp z komentarzy Slack

Przekształć dowolny komentarz Slack w zadanie w obszarze roboczym ClickUp, po prostu dodając go

Możesz utworzyć zadanie w ClickUp z dowolnego komentarza Slack. Wystarczy dodać komentarz Slack do obszaru roboczego ClickUp, aby przekształcić go w zadanie!

2. Dostęp do zadań ClickUp w Slack

Rozszerzenie szczegółów projektu ClickUp bezpośrednio w wiadomości Slack dzięki funkcji "Unfurl"

Możliwość widoku i dostępu do zadań ClickUp bezpośrednio z Slack.

Funkcja "Unfurl" umożliwia osadzanie obszernych szczegółów projektu w wiadomościach Slack, dzięki czemu Twój zespół może w pełni zrozumieć specyfikę ważnych zadań.

3. Dodawanie komentarzy Slack do ClickUp

Możesz również zintegrować komentarze Slack z Zadania ClickUp .

Jeśli napotkasz odpowiedni komentarz Slack związany z krytycznym zadaniem, możesz bez wysiłku dodać go do swojego zadania ClickUp.

Stosowanie projektów i procesów w ClickUp

ClickUp wyróżnia się również w zarządzaniu procesami w projektach, oferując zarówno synchroniczną, jak i narzędzia do komunikacji asynchronicznej .

Intuicyjna platforma umożliwia zespołom projektowym i deweloperskim dzielenie skomplikowanych projektów na łatwe w zarządzaniu zadania i konsolidowanie wszystkich informacji w scentralizowanym hubie.

Skorzystaj z ponad 15 widoków ClickUp, aby zobaczyć status projektu w różnych zespołach współpracujących

Platforma wyróżnia się w poprawie współpracę Teams zapewniając dostęp do danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy pozostają w zgodzie, podczas gdy zarządzający projektami zajmują się swoimi listami do zrobienia.

ClickUp oferuje solidne możliwości niestandardowe i integracyjne, dzięki czemu Teams mogą połączyć go z istniejącymi narzędziami technologicznymi i usprawnić cykl pracy. Integracja ta redukuje koszty administracyjne, umożliwiając członkom Teams skupienie się na ich kluczowych kompetencjach.

Wiele organizacji z powodzeniem przeszło ze Slacka na ClickUp, znajdując znaczące usprawnienia w zarządzaniu projektami i komunikacji. Dzięki ClickUp 3.0 możliwości platformy zostały jeszcze bardziej rozszerzone.

Teams doceniają zdolność ClickUp do centralizacji wszystkich informacji związanych z projektem, zmniejszając potrzebę ciągłego przełączania kontekstu między różnymi aplikacjami.

Nasza firma niedawno przeszła ze Slacka i Asany na ClickUp. Początkowo byłem oporny, ale teraz uwielbiam to rozwiązanie. Jeśli chcesz mniej komplikacji w swoim biznesie, a jednocześnie mieć mnóstwo możliwości zarządzania projektami, przesyłania wiadomości i tworzenia dokumentów, warto to sprawdzić

Michael Hyatt, autor i założyciel Fullfocus.co

Wdrażając ClickUp, Teams mogą wdrożyć najlepsze praktyki oraz Hacki Slack w bardziej zintegrowanym środowisku. Na przykład, Teams chcący rozpocząć swoje projekty docenią Szablony ClickUp do zarządzania projektami które umożliwiają tworzenie nowych obszarów roboczych w kilka sekund.

🎉 Bonus: Połączyliśmy również niektóre Slack etiquette wskazówki, które pomogą Teams utrzymać skuteczną komunikację podczas przejścia na ClickUp

Które narzędzie do współpracy w Teams wybrać: ClickUp czy Slack?

Głosy zostały oddane i mamy zwycięzcę!

W ostatecznym starciu ClickUp vs. Slack -ClickUp wyłania się jako najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i komunikacji w miejscu pracy.

Ale czy ClickUp może zastąpić Slack? Głęboko w to wierzymy! Podczas gdy Slack wyrzeźbił niszę w komunikatorach internetowych, to jak widać z powyższych list zalet i wad Slack, nie jest on w stanie zarządzać projektami i zadaniami.

W przeciwieństwie do niego, ClickUp wyróżnia się w każdym obszarze, w którym Zarządzanie projektami Slack brakuje: od automatyzacji przepływu pracy opartej na AI i danych powstania do solidnych funkcji współpracy, szablonów zarządzania projektami, raportowania i wglądu oraz płynnych możliwości integracji.

W przeciwieństwie do innych narzędzi do komunikacji w zespole, ClickUp oferuje kompleksowy zestaw funkcji do zarządzania projektami, rozbudowane opcje dostosowywania i łatwą integrację, w tym integrację Slack jednym kliknięciem z bogatszą w funkcje platformą ClickUp.

Możliwości te łączą się w ClickUp, aby zwiększyć wydajność zespołu i wspierać poczucie wspólnego celu oraz głębsze połączenia - niezbędne w dzisiejszym cyfrowo połączonym krajobrazie biznesowym.

Ale nie musisz wierzyć nam na słowo. Przekonaj się o sile tych funkcji na własnej skórze poprzez zakładając darmowe konto ClickUp już dziś !