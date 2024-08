Slack vs Email: Które narzędzie komunikacji jest najlepsze dla twojego zespołu?

Slack i e-mail to autostrady łączące Teams w celu współpracy i wymiany pomysłów.

Ale pytanie brzmi: Slack vs e-mail - które narzędzie jest najlepsze do komunikacji w zespole?

Wybór jednego z nich zamiast innych narzędzi komunikacyjnych ograniczy twoje możliwości. Zarówno Slack, jak i e-mail są niezbędne do komunikacji w miejscu pracy i wykonywania codziennych zadań. Prawidłowo używane razem, są doskonałymi narzędziami umożliwiającymi zrównoważenie obciążenia komunikacyjnego i usprawnienie całego procesu.

Lepsze pytania, które należy zadać, to:

Jakie są mocne strony Slacka i e-maila?

Kiedy powinieneś preferować Slack zamiast e-maila lub odwrotnie?

Jakie są wady i zalety każdego z narzędzi komunikacyjnych?

Są to bardziej praktyczne pytania; znajomość odpowiedzi na nie pomoże stworzyć solidną strategię komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Oba narzędzia mają unikalne mocne strony i limity. Wykorzystaj ich mocne strony, aby stworzyć solidny wewnętrzny i zewnętrzny potok komunikacyjny oraz strategię w różnych kanałach.

Wszystko, czego potrzebujesz, to dowiedzieć się, w jaki sposób ty i twój zespół możecie skutecznie przełączać się między Slackiem a e-mailem, aby zmaksymalizować współpracę i wydajność.

Na tym blogu zajmiemy się powyższymi pytaniami, aby lepiej wyjaśnić Slack i e-mail.

Porównanie Slack i e-mail

Zacznijmy od przyjrzenia się różnicom między Slackiem a e-mailem. Slack jest medium komunikacyjnym o krótkiej formie, podczas gdy e-maile służą do bardziej szczegółowych rozmów.

Przyjrzyjmy się szczegółowym możliwościom obu platform współpracy.

Slack vs e-mail: Szybkie porównanie

Kiedy używać e-maila, a kiedy Slacka

Kiedy ty i twój zespół powinniście używać e-maila zamiast Slacka? Przyjrzyjmy się różnym scenariuszom, w których Slack może być lepszym rozwiązaniem alternatywą dla e-maila i odwrotnie.

Kiedy używać e-mail

Więcej niż 4 miliardy ludzi korzysta z poczty e-mail. Wystarczy znać ich adres e-mail, aby rozpocząć rozmowę z nową osobą. E-mail jest przede wszystkim Free do wysyłania wiadomości.

Najważniejszą zaletą poczty e-mail jest to, że umożliwia ona połączenie z ludźmi na całym świecie. Potraktuj ją jako darmową platformę do współpracy.

Możesz prowadzić krytyczne dyskusje biznesowe z ludźmi mieszkającymi na najdalszych krańcach globu. Czynniki takie jak strefy czasowe, status online lub offline, liczba nowych wiadomości i status dostawy nie stanowią przeszkód w prowadzeniu biznesu.

Kampanie e-mail

Najważniejszą zaletą poczty e-mail jest możliwość dotarcia do osób na całym świecie, jeśli posiada się ich adresy e-mail. Nie muszą oni być online, aby otrzymać wiadomość; mogą sprawdzić swój e-mail na dowolnym urządzeniu.

Po naciśnięciu przycisku wysyłania wiesz, że otrzymają e-mail. Co więcej, możesz jednocześnie wysłać e-mail do wielu profesjonalistów bez ujawniania ich tożsamości. Integracja oprogramowanie do zarządzania projektami z pocztą e-mail do udostępniania pomysłów, planowania kampanii e-mail i rozpoczynania rozmów z potencjalnymi klientami.

Wiadomości e-mail są idealne do komunikacji z dużymi grupami niestandardowych klientów i potencjalnych odbiorców.

Analityka komunikacji

Potrzebujesz dostępu do analityki, aby dowiedzieć się, jak dobrze wypadła Twoja kampania e-mail. Klient poczty e-mail, taki jak Gmail, ma wbudowane rozbudowane funkcje analityczne, które dostarczają danych na temat wydajności kampanii e-mail, takich jak wskaźnik otwarć wiadomości e-mail, czas odpowiedzi i zaangażowanie.

Co więcej, możesz zintegrować Gmaila z innymi narzędziami innych firm w celu zaawansowanego śledzenia i dogłębnego raportowania.

Oficjalne ogłoszenia

Podczas tworzenia oficjalnych komunikatów kluczowa jest skrupulatna dbałość o ton, gramatykę i interpunkcję. Na przykład, w komunikacji wewnętrznej obejmującej całą firmę, każda linijka ma wagę oficjalnego oświadczenia.

Wewnętrzny e-mail komunikacyjny musi podkreślać znaczenie wiadomości dla pracowników. W tym przypadku celem jest zachęcenie pracowników do przeczytania i zrozumienia zawartości e-maila. Ponieważ taka komunikacja nie koncentruje się na odpowiedziach, a nawet ich nie wymaga, zamiast tego koncentrując się na rozpowszechnianiu informacji, e-mail byłby idealnym narzędziem do tego rodzaju komunikacji.

Kiedy używać Slack

Slack nie pozostaje daleko w tyle pod względem popularności, ponieważ ponad 10 milionów ludzi używa go codziennie. Slack to miejsce, w którym odbywają się wszelkiego rodzaju rozmowy biurowe: aktualizacje projektów, komunikacja wewnętrzna lub rozmowy przy chłodnicy wody.

Przejrzysty interfejs, nowoczesny wygląd i możliwość wyrażania siebie za pomocą emoji sprawiły, że stał się popularny, szczególnie wśród młodszych pokoleń.

Przejrzysta i zorganizowana komunikacja

Żonglowanie wieloma projektami przy jednoczesnym zarządzaniu komunikacją za pośrednictwem poczty e-mail prowadzi do zamieszania. Zarządzanie projektami za pomocą Slack'a najwyższej klasy wsparcie jest jednym z głównych powodów, dla których wiele miejsc pracy woli go od innych narzędzia komunikacji .

Kanały Slack umożliwiają wygodne omawianie niuansów projektu, szybkie odpowiadanie na zapytania klientów i interesariuszy, wysyłanie plików i utrzymywanie rozmów w centrum uwagi. Ta funkcja jest tak potężna, że pozwala śledzić wszystkie działania i komunikację projektu na jednej platformie.

Slack to odpowiednie narzędzie dla zdalnych Teams, które obsługują wiele projektów w różnych lokalizacjach i strefach czasowych.

Natychmiastowa współpraca w zespole

W przeciwieństwie do e-maili, gdzie konwersacja jest asynchroniczna, Slack jest doskonałą platformą do zrobienia czegoś natychmiast. Dzięki współpraca w czasie rzeczywistym natychmiastowa reakcja członków Teams jest mierzona na czacie, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji.

Slack jest zdecydowanym zwycięzcą w zakresie pilnej komunikacji zespołowej w konkursie Slack vs E-mail.

Budowanie Teams

Nowoczesne miejsca pracy to coś więcej niż wykonywanie zadań. Liderzy są dziś zainteresowani budowaniem silnych teamów.

Nieformalny wygląd Slacka sprawia, że jest to doskonałe narzędzie do budowania zespołu i komunikacji wewnętrznej. Twoi pracownicy mogą otwarcie wyrażać siebie za pomocą niestandardowych emotikonów, GIF-ów i obrazów.

Gdy do zespołu dołącza nowy członek, Slack jako aplikacja do komunikacji w zespole pomaga przełamać lody, budując przyjazne relacje z nowymi pracownikami i sprawiając, że czują się mile widziani dzięki ciepłym, nieformalnym interakcjom.

Zalety i wady korzystania z poczty e-mail

Podsumujmy ostatnią sekcję, aby zrozumieć istotne zalety i wady e-maili:

Zalety

Rozpowszechnienie : Każdy używa e-maila, co daje szeroki dostęp i kompatybilność z celami użytkowników na różnych urządzeniach

: Każdy używa e-maila, co daje szeroki dostęp i kompatybilność z celami użytkowników na różnych urządzeniach Wiele osób : Zaangażowanie wielu osób, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, za pomocą jednego e-maila bez konieczności ujawniania tożsamości. Doskonały do prowadzenia kampanii marketingowych przy użyciuoprogramowanie do e-mail marketingu *Zgodność z przepisami: E-maile świetnie nadają się do dokumentowania zapisów, które są przydatne do celów prawnych i zgodności z przepisami

: Zaangażowanie wielu osób, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, za pomocą jednego e-maila bez konieczności ujawniania tożsamości. Doskonały do prowadzenia kampanii marketingowych przy użyciuoprogramowanie do e-mail marketingu *Zgodność z przepisami: E-maile świetnie nadają się do dokumentowania zapisów, które są przydatne do celów prawnych i zgodności z przepisami Ustrukturyzowane formatowanie: E-maile świetnie nadają się do tworzenia ustrukturyzowanego formatu przy użyciu wypunktowań, obrazów i nagłówków

E-maile świetnie nadają się do tworzenia ustrukturyzowanego formatu przy użyciu wypunktowań, obrazów i nagłówków Załączniki: Udostępnianie dokumentów wsparcia, obrazów i innych plików jako załączników do wiadomości e-mail jest proste. Nie trzeba przełączać się na inne narzędzie

Wady

Przeciążenie i bałagan: Duża liczba e-maili prowadzi do bałaganu w skrzynce odbiorczej i nadmiaru informacji

Duża liczba e-maili prowadzi do bałaganu w skrzynce odbiorczej i nadmiaru informacji Ograniczona współpraca: E-maile nie oferują funkcji umożliwiających natychmiastową współpracę nad nowym pomysłem, zadaniem lub inspiracją. Poza tym, wiele pomocnych informacji ginie w wątkach e-maili

E-maile nie oferują funkcji umożliwiających natychmiastową współpracę nad nowym pomysłem, zadaniem lub inspiracją. Poza tym, wiele pomocnych informacji ginie w wątkach e-maili Potwierdzenie przeczytania: Domyślnie potwierdzenie przeczytania nie jest włączone w e-mailach. Dlatego też nigdy nie masz pewności, czy czytelnik przeczytał twoją wiadomość po tym, jak została ona dostarczona do jego skrzynki odbiorczej

Domyślnie potwierdzenie przeczytania nie jest włączone w e-mailach. Dlatego też nigdy nie masz pewności, czy czytelnik przeczytał twoją wiadomość po tym, jak została ona dostarczona do jego skrzynki odbiorczej Spam: Ponieważ ludzie otrzymują spam, mogą ignorować ważne e-maile, chyba że sumiennie filtrują wiadomości e-mail

Ponieważ ludzie otrzymują spam, mogą ignorować ważne e-maile, chyba że sumiennie filtrują wiadomości e-mail Dostosowywanie powiadomień: Istnieją niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie

Zalety i wady korzystania z Slack

Oto lista zalet i wad Slack:

Zalety

Historia: Łatwo jest przeszukiwać historię rozmów, znajdować referencje i przeszłe dyskusje

Łatwo jest przeszukiwać historię rozmów, znajdować referencje i przeszłe dyskusje Niestandardowe powiadomienia: Możliwość dostosowania preferencji powiadomień; otrzymywanie powiadomień o najpilniejszych zadaniach i odkładanie na później pozostałych

Możliwość dostosowania preferencji powiadomień; otrzymywanie powiadomień o najpilniejszych zadaniach i odkładanie na później pozostałych Integracje: Slack integruje się z długą listą zewnętrznych narzędzi, co dodatkowo ułatwia współpracę i komunikację

Slack integruje się z długą listą zewnętrznych narzędzi, co dodatkowo ułatwia współpracę i komunikację Niestandardowe emoji: Użytkownicy tworzą swoje emoji, aby czatować z pomysłami na tematy

Użytkownicy tworzą swoje emoji, aby czatować z pomysłami na tematy Wątki: Wątki przechowują wszystkie rozmowy w jednym miejscu i starannie organizują wiadomości Slack, szczególnie w pracy zdalnej, gdzie można tworzyć nazwane wątki dla różnych typów rozmów

Wady

Krzywa uczenia się: Użytkownicy, którzy nie są zaznajomieni z działaniem narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym, mogą potrzebować trochę czasu, aby zapoznać się ze Slackiem

Użytkownicy, którzy nie są zaznajomieni z działaniem narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym, mogą potrzebować trochę czasu, aby zapoznać się ze Slackiem Płatne funkcje: W miarę powiększania się zespołu może być konieczne uaktualnienie subskrypcji, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji

W miarę powiększania się zespołu może być konieczne uaktualnienie subskrypcji, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji Przeciążenie powiadomieniami: Pomimo niestandardowych powiadomień, może być ich zbyt wiele, aby odciągnąć cię od pracy

Pomimo niestandardowych powiadomień, może być ich zbyt wiele, aby odciągnąć cię od pracy Ograniczenia przestrzeni dyskowej: W wersji Free opcje przestrzeni dyskowej są ograniczone. Aby korzystać z większej ilości miejsca, trzeba zapłacić więcej

W wersji Free opcje przestrzeni dyskowej są ograniczone. Aby korzystać z większej ilości miejsca, trzeba zapłacić więcej Wyzwania związane z formatowaniem: Aby sformatować nową wiadomość w określony sposób, użytkownicy muszą nauczyć się używać określonych komend

**Slack vs e-mail: Jaka jest najlepsza opcja dla Ciebie?

Do tej pory masz już jasny obraz różnych scenariuszy, w których każde narzędzie jest pomocne w przekazywaniu pomysłów. Wybierz narzędzie do komunikacji zespołowej w oparciu o swoje wymagania.

To, która z opcji Slack vs. Email będzie najlepsza dla Twojej organizacji, zależy od różnych czynników, takich jak:

Rozmiar i struktura Teams

Slack będzie świetnym wyborem, jeśli twoi pracownicy pracują w małych teamach skupiających się na konkretnych funkcjach biznesowych. Slack zapewnia zwinność, pomaga szybciej podejmować decyzje i szybko zrobić to, co do zrobienia.

E-mail jest lepszym wyborem dla większych teamów, w których pracownicy muszą przestrzegać wielu protokołów, a do wykonania zadań wymagane są zgody kierowników lub interesariuszy. Trzymanie się łańcucha komend jest ważniejsze.

Dostępność

W ustawieniu pracy zdalnej, gdzie Teams nie spotykają się osobiście, komunikacja zajmuje centralną scenę do zrobienia. Slack jest idealny do współpracy w czasie rzeczywistym, a funkcje takie jak Huddle pozwalają wszystkim na natychmiastową współpracę bez opóźnień.

Kluczową rolę odgrywają tu również e-maile, ponieważ oficjalne ogłoszenia i aktualizacje są udostępniane za pośrednictwem tego medium. Ponieważ e-maile nie wymagają natychmiastowej uwagi, zdalne teamy dzielą komunikację między te narzędzia w określonych celach.

Kultura organizacji

Jaki rodzaj kultury wspiera twoja organizacja? Na przykład, jeśli kultura wspiera nieformalne dyskusje i szybkie działania, Slack jest właściwym wyborem.

Jeśli jednak większy nacisk kładzie się na przestrzeganie formalnej struktury i dokumentacji, lepszym wyborem będzie e-mail.

udostępnianie dokumentów

Organizacje udostępniają dokumenty do współpracy, raportowania i komunikacji. Jeśli twoje wewnętrzne Teams współpracują nad prawie wszystkimi rodzajami dokumentów, to Slack ułatwia to, ponieważ mogą tworzyć określone kanały i omawiać pomysły.

Z drugiej strony, e-mail może być zarezerwowany do udostępniania aktualizacji, informacji prasowych i raportów.

Integracje

Dzięki integracjom możesz połączyć Slack i e-mail z istniejącymi narzędziami, aby usprawnić cykl pracy. Slack triumfuje tutaj, ponieważ wspiera wiele narzędzi do integracji.

Na przykład, oprogramowanie do zarządzania projektami ze Slackiem, a twój zespół otrzyma powiadomienia w czasie rzeczywistym (które może dostosować do swojego priorytetu).

Możesz to zrobić za pomocą e-maila - jednak opcje są ograniczone, a powiadomienia będą asynchroniczne.

Spotkanie z ClickUp: Twoje rozwiązanie dla debaty Slack vs. e-mail

Korzystanie z integracji ClickUp-Slack do łatwego tworzenia zadań ClickUp w Slack

A co jeśli powiemy Ci, że istnieje jedna platforma, która centralizuje wszystkie wiadomości ze Slacka i e-maila? Wprowadź ClickUp-a Alternatywa dla Slack-a .

Ustawienie Integracja ze Slack i ClickUp zarządzanie wszystkimi czatami dotyczącymi zarządzania projektami, tworzenie nowych zadań oraz zarządzanie ich terminami i statusami.

Wyciągaj krytyczne wiadomości na Slack i przekształcaj je w zadania. Co więcej, udostępniaj aktualizacje zadań na kanałach Slack w ClickUp, aby wszyscy byli na bieżąco.

Scentralizuj swoje zarządzanie projektami e-mail zintegruj swoje konto e-mail, aby wysyłać wiadomości e-mail z ClickUp, tworzyć zadania i ustawić automatyzację. Podczas wysyłania e-maili oznaczaj członków zespołu, aby byli na bieżąco.

Po otrzymaniu pilnego e-maila od klienta, natychmiast przypisz zadanie do zespołu, upewniając się, że nie ma luki czasowej w realizacji żądania klienta.

The Widok czatu ClickUp pozwala tworzyć kanały, wzmianki o członkach zespołu i przypisywać elementy akcji.

Łatwo udostępniaj aktualizacje, połączone wiadomości i reakcje oraz konsoliduj kluczowe rozmowy za pomocą widoku czatu w ClickUp

Ten kanał jest również pomocny w osadzaniu arkuszy kalkulacyjnych i wideo, dzięki czemu Twój zespół nie musi otwierać innej aplikacji.

Widok czatu przechowuje wszystkie komentarze w ClickUp, aby szybko znaleźć dowolną rozmowę

Użyj poleceń / ukośników, aby sformatować tekst jako listę wypunktowaną lub baner. Miej zakończoną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do tych kanałów i wiadomości, aby uwzględnić tylko odpowiednie osoby w określonym celu.

Zacznij korzystać z ClickUp już dziś

ClickUp to najlepszy wybór, aby usprawnić komunikację ze Slack i e-mail oraz scentralizować je w celu lepszego zarządzania i śledzenia.

Usprawnij komunikację w zespole bezpośrednio z ClickUp, korzystając z funkcji udostępniania ekranu. Zapraszaj członków Teams do określonych czatów, oznaczaj współpracowników w odpowiednich wątkach i upewnij się, że cała komunikacja odbywa się na zasadzie "need-to-know".

Osadzaj wszystkie rodzaje zawartości w swoim Dokumenty ClickUp od arkuszy kalkulacyjnych i plików PDF po strony internetowe, raportowania, arkusze kalkulacyjne i wideo.

Użyj Tablice ClickUp do burzy mózgów z zespołem zdalnym. Zamieniaj pomysły w spójne działania za pomocą kreatywnej tablicy Canva.

ClickUp's szablony planów komunikacji pomagają opracować skuteczne ramy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Użyj ClickUp AI jako asystent pisania, który uzupełni szczegóły tak, aby wiadomość była jasna, zwięzła i przekazywała zamierzony przekaz.

Skróć czasochłonny proces przełączania się między narzędziami do zarządzania komunikacją w zespole dzięki ClickUp. Zarejestruj się w darmowym planie ClickUp na zawsze aby rozpocząć.