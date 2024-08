10 najlepszych narzędzi do komunikacji asynchronicznej w 2024 roku

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła znacząca zmiana w sposobie, w jaki pracujemy. Coraz częściej korzystamy z możliwości pracy z dowolnego miejsca. 💻

Hybrydowa kultura pracy oznacza jednak, że Teams muszą być w stanie efektywnie współpracować z dowolnego miejsca. Muszą one również usprawnić procesy przeglądu i zatwierdzania oraz śledzenia odpowiedzialności.

Teams pracujący zdalnie muszą również mieć możliwość spotykania się na wirtualnych spotkaniach w celu wydajnego tworzenia pomysłów i przeprowadzania burz mózgów.

Odpowiedź?

Narzędzia do komunikacji asynchronicznej. Obecnie dostępnych jest wiele opcji, ale wybór odpowiednich narzędzi dla stosu technologicznego może być trudny, zwłaszcza przy szerokiej gamie ustawień funkcji, integracji i planów cenowych. Jednak korzyści płynące z komunikacji asynchronicznej sprawią, że będzie to warte wysiłku.

Aby ułatwić ci zadanie, wraz z moim zespołem dogłębnie zbadaliśmy i przetestowaliśmy niektóre z najlepszych narzędzi do komunikacji asynchronicznej, aby lepiej zrozumieć ich funkcje.

Jeśli chcesz dodać narzędzia do komunikacji asynchronicznej do swojego stosu wydajności, czytaj dalej, aby poznać niektóre z najlepszych dostępnych opcji. 👇

Czego należy szukać w narzędziu do komunikacji asynchronicznej?

Odpowiednie narzędzia do komunikacji asynchronicznej mogą pomóc pracownikom zdalnym w płynnej współpracy, nawet w przypadku lokalizacji w różnych strefach czasowych. Mogą one zwiększyć wydajność i produktywność zespołu bez konieczności organizowania osobistych spotkań lub rozmów telefonicznych. Platformy komunikacji asynchronicznej pozwalają pracownikom pracować zgodnie z ich harmonogramami i we własnym tempie, umożliwiając bardziej skoncentrowaną pracę. Są one również bardziej elastyczne, aby dostosować się do różnych stylów komunikacji.

Jeśli planujesz wybrać narzędzie do komunikacji asynchronicznej dla swojej firmy, oto kilka funkcji, na które warto zwrócić uwagę.

Współpraca nad dokumentami : Powinno ono umożliwiać zarówno edycję istotnych dokumentów w czasie rzeczywistym, jak i asynchronicznie, aby Teams mogli współpracować bez konfliktów

: Powinno ono umożliwiać zarówno edycję istotnych dokumentów w czasie rzeczywistym, jak i asynchronicznie, aby Teams mogli współpracować bez konfliktów Zarządzanie zadaniami : Wybrane narzędzie powinno pomagać w tworzeniu i przypisywaniu zadań wraz z terminami ich wykonania, tak aby istniała jasna odpowiedzialność i widoczność tego, co musi zostać zrobione

: Wybrane narzędzie powinno pomagać w tworzeniu i przypisywaniu zadań wraz z terminami ich wykonania, tak aby istniała jasna odpowiedzialność i widoczność tego, co musi zostać zrobione Udostępnianie plików : Wybierz rozwiązanie, które pozwala Teamsom na łatwe udostępnianie plików i dokumentów, aby pracownicy mieli łatwy dostęp do ważnych informacji

: Wybierz rozwiązanie, które pozwala Teamsom na łatwe udostępnianie plików i dokumentów, aby pracownicy mieli łatwy dostęp do ważnych informacji Komentarze i opinie : Oprogramowanie powinno umożliwiać zespołom zostawianie komentarzy i recenzji na temat zadań, aby nie było potrzeby ciągłych spotkań w celu omówienia zmian

: Oprogramowanie powinno umożliwiać zespołom zostawianie komentarzy i recenzji na temat zadań, aby nie było potrzeby ciągłych spotkań w celu omówienia zmian Konfigurowalne pulpity: Idealne narzędzie do komunikacji asynchronicznej zapewni również wgląd w metryki, które mają dla ciebie znaczenie, abyś wiedział, jak postępuje projekt i powiązane z nim zadania

Po długim czasie eksperymentów i badań z moim zespołem, stworzyłem listę jednych z najlepszych narzędzi do komunikacji asynchronicznej dostępnych na rynku. Przeprowadzę cię przez funkcje, ceny, zalety i wady każdego narzędzia, abyś mógł uzyskać dogłębne zrozumienie i podjąć świadomą decyzję przy wyborze jednego z nich dla swojego zespołu.

Czytaj więcej: Jak praca asynchroniczna zmienia współpracę

1. ClickUp (najlepszy do asynchronicznej komunikacji, współpracy i zarządzania projektami)

Jeśli szukasz wszechstronnego narzędzia do asynchronicznej komunikacji i zarządzania projektami, ClickUp jest najlepszym wyborem. ClickUp pomaga zdalnym teamom organizować i przydzielać projekty i zadania.

Mój team i ja używamy Widok czatu ClickUp'a aby skontaktować się z członkami Teams, ClickUp Clip do pracy asynchronicznej, Dokumenty ClickUp do współpracy w zakresie zawartości, Sprawdzanie do udostępniania i recenzowania plików multimedialnych oraz Tablice ClickUp do zdalnego planowania, burzy mózgów i spotkań. Platforma oferuje doskonałe funkcje do współpracy, pracy zdalnej i zarządzania zadaniami, a także jest łatwa i bardzo intuicyjna w użyciu.

Możemy ustanowić precyzyjne protokoły komunikacyjne dla Teams, które współpracują w różnych strefach czasowych. Pomaga to zespołom zdalnym zachować synchronizację, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie podczas udostępniania informacji, rozwiązywania problemów i przekazywania zmian.

Protokoły komunikacji można ustawić pod kątem rodzaju wykorzystywanego kanału i częstotliwości spotkań. Możemy na przykład wysyłać e-mailem oficjalne aktualizacje, ogłoszenia i raporty, zapewniając 24-godzinny czas realizacji.

Protokół Szablon komunikacji i spotkań w zespole ClickUp jest całkiem przydatny do tworzenia i zarządzania wydajnym planem komunikacji dla naszego zespołu.

Szablon komunikacji w zespole i matryca spotkań ClickUp

Widok harmonogramu spotkań tego szablonu pozwala nam planować spotkania, podczas gdy widok statusu spotkania dostarcza informacji o statusie naszych zaplanowanych spotkań. Pomaga nam to ustalić skuteczną komunikację i oś czasu spotkań dla naszego zespołu.

Podobnie, ClickUp Whiteboards umożliwia naszym zdalnym teamom generowanie pomysłów i wizualne wyjaśnianie tematów. Możemy szkicować myśli, tworzyć mapy cykli pracy i łączyć pomysły, dzięki czemu każda sesja burzy mózgów jest owocna i skuteczna. Pomaga nam również standaryzować plany i protokoły komunikacji bez konieczności tworzenia ram od podstaw.

Na przykład, możemy użyć Szablon tablicy z planem komunikacji ClickUp aby skutecznie dostarczać informacje klientom lub interesariuszom.

Szablon tablicy z planem komunikacji ClickUp

Szablon ten pomaga nam zdefiniować nasze cele komunikacyjne, grupę docelową i odpowiednie medium do przekazania naszej wiadomości.

Aby w pełni wykorzystać ClickUp do pracy asynchronicznej, przyjrzyjmy się jego najważniejszym funkcjom:

Najlepsze funkcje ClickUp

Potężne AI: UżyjClickUp Brain aby pomóc ci w trywialnych (ale czasochłonnych) zadaniach, takich jak podsumowywanie notatek ze spotkań i aktualizacji projektów, tworzenie odpowiedzi na e-maile i tworzenie szablonów. Możesz nawet użyć tej sprytnej funkcji, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi na pytania związane z pracą. Algorytm AI sortuje obszar roboczy, aby pobrać odpowiednie informacje z zadań, dokumentów i czatów w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania

Błyskawiczne podsumowywanie długich wątków komentarzy za pomocą kliknięcia przycisku w ClickUp AI

Wdrażanie celów dla lepszej odpowiedzialności : Niech każdy w Twoim zespole będzie odpowiedzialny za swoje zadania dziękiCele ClickUpniezależnie od ich lokalizacji geograficznej, poprzez ustawienie mierzalnych celów. Zacznij od stworzenia celów indywidualnych i zespołowych, a następnie podziel je na cele pieniężne, liczbowe lub zadania, aby śledzić, jak blisko każdy jest osiągnięcia celu

: Niech każdy w Twoim zespole będzie odpowiedzialny za swoje zadania dziękiCele ClickUpniezależnie od ich lokalizacji geograficznej, poprzez ustawienie mierzalnych celów. Zacznij od stworzenia celów indywidualnych i zespołowych, a następnie podziel je na cele pieniężne, liczbowe lub zadania, aby śledzić, jak blisko każdy jest osiągnięcia celu Śledź postępy zespołu: Uzyskaj jasny i zwięzły widok swojej pracy, postępów i wydajności w jednej lokalizacji dziękiPulpity ClickUp. Udostępnianie pulpitów nawigacyjnych członkom zespołu, dzięki czemu wszyscy pozostają skupieni i skoncentrowani na swojej pracy. Ogranicz potrzebę ciągłych spotkań i aktualizacji

Śledzenie krytycznych wskaźników projektu i wydajności dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp

Przydziel pracę z łatwością: UżyjZadania ClickUp do przypisywania członkom zespołu elementów działań dla dowolnego projektu. Dodawaj terminy wykonania, opisy zadań, poziomy priorytetów i statusy zadań, aby śledzić postępy pracy zespołu

UżyjZadania ClickUp do przypisywania członkom zespołu elementów działań dla dowolnego projektu. Dodawaj terminy wykonania, opisy zadań, poziomy priorytetów i statusy zadań, aby śledzić postępy pracy zespołu Współpraca nad dokumentacją : Kompiluj informacje w zgrabnie sformatowane dokumenty za pomocąClickUp Dokumenty. Zaproś członków Teams do współpracy i edycji dokumentu w czasie rzeczywistym. Stwórz jedno źródło prawdy dla krytycznych aktualizacji, aby uniknąć nieporozumień i błędnej komunikacji

: Kompiluj informacje w zgrabnie sformatowane dokumenty za pomocąClickUp Dokumenty. Zaproś członków Teams do współpracy i edycji dokumentu w czasie rzeczywistym. Stwórz jedno źródło prawdy dla krytycznych aktualizacji, aby uniknąć nieporozumień i błędnej komunikacji Udostępnianie aktualizacji na czacie : Udostępniaj aktualizacje, współpracuj i usprawnij komunikację w zespole za pomocą czatuWidok czatu ClickUp. Umożliwia członkom Teams przełączanie się między komunikacją asynchroniczną a rozmowami w czasie rzeczywistym w dogodnym dla nich momencie

: Udostępniaj aktualizacje, współpracuj i usprawnij komunikację w zespole za pomocą czatuWidok czatu ClickUp. Umożliwia członkom Teams przełączanie się między komunikacją asynchroniczną a rozmowami w czasie rzeczywistym w dogodnym dla nich momencie Wyjaśniaj koncepcje z jasnością: Wyjaśnij jasno dowolną koncepcję, nagrywając swój ekran za pomocąClickUp Clips. Twórz klipy dla dowolnej rozmowy i dodawaj je do ClickUp Hub, aby Ty i Twój zespół mieli do nich późniejszy dostęp

Limity ClickUp

Istnieje niewielka krzywa uczenia się w zrozumieniu i ustawieniu niestandardowych funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za osobę miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

Pro Tip: Użyj szablony planów komunikacji do ustawienia procesu i nakreślenia wewnętrznych i zewnętrznych celów komunikacji z interesariuszami.

2. Slack (najlepszy do komunikacji w zespole)

via Slack Slack to oparta na chmurze platforma komunikacji asynchronicznej. Można ją zainstalować na telefonie lub pulpicie i jest poręcznym narzędziem do przesyłania wiadomości błyskawicznych i koordynowania szybkich dyskusji. Aby umożliwić ukierunkowane rozmowy, można również utworzyć dedykowane kanały dla konkretnych projektów lub działów.

Integracja Slack z ClickUp pozwala na tworzenie zadań z kanałów lub bezpośrednich wiadomości i ustawienie synchronizacji dla poszczególnych kanałów, aby zapewnić, że wszyscy interesariusze widzą aktualizacje w czasie rzeczywistym. Co więcej, dzięki aplikacji Zoom dla Slack możesz dołączać do spotkań i zarządzać nimi z poziomu Slack.

Chociaż zgadzam się, że Slack's oprogramowanie do współpracy zespołowej jest świetną opcją dla komunikacji w czasie rzeczywistym i zdalnych teamów, platformie brakuje funkcji do dogłębnego zdalnego zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Slack

Czat zespołowy: Inicjowanie indywidualnych rozmów z członkami zespołu. Komunikuj się za pomocą tekstu, głosu lub wideo bez obaw o bezpieczeństwo i prywatność

Inicjowanie indywidualnych rozmów z członkami zespołu. Komunikuj się za pomocą tekstu, głosu lub wideo bez obaw o bezpieczeństwo i prywatność Huddles : Zaproś członków zespołu do szybkiej dyskusji za pomocą jednego przełącznika. Udostępnianie dokumentów lub połączonych plików podczas spotkania. Po zakończeniu spotkania zostaną one automatycznie zapisane w historii konwersacji

: Zaproś członków zespołu do szybkiej dyskusji za pomocą jednego przełącznika. Udostępnianie dokumentów lub połączonych plików podczas spotkania. Po zakończeniu spotkania zostaną one automatycznie zapisane w historii konwersacji Slack Connect : Płynne połączenie z interesariuszami i partnerami spoza organizacji w jednej chwili, eliminując potrzebę niekończących się wątków e-mail

: Płynne połączenie z interesariuszami i partnerami spoza organizacji w jednej chwili, eliminując potrzebę niekończących się wątków e-mail Clip : Udostępnianie informacji kontekstowych teamom poprzez przesyłanie klipów audio, wideo lub nagrań ekranu w Slack

: Udostępnianie informacji kontekstowych teamom poprzez przesyłanie klipów audio, wideo lub nagrań ekranu w Slack Slack AI:: Zadaj dowolne pytanie związane z pracą sztucznej inteligencji Slack, a ona przeszuka Twoją przestrzeń Slack, aby udzielić Ci odpowiednich odpowiedzi. Uzyskaj szybkie podsumowania pominiętych wiadomości, aby zawsze być na bieżąco z najnowszymi rozmowami

Limity Slack

Zarządzanie wieloma powiadomieniami jest trudne i przytłaczające, szczególnie w przypadku większych teamów lub bardzo obciążonych kanałów

Slack potrzebuje dużo przestrzeni dyskowej w systemie i możesz nie otrzymywać powiadomień o wiadomościach, jeśli skończy się pamięć pulpitu

Cennik Slack

Free na zawsze

Pro: $8.75/miesiąc za użytkownika

$8.75/miesiąc za użytkownika Business+ : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Slack AI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 10 USD za osobę miesięcznie

Oceny i recenzje Slack

G2 : 4.5/5 (30,000+ recenzji)

: 4.5/5 (30,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (20,000+ recenzji)

💡 Pro Tip: Wybierz odpowiedni kadencja spotkania codzienne spotkania, cotygodniowe spotkania, spotkania co dwa tygodnie lub w innym formacie, aby zdecydować o najlepszym sposobie nadrabiania zaległości w pracy zdalnych zespołów_.

3. Loom (najlepszy do nagrywania ekranu i edycji wideo)

przez Loom Loom jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do nagrywania ekranu na rynku. Umożliwia Teams nagrywanie ekranu, kamery internetowej i głosu podczas wyjaśniania koncepcji i procesów na ekranach. Po zakończeniu nagrywania generowany jest link, który użytkownicy mogą udostępniać każdemu. Widzowie mogą również zostawiać swoje opinie i komentarze bezpośrednio na wideo.

Loom nie może być jednak jedynym narzędziem w arsenale komunikacji asynchronicznej, ponieważ nie można go używać do współpracy w czasie rzeczywistym i komunikacji synchronicznej.

Najlepsze funkcje Loom

Narzędzia do rysowania : Podświetlaj kliknięcia myszą i rysuj na ekranie, aby wyraźnie i skutecznie konwertować informacje

: Podświetlaj kliknięcia myszą i rysuj na ekranie, aby wyraźnie i skutecznie konwertować informacje Bogate reakcje : Pozwól widzom reagować na Twoje wideo za pomocą emoji

: Pozwól widzom reagować na Twoje wideo za pomocą emoji Wezwanie do działania : Połączone linki do ważnych zasobów w wideo, aby widzowie mogli się do nich odwołać, gdy będą potrzebować więcej informacji

: Połączone linki do ważnych zasobów w wideo, aby widzowie mogli się do nich odwołać, gdy będą potrzebować więcej informacji Wgląd w zaangażowanie: Uzyskaj wgląd w to, kto oglądał Twoje wideo i jak długo oraz zobacz, ile kliknięć uzyskałeś w Twoich wezwaniach do działania

Uzyskaj wgląd w to, kto oglądał Twoje wideo i jak długo oraz zobacz, ile kliknięć uzyskałeś w Twoich wezwaniach do działania Loom AI: Automatycznie ulepszaj swoje wideo i przekształcaj skrypt w łatwy do odczytania dokument. Uzyskaj automatycznie generowane wiadomości, które możesz udostępniać wraz z wideo, aby zapewnić widzom wystarczający kontekst dyskusji

Limity Loom

Użytkownicy raportowali, że aplikacja komputerowa często się zawiesza

Aplikacja komputerowa Loom i rozszerzenie Chrome nie mają lustrzanych funkcji, a przełączanie się między nimi jest trudne

Interfejs edycji może być niezgrabny i nieintuicyjny

Ceny Loom

Starter : Free

: Free Business : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Loom AI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 4 USD za osobę miesięcznie

Loom oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2000+ recenzji)

: 4.7/5 (2000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (400+ recenzji)

💡 Pro Tip: Define etykieta wirtualnych spotkań która dyktuje konkretny protokół dla wirtualnych spotkań. W ten sposób można ustawić ton spotkania, kierować rozmowami i zapewnić, że spotkania będą owocne i wpływowe

4. Obszar roboczy Google (najlepszy do bezpiecznej komunikacji e-mail i zarządzania dokumentami)

via Obszary robocze Google Znany również jako G Suite, obszar roboczy Google oferuje szyk niezbędnych funkcji dla komunikacji asynchronicznej i zwiększenie wydajności członków zespołu.

Dostęp do jej produktów opartych na chmurze można uzyskać z dowolnego miejsca za pomocą dowolnego urządzenia, co pozwala zespołom usprawnić cykl pracy zdalnej i sprawia, że hybrydową komunikację w miejscu pracy super łatwe.

Obszary robocze Google - najlepsze funkcje

Komunikacja : Korzystaj z rozbudowanych możliwości Gmaila, aby komunikować się asynchronicznie z członkami zespołu. Zarządzaj i organizuj swoją skrzynkę odbiorczą za pomocą funkcji takich jak etykiety, filtry i etykiety

: Korzystaj z rozbudowanych możliwości Gmaila, aby komunikować się asynchronicznie z członkami zespołu. Zarządzaj i organizuj swoją skrzynkę odbiorczą za pomocą funkcji takich jak etykiety, filtry i etykiety Współpraca w czasie rzeczywistym : Współpracuj ze współpracownikami nad prezentacjami, dokumentami i arkuszami kalkulacyjnymi. Edytuj w czasie rzeczywistym i zostawiaj opinie za pomocą komentarzy i @wzmianek

: Współpracuj ze współpracownikami nad prezentacjami, dokumentami i arkuszami kalkulacyjnymi. Edytuj w czasie rzeczywistym i zostawiaj opinie za pomocą komentarzy i @wzmianek Planowanie : Bez wysiłku planuj spotkania z zewnętrznymi i wewnętrznymi interesariuszami w Kalendarzu Google. Koordynuj wydarzenia, ustawiaj spotkania i planuj projekty bez martwienia się o konflikty w harmonogramie

: Bez wysiłku planuj spotkania z zewnętrznymi i wewnętrznymi interesariuszami w Kalendarzu Google. Koordynuj wydarzenia, ustawiaj spotkania i planuj projekty bez martwienia się o konflikty w harmonogramie Czat : Inicjuj szybkie dyskusje za pomocą bezpośrednich wiadomości w Google Chat. Korzystaj z pokojów rozmów, aby prowadzić dyskusje na konkretne tematy lub projekty

: Inicjuj szybkie dyskusje za pomocą bezpośrednich wiadomości w Google Chat. Korzystaj z pokojów rozmów, aby prowadzić dyskusje na konkretne tematy lub projekty Spotkania: Spotkaj się ze współpracownikami i członkami zespołu za pośrednictwem wideokonferencji. Nagrywaj sesje spotkań i udostępniaj je kluczowym członkom, aby wszyscy byli na bieżąco z najważniejszymi punktami dyskusji.

Obszary robocze Google

Edytowanie dokumentów, slajdów lub arkuszy w aplikacji mobilnej Google Workspace nie jest wygodne

Chociaż obszar roboczy Google jest ogólnie opłacalny, użytkownicy mogą zauważyć, że koszty stopniowo rosną wraz z zaawansowanymi funkcjami i dodatkową pamięcią masową

Cennik obszaru roboczego Google

Business Starter: 7,20 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard: $14.40/miesiąc na użytkownika Business Plus: $21.60/miesiąc na użytkownika

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (ponad 40 000 recenzji)

: 4.6/5 (ponad 40 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (10,000+ recenzji)

5. Miro (najlepsza do współpracy wizualnej i burzy mózgów)

via Miro Następnym na tej liście narzędzi do komunikacji asynchronicznej jest Miro, oparty na AI obszar roboczy, który umożliwia zespołom współpracę wizualną i szybkie zrobienie pracy.

Narzędzie oferuje inteligentną kanwę do tworzenia i organizowania zawartości, mapowania cykli pracy, dodawania notatek i szkicowania pomysłów. Intuicyjne narzędzie do pracy w domu Miro zapewnia wsparcie dla pracę asynchroniczną i można uzyskać do niego dostęp z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym.

Miro najlepsze funkcje

Inteligentna Canva : Odblokuj pojedynczy widok pracy zespołu obejmujący zadania, zawartość, dokumenty i dane. Udostępnianie kanwy członkom zespołu, aby byli świadomi wszystkiego, nad czym muszą pracować i mogli efektywnie przetwarzać informacje

: Odblokuj pojedynczy widok pracy zespołu obejmujący zadania, zawartość, dokumenty i dane. Udostępnianie kanwy członkom zespołu, aby byli świadomi wszystkiego, nad czym muszą pracować i mogli efektywnie przetwarzać informacje Narzędzia do mapowania podróży klientów : Projektuj kompleksowe podróże klientów i mapuj krytyczne punkty styku, aby budować wyjątkowe doświadczenia użytkowników. Twórz spacery procesu, nagrywając swoją tablicę Miro. Inni współpracownicy mogą wrócić do tablicy w dogodnym dla siebie czasie i odnieść się do tych nagrań w celu uzyskania kontekstu

: Projektuj kompleksowe podróże klientów i mapuj krytyczne punkty styku, aby budować wyjątkowe doświadczenia użytkowników. Twórz spacery procesu, nagrywając swoją tablicę Miro. Inni współpracownicy mogą wrócić do tablicy w dogodnym dla siebie czasie i odnieść się do tych nagrań w celu uzyskania kontekstu Zestaw narzędzi Wireframe: Twórz szkielety dla swojej najnowszej aplikacji mobilnej lub strony internetowej w narzędziu Miro do tworzenia szkieletów

Twórz szkielety dla swojej najnowszej aplikacji mobilnej lub strony internetowej w narzędziu Miro do tworzenia szkieletów Miro AI: Twórz diagramy, schematy przepływu i szkielety w mgnieniu oka, wykorzystując AI do generowania pomysłów. Podsumowuj raporty, twórz obszerne aktualizacje projektów i otrzymuj informacje zwrotne na temat swojej strategii za pomocą sztucznej inteligencji Miro

Twórz diagramy, schematy przepływu i szkielety w mgnieniu oka, wykorzystując AI do generowania pomysłów. Podsumowuj raporty, twórz obszerne aktualizacje projektów i otrzymuj informacje zwrotne na temat swojej strategii za pomocą sztucznej inteligencji Miro Ochrona Enterprise: Dodaj warstwę zabezpieczeń do zarządzania zawartością w Miro. Jest to szczególnie przydatne dla dużych firm i przedsiębiorstw

Limity Miro

Witryna może czasami nie reagować, szczególnie w przypadku większych tablic

Projektanci często mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kształtów i obrazów podczas projektowania ścieżek użytkownika, procesów i szkieletów

Ceny Miro

Free forever

Starter : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Business : $20/miesiąc na użytkownika

: $20/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Miro oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (6,000+ recenzji)

: 4.8/5 (6,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,000+ recenzji)

Czytaj więcej: Jak wykorzystać asynchroniczną komunikację wideo do usprawnienia mojej pracy zdalnej

6. Jira (najlepsza do zwinnego zarządzania projektami i śledzenia rozwoju oprogramowania)

przez Atlassian JIRA Jira to oprogramowanie do śledzenia problemów i projektów oferujące funkcje umożliwiające współpracę zespołową.

Platforma posiada również funkcje do organizowania i śledzenia zadań, zarządzania zgłoszeniami i monitorowania postępu różnych projektów.

Jednak bez funkcji takich jak tablice, obszary robocze do współpracy i czaty, twój zespół może być zmuszony do przełączania się między wieloma aplikacjami do zrobienia.

Najlepsze funkcje Jira

Tablice projektów : Zarządzanie zadaniami zespołu na tablicy projektów. Zobacz, kto jest za co odpowiedzialny i śledź postęp każdego zadania na różnych scenach cyklu pracy nad projektem

: Zarządzanie zadaniami zespołu na tablicy projektów. Zobacz, kto jest za co odpowiedzialny i śledź postęp każdego zadania na różnych scenach cyklu pracy nad projektem Zarządzanie zależnościami : Śledzenie, które zadania mają zależności, dzięki czemu można nadać im priorytety i zakończyć je, zanim staną się blokadą dla innych działań

: Śledzenie, które zadania mają zależności, dzięki czemu można nadać im priorytety i zakończyć je, zanim staną się blokadą dla innych działań Śledzenie celów : Zidentyfikuj cele projektu i z łatwością mierz ich postęp. Udostępnianie celów interesariuszom, aby wszyscy byli na bieżąco z tym, co należy osiągnąć

: Zidentyfikuj cele projektu i z łatwością mierz ich postęp. Udostępnianie celów interesariuszom, aby wszyscy byli na bieżąco z tym, co należy osiągnąć Pulpity : Uzyskaj widok z lotu ptaka na metryki, które mają największe znaczenie, korzystając z konfigurowalnych pulpitów

: Uzyskaj widok z lotu ptaka na metryki, które mają największe znaczenie, korzystając z konfigurowalnych pulpitów Kalendarz: Widok kalendarza umożliwia podgląd nadchodzących zadań, terminów i krytycznych działań. Koordynuj swoją pracę, bądź zorganizowany i śledź oś czasu nawet bez ciągłej interakcji w czasie rzeczywistym

Limity Jira

Interfejs nie jest zbyt intuicyjny, a niektórzy użytkownicy zgłaszają, że jego obsługa jest bardzo skomplikowana

Obsługa klienta może być czasami niestandardowa

Integracja z aplikacjami innych firm nie jest łatwa

Cennik Jira

Free forever

Standard : 7,16 USD/miesiąc za użytkownika

: 7,16 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $12.48/miesiąc na użytkownika

: $12.48/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Jira oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (5,000+ recenzji)

: 4.3/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (10,000+ recenzji)

7. Trello (najlepsze do wizualnego zarządzania zadaniami)

przez Trello Trello to platforma do zarządzania zadaniami i projektami w stylu Kanban, która pozwala organizować pracę i zarządzać projektami z jednej lokalizacji.

Platforma ta jest doskonałym narzędzie do pracy z domu dla zdalnych teamów, ponieważ umożliwia współpracę przy użyciu udostępnianych tablic i kart. Członkowie Teams mogą zostawiać komentarze i opinie na temat różnych elementów działań oraz dodawać opisy zadań, co ułatwia asynchroniczną komunikację.

Najlepsze funkcje Trello

Wizualizacja : Widok różnych typów zadań i działań w projekcie na jednej, łatwej w użyciu tablicy zadań

: Widok różnych typów zadań i działań w projekcie na jednej, łatwej w użyciu tablicy zadań Zarządzanie zadaniami : Organizuj zadania w wiele list, aby reprezentować różne sceny projektu. Grupuj zadania w kategoriach "Do zrobienia", "Praca w toku" lub "W trakcie przeglądu" lub twórz niestandardowe cykle pracy dostosowane do potrzeb i preferencji zespołu

: Organizuj zadania w wiele list, aby reprezentować różne sceny projektu. Grupuj zadania w kategoriach "Do zrobienia", "Praca w toku" lub "W trakcie przeglądu" lub twórz niestandardowe cykle pracy dostosowane do potrzeb i preferencji zespołu Listy kontrolne : Podziel złożone zadania na mniejsze, łatwe w zarządzaniu podzadania. Odhaczaj każde zadanie zaraz po jego zakończeniu, aby nic nie umknęło twojej uwadze

: Podziel złożone zadania na mniejsze, łatwe w zarządzaniu podzadania. Odhaczaj każde zadanie zaraz po jego zakończeniu, aby nic nie umknęło twojej uwadze Śledzenie postępów : Śledź wszystkie swoje zadania na elastycznej osi czasu, aby twój zespół zawsze wiedział, nad czym musi pracować w następnej kolejności

: Śledź wszystkie swoje zadania na elastycznej osi czasu, aby twój zespół zawsze wiedział, nad czym musi pracować w następnej kolejności Automatyzacja: Skonfiguruj wbudowaną automatyzację Trello, aby zająć się trywialnymi zadaniami, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze

Limity Trello

Raz utworzonych kart nie można usunąć. Można je jedynie archiwizować.

Niestandardowe ustawienia tablic Trello są bardzo ograniczone

Wyszukiwanie określonych kart lub zadań może być trudne

Cennik Trello

Free forever

Standard : $6/miesiąc za użytkownika

: $6/miesiąc za użytkownika Premium : $12.50/miesiąc na użytkownika

: $12.50/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Czytaj więcej: Trello vs. ClickUp: Które narzędzie do zarządzania projektami sprawdzi się najlepiej w 2024 roku?

8. GitHub (najlepszy do wspólnego hostowania kodu)

via GitHub GitHub to oparta na AI platforma dla twórców oprogramowania do tworzenia, udostępniania i zarządzania kodem.

Platforma oferuje podstawowe funkcje współpracy, które umożliwiają programistom wspólną pracę nad projektami, przeglądanie kodu i pozostawianie komentarzy.

Najlepsze funkcje GitHub

Rozwój i testowanie : Bezpiecznie twórz i testuj swoje kody w kompleksowym środowisku deweloperskim GitHub. Udostępnianie przestrzeni innym programistom w celu uzyskania ich opinii i komentarzy

: Bezpiecznie twórz i testuj swoje kody w kompleksowym środowisku deweloperskim GitHub. Udostępnianie przestrzeni innym programistom w celu uzyskania ich opinii i komentarzy Ocena podatności : Oceniaj swój kod pod kątem luk w zabezpieczeniach i naprawiaj je w mgnieniu oka dzięki Dependabot. Otrzymuj powiadomienia, gdy tylko zostanie wykryta nowa luka, aby Twój kod działał bez zakłóceń

: Oceniaj swój kod pod kątem luk w zabezpieczeniach i naprawiaj je w mgnieniu oka dzięki Dependabot. Otrzymuj powiadomienia, gdy tylko zostanie wykryta nowa luka, aby Twój kod działał bez zakłóceń Współpraca : Umożliwiaj wydajne dyskusje między członkami zespołu w obszarze roboczym opartym na współpracy. Zadawaj pytania, prowadź dyskusje i oceniaj odsetki funkcji za pomocą ankiet

: Umożliwiaj wydajne dyskusje między członkami zespołu w obszarze roboczym opartym na współpracy. Zadawaj pytania, prowadź dyskusje i oceniaj odsetki funkcji za pomocą ankiet Sztuczna inteligencja : Twórz lepszy kod z pomocą asystenta kodowania opartego na AI. Poproś Copilota, aby wkroczył z sugestiami za każdym razem, gdy utkniesz w pisaniu kodu

: Twórz lepszy kod z pomocą asystenta kodowania opartego na AI. Poproś Copilota, aby wkroczył z sugestiami za każdym razem, gdy utkniesz w pisaniu kodu Bezpieczeństwo: Przeglądaj swój kod i szybciej identyfikuj problemy dzięki kontrolom bezpieczeństwa opartym na AI

Limity GitHub

Platforma ma rozszerzoną listę funkcji, która może być bardzo trudna dla początkujących

Korzystanie z dodatkowych funkcji może być kosztowne dla większych Teams

Problemy zgłoszone w danym okresie nie mogą być filtrowane

Nie jest to przyjazne narzędzie dla zespołów nietechnicznych

Cennik GitHub

Free forever

Teams : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Enterprise: $21/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (6,000+ recenzji)

9. HubSpot (najlepszy do marketingu przychodzącego i zaangażowania niestandardowego)

przez HubSpot HubSpot to pakiet produktów zaprojektowanych w celu usprawnienia marketingu przychodzącego, obsługi klienta i sprzedaży. Pozwala Teams na ustawienie kampanii marketingowych, zarządzanie sprzedażą i automatyzację powtarzalnych zadań z poziomu jednej platformy.

HubSpot to przede wszystkim platforma obsługi klienta i CRM, co oznacza, że nie jest dobrze przystosowana do kompleksowego zarządzania projektami i potrzeb współpracy zespołowej.

Najlepsze funkcje HubSpot

Automatyzacja marketingu: Automatyzacja procesów, takich jak pielęgnowanie potencjalnych klientów, śledzenie wiadomości e-mail i segmentacja klientów w celu aktywnego angażowania potencjalnych klientów i klientów

Automatyzacja procesów, takich jak pielęgnowanie potencjalnych klientów, śledzenie wiadomości e-mail i segmentacja klientów w celu aktywnego angażowania potencjalnych klientów i klientów Zarządzanie mediami społecznościowymi : Zaplanuj posty w mediach społecznościowych na wielu platformach i monitoruj, jak Twoi odbiorcy angażują się w Twoją zawartość

: Zaplanuj posty w mediach społecznościowych na wielu platformach i monitoruj, jak Twoi odbiorcy angażują się w Twoją zawartość Zarządzanie kontaktami: Organizuj i zarządzaj informacjami o potencjalnych klientach i historią ich interakcji w jednej lokalizacji

Organizuj i zarządzaj informacjami o potencjalnych klientach i historią ich interakcji w jednej lokalizacji System zgłoszeń: Przekształcanie przychodzących zapytań w zgłoszenia i przypisywanie ich do agentów obsługi klienta

Przekształcanie przychodzących zapytań w zgłoszenia i przypisywanie ich do agentów obsługi klienta Planowanie spotkań : Uprość planowanie dla potencjalnych klientów, udostępniając im link do kalendarza, aby mogli bezpośrednio rezerwować spotkania

: Uprość planowanie dla potencjalnych klientów, udostępniając im link do kalendarza, aby mogli bezpośrednio rezerwować spotkania Czatboty: Zapewnij całodobowe wsparcie i natychmiastową odpowiedź na zapytania klientów. Ustawienie automatycznych autoresponderów, aby informować klientów, gdy agenci są zajęci lub niedostępni

Limity HubSpot

Niektórzy użytkownicy uważają, że istnieje ograniczenie dotyczące prywatności, ponieważ wymaga rozszerzenia konfiguracji w celu ograniczenia kontroli dostępu i uprawnień

Organizacja biletów może być przytłaczająca, a zapytania mogą często zostać utracone, jeśli jest zbyt wiele otwartych biletów

Cennik HubSpot

**Free

Starter: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Profesjonalny : $50/miesiąc za użytkownika

: $50/miesiąc za użytkownika Enterprise: $75/miesiąc na użytkownika

HubSpot oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (11,000+ recenzji)

: 4.4/5 (11,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (5,000+ recenzji)

10. Figma (najlepsza do wspólnego projektowania interfejsów)

przez Figma Figma to narzędzie do projektowania interfejsów używane przez zespoły projektowe i programistyczne do tworzenia prototypów stron internetowych, aplikacji mobilnych i interfejsów produktów.

Użytkownicy mogą udostępniać plik Figma wielu członkom zespołu, aby współpracować i udoskonalać makiety projektowe na dużą skalę. Po sfinalizowaniu projekty są łatwo przekładane na kod przy użyciu przepływów pracy stworzonych specjalnie dla programistów.

Najlepsze funkcje Figma

Projektowanie : Buduj realistyczne prototypy interfejsów użytkownika za pomocą rozbudowanych narzędzi projektowych

: Buduj realistyczne prototypy interfejsów użytkownika za pomocą rozbudowanych narzędzi projektowych Współpraca : Umożliwiaj rozproszonym Teamsom współpracę nad projektami, budowanie lepszych produktów i zostawianie opinii na interaktywnej tablicy FigJam

: Umożliwiaj rozproszonym Teamsom współpracę nad projektami, budowanie lepszych produktów i zostawianie opinii na interaktywnej tablicy FigJam Rozwój : Przekształcaj pomysły w testowalne prototypy za pomocą potężnych funkcji deweloperskich

: Przekształcaj pomysły w testowalne prototypy za pomocą potężnych funkcji deweloperskich Sztuczna inteligencja: Zamień statyczne makiety projektowe w interaktywne elementy z pomocą AI Figma. Generuj odpowiednią zawartość pasującą do prototypu i wizualizuj złożone koncepcje za pomocą prostych diagramów

Zamień statyczne makiety projektowe w interaktywne elementy z pomocą AI Figma. Generuj odpowiednią zawartość pasującą do prototypu i wizualizuj złożone koncepcje za pomocą prostych diagramów Interaktywne prezentacje: Współtwórz prezentacje z członkami swojego zespołu, aby zilustrować pomysły i koncepcje za pomocą szablonów, motywów i funkcji pisania AI

Limity Figma

Figma może potrzebować trochę czasu, aby załadować się w przeglądarkach, szczególnie w przypadku złożonych projektów z rozszerzeniami

Dodatkowe funkcje dostarczane w wyższych planach cenowych nie zawsze uzasadniają wyższy koszt

Trudno jest wyświetlić prototypy w aplikacji mobilnej Figma

Cennik Figma

Free

Profesjonalny Teams: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Organizacja : $45/miesiąc za użytkownika

: $45/miesiąc za użytkownika Enterprise: $75/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Figma

G2: 4.7/5 (ponad 1000 recenzji)

4.7/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

Zarządzaj asynchroniczną komunikacją z ClickUp

Wraz z rosnącą liczbą firm przechodzących na pracę zdalną, połączenie synchronicznych i asynchronicznych narzędzi komunikacyjnych jest ważne, aby pomieścić pracowników z różnych stref czasowych i lokalizacji geograficznych.

Chociaż rozpoczęcie pracy może być trudne, korzystanie z odpowiednich narzędzi do komunikacji asynchronicznej może pomóc Teams skutecznie współpracować nad zadaniami i projektami.

Oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, jest idealnym dodatkiem do pakietu wydajności. Dzięki rozbudowanym funkcjom usprawniającym komunikację, zarządzanie zadaniami, śledzenie postępów i nie tylko, jest to jedno z najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do asynchronicznej komunikacji i współpracy. Pobierz ClickUp za darmo już dziś i zwiększ wydajność swojego zespołu, jednocześnie organizując i śledząc swoje projekty.