ClickUp vs. Slack: Które narzędzie do komunikacji w Teams jest najlepsze?

Pomiędzy pracownikami sprawdzającymi elementy na swoich listach rzeczy do zrobienia i osiągającymi cotygodniowe cele, narzędzia do współpracy zespołowej mają kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajności i zgrania wszystkich pracowników.

Istnieje wiele narzędzi do współpracy, których pracownicy mogą używać do komunikacji wewnętrznej. Jednak nie wszystkie narzędzia do współpracy zespołowej są sobie równe.

Niektóre z nich mogą mieć bardziej rozbudowane funkcje zarządzania zadaniami, podczas gdy inne mogą służyć jako kompleksowe narzędzia do zarządzania projektami.

Aby ułatwić ci życie, wybraliśmy dwie popularne opcje. Oto szczegółowy przegląd ClickUp vs. Slack - ostateczne starcie. Do dzieła!

**Co to jest ClickUp?

Zmierz się ze swoimi zadaniami dzięki odświeżonej skrzynce odbiorczej ClickUp - zaprojektowanej tak, aby sprawnie poruszać się po priorytetach i zrobić swoje

ClickUp to narzędzie do komunikacji zespołowej typu "wszystko w jednym", które łączy cykl pracy całego zespołu pod jednym dachem. Oznacza to koniec z żonglowaniem zadaniami i narzędziami w celu udostępniania aktualizacji, połączonych zasobów lub komunikacji.

Niezależnie od tego, czy szukasz narzędzia do zdalnej współpracy lub narzędzie do współpracy w zakresie zarządzania projektami clickUp przydaje się w obu scenariuszach.

Memy "spotkania, które mogły być e-mailem" są zastępowane komunikatami "po co wysyłać e-maile, skoro można DM", ponieważ pokolenie Z zdaje sobie sprawę z tego, jak ograniczony i duszny może być e-mail. Wiadomości błyskawiczne oszczędzają wszystkim czas i wysiłek, a także przynoszą szybsze wyniki.

ClickUp pomaga Teams porzucić e-mail w pracy dzięki kluczowym funkcjom, takim jak czat, udostępnianie plików, komentowanie za pomocą etykiet, wspólna edycja dokumentów na żywo i wiele innych. Dzięki wysoko ocenianym funkcjom zarządzania zadaniami i wydajności, ClickUp zmienił sposób, w jaki ludzie współpracują i wykonują swoją pracę.

Czytaj dalej, aby zapoznać się z funkcjami komunikacji zespołowej ClickUp w ramach solidnego oprogramowania do zarządzania projektami.

Funkcje ClickUp

Konkretne wymagania dotyczące współpracy mogą zależeć od rodzaju projektu, wielkości zespołu, terminów itp. Poniżej znajdują się trzy funkcje komunikacji, które oferuje ClickUp:

Funkcja #1: Komunikacja i współpraca

Dla 40% pracowników, słaba komunikacja zmniejsza zaufanie do przywództwa i zespołu. W tym miejscu kompleksowa platforma do zarządzania projektami, taka jak ClickUp, może ułatwić komunikację i współpracę w zespole.

ClickUp oferuje 360-stopniową współpracę i komunikację poprzez czat, tablice, dokumenty udostępniane na żywo, nagrywanie ekranu, robienie notatek, przypisywanie komentarzy itp. Pomaga dostosować zadania do projektów, utrzymać członków zespołu w pętli i koordynować działania dzięki wysoce wizualizowanym cyklom pracy.

W dalszej części tego artykułu dokonamy dogłębnego porównania wszystkich tych funkcji wraz z funkcjami Slack.

Funkcja #2: AI i automatyzacja

Możliwość integracji AI z cyklami pracy, bieżącymi dokumentami, zadaniami i projektami to supermoc, którą otrzymujesz dzięki ClickUp Brain .

ClickUp Brain to inteligentna funkcja platformy do zarządzania zadaniami ClickUp. To jak posiadanie super inteligentnego asystenta, który pomaga lepiej zorganizować pracę.

Możesz teraz komunikować się bardziej efektywnie, używając Brain do pisania skutecznych wiadomości i e-maili. Może podsumowywać długie teksty i analizować dane w celu wyciągnięcia wniosków; może nawet przetłumaczyć Twoje teksty na inne języki!

Nie musisz już pamiętać o niczym z listy rzeczy do zrobienia, ponieważ ClickUp Brain będzie śledzić Twoje zadania, wysyłać aktualizacje i przypomni Ci w razie potrzeby. A im więcej go używasz, tym staje się mądrzejszy. Uczy się, jak pracujesz i piszesz i pomaga Ci być bardziej wydajnym.

Priorytetyzacja staje się prostsza, ponieważ identyfikuje zadania, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności, pomagając skupić się na tym, co naprawdę ważne. Ponadto integracja z innymi narzędziami usprawnia cykl pracy, dzięki czemu wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w jednym wygodnym miejscu. Automatyzacja w ClickUp pomagają również szybciej zrobić więcej. Automatyzacja codziennych i powtarzalnych zadań i ustawienie cykli pracy opartych na wyzwalaczach, dzięki czemu możesz skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.

Funkcja #3: Zarządzanie zadaniami i projektami

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania zadaniami i projektami, która pozwala na zrobienie wszystkiego bez konieczności przechodzenia przez kilkanaście ekranów. Twórz zadania projektowe i zarządzaj nimi, śledź postępy za pomocą dostosowywanych pulpitów nawigacyjnych, oszczędzaj czas dzięki szablonom i automatyzacji cykli pracy oraz korzystaj z różnych widoków, aby zobaczyć swoją pracę w preferowany sposób.

Od śledzenia zadań po budowanie strategii, komunikację ze współpracownikami i analizowanie wyników sprintów, ClickUp pomaga ci zrobić wszystko wydajnie. Nic dziwnego, że jest to preferowana platforma do zarządzania pracą dla Teams i Business na całym świecie.

Niezależnie od tego, czy chcesz wysyłać przypomnienia, alerty czy powiadomienia, nie potrzebujesz osobnej aplikacji; wszystko to jest dostępne w ClickUp. Teams z działów Produktu, Inżynierii, HR, IT, Marketingu itp. mogą współpracować w ClickUp w udostępnianych przestrzeniach, aby szybciej realizować cele swoich zespołów.

Ceny ClickUp

ClickUp oferuje cztery plany cenowe:

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie we wszystkich płatnych planach

**Co to jest Slack?

via Slack Slack to zorganizowany centralny hub do prowadzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Oprócz wysyłania i odbierania wiadomości błyskawicznych, Slack umożliwia przechowywanie rozmów, robienie notatek i przypinanie określonych danych w grupach.

Funkcje Slack

Slack to przede wszystkim platforma zwiększająca wydajność, która umożliwia zwiększenie wydajności cyklu pracy i stworzenie bardziej połączonego obszaru roboczego. Dzięki odpowiednie hacki Slack można usprawnić komunikację, płynnie współpracować i zarządzać projektami z jednego ekranu.

Poniżej znajdują się niektóre z jego najbardziej przydatnych funkcji:

Funkcja #1: Komunikacja i współpraca

Slack jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych. W Slack można korzystać z kanałów i prywatnych wiadomości, aby bezpiecznie komunikować się ze współpracownikami. Możesz także użyć Slack Connect do konwersacji z zewnętrznymi dostawcami i współpracownikami.

Umożliwia ona połączenia wideo i głosowe między połączeniami Slack i Teams, udostępnianie i nagrywanie ekranu oraz wysyłanie plików i linków. Omówimy te funkcje bardziej szczegółowo w następnej sekcji.

Funkcja #2: AI i automatyzacja

Slack AI to nowa funkcja, którą Slack niedawno uruchomił dla niestandardowych klientów Enterprise Plan. Narzędzie to pomaga zaoszczędzić czas, odpowiadając na pytania dotyczące pracy w Slack i pomagając w bardziej efektywnym wyszukiwaniu w Slack.

Może również podsumowywać wątki i komentarze na Slacku oraz pomagać być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na wielu kanałach Slack.

Możesz także budować automatyzację w Slack za pomocą Kreatora cyklu pracy. Przykładowo, automatyzacja może wysyłać wiadomość powitalną i materiały onboardingowe do każdego, kto dołącza do firmowego kanału #general Slack.

Funkcja #3: Zarządzanie zadaniami i projektami

Slack ma również kilka przydatnych funkcji do zarządzania zadaniami i projektami. Na przykład, można użyć funkcji udostępniania plików do wysyłania dokumentów, obrazów, wideo, połączonych i notatek głosowych do współpracowników w celu wspólnej pracy. Slack Search pomaga również znaleźć informacje w wątkach i kanałach w Slack.

Za pomocą Workflow Builder można zautomatyzować codzienne niezbędne zadania, takie jak wysyłanie wiadomości aktualizacyjnych, witanie nowych członków, śledzenie nowej sprzedaży itp. Integruje się z ponad 60 narzędziami w celu usprawnienia współpracy.

kolejną interesującą funkcją jest Slack Canva. Narzędzie to pomaga współpracować z zespołem i tworzyć udostępniane edytowalne dokumenty z wyselekcjonowaną zawartością i danymi. Można również dodawać niestandardowe cykle pracy za pomocą Workflow Builder.

Cena Slack

Slack również oferuje cztery modele cenowe:

Free

Pro: $8.75/miesiąc

$8.75/miesiąc Business+: $15/miesiąc

$15/miesiąc Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Slack AI jest dostępny jako dodatek do planów Enterprise tylko w języku angielskim w niestandardowej cenie

ClickUp vs. Slack: Porównanie funkcji

Każdy bezpieczne narzędzie do współpracy oferuje unikalne zalety. Wybór odpowiedniej platformy będzie zależał od Twojego cyklu pracy i strategie komunikacji .

Podsumowując, oto krótki przegląd każdego narzędzia, abyś był na bieżąco i ostateczny werdykt dla funkcji porównanych w poprzedniej sekcji:

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostosuj platformę zarządzania projektami i cykl pracy do swojego biznesu i zespołu

Korzystaj z zaawansowanych funkcji dla dowolnej metodologii zarządzania projektami, przyspiesz procesy dziękiAutomatyzacja ClickUpi skaluj widoki pracy dla rosnących teamów

wyeliminuj czasochłonną pracę i usprawnij swój cykl pracy dzięki ClickUp Automation

Wykorzystaj AI, aby uprościć wszystko, od danych powstania po zarządzanie projektami

Popraw widoczność i śledzenie projektów w całej firmie dziękiPola niestandardowe ClickUp i hierarchii

Efektywna komunikacja dzięki widokowi czatu, komentarzom w wątkach i Clipom

Efektywnie współpracuj dzięki wbudowanym narzędziom do pracy zdalnej i asynchronicznej.

Twórz i udostępniaj pliki za pomocą Dokumentów, dodawaj wiele osób przypisanych, efektywnie przydzielaj zasoby za pomocąWidok obciążenia pracą w ClickUpi łatwo zarządzaj uprawnieniami

Śledzenie postępów bez wysiłku dziękiPulpity ClickUp, powiadomienia i nie tylko

użyj w pełni konfigurowalnych pulpitów ClickUp, aby uzyskać przegląd swojej pracy na wysokim poziomie

Korzystaj z intuicyjnego projektu z funkcją "przeciągnij i upuść" oraz płynnej integracji z aplikacjami innych firm za pomocąIntegracje ClickUp* Dostęp do mojej pracy zawsze i wszędzie dziękiAplikacja mobilna ClickUp na różnych urządzeniach

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7 na 5 (9400+ recenzji)

: 4.7 na 5 (9400+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (4000+ recenzji)

Najlepsze funkcje Slack

Natychmiastowe połączenie z członkami Teams poprzez bezpośrednie wiadomości i kanały grupowe

Komunikacja z partnerami zewnętrznymi za pośrednictwem bezpiecznych kanałów Slack Connect

Płynne udostępnianie plików, dokumentów związanych z projektem i obrazów w ramach platformy

Integracja z szerokim zakresem aplikacji i usług innych firm w celu usprawnienia cyklu pracy

Szybkie znajdowanie poprzednich wiadomości, plików i konwersacji dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania

Niestandardowe korzystanie z aplikacji Slack dzięki motywom, powiadomieniom i preferencjom

Korzystaj z narzędzi takich jak ankiety, przypomnienia i udostępnianie kanałów, aby efektywnie współpracować

Ochrona danych i komunikacji dzięki zabezpieczeniom klasy Enterprise

Dostęp do Slack z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji komputerowych, internetowych i mobilnych

Oceny i recenzje Slack

G2 : 4.5 na 5 (32 300+ recenzji)

: 4.5 na 5 (32 300+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (23,000+ recenzji)

ClickUp vs. Slack: Komunikacja i współpraca w Teams

W rundzie pierwszej porównamy funkcje ClickUp i Slack w zakresie komunikacji i współpracy zespołowej.

Kluczowe funkcje ClickUp do komunikacji i współpracy

Tablice do burzy mózgów i współpracy

Komunikatory i kanały czatu w czasie rzeczywistym z widokiem Chat View

Wykrywanie i edycja współpracy dla płynnej współpracy

Dodawanie innych osób do dokumentów i zadań za pomocą wzmianek "@

Udostępnianie dokumentów i zarządzanie nimi za pomocą ClickUp Docs

Przypisywanie komentarzy do zadań i dokumentów w celu zrobienia czegoś na bieżąco

Nagrywanie ekranu za pomocą ClickUp Clips

Notatnik dla szybkich notatek i list kontrolnych

Wysyłanie i odbieranie e-maili z platformy w celu przechowywania wszystkich rozmów w jednym miejscu

Integracja z komunikatorami internetowymi i narzędziami do wideokonferencji

Komunikacja i współpraca w ClickUp

Efektywne konwersacje są podstawą zsynchronizowanych teamów - i specjalnością Widok czatu ClickUp . Ta funkcja pozwala Teamsom na połączenie i korzystanie z kanałów czatu w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli na bieżąco i usprawnić komunikację w zespole.

widok czatu w ClickUp w skrócie_

Teams mogą komunikować się ze sobą, udostępniać dokumenty oraz natychmiast wysyłać i odbierać wiadomości wrażliwe czasowo. Zamiast tracić czas na żonglowanie wieloma narzędziami i nadawanie sensu rozproszonym rozmowom, Teams może usprawnić współpracę dzięki wbudowanej funkcji wiadomości błyskawicznych.

Jeśli burza mózgów jest na twojej liście wymagań, wypróbuj Tablice ClickUp jedyna na świecie wirtualna tablica, której Twoje Teams mogą używać do burzy mózgów na temat strategii, planu i realizacji projektów:

Wizualna współpraca z członkami zespołu w ramach ClickUp Whiteboards w celu przeprowadzenia burzy mózgów i przekształcenia pomysłów w praktyczne elementy

Chcesz przypisywać komentarze do odpowiednich członków zespołu i odhaczać elementy działań na bieżąco? Przypisywanie komentarzy w ClickUp funkcja ta pomaga przypisywać etykiety pracownikom do konwersacji roboczych za pomocą @wzmianek i sprawić, że praca zacznie się toczyć w ciągu kilku sekund:

Łatwo oddeleguj pracę, przydzielając zadania bezpośrednio zespołowi lub @wzmiankując ich w komentarzu, aby zamienić swoje myśli w elementy akcji

Użyj tej funkcji, aby tworzyć elementy działań i przypisywać je innym (lub nawet sobie), aby wszystkie mniejsze zadania zostały wykonane - bez wpadania w luki.

Inną funkcją współpracy, o której warto wspomnieć, jest Dokumenty ClickUp . Doskonale nadaje się do wspólnej edycji baz wiedzy, map drogowych, briefów itp. w czasie rzeczywistym z zespołem:

wspólna edycja na żywo w ClickUp Docs_

Do czego to służy? Po pierwsze, wszyscy są świadomi najnowszych zmian i mogą szybko przyspieszyć pracę. Funkcja ta pozwala również na etykietowanie innych osób komentarzami, przypisywanie im elementów działań i konwertowanie tekstu na zadania, które można śledzić, aby być na bieżąco z pomysłami.

Ponadto możesz zarządzać dokumentami, tworzyć piękne dokumenty, wiki itp., łączyć je z cyklami pracy i łatwo realizować pomysły. To nie wszystko. Członkowie Teams mogą edytować dokumenty i wyświetlać zmiany w czasie rzeczywistym oraz zwiększać widoczność i przejrzystość zespołu.

Jeśli masz wizualny styl pracy, pokochasz ClickUp Clip . Ta funkcja oferuje rejestrator ekranu do nagrywania i udostępniania instrukcji wideo, aktualizacji i innych. Idealny dla osób uczących się wizualnie, jest idealny do upraszczania złożonych pomysłów i procesów:

Zapisuj swoje nagrania za pomocą ClickUp Clips i wysyłaj je do każdego za pomocą publicznego linku

A jeśli chcesz zorganizować swoje notatki, listy kontrolne i zadania w jednym miejscu, nie szukaj dalej niż Notatnik ClickUp . Notatnik pomaga notować notatki, formatować z bogatą edycją i przekształcać wpisy w możliwe do śledzenia zadania dostępne z dowolnego miejsca.

Wreszcie, jeśli nie przestawiłeś się całkowicie na komunikatory internetowe, mamy ClickUp E-mail , który umożliwia wysyłanie i odbieranie e-maili, tworzenie zadań z e-maili, dodawanie załączników i nie tylko. ClickUp integruje się z Gmailem, Outlookiem, Microsoft 365 i nie tylko, dzięki czemu możesz pracować z różnymi kontami w ClickUp.

Jeśli nadal potrzebujesz narzędzia do wideokonferencji, pamiętaj, że ClickUp oferuje integrację ze Slack i Zoom, dzięki czemu otrzymujesz to, co najlepsze z tej platformy - rozmowy wideo, współpracę w Teams i zarządzanie projektami w jednym narzędziu.

Kluczowe funkcje Slack do komunikacji i współpracy

Natychmiastowe wiadomości tekstowe i głosowe

Włączanie innych osób do konwersacji za pomocą wzmianek "@"

Kanały do porządkowania rozmów

Slack Connect do komunikacji z osobami spoza organizacji

Prywatne kanały ograniczające dostęp do wrażliwych lub poufnych rozmów

Nagrywanie ekranu i udostępnianie wideo

Huddles do rozmów wideo lub audio na żywo z udostępnianiem ekranu i wysyłaniem plików

Komunikacja i współpraca w Slack

Slack to hub do współpracy, który oferuje wiele funkcji do prowadzenia interakcji w czasie rzeczywistym między Teams i partnerami zewnętrznymi, takich jak:

Kanały

Huddles

Clip

Wiadomości

Slack Connect

Największą zaletą Slacka jest jego funkcja Channels, która wprowadza porządek i przejrzystość do projektów i teamów oraz pomaga zespołom pracować nad wspólnym celem.

Kanały to dedykowana przestrzeń do organizowania rozmów, niezależnie od funkcji, lokalizacji czy strefy czasowej:

via Slack Utworzenie dedykowanego kanału do wszystkiego pozwala uczestnikom skupić się na rozmowach o dużej wydajności i szybko uzyskać dostęp do przydatnych informacji. Slack oferuje dwa domyślne kanały - #ogólny i #losowy - ale można utworzyć własny i przechowywać wszystkie ważne wiadomości w jednym miejscu.

Następnie mamy Slack Connect, doskonałą funkcję do połączenia z zewnętrznymi interesariuszami, takimi jak partnerzy, sprzedawcy, niestandardowi klienci itp.

Zamiast wysyłać niekończące się e-maile i nie otrzymywać odpowiedzi, możesz łatwo współpracować z organizacjami zewnętrznymi bez obawy o utratę danych. Niezależnie od tego, czy chcesz wysłać pliki wrażliwe na czas, czy zarezerwować spotkania w ostatniej chwili, Slack łączy wszystkie narzędzia i automatyzuje cykl pracy.

via Slack Możesz wysyłać wiadomości jeden na jeden do osób spoza organizacji. Aby jednak udostępniać kanały między organizacjami, musisz korzystać z jednego z płatnych planów Slack.

Slack Connect przenosi ważne rozmowy z silosowych wątków e-mail, aby przyspieszyć koordynację z zewnętrznymi interesariuszami. Pozwala łatwo planować spotkania, udostępniać dokumenty i upraszczać rutynowe zadania za pomocą aplikacji.

Kolejną funkcją wartą wzmianki jest funkcja Messaging Slacka, która pomaga zespołowi komunikować się za pomocą głosu, wideo itp. z kontekstem. Menedżerowie, którzy chcą prowadzić indywidualne interakcje z zespołem i regularnie się z nimi kontaktować, mogą korzystać z funkcji Slack Messaging, która umożliwia ustawienie prywatnych kanałów i wysyłanie bezpośrednich wiadomości.

via Slack Możliwość prowadzenia indywidualnych czatów zespołowych i integracji Slacka z najważniejszymi aplikacjami, takimi jak Google Drive, Asana itp., pozwala członkom zespołu na bieżąco śledzić ważne aktualizacje, omawiać je i podejmować działania - bez przełączania zakładek lub narzędzi.

Idąc dalej, mamy funkcje takie jak Huddles, które pomagają w natychmiastowym połączeniu się z zespołem za pośrednictwem audio lub wideo i udostępnianiu ekranów oraz Clips, które pomagają nagrywać i wysyłać klipy audio lub wideo bez konieczności osobistego spotkania.

Zwycięzca: _Oba narzędzia mają lojalną bazę fanów dzięki swoim funkcjom współpracy i komunikacji. Funkcje Slacka zapewniają płynną komunikację, jednak ClickUp wciąż ma przewagę. To wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami oferuje przydatne funkcje współpracy i komunikacji, które umożliwiają prowadzenie produktywnych rozmów w zespołach, takich jak wirtualne tablice, mapy myśli, funkcje e-mail itp

ClickUp vs. Slack: AI i automatyzacja

Przechodzimy do rundy drugiej! Porównamy teraz Slack vs. ClickUp pod względem funkcji AI i automatyzacji.

Kluczowe funkcje ClickUp dla AI i automatyzacji

ClickUp Brain, asystent AI zintegrowany z całą Twoją pracą w ClickUp 🧠

AI Knowledge Manager do natychmiastowych kontekstowych odpowiedzi na temat Twojej pracy w ClickUp

AI Project Manager do generowania raportów o statusie i aktualizacji, podsumowywania notatek ze spotkań, identyfikowania elementów działań do ustalenia priorytetów, wypełniania danych w tabelach itp.

AI Writer for Work do tworzenia wszelkiego rodzaju tekstów: skryptów, fragmentów kodu, e-maili, blogów, podpisów w mediach społecznościowych itp.

Sugestie dotyczące pisowni, gramatyki i tonu w całym ClickUp

Automatyzacja pozwalająca odciążyć się od powtarzających się zadań

/AI i automatyzacja w ClickUp

ClickUp AI Brain posiada trzy pomocne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji - AI Knowledge Manager, AI Project Manager i AI Writer for Work. Łącznie te trzy narzędzia pomagają uzyskać:

Błyskawiczne i dokładne odpowiedzi dotyczące Twojej pracy w ClickUp

Aktualizacje i raportowanie statusu zadań, dokumentów i osób

Dostęp jednym kliknięciem do tabel, transkrypcji, podsumowań dokumentów i szablonów w celu szybkiego śledzenia projektów

Asystent pisania AI do doskonalenia pisania i tworzenia zawartości o idealnym tonie

wykorzystaj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Po zintegrowaniu ClickUp Brain z Dokumentami, Zadaniami i projektami, Twoja praca zostanie skrócona dosłownie o połowę.

Platforma oferuje wbudowanego asystenta pisania opartego na AI, który może ci pomóc:

Dopracować tekst, używając odpowiedniego tonu

Pisać e-maile, artykuły, pytania do wywiadów, fragmenty kodu, co tylko chcesz

Automatycznie sprawdzać błędy ortograficzne w dokumentach i zadaniach

Tworzyć tabele z bogatymi danymi i spostrzeżeniami na dowolny temat

Natychmiastowe generowanie szablonów dla zadań, dokumentów i projektów

Dzięki ClickUp Automation możesz również automatyzować swoje cykle pracy i oszczędzać cenny czas. Dodawaj niestandardowe akcje i wyzwalacze, aby zautomatyzować swoją codzienną pracę i zwiększyć wydajność. Alternatywnie, możesz przeglądać szablony w bibliotece Automatyzacji lub ustawić integrację między ClickUp i wybraną aplikacją.

Twórz dowolną liczbę niestandardowych automatyzacji ClickUp, które oszczędzają czas i ułatwiają codzienną pracę w oparciu o dowolny wyzwalacz lub warunek

Kluczowe funkcje Slack dla AI i automatyzacji

Slack AI w planie Enterprise do odpowiadania na pytania i podsumowywania rozmów

Automatyczne podsumowania kanałów (wkrótce zostaną wdrożone we wszystkich planach)

Automatyczne powiadomienia o działaniach w połączonych aplikacjach

/AI i automatyzacja w Slack

Chociaż Slack ma stosunkowo limit funkcji w tej kategorii, przejdźmy do nich.

Pierwszą funkcją, o której chcemy porozmawiać, jest Slack AI.

Slack AI jest nowym dodatkiem do Slacka i jest obecnie dostępny w planie Enterprise. Pomaga zaoszczędzić czas, tworząc podsumowania wątków i powtarzając rozmowy na kanale. Pomaga również efektywniej przeszukiwać obszar roboczy Slack.

Platforma wprowadza obecnie nową funkcję "Catch Up", w której można znaleźć automatyczne podsumowania kanałów, które chcesz mieć na oku. Ponadto, AI Slack może odpowiedzieć na konkretne pytania, rozwiązując zapytania na wyciągnięcie ręki.

Połącz możliwości zarządzania projektami i współpracy dzięki integracji ClickUp Slack

Ale to nie wszystko. Slack umożliwia integrację z ulubionymi aplikacjami i narzędziami, takimi jak ClickUp, Salesforce i Zoom, aby pomóc Ci uzyskać automatyzację powiadomień. Oto jak to działa:

Krok 1: Zintegruj swój pakiet narzędzi ze Slackiem

Krok 2: Skorzystaj z narzędzia Slack Workflow Builder, które oferuje automatyzację za pomocą 65 nowych konektorów (aplikacji innych firm). Użyj go, aby połączyć się z preferowanym narzędziem

Krok 3: Ustawienie podstawowych cykli pracy. Na przykład, możesz utworzyć wiersz w Arkuszu Google lub dodać zadanie do trackera zarządzania projektami w ClickUp na podstawie akcji w kanale Slack

Jeśli chcesz połączyć Slack z innymi narzędziami do pracy, na naszej liście znajdują się najlepsze integracje Slack dla Ciebie.

Zwycięzca: _ClickUp Brain oferuje bardziej wszechstronne funkcje niż ClickUp AI, w szczególności do napędzania współpracy zespołowej i radzenia sobie z rutynowymi zadaniami. Możesz użyć ClickUp Brain do tworzenia elementów akcji, planowania projektów, płynnego pisania i budowania listy zadań podrzędnych; świat jest twoją ostrygą!

ClickUp vs. Slack: Zarządzanie zadaniami i projektami

Kluczowe funkcje ClickUp do zarządzania zadaniami i projektami

Hierarchie projektów zapewniające widoczność i efektywną organizację pracy

ponad 15 niestandardowych widoków projektów, w tym funkcja arkusza kalkulacyjnego

Niestandardowe pola, niestandardowe statusy i priorytety, które można dostosowywać w nieskończoność

Konfigurowalne pulpity w czasie rzeczywistym z ponad 50 widżetami do śledzenia projektów i zadań

Uniwersalne wyszukiwanie pozwalające szybko znaleźć dowolne informacje na platformie

Natywne śledzenie czasu projektu do śledzenia czasu, ustawiania szacowanego czasu i widoku raportów

ponad 1000 szablonów do szybkiego przygotowania dowolnego projektu

Sprytne rozszerzenie Chrome do szybkiego robienia notatek, śledzenia czasu itp.

Integracja z ponad 1000 aplikacji dla lepszej współpracy i zarządzania projektami

Zarządzanie zadaniami i projektami w ClickUp

Zanurz się w konfigurowalnym widoku listy ClickUp 3.0, aby uzyskać statusy postępu na całej liście zadań

Funkcje zarządzania zadaniami i projektami ClickUp są wbudowane w platformę. Skorzystaj z ponad 15 dostosowywanych widoków, aby zarządzać złożonymi cyklami pracy, zadaniami, projektami, celami, czatem i nie tylko oraz przyspieszyć proces zarządzania projektami:

Możesz przydzielać i śledzić zadania za pomocą pól niestandardowych, statusów niestandardowych, flag priorytetów i śledzenia zależności. Natywna aplikacja do śledzenia czasu pomaga również śledzić i raportować czas poświęcony na zadania i projekty.

Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp pozwala użytkownikom szybko znajdować zadania, dokumenty, pliki, użytkowników, czaty i pulpity w całym obszarze roboczym, a nawet w innych połączonych aplikacjach roboczych Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp pozwala w ciągu kilku sekund znaleźć wszystkie potrzebne informacje na temat projektów. Możesz dodać niestandardowe komendy wyszukiwania, takie jak skróty do połączonych tekstów, zapisać tekst na później i wiele więcej, aby uzyskać spersonalizowane i trafne wyniki wyszukiwania w mgnieniu oka.

Możliwość dostosowania Pulpity ClickUp z wybranymi widżetami pomagają śledzić postęp wszystkich zadań w czasie rzeczywistym. Możesz wybierać spośród ponad 50 widżetów, aby ustawić pulpity dokładnie tak, jak potrzebujesz.

Dzięki integracji z ponad 1000 aplikacji, w tym wieloma ulubionymi, ClickUp pomaga zmniejszyć obciążenie poznawcze spowodowane ciągłym przełączaniem ekranów. Co więcej, dzięki rozszerzeniu Chrome możesz robić notatki, śledzić czas itp. w dowolnym miejscu w przeglądarce.

funkcja śledzenia czasu projektu w ClickUp oferuje rozszerzenie Chrome Extension_

Dla menedżerów, którzy chcą pracować szybko, Biblioteka szablonów ClickUp zawiera ponad 1000 szablonów dla różnych ról i przypadków użycia, takich jak finanse, inżynieria, zarządzanie projektami, projektowanie, zasoby ludzkie, marketing i inne.

Kluczowe funkcje Slack do zarządzania zadaniami i projektami

Slack Search do wyszukiwania przefiltrowanych wyników w kanałach i wiadomościach

Slack Canva do tworzenia rozbudowanych dokumentów z plikami, wideo, obrazami itp. i edytowania ich wspólnie ze współpracownikami

Kreator cykli pracy do automatyzacji prostych codziennych i powtarzalnych zadań

Integracja z ponad 60 aplikacjami dla lepszej współpracy i zarządzania pracą

Zarządzanie zadaniami i projektami w Slack

Funkcje zarządzania zadaniami i projektami w Slack nie są tak rozbudowane jak w ClickUp, ale Slack oferuje garść przydatnych funkcji, takich jak udostępnianie plików, wyszukiwanie, Canva i kreatory cykli pracy.

Przyjrzyjmy się każdej funkcji bardziej szczegółowo, zaczynając od udostępniania plików, wideo, dokumentów itp. Slack oferuje współpracujące udostępnianie plików i dokumentów, które pomaga organizować pliki i rozmowy w Slack. Kanały umożliwiają udostępnianie plików właściwym osobom we właściwym czasie.

Następnie przyjrzyjmy się Slack Search dla przefiltrowanych wyników. Wyjątkowość tej funkcji polega na tym, że można utworzyć przeszukiwalne archiwum wszystkich rozmów i decyzji. Aby zawęzić wyszukiwanie, dodaj modyfikatory (czytaj: dodawanie cudzysłowów w ramach frazy, dodawanie myślnika przed określonym słowem itp.

via Slack

Teams, które chcą dzielić się wiedzą, skorzystają na Slack Canva. Narzędzie to umożliwia organizowanie, współpracę, selekcjonowanie i udostępnianie informacji w obszarze roboczym Slack.

Możesz tworzyć bogate dokumenty i zarządzać własną zawartością. Pozwala również na osadzanie w Canva plików, obrazów, wideo i nie tylko, intuicyjne formatowanie zawartości, bezpośrednie wzmianki o członkach zespołu i udostępnianie rozmów w podróży.

Po stronie menedżera, przywództwo może współedytować z interesariuszami w komentarzach i wątkach bez opuszczania Slack! Jeśli więc chcesz współpracować z kluczowymi członkami i rozpowszechniać ważne informacje, Canva jest narzędziem dla Ciebie.

W poprzedniej sekcji krótko wzmiankowaliśmy o narzędziu Slack Workflow Builder. Prostota przeciągania i upuszczania Workflow Builder pozwala Twojemu zespołowi dodawać niestandardowe przepływy pracy do Canva, aby każdy mógł z nich korzystać z większym kontekstem. Kodowanie nie jest potrzebne! Połącz swoje ulubione narzędzia jednym kliknięciem i pozwól Workflow Builder przejąć kontrolę.

uwaga: Workflow Builder to płatna funkcja dostępna w subskrypcjach Slack Pro, Business+ i Enterprise

**W przeciwieństwie do ClickUp, Slack nie oferuje funkcji śledzenia zadań ani wizualizacji

Zwycięzca: ClickUp jest tutaj zdecydowanym zwycięzcą, ponieważ nie wymaga integracji zewnętrznych aplikacji do zrobienia zadań i projektów.

ClickUp vs. Slack: Plany cenowe

Przyjrzyjmy się, jak ClickUp i Slack wypadają w porównaniu pod względem funkcji, które dostarczają dla każdego poziomu swoich planów cenowych:

ClickUp Slack Funkcje Free Forever: Nielimitowane zadania5 przestrzeni100 folderówNieograniczone widoki niestandardowe100 MB miejsca na pliki3 tabliceWiele widoków, takich jak Lista, Tablica, Kalendarz itp.50+ natywnych integracjiŚledzenie czasuUwierzytelnianie dwuskładnikowePrzypisywanie komentarzySmart powiadomienia24/7 wsparcie techniczne Funkcje Free:90 dni historii wiadomości10 integracji aplikacji lub opublikowanych przepływów pracy1:1 spotkania audio i wideo1:1 wiadomości z osobami spoza organizacjiTwórz i współpracuj nad dokumentami tylko w kanałach i DM1 przestrzeń roboczaDostęp do wiadomości i plików: 90-dniowy dostępIntegracje i inne aplikacje: 10 Funkcje:Nieograniczone miejsce na dane, integracje i pulpity nawigacyjneGoście z uprawnieniamiNieograniczone wykresy Gantta i pola niestandardoweKalkulacje kolumnoweE-mail w ClickUpZespoły (grupy użytkowników)Natywne śledzenie czasuCele i portfeleWidok formularzaZarządzanie zasobamiZgodność z AIKompatybilność z 24/7 wsparciemCzat na żywo Funkcje:Nieograniczona historia wiadomościNieograniczone integracje aplikacji i przepływy pracyGrupowe spotkania audio i wideoGrupowe wiadomości z osobami spoza organizacjiTwórz i współpracuj nad dokumentami w dowolnym miejscu1 obszar roboczy Funkcje Business: Nielimitowane zespołyEksportowanie niestandardoweZaawansowane udostępnianie publiczne, automatyzacja i zaawansowane pulpityZaawansowane śledzenie czasuGranularne szacowanie czasuParametry czasuZarządzanie obciążeniem pracąTerminarze i mapy myśliFoldery celówKompatybilność z AIWebhooki, e-mail, SMS, integracjeGoogle Single Sign-OnSMS dla uwierzytelniania dwuskładnikowego24/7 wsparcieCzat na żywo Funkcje Business+:Nieograniczona historia wiadomościNieograniczone integracje aplikacji i przepływy pracyGrupowe spotkania audio i wideoGrupowanie wiadomości z osobami spoza organizacjiTworzenie i współpraca nad dokumentami w dowolnym miejscu1 obszar roboczy99.gwarantowany czas działania na poziomie 99%Prowizjonowanie i usuwanie użytkownikówPojedyncze logowanie oparte na SAMLEksport danych dla wszystkich wiadomości Funkcje Enterprise:Białe etykietyUstawienia uprawnień + udostępnianieLogika warunkowa w formularzachEnterprise APINieograniczone role niestandardoweWspółdzielenie zespołowe dla przestrzeniWyszukiwanie uniwersalneDomyślne widoki osobisteDostępne SSO i HIPAAJednokrotne logowanie (SSO)Udostępnianie SCIMNiestandardowe obciążenie w obciążeniu roboczymSzkolenie na żywo w zakresie wdrażaniaMenedżer sukcesu klientaDostęp do usług zarządzanychRezydencja danych w USA, UE i APACKompatybilność z AIFormularze: Branding i niestandardoweUwaga: Dodatek ClickUp Brain można dodać do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka miesięcznie Enterprise Grid: Nieograniczona historia wiadomościNieograniczone integracje aplikacji i przepływy pracyGrupowe spotkania audio i wideoGrupowe wiadomości z osobami spoza organizacjiTwórz i współpracuj nad dokumentami w dowolnym miejscuNieograniczone obszary robocze99.gwarantowany czas działania na poziomie 99%Aprowizowanie i usuwanie użytkownikówObsługa wielu konfiguracji SAMLEksport danych dla wszystkich wiadomościObsługa zapobiegania utracie danych, e-discovery i dostawców kopii zapasowych offlineWspółpraca nad wiadomościami i plikami zgodna z HIPAAWbudowany katalog pracowników Notatka: Dostępny dodatek Slack AI

Zwycięzca: _ClickUp oferuje bardziej zaawansowane funkcje niż Slack we wszystkich planach

Powiązane porównania

Poniżej porównaliśmy Slack z kilkoma innymi popularnymi narzędziami, których ludzie używają do zwiększania wydajności swojej pracy. Zobaczmy, jak Slack wypada w porównaniu z każdym z nich:

Slack vs Asana : Jeśli chcesz prowadzić komunikację z zespołem w czasie rzeczywistym, w tym wykonywać połączenia głosowe i wideo, Slack jest lepszym wyborem. Asana to narzędzie do zarządzania projektami, które można zintegrować ze Slackiem

Slack vs Mattermost :Mattermost to platforma współpracy typu open source która jest przydatna dla zespołów technicznych i operacyjnych poszukujących solidnych funkcji prywatności i bezpieczeństwa. Z kolei Slack umożliwia organizacjom komercyjnym o dowolnej wielkości i skali organizowanie pracy, czatowanie, udostępnianie plików itp

Slack vs Monday : Slack to platforma komunikacyjna typu "wszystko w jednym", która oferuje proste i pomocne funkcje, takie jak bezpośredni czat, udostępnianie kanałów, rozmowy audio lub wideo na żywo itp. Dla porównania, Monday to narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala zarządzać i usprawniać cykle pracy w biznesie. Monday skłania się ku zarządzaniu zadaniami, w przeciwieństwie do samej współpracy

Slack vs e-mail : Slack jest bardziej jak komunikator internetowy, ponieważ umożliwia dyskusje w czasie rzeczywistym, podczas gdy e-mail jest bardziej asynchroniczny i najlepiej nadaje się do omawiania pomysłów, które wymagają większej głębi i nie są pilne

Slack vs Microsoft Teams : Zarówno Slack, jak i Microsoft Teams są podobne pod względem interfejsu użytkownika, funkcji i użyteczności. Jeśli chcesz znaleźć wszystkie rozmowy związane z pracą w jednym miejscu, "zespoły" w Microsoft Teams lub "kanały" w Slack pięknie spełniają swoje zadanie

Slack vs Google Chat : Korzystanie z Google Chat ma sens, jeśli korzystasz już z obszaru roboczego Google. Wcześniej znany jako Hangouts, Google Chat jest bezpiecznym narzędziem komunikacyjnym stworzonym dla Teams. Członkowie Teams mogą udostępniać pliki, czatować i prowadzić rozmowy wideo w Google Meet. Slack również łączy ludzi, narzędzia i informacje w jednym miejscu i umożliwia korzystanie z aplikacji na komputerze, telefonie komórkowym lub w przeglądarce - wybór należy do Ciebie

ClickUp vs. Slack na Reddicie

Udaliśmy się na Reddit, aby dowiedzieć się, co ludzie wolą: Slack vs. ClickUp. Kiedy wyszukujesz ClickUp vs. Slack na Reddicie większość użytkowników zgadza się, że używają ClickUp do prawie wszystkiego - czy to CRM, formularzy, czatu czy śledzenia czasu:

_Używam ClickUp (zwłaszcza z niestandardowymi polami i widokami) do prawie wszystkiego. Zamiast Slacka, używam widoków konwersacji (kanałów czatu) w ClickUp. Zamiast oddzielnego CRM, używam niestandardowych pól, takich jak "wartość transakcji" w ClickUp. Mimo że ClickUp nazywa każdą listę lub wpis na tablicy zadaniem, może to być również kontakt, artykuł na stronie internetowej, kampania marketingowa lub projekt. W ten sposób nie musisz płacić za wiele narzędzi i możesz znaleźć wszystkie ważne informacje w jednym miejscu

Inni użytkownicy Reddita zauważają, że Slack to świetne narzędzie do komunikacji błyskawicznej:

_Slack może na pierwszy rzut oka wyglądać jak kolejne narzędzie do przesyłania wiadomości, ale w rzeczywistości jest to potężna platforma usprawniająca komunikację i zarządzanie projektami w każdym środowisku biznesowym

**Które narzędzie do współpracy w Teams jest najlepsze: ClickUp czy Slack?

Głosy zostały oddane i mamy zwycięzcę!

W ostatecznym starciu pomiędzy ClickUp i Slack, ClickUp jest lepszym rozwiązaniem narzędziem do zarządzania projektami i komunikacji w miejscu pracy .

Ale czy ClickUp może zastąpić Slack? Jesteśmy przekonani, że tak! Trzeba przyznać, że Slack wyrobił sobie markę w kategorii komunikatorów internetowych. Jest on jednak daleki od doskonałości. To, co nadrabia w komunikacji w czasie rzeczywistym, brakuje mu w zarządzaniu projektami i zadaniami. Ponadto jest droższy, a istnieje wiele godnych polecenia aplikacji Alternatywy dla Slacka do prowadzenia komunikacji bez wysiłku.

Z drugiej strony, ClickUp nadrabia wszystkie obszary, w których Slack nie spełnia oczekiwań: automatyzacja cyklu pracy i tworzenie zawartości w oparciu o AI, funkcje współpracy, szablony do zarządzania projektami, raportowanie i spostrzeżenia oraz możliwości integracji, by wymienić tylko kilka!

W przeciwieństwie do innych narzędzi do komunikacji w zespole, ClickUp jest wyposażony w solidne funkcje zarządzania projektami, rozbudowane opcje niestandardowe i płynne możliwości integracji. Co najważniejsze, ClickUp oferuje integrację ze Slackiem za pomocą jednego kliknięcia, której można używać z bogatszą w funkcje platformą do zarządzania projektami ClickUp.

Wszystkie te możliwości łączą się w ClickUp, aby poprawić doświadczenie pracy Teams. Co więcej, pomagają one stworzyć poczucie wspólnego celu i głębszych połączeń - niezbędnych w dzisiejszym cyfrowo połączonym środowisku biznesowym.

Ale nie wierz nam na słowo. Zapoznaj się z demonstracją potężnych funkcji, które omówiliśmy w tym artykule. Zacznij od zapisując się do ClickUp już dziś.