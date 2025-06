50 najlepszych alternatyw Slack dla czatu Teams w 2025 roku (Free & Paid)

Jako zdalny zespół, skuteczna komunikacja jest tym, co utrzymuje nas w zgodzie i wydajności.

Polegamy na połączeniu komunikacji w czasie rzeczywistym i asynchronicznej, aby pozostać w kontakcie w różnych strefach czasowych i harmonogramach pracy.

Slack mógłby być świetnym narzędziem do ujednolicenia naszych konwersacji, ale brakuje mu solidnego zestawu funkcji współpracy zespołowej, których wymaga nasz cykl pracy. Przytłaczająca liczba kanałów i ciągłe powiadomienia również nie pomagają.

Mając na uwadze te wyzwania, testowaliśmy różne alternatywy Slacka, które mogłyby lepiej wesprzeć komunikację w naszym zespole.

W oparciu o badania naszego zespołu i moje doświadczenie, przygotowaliśmy listę 50 najlepszych narzędzi. Niezależnie od tego, czy szukasz narzędzia do zrobienia wideokonferencji, przechwytywania ekranu, czatowania, udostępniania multimediów, czy czegoś, co robi je wszystkie, mamy dla Ciebie wsparcie. Do dzieła!

Limity Slacka

Zanim przejdziemy do listy narzędzi, omówmy kilka problemów, które napotkaliśmy w Slacku:

1. Komunikacja i zarządzanie zadaniami/projektami nie są ze sobą połączone

Slack został zaprojektowany głównie do przesyłania wiadomości i nie oferuje żadnych wbudowanych narzędzi do zarządzania zadaniami i projektami.

Chociaż możesz komunikować się ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, zarządzanie zadaniami lub śledzenie postępów często wymaga integracji aplikacji innych firm, takich jak ClickUp, Asana lub Monday. com.

2. Wiadomości mogą zostać pominięte z powodu nadmiaru informacji

Struktura Slacka oparta na kanałach może szybko stać się przytłaczająca, zwłaszcza dla dużych Teams.

Dzięki wielu kanałom, bezpośrednim wiadomościom i nieustannym powiadomieniom ważne wiadomości łatwo giną w szumie.

3. Nie jest to opcja przyjazna dla budżetu

Biorąc pod uwagę, że jest to narzędzie wyłącznie do komunikacji, Slack jest drogi. Będziesz potrzebować innych narzędzi do zarządzania swoją pracą.

Slack dostępny jest w ramach planu Free, ale nie pozwala na dostęp do wiadomości i plików starszych niż 90 dni. Jeśli twój biznes wymaga stałego dostępu do wcześniejszych rozmów i dokumentów (tak jak w naszym przypadku), darmowa wersja jest zbyt restrykcyjna.

Pomimo zainwestowania czasu w naukę korzystania ze Slacka i zastosowania najlepszych hacków Slack, nie mogliśmy znaleźć wyjścia.

Te wady podpowiedziały nam, by poszukać alternatywy dla Slacka. Narzędzia z naszej listy rozwiązują te problemy, promując efektywną komunikację i współpracę w zespole.

50 najlepszych alternatyw dla Slack

Podzieliliśmy naszych konkurentów Slack na sześć kategorii: najlepsza ogólna alternatywa Slack, najlepsza do czatu zespołowego, najlepsza do wideokonferencji, najlepsza do połączeń, najlepsza do nagrywania ekranu i najlepsza do ujednoliconej komunikacji.

Najlepsza ogólna alternatywa dla Slack

W naszym polowaniu na najlepszego konkurenta Slacka, naszym głównym celem było znalezienie narzędzia, które w przeciwieństwie do Slacka, utrzymywałoby nasze rozmowy i pracę na tej samej platformie.

Po wypróbowaniu setek narzędzi do współpracy zespołowej doszliśmy do wniosku, że jest tylko jedno, które spełnia wszystkie wymagania i wykracza poza nie: ClickUp.

Od zarządzania komunikacją synchroniczną i asynchroniczną, przekształcania pomysłów/rozmów w zadania, po zmniejszenie kłopotów związanych z zagraconym zestawem narzędzi - ClickUp naprawdę zmienił sposób pracy naszych zdalnych i hybrydowych teamów, zwłaszcza po uruchomieniu ClickUp Chat.

1. ClickUp

Podczas korzystania z ClickUp pomysły i działania idą w parze. Dzięki ClickUp Chat, nasze projekty i rozmowy są nie tylko połączone, ale teraz zbiegły się na jednej platformie.

Dzięki tej wszechstronnej aplikacji do przesyłania wiadomości nie musisz już przełączać się między narzędziem do przesyłania wiadomości a narzędziem do zarządzania zadaniami.

Rozpocznij pracę z ClickUp Chat Użyj ClickUp Chat, aby angażować się w rozmowy ze współpracownikami bez przełączania kontekstu

Integracja ClickUp Chat z naszym obszarem roboczym pomogła nam:

1. Usprawnienie komunikacji w Teams

Zupełnie nowy ClickUp Chat oferuje wszystkie funkcje aplikacji do czatu, a nawet więcej. Umożliwia nam:

Wskocz do rozmów audio i wideo 1:1 lub rozmów grupowych z określonymi osobami za pomocą kanałów czatu w czasie rzeczywistym

Stwórz przestrzeń do konwersacji w dowolnej Przestrzeni, Folderze lub Liście bezpośrednio w ClickUp lub stwórz nową Przestrzeń dla czatów, które nie są załączone do niczego innego

Dodawanie kogokolwiek do konwersacji roboczych za pomocą @wzmianek i przypisanych komentarzy

Utrzymuj porządek w czatach dzięki wątkom (zagnieżdżonym rozmowom) i szybko lokalizuj informacje

Przegląd wszystkich wiadomości aktualnie przypisanych do każdego z nas na stronie FollowUps

Sprawdź wiadomości przypisane do Ciebie i te już rozwiązane za pomocą FollowUps na ClickUp Chat

2. Bądź na bieżąco z kontekstem dzięki komunikacji asynchronicznej

W dużych teamach, takich jak nasz, rozmowy toczą się równolegle na różnych kanałach. Przy tak wielu wydarzeniach trudno jest zapamiętać kontekst wiadomości/zadań. Oto jak ClickUp Chat radzi sobie z tym problemem:

Łączenie wiadomości z zadaniami i utrzymywanie powiązanego kontekstu

Widok zadań połączonych z wiadomością w ClickUp Chat

Osadzanie stron internetowych, arkuszy kalkulacyjnych, materiałów wideo i innych zasobów w czatach dla łatwego dostępu. Wygodne grupowanie wszystkich połączonych stron i załączników

Udostępnianie firmowych aktualizacji i ogłoszeń poprzez tworzenie długiej, asynchronicznej zawartości za pomocą postów (w ramach wątków czatu)

Udostępnianie aktualizacji dla całej firmy za pomocą postów na ClickUp Chat

Członkowie naszego Teams wiedzą, że mogą uzyskać dostęp do ważnych rozmów z centralnej lokalizacji, a także mogą zrozumieć kontekst rozmowy/zadania, nawet jeśli nie uczestniczą w dyskusji w czasie rzeczywistym.

Stabilny system komunikacji asynchronicznej, taki jak ten, pozwala nam zwolnić i skupić się na wykonywanym zadaniu, zamiast żyć w strachu przed przegapieniem krytycznych rozmów w zespole.

3. Oszczędzaj czas z ClickUp Brain

Ręczne sortowanie czatów i podejmowanie działań pochłaniało dużą część naszego harmonogramu. ClickUp Brain, asystent AI ClickUp, zdołał przyspieszyć wiele żmudnych zadań. Pomaga nam:

Tworzenie zadań z wiadomości za pomocą jednego kliknięcia - automatycznie wpisuje nazwę zadania, opis i link do kontekstu czatu (możliwe jest również ręczne utworzenie zadania, ale uważam, że funkcja wspomagana przez AI jest wygodniejsza)

Zamień wiadomości w zadania z ClickUp Brain

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na zapytania związane z konkretnym kanałem czatu lub całym obszarem roboczym i połączonymi aplikacjami

Nadrabianie zaległości w pracy po powrocie z przerwy. ClickUp Brain oferuje przegląd ważnych tematów lub elementów, nad którymi muszę popracować (dzięki funkcji AI CatchUp)

Otrzymuj aktualizacje dotyczące obszaru roboczego po przerwie w pracy dzięki AI CatchUp w ClickUp

Jeśli chodzi o rozmowy wideo i audio z moim zespołem, na ratunek przychodzi mi SyncUps. Dzięki niemu mogę nawiązywać połączenia bezpośrednio z mojego obszaru roboczego, udostępniać swój ekran, łączyć się z zadaniami na czacie SyncUps i przypisywać komentarze członkom zespołu.

ClickUp przeniósł całą komunikację z różnych kanałów, takich jak e-maile, czaty, WhatsApp w jedno miejsce. Dzięki temu wiesz, gdzie się udać, aby znaleźć potrzebne informacje.

ClickUp przeniósł całą komunikację z różnych kanałów, takich jak e-maile, czaty, WhatsApp w jedno miejsce. Dzięki temu wiesz, gdzie się udać, aby znaleźć potrzebne informacje.

Oszczędzam też czas na robieniu notatek. ClickUp AI publikuje podsumowanie wygenerowane przez AI i tworzy elementy działań na podstawie naszej dyskusji.

Twórz i dołączaj do spotkań audio/wideo z SyncUps na ClickUp Chat i otrzymuj automatyczne podsumowania spotkań

Oprócz ClickUp Chats, ClickUp C lips przydają się do usprawnienia współpracy w zespole.

Kiedy muszę coś wyjaśnić lub przekazać opinię członkowi zespołu, zamiast wpisywać długi tekst, przechwytuję ekran i wygodnie nagrywam dźwięk za pomocą Clipów. Nie muszę już przechodzić do "szybkich rozmów", chyba że jest to konieczne.

Możemy transkrybować klipy za pomocą ClickUp Brain, komentować klipy w celu zainicjowania konwersacji i przekształcić klip w zadanie. Każdy klip nagrany w komentarzu, zadaniu ClickUp lub dokumencie ClickUp jest przechowywany w hubie Clips.

Rozpocznij Komunikacja asynchroniczna dzięki zaawansowanym nagraniom ekranu z ClickUp Clips

ClickUp najlepsze funkcje

Niestandardowe czaty wyświetlane na pasku bocznym; obserwowanie i ignorowanie czatów w zależności od potrzeb

Wybór między globalnymi powiadomieniami na czacie lub indywidualnymi powiadomieniami na czacie

Ustaw statusy, aby wskazać swoją dostępność w obszarze roboczym i powiadomić członków zespołu, jeśli jesteś poza biurem, na spotkaniu lub dostępny do połączenia

Sprawdzanie historii czatów, wcześniej przesłanych plików, kalendarza i przypisanych zadań z nagłówków bezpośrednich wiadomości (DM z członkami zespołu)

Zapisywanie wiadomości, które zostały utworzone, ale nie wysłane jako wersje robocze; dostęp do nich z zakładki Wersje robocze

Limity ClickUp

Aplikacja mobilna nie oferuje jeszcze wszystkich funkcji dostępnych w aplikacji komputerowej

Cennik ClickUp

ClickUp - oceny i recenzje

G2 : 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Najlepsze do czatu Teams

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Każdy kanał Microsoft Teams ma zakładkę Posty. Próbując swoich sił w tym narzędziu, utworzyłem kilka kanałów dla naszych działów, takich jak sprzedaż, marketing, zawartość itp. Funkcja Posty działa jak duży czat grupowy - prosty sposób na udostępnianie wiadomości wszystkim osobom na kanale.

Odpowiedzi na wiadomości na kanale pozostawały załączone do oryginalnego postu. Ułatwiło to każdemu, kto czytał rozmowę, śledzenie całego wątku.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Wyróżnianie wiadomości za pomocą opcji formatu, takich jak pogrubienie, kursywa i podkreślenie

Filtrowanie konwersacji na podstawie nieprzeczytanych wiadomości lub @wzmianek

Ukryj, wycisz lub usuń czat/wątek czatu

Szybki dostęp do plików (udostępnianych za pośrednictwem czatów) za pośrednictwem OneDrive

Limity Microsoft Teams

Interfejs użytkownika jest onieśmielający dla początkujących

Cennik Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2 : 4. 3/5 (ponad 15 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (9,000+ recenzji)

3. Google Chat

via Google Chat

Dla Teams używających obszaru roboczego Google do komunikacji, Google Chat jest dobrą opcją do rozmów grupowych i komunikacji jeden na jeden.

Narzędzie to pomogło mi w wymianie plików, udostępnianiu połączonych materiałów wideo, wysyłaniu animowanych GIF-ów i nie tylko. Jeśli chciałem uzyskać wkład od kogoś nowego w rozmowę grupową lub przestrzeń, mogłem łatwo włączyć go, dodając go do listy członków.

najlepsze funkcje Google Chat

Stwórz odkrywcze przestrzenie (np. watercooler, firmowa drużyna sportowa, przestrzeń dla nowych pracowników itp. ), do których członkowie zespołu mogą dołączyć na podstawie swoich odsetków

Tworzenie zadań grupowych w przestrzeni i przypisywanie ich do jej członków

Współpraca w Dokumentach Google i Arkuszach Google za pośrednictwem czatów

Rozpoczynanie spotkań wideo przez Google Meet bezpośrednio z czatów

Limity Google Chat

Silne uzależnienie od ekosystemu Google

Cennik Google Chat

Business Starter : 7,20 USD/użytkownik miesięcznie (obszar roboczy Google)

Business Standard : 14,40 USD/użytkownik miesięcznie (obszar roboczy Google)

Business Plan : $21. 60/użytkownika miesięcznie (Obszar roboczy Google)

Enterprise: Niestandardowy cennik (Obszar roboczy Google)

Oceny i recenzje Google Chat

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 4/5 (ponad 2 000 recenzji)

4. Mattermost

via Mattermost

Oprócz oferowania ogólnych funkcji, takich jak przesyłanie wiadomości i rozmowy w kanałach, Mattermost służy jako hub do współpracy. Pomógł on naszemu zespołowi programistów usprawnić wewnętrzną komunikację.

Od bogatego formatu Markdown i wielojęzycznego podświetlania składni kodu po płynne fragmenty kodu i udostępnianie plików, nasi programiści uznali to narzędzie za bardzo wygodne w użyciu w całym cyklu rozwoju.

Najlepsze funkcje Mattermost

Dostęp do nieograniczonej historii wiadomości z możliwością wyszukiwania

Natywne połączenia audio i udostępnianie ekranu w kanałach czatu

Synchronizacja w sieci, na pulpicie i urządzeniu mobilnym

Wybierz spośród opcji samodzielnego hostingu lub bezpiecznego wdrożenia w chmurze

Ograniczenia Mattermost

Powiadomienia w aplikacji mobilnej wymagają poprawy

Cennik Mattermost

Free

Professional : 10 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Mattermost

G2 : 4. 3/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (100+ opinii)

5. Rocket. Chat

Są dwie rzeczy w Rocket. Chat, które mnie wyróżniają.

Po pierwsze, jest to narzędzie typu open source, więc stale wprowadzane są ulepszenia. Wciąż dodawane są nowe wtyczki i integracje.

Po drugie, narzędzie to ułatwiło mojemu zespołowi pozostawanie w kontakcie z zewnętrznymi kontrahentami i klientami. Mieli oni ograniczony dostęp do naszego obszaru roboczego, ale kanał komunikacji był płynny. To świetny sposób na zachowanie prywatności bez negatywnego wpływu na doświadczenie użytkownika.

Rocket. Chat najlepsze funkcje

Połączenia za pośrednictwem czatów jeden na jednego lub jeden do wielu

Organizowanie konwersacji za pomocą wątków

Otrzymuj potwierdzenia odczytu dla wiadomości wrażliwych czasowo

Rocket. Ograniczenia czatu

Początkowe ustawienia są skomplikowane

Rocket. Chat

Starter : Free

Pro : 4,60 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Rocket. Chat oceny i recenzje

G2 : 4. 2/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (ponad 100 recenzji)

6. Flock

via Flock

Kiedy w moim harmonogramie znajduje się wiele zadań wrażliwych czasowo, trudno jest utrzymać nad nimi kontrolę. Testując Flock, użyłem tego narzędzia do ustawienia sobie przypomnień. Dało mi ono również możliwość ustawienia przypomnień dla Teams lub całego zespołu - prosta, ale skuteczna funkcja, która pozwala zespołowi śledzić nadchodzące terminy.

Kolejną funkcją, która wyróżniała Flock była opcja All Channel - wyświetlała ona wszystkie moje nowe wiadomości naraz, niezależnie od tego, do którego kanału należały. Pomogło mi to szybko sprawdzić wszystkie oczekujące wiadomości, które otrzymałem, gdy byłem poza biurem.

Najlepsze funkcje Flock

Tworzenie publicznych i prywatnych kanałów

Rozpocznij rozmowę wideo bezpośrednio z czatu

Przeszukiwanie czatów dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania Flock

Znajdowanie i uzyskiwanie dostępu do plików/folderów Dysku Google z poziomu aplikacji Flock

Ograniczenia Flock

Brak niestandardowych powiadomień

Cennik Flock

Pro : 6 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Flock

G2 : 4. 4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (300+ opinii)

7. Twist

via Twist

Kanały Slack często rozpraszają moją uwagę, przeszkadzając mi w głębokich sesjach pracy.

Asynchroniczna aplikacja komunikacyjna Twist wyłania się tutaj jako realna alternatywa dla Slacka. Tak, narzędzie to nie zapewnia wsparcia dla komunikacji w czasie rzeczywistym!

Hiper-koncentrowane wątki sprawiają, że dyskusje naszego zespołu są na temat i starannie zorganizowane. Kiedy przeglądałem swoje wiadomości, nigdy nie czułem się przytłoczony. Podobała mi się również elastyczność organizowania kanałów w oparciu o moje preferencje - według tematu, projektu lub klienta.

Najlepsze funkcje Twist

Przypinanie ważnych wiadomości

Zmiana nazwy lub opuszczenie konwersacji jednym kliknięciem

Udostępnianie fragmentów kodu z przyjaznym dla deweloperów formatem narzędzia

Ograniczenia Twist

Nie sprawdza się w przypadku Teams, które potrzebują komunikacji w czasie rzeczywistym

Cennik Twist

Free Plan

Unlimited: 8 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Twist

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 3/5 (30+ opinii)

8. Ryver

via Ryver

W Ryver mogłem utworzyć trzy rodzaje kanałów - Fora do komunikacji w całej firmie, Grupy do prywatnych rozmów z członkami zespołu i Osoby do interakcji jeden na jeden.

Spodobały mi się również podstawowe funkcje narzędzia do zarządzania zadaniami, takie jak przekształcanie rozmów w akcje.

Najlepsze funkcje Ryver

Udostępnianie plików bez ograniczeń

Tworzenie dowolnej liczby zadań

Połączenia głosowe i wideo oraz udostępnianie ekranu

Udostępnianie plików bezpośrednio z Google Drive lub Dropbox

Ograniczenia Ryver

Interfejs użytkownika musi być bardziej przyjazny dla użytkownika

Ceny Ryver

Starter : 34,50 USD/miesiąc (do 12 użytkowników)

Standard : $64. 50/miesiąc (do 30 użytkowników)

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Ryver

G2 : 4. 4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (40+ opinii)

9. Zoho Cliq

via Zoho Cliq

Zoho Cliq, będący częścią pakietu Zoho Suite, umożliwił nam połączenie się z wewnętrznymi teamami i zarządzanie zewnętrzną komunikacją z dostawcami i agencjami.

Dzięki panelowi administratora Cliq mogłem niestandardowo dostosować ogólne wrażenia, takie jak ustawienie własnej domeny, zasobów marki i motywów.

Najlepsze funkcje Zoho Cliq

Zaoferuj repozytorium informacji dla pracowników

Tworzenie konfigurowalnych kanałów wiadomości

Połącz się z osobami z różnych stref czasowych dzięki asynchronicznym wiadomościom głosowym i wideo

Limity Zoho Cliq

Sporadyczne opóźnienia podczas obsługi dużych plików

Cennik Zoho Cliq

Professional : 2 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : $4/miesiąc za użytkownika

Standard: 18 USD/miesiąc dla 25 użytkowników

Oceny i recenzje Zoho Cliq

G2 : 4. 4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (80+ opinii)

10. Chanty

via Chanty

Chanty to narzędzie mobilne, które uważam za szczególnie przydatne do komunikacji wewnętrznej. Jest podobne do WhatsApp, ale jest również dostępne w trybie offline, co ułatwia pracę pracownikom pierwszej linii lub osobom działającym w obszarach o słabym połączeniu.

Podczas naszych testów za każdym razem, gdy miałem nowy pomysł do omówienia z moim zespołem, publikowałem ankietę lub sondę w czasie rzeczywistym, aby uzyskać wgląd w sytuację. Funkcja ta doskonale sprawdza się w projektach, w których czas nagli lub w branżach, w których potrzebne są szybkie zatwierdzenia/opinie zwrotne.

Najlepsze funkcje Chanty

Udostępnianie natychmiastowych aktualizacji pracy i innych ważnych informacji za pośrednictwem Newsfeedu

Synchronizacja aplikacji na smartfonach, tabletach i w kioskach sklepowych

Umożliwienie zespołowi pracującemu w terenie bezpośredniego połączenia z centralą za pomocą katalogu pracowników

Śledzenie zadań za pomocą menedżera zadań w stylu Kanban

Ograniczenia Chanty

Limit integracji

Ceny Chanty

Free

Business: $4/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Chanty

G2 : 4. 5/5 (40+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (30+ opinii)

11. Discord

via Discord

Zaprojektowany pierwotnie z myślą o graczach, Discord dzięki prostemu interfejsowi i możliwości dostosowania do własnych potrzeb jest dobrą opcją do komunikacji w zespole lub społeczności.

Alternatywa dla Slacka łączy tekst, rozmowy, czat wideo i gry w jednym czacie grupowym. Zamiast używać go do pracy, przetestowałem go jako platformę, na której członkowie Teams mogą zrelaksować się po pracy, grać w gry i rozmawiać ze znajomymi z pracy.

Niskie opóźnienia i wysokiej jakości streaming sprawiły, że poczułem się jakbym był w tym samym pokoju z moimi kolegami z zespołu. Jest to świetny sposób na wspólne obejrzenie filmu, zagranie w grę lub przeprowadzenie burzy mózgów w czasie rzeczywistym z członkami zespołu z całego świata.

Discord - najlepsze funkcje

Niestandardowe emoji, naklejki i efekty dźwiękowe w czatach

Zobacz, którzy członkowie Teams spędzają czas online lub grają w gry

Przełączanie się między telefonem, komputerem lub konsolą do gier

Ustawienie unikalnego awatara w czatach

Limity Discorda

Mogą nie być odpowiednie dla

Discord ceny

Free

Basic: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Discord - oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 7/5 (ponad 400 recenzji)

Najlepsze do wideokonferencji

12. Zoom

via Zoom

Zoom to najlepsze rozwiązanie dla naszych potrzeb w zakresie wideokonferencji. Wysoka jakość wideo i łatwość obsługi przyciągnęły mnie początkowo, ale zostałem ze względu na funkcję analizy spotkań.

Pulpit Rooms Dashboard był świetnym dodatkiem do naszego cyklu pracy. Od śledzenia wykorzystania sal konferencyjnych według minut po monitorowanie opinii użytkowników Zoom Rooms, płynnie zarządza dla nas doświadczeniem wideo.

Zoom - najlepsze funkcje

Załączanie wstępnych odczytów i agend do zaproszeń na spotkania w Zoom Workplace

Prowadzenie spotkań w podróży dzięki aplikacji mobilnej Zoom, która zapewnia wsparcie dla Apple CarPlay i Android Auto

Współpracuj z członkami zespołu przed, w trakcie i po spotkaniach za pomocą Zoom Teams Chat

Generowanie napisów do spotkań w wielu językach

Zoom - limity

Warstwy cenowe stają się coraz droższe w miarę skalowania

Zoom ceny

Basic : Free

Pro : $14. 99/miesiąc za użytkownika

Business : $21. 99/miesiąc za użytkownika

Business Plus : 26,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zoom

G2 : 4. 6/5 (ponad 55 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 13 000 recenzji)

13. Google Meet

via Google Meet

Idealne dla użytkowników obszaru roboczego Google, Google Meet wyróżniło się dla mnie ze względu na funkcje współpracy w trakcie rozmowy.

Mogłem rozpocząć ankietę lub sesję pytań i odpowiedzi, przeprowadzić burzę mózgów przy użyciu tablicy lub wydzielić osobne pokoje z trwającego spotkania.

Najlepsze funkcje Google Meet

Tworzenie spotkań bezpośrednio z Dokumentów Google, Arkuszy Google i Prezentacji

Korzystaj z funkcji "zrób dla mnie notatki", by notować szczegóły spotkań za pomocą asystenta AI Google'a - Gemini

Umieść wydarzenie w kalendarzach gości i pozwól im szybko dołączyć do spotkania

Ustal, kiedy goście mogą dołączyć i określ, kto może wejść bez czekania

Ograniczenia Google Meet

Czasami jakość audio i wideo spada, gdy do spotkania dołącza duża liczba osób

Cennik Google Meet

Free

Business Starter : 6 USD/miesiąc za użytkownika

Business Standard : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Google Meet

G2 : 4. 6/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (11 000+ opinii)

14. Lifesize

via Lifesize

Lifesize to oparte na chmurze rozwiązanie do organizacji spotkań dla przedsiębiorstw. Przetestowałem je podczas jednego z naszych corocznych spotkań Teams z około 200 uczestnikami. Jakość połączeń była bez wątpienia świetna pomimo dużej liczby osób, ale wymagało to szybkiego połączenia.

Nasi koledzy z zespołu mogli dołączyć do telekonferencji z różnych przeglądarek (Chrome, Edge i Safari) bez konieczności pobierania aplikacji.

Najlepsze funkcje Lifesize

Prowadzenie wideokonferencji w jakości 4K

Integracja narzędzia z Microsoft Teams lub Skype for Business

Obsługa do 500 gości na połączenie

Pobierz natywne aplikacje dla systemów iOS, Android, Mac i PC

Limity Lifesize

Sporadyczne usterki podczas udostępniania ekranu

Cennik Lifesize

Cennik rozwiązań do spotkań

Plusy: Od 14,95 USD miesięcznie za hosta (minimum 10 hostów)

Enterprise: Od 14,95 USD/miesiąc za hosta (minimum 50 hostów)

Organizacja: Niestandardowe ceny

Lifesize - oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 50 recenzji)

15. Cisco Webex

przez Cisco Webex

Testując WebEx, znalazłem różne widoki układu wideo. Pomogły mi one (i innym uczestnikom spotkania) skupić się na tym, co ważne.

Najczęściej korzystałem z widoku siatki - jest on przydatny podczas dużych spotkań, na których muszę dzielić swoją uwagę na wielu mówców. Mogłem również niestandardowo dostosować liczbę uczestników wyświetlanych jednocześnie na ekranie, wyświetlając od jednego do 25.

Najlepsze funkcje Cisco Webex

Przełączanie się z pulpitu na telefon do samochodu dzięki funkcji kodu QR Move to Mobile i integracji z Apple CarPlay

Automatyzacja powtarzalnych zadań (takich jak notatki i tworzenie elementów działań) dzięki Webex Assistant

Zwiększ możliwości pracowników pierwszej linii dzięki połączeniu Webex z urządzeniami do noszenia

Wysyłanie reakcji podczas spotkania za pomocą palców/gestów

Limity Cisco Webex

Nie działa dobrze bez szybkiego połączenia internetowego

Cennik Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet : $14. 50/miesiąc za użytkownika

Webex Suite : 25 USD/miesiąc za użytkownika

Webex Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Cisco Webex

G2 : 4. 3/5 (ponad 19 000 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 7 000 recenzji)

16. GoToMeeting

via GoToMeeting

Bardzo podobało mi się to, że GoTo Meeting chroniło hasłem nasze poufne spotkania. Wykorzystałem funkcję blokady spotkania, aby umieścić gości w wirtualnej poczekalni, dopóki nie będę gotowy ich przyjąć.

Kolejną rzeczą, która wyróżniała to narzędzie, była jego elastyczność. Aplikacja mobilna jest w pełni funkcjonalna i pomogła mi prowadzić spotkania w podróży.

Najlepsze funkcje GoToMeeting

Generowanie automatycznych transkrypcji spotkań

Niestandardowe pokoje spotkań, aby nadać wirtualnym spotkaniom osobisty charakter

Pozwalaj gościom dołączać do spotkań bez pobierania aplikacji

Limity GoToMeeting

Sporadyczne opóźnienia dźwięku i zakłócenia jakości wideo

Cennik GoToMeeting

Professional : 12 USD/organizator miesięcznie (rozliczane rocznie)

Business : 16 USD/organizator miesięcznie (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje GoToMeeting

G2 : 4. 3/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 11 000 recenzji)

17. Wideo RingCentral

via RingCentral Wideo

RingCentral Video to kolejne narzędzie do spotkań wideo, które wypróbowałem bez konieczności pobierania plików.

Moją ulubioną funkcją jest Teams Huddle, która pozwala mi organizować spotkania, podczas których współpracownicy mogą przychodzić i wychodzić, symulując wirtualny pokój zespołu.

Narzędzie to pozwoliło mi również na robienie notatek bezpośrednio podczas spotkania, dzięki czemu nie musiałem polegać na osobnej aplikacji do notatek.

Najlepsze funkcje RingCentral Video

Przełączanie się z wersji desktopowej na mobilną i odwrotnie za pomocą jednego kliknięcia

Generowanie podsumowań i najważniejszych informacji po spotkaniu przy użyciu AI

Współpraca nad agendami spotkań i notatkami ze spotkań

Udostępnianie zawartości na żywo za pomocą tylnej kamery telefonu komórkowego

Limity wideo w RingCentral

Jakość znacznie spada w przypadku braku szybkiego połączenia internetowego

Cennik wideo RingCentral

Video Pro : Free

Video Pro+ : 10 USD/miesiąc za użytkownika

Webinar : $40/miesiąc za organizatora

Rooms: 49 USD/miesiąc za pokój

RingCentral Video - oceny i recenzje

G2 : 4. 1/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 300 recenzji)

18. Jitsi Meet

via Jitsi Meet

Jitsi Meet to w pełni szyfrowane rozwiązanie do wideokonferencji o otwartym kodzie źródłowym. Ustawienie spotkania było proste i bardzo podobała mi się elastyczność w wyborze zabawnych adresów URL spotkań, co dodało osobistego charakteru naszym codziennym standupom.

Posiada zintegrowany czat. Uczestnicy mogą płynnie wysyłać wiadomości i emotikony podczas rozmowy wideo, dzięki czemu interakcja jest zabawna i wciągająca.

Najlepsze funkcje Jitsi Meet

Współpraca nad dokumentami tekstowymi z Etherpad

Zapraszanie ludzi na spotkania za pomocą prostych, niestandardowych adresów URL

Ciesz się dźwiękiem HD z Opus

Jitsi Meet limit

Interfejs użytkownika wydaje się przestarzały

Cennik Jitsi Meet

Free

Oceny i recenzje Jitsi Meet

G2 : 4. 3/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 1/5 (70+ opinii)

19. Whereby

via Whereby

Whereby to proste, niewymagające pobierania rozwiązanie do organizowania spotkań w przeglądarce. Podczas wersji próbnej mogłem spersonalizować mój pokój spotkań tak, jak chciałem - dodałem niestandardową nazwę, unikalny URL i własny branding.

Podobały mi się również funkcje bezpieczeństwa. Pokoje były domyślnie zablokowane, więc miałem pełną kontrolę nad tym, kto mógł wejść i uczestniczyć w spotkaniu.

Gdzie najlepsze funkcje

Utrzymuj zaangażowanie podczas rozmów/sesji dzięki reakcjom emoji na żywo

Organizuj wirtualne sesje burzy mózgów dzięki integracji z Miro

Twórz grupy dyskusyjne i skuteczniej prowadź sesje szkoleniowe

Użyj funkcji obraz w obrazie, aby mieć uczestników w zasięgu wzroku podczas przeglądania innych zakładek

Skąd biorą się ograniczenia

Sporadyczne problemy z połączeniem

Według cennika

Free

Pro : 8,99 USD/miesiąc za hosta

Business: 11,99 USD/miesiąc za hosta

Gdzie oceny i recenzje

G2 : 4. 6/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (100+ opinii)

20. BigBlueButton

via BigBlueButton

BigBlueButton to oprogramowanie do wirtualnego uczenia się podczas sesji szkoleniowych dla pracowników. Spodobało mi się to, jak zachęca do kreatywnego myślenia dzięki funkcji tablicy dla wielu użytkowników - trener i uczestnicy szkolenia mogą płynnie współpracować.

Pomocny okazał się również pulpit Learning Analytics, który pozwolił mi szybko odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania: kto uczestniczył w moich sesjach, kto aktywnie w nich uczestniczył i kto się uczył (na podstawie odpowiedzi na ankiety).

Najlepsze funkcje BigBlueButton

Tworzenie inteligentnych slajdów opartych na AI

Komunikacja z uczestnikami szkoleń za pośrednictwem publicznych i prywatnych czatów

Przesyłanie materiałów w różnych formatach, takich jak PowerPoint, Word, PDF i obrazy

Pozwól uczestnikom przekazywać informacje zwrotne podczas szkolenia poprzez wirtualne podniesienie ręki

Limity BigBlueButton

Jest to bardziej narzędzie do nauki niż narzędzie do komunikacji w zespole

Cennik BigBlueButton

Free

Ocena i recenzje BigBlueButton

G2 : 4. 1/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 2/5 (60+ opinii)

21. Skype

przez Skype

Skype pozwolił mi szybko utworzyć link do spotkania i udostępnić go członkom zespołu - bez konieczności rejestracji. Nawet jeśli ktoś nie miał zainstalowanego Skype'a, mógł dołączyć za pośrednictwem przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge. Do darmowych wideorozmów mogłem zaprosić do 99 osób plus siebie.

Najlepsze było to, że moje osobiste zaproszenia nigdy nie wygasały, więc mogłem je tworzyć z wyprzedzeniem. Świetnie nadaje się do planowania wydarzeń w pracy lub planowania powtarzających się spotkań.

Najlepsze funkcje Skype'a

Przechowywanie nagrań rozmów do 30 dni

Rozmycie tła w celu zminimalizowania rozpraszania uwagi podczas spotkań

Udostępnianie prezentacji i materiałów roboczych podczas spotkań i współpraca za pośrednictwem czatu

Korzystaj z limitu 24 godzin dziennie

Limity Skype'a

Sporadyczne opóźnienia i przerywanie połączeń

Cennik Skype'a

Skype jest Free dla każdej interakcji Skype-to-Skype.

W przypadku połączeń międzynarodowych na telefony komórkowe i stacjonarne wymagana jest subskrypcja Skype lub kredyty Skype, które różnią się w zależności od kraju lub regionu, do którego dzwonisz.

Oceny i recenzje Skype

G2 : 4. 3/5 (ponad 23 000 recenzji)

Capterra: 4. 2/5 (460+ recenzji)

Najlepsze do połączeń

22. RingCentral

via RingCentral

RingCentral ujednolica połączenia, spotkania wideo, wiadomości, SMS-y, a nawet faksy w ramach jednej platformy (i jednego numeru telefonu). Posiadanie wszystkich tych narzędzi w jednym miejscu znacznie ułatwia zarządzanie komunikacją we wszystkich obszarach.

Podczas testowania narzędzia byłem pod wrażeniem jego wbudowanej funkcji analizy sentymentu. Pomogło mi to lepiej zrozumieć ton moich rozmów i zobaczyć, gdzie mogę się poprawić. Obserwowanie wskaźników i odpowiednie dostosowywanie się do nich przyniosło zauważalną różnicę w sposobie, w jaki komunikuję się z klientami i współpracownikami.

Najlepsze funkcje RingCentral

Niestandardowe godziny pracy dla połączeń telefonicznych i zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym

Usprawnienie wielokanałowej komunikacji przy minimalnych lub zerowych zasobach IT

Szybka lokalizacja informacji w czatach przy użyciu AI

Integracja wbudowanych połączeń z MS Teams

Limity RingCentral

Stroma krzywa uczenia się

Cennik RingCentral

Core : 30 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane : 35 USD/miesiąc za użytkownika

Ultra: 45 USD/miesiąc za użytkownika

RingCentral - oceny i recenzje

G2 : 4/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4. 2/5 (ponad 1100 recenzji)

23. Fuze

via Fuze

Fuze (obecnie część 8×8) to narzędzie do komunikacji w chmurze, które umożliwia inicjowanie połączeń telefonicznych z dowolnego miejsca i urządzenia.

Podobała mi się jakość dźwięku połączenia. Połączenia międzynarodowe przebiegały płynnie. Mogłem ustawić automatycznego asystenta do odbierania połączeń.

Najlepsze funkcje Fuze

Wykonuj połączenia od biurka do biurka

Zdobądź VoIP, który można wybrać z dowolnego miejsca

Odtwarzanie muzyki dla zawieszonych kontaktów

Limity Fuze

Czasami powiadomienia są opóźnione

Cennik Fuze

Fuze Meetings : 15 USD/miesiąc za użytkownika

Fuze Calling : 25 USD/miesiąc za użytkownika

Fuze Pro : 35 USD/miesiąc za użytkownika

Fuze International : 45 USD/miesiąc za użytkownika

Fuze Unlimited Global: 65 USD/miesiąc za użytkownika

Fuze - oceny i recenzje

G2 : 3. 5/5 (100+ opinii)

Capterra: 4. 1/5 (70+ opinii)

24. 8×8

8×8 oferuje nielimitowane połączenia, SMS-y i faksy w chmurze.

Szczególnie spodobała mi się funkcja wizualnej poczty głosowej w tym narzędziu. Pozwoliło mi to uzyskać dostęp do poczty głosowej z mojego systemu telefonicznego lub za pośrednictwem pulpitu lub urządzenia mobilnego za pośrednictwem 8×8 Work.

Mogłem użyć trybu nie przeszkadzać, aby automatycznie wysyłać połączenia przychodzące do poczty głosowej.

8×8 najlepsze funkcje

Zachowaj ten sam numer po zmianie dostawcy usług telefonicznych

Śledzenie wysiłków marketingowych poprzez przypisanie unikalnego wirtualnego numeru telefonu do każdej kampanii

Pobieranie transkrypcji plików audio

ograniczenia 8×8

Duża krzywa uczenia się

cennik 8×8

Niestandardowe ceny

8×8 oceny i recenzje

G2 : 4. 1/5 (600+ recenzji) (8×8 Moja Praca)

Capterra: 4/5 (300+ recenzji) (8×8 Work)

25. Aircall

via Aircall

System VoIP Aircall pozwolił nam ułatwić ciepły transfer. Gdy jeden z agentów przekazuje rozmowę z klientem innemu członkowi zespołu, pierwszy może poinformować go o przebiegu rozmowy. Zapewnia to, że drugi agent jest w pełni świadomy tego, w jaki sposób może pomóc potencjalnemu klientowi, co prowadzi do płynnego przejścia.

Do zrobienia tego wystarczyło wybrać opcję "najpierw porozmawiaj" przed kliknięciem "prześlij teraz". '

Najlepsze funkcje Aircall

Uzyskaj widoczność metryk połączeń i popraw jakość obsługi klienta

Zastrzegaj numery lokalne i międzynarodowe dla swojego biznesu w ponad 100 krajach

Ustaw inteligentny IVR, aby kierować dzwoniących do właściwego zespołu za pierwszym razem

Ograniczenia Aircall

Sporadyczne zrywanie połączeń

Cennik Aircall

Essentials : 40 USD/licencja miesięcznie

Professional: 70 USD/licencja miesięcznie

Ocena i recenzje Aircall

G2 : 4. 3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (ponad 400 recenzji)

26. Dialpad

via Dialpad

Wypróbowałem Dialpad do komunikacji zewnętrznej (odbieranie połączeń od potencjalnych klientów/obecnych klientów) i okazało się to całkiem dobrym rozwiązaniem.

Dzięki Dialpad AI voice mogłem ustawić niestandardowe reguły routingu i przekierowywać połączenia do mojego smartfona lub konkretnego zespołu, zapewniając klientom dotarcie do właściwej osoby za każdym razem.

Najlepsze funkcje Dialpad

Generowanie transkrypcji rozmów na żywo za pomocą AI

Używaj poczty głosowej do odbierania połączeń po godzinach pracy

Nielimitowane spotkania wideo za darmo na dowolnym urządzeniu

Ograniczenia Dialpada

Cena jest wyższa

Cennik Dialpad

Komunikacja w biznesie

Standard : 27 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : 35 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Spotkania z AI

Free

Business: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Dialpad

G2 : 4. 4/5 (1,800+ recenzji) (Dialpad AI Voice)

Capterra: 4. 2/5 (ponad 500 recenzji)

27. Grasshopper

via Grasshopper

Funkcja analizy i raportowania połączeń biznesowych Grasshopper pomogła naszemu zespołowi sprzedaży zrozumieć, jak radzi sobie nasz biznes, czy zespoły obsługi klienta mogą pomóc w zapytaniach i jakie było ogólne doświadczenie klienta.

Raporty szczegółowe dostarczały nam informacji o połączeniach w danym okresie, w tym ID dzwoniącego, rozszerzenia i numery docelowe, podczas gdy raporty aktywności zapewniały przegląd połączeń według typu, takich jak poczta głosowa, rozłączenia lub faksy.

Grasshopper - najlepsze funkcje

Wysyłanie i odbieranie tekstów na numer Business

Zarządzanie komunikacją za pomocą pulpitu lub aplikacji komputerowej

Odbieraj połączenia od wielu osób jednocześnie (i upewnij się, że nikt nie usłyszy sygnału zajętości)

Limity Grasshoppera

Trudne ustawienie

Cennik Grasshopper

True Solo : 14 USD/miesiąc

Solo Plus : 25 USD/miesiąc

Small Business: 55 USD/miesiąc

Grasshopper - oceny i recenzje

G2 : 4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (ponad 300 recenzji)

28. Vonage

via Vonage

Jako zintegrowane rozwiązanie do komunikacji biznesowej, Vonage pomaga połączyć się za pośrednictwem aplikacji komputerowej, aplikacji mobilnej, a nawet telefonu stacjonarnego.

Podczas testowania narzędzia mogłem włączyć nagrywanie wszystkich rozmów przychodzących i wychodzących w celach informacyjnych. Nagrania te oferują wgląd w powtarzające się problemy/prośby, z którymi zwracają się niestandardowi klienci, sposoby na usprawnienie rozmów sprzedażowych i poprawę obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Vonage

Ułatw klientom wewnętrznym kontakt telefoniczny z tobą

Niezawodność na poziomie Enterprise

Używaj SMS-ów, MMS-ów i Facebook Messengera do komunikacji z niestandardowymi kanałami komunikacji

Limity Vonage

Drogie poziomy cenowe

Cennik Vonage

Mobile : 19,99 USD/miesiąc za rozszerzenie

Premium : $29. 99/miesiąc za rozszerzenie

Zaawansowane: 39,99 USD/miesiąc za rozszerzenie

Oceny i recenzje Vonage

G2 : 4. 3/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4. 1/5 (ponad 300 recenzji)

29. Nextiva

via Nextiva

Rozwiązania komunikacyjne Nextiva zajmują się zapytaniami klientów oraz poprawiają wydajność i retencję zespołów obsługujących klientów.

Narzędzie wyróżniało się dla mnie funkcją zdalnego zarządzania. Mogłem szybko ustawić i edytować uprawnienia, użytkowników i przepływy połączeń, nawet jako początkujący użytkownik.

Najlepsze funkcje Nextiva

Wyświetlanie dostępności w różnych lokalizacjach za pomocą wskaźnika obecności Teams

Ustawienie i zmiana ścieżek połączeń za pomocą systemów no-code

Natychmiastowe przełączanie się między urządzeniami bez wpływu na jakość połączenia

Limity Nextiva

Długi czas oczekiwania na wsparcie

Cennik Nextiva

Mały biznes

Digital : 25 USD/miesiąc za użytkownika

Core : 35 USD/miesiąc za użytkownika

Engage : 50 USD/miesiąc za użytkownika

Power Suite: 75 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise

Essential : 129 USD/miesiąc za agenta

Professional : 159 USD/miesiąc za agenta

Premium: 199 USD/miesiąc za agenta

Nextiva - oceny i recenzje

G2 : 4. 5/5 (ponad 3200 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 800 recenzji)

30. Zoom Phone

via Zoom Phone

Zoom Phone, rozwiązanie VoIP od Zoom, jest łatwe w ustawieniu. Podczas korzystania z narzędzia, poprosiłem o podsumowanie po rozmowie z AI Companion od Zoom i wykonał on świetną robotę. Dzięki tej funkcji mogłem skupić się na rozmowie, zamiast robić notatki.

Jest jeszcze jedna funkcja, która zrobiła na mnie wrażenie. Narzędzie pozwoliło mi wyodrębnić zadania z wiadomości głosowych bez konieczności ręcznego przeglądania każdej z nich.

Najlepsze funkcje Zoom Phone

Zarządzanie telefonem, czatem i spotkaniami na pulpicie i urządzeniach mobilnych

Uzyskaj krótki przegląd wątków Teams SMS w PowerPack i szybko nadrabiaj zaległości w nieprzeczytanych wiadomościach

Integruje się z pakietami innych firm, takimi jak Microsoft, Google i Salesforce

Limity związane z Zoom Phone

Drogie, zwłaszcza dla większych organizacji potrzebujących wielu linii

Cennik aplikacji Zoom Phone

USA i Kanada Metered : Niestandardowy cennik

USA i Kanada bez ograniczeń : Niestandardowy cennik

Global Select: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zoom Phone

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 6/5 (ponad 200 recenzji)

31. Ooma Office

via Ooma Office

System VoIP dla firm, Ooma Office, oferuje opłacalne połączenia biznesowe w kraju i za granicą.

Próbując swoich sił w tym narzędziu, pokochałem funkcję Ring Groups. Pomysł polega na tym, że jeśli mój zespół ma dedykowanych członków, którzy mogą odbierać połączenia, mogą oni być częścią Ring Group. Gdy dzwoni klient, wszyscy członkowie grupy odbierają połączenie na swoich urządzeniach, a ten, kto je odbierze, może kontynuować rozmowę.

Pomogło nam to upewnić się, że żaden telefon od klienta / potencjalnego klienta nie pozostanie bez odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Ooma Office

Uzyskaj darmowe numery lokalne i bezpłatne

Dzwonienie i wysyłanie tekstów za pomocą aplikacji mobilnej

Aplikacja komputerowa z telefonem programowym do wykonywania połączeń

Dostęp do Ooma Meetings do wideokonferencji

Limity Ooma Office

W przeciwieństwie do zwykłych połączeń telefonicznych, połączenia w Ooma Office wymagają internetu do działania

Cennik Ooma Office

Ooma Office Essentials : 19,95 USD/miesiąc za użytkownika

Ooma Office Pro : 24,95 USD/miesiąc za użytkownika

Ooma Office Pro Plus: 29,95 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Ooma Office

G2 : 4. 6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (200+ opinii)

Najlepsze do nagrywania ekranu

32. Loom

via Loom

Chociaż przysięgamy na ClickUp Clips do udostępniania nagrań ekranu, Loom okazał się również świetny do tego samego zastosowania. Dzięki funkcji przewijania na żywo, w razie potrzeby mogłem łatwo cofać się podczas nagrań i powtarzać ich fragmenty (zamiast powtarzać całe nagranie).

Narzędzie pozwoliło mi uchwycić reakcje widzów. Mój Teams mógł komentować i reagować za pomocą emotikonów podczas oglądania nagrania, dzięki czemu całe doświadczenie było interaktywne i angażujące.

Najlepsze funkcje Loom

Dodaj wszystkie nagrane wideo do Loom HQ i uzyskaj do nich dostęp w dowolnym momencie - edytuj, obejrzyj później lub zmień uprawnienia w zależności od potrzeb

Usuń słowa wypełniające i niepotrzebne pauzy, aby zachować przejrzystość wypowiedzi

Przekształcanie wideo w pisemne dokumenty dzięki Loom AI

Dodaj połączone zasoby w wideo, aby ułatwić widzom zapoznanie się z nimi

Limity Loom

Interfejs edycji mógłby być bardziej intuicyjny

Ceny Loom

Starter : Free

Business : 15 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Loom

G2 : 4. 7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 400 recenzji)

33. Camtasia

via Camtasia

Camtasia to profesjonalne oprogramowanie do edycji wideo, ale zawiera ono również narzędzie do nagrywania i edycji ekranu.

Aplikacja okazała się dość łatwa w użyciu, nawet dla początkującego użytkownika. Aplikacja nie tylko rejestrowała obraz na ekranie, ale także dźwięk systemowy, dane myszy i dźwięk z mikrofonu.

Przesłałem nagrane wideo do Screencast, aby zebrać opinie od moich kolegów i współpracować z nimi.

Najlepsze funkcje Camtasia

Tworzenie playlist z kolekcji materiałów wideo

Usuwanie tła z wideo za pomocą AI

Dodawanie do materiałów wideo głosu generowanego przez AI

Dodawanie plików z napisami w dowolnym języku

Limity Camtasia

Może spowalniać urządzenie podczas złożonych edycji

Camtasia ceny

Camtasia Essentials : $179. 88/rok

Camtasia Create : 249 USD/rok

Camtasia Pro : 499 USD/rok

Licencja wieczysta: $299. 99 USD/rok

Camtasia - oceny i recenzje

G2 : 4. 6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (400+ recenzji)

34. ScreenPal (dawniej Screencast-O-Matic)

via ScreenPal

Moją ulubioną częścią wypróbowania ScreenPal było rysowanie, podkreślanie, dodawanie bogatego tekstu i kształtów oraz bazgranie po ekranie, aby zwrócić na siebie uwagę. Narzędzie to ułatwiło mi nagrywanie samouczków, demonstracji i spersonalizowanych opinii dla mojego zespołu.

Kolejną rzeczą, która mnie wyróżniła, było szybkie połączenie rejestratora ze zintegrowanym edytorem wideo. Pozwoliło mi to dostosować prędkość określonych sekcji mojego wideo - wideo okazało się wyraźne i profesjonalne.

Najlepsze funkcje ScreenPal

Hostuj wszystkie nagrania ekranu za pomocą darmowego konta hostingowego ScreenPal i udostępniaj je członkom zespołu

Dodawanie darmowych podkładów muzycznych i efektów dźwiękowych do materiałów wideo

Jednoczesne nagrywanie ekranu i kamery internetowej

Nagrywanie określonego obszaru ekranu, okna lub całego ekranu

Ograniczenia ScreenPal

Interfejs edycji wydaje się niezgrabny

Cennik ScreenPal

ScreenPal oferuje darmowy rejestrator ekranu z ograniczonymi funkcjami. W przypadku dodatkowych funkcji dostępne są następujące poziomy cenowe:

Solo Deluxe : 3 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Solo Premier : 6 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Solo Max : 10 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Teams Business: 8 USD miesięcznie za użytkownika dla ponad 3 użytkowników (rozliczane rocznie)

ScreenPal - oceny i recenzje

G2 : 4. 4/5 (90+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (90+ opinii)

35. Snagit

via Snagit

Dzięki Snagitowi udało mi się zredukować wizualny bałagan z moich zrzutów ekranu i przekształcić je w grafikę interfejsu użytkownika (SUI).

Pomocnym dodatkiem jest również funkcja Scrolling Capture. Zamiast robić wiele zrzutów ekranu, narzędzie to pozwoliło mi bez wysiłku uchwycić całą stronę internetową za jednym razem.

Najlepsze funkcje Snagit

Edycja tekstu na obrazie lub zeskanowanym dokumencie

Dostosuj czcionkę, rozmiar i kolor tekstu

Zrzuty ekranu uporządkowane i zsynchronizowane na różnych urządzeniach

Limity Snagit

Narzędzie to wymaga dużej ilości zasobów i może spowalniać wydajność procesora

Snagit ceny

Subskrypcja indywidualna : $39/rok

Licencja wieczysta: $62. 99/rok

Ocena i recenzje Snagit

G2 : 4. 7/5 (ponad 5 000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (470+ opinii)

36. OBS Studio

via OBS Studio

OBS Studio zostało pierwotnie zaprojektowane z myślą o graczach, ale okazało się, że jest wystarczająco wszechstronne również do innych zastosowań. Pozwoliło mi to nagrywać transmisje na żywo z webinarów i konferencji. Nagrywałem wysokiej jakości wideo i audio, a następnie edytowałem te nagrania, aby stworzyć dopracowaną zawartość dla mediów społecznościowych.

Udostępniałem również gotowe wideo członkom zespołu, którzy nie mogli uczestniczyć w sesji na żywo.

Najlepsze funkcje OBS Studio

Podgląd scen w trybie Studio przed publikacją

Wybór spośród wielu konfigurowalnych przejść

Uzyskaj dostęp do intuicyjnego miksera audio z filtrami dla poszczególnych źródeł, takimi jak bramka szumów, tłumienie szumów i wzmocnienie

Limity OBS Studio

Trudny w użyciu dla początkujących

Cennik OBS Studio

Niestandardowe ceny

OBS Studio - oceny i recenzje

G2 : 4. 6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 1000 recenzji)

37. ScreenFlow

via ScreenFlow

Szukałem czegoś przemysłowego do naszych ciężkich nakładek, a ScreenFlow pasował idealnie. Nagrywał wysokiej jakości wideo, dźwięk był wyraźny, a interfejs użytkownika nie był zbyt skomplikowany. Fakt, że aplikacja działa nieprzerwanie od 20 lat, dał mi pewność co do jej możliwości.

Najbardziej zaskoczyły mnie jednak funkcje edycji wideo w ScreenFlow. Wkrótce zacząłem robić coś więcej niż tylko dodawać nakładki do naszych nagrań ekranu - poprawiałem krawędzie, korygowałem kolory i dodawałem animacje!

Najlepsze funkcje ScreenFlow

Dodaj materiały filmowe do swojej zawartości, korzystając z wbudowanej biblioteki multimediów ScreenFlow

Zwiększ lub zmniejsz dźwięk w tle dzięki funkcji wyciszania dźwięku

Szybkie przechwytywanie i edytowanie ekranu w eleganckim i przejrzystym interfejsie użytkownika

Nagrywanie ekranów iPhone'a i iPada oraz eksportowanie zawartości w jakości ProRes

Ograniczenia ScreenFlow

Aplikacja jest ograniczona do systemu macOS, co czyni ją bezużyteczną dla osób spoza ekosystemu Apple

Ceny ScreenFlow mogą wydawać się dość wysokie, jeśli nie masz dużych cykli pracy

Ceny ScreenFlow

ScreenFlow 7: $129

ScreenFlow - oceny i recenzje

G2 : 4. 5/5 (50+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (20+ opinii)

38. Bandicam

via Bandicam

Przed użyciem Bandicam byłem sceptyczny, ponieważ jest to starsza wersja narzędzia do nagrywania ekranu, która jest dość popularna wśród doświadczonych redaktorów. Ponieważ nie należę do tej kategorii, nie byłem pewien, czy mogę go polecić do ogólnych zadań. I myliłem się.

Bandicam ma minimalistyczny interfejs użytkownika i jest dość lekkim programem. Mogłem uzyskać nagrania pełnoekranowe bez przechwytywania tła - coś, z czym boryka się wiele rejestratorów ekranu. Wideo wyszło bardzo ostre i mogłem eksportować je w 4K bez utraty jakości.

Najlepsze funkcje Bandicam

Nagrywanie na wielu monitorach jednocześnie dzięki pełnoekranowemu ustawieniu Bandicam

Rysuj na ekranie podczas nagrywania, aby szybciej zilustrować punkty

Skorzystaj z szerokiego wsparcia kodeków, aby eksportować i publikować na różnych platformach

Limity Bandicam

Brak wsparcia dla transmisji na żywo

Bandicam ceny

Licencja Business

Annual : 49,46 USD (1 PC)

Roczna : $95. 92 (2 PC)

Bandicam+Bandicut: 79,74 USD (1 PC)

Bandicam - oceny i recenzje

G2 : 4. 4/5 (40+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (100+ opinii)

39. Zight (wcześniej CloudApp)

via Zight

W przeciwieństwie do poprzednich dwóch narzędzi, Zight wygląda i działa bardzo podobnie do Loom, dzięki nowoczesnym kolorom i płynnemu interfejsowi użytkownika. CloudApp zmienił nazwę na Zight, zachowując wszystkie podstawowe funkcje, których można oczekiwać od dzisiejszej aplikacji do nagrywania ekranu.

Bardzo łatwo jest przechwytywać ekrany i edycje w tym samym cyklu pracy i integruje się z Google Drive, Onedrive i Dropbox. Jest również dostępny na różnych platformach.

Zight wyróżnia się jednak funkcją zaplanowanych zrzutów ekranu. Pewnego dnia ustawiłem automatyczne przechwytywanie w regularnych odstępach czasu i zabrałem się do pracy. Pod koniec dnia, kiedy wróciłem, Zight miał wszystko uporządkowane.

Najlepsze funkcje Zight

Łatwy dostęp do starych zrzutów ekranu dzięki dziennikom przechwytywania zrzutów ekranu i śledzenie zmian

Natychmiastowe udostępnianie nagrań ekranu dzięki niestandardowym połączeniom Zight

Dodawanie terminów ważności do połączonych plików i zabezpieczanie hasłem nagranych plików w celu ochrony poufnych informacji

Limity Zight

Rozwój jest dość powolny, a częste awarie systemu nie są rzadkością

Cennik Zight

Free

Pro : 7,95 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Teams : 8 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zight

G2 : 4. 6/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (180+ opinii)

40. Vimeo Record

via Vimeo Record

Scenarzysta AI w Vimeo Record i wbudowany teleprompter sprawiły, że moje materiały wideo wyglądały o wiele bardziej dopracowane i profesjonalnie. Teleprompter automatycznie kontynuował przewijanie, gdy mówiłem, dzięki czemu mogłem przeczytać scenariusz w jednym ujęciu, bez żadnych błędów.

Po nagraniu miałem również możliwość pominięcia niechcianych fraz i pauz z automatycznie wygenerowanej transkrypcji, podobnie jak w przypadku edycji dokumentu tekstowego.

Najlepsze funkcje Vimeo Record

Organizowanie nagrań ekranu w folderach i ustawianie szczegółowych uprawnień dla członków zespołu, klientów lub interesariuszy

Etykieta użytkowników ze wzmiankami @ w określonych rozdziałach wideo

Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś obejrzy lub zostawi komentarz wideo

Limity nagrywania w Vimeo

Limit funkcji za darmo; przetłumaczone napisy są dostępne jako funkcja płatna

Cennik Vimeo Record

Free

Starter : 20 USD/miesiąc

Standard : 33 USD/miesiąc

Zaawansowane: 108 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Vimeo Record

G2 : 4. 3/5 (600+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 1000 recenzji)

41. Movavi Screen Recorder

przez Movavi Screen Recorder

Dzięki Movavi Screen Recorder mogłem bez wysiłku tworzyć screencasty. Dało mi to możliwość nagrywania całego ekranu lub wybrania niestandardowego obszaru.

Funkcja ta jest przydatna, ponieważ podczas nagrywania ekranu mogłem zachować prywatność i nie wyświetlać wszystkich zakładek otwartych na moim urządzeniu.

Najlepsze funkcje Movavi Screen Recorder

Podświetlanie kursora myszy i naciśnięć klawiszy

Nakładanie screencastu na wideo z kamery internetowej

Narysuj wskaźniki na wideo, aby wyróżnić ważne elementy

Limity Movavi Screen Recorder

Drogie dla małych Teams z ograniczonym budżetem

Movavi Screen Recorder ceny

Licencja osobista : 39,95 USD (dożywotnia, 1 szt.)

Licencja Business: 49,95 USD (płatne rocznie)

Oceny i recenzje Movavi Screen Recorder

G2 : 4. 5/5 (50+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (20+ opinii)

Najlepsze dla ujednoliconej komunikacji

42. Zoho Connect

via Zoho Connect

Bardzo podobało mi się to, jak ZohoConnect stworzył wewnętrzny intranet dla mojej organizacji. Ściana firmowa skonsolidowała wszystkie ogłoszenia i osiągnięcia całej firmy, dzięki czemu wszyscy byli na bieżąco.

Podobało mi się również płynne tłumaczenie postów i komentarzy, co ułatwiło wszystkim, bez względu na język ojczysty, angażowanie się i komentowanie postów.

Najlepsze funkcje Zoho Connect

Grywalizacja komunikacji wewnętrznej w celu zwiększenia zaangażowania pracowników

Personalizacja pulpitu za pomocą niestandardowych widżetów, takich jak ankiety, urodziny, rocznice pracy i nie tylko

Zachęcaj pracowników do udostępniania pomysłów i umożliwiaj im śledzenie statusu tych pomysłów

Organizuj wirtualne wydarzenia lub spotkania na dużą skalę dzięki Live Broadcast

Ograniczenia Zoho Connect

Dobrze współpracuje z narzędziami w ekosystemie Zoho, ale integracja z innymi pakietami oprogramowania jest trudna

Ceny Zoho Connect

Starter : 0,40 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : 1 USD/miesiąc za użytkownika

Ultimate: 3 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Connect

G2 : 4. 4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (70+ opinii)

43. Bitrix24

via Bitrix24

Grupy robocze Bitrix24 są idealnie zaprojektowane dla zespołów takich jak nasz, które obsługują wiele projektów jednocześnie.

Chociaż nadal preferujemy ClickUp ze względu na jego rozszerzone funkcje i możliwość dostosowania, platforma oferuje również wiele obszarów roboczych, niezależnie od tego, czy jest to tablica Kanban, wykres Gantta, czy prosta lista zadań. Kalendarz grupy roboczej pozwolił mi być na bieżąco z terminami, a dysk i baza wiedzy ułatwiły przechowywanie i dostęp do ważnych dokumentów.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Tworzenie i współedytowanie dokumentów online

Zarządzanie i udostępnianie plików w bezpiecznej chmurze w ramach platformy

Twórz udostępniane kalendarze i optymalizuj harmonogramy swoje i swojego zespołu

Dostęp do obszarów roboczych, w tym zadań, czatów, spotkań wideo i komentarzy, z poziomu aplikacji mobilnej

Limity Bitrix24

Ograniczony dostęp do opcji niestandardowych dla normalnych użytkowników - większość funkcji niestandardowych jest zarezerwowana dla super administratora

Cennik Bitrix24

Basic : 61 USD/miesiąc za organizację

Standard : $124/miesiąc za organizację

Professional : 249 USD/miesiąc za organizację

Enterprise: 499 USD/miesiąc za organizację

Bitrix24 oceny i recenzje

G2 : 4. 1/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4. 2/5 (ponad 800 recenzji)

44. Troop Messenger

przez Troop Messenger

Troop Messenger przekonał mnie do siebie zaawansowanymi funkcjami przesyłania wiadomości. Dzięki funkcji powiadamiania mogłem wysyłać wiadomości do określonej grupy osób w moim zespole (zamiast tworzyć oddzielną grupę lub kanał lub upubliczniać wiadomość) i oznaczać je jako zwykłe, ważne czasowo lub pilne.

Slack umożliwia także edycję wiadomości w ciągu pięciu minut od naciśnięcia przycisku wysyłania. To świetny sposób na uniknięcie niezamierzonych literówek.

Najlepsze funkcje Troop Messenger

Nagrywanie rozmów roboczych za pomocą wideo i udostępnianie ich członkom zespołu

Udostępnianie/współpraca nad fragmentami kodu w ramach czatów 1:1 lub czatów grupowych

Skorzystaj z funkcji self-messaging, aby śledzić zadania do wykonania; nie ma potrzeby korzystania z osobnej aplikacji do robienia notatek

Bezpieczna komunikacja za pośrednictwem czatu, połączeń i konferencji z szyfrowaniem end-to-end

Ograniczenia Troop Messengera

Limit integracji

Cennik aplikacji Troop Messenger

Premium : $1 (Unlimited users)

Enterprise : $5 (Unlimited users)

Samodzielny hosting: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Troop Messenger

G2 : 4. 6/5 (70+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

45. Front

via Front

Front, zaprojektowany z myślą o teamach obsługi klienta, okazuje się przydatny do współpracy w czasie rzeczywistym i uzyskiwania dostępu do firmowej bazy wiedzy. Podczas testowania narzędzia mogłem agregować wszystkie rozmowy z klientami z różnych kanałów na jednej platformie, co ułatwiało szybsze rozwiązywanie problemów.

Mogłem również ustawić zautomatyzowane cykle pracy w celu przypisywania i etykietowania wiadomości na dużą skalę - koniec z przełączaniem się między kanałami lub wątkami e-mail.

Najlepsze funkcje Frontu

Uzyskaj dane dotyczące czasu reakcji, poziomu zadowolenia klientów, najbardziej ruchliwych godzin i nie tylko

Tworzenie wersji roboczych czatów i podsumowań za pomocą AI

Sprawdzanie historii i danych klientów wraz z czatami i usprawnianie przekazywania zadań

Ustanowienie jasnych ścieżek eskalacji w celu automatycznego powiadamiania menedżerów

Ograniczenia Front

Ustawienie reguł jest skomplikowane

Cennik Front

Starter : 29 USD/miesiąc za użytkownika

Growth : 79 USD/miesiąc za użytkownika

Scale : Dostępne tylko w planie rocznym

Premier: Dostępne tylko w planie rocznym

Oceny i recenzje Front

G2 : 4. 7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 200 recenzji)

46. Basecamp

via Basecamp

Uwielbiam Basecamp za uproszczenie komunikacji wokół konkretnego tematu. Na przykład, jeśli opublikowałem ogłoszenie dotyczące nadchodzącego projektu, a członek zespołu zadaje ważne pytanie z nim związane, wszyscy widzą, kiedy odpowiadam na tę wiadomość.

Każdy pełnoprawny członek zespołu ma dostęp do tej samej wersji pełnej konwersacji. Nie trzeba tracić czasu na przeszukiwanie długich wątków e-mail!

Najlepsze funkcje Basecamp

Komunikacja w czasie rzeczywistym za pomocą czatów grupowych

Rozpocznij czaty ad-hoc 1:1 z Pings

Pochwal wiadomości i komentarze, które lubisz

Osadzanie plików i obrazów w wiadomościach

Limity Basecampa

Trudność w zarządzaniu złożonymi projektami wymagającymi wielu zasobów

Basecamp ceny

Basecamp : $15/miesiąc za użytkownika

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc (ryczałt)

Basecamp - oceny i recenzje

G2 : 4. 1/5 (ponad 5 000 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (ponad 14 000 recenzji)

47. Missive

via Missive

Missive łączy wiele kanałów komunikacji pod jednym dachem, od e-maili, SMS-ów, WhatsApp, Messengera, Instagrama i innych.

Funkcja wewnętrznego czatu Teams pozwoliła mi współpracować z moim wewnętrznym zespołem w czasie rzeczywistym, bezpośrednio obok naszej zewnętrznej komunikacji.

Kolejną funkcją, która mnie wyróżniała, była automatyzacja. Mogłem ustawić niestandardowe reguły, aby uruchamiać powtarzające się zadania na autopilocie, takie jak wysyłanie kolejnych e-maili, przekazywanie wpływów lub zarządzanie odpowiedziami poza biurem.

Najlepsze funkcje Missive

Przypisywanie konwersacji/zadań bezpośrednio w e-mailu lub czacie

Szybsze odpowiadanie dzięki gotowym odpowiedziom (wstępnie napisane wiadomości i szablony)

Pisanie i przeglądanie e-maili w czasie rzeczywistym z członkami zespołu

Zarządzanie wydarzeniami i odpowiadanie na zaproszenia w aplikacji

Ograniczenia Missive

Narzędzie ma stromą krzywą uczenia się

Missive ceny

Starter : 18 USD/użytkownika miesięcznie

Productive : 30 USD/użytkownika miesięcznie

Business: 45 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Missive

G2 : 4. 7/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4. 9/5 (ponad 90 recenzji)

48. Wire

via Wire

Wire zapewnia kompleksowe szyfrowanie wszystkich rozmów w zespole, zarówno w przypadku wiadomości, jak i czatów wideo. Rozwiązanie wspiera konferencje audio i wideo z udziałem do 150 osób jednocześnie. Jakość rozmów była świetna, ale zauważyłem, że aplikacja stawała się nieco niestabilna w miarę dołączania do niej kolejnych osób.

Spodobał mi się bezpieczny system zarządzania plikami Wire. Umożliwił mi on łatwe zarządzanie tym, kto może wyświetlać, używać i udostępniać poufne informacje.

Najlepsze funkcje Wire

Automatyczna weryfikacja osób i urządzeń za pomocą ID Shield

Ustawienie timerów w celu kontrolowania widoczności informacji wrażliwych na upływ czasu (takich jak dane logowania lub hasła jednorazowe)

Jednoczesne korzystanie nawet z trzech różnych kont Wire na jednym urządzeniu bez konieczności logowania się i wylogowywania

Zezwalaj gościom na połączenie przez przeglądarkę internetową, nawet bez konta Wire

Limity Wire

Interfejs użytkownika mógłby być lepszy

Cennik Wire

Wire Cloud : Niestandardowy cennik

Wire On-Premises: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Wire

G2 : 4. 2/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (60+ opinii)

49. Spike

via Spike

Funkcja Spike Conversational Email zmieniła mój e-mail w doświadczenie przypominające czat.

Mogłem wygodnie organizować całą moją komunikację (starą i najnowszą) pod każdym kontaktem, w tym e-maile, wątki, pliki, profile społecznościowe i załączniki.

Kanały pozwoliły mi na publiczną współpracę z członkami zespołu, podczas gdy Grupy oferowały wygodny sposób na połączenie z małymi kręgami i zachowanie poufności.

Najlepsze funkcje Spike

Tworzenie e-maili i podsumowywanie zawartości dzięki Magic AI

Szybkie znajdowanie poszukiwanych informacji w obszarze roboczym dzięki Super Search (funkcja globalnego wyszukiwania w narzędziu)

Lepsza współpraca dzięki udostępnianej skrzynce odbiorczej dla teamów

Sprawdzanie załączników z zaawansowanym podglądem plików, nawet bez pobierania multimediów

Ograniczenia Spike

Interfejs użytkownika na komputerach stacjonarnych nie jest tak intuicyjny jak w aplikacji mobilnej

Ceny Spike

Spike Teamspace

Starter : Free

Teams : 5 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Spike

G2 : 4. 6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (40+ opinii)

50. Workplace od Meta

via Workplace from Meta on G2

Zaprojektowany na wzór Facebooka (obecnie Meta), Workplace to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do współpracy zespołowej. Podczas testowania narzędzia, funkcja wideo na żywo i grup wyróżniała się dla mnie - uprościła sposób, w jaki udostępniamy informacje i utrzymujemy zaangażowanie pracowników.

Narzędzie zostanie jednak zamknięte w 2026 roku, więc sugerujemy zapoznanie się z innymi opcjami.

Workplace według najlepszych funkcji Meta

Zarządzanie dużymi czatami grupowymi bez zakłóceń

Spersonalizowane posty i aktualizacje

Otrzymuj i okazuj uznanie od i dla członków zespołu

Połączenie za pomocą strony internetowej lub aplikacji mobilnej

Workplace by Meta limit

Nadmierne skupianie się na interaktywnych elementach (polubienia, komentarze itp.) rozprasza i zmniejsza wydajność

Workplace by Meta pricing

Workplace Core : 4 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise Live : 2 USD/miesiąc za użytkownika

Ulepszony administrator i wsparcie: 2 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Workplace by Meta

G2 : 4. 5/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 1300 recenzji)

Odchudzenie stosu technologii i usprawnienie komunikacji w Teams dzięki ClickUp

Omówione przez nas narzędzia zaspokajają różne aspekty komunikacji w zespole i pomagają rozwiązać problemy, z którymi możesz się borykać w Slack. Niektóre z nich oferują doskonałe funkcje połączeń biznesowych, inne świetnie nadają się do rozmów wideo, jeszcze inne świetnie sprawdzają się jako aplikacje do czatu, a jeszcze inne łączą wiele kanałów w jeden.

Jednak do zarządzania naszym dużym zespołem i złożonymi cyklami pracy nie wystarczyłoby proste narzędzie do komunikacji. Potrzebujemy narzędzia, które popchnie nas do szybkiego podjęcia działań.

Ciągłe przeskakiwanie z jednej aplikacji do drugiej i importowanie/eksportowanie danych jest czasochłonne i niewygodne oraz sprawia, że nasz stos technologiczny jest rozdęty. Tak więc korzystanie z dwóch oddzielnych programów do komunikacji i zarządzania pracą nie jest dla nas realnym rozwiązaniem.

Dzięki ClickUp możemy skutecznie rozwiązać ten problem. Ma wszystko, czego potrzebujemy do płynnej pracy - czy to synchronizowane i asynchroniczne kanały komunikacji, narzędzia do zarządzania projektami, narzędzia AI i wiele innych. Wszystkie te ruchome części są ze sobą połączone, dzięki czemu praca staje się dziecinnie prosta!

Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!