10 najlepszych narzędzi do automatyzacji procesów agencjonalnych w [roku] do automatyzacji cyklu pracy

Wszyscy mieliśmy takie dni w pracy, kiedy nasze zadania przypominały grę w „Whack-a-Mole”. Kończysz jedno, a nagle pojawia się pięć kolejnych. Często to nie złożoność pracy Cię przytłacza, ale niekończące się, ręczne i powtarzalne procesy, które pochłaniają godziny i energię.

Według McKinsey nawet 30% godzin obecnie przepracowanych w gospodarce Stanów Zjednoczonych można by zautomatyzować.

Jedną z technologii napędzających tę zmianę jest automatyzacja procesów agencyjnych.

Narzędzia do automatyzacji procesów agencjalnych łączą sztuczną inteligencję agencjalną, generatywną sztuczną inteligencję i agentów automatyzacji w celu obsługi powtarzalnych zadań, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie skupić się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów.

Przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom.

Aby pomóc Ci znaleźć odpowiednie narzędzie, porównaliśmy najlepsze z nich, podkreślając ich najlepsze zastosowania, kluczowe funkcje, modele cenowe i oceny użytkowników.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowa automatyzacja cyklu pracy oparta na AI dla zespołów każdej wielkości zarządzających szybko zmieniającymi się projektami. Zarządzanie projektami i zadaniami oparte na sztucznej inteligencji, agenci AI, automatyzacja bez kodowania Free Forever; możliwość dostosowania do potrzeb Enterprise UiPath Automatyzacja procesów na poziomie Enterprise dla średnich i dużych organizacji Kreator agentów dla inteligentnych botów, eksploracja procesów i zadań, bezpieczeństwo na poziomie Enterprise Plany płatne zaczynają się od 25 USD miesięcznie. Beam AI Automatyzacja decyzji oparta na danych dla zespołów ds. danych i operacji w start-upach lub Enterprise Gotowe i niestandardowe agenty AI, wyzwalacze API i Slack, integracje z Snowflake i BigQuery. Niestandardowe ceny n8n Złożone, niestandardowe automatyzacje dla zespołów technicznych i działów IT w małych i średnich przedsiębiorstwach lub korporacjach. Ponad 500 integracji i ponad 600 szablonów, modułowy kreator agentów oparty na węzłach, elastyczność open source. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 28 USD miesięcznie. Zapier Automatyzacja cyklu pracy bez kodowania w różnych aplikacjach dla małych i średnich zespołów Ponad 8000 integracji aplikacji, generator cyklu pracy oparty na AI i narzędzia chatbot, zgodność z SOC 2, dostęp oparty na rolach Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 29,99 USD miesięcznie. Adept AI Automatyzacja Enterprise oparta na języku naturalnym dla średnich i dużych przedsiębiorstw Wielomodalna AI, rozumowanie i planowanie cyklu pracy Niestandardowe ceny Uniphore Cykl pracy na skalę przedsiębiorstwa i wieloetapowa automatyzacja dla dużych przedsiębiorstw Interfejs projektowania wizualnego oparty na BPMN, wielomodalne wnioskowanie i weryfikacja Niestandardowe ceny CrewAI Koordynacja cyklu pracy z udziałem wielu agentów dla start-upów technicznych i zespołów badawczo-rozwojowych Enterprise Zespoły wielu agentów AI, projektowanie cykli pracy metodą „przeciągnij i upuść” oraz oparte na kodzie, ponad 1200 integracji aplikacji. Niestandardowe ceny Automation Anywhere Automatyzacja procesów agentowych klasy Enterprise dla średnich i dużych przedsiębiorstw Silnik wnioskowania procesowego (PRE), automatyzacja dokumentów, integracja z systemami ERP i bazami danych Niestandardowe ceny Vonage AI Studio Obsługa klienta i wsparcie techniczne oparte na AI dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zespołów obsługi klienta w dużych firmach. Wirtualni agenci wielokanałowi, silnik AI i NLU oparty na wiedzy, integracja z Salesforce Niestandardowe ceny

Czym jest automatyzacja procesów agencjonalnych i jak działa?

Automatyzacja procesów agentowych (APA) wykorzystuje autonomiczne agenty AI do rozumowania, podejmowania decyzji i wykonywania wieloetapowych cykli pracy w różnych systemach w celu zakończenia procesów biznesowych. Wykracza ona poza tradycyjną automatyzację, wykorzystując agentów, którzy potrafią zrozumieć kontekst, a nawet dostosować się do zmian.

Oto kolejne kroki:

Wykrywanie i wprowadzanie danych → Agenci AI zbierają sygnały z aplikacji, dokumentów, systemów automatyzowanych lub interakcji z klientami, aby zainicjować przetwarzanie danych.

Rozumowanie i podejmowanie decyzji → Dzięki przetwarzaniu języka naturalnego, uczeniu maszynowemu i modelom decyzyjnym określają one najlepszy kolejny krok.

Wykonanie działań i zadań → Agenci inicjują wieloetapowe zautomatyzowane cykle pracy między różnymi narzędziami, interfejsami API lub połączonymi systemami.

Uczenie się i dostosowywanie → Agenci ci z czasem poprawiają swoje wyniki, ucząc się na podstawie informacji zwrotnych, błędów i wyników.

🫸🏻 Uwaga: Przed wyborem narzędzia zdecyduj, jakiego rodzaju agenci AI są Ci faktycznie potrzebni. Niektóre platformy doskonale sprawdzają się w przypadku agentów na poziomie zadań, którzy wykonują proste czynności, podczas gdy inne oferują wsparcie dla agentów rozumujących, którzy planują wieloetapowe cykle pracy, lub agentów autonomicznych, którzy działają w ramach całych aplikacji. Dopasowanie typu agenta do konkretnego zastosowania znacznie poprawi wskaźniki powodzenia i zmniejszy nakłady na konserwację.

Przyjrzyjmy się szczegółowo każdemu z narzędzi z naszej listy.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej automatyzacji cyklu pracy opartej na AI)

ClickUp znacznie wykracza poza tradycyjne zarządzanie projektami. Jest to pierwsze na świecie zintegrowane narzędzie do automatyzacji procesów agencyjnych i obszaru roboczego opartego na sztucznej inteligencji.

Połącz wiedzę, zarządzanie projektami, zadania, AI i współpracę w czasie rzeczywistym w jednym obszarze roboczym dzięki ClickUp.

Uzyskaj pamięć i kontekst w całym obszarze roboczym ClickUp dzięki ClickUp Brain.

ClickUp Brain obsługuje wszystkie funkcje AI ClickUp. Jest głęboko zintegrowany z Twoim obszarem roboczym i rozumie Twoje zadania, projekty, zależności, priorytety i dokumenty. Dzięki pełnej świadomości Twoich cykli pracy generuje bogate w kontekst informacje, a nie izolowane wyniki.

Ponieważ jest ono natywnie wbudowane w Twoje obszary robocze, może automatycznie generować szczegółowe procedury operacyjne (SOP) i briefy w oparciu o kontekst projektu.

Ponadto może on dostarczać sugestie dotyczące zadań, podsumowywać wątki czatu, transkrybować spotkania, generować teksty marketingowe, sugerować automatyzacje w oparciu o cykle pracy i wiele więcej.

Uzyskaj wgląd w cały obszar roboczy dzięki ClickUp Brain.

W przypadku istniejących procesów ClickUp Brain rozpoznaje powtarzalne ścieżki i pętle zatwierdzania. Pomaga to zidentyfikować obszary, w których automatyzacja może przynieść największą wartość.

Zautomatyzuj procesy i skaluj wydajnie dzięki ClickUp Automatyzacji.

Po zdefiniowaniu cykli pracy ClickUp Automations pomaga ustawić odpowiednie reguły, aby zapewnić ich płynne działanie w tle. Możesz zacząć od gotowego szablonu lub równie szybko stworzyć niestandardową automatyzację bez konieczności pisania kodu.

Zautomatyzuj zadania i aktualizacje dzięki ponad 100 gotowym szablonom automatyzacji cyklu pracy ClickUp.

Proste automatyzacje można tworzyć za pomocą wyzwalacza i akcji, np. wysyłania powiadomienia o zbliżającym się terminie lub zmiany statusu po przypisaniu zadania. Warunki to opcjonalne filtry stosowane w automatyzacjach, które muszą być uruchamiane tylko wtedy, gdy spełnione są określone kryteria.

Możesz również ustawić wiele działań i zmienić ich kolejność w zależności od potrzeb w przypadku wieloetapowych cykli pracy. Na przykład, gdy status zadania zmienia się na „Gotowe do przeglądu”, ponowne przypisanie do kontroli jakości, dodanie obserwujących, ustawienie terminu wykonania i wysłanie powiadomienia mogą stanowić część jednej automatyzacji.

Twórz agentów AI bez kodowania, którzy samodzielnie zakończą procesy.

ClickUp AI Agents, Automatyzacje i ClickUp Brain współpracują ze sobą, aby przekształcić ręczne cykle pracy w inteligentne sekwencje oparte na decyzjach.

Agenci ci działają jak partnerzy automatyzacji, którzy rozumieją kontekst i zapewniają ciągłość pracy. Wystarczy aktywować agenta, opisać pożądany wynik, a ClickUp Brain wygeneruje odpowiedni przepływ logiczny w tle.

Powiedz ClickUp Brain prostym językiem, czego potrzebujesz, a pomoże Ci stworzyć automatyzacje lub inteligentne cykle pracy oparte na Twoich cyklach pracy.

Agenci w ClickUp rozumieją kontekst zadań, pól, formularzy, statusów i innych elementów, dzięki czemu mogą działać autonomicznie. Dzięki dostępowi do bazy danych mogą nawet odpowiadać na zapytania klientów i przekierowywać je do ludzi, gdy decyzja wymaga głębszej wiedzy specjalistycznej.

Oto jak w mniej niż 20 minut stworzyć niestandardowego agenta w ClickUp ⬇️

Najlepsze funkcje ClickUp:

Ograniczenia ClickUp

Zapoznanie się z wieloma dostępnymi funkcjami może zająć użytkownikom trochę czasu.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Jordan Patrick, dyrektor ds. produktów w firmie Harness, pisze w recenzji na TrustRadius:

Przejście na ClickUp dla wszystkich zespołów zapewniło scentralizowane centrum dla wszystkich naszych zespołów i użytkowników, umożliwiające organizowanie własnej pracy, a jednocześnie śledzenie projektów innych zespołów. Zestaw funkcji i narzędzi oferowanych przez ClickUp doskonale nadaje się dla działów obsługi klienta, sprzedaży i rozwoju, umożliwiając wydajne i skuteczne zarządzanie projektami w całej firmie!

2. UiPath (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów na poziomie Enterprise)

za pośrednictwem UiPath

UiPath powstało jako tradycyjne narzędzie do automatyzacji procesów robotycznych (RPA), ale z czasem przekształciło się w pełnoprawną platformę do automatyzacji zarządzania projektami dla dużych organizacji.

W ramach tego narzędzia można użyć Agent Builder do projektowania inteligentnych botów, które potrafią podejmować złożone decyzje, a nie tylko przestrzegać ustalonych reguł. Można również włączyć wkład ludzki, aby stworzyć hybrydowe cykle pracy, które są bardziej elastyczne i adaptacyjne.

Funkcje eksploracji procesów dostępne w tym narzędziu pozwalają określić potencjał zwrotu z inwestycji w automatyzację określonych procesów, dzięki czemu można skupić się na obszarach o największym znaczeniu. Ponadto eksploracja zadań pomaga wskazać konkretne zadania, które mogą skorzystać z automatyzacji opartej na AI.

Najlepsze funkcje UiPath

Scentralizuj planowanie i monitorowanie procesów automatyzacji w całej organizacji dzięki UiPath Orchestrator.

Uzyskaj gotowe złącza i interfejsy API dla aplikacji Enterprise, w tym SAP, Oracle, Salesforce i ServiceNow.

Zapewnij zgodność z funkcjami bezpieczeństwa klasy korporacyjnej, kontrolą dostępu opartą na rolach, ścieżkami audytu itp.

Ograniczenia UiPath

W przypadku tworzenia cykli pracy opartych na interfejsie użytkownika automatyzacja może ulec zakłóceniu w przypadku zmian elementów interfejsu użytkownika lub rozdzielczości ekranu.

Ceny UiPath

Podstawowy : 25 USD miesięcznie

Standard : Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje UiPath

G2: 4,6 (ponad 7000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o UiPath?

Oto recenzja G2:

Narzędzia takie jak AI Center, Document Understanding i Autopilot pozwalają botom interpretować kontekst i podejmować dynamiczne działania. Fascynujące jest obserwowanie bota, który potrafi samodzielnie zdecydować, który proces uruchomić, zamiast czekać, aż dokładnie mu powiem, co ma zrobić.

Narzędzia takie jak AI Center, Document Understanding i Autopilot pozwalają botom interpretować kontekst i podejmować dynamiczne działania. Fascynujące jest obserwowanie bota, który potrafi samodzielnie zdecydować, który proces uruchomić, zamiast czekać, aż dokładnie mu powiem, co ma zrobić.

3. Beam AI (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji decyzji opartych na danych)

za pośrednictwem Beam AI

Dzięki Beam AI możesz przekształcić dane w zautomatyzowane decyzje. Istnieje możliwość wyboru spośród gotowych agentów, takich jak sortowanie wiadomości e-mail lub weryfikacja KYC, lub stworzenia agenta AI z niestandardowymi regułami.

Agenci AI mogą być aktywowani za pomocą wywołań API, zaplanowanych zdarzeń, a nawet wiadomości z narzędzi takich jak Slack i Gmail. Narzędzie tworzy również bezpośrednie połączenie z hurtowniami danych, takimi jak Snowflake lub BigQuery, aby sygnalizować rozbieżności w danych lub automatycznie zatwierdzać kroki cyklu pracy po weryfikacji danych.

Najlepsze funkcje Beam AI

Koordynuj cykle pracy z udziałem wielu agentów, korzystając z niezawodnej i dokładnej platformy Agent OS.

Określ jasne ścieżki działania dla agenta w oparciu o zadanie, kontekst i zewnętrzne wyzwalacze.

Ustaw warunki zakończenia, aby zatrzymać proces po zrobieniu zadania lub gdy wymaga ono ręcznej obsługi.

Mierz i poprawiaj niezawodność swoich agentów AI dzięki niestandardowym ramom oceny.

Limit Beam AI

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że narzędzie oferuje limit możliwości dostosowania agentów AI do konkretnych wymagań biznesowych.

Ceny Beam AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Beam AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

4. n8n (najlepsze do tworzenia złożonych, niestandardowych automatyzacji)

za pośrednictwem n8n

n8n wykorzystuje modułowy, oparty na węzłach redaktor wizualny. Każdy węzeł wykonuje zadanie (wyzwalacz, logika, wywołanie API, akcja AI itp.), a cykle pracy są tworzone krok po kroku poprzez łączenie tych węzłów.

Pozwala to na projektowanie niestandardowej logiki, dodawanie własnego kodu, a nawet samodzielne hostowanie, aby zachować pełną kontrolę nad infrastrukturą i prywatnością danych.

Ponadto zaawansowane cykle pracy można tworzyć z wykorzystaniem warunków (if/else, switch), pętli, podziałów, scalania i obsługi błędów, a nie tylko prostych łańcuchów wyzwalacz-akcja.

Automatyzacja cyklu pracy oparta na AI pozwala również dodać warstwę inteligencji do zadań mechanicznych, dzięki czemu cykle pracy mogą interpretować dane podczas ich przenoszenia i decydować o dalszych działaniach na podstawie wyników AI.

Najlepsze funkcje n8n

Debuguj w czasie rzeczywistym dzięki logom wykonania na żywo, natychmiastowym powtórkom, ręcznym uruchomieniom, ścieżkom błędów i wbudowanym narzędziom do rozwiązywania problemów.

Szybko rozpocznij pracę dzięki ponad 600 gotowym do użycia szablonom społecznościowym dla chatbotów, robotów indeksujących dane i innych zastosowań.

Uruchom wiele połączonych automatyzacji, które obsługują różne części procesu i współpracują ze sobą.

Ograniczenia n8n

Niektóre integracje wymagają ręcznej konfiguracji lub wiedzy na temat API, co może stanowić wyzwanie dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej.

Ceny n8n

Bezpłatna wersja próbna

Wersja społecznościowa (GitHub): Free

Starter : ~ 28 USD/miesiąc (24 EUR/miesiąc)

Pro : ~ 69 USD/miesiąc (60 EUR/miesiąc)

Business : ~ 921 USD/miesiąc (800 EUR/miesiąc)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje n8n

G2: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o n8n?

Oto recenzja G2:

n8n zapewnia potężne i elastyczne narzędzie do automatyzacji cyklu pracy bez konieczności stosowania skomplikowanego kodowania. Podoba mi się, że jest to oprogramowanie typu open source, które można samodzielnie hostować i które oferuje szeroki zakres integracji.

n8n zapewnia potężne i elastyczne narzędzie do automatyzacji cyklu pracy bez konieczności stosowania skomplikowanego kodowania. Podoba mi się, że jest to oprogramowanie typu open source, które można samodzielnie hostować i które oferuje szeroki zakres integracji.

5. Zapier (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy między aplikacjami bez konieczności pisania kodu)

za pośrednictwem Zapier

Zapier to platforma automatyzacji bez kodowania dla zespołów, które chcą szybko skalować automatyzację. Pomaga w automatycznej klasyfikacji zgłoszeń IT, kwalifikowaniu potencjalnych klientów, podsumowywaniu wiadomości e-mail lub tworzeniu połączeń z platformami chatbotów w celu uzyskania automatycznego wsparcia.

Dzięki Zapier możesz zacząć od gotowych szablonów lub po prostu opisać swój pomysł prostym językiem, aby wygenerować cykl pracy. To, co sprawia, że jest to niezawodne narzędzie, to szeroki zakres integracji i łatwe w użyciu narzędzia, takie jak Canva, Tabele i Interfaces.

W przypadku większych zespołów Zapier dodaje funkcje kontroli Enterprise. Otrzymujesz uprawnienia oparte na rolach, ścieżki audytu, zgodność z SOC2, SSO i pełną obserwowalność, dzięki czemu zarządzanie i bezpieczeństwo nadążają za automatyzacją.

Najlepsze funkcje Zapier

Twórz niestandardowe agenty AI, które działają w całym stosie, korzystając z narzędzia AI Agents.

Szybko zautomatyzuj tworzenie cykli pracy za pomocą opartego na AI narzędzia Zap Builder.

Zapewnij agentom trwałą pamięć i ograniczenia w celu zapewnienia wsparcia dla wieloetapowego rozumowania.

Pozwól agentom pobierać kontekst z dokumentów, URL, poprzednich wyników itp. i podejmować decyzje bez konieczności sztywnego kodowania reguł.

Uzyskaj dostęp do zawsze aktywnych agentów, które mogą być wyzwalane przez webhooki, przychodzące wiadomości, przesłane formularze, aktualizacje CRM, przesłane pliki i zaplanowane interwały.

Ograniczenia Zapier

Niektóre integracje mogą być nieco ograniczone, jeśli potrzebujesz zaawansowanej logiki warunkowej lub złożonych wieloetapowych cykli pracy.

Ceny Zapier

Free

Professional : 29,99 USD/miesiąc

Zespół : 103,50 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2 : 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zapier?

Oto recenzja G2:

Platforma pozwala zaoszczędzić czas poprzez zmniejszenie obciążenia pracą ręczną i zwiększenie wydajności operacyjnej. Co najważniejsze, jest łatwa we wdrożeniu i można ją w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb, oferując elastyczność niezbędną do zarządzania złożoną logiką i cyklami pracy w wielu aplikacjach.

Platforma pozwala zaoszczędzić czas poprzez zmniejszenie obciążenia pracą ręczną i zwiększenie wydajności operacyjnej. Co najważniejsze, jest łatwa we wdrożeniu i można ją w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb, oferując elastyczność niezbędną do zarządzania złożoną logiką i cyklami pracy w wielu aplikacjach.

6. Adept AI (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cykli pracy w Enterprise opartej na języku naturalnym)

Główną misją Adept AI jest tworzenie agentów, którzy potrafią korzystać z oprogramowania tak samo jak ludzie. Platforma wykorzystuje podejście full-stack i łączy ogromne zbiory danych szkoleniowych oraz multimodalne modele AI, które rozumieją zarówno obrazy, jak i tekst.

Reagując zarówno na komendy tekstowe, jak i głosowe, agenci mogą poruszać się po stronie internetowej, wprowadzać dane do formularzy, przeszukiwać strony internetowe, filtrować arkusze kalkulacyjne oraz rozumieć wykresy, tabele itp. Warstwa komputerowego widzenia pozwala im identyfikować elementy interfejsu użytkownika i rozumieć układy przestrzenne, dzięki czemu mogą z łatwością korzystać z przycisków, list rozwijanych, pól wprowadzania danych i złożonych widżetów.

Narzędzie zostało stworzone, aby współpracować z ludźmi, a nie ich zastępować. Może zatrzymać się, aby poprosić o wyjaśnienia, gdy coś jest niejasne, zażądać brakujących informacji, wyświetlić wykonywane kroki lub potwierdzić ważne działania przed kontynuowaniem.

Najlepsze funkcje Adept AI

Zamień proste polecenie w języku naturalnym w zakończony, wieloetapowy cykl pracy, który działa w kilku narzędziach.

Uzyskaj elastyczne, dynamiczne agenty, które wybierają różne ścieżki w przypadku awarii i naprawiają błędy.

Zautomatyzuj wieloetapowe cykle pracy za pomocą agentów, którzy mogą przechodzić między zakładkami, aktualizować arkusze kalkulacyjne o najnowsze dane, synchronizować pola między dwoma narzędziami, kopiować dane CRM do systemu ERP i nie tylko.

Ograniczenia Adept AI

Podejście full-stack sprawia, że wdrożenie jest wolniejsze i bardziej zasobochłonne w porównaniu z lekkimi narzędziami do automatyzacji.

Ceny Adept AI /AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Adept AI

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oceniając narzędzia APA, nie ograniczaj się do podstawowej automatyzacji zadań i sprawdź, jak dobrze wykorzystują one agenty LLM do interpretacji ekranów, rozumienia nieustrukturyzowanych danych wejściowych i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Najlepsze platformy łączą rozumowanie LLM z możliwościami działania na poziomie interfejsu użytkownika, zapewniając agentów, którzy nie tylko myślą, ale także działają, nawet gdy cykle pracy obejmują nieuporządkowane interfejsy lub środowiska wieloaplikacyjne.

7. Uniphore (najlepsze rozwiązanie dla cykli pracy na skalę Enterprise i automatyzacji wieloetapowej)

za pośrednictwem Uniphore

Uniphore to platforma chmura z dedykowaną warstwą agencją, wdrażająca agentów AI i aplikacje dostosowane do obsługi klienta, sprzedaży, marketingu i transformacji HR. Pomaga firmom zautomatyzować i usprawnić rozmowy z klientami.

Zamiast po prostu przekształcać rozmowy w transkrypcje, rozumie intencje, wykrywa emocje i wykorzystuje agentów AI do kierowania zespołami serwisowymi w czasie rzeczywistym. Może pobierać dane, automatyzować rutynowe kroki, tworzyć podsumowania i sugerować najlepsze kolejne działania podczas rozmowy.

Dla zespołów obciążonych ręczną pracą związaną z obsługą posprzedażową lub niespójnymi doświadczeniami klientów, Uniphore oferuje jaśniejszy i szybszy sposób obsługi rozmów. Wynikiem jest szybsze rozwiązanie, płynniejszy cykl pracy i interakcje, które są bardziej naturalne zarówno dla klientów, jak i agentów.

Najlepsze funkcje Uniphore

Zbuduj bibliotekę agentów do wnioskowania, badań i wykonywania zadań w warstwie agentycznej.

Wdrażaj aplikacje AI w sposób modułowy w chmurze publicznej, prywatnej lub lokalnej.

Koordynuj cykle pracy z udziałem wielu agentów za pomocą interfejsu wizualnego opartego na standardzie BPMN.

Dostarczaj gotowe do wdrożenia aplikacje AI, aby uzyskać szybkie wyniki.

Kieruj działaniami agentów na żywo w czasie rzeczywistym dzięki wsparciu opartemu na AI, które dostosowuje się do każdej rozmowy.

Ograniczenia Uniphore

Modyfikowanie atrybutów wymaga znajomości języka SQL, co powoduje niepotrzebną złożoność.

Ceny Uniphore

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Uniphore

G2 : 4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

8. CrewAI (najlepsze rozwiązanie do koordynacji cyklu pracy z udziałem wielu agentów)

za pośrednictwem CrewAI

CrewAI pozwala tworzyć zespoły agentów AI w celu automatyzacji zadań i złożonych, wieloetapowych cykli pracy. Każdemu agentowi można przypisać określoną rolę, np. badacza, pisarza, analityka itp. Następnie wielu agentów współpracuje, deleguje zadania i wspólnie pracuje nad osiągnięciem większego celu, podobnie jak prawdziwy zespół.

Platforma posiada wbudowane narzędzia do automatyzacji stron internetowych, scrapingu stron internetowych, przetwarzania danych i integracji API, z których mogą korzystać agenci. Ponadto agenci mogą zachować pamięć i kontekst między zadaniami i interakcjami, co sprawia, że są one przydatne w złożonych cyklach pracy, gdzie znaczenie ma kontekst z przeszłości.

Platforma jest również elastyczna: można ją uruchomić w chmurze, samodzielnie hostować lub wdrożyć lokalnie, w zależności od konkretnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i zgodności. Dzięki łatwemu w użyciu UI Studio oraz szablonom bez kodowania zarówno zespoły techniczne, jak i nietechniczne mogą z łatwością tworzyć automatyzacje agentowe.

Najlepsze funkcje CrewAI

Twórz automatyzacje oparte na zdarzeniach, które mogą obejmować proste kroki, logikę warunkową, wywołania narzędzi lub pełne ekipy, gdy jest to konieczne.

Twórz wyspecjalizowane agenty oparte na rolach, z określonymi rolami, wiedzą specjalistyczną i konkretnymi celami.

Śledź działania agentów, używane przez nich narzędzia, dane wejściowe/wyjściowe, czas działania i wykorzystanie zasobów.

Skróć długą historię zadań, podsumowując poprzedni kontekst, co pozwoli agentom na niezawodne wykonywanie wieloetapowych cykli pracy bez przekraczania okna kontekstowego modelu.

Zdefiniuj sekwencyjne lub równoległe cykle pracy z uporządkowaną kontrolą za pomocą CrewAI Flows.

Ograniczenia CrewAI

Narzędzie nadal ma dużą zależność od dużych modeli językowych, co oznacza, że jakość wyników może się różnić.

Ceny CrewAI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CrewAI

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

9. Automation Anywhere (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów agentowych opartych na AI na poziomie Enterprise)

za pośrednictwem automatyzacji Anywhere

Automation Anywhere wykorzystuje silnik wnioskowania procesowego, który umożliwia agentom wnioskowanie, planowanie i podejmowanie decyzji uwzględniających kontekst, zamiast po prostu wykonywać sztywne skrypty. Agenci ci działają w oparciu o cele i pracują w wielu systemach i źródłach danych, aby je osiągnąć.

Platforma została stworzona z myślą o koordynacji starszych wersji komputerów mainframe, aplikacji w chmurze, systemów ERP, baz danych, SaaS, interfejsów API itp. Dzięki temu jest to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw o zróżnicowanej infrastrukturze, w których procesy obejmują zarówno starsze, jak i nowsze systemy.

Platforma posiada również silnik automatyzacji dokumentów. Wyodrębnia on dane przy użyciu uczenia maszynowego i OCR, weryfikuje je i automatycznie przesyła do systemów niższego szczebla.

Najlepsze funkcje automatyzacji Anywhere

Zmapuj rzeczywisty przepływ pracy między zespołami i aplikacjami oraz zaznacz możliwości automatyzacji zapewniające najwyższy zwrot z inwestycji dzięki funkcjom Process Discovery .

Projektuj, koordynuj i uruchamiaj zakończone cykle pracy obejmujące wiele systemów w ujednoliconym środowisku chmury platformy, aby zachować scentralizowaną kontrolę.

Użyj Automation Co-Pilot , aby być wyzwalaczem automatyzacji i wchodzić z nimi w interakcję bezpośrednio z poziomu aplikacji oraz przekazywać zadania botom w czasie rzeczywistym.

Dostosuj agentów AI, systemy, dane i zespoły, aby zapewnić płynne działanie dzięki Mozart Orchestrator.

Ograniczenia automatyzacji Anywhere

Wdrożenie jest złożone, więc ustawienie środowiska i przeszkolenie zespołów może potrwać kilka tygodni.

Ceny automatyzacji Anywhere

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Automation Anywhere

G2 : 4,5/5 (ponad 5600 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o automatyzacji Anywhere?

Oto recenzja Capterra:

Oszczędność czasu i wysiłku pozwoliła nam skupić się na ważniejszych aspektach naszej pracy, takich jak kontakt z uczniami i opracowywanie wartościowych planów lekcji. Widziałem, jak moi koledzy nauczyciele i pracownicy odetchnęli z ulgą, widząc, że zadania, które wcześniej zajmowały wiele godzin, są teraz zakończone automatycznie.

Oszczędność czasu i wysiłku pozwoliła nam skupić się na ważniejszych aspektach naszej pracy, takich jak kontakt z uczniami i opracowywanie wartościowych planów lekcji. Widziałem, jak moi koledzy nauczyciele i pracownicy odetchnęli z ulgą, widząc, że zadania, które wcześniej zajmowały wiele godzin, są teraz zakończone automatycznie.

10. Vonage AI Studio (najlepsze rozwiązanie do obsługi klienta opartej na AI i wirtualnych agentów)

za pośrednictwem Vonage AI

Dzięki Vonage AI otrzymujesz wirtualnych agentów opartych na AI, którzy mogą komunikować się z użytkownikami za pośrednictwem wielu kanałów, takich jak połączenia telefoniczne, SMS-y/wiadomości tekstowe, czat, WhatsApp i inne.

Automatyczne rozpoznawanie mowy, rozumienie języka naturalnego i funkcje zamiany tekstu na mowę pomagają w tworzeniu w pełni sterowanych głosem, konwersacyjnych cykli pracy.

Platforma integruje się z głównymi systemami CRM, takimi jak Salesforce, Microsoft Dynamics 365 i Zoho CRM, poprzez ujednoliconą platformę komunikacyjną i centrum kontaktowe. Po nadejściu połączenia lub czatu integracja CRM może wyświetlić rekord klienta, historię, poprzednie zgłoszenia lub transakcje, dzięki czemu agenci mają natychmiastowy dostęp do pełnego kontekstu przed udzieleniem odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Vonage AI Studio

Uzyskaj środowisko do tworzenia przepływów, które umożliwi zarówno użytkownikom technicznym, jak i nietechnicznym tworzenie przepływów konwersacji i procesów automatyzowanych bez konieczności kodowania.

Twórz agenty, które potrafią wykrywać intencje użytkowników, obsługiwać zmiany intencji w trakcie rozmowy oraz zarządzać błędami wprowadzania danych lub niejednoznacznymi odpowiedziami użytkowników.

Wykorzystaj interfejsy API komunikacyjne (głosowe, wiadomości, wideo), aby włączyć agentów i automatyzację opartą na technologii Vonage do szerszych cykli pracy.

Uprość tworzenie konwersacji i popraw dokładność poprzez integrację bazy wiedzy Enterprise.

Limitations of Vonage AI Studio

Niektóre integracje mogą wymagać niestandardowych złączy lub starannej konfiguracji, co może utrudnić wdrożenie w przypadku małych zespołów.

Ceny Vonage AI Studio

Niestandardowe ceny

Oceny Vonage AI Studio

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Jeśli rozważasz zakup platformy do automatyzacji procesów agencyjnych, oto kilka kluczowych funkcji, które warto wziąć pod uwagę:

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) : Wybierz narzędzie, które pozwala wydawać polecenia prostymi słowami dzięki zaawansowanym modelom językowym i NLP.

Wsparcie dla wieloetapowych cykli pracy : upewnij się, że Twoje narzędzie z łatwością zarządza kompleksowymi, wieloplatformowymi cyklami pracy w zakresie automatyzacji.

Integracje : Poszukaj płynnych integracji z Twoim stosem technologicznym, interfejsami API, istniejącymi systemami biznesowymi i platformami danych.

Kontrola z udziałem człowieka : wybierz narzędzia, które umożliwiają szybki nadzór i interwencję człowieka w razie potrzeby.

Zarządzanie i bezpieczeństwo : wybierz narzędzie z silnymi zabezpieczeniami, jeśli automatyzacja dotyczy danych wrażliwych. Pomyśl o ścieżkach audytu, kontrolach zgodności i dostępie opartym na rolach.

Kreatory typu low-code/no-code: poszukaj narzędzia z opcjami typu „przeciągnij i upuść” lub bez kodowania, aby każdy członek zespołu mógł szybko tworzyć i dostosowywać cykle pracy.

Korzyści płynące z automatyzacji procesów agencjonalnych

Dzięki narzędziom AI, które potrafią się uczyć, dostosowywać i koordynować, Twoje cykle pracy nie tylko działają szybciej, ale także stają się lepsze.

Oto niektóre z największych zalet APA:

Zminimalizuj nadmiarowość: uwolnij pracowników od ręcznej, powtarzalnej pracy, aby mogli skoncentrować się na bardziej wartościowych zadaniach.

Popraw dokładność i spójność: pozwól agentom AI obsługiwać procesy oparte na regułach z mniejszą liczbą błędów i wbudowaną możliwością audytu.

Skaluj złożone cykle pracy: koordynuj zadania w zautomatyzowanych systemach, aplikacjach i źródłach danych bez zwiększania nakładów.

Usprawnij proces podejmowania decyzji: Wykorzystaj silniki wnioskowania oparte na AI i funkcje automatyzacji do oceny danych, przewidywania wyników, śledzenia trendów rynkowych i rekomendowania kolejnych kroków.

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki nadzorowi ludzkiego: Pozwól agentom na wstrzymanie pracy w celu uzyskania wyjaśnień, eskalowanie wyjątków i potwierdzanie krytycznych działań w celu zmniejszenia ryzyka związanego z procesami.

Uruchamiaj kompleksowe cykle pracy: koordynuj wieloetapowe sekwencje w wielu narzędziach, od nawigacji i ekstrakcji po walidację i aktualizacje za pomocą : koordynuj wieloetapowe sekwencje w wielu narzędziach, od nawigacji i ekstrakcji po walidację i aktualizacje za pomocą agentów AI do zarządzania projektami.

Jakie są typowe zastosowania automatyzacji agentowej?

Automatyzacja agentowa sprawdza się tam, gdzie zespoły utknęły, wykonując te same powtarzalne zadania. Oto kilka codziennych obszarów, w których ułatwia ona życie:

📞 Obsługa klienta: agenci AI mogą natychmiast odpowiadać na rutynowe pytania, kierować klientów do opcji samoobsługi, zbierać potrzebne informacje i przekazywać tylko naprawdę złożone sprawy do agentów ludzkich. Możesz skrócić czas odpowiedzi, jednocześnie skupiając ludzką wiedzę specjalistyczną na tym, co naprawdę ważne.

💲 Zespoły finansowe: zatwierdzanie, uzgadnianie, walidacja danych, generowanie raportów i kontrole zgodności stają się szybsze i bardziej niezawodne, ponieważ agenci precyzyjnie obsługują ustrukturyzowane cykle pracy. Zmniejsza to ryzyko operacyjne i poprawia gotowość do audytu.

👥 Działy HR: Wdrażanie nowych pracowników, zapytania dotyczące zasad, rejestracja świadczeń i zarządzanie dokumentami nie będą się już piętrzyć. Cykle pracy oparte na AI koordynują wiele systemów, wysyłają przypomnienia, gromadzą informacje i zapewniają płynny przebieg procesu dla każdego nowego pracownika lub wniosku pracowniczego.

❤️ Operacje w służbie zdrowia: Zadania takie jak przetwarzanie roszczeń, przyjmowanie pacjentów, planowanie wizyt i sprawdzanie uprawnień są usprawnione. Agenci zmniejszają nakłady administracyjne, minimalizują błędy ludzkie i pomagają dostawcom usług medycznych poświęcić więcej czasu na opiekę kliniczną zamiast na papierkową robotę.

📈 Sprzedaż i marketing: Agenci wstępnie kwalifikują potencjalnych klientów, aktualizują systemy CRM, monitorują kampanie, śledzą sygnały z procesu sprzedaży i uruchamiają działania marketingowe w odpowiednim czasie. Dzięki temu operacje związane z przychodami są realizowane w tle, a sprzedawcy mają więcej czasu na rzeczywistą sprzedaż.

Jaka jest różnica między automatyzacją agentową, automatyzacją opartą na AI i RPA?

Terminy te mogą brzmieć podobnie, ale nie oznaczają tego samego. Każde z tych podejść rozwiązuje inny element układanki automatyzacji.

Zobacz ⬇️

Wymiar RPA Automatyzacja oparta na AI Automatyzacja agentowa Podstawowa funkcja Przestrzega reguł, naśladuje kliknięcia/naciśnięcia klawiszy Dodaje AI do rozpoznawania wzorców i przetwarzania języka naturalnego (NLP). Agenci myślą, planują, dostosowują się i działają autonomicznie. Obsługa danych Tylko dane strukturalne Obsługuje dane ustrukturyzowane + niektóre dane nieustrukturyzowane Obsługuje wszystkie typy danych z wykorzystaniem wnioskowania Podejmowanie decyzji Brak, tylko oparte na regułach Ograniczone, oparte na modelach AI Zaawansowane, wieloetapowe rozumowanie oparte na celach Zakres cyklu pracy Poziom zadań Poziom procesów Kompleksowe, między systemowe cykle pracy Rola człowieka Wysoka Moderuj Niski

W skrócie:

RPA = narzędzie przestrzegające reguł

Automatyzacja oparta na AI = inteligentny asystent

Automatyzacja agentowa = elastyczny współpracownik

Wyzwania i kwestie do rozważenia w zakresie APA

Automatyzacja agentowa ma ogromny potencjał, ale wiąże się również z pewnymi trudnościami. Przed podjęciem decyzji warto rozważyć następujące wyzwania:

Ustawienia wymagają wysiłku: APA nie jest rozwiązaniem typu „plug-and-play”, jak RPA. Potrzebne są jasne cele, solidne potoki danych i odpowiednie zarządzanie.

Dane mają znaczenie: jeśli wprowadzane dane są nieuporządkowane lub niekompletne, wyniki będą niewiarygodne.

Ludzie potrzebują czasu, aby się dostosować: przejście z procesów ręcznych na procesy oparte na AI może budzić obawy. Dobra komunikacja i szkolenia pomagają ułatwić tę transformację.

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie: ponieważ APA ma wpływ na wiele aplikacji i systemów, kontrola dostępu i ochrona danych nie mogą być traktowane jako kwestie drugorzędne.

Przejrzystość kosztów i zwrotu z inwestycji: Enterprise APA nie jest tania. Sztuczka polega na tym, aby wiedzieć, gdzie zapewnia największy zwrot, zanim zacznie się ją skalować.

Przyszłość rozwiązań do automatyzacji agentów

Automatyzacja agentowa zyskuje na popularności, ale droga do jej wdrożenia nie będzie wyglądać tak samo dla każdej firmy. Oto, co wynika z badań na temat kierunku, w którym zmierzamy:

Wdrażanie tych rozwiązań będzie postępować coraz szybciej, ale w sposób nierównomierny.

Według raportu McKinsey „The State of AI” około trzy czwarte firm stosuje już AI w co najmniej jednej ze swoich funkcji, a jej wykorzystanie stopniowo rośnie.

To samo stanie się w przypadku wdrożenia automatyzacji agentowej; pierwsi użytkownicy będą postępować szybko, a inni będą potrzebowali więcej czasu, aby włączyć ją do swoich głównych procesów.

Agenci przestaną być wykonawcami zadań, a staną się właścicielami wyników.

Nancy Xu, wiceprezes Salesforce AI, przewiduje: „

Przejdziemy od agentów-asystentów konwersacyjnych, którzy wykonują zadania, do agentów odpowiedzialnych za wyniki, którzy są głęboko osadzeni w strukturze pracy. Zamiast wydawać agentom polecenia, będziemy wyznaczać im cele. Niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę satysfakcji klientów, zwiększenie liczby potencjalnych klientów czy skrócenie czasu potrzebnego do rozwiązania problemu, agenci będą dynamicznie uczyć się koordynować działania ludzi, procesy i dane, aby osiągać wyniki dla Ciebie, działając proaktywnie w ramach Twojej firmy i posiadając głęboką świadomość organizacyjną.

Przejdziemy od agentów-asystentów konwersacyjnych, którzy wykonują zadania, do agentów odpowiedzialnych za wyniki, którzy są głęboko osadzeni w strukturze pracy. Zamiast wydawać agentom polecenia, będziemy wyznaczać im cele. Niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę satysfakcji klientów, zwiększenie liczby potencjalnych klientów czy skrócenie czasu potrzebnego do rozwiązania problemu, agenci będą dynamicznie uczyć się koordynować działania ludzi, procesy i dane, aby osiągać wyniki dla Ciebie, działając proaktywnie w ramach Twojej firmy i posiadając głęboką świadomość organizacyjną.

Wprowadź automatyzację agentową do swojego cyklu pracy dzięki ClickUp

Przyszłość pracy nie będzie zależała od tego, ile zadań uda Ci się wykonać w ciągu dnia. Będzie zależała od tego, jak inteligentnie te zadania zostaną zrobione. Automatyzacja procesów agencjalnych to przejście od ręcznego wykonywania zadań przez ludzi do współpracy z agentami opartymi na AI, które zwiększają możliwości zespołów.

Właśnie dlatego narzędzia takie jak ClickUp są tak ekscytujące. Pozwalają one przechowywać wszystko w jednym miejscu, dodają inteligentną automatyzację i sprawiają, że nieuporządkowane elementy pracy stają się znacznie łatwiejsze do zarządzania.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp i przekonaj się, jak płynnie może przebiegać Twój cykl pracy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Tradycyjne metody automatyzacji, takie jak RPA, opierają się na stałych regułach i skryptach, natomiast automatyzacja agentowa wykorzystuje agentów automatyzacji agentowej, którzy potrafią rozumować, dostosowywać się i podejmować decyzje w czasie rzeczywistym.

Tak. APA może przeprowadzić połączenie cykli pracy w działach finansów, kadr, IT, operacyjnych i obsługi klienta, umożliwiając automatyzację międzydziałową.

Większość platform APA obejmuje obsługę błędów, ścieżki eskalacji i ścieżki audytu, zapewniając rejestrowanie, oznaczanie i przekierowywanie wyjątków przy minimalnej interwencji człowieka i nadzorze ludzkim w razie potrzeby.

Sektory takie jak finanse, opieka zdrowotna, IT i obsługa klienta odnoszą największe korzyści z inteligentnej automatyzacji ze względu na złożone, powtarzalne i wymagające zgodności z przepisami procesy.

Oczywiście. Wiele narzędzi APA zostało zaprojektowanych z wykorzystaniem kreatorów bezkodowych lub niskokodowych, dzięki czemu są one dostępne dla start-upów i małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać bez zatrudniania dodatkowych pracowników.

Wiodące platformy spełniają standardy bezpieczeństwa klasy korporacyjnej, takie jak SOC 2, RODO i HIPAA, oferując dostęp oparty na rolach, szyfrowanie i szczegółowe dzienniki audytowe zapewniające bezpieczeństwo danych.