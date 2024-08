Jak wykorzystać sztuczną inteligencję do automatyzacji zadań

Nudne, powtarzalne zadania, takie jak podsumowywanie szczegółów rozmowy po każdej interakcji z klientem lub wielokrotne odpowiadanie na te same pytania, mogą obniżyć wydajność zespołu.

Ale dzięki sztucznej inteligencji (AI) możemy wreszcie pożegnać się z tymi przyziemnymi obowiązkami.

Co ciekawe badanie przeprowadzone przez firmę Gartner wykazało, że aż 80% kadry kierowniczej uważa, że automatyzację można zastosować do każdej decyzji biznesowej. Pokazuje to niesamowity potencjał dla organizacji, które integrują sztuczną inteligencję ze swoimi procesami.

Na tym blogu dokładnie zbadamy, czym jest automatyzacja zadań AI i jak można ją wykorzystać do modyfikacji sposobu działania organizacji. ⬇️

**Co to jest automatyzacja zadań AI?

Automatyzacja AI odnosi się do wykorzystania technologii sztucznej inteligencji do usprawnienia i wykonywania (powtarzalnych) zadań zwykle i tradycyjnie wykonywanych przez ludzi.

Podejście to odnosi się do niedoborów umiejętności i siły roboczej przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności operacyjnej; uwalniając pracowników od powtarzalnych zadań, pozwalając im skupić się na strategicznej pracy o wyższej wartości.

Rola i korzyści sztucznej inteligencji w automatyzacji zadań

Automatyzacja AI łączy w sobie przetwarzanie języka naturalnego (NLP), optymalizację procesów robotycznych (RPA), wizję komputerową i inne algorytmy uczenia maszynowego, które skutecznie automatyzują procesy biznesowe.

Wyszkolone na dużych zbiorach nieustrukturyzowanych danych, technologie te mogą wykonywać złożone zadania bez interwencji człowieka, podążając za predefiniowanymi regułami i dostosowując się do danych wejściowych w czasie rzeczywistym.

Modele uczenia maszynowego, które są trenowane na danych, identyfikują wzorce i generują prognozy.

Algorytmy NLP umożliwiają systemom rozumienie i generowanie ludzkiego języka, co ma kluczowe znaczenie dla aplikacji takich jak chatboty. Boty RPA naśladują ludzkie działania w celu wykonywania powtarzalnych zadań, podczas gdy wizja komputerowa przetwarza informacje wizualne w celu podejmowania decyzji na podstawie obrazów i filmów.

Wiele organizacji korzysta z automatyzacji AI do celów biznesowych, w różnych funkcjach, od marketingu do obsługa klienta .

Na przykład Amazon wykorzystuje sztuczną inteligencję w centrach realizacji zamówień do wykrywania uszkodzonych towarów, potroiwszy dokładność w porównaniu do ludzi. Wyszkolona na milionach zdjęć, sztuczna inteligencja oznacza niedoskonałe przedmioty do dalszej oceny, prowadząc do odsprzedaży, darowizny lub ponownego wykorzystania zamiast bezpośredniej wysyłki do klienta.

Korzyści z automatyzacji AI

Sztuczna inteligencja odgrywa wielowymiarową rolę, jeśli chodzi o automatyzację. Zobaczmy, jakie korzyści może ona przynieść Twojej firmie. 👀

Zwiększenie produktywności: Sztuczna inteligencja może obsługiwać powtarzalne zadania, pozwalając zespołom skupić się na ważniejszej pracy, która wymaga ludzkiej uwagi. Zmniejsza to ich obciążenie pracą i zwiększa produktywność oraz jakość ich pracy

Sztuczna inteligencja może obsługiwać powtarzalne zadania, pozwalając zespołom skupić się na ważniejszej pracy, która wymaga ludzkiej uwagi. Zmniejsza to ich obciążenie pracą i zwiększa produktywność oraz jakość ich pracy Ugruntowanie procesu decyzyjnego: Dostarczając dane do AI, możesz uzyskać pomoc w prognozowaniu, identyfikowaniu przyszłych trendów produktowych i uzyskiwaniu dostępu do informacji branżowych. Te spostrzeżenia i wzorce, których ludzkie oczy mogą nie zauważyć, pomagają usprawnić proces podejmowania decyzji

Dostarczając dane do AI, możesz uzyskać pomoc w prognozowaniu, identyfikowaniu przyszłych trendów produktowych i uzyskiwaniu dostępu do informacji branżowych. Te spostrzeżenia i wzorce, których ludzkie oczy mogą nie zauważyć, pomagają usprawnić proces podejmowania decyzji Oszczędność kosztów: Automatyzacja AI pomaga obniżyć koszty poprzez redukcję kosztów pracy, zwiększenie wydajności i minimalizację błędów. Optymalizuje wykorzystanie zasobów, usprawnia konserwację predykcyjną i usprawnia łańcuchy dostaw, zmniejszając w ten sposób straty logistyczne i przestoje

**Jakie zadania może zautomatyzować sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja może zautomatyzować wiele aspektów działalności biznesowej, począwszy od kilku prostych zadań (np. aktualizacji statusu) po złożone, wielowarstwowe procesy inwentaryzacji.

Poniżej znajduje się pięć przypadków użycia, które pomogą Ci zrozumieć, jak to działa.

1. Zarządzanie operacjami

via Addepto Na froncie operacyjnym sztuczna inteligencja może pomóc zautomatyzować zadania biurowe, takie jak przetwarzanie faktur, obsługa dokumentacji i przetwarzanie dokumentów, zarządzanie kontami, nadzorowanie łańcucha dostaw i śledzenie zapasów. Pomaga to usprawnić operacje i zmniejszyć koszty łańcucha dostaw ponoszone w wyniku niewłaściwego zarządzania zapasami. Walmart wykorzystuje sztuczną inteligencję aby usprawnić swój łańcuch dostaw na różne sposoby. Sztuczna inteligencja pomaga zarządzać zapasami poprzez monitorowanie poziomów zapasów i przewidywanie popytu, dzięki czemu unika się przestojów i nadmiernych zapasów, utrzymując zadowolenie klientów i obniżając koszty.

Ponadto optymalizuje przepływ towarów, obniżając koszty, zwiększając produktywność i przyspieszając dostawy do sklepów. W przypadku cen, sztuczna inteligencja ustala ceny w oparciu o popyt, konkurencję i koszty, pomagając Walmart pozostać konkurencyjnym i maksymalizować zyski.

2. Obsługa klienta

przez Amazon AWS

Prawie 90% klientów uważa natychmiastową reakcję za istotną część obsługi klienta.

Właśnie dlatego branża obsługi klienta szeroko wykorzystuje Narzędzia AI CRM i chatboty oparte na sztucznej inteligencji do odpowiadania na powtarzające się pytania klientów, takie jak "Kiedy sklep jest otwarty?" lub "Czy ten produkt podlega zwrotowi?"

Automatyzacja zadań AI zdejmuje ciężar udzielania takich odpowiedzi z pracowników, angażując ich tylko w złożone kwestie. Oszczędza to również kłopotów związanych z zatrudnianiem pracowników na nocną zmianę lub inwestowaniem pieniędzy w większą liczbę pracowników.

Postępy Amazon w zakresie sztucznej inteligencji, w tym Q in Connect i Amazon Connect Contact Lens, pokazują, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do automatyzacji obsługi klienta.

"Za pomocą zaledwie kilku kliknięć liderzy centrów kontaktowych mogą wykorzystać nowe możliwości oparte na generatywnej sztucznej inteligencji w Amazon Connect, aby usprawnić ponad 15 milionów interakcji z klientami obsługiwanych codziennie w Amazon Connect" Pasquale DeMaio , VP, Amazon Connect, Aplikacje AWS 3. Analiza danych i analityka predykcyjna

Podejmowanie decyzji w dużej mierze opiera się na ogromnych zbiorach danych, ankietach i raportach, które mogą być przytłaczające dla współpracowników ze względu na ich objętość. W tym miejscu sztuczna inteligencja staje się nieoceniona dzięki możliwościom uczenia maszynowego, NLP i wizji komputerowej.

Automatyzacja zadań AI może dokładnie analizować duże zbiory danych i dostarczać niezbędnych spostrzeżeń, umożliwiając zespołom biznesowym bardziej efektywne skupienie się na pracy istotnej dla ich dziedziny. Oczywiście nie można całkowicie pominąć czynnika ludzkiego w procesie decyzyjnym, zwłaszcza w takich aspektach jak analiza nastrojów. Tak wygląda to połączenie w praktyce:

via Harvard Business Review Dobrym przykładem są firmy zajmujące się handlem elektronicznym, które wykorzystują duże ilości danych klientów do tworzenia profili użytkowników. Profile te automatycznie sugerują produkty konsumentom w oparciu o ich aktywność i historię zakupów.

Narzędzia AI, takie jak Klaviyo i Attentive, opierają się na automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji w celu uzyskania zaawansowanych funkcji segmentacji odbiorców w marketingu e-mailowym. Funkcje te analizują zachowania klientów w celu tworzenia segmentów wiadomości e-mail w celu spersonalizowanego dotarcia.

Dzięki temu można zautomatyzować oddzielanie klientów na podstawie określonych danych demograficznych, więc nie ma potrzeby ręcznego przeglądania każdego profilu klienta i sortowania ich do określonego przedziału marketingowego.

4. Marketing

via Kampanie Świata Sztuczna inteligencja może zautomatyzować zadania marketingowe, takie jak kampanie e-mailowe i tekstowe, zarządzanie postami w mediach społecznościowych, generowanie spersonalizowanych rekomendacji produktów lub tworzenie kopii w mediach społecznościowych. Pomaga to dotrzeć do większej liczby klientów na odpowiednich platformach we właściwym czasie, ostatecznie zwiększając sprzedaż.

Co więcej, niedawne badanie McKinsey przewidywało, że sztuczna inteligencja może dodać do 4,4 biliona dolarów wartości dla światowej gospodarki do 2030 r., a marketing będzie głównym beneficjentem.

Na powyższym obrazku widać, jak Heinz używa wersji Dall-E do tworzenia nagradzanych kampanii wizualnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji tekst-obraz i automatyzacji procesu projektowania graficznego, lub Coca-Cola używa Narzędzia do tworzenia treści AI do tworzenia kartek świątecznych na potrzeby kampanii świątecznej.

5. Sprzedaż

via Razorpay Sztuczną inteligencję można wykorzystać do automatyzacji zadań sprzedażowych, takich jak kwalifikowanie potencjalnych klientów, planowanie spotkań z potencjalnymi klientami i automatyczne generowanie wiadomości e-mail w ustalonych odstępach czasu. Pomaga to zespołowi sprzedażowemu zamykać więcej transakcji i zwiększać przychody.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe przekształcają system oceny potencjalnych klientów poprzez ciągłe udoskonalanie modeli punktacji w celu identyfikacji potencjalnych klientów. Pozwala to zespołom sprzedażowym angażować się w najlepszych potencjalnych klientów we właściwym momencie, zwiększając współczynniki konwersji i przychody.

Sztuczna inteligencja wykracza poza tradycyjne zbiory danych i uwzględnia różne źródła danych, takie jak media społecznościowe, interakcje na stronie internetowej i zaangażowanie w wiadomości e-mail, aby zapewnić kompleksowy obraz potencjalnych klientów.

Na przykład, Punktacja leadów Razorpay oparta na ML stanowi przykład tej skuteczności, osiągając 50% wzrost miesięcznej wartości sprzedaży brutto (GMV), 70% redukcję nakładu pracy zespołu i o miesiąc krótszy cykl konwersji.

Jak zautomatyzować zadania za pomocą sztucznej inteligencji

Omówiliśmy już wiele aspektów automatyzacji zadań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale teraz porozmawiajmy o tym, jak faktycznie można wykorzystać ją w swojej firmie.

Aby rozpocząć automatyzację AI, wykonaj następujące kroki.

Krok 1: Zidentyfikuj zadania, które można zautomatyzować

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie zadań w firmie, które można zautomatyzować.

Skoncentruj się na czasochłonnych, podatnych na błędy lub powtarzalnych zadaniach. Zwróć uwagę na to, co automatyzujesz. Nie automatyzuj wielu zadań na raz, ponieważ może to być trudne w zarządzaniu.

Ponadto, jeśli dopiero zaczynasz z automatyzacją, zachowaj krytyczne obszary na później, gdy Twoja firma i zespoły przyzwyczają się do automatyzacji AI.

Krok 2: Wybierz odpowiednie narzędzia

Ten krok jest w zasadzie decydujący dla Twojej podróży w kierunku automatyzacji AI. Przy tak wielu Narzędzi do automatyzacji AI wybór właściwego jest kluczowy, w oparciu o co potrzebujesz i co pasuje do twojego budżetu.

Na przykład ClickUp i Asana to solidne opcje automatyzacji zadań i zarządzania projektami. Ale jeśli koncentrujesz się na AI email marketing i zarządzanie, możesz rozważyć Mailbutler lub EmailTree.

Krok 3: Konfiguracja narzędzia

Po wybraniu odpowiedniego narzędzie do automatyzacji procesów następnym krokiem jest jego konfiguracja. Zazwyczaj obejmuje to dostarczenie do narzędzia danych szkoleniowych i skonfigurowanie go w celu zautomatyzowania pożądanych zadań.

Możesz również porozmawiać z dostawcami usług AI i opracować indywidualne rozwiązania dla swoich problemów.

Krok 4: Ciągłe testowanie i monitorowanie

Po skonfigurowaniu narzędzia AI konieczne jest testowanie i monitorowanie działania zautomatyzowanych zadań. Zapewni to, że narzędzie działa poprawnie i skutecznie automatyzuje pożądane zadania.

Konsekwentnie przeprowadzaj audyty, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, prywatność i przejrzystość.

Dlaczego ClickUp jest najlepszym narzędziem do automatyzacji AI

Wybór odpowiedniego narzędzia do automatyzacji ma kluczowe znaczenie. Ale oto jedna rzecz: możesz teraz pominąć ból głowy związany z wyborem innego narzędzia AI do każdego zadania.

Tak, istnieje oprogramowanie, które kondensuje wszystkie te funkcje w zgrabnym małym pakiecie: ClickUp.

Rzućmy okiem na niektóre z jego najbardziej ekscytujących funkcji sztucznej inteligencji i automatyzacji.

ClickUp Brain

_ClickUp Brain to bardzo prosty, a jednocześnie bardzo skuteczny sposób na zautomatyzowanie szerokiej gamy zadań dla Twojej organizacji

ClickUp jest wyposażony w przełomowego wbudowanego asystenta AI ClickUp Brain . Jest to pierwsza na świecie sieć neuronowa, która integruje zadania, dokumenty i osoby w bazie wiedzy firmy za pomocą sztucznej inteligencji.

Trzy główne funkcje obejmują:

AI Knowledge Manager: Zadawanie pytań i automatyczne wyodrębnianie odpowiedzi z dowolnego miejsca z obszaru roboczego ClickUp

Zadawanie pytań i automatyczne wyodrębnianie odpowiedzi z dowolnego miejsca z obszaru roboczego ClickUp AI Project Manager: Zarządzanie i automatyzacja wielu zadań, takich jak podsumowywanie wątków czatu i aktualizacji w celu ukończenia zadania, przypisania i nie tylko

Zarządzanie i automatyzacja wielu zadań, takich jak podsumowywanie wątków czatu i aktualizacji w celu ukończenia zadania, przypisania i nie tylko AI Writer: Automatycznie twórz treści i szkice odpowiedzi dla klientów za pomocą AI Writer

Ponadto ClickUp Brain integruje się z innymi narzędziami, ułatwiając płynny transfer danych.

Możesz używać Integracje ClickUp do łatwej integracji popularnych aplikacji, takich jak HubSpot, GitHub i Twilio lub tworzenia niestandardowych webhooków dla dowolnej innej aplikacji, umożliwiając płynną automatyzację całego stosu cyfrowego ze scentralizowanej platformy.

ClickUp AI Builder

ClickUp AI Builder pobiera dane wejściowe w języku naturalnym i natychmiast automatyzuje zadania lub projekty zgodnie ze specyfikacjami

Jedną z unikalnych funkcji, która odróżnia możliwości automatyzacji ClickUp od innych aplikacji, jest intuicyjna obsługa AI Builder .

Korzystając z ClickUp Brain, AI Builder sprawia, że automatyzacja przepływu pracy bez wysiłku dla każdego zespołu. Wystarczy opisać potrzebną automatyzację w prostym języku angielskim, a nasza zintegrowana sztuczna inteligencja szybko skonfiguruje automatyzację zadań w dowolnej przestrzeni, folderze lub liście.

ClickUp Zadania cykliczne

skonfiguruj zadania cykliczne za pomocą ClickUp, aby automatycznie zmieniać harmonogram powtarzających się zadań

A jeśli nie chcesz tracić zbyt wiele czasu na ręczną automatyzację prostych zadań, które pojawiają się codziennie, co tydzień, co miesiąc lub w dowolnym ustalonym odstępie czasu, użyj opcji Powtarzające się zadania ClickUp . Możesz wybierać między powtarzaniem codziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym, dni później lub niestandardowym.

Funkcja powtarzających się zadań pozwala również tworzyć niestandardowe specyfikacje, kiedy zadanie powinno się powtarzać, na przykład po jego zakończeniu lub po określonym czasie. Dzięki tej funkcji masz dużą swobodę, ponieważ możesz praktycznie powtarzać zadania w dowolny sposób, jaki możesz sobie wyobrazić.

Biblioteka automatyzacji ClickUp

biblioteka automatyzacji ClickUp oferuje ponad 100 gotowych opcji automatyzacji When-Then_

ClickUp zawiera wiele funkcji automatyzacji w ramach Automatyzacja ClickUp . Obejmują one szablony, skróty, automatyzację poczty e-mail, dzienniki audytu i integracje, które pomogą Ci wykonać codzienne zadania.

Mówiąc o szablonach, ClickUp oferuje ponad 100 gotowych szablonów w swojej bibliotece Automation. Pomagają one szybko zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak przypisywanie zadań, publikowanie komentarzy, zmiana statusów, przenoszenie list i wiele innych.

ClickUp radzi sobie nie tylko z wewnętrzną automatyzacją - jest również mistrzem w obsłudze klienta. Zwiększ wydajność komunikacji dzięki automatyzacji poczty e-mail ClickUp.

Adresuj opinie klientów przesłane za pośrednictwem Formularze ClickUp automatycznie, upewnij się, że partnerzy i dostawcy są na bieżąco informowani dzięki automatycznym aktualizacjom projektu i nie tylko.

Dzienniki audytu ClickUp

monitoruj wszystkie działania automatyzacji, w tym sukcesy i porażki, dzięki dziennikom audytu

Jeśli obawiasz się, że możesz zgubić się w morzu automatyzacji, ClickUp ma również na to rozwiązanie.

Dzięki Dzienniki audytu ClickUp można łatwo śledzić status automatyzacji, działania i lokalizacje. Możesz również zweryfikować szczegóły i dokonać niezbędnych korekt z poziomu ujednoliconego pulpitu nawigacyjnego, zapewniając płynne zarządzanie zautomatyzowanymi procesami.

Zaawansowane zarządzanie projektami w ClickUp w połączeniu z automatyzacją przyniosło naszym klientom wspaniałe rezultaty. Na przykład w STANLEY Security, globalnej firmie zajmującej się rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa, ClickUp pomógł połączyć wszystkie rozproszone zespoły na jednej platformie. Byli w stanie zaoszczędzić ponad 8 godzin tygodniowo i skrócić czas generowania raportów o 50%.

"Jesteśmy w stanie dostosować i zautomatyzować ClickUp do każdej konkretnej inicjatywy, a to pozwoliło nam usprawnić i uprościć nasze przepływy pracy, co znacznie zwiększyło możliwości naszego zespołu"

Connor Nash, Global Experience Analytics Manager, STANLEY Security

Wyzwania operacyjne, etyczne i dotyczące prywatności związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji

Podczas gdy automatyzacja sztucznej inteligencji niewątpliwie sygnalizuje nadejście przyszłości, wdrażanie jej w biznesie jest nadal trudne. Przyjrzyjmy się niektórym z tych wyzwań i zbadajmy możliwe rozwiązania.

Wyzwania operacyjne

Na pierwszym miejscu naszej listy znajdują się wyzwania operacyjne, które ograniczają możliwości Sztuczna inteligencja w miejscu pracy . Przyjrzyjmy się bliżej:

Koszt wdrożenia: Zależy to od tego, do czego używasz AI. Cena będzie stosunkowo niska w przypadku prostego tworzenia treści lub pomocy. Jeśli jednak musisz analizować duże zbiory danych, potrzebujesz mocy obliczeniowej, aby ją wesprzeć. Jako firma możesz ponieść ogromne koszty integracji bazy danych i długiego szkolenia w zakresie danych . Najlepszym rozwiązaniem jest usługa SaaS z wbudowaną funkcjonalnością AI i innymi funkcjaminarzędzia do automatyzacji przepływu pracy.

Zależy to od tego, do czego używasz AI. Cena będzie stosunkowo niska w przypadku prostego tworzenia treści lub pomocy. Jeśli jednak musisz analizować duże zbiory danych, potrzebujesz mocy obliczeniowej, aby ją wesprzeć. Jako firma możesz ponieść . Najlepszym rozwiązaniem jest usługa SaaS z wbudowaną funkcjonalnością AI i innymi funkcjaminarzędzia do automatyzacji przepływu pracy. Jakość danych: Wyniki sztucznej inteligencji są tak dobre, jak dane, którymi ją zasilasz. Ale tu pojawia się problem: w wielu firmach dane są wszędzie - są zamulone, zdezorganizowane lub po prostu niskiej jakości. Jest to duża przeszkoda na drodze do czerpania korzyści ze sztucznej inteligencji. Te tak zwane "brudne dane" mogą być nieaktualne, niedokładne, niekompletne lub niespójne . Zanim będziesz mógł zrobić z nimi cokolwiek pożytecznego, musisz je oczyścić. Oznacza to usunięcie błędów, uzupełnienie brakujących fragmentów i upewnienie się, że wszystko jest spójne i aktualne

Wyniki sztucznej inteligencji są tak dobre, jak dane, którymi ją zasilasz. Ale tu pojawia się problem: w wielu firmach dane są wszędzie - są zamulone, zdezorganizowane lub po prostu niskiej jakości. Jest to duża przeszkoda na drodze do czerpania korzyści ze sztucznej inteligencji. Te tak zwane . Zanim będziesz mógł zrobić z nimi cokolwiek pożytecznego, musisz je oczyścić. Oznacza to usunięcie błędów, uzupełnienie brakujących fragmentów i upewnienie się, że wszystko jest spójne i aktualne Brak umiejętności technicznych: Wdrożenie sztucznej inteligencji wymaga poważnego know-how i umiejętności, których brakuje wielu organizacjom. Wdrożenie sztucznej inteligencji w życie może być trudne bez tej wiedzy, powstrzymując jej pełny potencjał. Ale oto rozwiązanie: jest proste, choć może wymagać pewnych zasobów - zainwestuj w szkolenie pracowników, aby poradzili sobie z tymi zmianami

Wdrożenie sztucznej inteligencji wymaga poważnego know-how i umiejętności, których brakuje wielu organizacjom. Wdrożenie sztucznej inteligencji w życie może być trudne bez tej wiedzy, powstrzymując jej pełny potencjał. Ale oto rozwiązanie: jest proste, choć może wymagać pewnych zasobów - zainwestuj w szkolenie pracowników, aby poradzili sobie z tymi zmianami Integracja ze starszymi systemami: Starsze systemy są często niekompatybilne ze sztuczną inteligencją. Modyfikacja takich systemów w celu dostosowania ich do AI jest często złożona i czasochłonna. Utrudniona integracja z istniejącymi systemami może prowadzić do nieefektywności i zwiększonych kosztów. Modernizacja tych systemów za pomocą wydajnych ram operacyjnych i najnowocześniejszych technologii w celu ułatwienia przyjęcia AI

Wyzwania etyczne

Badanie PwC wykazało, że 85% dyrektorów generalnych uważa, że sztuczna inteligencja znacząco zmieni ich działalność w ciągu najbliższych pięciu lat, przy czym kluczową kwestią będą obawy etyczne.

Sztuczna inteligencja stoi w obliczu wielu kwestii etycznych, takich jak:

Prywatność i bezpieczeństwo danych: Systemy AI w dużej mierze zależą od danych, a gromadzenie, przechowywanie i analiza dużych ilości osobistych i wrażliwych informacji budzi obawy o prywatność i bezpieczeństwo. Ochrona tych danych zgodnie z lokalnymi przepisami i zapewnienie ich odpowiedzialnego wykorzystania ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania do technologii AI

Systemy AI w dużej mierze zależą od danych, a gromadzenie, przechowywanie i analiza dużych ilości budzi obawy o prywatność i bezpieczeństwo. Ochrona tych danych zgodnie z lokalnymi przepisami i zapewnienie ich odpowiedzialnego wykorzystania ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania do technologii AI Brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez AI: Algorytmy AI są złożone, a sposób, w jaki podejmują określone decyzje, może nie być jasny dla osób nieposiadających wiedzy technicznej. Ten brak przejrzystości może budzić obawy o uprzedzenia i uprzedzenia , szczególnie w krytycznych obszarach, takich jak opieka zdrowotna i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

Algorytmy AI są złożone, a sposób, w jaki podejmują określone decyzje, może nie być jasny dla osób nieposiadających wiedzy technicznej. Ten brak przejrzystości może budzić , szczególnie w krytycznych obszarach, takich jak opieka zdrowotna i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych Zakłócenie pracy: Automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji może potencjalnie zmienić rynek pracy. Ponieważ wiele zadań związanych z pracą opartą na wiedzy jest zautomatyzowanych, pracownicy będą w końcu musieli podnieść swoje kwalifikacje lub nawet całkowicie zmienić zawód

"Postrzegam ją (sztuczną inteligencję) jako czynnik zwiększający produktywność. Zniszczy ona zatrudnienie w niektórych obszarach; mam na myśli to, że będą części rynków pracy, w których zadania mogą zostać w pewnym stopniu zastąpione. Ale znajdą się też inne sposoby na wprowadzanie innowacji i tworzenie większej liczby miejsc pracy gdzie indziej. Chodzi mi o to, że jest to historia wzrostu gospodarczego i innowacji od setek lat, że masz innowację, która zasadniczo oszczędza pracę i zmniejsza zatrudnienie w niektórych obszarach, ale następnie zwiększa je w innych" Jan Hatzius główny ekonomista, Goldman Sachs

Rozwiązanie? Zmiana perspektywy

Firmy muszą promować przejrzystość w podejmowaniu decyzji związanych ze sztuczną inteligencją, ustanowić wytyczne etyczne dotyczące korzystania ze sztucznej inteligencji i przeprowadzać częste audyty w celu zidentyfikowania uprzedzeń. Podejmij kroki w celu podniesienia kwalifikacji swoich pracowników, aby przyjęcie automatyzacji AI było mało prawdopodobne.

W interesującej rozmowie, Pascal Bornet, autor IRREPLACEABLE i inteligentnej automatyzacji omawia środkową ścieżkę, w której sztuczna inteligencja i ludzkie umiejętności odgrywają równą rolę w wykonywaniu pracy. Podkreśla znaczenie rozwijania i wzmacniania unikalnych ludzkich umiejętności, określanych jako "Humics ", które są trudne do odtworzenia przez sztuczną inteligencję.

Należą do nich:

Prawdziwa kreatywność: Tworzenie oryginalnych pomysłów i ekspresji artystycznych w oparciu o ludzkie doświadczenia, emocje i intuicję

Tworzenie oryginalnych pomysłów i ekspresji artystycznych w oparciu o ludzkie doświadczenia, emocje i intuicję krytyczne myślenie: analizowanie informacji, kwestionowanie założeń i dokonywanie etycznych osądów w oparciu o ludzkie wartości i kontekst

analizowanie informacji, kwestionowanie założeń i dokonywanie etycznych osądów w oparciu o ludzkie wartości i kontekst Autentyczność społeczna: Budowanie głębokich, opartych na zaufaniu relacji, komunikowanie się z empatią i przewodzenie innym z inteligencją emocjonalną

Skupiając się na tych cechach Humics i synergizując je ze sztuczną inteligencją, jednostki mogą zwiększyć swoją wartość poprzez automatyzację rutynowych zadań i podkreślenie ludzkiej kreatywności i umiejętności interpersonalnych.

Bornet radzi również, aby pracownicy byli "gotowi na zmiany", jeśli naprawdę chcą nadążyć za nieprzewidywalnym i szybko zmieniającym się światem.

Make AI Work For You With ClickUp (Spraw, by sztuczna inteligencja pracowała dla Ciebie)

Sztuczna inteligencja to przyszłość i nie ma co do tego wątpliwości. A wprowadzenie jej do automatyzacji biznesu? To z pewnością obniży koszty i zwolni czas pracowników.

Jednak głównym czynnikiem decydującym jest wybór Oprogramowanie do automatyzacji zadań AI . Możesz pójść wyspecjalizowaną drogą i szukać pomocy w różnych aplikacjach AI do różnych zadań.

Ale jeśli chodzi o scentralizowaną automatyzację, nie ma tak wszechstronnej platformy jak ClickUp. Jest łatwa w użyciu, wydajna, elastyczna i opłacalna. Nie potrzebujesz umiejętności kodowania, aby włączyć niestandardową lub wstępnie zbudowaną automatyzację do swojego przepływu pracy.

Więc, co Cię tu trzyma? Spróbuj ClickUp za darmo już dziś!