10 najlepszych narzędzi AI do współpracy zespołowej, które warto stosować w 2025 roku

ClickUp – najlepsze narzędzie do współpracy w zakresie zarządzania projektami i zadaniami oparte na AI Trello – najlepsze narzędzie do zarządzania projektami oparte na metodologii Kanban Asana – najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów wymagających inteligentnego asystenta AI. Airtable – najlepsze do tworzenia automatyzacji przepływu pracy opartej na sztucznej inteligencji Miro – najlepsze narzędzie do wspólnej pracy na tablicy Loom – najlepsze narzędzie do pozyskiwania informacji z wideo Slack – najlepsze funkcje wyszukiwania i podsumowywania oparte na AI dla dużych zespołów Todoist – najlepsze rozwiązanie dla freelancerów potrzebujących prostej aplikacji do zarządzania zadaniami Confluence – najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw zdalnych wymagających platformy do asynchronicznej współpracy opartej na AI. Notion – najlepsze rozwiązanie do wspólnego zarządzania bazami danych

Czasami mam wrażenie, że cała moja praca polega na nadrabianiu zaległości w rozmowach — wątkach na Slacku, aktualizacjach produktów, dokumentach wewnętrznych i nagraniach prezentacji dla klientów — przez co mam mało czasu, aby skupić się na moich podstawowych zadaniach i projektach.

Według niedawnego artykułu opublikowanego w Harvard Business Review nie jestem jedyną osobą, która tak uważa.

Większość zespołów spędza ponad 85% czasu w tygodniu na współpracy z innymi. Organizacje zaczęły przedkładać „pracę zespołową” nad „pracę głęboką”, aby zwiększyć połączenie i budować komunikację między zespołami.

Współpraca w pracy jest świetna, ale nie pomaga, jeśli zajmuje większość czasu. Dlatego jestem bardzo podekscytowany narzędziami do współpracy opartymi na sztucznej inteligencji — szczególnie przydatnymi do podsumowywania 100-wiadomościowych wątków na Slacku i godzinnych rozmów demonstracyjnych z klientami.

Chcesz dowiedzieć się, jak sztuczna inteligencja może pomóc Ci szybciej dotrzeć do sedna rozmowy? Przejrzałem wiodące narzędzia do współpracy oparte na sztucznej inteligencji, aby sprawdzić, w jaki sposób mogą one usprawnić współpracę oraz poprawić koncentrację i wydajność.

Przetestowałem ponad dwa tuziny narzędzi do zarządzania dokumentami i zarządzania projektami, aby sprawdzić, w jaki sposób ich obszar roboczy AI i funkcje współpracy mogą pomóc w komunikacji. Oprócz narzędzi do współpracy przeanalizowałem również dwie główne kwestie — sposób wyceny komponentów sztucznej inteligencji oraz stopień przyjazności funkcji dla użytkownika.

Oto kilka czynników, które poddałem ocenie:

Przetwarzanie języka naturalnego: chciałem wiedzieć, czy silnik /AI potrafi zrozumieć niuanse języka angielskiego używanego w rozmowach i dostarczyć mi trafne wyniki. Możliwości automatyzacji: Kolejnym kluczowym czynnikiem było to, czy : Kolejnym kluczowym czynnikiem było to, czy narzędzia AI pomagały w ustawieniu cykli pracy zapewniających płynną współpracę. Czy były w stanie zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak udostępnianie aktualizacji statusu lub podsumowań spotkań, abyś mógł skupić się na szerszej perspektywie? Koszt: Każde z testowanych przeze mnie narzędzi miało inne podejście do cen AI. Niektóre z nich stosują metodę zużycia kredytów, inne metodę płatności za licencję. Niektóre oferują nawet swoje funkcje AI za darmo. Integracje: Chciałem sprawdzić, czy funkcje współpracy oparte na AI każdego z narzędzi mogą pomóc w inteligentnej integracji. Czy mogą one usprawnić ogólny cykl pracy integracji, zapewniając lepszą synchronizację danych, lub umożliwić mi wykorzystanie funkcji AI jako botów w innych narzędziach komunikacyjnych? Dokładność: Kluczowymi kryteriami były również przejrzystość i obiektywność. Czy silniki AI dostarczały nam rzetelnych informacji? Co ważniejsze, czy ich odpowiedzi były sprawiedliwe i obiektywne?

Dzięki odpowiednim narzędziom AI możesz zrównoważyć intensywną pracę i pracę zespołową bez uczucia wyczerpania. Oto moja lista najlepszych platform współpracy opartych na sztucznej inteligencji, które ułatwiają komunikację w zespole.

ClickUp — najlepsze narzędzie do współpracy w zakresie zarządzania projektami i zadaniami oparte na sztucznej inteligencji

Rozpocznij pracę z ClickUp Brain Skonfiguruj niestandardowych agentów Autopilot w ClickUp, aby odpowiadać na pytania na czacie, automatyzować cotygodniowe raporty, podsumowywać aktualizacje i nie tylko!

ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Jednak tym, co naprawdę wyróżnia ClickUp, jest sposób, w jaki zintegrował AI poprzez swój natywny silnik AI, ClickUp Brain. Zapewnia to użytkownikom spójne doświadczenie zarządzania pracą we wszystkich narzędziach.

ClickUp Brain nie tylko konsoliduje dane z czatów, projektów i dokumentów, ale także zapewnia pracownikom zawsze dostępnego osobistego asystenta AI, który zajmuje się żmudnymi zadaniami.

Zobaczmy, jak ClickUp Brain pomaga zespołom zachować porządek i wspólne zrozumienie:

Dzięki ClickUp Brain zyskasz potężnego asystenta AI, który zwiększy Twoją wydajność i zapewni płynną realizację projektów. Na początek możesz usprawnić zarządzanie projektami za pomocą AI, np. tworząc projekty, generując opisy zadań i przypisując osoby odpowiedzialne za realizację (DRI).

Służy również jako sprytny asystent do pisania i edycji, który pozwala generować zawartość od podstaw i edytować istniejące zawartość. Możesz również ustawić przewodnik stylistyczny marki, aby dopasować go do głosu i tonu Twojej marki. Ale jest pewien haczyk: dzięki wielu modelom LLM! Możesz pracować z Gemini, Claude i innymi modelami bezpośrednio z interfejsu Brain.

Jeśli organizujesz wiele spotkań, sztuczna inteligencja ClickUp Notetaker może okazać się niezwykle przydatna. Generuje ona transkrypcję wszystkich spotkań, a nawet wyodrębnia elementy, które należy podjąć, dzięki czemu nie przegapisz niczego ważnego.

Twórz dokładne transkrypcje spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker.

Nie tylko pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu [Tobie i Twoim współpracownikom], ale dzięki transkrypcji tekstowej łatwo jest też odnaleźć potrzebne informacje – coś, co tracisz, gdy zapisujesz tylko nagrania wideo. Możesz też być na bieżąco z rozmowami dzięki automatycznym podsumowaniom bezpośrednich czatów.

A gdy brakuje Ci czasu, aby odpowiedzieć na wiadomość otrzymaną w ostatniej chwili lub zmagasz się z żmudnym sporządzaniem cotygodniowych raportów, poproś o pomoc agentów Autopilot ClickUp. Wystarczy skonfigurować przepływy pracy wyzwalaczy, a oni zajmą się wszystkimi zadaniami administracyjnymi za Ciebie!

Najlepsze funkcje ClickUp

Limitacje ClickUp

ClickUp Brain jest dostępny tylko w płatnych planach.

Niektórzy użytkownicy dokonywali raportowania trudności w nauce obsługi tych narzędzi.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 [ponad 9000 recenzji]

Capterra: 4,6/5 [ponad 4000 recenzji]

💟 Bonus: Poznaj Brain MAX — Twojego nowego towarzysza pracy opartego na AI, zaprojektowanego tak, aby ułatwić pracę zespołową. Potraktuj go jako inteligentne narzędzie do współpracy, które gromadzi wszystkie rozmowy, dokumenty i zadania Twojego zespołu w jednym miejscu. Dzięki Brain MAX możesz po prostu wypowiedzieć swoje pomysły lub instrukcje, a on natychmiast przekształci je w notatki, zadania lub wiadomości dla Twojego zespołu — bez konieczności pisania na klawiaturze. Potrzebujesz znaleźć plik, podsumować spotkanie lub przydzielić działania następcze? Brain MAX wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję do przeszukiwania wszystkich podłączonych aplikacji i podsumowywania informacji, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco i nic nie umyka ich uwadze. Pomaga nawet zautomatyzować rutynowe zadania, takie jak tworzenie raportów lub śledzenie postępów projektu, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tym, co najważniejsze.

2. Trello — najlepsze narzędzie do współpracy oparte na metodologii Kanban do zarządzania projektami

za pośrednictwem Trello

Trello jest jednym z kilku produktów Atlassian powiązanych z Atlassian Intelligence, reklamowanym jako „AI wingmate” (współpracownik AI), który pomaga przyspieszyć pracę. Chociaż oferuje takie funkcje, jak podsumowywanie kart, rozkładanie zadań na części i generowanie pomysłów na podstawie podpowiedzi, jego funkcjonalność wydaje się dość ograniczona — zwłaszcza w porównaniu z innymi narzędziami Atlassian.

Możesz zgłaszać niedokładne lub nieadekwatne odpowiedzi AI, ale nie zawsze przekłada się to na zauważalną poprawę jakości obsługi. Co ważniejsze, możliwości AI Trello są niewystarczające, jeśli chodzi o wsparcie automatyzacji lub złożonych cykli pracy, przez co wydaje się ono raczej lekkim dodatkiem niż znaczącym ulepszeniem dla zaawansowanych użytkowników.

Najlepsze funkcje Trello

Zastanów się nad nowymi pomysłami, prosząc Atlassian Intelligence o pomoc w zakresie zawartości lub pomysłów na kampanię lub o wskazówki, jak usprawnić konkretny proces.

Zapewnij poprawność ortograficzną i gramatyczną dzięki wbudowanemu modułowi sprawdzania gramatyki.

Wykorzystaj AI Trello, aby wyodrębnić zadania do wykonania, stworzyć plan lub listę kontrolną lub po prostu uzyskać jasność co do tego, co należy zrobić.

Limit Trello

Funkcje AI są dostępne tylko w planach Premium i Enterprise, a nie w planie Standard.

AI nie może być wykorzystywana do automatyzacji cyklu pracy w Trello, co może stanowić limit dla niektórych zespołów.

Ceny Trello

Free

Standard : 6 USD/użytkownik miesięcznie

Premium : 12,50 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: 17,50 USD/użytkownik miesięcznie [rozliczane rocznie]

Oceny i recenzje Trello

G2 : 4,4/5 [ponad 13 500 recenzji]

Capterra: 4,5/5 [ponad 23 000 recenzji]

3. Asana — najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów wymagających inteligentnego asystenta AI

za pośrednictwem Asana

Oprócz funkcji AI, moją uwagę zwróciła teza Asany dotycząca powodów, dla których firma wbudowuje funkcje AI w swój produkt — aby zapewnić wsparcie dla zarządzania makro. Jeśli należysz do małego zespołu, który zajmuje się wieloma obowiązkami i ceni sobie wartość autonomii, funkcje AI Asany mogą okazać się przydatne.

Asana AI może zautomatyzować rutynowe zadania, takie jak aktualizacje statusu, sprawdzanie postępów i inne powtarzalne czynności. Może również generować podsumowanie postępów w pracy wraz z kontekstowymi szczegółami i udostępniać je menedżerom, aby byli na bieżąco.

Większe zespoły mogą znaleźć wartość w funkcji „inteligentnych celów”, która pomaga ujednolicić wyznaczanie celów w różnych funkcjach.

Asana wykorzystuje własny silnik AI wraz z modelami OpenAI i Anthropic. Wskazuje również, który silnik obsługuje daną funkcję, zapewniając pewny stopień przejrzystości. Użytkownicy mają możliwość rezygnacji z zewnętrznych modeli LLM i korzystania wyłącznie z natywnej sztucznej inteligencji Asany, jeśli wolą.

Najlepsze funkcje Asany

Generuj automatycznie podsumowania, aktualizacje statusu i postępów na podstawie aktualizacji projektu w czasie rzeczywistym.

Skonfiguruj inteligentne reguły, aby uruchamiać automatyzacje i integrować je z innymi narzędziami.

Twórz jasne i przekonujące opisy projektów i zadań za pomocą Smart Redaktora.

Skorzystaj z inteligentnych projektów, aby stworzyć niestandardowy projekt z zadaniami, polami itp. w oparciu o jego cel i zadania.

Ograniczenia Asana

Chociaż Asana AI oferuje wsparcie dla wielu języków, została przetestowana tylko w języku angielskim.

Asana AI jest dostępna tylko w planach zespołowych, a nie w planach indywidualnych.

Ceny Asana

Osobiste : Free

Pakiet startowy : 13,49 USD/użytkownik miesięcznie

Zaawansowane : 30,49 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise : Ceny niestandardowe

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asany

G2 : 4,4/5 [ponad 10 000 recenzji]

Capterra: 4,5/5 [ponad 12 700 recenzji]

📮ClickUp Insight: Typowy pracownik umysłowy musi nawiązać połączenie średnio z 6 osobami, aby jego praca była zrobiona. Pobierz bezpłatny raport Oznacza to codzienne kontaktowanie się z 6 kluczowymi połączeniami w celu zebrania niezbędnych informacji, uzgodnienia priorytetów i realizacji projektów. Trudności są realne — ciągłe działania następcze, niejasności dotyczące wersji i braki w widoczności negatywnie wpływają na wydajność zespołu. Pobierz raport „Stan komunikacji w miejscu pracy” autorstwa ClickUp, aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, co możesz zrobić, aby wypełnić luki.

4. Airtable — najlepsze narzędzie do tworzenia automatyzacji przepływu pracy opartej na sztucznej inteligencji

za pośrednictwem Airtable

Airtable to platforma typu low-code zaprojektowana do automatyzacji przepływu pracy i poprawy wydajności operacyjnej — jednak doświadczenia związane z jej funkcjami AI mogą wydawać się bardziej obiecujące niż praktyczne.

Chociaż Airtable AI oferuje narzędzia do pozyskiwania informacji z baz danych, uruchamiania automatyzacji oraz podsumowywania lub tłumaczenia tekstu, wyniki nie zawsze są spójne. Na przykład wykorzystanie sztucznej inteligencji do wykrywania nastrojów w recenzjach i oznaczania zespołu CX wydaje się przydatne w teorii, ale w praktyce często wymaga ręcznego czyszczenia lub sprawdzania.

Jako osoba bez doświadczenia technicznego, początkowo doceniłem generowanie formuł wspomagane przez AI. Jednak nawet wtedy, aby wszystko działało zgodnie z zamierzeniami, często konieczne było stosowanie metody prób i błędów. Ustawienia bez kodowania mogą wydawać się przystępne, ale nie zawsze zapewniają płynne i niezawodne działanie.

Najlepsze funkcje Airtable

Dodaj komponent AI do aplikacji z planem działania, aby natychmiast wygenerować specyfikację produktu.

Stwórz połączenie między komponentem AI a swoją aplikacją do składania wniosków, aby tworzyć skuteczne briefy kreatywne, które przyspieszą przekazywanie materiałów marketingowych.

Automatycznie kategoryzuj swoje zapisy na podstawie tematu, nastroju lub użytych słów.

Wykorzystaj /AI do identyfikacji współpracowników, powiadamiania ich i usprawniania komunikacji.

Limitacje Airtable

Tylko użytkownicy posiadający płatny plan mogą kupować kredyty Airtable.

AI zostanie automatycznie włączona dla zespołów i nie ma możliwości rezygnacji z tej funkcji.

Ceny Airtable

Free

Team : 24 USD/użytkownik miesięcznie

Biznes : 54 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise : Ceny niestandardowe

Kredyty AI: od 20 USD za 10 000 kredytów miesięcznie

Oceny i recenzje Airtable

G2 : 4,6/5 [ponad 2000 recenzji]

Capterra: 4,7/5 [ponad 2000 recenzji]

5. Miro — najlepsze narzędzie do wspólnej pracy na tablicy

za pośrednictwem Miro

Dzięki nieskończonemu obszarowi roboczemu i mnóstwu szablonów Miro jest popularnym narzędziem do tworzenia cyfrowych tablic dla zespołów i osób indywidualnych, a niedawno wydana wersja Miro Assist tylko poprawia komfort użytkowania.

Dzięki Miro Assist możesz tworzyć mapy myśli oparte na AI, lepiej wizualizować zawartość i szybko znajdować informacje. Użyłem Miro Assist do automatycznego wygenerowania pełnej prezentacji na podstawie karteczek samoprzylepnych i było to bardzo płynne doświadczenie.

Ponadto podoba mi się, że Miro zapewnia pełną kontrolę nad danymi, umożliwiając członkom zespołu rezygnację z usługi za pomocą jednego kliknięcia. Zgodnie z „zasadami AI” firma testuje swój silnik AI pod kątem stronniczości generowanej zawartości, aby zapewnić etyczne działanie Miro Assist.

Najlepsze funkcje Miro

Przekształcaj nowe lub złożone pomysły w uporządkowane modele, takie jak historie użytkowników, kryteria akceptacji, diagramy techniczne i kod, dzięki Miro AI.

Twórz prezentacje jednym kliknięciem na podstawie map myśli i diagramów, po prostu dając Miro Assist podpowiedź w celu ułatwienia współpracy w czasie rzeczywistym

Podsumowuj i grupuj informacje, aby odkrywać cenne spostrzeżenia z badań niestandardowych klientów, retrospektyw lub warsztatów.

Uzyskaj podsumowanie tego, co omówiono podczas sesji na tablicy.

Grupuj karteczki samoprzylepne według słów kluczowych lub tematów.

Limits Miro

Niektórzy użytkownicy dokonywali raportowania, że Miro nie integruje się dobrze z innymi aplikacjami, takimi jak Dokumenty Google, co utrudnia eksportowanie danych.

Miro Assist jest dostępny tylko w języku angielskim.

Ceny Miro

Free

Pakiet startowy : 10 USD/użytkownik miesięcznie

Biznes : 20 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2 : 4,8/5 [ponad 5900 recenzji]

Capterra: 4,7/5 [ponad 1500 recenzji]

6. Loom — najlepsze narzędzie do pozyskiwania informacji z wideo

za pośrednictwem Loom

Loom, niedawno przejęty przez Atlassian, stał się de facto narzędziem do asynchronicznej komunikacji wideo dla wielu popularnych firm wymagających możliwości współpracy wizualnej. Jest to również jedno z niewielu narzędzi do współpracy wideo, które usprawnia komunikację dzięki solidnym możliwościom AI.

Dwie funkcje, które szczególnie mi się podobają, to automatyczne usuwanie wypełniaczy i ciszy oraz generowanie wiadomości towarzyszących wideo. Obie są niezwykle przydatne — zwłaszcza pierwsza, ponieważ znany jestem z częstego używania wypełniaczy, gdy moje usta nie nadążają za mózgiem.

Kolejną funkcją, która może znacznie zaoszczędzić czas zarówno zespołom programistów, jak i zespołom CX, jest funkcja przepływu pracy oparta na AI, która umożliwia automatyczne tworzenie dokumentu tekstowego lub raportu o błędach dla każdego wideo i wysyłanie go do Jira.

Najlepsze funkcje Loom

Automatycznie generuj tytuł, opis i streszczenia rozdziałów dla każdego nagranego wideo.

Utwórz niestandardowy, kontekstowy przycisk CTA w zależności od strony internetowej lub produktu, na którym nagrałeś wideo.

Przedstaw widzom listę zadań, które mogą wykonać podczas oglądania wideo — np. przejrzenie konkretnego fragmentu lub udzielenie odpowiedzi na pytanie, aby uzyskać szybką informację zwrotną.

Ograniczenia Loom

Loom AI jest dostępny tylko w ramach płatnych planów.

Funkcje AI można wykorzystać tylko w wideo utworzonych po zakupie dodatku, a nie w starszych wideo.

Ceny Loom

Starter : Free

Biznes : 15 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise : Ceny niestandardowe

Loom AI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 4 USD miesięcznie za użytkownika.

Oceny i recenzje Loom

G2 : 4,7/5 [ponad 2000 recenzji]

Capterra: 4,7/5 [ponad 400 recenzji]

7. Slack — najlepsze funkcje wyszukiwania i podsumowywania oparte na AI dla dużych zespołów

za pośrednictwem Slack

Jeśli często czujesz się przytłoczony przez Slacka — niekończące się kanały, zagubione wątki, ciągłe powiadomienia — Slack AI może okazać się pomocny. Jednak w rzeczywistości rozwiązuje on tylko część problemu.

Funkcja podsumowania pozwala szybko nadrobić zaległości w wiadomościach i choć jest to przydatne po dłuższej nieobecności, nie zawsze oddaje pełny kontekst. Szybkie odpowiedzi są wygodne, ale wydają się mieć limit pod względem niuansów, zwłaszcza w szybko zmieniających się lub delikatnych dyskusjach.

Sztuczna inteligencja Slack jest wciąż stosunkowo nowa i chociaż niektórzy użytkownicy przyjęli ją z zadowoleniem, cena dodatku wynosząca 10 USD za użytkownika wydaje się wysoka — szczególnie dla większych zespołów, które prawdopodobnie najbardziej potrzebują tych funkcji. Na razie wartość nie w pełni uzasadnia koszt.

Najlepsze funkcje Slacka

Zapewnij, że tylko odpowiednie osoby i zatwierdzone urządzenia mają dostęp do danych Twojej organizacji dzięki funkcjom takim jak pojedyncze logowanie, rejestrowanie domeny i wsparcie zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie.

Chroń swoje dane za pomocą narzędzi takich jak Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], dzienniki audytowe i natywne zabezpieczenia przed utratą danych [DLP], a także wsparcie dla zewnętrznych dostawców DLP.

Skorzystaj z Slack AI, aby przeczytać Twoje wiadomości i uzyskać praktyczne informacje, takie jak wysokość przychodów za ostatnie trzy miesiące.

Limitacje Slacka

AI Slack ma dostęp tylko do Twoich wiadomości, a nie do Twoich plików ani dokumentów.

Slack wykorzystuje Twoje dane do szkolenia swojego silnika AI i jeśli chcesz zrezygnować, musisz napisać do nich.

Ceny Slack

Free

Pro : 8,75 USD/użytkownik miesięcznie

Biznes : 15 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise Grid : niestandardowe ceny

Slack AI: Można kupić jako dodatek za 10 USD miesięcznie na użytkownika.

Oceny i recenzje Slack

G2 : 4,5/5 [ponad 32 500 recenzji]

Capterra: 4,7/5 [ponad 23 000 recenzji]

8. Todoist — najlepsze rozwiązanie dla freelancerów potrzebujących prostej aplikacji do zarządzania zadaniami

za pośrednictwem Todoist

Jeśli jesteś podobny do mnie i preferujesz minimalistyczną aplikację do zarządzania zadaniami, która przedkłada ogólną wygodę użytkownika nad wszystko inne, Todoist jest stworzony dla Ciebie. Najbardziej podoba mi się w asystencie AI Todoist to, jak bardzo jest przyjazny dla użytkownika i użyteczny – bez zbędnych dodatków, po prostu czyste i wydajne przetwarzanie języka naturalnego.

Dzięki nim planowanie zadań jest niezwykle wygodne, od sugerowania, które zadania należy podjąć w następnej kolejności, po tworzenie elementów dla każdego zadania.

Najlepsze funkcje Todoist

Ułatw sobie osiągnięcie celów, tworząc listę zadań. Zrealizuj je, wybierając opcję „Sugeruj zadania za pomocą asystenta AI” z menu projektu i wpisując w polu tekstowym to, co chcesz osiągnąć [np. „Nauka hiszpańskiego”].

Uzyskaj sugestie od asystenta AI dotyczące sposobu, by zadanie było zakończone, kolejnych kroków oraz tego, jak przeredagować zadania, aby brzmiały bardziej praktycznie.

Śledź wiele projektów jednocześnie i korzystaj z motywów Pro, aby nadać im atrakcyjny wygląd.

Limitacje Todoist

Chociaż Todoist świetnie nadaje się do codziennego zarządzania zadaniami, nie jest przeznaczony do większych projektów ani współpracy na dużą skalę.

Funkcja AI Todoist jest dostępna tylko w płatnych planach.

Ceny Todoist

Początkujący : Free Forever

Pro : 5 USD/użytkownik miesięcznie

Biznes: 8 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Todoist

G2 : 4,4/5 [ponad 700 recenzji]

Capterra: 4,6/5 [ponad 2000 recenzji]

za pośrednictwem Confluence

Confluence to popularne rozwiązanie do zarządzania wiedzą dla organizacji zdalnych, w szczególności firm programistycznych, które już korzystają z Jira jako narzędzia do współpracy i zarządzania projektami. Ponieważ dane są przechowywane w Stanach Zjednoczonych, UE, Australii i Niemczech, firmy zdalne nie muszą martwić się o zgodność danych z przepisami.

Confluence ma już sporo funkcji ułatwiających współpracę, takich jak strony, tablice i przestrzenie, które sprawiają, że organizowanie [i dostęp do] informacji jest super proste. Ale integracja z Atlassian Intelligence sprawia, że jest to jeszcze lepsze.

Możesz używać Atlassian Intelligence w Confluence do pisania treści, definiowania terminów, podsumowywania zawartości, a nawet tworzenia cyklu pracy typu „jeśli/to” — wszystko to pomaga przyspieszyć pracę. Jednak funkcją, która najbardziej mi się spodobała, są „prognozy” — za każdym razem, gdy szukasz dokumentu, wyświetla się lista opcji dostosowanych do Twoich potrzeb.

Załóżmy, że jesteś marketingowcem i wpisujesz słowo „roadmap”. Atlassian Intelligence nada priorytet dokumentom, nad którymi pracowałeś wcześniej lub tym, którym przyglądali się inni marketingowcy, przed dokumentami, którym przyglądał się programista.

Ponadto, chociaż Atlassian Intelligence wykorzystuje OpenAI jako silnik GPT, ograniczyło ono możliwość szkolenia silnika na danych użytkowników Confluence, dzięki czemu Twoje dokumenty są dobrze chronione.

Najlepsze funkcje Confluence

Zamień chaotyczne notatki w przydatne dokumenty, generuj podsumowania stron i komentarzy oraz twórz elementy w ciągu kilku sekund.

Ogranicz przełączanie się między aplikacjami, włączając Atlassian Intelligence w Slacku, aby uzyskać szybki dostęp do informacji.

Podejmuj szybsze, świadome decyzje i szybko rozwiązuj wszelkie problemy dzięki Atlassian Intelligence w swoim zespole.

Ograniczenia Confluence

Atlassian Intelligence jest dostępne tylko w wersjach Premium i Enterprise.

Podobnie jak wszystkie silniki /AI, jest on podatny na halucynacje.

Ceny Confluence

Free

Standard : 4,89 USD/użytkownik miesięcznie

Premium : 8,97 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny [rozliczane rocznie]

Oceny i recenzje Confluence

G2 : 4,1/5 [ponad 3700 recenzji]

Capterra: 4,5/5 [ponad 3300 recenzji]

10. Notion — najlepsze narzędzie do wspólnego zarządzania bazami danych

za pośrednictwem Notion

Większość osób, w tym ja, uwielbia możliwość dostosowania Notion do własnych potrzeb. Od tworzenia narzędzi do śledzenia projektów i baz danych po wiki i planery posiłków — Notion pozwala uporządkować wszystkie informacje. Byłem więc szczególnie podekscytowany możliwością przetestowania jego funkcji AI.

Notion AI — wykorzystujące LLM firmy OpenAI — pozwala wykonywać większość podstawowych zadań do zrobienia, takich jak tworzenie zawartości, streszczanie tekstu [i baz danych], a nawet tłumaczenie zawartości. Może to być bardzo przydatne, jeśli pracujesz w firmie asynchronicznej, która dokumentuje wszystkie swoje procesy.

Funkcją, z której najczęściej korzystam, jest funkcja WYSZUKIWANIA, która pozwala mi przeszukiwać bazy danych moje [i mojego zespołu] w poszukiwaniu konkretnych informacji. Ogranicza to konieczność wielokrotnego wysyłania wiadomości i oszczędza czas wszystkim.

Zintegrowanie tej funkcji z Notion jest niezwykle wygodne dla osób, które używają ChatGPT do badań i pomaga uniknąć przełączania się między kontekstami.

Chociaż podobało mi się, że dostęp do Notion AI można uzyskać po prostu naciskając SPACJĘ, widziałem kilka komentarzy na Reddicie, w których ludzie mówili, że to frustrujące. To dobre przypomnienie, że doświadczenia użytkowników mogą być subiektywne i to, co sprawdza się w przypadku jednej osoby, może nie być idealne dla wszystkich.

A teraz kilka szczegółów: Notion zapewnia, że nie trenuje swojej sztucznej inteligencji przy użyciu danych użytkowników, ale jest pewien haczyk. Podobnie jak wiele innych silników AI, Notion AI ma skłonność do wymyślania rzeczy, zwłaszcza w przypadku pytań dotyczących ostatnich wydarzeń [np. z ostatnich 6–12 miesięcy]. Jest to więc świetne narzędzie, ale należy sprawdzać poprawność jego wyników.

Najlepsze funkcje Notion

Automatycznie wypełniaj tabele i zamień przytłaczającą ilość informacji w przejrzyste, przydatne dane.

Poproś Notion AI o przygotowanie szkicu komunikatów, a nawet przetłumaczenie ich na inne języki, takie jak hiszpański lub japoński.

Przekaż Notion AI kluczową wiadomość, a narzędzie AI opracuje ją dla Ciebie w formie szczegółowej wiadomości e-mail lub dokumentu.

Limitacje Notion

Niektórzy użytkownicy Reddita uważają, że Notion AI jest dość ograniczone pod względem ceny. Jak twierdzi jeden z użytkowników Reddita, jeśli masz zespół złożony z 50 członków, musisz zapłacić dodatkowe 500 dolarów tylko za podstawowe funkcje podsumowywania AI

Funkcje Notion AI nie są obecnie dostępne w aplikacjach mobilnych.

Ceny Notion

Free

Plus : 10 USD/licencja miesięcznie

Biznes : 18 USD/miesiąc za licencję

Enterprise : Niestandardowe ceny

Notion AI: Dodaj do dowolnego obszaru roboczego za 10 USD miesięcznie od użytkownika.

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4,7/5 [ponad 5400 recenzji]

Capterra: 4,7/5 [ponad 2000 recenzji]

Lepsza współpraca i większa wydajność zespołu dzięki ClickUp

Od przełamywania barier językowych i podsumowywania wątków wiadomości po pomoc w tworzeniu i udoskonalaniu komunikatów — narzędzia do współpracy oparte na sztucznej inteligencji mogą znacznie usprawnić komunikację w zespole. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracujesz nad złożonymi projektami angażującymi wiele zespołów lub jesteś częścią globalnych, rozproszonych zespołów.

Jeśli szukasz zunifikowanej platformy do zarządzania wszystkimi kanałami komunikacji i chcesz, aby były one zunifikowane za pomocą tego samego silnika AI w celu zapewnienia płynnej komunikacji, to możemy zaproponować ClickUp.

ClickUp to kompleksowa platforma, która umożliwia zespołom każdej wielkości zarządzanie projektami, dokumentami i komunikacją wewnętrzną z jednego miejsca. Dzięki ścisłej integracji tych funkcji z ClickUp Brain zarządzanie wiedzą jest jeszcze łatwiejsze.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp i przekonaj się, jak może ono usprawnić planowanie projektów, dzielenie się wiedzą i ogólne procesy współpracy wewnętrznej.