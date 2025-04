16 najlepszych narzędzi komunikacyjnych dla przedsiębiorstw do rozważenia w 2025 roku

Nawet podczas pracy w biurze, jeśli zespół nie komunikuje się wystarczająco dobrze, wpłynie to na ogólną produktywność i jakość wyników.

Odpowiedź? Narzędzie komunikacyjne dla przedsiębiorstw, które umożliwia ujednoliconą komunikację. Narzędzia te pomagają w spełnieniu wymagań, takich jak wideokonferencje, wiadomości błyskawiczne, udostępnianie plików, udostępnianie ekranu i inne funkcje współpracy.

Ale jak wybrać narzędzie komunikacyjne dla swojego zespołu? Czy powinieneś skupić się na funkcjach zarządzania relacjami z klientami, czy na poprawie komunikacji biznesowej?

Stanąłem przed podobnym dylematem, gdy musiałem wybrać narzędzie do komunikacji w przedsiębiorstwie.

Po szeroko zakrojonych badaniach i testach stworzyłem listę najlepszych narzędzi dostępnych na rynku. Czytaj dalej, aby poznać rekomendowane przeze mnie opcje dla ogólnych i konkretnych potrzeb.

**Na co należy zwrócić uwagę w narzędziach do komunikacji w przedsiębiorstwie?

Jak dokładnie wybrałem najlepszy system komunikacji dla przedsiębiorstw?

Na początek trzeba być konkretnym. Większość narzędzi komunikacyjnych dla przedsiębiorstw została zaprojektowana w celu sprostania konkretnemu wyzwaniu. Znajomość wymagań zespołu i przepływów pracy jest więc kluczem do znalezienia odpowiedniego narzędzia.

Z biegiem lat nauczyłem się, że kilka kluczowych funkcji pomaga połączyć luki komunikacyjne w miejscu pracy dla komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Funkcje te obejmują:

Instant messaging : Wybierz narzędzie, które pozwala na natychmiastowe wysłanie wiadomości tekstowej lub czatu do szybkich rozmów i aktualizacji z zespołem

: Wybierz narzędzie, które pozwala na natychmiastowe wysłanie wiadomości tekstowej lub czatu do szybkich rozmów i aktualizacji z zespołem Wideokonferencje: Wybierz narzędzie, które umożliwia asynchroniczną komunikację wideo z kluczowymi funkcjami, takimi jak udostępnianie ekranu i wideo, pokoje spotkań i opcje nagrywania, aby zmaksymalizować produktywność

Wybierz narzędzie, które umożliwia asynchroniczną komunikację wideo z kluczowymi funkcjami, takimi jak udostępnianie ekranu i wideo, pokoje spotkań i opcje nagrywania, aby zmaksymalizować produktywność Udostępnianie plików : Priorytetem jest narzędzie komunikacyjne dla przedsiębiorstw, które ma możliwość bezpiecznego udostępniania dokumentów, obrazów i innych plików w zespole

: Priorytetem jest narzędzie komunikacyjne dla przedsiębiorstw, które ma możliwość bezpiecznego udostępniania dokumentów, obrazów i innych plików w zespole Funkcje współpracy zespołowej : Poszukaj narzędzi, które mają funkcje takie jak zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, tablice, współpraca nad dokumentami i inne, które ułatwiają pracę w zespolewspółpracę w czasie rzeczywistym Silne zabezpieczenia : Do użytku korporacyjnego wybierz narzędzia komunikacyjne, które zapewniają zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i zgodność ze standardami prywatności

: Poszukaj narzędzi, które mają funkcje takie jak zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, tablice, współpraca nad dokumentami i inne, które ułatwiają pracę w zespolewspółpracę w czasie rzeczywistym Integracja z innymi narzędziami: Nie pracujemy już w silosach i nasze narzędzia też nie powinny. Wybierz skuteczne narzędzie do komunikacji, które płynnie integruje się z istniejącym stosem technologicznym, niezależnie od tego, czy jest to oprogramowanie do zarządzania projektami, CRM czy platformy do przechowywania danych w chmurze

➡️ Czytaj więcej: 10 najlepszych programów i aplikacji do komunikacji zespołowej 16 najlepszych narzędzi komunikacyjnych dla przedsiębiorstw

Koncentrując się na tych kluczowych funkcjach i kluczowych wymaganiach dotyczących komunikacji w przedsiębiorstwie, skupiliśmy się na 16 unikalnych narzędziach. Przyjrzyjmy się po kolei korzyściom i ograniczeniom każdego z nich.

1. ClickUp (najlepszy do komunikacji asynchronicznej, współpracy i zarządzania projektami)

Jeśli zapytasz mnie, jak zmierzyć skuteczną komunikację w firmie, moimi parametrami byłyby produktywność i współpraca zespołowa.

A jedno narzędzie, które zarządza obydwoma? ClickUp.

ClickUp konsekwentnie plasuje się wśród najlepszych narzędzi komunikacyjnych dla przedsiębiorstw dzięki swoim wszechstronnym funkcjom.

Jako platforma produktywności typu "wszystko w jednym", oferuje ujednoliconą platformę komunikacyjną do skutecznego komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej . Można go używać do przenoszenia wszystkich wiadomości zespołowych, prywatnych dyskusji i komentarzy w dokumentach lub działań następczych związanych z zadaniami w jednym ujednoliconym obszarze roboczym.

płynnie udostępniaj aktualizacje w różnych projektach zarówno zespołom, jak i klientom na ClickUp Chat_ ClickUp Chat pozwala zarządzać projektami i komunikacją biznesową w jednym oknie. Pozwala pozostać w kontakcie z zespołem, omawiać działania związane z projektem i udostępniać aktualizacje bez przełączania się między wieloma narzędziami. Zintegrowane funkcje obejmują "Link to Task", który pozwala łączyć określone wątki czatu z zadaniami.

Co więcej, dzięki ClickUp Chat rozmowa odbywa się w tym samym narzędziu, eliminując potrzebę przełączania się na inne narzędzie w celu wysłania wiadomości do zespołu. Żegnaj, podatek od przełączania!

nagrywaj ekran i łatwo udostępniaj informacje za pomocą ClickUp Clips_

Dodatkowo, możesz łatwo nagrywać i wysyłać nagrania ekranu dla bardziej złożonych dyskusji przy użyciu ClickUp Clips . Dodaje to więcej kontekstu do dyskusji, a wbudowane funkcje sztucznej inteligencji pomagają w transkrypcji wiadomości dla większej przejrzystości.

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu dzięki ClickUp Whiteboards

Innym aspektem systemów komunikacyjnych dla przedsiębiorstw jest optymalizacja przepływu pracy i umożliwienie współpracy w czasie rzeczywistym. Dzięki ClickUp Whiteboards , otrzymujesz wirtualne płótno do planowania i sesji burzy mózgów, które są idealne dla zdalnych i hybrydowych miejsc pracy.

Przypisywanie komentarzy jako elementów akcji w ClickUp

Oczywiście zdarzają się przypadki, w których chcesz dodać dodatkowe notatki dla kogoś w dokumencie lub zadaniu. Przypisywanie komentarzy ClickUp funkcja błyszczy tutaj. Natychmiast tworzy element akcji, gdy przypiszesz komuś komentarz, czy to w dokumencie, czy w dyskusji zespołowej, zapewniając, że nie umknie on uwadze!

Aby to wszystko połączyć, możesz podświetlić tekst w komentarzu lub dokumencie i "zacytować" go, aby dodać komentarz zawierający opinię lub prośbę o wyjaśnienie.

Najlepszą częścią ClickUp jest szeroki wachlarz opcji szablony planów komunikacji które ułatwiają rozpoczęcie pracy. Znalazłem dwa szablony, które mogą pomóc w kanałach komunikacji w przedsiębiorstwie: The Szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp oraz Szablon planu komunikacji ClickUp .

Najlepsze cechy ClickUp

Planuj projekty, przydzielaj zadania i otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym na temat postępów swoich zespołów za pomocą Zadania ClickUp aby pozostać produktywnym

Przypisuj komentarze bezpośrednio do załączników zadań za pomocą ClickUp Proofing pomagając w zapewnieniu jasnego kontekstu i dodatkowych opinii na temat obrazów, filmów, plików PDF i innych dokumentów

Współpraca w czasie rzeczywistym przy użyciu ClickUp Docs gdzie zespoły udostępniają, edytują i współpracują nad dokumentami z bezpiecznymi funkcjami kontroli dostępu

Przenieś współpracę i komunikację na wyższy poziom, podsumowując wiadomości i generując odpowiednie spostrzeżenia za pomocą ClickUp Brain asystent AI

Integracja z ponad 1000 aplikacji w celu konsolidacji wszystkich dyskusji, zarządzania projektami i komunikacji w jednej scentralizowanej platformie

ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy wspominali, że sama liczba funkcji jest przytłaczająca dla nowych członków

ClickUp ceny

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Microsoft Teams (najlepsze narzędzie do komunikacji biznesowej dla ekosystemów Microsoft)

via Microsoft Dla organizacji już korzystających z Microsoft 365, Microsoft Teams jest naturalnym wyborem.

Microsoft Teams to kompleksowe centrum komunikacyjne dla przedsiębiorstw, które łączy wszystko, czego zespół potrzebuje do skutecznej komunikacji: wiadomości błyskawiczne, wideokonferencje lub udostępnianie plików. Jest to niezwykle użyteczne dla wewnętrznej komunikacji zespołu, ponieważ cała komunikacja zespołu jest w jednym miejscu. Ponadto każdy plik, który chcesz udostępnić członkom zespołu, może być udostępniony jako link, umożliwiając aktualizacje w czasie rzeczywistym i możliwość sortowania tych plików w folderach.

To sprawia, że jest to idealna opcja dla wysoce bezpiecznego systemu komunikacji w przedsiębiorstwie, który jest wystarczająco elastyczny, aby ułatwić codzienne czynności.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Uporządkuj komunikację, tworząc kanały dla poszczególnych zespołów lub projektów

Korzystaj z wysokiej jakości połączeń wideo z udostępnianiem ekranu, rozmyciem tła i pokojami konferencyjnymi

Bezpieczne udostępnianie i współpraca nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami

Łatwa współpraca z narzędziami pakietu Microsoft Office, takimi jak Word, Excel i PowerPoint

Ograniczenia Microsoft Teams

Interfejs użytkownika jest złożony i może prowadzić do nieporozumień dla początkujących użytkowników

Wymaga subskrypcji Microsoft 365, co nie jest idealnym rozwiązaniem, jeśli nie korzystasz z pakietu Microsoft Office lub jako rozwiązania komunikacyjnego dla przedsiębiorstw

Ceny Microsoft Teams

Teams Essentials : 4 USD/miesiąc za rachunek użytkownika

: 4 USD/miesiąc za rachunek użytkownika Microsoft 365 Business Basic : $6/miesiąc na użytkownika

: $6/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 15 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 9 500 recenzji)

3. Slack (najlepsza platforma do asynchronicznej komunikacji zespołowej)

via Sla*ck*Luz stał się synonimem komunikacji zespołowej i nie bez powodu. Jest to wysoce narzędzie komunikacji asynchronicznej zaprojektowane w celu usprawnienia komunikacji między zespołami, działami, a nawet całymi organizacjami.

Jeśli twój zespół rozwija się dzięki komunikatorom internetowym i współpracy w czasie rzeczywistym, struktura oparta na kanałach i wątkach Slacka pozwoli ci wszystko zorganizować.

Moją ulubioną funkcją jest Canvas, która pozwala mi przypiąć wszystkie powiązane wątki w jednym miejscu, zapewniając, że rozmowy nie zaginą w dżungli.

Najlepsze funkcje Slack

Organizowanie konwersacji według zespołów, projektów lub tematów z określonymi kanałami

Płynne połączenie z narzędziami takimi jak Google Workspace, ClickUp, Trello i innymi

Szybkie znajdowanie poprzednich konwersacji, plików i linków dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania Slack

Przejście od wiadomości tekstowych do połączeń głosowych lub wideo dzięki Huddle

Ograniczenia Slack

Darmowa wersja ma ograniczenia dotyczące historii wiadomości i przechowywania plików

Posiadanie powiadomień dla wszystkich kanałów komunikacji staje się trudne w obsłudze, negując cel ujednoliconych narzędzi komunikacyjnych

Ceny Slack

Darmowy

Pro : 7,25 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

: 7,25 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie Business+ : 12,50 USD/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie

: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie Enterprise Grid : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Slack Sales Elevate: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,3/5 (ponad 33 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 33 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

4. Google Workspace (najlepszy zintegrowany system komunikacji dla przedsiębiorstw dla GSuite)

via Google Workspace Google Workspace to narzędzie dla użytkowników, którzy wolą pracować z ekosystemem Google.

Wcześniej znany jako G Suite, łączy wszystkie narzędzia Google do pracy w jedną spójną platformę, w tym Gmail, Dysk Google, Dokumenty Google, Google Meet i inne.

To, co lubię w G Suite, to możliwość efektywnego udostępniania plików i dokumentów zewnętrznym użytkownikom zewnętrznym. Udostępniam link tylko do podglądu, aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do zawartości dokumentu bez możliwości wprowadzania zmian. Będą musieli poprosić o dostęp do edycji, aby wprowadzić zmiany lub aktualizacje. Ta skuteczna funkcja pozwala cieszyć się pełną kontrolą nad dokumentami

Ponadto Google Workplace jest dostępny z dowolnego urządzenia, mobilnego lub stacjonarnego, zapewniając możliwość kontynuowania pracy nawet w podróży.

Najlepsze funkcje Google Workspace

Płynne zarządzanie pocztą e-mail, czatem i wideokonferencjami za pomocą Gmaila i Google Meet

Współpraca nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami za pomocą Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google

Łatwe przechowywanie i udostępnianie plików dzięki solidnemu rozwiązaniu pamięci masowej w chmurze Google Drive

Planowanie spotkań i wydarzeń w zespołach za pomocą Kalendarza Google ze zintegrowanymi powiadomieniami

ograniczenia Google Workspace

Ograniczone opcje dostosowywania w porównaniu do innych narzędzi dla przedsiębiorstw

Nie jest to idealne rozwiązanie, jeśli potrzebujesz narzędzia komunikacyjnego dla przedsiębiorstw do czegoś więcej niż spotkań zespołowych, czatów i połączeń głosowych

Ceny Google Workspace

Business Starter : 7,20 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

: 7,20 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Business Standard : $14.40/miesiąc na użytkownika rozliczane miesięcznie

: $14.40/miesiąc na użytkownika rozliczane miesięcznie Business Plus : $21.60/miesiąc na użytkownika rozliczane miesięcznie

: $21.60/miesiąc na użytkownika rozliczane miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Workspace

G2: 4,6/5 (ponad 42 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 42 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 15 000 recenzji)

5. Zoom (najlepsze narzędzie do wideokonferencji)

via Zoom Zoom jest używany we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw do interakcji z klientami i komunikacji wewnętrznej zespołu. Używałem go wielokrotnie podczas pandemii do organizowania spotkań i wirtualnego udostępniania prezentacji.

Przede wszystkim preferuję to narzędzie ze względu na łatwość obsługi i niesamowite funkcje.

Pozwala ono organizować wysokiej jakości spotkania audio i wideo, udostępniać ekrany, wysyłać dokumenty lub pliki do uczestników, a nawet mieć wirtualne pokoje spotkań, aby ułatwić płynną komunikację i współpracę między różnymi interesariuszami.

Jest szczególnie przydatny dla dużych organizacji, ponieważ obsługuje wielu uczestników i ma doskonałe funkcje do pomyślnego organizowania webinarów na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Zoom

Jakość obrazu i dźwięku HD zapewniająca płynne spotkania

Udostępnianie ekranu uczestnikom spotkań, webinarów i wydarzeń wirtualnych

Dzielenie dużych spotkań na mniejsze grupy w celu prowadzenia bardziej skoncentrowanych dyskusji

Organizowanie webinarów na dużą skalę z obsługą tysięcy uczestników

Odbieranie połączeń i uczestniczenie w spotkaniach z urządzeń mobilnych za pomocą aplikacji IOS i Android

Ograniczenia zoomu

Darmowa wersja Zoom ogranicza czas trwania spotkania do 40 minut i 100 uczestników

Funkcje takie jak duże spotkania (ponad 100 uczestników), webinary, konferencje audio i pokoje konferencyjne są dostępne tylko w planach premium

Ceny Zoom

Basic: $0

$0 Pro: $14.99/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

$14.99/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Business: $21.99/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

$21.99/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Business Plus: $26.99/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

$26.99/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4,5/5 (ponad 55 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 55 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 13 000 opinii)

6. RingCentral (najlepszy system telefoniczny dla przedsiębiorstw)

via RingCentral Jeśli działy sprzedaży, marketingu lub inne działy zazwyczaj spędzają większość czasu na rozmowach telefonicznych, RingCentral jest idealną opcją dla Ciebie.

Ta kompleksowa i ujednolicona platforma pozwala na płynną komunikację w przedsiębiorstwie poprzez zarządzanie połączeniami telefonicznymi, wiadomościami i spotkaniami wideo pod jednym dachem

To, co spodobało mi się w tym narzędziu, to funkcje komunikacyjne oparte na sztucznej inteligencji, które zapewniają spersonalizowany wgląd w dyskusje biznesowe. Niezależnie od tego, czy korzystasz z notatek z rozmów na żywo, tłumaczeń w czasie rzeczywistym, czy natychmiastowych odpowiedzi na zapytania klientów, asystent AI optymalizuje operacje i zwiększa produktywność.

Najlepsze funkcje RingCentral

Połączenie biznesowych systemów telefonicznych, spotkań wideo i wiadomości na jednej platformie

Zaawansowane funkcje obsługi połączeń, takie jak automatyczna sekretarka i przekierowywanie połączeń

Integracja z MS Teams, Google Workspace, Salesforce i innymi narzędziami zwiększającymi produktywność

Dostęp do wszystkich narzędzi komunikacyjnych w podróży dzięki potężnej aplikacji mobilnej dla systemów iOS i Android

ograniczenia RingCentral

Wyższa cena dla firm, które nie potrzebują pełnych funkcji telefonicznych

Plany połączeń wideo i webinarów nie obejmują planu połączeń telefonicznych

Ceny RingCentral

RingEx Core: 30 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

30 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie RingEx Advanced: $35/miesiąc na użytkownika rozliczane miesięcznie

$35/miesiąc na użytkownika rozliczane miesięcznie RingEx Ultra: 45 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

45 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie RingCentral Contact Center Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje RingCentral

G2: 4.1/5 (350+ recenzji)

4.1/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 300 opinii)

7. Trello (najlepsze narzędzia do współpracy i wizualnego zarządzania projektami)

via Trello Jeśli prosta tablica Kanban jest twoim głównym narzędziem do komunikacji i produktywności w zespole, musisz wypróbować Trello. To wizualne narzędzie do zarządzania projektami doskonale pomaga zespołom organizować zadania i projekty za pomocą systemu opartego na kartach.

Spodobała mi się zdolność Trello do organizowania wszystkich informacji o projektach i zadaniach w elastyczną strukturę, taką jak tablice Kanban, listy lub karty. Pozwala to zespołom wiedzieć, co muszą zrobić, śledzić postępy i łatwo przydzielać zadania. Dodatkowo, komentarze na kartach Trello mogą być wykorzystane do zapewnienia dodatkowego kontekstu lub wyjaśnienia wątpliwości

Taka łatwość użytkowania sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla większości przypadków, niezależnie od tego, czy jest to formalna konfiguracja, czy kreatywny zespół, który musi zrozumieć swoje priorytety.

Najlepsze cechy Trello

Organizowanie projektów i zadań za pomocą konfigurowalnych tablic, list i kart

Komentarze, załączniki i terminy realizacji usprawniają komunikację i współpracę nad zadaniami

Łączność ze Slackiem, Dyskiem Google i innymi popularnymi narzędziami w celu usprawnienia przepływu pracy

Wykorzystanie automatyzacji Butler do ustawiania reguł i automatyzacji powtarzalnych zadań

ograniczenia Trello

Może nie być odpowiednie dla złożonych potrzeb zarządzania projektami z zaawansowanymi wymaganiami

Świetny do zarządzania projektami, ale nie należy do lepszych narzędzi do współpracy zespołowej, ponieważ brakuje mu wielu podstawowych funkcji współpracy

Ceny Trello

Darmowy

Standard: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Premium: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise (50 do 5000 użytkowników): Od $7.38/miesiąc do $17.50/miesiąc za użytkownika

Od $7.38/miesiąc do $17.50/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo (ponad 5000 użytkowników): Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Trello

G2: 4.4/5 (13,500+ recenzji)

4.4/5 (13,500+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 opinii)

8. Asana (najlepsze narzędzie do zarządzania zadaniami i angażowania pracowników)

via asana_ Jeśli członkowie Twojego wewnętrznego zespołu preferują integrację zarządzania projektami z komunikacją, Asana jest świetną platformą do zarządzania zadaniami i komunikacją unikanie nieporozumień w miejscu pracy .

Ta platforma do zarządzania projektami pomaga organizować, śledzić i zarządzać zadaniami, zapewniając przejrzystość wszystkich dyskusji związanych z zadaniami.

Kompleksowe podejście Asany do koordynacji projektów i komunikacji zapewnia, że wszystkie zespoły korzystają z niej efektywnie. Zauważyłem również, że nietechniczni członkowie zespołu szczególnie docenili jej przejrzysty i przyjazny dla użytkownika interfejs

Umożliwia on użytkownikom łatwe tworzenie projektów, przypisywanie zadań i ustalanie terminów bez zbytniego trzymania za rękę.

Najlepsze cechy Asany

Łatwe tworzenie i przypisywanie zadań, ustalanie terminów i śledzenie postępów

Przełączanie między widokami listy, tablicy i osi czasu w celu dostosowania do potrzeb projektu

Automatyzacja rutynowych zadań za pomocą Asana Rules w celu usprawnienia przepływu pracy

Łączenie się ze Slack, Microsoft Teams i innymi narzędziami w celu usprawnienia współpracy

Ograniczenia Asany

Złożoność dla nowych użytkowników ze względu na rozbudowane funkcje

Staje się skomplikowana podczas pracy z wieloma kanałami, projektami i zespołami, ponieważ brakuje jej funkcji większości narzędzi komunikacyjnych

Ceny Asany

Personal: $0

$0 Starter : $13.49/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

: $13.49/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Zaawansowany : $30.49/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

: $30.49/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Enterprise: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

9. Confluence (najlepsze rozwiązanie do zarządzania dokumentacją i wiedzą)

via Confluence Confluence to potężne narzędzie do współpracy przeznaczone dla zespołów do tworzenia, udostępniania i zarządzania dokumentacją projektową.

Narzędzie to, będące częścią ekosystemu Atlassian, jest niezwykle przydatne do tworzenia szczegółowych wiki i zasobów projektu

Jeśli jesteś podobny do mnie i stresujesz się patrząc na puste płótno, Confluence ma niezliczone szablony, z których możesz wybierać w zależności od przypadku użycia. Pomaga to w szybkim rozpoczęciu pracy, a edytor AI może również wypełnić puste pola, ułatwiając przelanie myśli na papier (lub w tym przypadku na wirtualny dokument).

Najlepsze cechy Confluence

Tworzenie, udostępnianie i zarządzanie dokumentacją projektu i bazami wiedzy

Współpraca nad stronami z członkami zespołu w czasie rzeczywistym

Używaj spacji, etykiet i szablonów, aby zachować strukturę informacji

Połączenie z Jira, Trello i innymi narzędziami dla spójnego przepływu pracy

ograniczenia Confluence

Zaprojektowany jako rozszerzenie narzędzi komunikacji biznesowej Altassian, co ogranicza jego możliwości jako samodzielnego narzędzia

Cennik Confluence

Darmowy (do 10 użytkowników)

Standardowy (od 11 do 50000 użytkowników) : $6.05/miesiąc do $1.95/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

: $6.05/miesiąc do $1.95/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Premium (od 11 do 50000 użytkowników) : 11,55 USD/miesiąc do 3,46 USD/miesiąc na użytkownika rozliczanego miesięcznie

: 11,55 USD/miesiąc do 3,46 USD/miesiąc na użytkownika rozliczanego miesięcznie Enterprise (ponad 50000 użytkowników): Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Confluence

G2: 4.1/5 (ponad 3000 recenzji)

4.1/5 (ponad 3000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

10. Discord (Najlepsza platforma do budowania społeczności)

via Discord Discord rozpoczął swoją działalność jako platforma dla graczy, ale ewoluował w uniwersalne narzędzie komunikacyjne odpowiednie dla zespołów każdego typu. Jego funkcje czatu głosowego, wideo i tekstowego w czasie rzeczywistym są doskonałe do współpracy, szczególnie dla zdalnych lub dynamicznych zespołów

Narzędzie to ma możliwość tworzenia kanałów w ramach grupy, pomagając mi zoptymalizować dyskusje i odzyskać informacje później. Mogę również działać jako moderator grupy, ustalając zasady dla społeczności i upewniając się, że ludzie ich przestrzegają, aby usprawnić komunikację i zarządzanie dokumentami.

Najlepsze cechy Discord

Podziel swoją społeczność na wiele sekcji, takich jak kanały ogłoszeń, kanały sceniczne, kanały forum, wątki prywatne, wydarzenia i inne

Nawiązywanie wysokiej jakości połączeń głosowych i wideo ze społecznością

Udostępniaj ekrany, uzyskuj dostęp do plików i korzystaj ze wszystkich podstawowych funkcji połączeń grupowych w celu prowadzenia prezentacji w czasie rzeczywistym

Zintegruj aplikacje innych firm, takie jak GitHub, Kalendarz Google, Trello i inne, ze swoimi kanałami

Uzyskaj dostęp do Discord na wielu platformach, niezależnie od tego, czy jest to komputer stacjonarny, smartfon, aplikacja internetowa czy inne urządzenie

Ograniczenia Discord

Może nie być idealny jako oprogramowanie do komunikacji korporacyjnej, biorąc pod uwagę jego swobodny interfejs

Ceny Discord

Discord : Darmowy

: Darmowy Discord Nitro Basic : 2,99 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

: 2,99 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Discord Nitro: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

Oceny i recenzje Discord

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (400+ recenzji)

11. Dropbox (najlepsze narzędzie do udostępniania plików)

via Dropbox Dropbox to wiodąca platforma do przechowywania i udostępniania plików, która umożliwia zespołom efektywną współpracę nad dokumentami i projektami. Intuicyjny interfejs pozwala użytkownikom na łatwe przesyłanie, udostępnianie i zarządzanie plikami w bezpiecznym środowisku

To, co podoba mi się w Dropbox, to możliwość synchronizacji plików między urządzeniami, dzięki czemu członkowie zespołu mają dostęp do najbardziej aktualnych dokumentów bez względu na to, gdzie się znajdują.

Najlepsze cechy Dropbox

Dostęp do plików z dowolnego urządzenia, zapewniający elastyczność zespołom zdalnym i hybrydowym

Bezpieczne udostępnianie plików dzięki opcjom tylko do podglądu i zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa zapewniającym ochronę danych

Komentuj pliki i proś o opinie bezpośrednio na platformie

Ograniczenia Dropbox

Funkcje komunikacji w Dropbox są ograniczone do komentarzy

W przypadku zespołów korzystających już z systemu przechowywania danych w chmurze lub narzędzia do komunikacji biznesowej w przedsiębiorstwie, posiadanie kolejnego narzędzia do udostępniania plików może nie mieć sensu

Ceny Dropbox

Plus: 11,99 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

11,99 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Essentials : $19.99/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

: $19.99/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Business : 18 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

: 18 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Business Plus: $30/miesiąc na użytkownika na użytkownika rozliczane miesięcznie

Oceny i recenzje Dropbox Business

G2: 4,4/5 (ponad 27 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 27 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 21 000 recenzji)

12. Skype (najlepsze rozwiązanie komunikacyjne dla przedsiębiorstw do połączeń i przesyłania wiadomości)

via Skype Skype jest jednym z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych narzędzi komunikacyjnych.

Początkowo zaprojektowany do użytku osobistego, ewoluował, aby wspierać firmy dzięki swoim wszechstronnym funkcjom, w tym połączeniom wideo, wiadomościom błyskawicznym i udostępnianiu plików

Nadal lubię Skype'a ze względu na jego znajomy interfejs i łatwość obsługi. Jest to doskonały wybór dla zespołów poszukujących prostej platformy komunikacyjnej.

Najlepsze funkcje Skype

Wideo w wysokiej rozdzielczości i krystalicznie czysty dźwięk dla efektywnej komunikacji

Szybki czat z członkami zespołu lub klientami w czasie rzeczywistym

Łatwe wysyłanie plików w interfejsie czatu

Prowadzenie rozmów grupowych z maksymalnie 50 uczestnikami

Ograniczenia Skype

Ograniczona integracja w porównaniu do nowszych narzędzi komunikacji biznesowej

Brak niektórych solidnych środków bezpieczeństwa wymaganych dla oprogramowania biznesowego, co czyni go podatnym na włamania i utratę danych

Ceny Skype

Darmowy : Podstawowe funkcje wiadomości, połączeń głosowych i wideo

: Podstawowe funkcje wiadomości, połączeń głosowych i wideo Kredyt Skype : Płatne połączenia na telefony stacjonarne i komórkowe

: Płatne połączenia na telefony stacjonarne i komórkowe Subskrypcje Skype: Miesięczne plany nielimitowanych połączeń do określonych krajów

Oceny i recenzje Skype

G2: 4,3/5 (ponad 23 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 23 000 recenzji) Capterra: 4.2/5 (450+ recenzji)

13. Miro (najlepsze narzędzie do wspólnej pracy z tablicami)

via Miro Istnieje kilka narzędzi wirtualnych tablic, ale rzadko dorównują one prostocie Miro. Ta platforma umożliwia zespołom burzę mózgów, planowanie i realizację projektów w czasie rzeczywistym.

Było to dla mnie niezwykle przydatne podczas burz mózgów z zespołami zdalnymi. Wrzucasz swoje pomysły i notatki do wirtualnego płótna, a Miro AI tworzy podsumowania, diagramy przepływu, briefy i inne w ciągu kilku minut. Pomagają one strukturyzować dyskusje i tworzyć interaktywne przepływy pracy, które można łatwo dodać do sprintów projektowych lub codziennych działań.

Najlepsze funkcje Miro

Tworzenie i udostępnianie wizualnych tablic do burzy mózgów i planowania projektów

Dostęp do szerokiej gamy szablonów do rozpoczęcia projektów

Łączenie się z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i Microsoft Teams w celu płynnej współpracy

ograniczenia Miro

Korzystanie z aplikacji może być trudne dla niektórych użytkowników

Ograniczona funkcjonalność offline utrudnia dostęp w sytuacjach słabej łączności

Ceny Miro

Darmowy

Starter : 10 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

: 10 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie Biznes : $16/miesiąc na użytkownika rozliczane miesięcznie

: $16/miesiąc na użytkownika rozliczane miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2: 4.7/5 (6,000+ recenzji)

4.7/5 (6,000+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1 500 recenzji)

14. Chanty (najlepsze narzędzie do komunikacji i przesyłania wiadomości zespołowych)

via chanty_ Chanty to prosta, ale potężna aplikacja do przesyłania wiadomości zespołowych, zaprojektowana w celu usprawnienia komunikacji i współpracy w organizacji. Zapewnia intuicyjną platformę dla zespołów do płynnego udostępniania wiadomości, plików i pomysłów.

Lubię Chanty za jego koncentrację na prostocie, która ułatwia członkom zespołu rozpoczęcie pracy bez stromej krzywej uczenia się.

Najlepsze cechy Chanty

Dołączanie do spotkań na dowolnym urządzeniu, niezależnie od tego, czy jest to komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy czy przeglądarka internetowa

Prowadzenie spotkań wideo i audio w rozdzielczości 4K z obsługą do 1000 uczestników wideo i 49 filmów na ekranie

Tworzenie i zarządzanie zadaniami wraz ze spotkaniami, ustawianie terminów i zadań z notatek ze spotkań

Ograniczenia

Ograniczona integracja w porównaniu do innych narzędzi komunikacyjnych

Ceny Chanty

Darmowy

Biznes: $4/miesiąc za użytkownika rozliczane miesięcznie

Oceny i recenzje Chanty

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 30 opinii)

15. SurveyMonkey (najlepsze narzędzie do zbierania ankiet i opinii)

via SurveyMonkey Jeśli komunikujesz się głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu, możesz przegapić ważne spostrzeżenia i informacje zwrotne.

W tym celu zawsze idealnie jest korzystać z ankiety email alternatywny która pozwoli członkom zespołu lepiej organizować swoje myśli, a nawet dzielić się anonimowymi opiniami.

SurveyMonkey właśnie to robi, umożliwiając tworzenie ankiet, zbieranie opinii i lepszą analizę danych.

Używałem go do generowania ankiet w celu uchwycenia opinii zespołu, satysfakcji klientów, a nawet badań marketingowych. Chociaż odpowiedzi są proste i łatwe do wypełnienia, są przekształcane w realistyczne raporty i spostrzeżenia, które mają wpływ na biznes. Możesz również udostępniać te odpowiedzi innym interesariuszom, pomagając w podejmowaniu decyzji opartych na danych w oparciu o odpowiedzi na ankiety i uzyskane spostrzeżenia.

Najlepsze cechy Survey Monkey

Tworzenie dostosowanych ankiet przy użyciu różnych formatów pytań i łatwego w użyciu interfejsu

Analizowanie wyników za pomocą wbudowanych raportów i analiz

Rozpowszechnianie ankiet za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych lub linków do stron internetowych

Dostęp do gotowych szablonów do szybkiej konfiguracji ankiety

Ograniczenia Survey Monkey

Ograniczone funkcje w darmowej wersji ograniczają głębokość ankiet

Może mieć ograniczenia, jeśli chodzi o szczegółowe informacje, wymagające wyeksportowania danych do zewnętrznego narzędzia analitycznego

Ceny Survey Monkey

Individual Advantage: $39/miesiąc

$39/miesiąc Indywidualny Standard: $99/miesiąc

$99/miesiąc **Indywidualny Premier:$119/miesiąc

Team Advantage : $25/miesiąc za użytkownika

: $25/miesiąc za użytkownika Team Premier : $75/miesiąc za użytkownika

: $75/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Survey Monkey

G2: 4,4/5 (ponad 20 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 20 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 10 000 recenzji)

16. Jitsi (najlepsze narzędzie do komunikacji w chmurze typu open source)

via Jitsi Dla tych, którzy rozważają darmowe i open-source'owe narzędzia do komunikacji biznesowej, Jitsi jest fantastyczną opcją. To narzędzie do wideokonferencji o otwartym kodzie źródłowym oferuje bezkosztowe rozwiązanie do wirtualnych spotkań, a nawet umożliwia połączenia bez konieczności tworzenia konta

Jitsi, pomimo tego, że jest platformą open-source, jest prosta dla użytkowników nietechnicznych. Interfejs był łatwy w użyciu. Narzędzie jest dostępne na wielu platformach, w tym Android, iOS, Linux, macOS i Windows.

Najlepsze cechy Jitsi

W pełni open-source'owe narzędzie do wideokonferencji, dzięki czemu jest bardziej skalowalne i niedrogie

Dołączanie do połączeń wideo bez konieczności rejestracji lub tworzenia konta z podstawowymi funkcjami, takimi jak wybieranie numeru, nagrywanie i inne

Możliwość organizowania poufnych spotkań z chronionym hasłem wpisem, który można rozpowszechniać na prywatnym kanale

ograniczenia Jitsi

Ograniczone funkcje w porównaniu do innych narzędzi komunikacyjnych używanych w branży cyfrowego miejsca pracy

Większość konkurentów oferuje lepszą obsługę klienta, a rozwiązywanie problemów w dużej mierze opiera się na modelu samoobsługowym przy wsparciu społeczności programistów

Ceny Jitsi

Bezpłatnie

Oceny i recenzje Jitsi

G2: 4.3/5 (150+ recenzji)

4.3/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 70 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Jak poprawić hybrydową komunikację w miejscu pracy

Uprość chaos komunikacyjny dzięki ClickUp

Chociaż istnieje kilka zespołów zdalnych i opcji komunikacji w hybrydowym miejscu pracy, każde narzędzie koncentruje się na określonym obszarze biznesowym. Ponieważ praca zdalna staje się coraz bardziej powszechna, znalezienie rozwiązań wspierających synchroniczną i asynchroniczną komunikację w różnych strefach czasowych ma kluczowe znaczenie.

Tak więc, najlepsze narzędzie nie jest związane z efektownymi funkcjami; powinno ono pomóc w tworzeniu kompleksowych systemów komunikacji dla przedsiębiorstw, które spełniają wszystkie podstawowe wymagania.

W tym miejscu ClickUp wyróżnia się wszechstronnymi funkcjami zarządzania projektami, komunikacji i współpracy. Zarejestruj się w ClickUp i poznaj moc ujednoliconej platformy komunikacyjnej.