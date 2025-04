10 najlepszych uniwersalnych aplikacji do obsługi wiadomości w 2025 roku

przeciętna osoba przełącza się między aplikacjami i stronami internetowymi prawie 1200 razy _daily.

Przy ciągłym przełączaniu kontekstu łatwo coś przeoczyć. 🤷🏻

W tym miejscu z pomocą przychodzą aplikacje do obsługi wiadomości typu "wszystko w jednym". Narzędzia te integrują wiele aplikacji w jedną platformę, usprawniając komunikację, zwiększając wydajność i zapewniając porządek.

Niezależnie od tego, czy chodzi o koordynację z członkami zespołu, czy zarządzanie interakcjami z klientami, aplikacje do obsługi wiadomości typu "wszystko w jednym" pomagają skupić się na tym, co najważniejsze.

Oto dziesięć najlepszych aplikacji do obsługi wiadomości typu "wszystko w jednym", które zmienią sposób połączenia i współpracy!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Odkryj 10 najlepszych aplikacji do obsługi wiadomości typu "wszystko w jednym", które łączą wszystkie czaty, rozmowy i współpracę pod jednym dachem, zapewniając płynną komunikację.

ClickUp : Najlepsze narzędzie do współpracy i zarządzania projektami typu "wszystko w jednym"

: Najlepsze narzędzie do współpracy i zarządzania projektami typu "wszystko w jednym" Franz : Najlepsze do zarządzania wieloma czatami i e-mailami w jednym miejscu

: Najlepsze do zarządzania wieloma czatami i e-mailami w jednym miejscu IM+ : Najlepsze do łączenia czatów i aplikacji społecznościowych

: Najlepsze do łączenia czatów i aplikacji społecznościowych Rambox : Najlepszy do zaawansowanego niestandardowego dostosowywania obszaru roboczego wiadomości

: Najlepszy do zaawansowanego niestandardowego dostosowywania obszaru roboczego wiadomości Beeeper: Najlepszy do ujednolicenia iMessage i innych platform

Najlepszy do ujednolicenia iMessage i innych platform Shift : Najlepszy do integracji e-maili i narzędzi do przesyłania wiadomości

: Najlepszy do integracji e-maili i narzędzi do przesyłania wiadomości All-in-One Messenger: Najlepszy do szybkiego dostępu do aplikacji czatu

Najlepszy do szybkiego dostępu do aplikacji czatu Station : Najlepszy do łączenia wiadomości z narzędziami zwiększającymi wydajność

: Najlepszy do łączenia wiadomości z narzędziami zwiększającymi wydajność Slack (z dodatkami) : Najlepszy do ulepszonej współpracy zespołowej

: Najlepszy do ulepszonej współpracy zespołowej Matermost: Najlepszy do bezpiecznego przesyłania wiadomości na poziomie Enterprise

**Czego należy szukać w uniwersalnej aplikacji do przesyłania wiadomości?

Wybór uniwersalnej aplikacji do obsługi wiadomości jest stosunkowo prosty. Wystarczy upewnić się, że spełnia ona następujące kryteria: 👇🏻

Łatwość użytkowania: Poszukaj aplikacji z intuicyjnym interfejsem i łatwą nawigacją, aby zapewnić płynne użytkowanie

Poszukaj aplikacji z intuicyjnym interfejsem i łatwą nawigacją, aby zapewnić płynne użytkowanie Kompatybilność: Wybierz narzędzie kompatybilne z każdą używaną platformą do przesyłania wiadomości. Zapewni to maksymalne wsparcie

Wybierz narzędzie kompatybilne z każdą używaną platformą do przesyłania wiadomości. Zapewni to maksymalne wsparcie Możliwość dostosowania: Wybierz aplikację, która pozwala na zmianę takich aspektów jak powiadomienia push, układy, integracje itp. w celu dopasowania do swoich potrzeb

Wybierz aplikację, która pozwala na zmianę takich aspektów jak powiadomienia push, układy, integracje itp. w celu dopasowania do swoich potrzeb Integralność: Wybierz narzędzie z solidnymi standardami bezpieczeństwa, aby zapewnić, że ich usługa i twoje dane są bezpieczne przed nieautoryzowanym dostępem

Wybierz narzędzie z solidnymi standardami bezpieczeństwa, aby zapewnić, że ich usługa i twoje dane są bezpieczne przed nieautoryzowanym dostępem Wysoka wydajność: Wybierz narzędzie, które jest lekkie i szybkie. Gwarantuje to, że nie będzieluk komunikacyjnych w miejscu pracy ➡️ Czytaj więcej: 15 Free Plan Komunikacji Projektu Szablony: Excel, Word i ClickUp 10 najlepszych aplikacji do przesyłania wiadomości typu "wszystko w jednym

Sprawdź te dziesięć komunikatorów typu "wszystko w jednym", aby z łatwością i wydajnie zarządzać swoimi tekstami:

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do współpracy i zarządzania projektami)

Łatwo jest się potknąć i popełnić błędy podczas zarządzania pracą i wiadomościami na różnych platformach. Ale z ClickUp wszystko do pracy, możesz ujednolicić je wszystkie w jednej aplikacji, aby stworzyć obszar roboczy, który jest zarówno wydajny, jak i sprzyja współpracy. ClickUp Chat został zaprojektowany, aby zmaksymalizować wydajność. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala jednocześnie zarządzać pracą i komunikacją w miejscu pracy.

ClickUp Chat pozwala na tworzenie zadań i komunikację w miejscu pracy listy do zrobienia bezpośrednio z wiadomości. Każda konwersacja zawierająca istotne informacje jest bezpośrednio połączona z powiązanym dokumentem, zadaniem lub czatem.

Posiada również wbudowane możliwości AI. Z pomocą ClickUp Brain może sugerować odpowiedzi, automatycznie tworzyć zadania z konwersacji, a nawet podsumowywać wątki!

Co więcej, możesz użyć Integracje ClickUp połączenie z innymi platformami konwersacyjnymi innych firm, takimi jak Gmail, Skype, Zoom, Slack i Teams za pomocą ClickUp, aby uzyskać kompleksowe doświadczenie.

Pro Tip: Potrzebujesz pomocy w zarządzaniu wiadomościami błyskawicznymi? Wypróbuj aplikację Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp -jest Free! Szablon ten umożliwia łączenie wątków rozmów w jednym zorganizowanym miejscu. W ten sposób można nadać rozmowom priorytety w celu zwiększenia wydajności.

Najlepsze funkcje ClickUp

Włącz powiadomienia push, aby natychmiast powiadamiać zespół o ważnych wiadomościach

Śledzenie zmian w konwersacjach poprzez automatyczne łączenie aktualizacji zadań i komentarzy z oryginalnym czatem

Ustawienie terminów w ramach czatu, aby utrzymać zespół w zgodzie z terminami

Wdrożenie ClickUp Clip do asynchronicznego udostępniania kluczowych momentów konwersacji

Użyj ClickUp Przypisywanie komentarzy aby oznaczyć konkretnych członków zespołu w dyskusjach, zapewniając jasne działania następcze

limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać niewielką krzywą uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

Łatwy interfejs tworzenia projektu i dopasowania zadania do zespołu w celu śledzenia i osiągnięcia celu. Przydatne Wykresy Gantta _które mogą być wnikliwe dla Businessu i funkcja czatu w czasie rzeczywistym sprawiają, że ClickUp jest najlepszym oprogramowaniem Recenzja G2 ➡️ Czytaj więcej: Czat jest uszkodzony. Naprawiamy to 2. Franz (najlepszy do zarządzania wieloma czatami i e-mailami w jednym miejscu)

via Franz Franz to łatwa w użyciu usługa przesyłania wiadomości. Jeśli trudno ci poradzić sobie ze strumieniem tekstów na pulpicie, to narzędzie powinno ci pomóc.

Franz jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z systemami Windows, Mac i Linux i integruje się z niektórymi z najczęściej używanych aplikacji kanałami komunikacji .

Aplikacja oferuje jasne i ciemne tryby niestandardowe. Franz jest również całkowicie oparty na chmurze, dzięki czemu można przełączać się między urządzeniami.

Najlepsze funkcje Franz

Wsparcie dla ponad 70 usług przesyłania wiadomości, w tym WhatsApp, Messenger i Telegram

Umożliwia wysyłanie tekstów w różnych językach, takich jak angielski, niemiecki i hiszpański

Pozwala zarządzać powiadomieniami push o przychodzących wiadomościach

Integruje się z ponad 1000 usług

Franz limit

Dostępne tylko na pulpicie

Wymaga ręcznego ustawienia

Ceny Franz

Free Forever

Personal: $3.99/miesiąc

$3.99/miesiąc Profesjonalny: $7.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Franz

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

3. IM+ (najlepszy do łączenia czatu i aplikacji społecznościowych)

via IM+ IM+ to aplikacja, która pozwala połączyć wszystkie platformy komunikacyjne na pulpicie i smartfonie. Posiada intuicyjny interfejs, a deweloper twierdzi, że ustawienie oprogramowania zajmuje tylko dwie minuty.

Ale to nie jest najlepsza część. IM+ ma wbudowane wsparcie ChatGPT, które pomaga tworzyć teksty i zaawansowane funkcje blokowania reklam, zapewniając płynne wrażenia użytkownika.

Najlepsze funkcje IM+

Wsparcie dla szerokiego zakresu platform komunikacyjnych, takich jak WhatsApp, Facebook i LinkedIn

Integruje się z Gmailem, umożliwiając dostęp do skrzynki odbiorczej wraz z czatami

Połączona z przeglądarką internetową do udostępniania linków

Umożliwia jednoczesne przesyłanie wiadomości na wielu kontach

IM+ limit

Limit integracji

Może działać wolno

Ceny IM+

Free Forever

IM+ oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

🔍 Do zrobienia: ChatGPT otrzymuje ponad 10 milionów zapytań dziennie.

4. Rambox (najlepszy do zaawansowanego niestandardowego dostosowywania obszaru roboczego wiadomości)

via Rambox Rambox to wysoce konfigurowalna aplikacja typu "wszystko w jednym". Choć może być używana do celów osobistych i zawodowych, jej funkcje pomagają zwiększyć wydajność pracy biurowej.

Można zmienić wygląd obszaru roboczego, wstrzymać powiadomienia, włączyć tryb skupienia i wiele więcej. Narzędzie integruje się z głównymi rozwiązaniami biznesowymi, takimi jak Google Suite i Microsoft Teams .

Najlepsze funkcje Rambox

Wsparcie dla ponad 700 platform komunikacyjnych, takich jak Instagram, Discord i Skype

Niestandardowe motywy i preferencje powiadomień

Oferuje tryb skupienia, który wstrzymuje powiadomienia o wiadomościach i efekty dźwiękowe

Integruje się z kilkoma dodatkami innych firm, takimi jak narzędzia do sprawdzania gramatyki, menedżery haseł itp

Rambox limit

Wersja Free jest limitowana

Sporadyczne problemy z połączeniem

Ceny Rambox

Basic: Free na zawsze

Free na zawsze Pro: $7/miesiąc

$7/miesiąc Enterprise: $14/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Rambox

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (30 recenzji)

Uwielbiam mieć wszystkie moje aplikacje w jednym miejscu, a oprogramowanie nie zawiera błędów, jak inne, które wypróbowałem Recenzja Capterra 5. Beeper (najlepszy do ujednolicenia iMessage i innych platform)

via Sygnał dźwiękowy Masz konta na kilku platformach do zrobienia wiadomości? Beeper może skonsolidować je w jednej aplikacji.

Narzędzie to jest dostępne dla urządzeń z systemem Android, iOS, Windows i Linux i stanowi połączenie z głównymi platformami (w tym iMessage), zapewniając kompleksowe doświadczenie. Interfejs użytkownika jest również bardzo interaktywny i łatwy w nawigacji.

Jedną z wyróżniających się funkcji Beeper jest jednak natywna funkcja dubbingu, która umożliwia tłumaczenie tekstu na preferowany język.

Najlepsze funkcje Beeper

Łączy 14 usług przesyłania wiadomości, takich jak WhatsApp, Telegram itp. w jedną platformę

Wsparcie dla multimediów, takich jak obrazy, wideo i połączone linki

Funkcje wsparcia dla wiadomości SMS wraz z platformami internetowymi

Oferuje zarówno wersje mobilne, jak i na pulpit

Beeper limit

Brak zaawansowanych funkcji niestandardowych

Wymagana subskrypcja dla pełnej funkcji

Ceny Beepera

Free Forever

Oceny i recenzje Beeper

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

6. Shift (najlepsza do integracji e-maili i narzędzi do przesyłania wiadomości)

via Zmiana Jeśli ciągle przełączasz się między profilami na platformie komunikacyjnej, zaktualizuj ją do Shift. Ta wszechstronna aplikacja do przesyłania wiadomości tworzy oddzielne obszary robocze dla osobistych i business .

Za jego pomocą można łatwo zarządzać kontami na różnych platformach komunikacyjnych. Oprócz tego, narzędzie ułatwia również zarządzanie pocztą e-mail. Interfejs użytkownika jest również intuicyjny; można dodawać/usuwać dowolną liczbę rozszerzeń.

Najlepsze funkcje

Wsparcie dla Gmaila, Telegrama, Asany i innych narzędzi pracy w jednym interfejsie

Oferuje wieloplatformową synchronizację między wersjami na pulpit i urządzenia mobilne

Funkcje zarządzania obszarem roboczym dla lepszej koncentracji

Integruje się z narzędziami innych firm, takimi jak Google Drive i Zoom

Limity zmian

Główne funkcje zablokowane w płatnych planach

Regularne problemy z synchronizacją

Ceny Shift

Podstawowy: Free na zawsze

Free na zawsze Zaawansowany: 149 USD/rok

149 USD/rok Teams: 149 USD/rok za użytkownika

Oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 150 recenzji)

4.3/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 310 recenzji)

Uwielbiam to, że wszystkie moje skrzynki odbiorcze i wiadomości są w jednym miejscu. Ułatwia to utrzymanie porządku. Łatwo było połączyć się ze wszystkimi moimi kontami i dosłownie używam go w każdej minucie każdego dnia! Recenzja G2 7. All-in-One Messenger (najlepszy do szybkiego dostępu do aplikacji czatu)

via All-in-One-Messenger All-in-One Messenger to wszechstronne oprogramowanie dla zapracowanych profesjonalistów. Jest do zrobienia więcej niż tylko połączenie aplikacji do przesyłania wiadomości - pozwala wyszukiwać starsze czaty według daty, zarządzać powiadomieniami push, niestandardowymi motywami itp.

Aplikacja jest również bardzo łatwa w użyciu i przyzwyczajeniu się do niej.

Najlepsze funkcje All-in-One Messenger

Oferuje wsparcie dla ponad 40 usług przesyłania wiadomości, w tym WhatsApp, LinkedIn i Skype

Dostawca powiadomień w czasie rzeczywistym o przychodzących wiadomościach

Funkcja trybu ciemnego dla środowisk o słabym oświetleniu

Wsparcie dla czatów grupowych, ułatwiającekomunikację zespołową limity komunikatora All-in-One

Brak wsparcia dla połączeń wideo lub głosowych

Brak aplikacji mobilnej

Ceny aplikacji All-in-One Messenger

Free Forever

All-in-One Messenger oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. Station (najlepsze do łączenia wiadomości z narzędziami zwiększającymi wydajność)

via Stacja Kolejna wszechstronna aplikacja do przesyłania wiadomości, Station, pomaga zminimalizować bałagan. Jest to kompleksowa platforma, która zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji do przesyłania wiadomości i profesjonalnych narzędzi w jednej centralnej lokalizacji.

Dzięki Smart Dock można przeglądać niezbędne dokumenty, wiadomości itp. Funkcja automatycznego usypiania stron dezaktywuje nieaktywne zakładki, zapewniając szybkie działanie. Bonus? Prosty interfejs użytkownika.

Najlepsze funkcje stacji

Łączy ponad 600 aplikacji internetowych, takich jak Instagram, HubSpot i Mailchimp w jednym obszarze roboczym

Oferuje inteligentną skrzynkę odbiorczą do priorytetyzacji ważnych wiadomości

Dostawca eleganckiego interfejsu, który nie rozprasza uwagi

Niestandardowe powiadomienia dla poszczególnych aplikacji

Limity stacji

Wersja Free ma ograniczone funkcje

Może być powolna

Ceny stacji

Free Forever

Oceny i recenzje stacji

G2: 4.7/5 (30+ recenzji)

4.7/5 (30+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Station jest prawdopodobnie jedną z platform, z których korzystam najczęściej, ta prosto wyglądająca aplikacja pozwoliła mi łatwo przełączać się między różnymi narzędziami, takimi jak e-mail i narzędzia do zarządzania zadaniami wszystko w jednym oknie. Co więcej, nie ma żadnych kosztów w przeciwieństwie do podobnych aplikacji, takich jak Shift. Recenzja G2 9. Slack (z dodatkami) (najlepszy do ulepszonej współpracy zespołowej)

via Slack Slack to dobrze znana aplikacja do przesyłania wiadomości. Jest używana głównie do usprawnienia współpracy w zespole - a jej funkcje uzasadniają dlaczego.

Slack pomaga w automatyzacji rutynowych zadań, tworzeniu i organizowaniu kanałów dla różnych teamów, prowadzeniu rozmów zespołowych, udostępnianie ekranów i wiele więcej. Narzędzie jest również bardzo wydajnie zaprojektowane, z łatwą nawigacją i interfejsem użytkownika.

Najlepsze funkcje Slack

Oferuje integrację z narzędziami takimi jak Google Drive, Trello i GitHub

Solidna funkcja wyszukiwania wiadomości i plików

Wsparcie dla połączeń głosowych i wideo

Synchronizuje wiadomości i powiadomienia na różnych urządzeniach

Limity Slack

Może być przytłaczający

Niektóre integracje są trudne do ustawienia

Ceny Slack

Free Forever

Pro: $7.25/miesiąc

$7.25/miesiąc Business+: $12.50/miesiąc

$12.50/miesiąc Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (33 640+ recenzji)

4,5/5 (33 640+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (23,450+ opinii)

_Świetne narzędzie, które pozwala nam praktykować to, co głosimy podczas pracy z naszymi klientami Recenzja Capterra ➡️ Czytaj więcej: 17 najlepszych integracji aplikacji Slack 10. Mattermost (najlepszy do bezpiecznego przesyłania wiadomości na poziomie Enterprise)

via Mattermost Mattermost nie jest typową aplikacją do przesyłania wiadomości typu "wszystko w jednym". To bardziej platforma do współpracy.

Za pomocą tej aplikacji można tworzyć kanały i współpracować ze zdalnym zespołem w celu omawiania projektów, osi czasu i innych tematów. Platforma jest znana ze swojego bezpieczeństwa i możliwości dostosowywania. Możesz wybrać swoje integracje, samodzielnie hostować platformę i niestandardowe elementy aplikacji.

Najważniejsze funkcje

Wsparcie dla komunikacji w czasie rzeczywistym z wątkami konwersacji

Integralność i zgodność na poziomie Enterprise

Funkcje zarządzania rolami użytkowników dla organizacji zespołu

Integracja z narzędziami CI/CD, takimi jak Jenkins i GitHub

Najważniejsze limity

Wymaga wiedzy technicznej

Regularne problemy z wydajnością

Najważniejsze ceny

Free Forever

Professional: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Najważniejsze oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 330 recenzji)

4.3/5 (ponad 330 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 160 opinii)

Mattermost to najlepsza platforma, na której możemy organizować spotkania i komunikować się z członkami zespołu. Dostarcza również różnych funkcji, takich jak kanały, udostępnianie plików, udostępnianie ekranu itp Recenzja G2 ➡️ Czytaj więcej: Wykorzystanie etykiety czatu Teams w pracy dla optymalnej współpracy Wybierz najlepszą uniwersalną aplikację do przesyłania wiadomości - skorzystaj z ClickUp!

Korzystanie z jednej aplikacji do komunikacji przynosi wiele korzyści. Zapewnia wydajność, wydajność i, co najważniejsze, synchronizację ze wszystkim, co się dzieje. Jeśli jednak nie wybierzesz kompleksowej, zorganizowanej aplikacji do przesyłania wiadomości, sprawy mogą szybko przybrać zły obrót.

Wybierz więc ClickUp. Dzięki solidnym funkcjom i potężnemu pakietowi do zarządzania pracą, ClickUp może pomóc w łatwym zarządzaniu wszystkimi osobistymi i zawodowymi czatami i aplikacjami do przesyłania wiadomości.

Nie czekaj - pobierz ClickUp już dziś. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź ClickUp lub zarejestruj się na darmową wersję próbną!