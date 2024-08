Trello vs. ClickUp: Które narzędzie do zarządzania projektami będzie najlepsze w 2024 roku?

Zapytaj kierownika projektu, a powie ci, że prowadzenie projektu jest jak próba rozwiązania wielu kostek Rubika jednocześnie.

W grę wchodzi wiele czynników. Ale jednym z czynników, który może zadecydować o powodzeniu projektu lub jego katastrofalnej porażce, jest twój zespół oprogramowanie do zarządzania projektami .

Z tak wieloma rozwiązaniami, które pomogą Ci zarządzać zadaniami i projektami, od prostych aplikacji do zrobienia po platformy bez kodu, opcje są nieograniczone. Wybór jednej z nich staje się trudny, a stawka jest wysoka.

Pomożemy Ci zdecydować, które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze w 2024.

Do zrobienia tego wykorzystaliśmy dwóch liderów rynku - Trello i ClickUp -head to head.

Omówimy wszystko, od ich funkcji po ceny i publiczne recenzje na platformach takich jak Reddit - wszystko po to, abyś mógł uzyskać uczciwy obraz zarówno Trello, jak i ClickUp narzędzia do zarządzania projektami i wybierz to, które najbardziej Ci odpowiada.

Czym jest ClickUp?

Widok wszystkich cykli pracy związanych z zarządzaniem projektami w ClickUp

ClickUp to konfigurowalna platforma do współpracy, zarządzania projektami i obszarami roboczymi. Dzięki rozbudowanym funkcjom, takim jak śledzenie zadań, ustawienie celów, edycja dokumentów, wiki i funkcje CRM, oferuje menedżerom projektów wszystko, czego potrzebują, w jednym narzędziu.

Platforma oprogramowania do zarządzania wydajnością typu "wszystko w jednym" ma kilka zastosowań dla profesjonalistów we wszystkich dziedzinach: burza mózgów, współpraca z członkami zespołu, tworzenie dokumentów i prezentacji, śledzenie postępów w trakcie realizacji projektów i nie tylko.

ClickUp jest jednym z najbardziej elastycznych i konfigurowalnych narzędzi do współpracy na rynku ram zarządzania projektami .

Od prostych funkcji, takich jak tablice Kanban, zarządzanie zadaniami i śledzenie czasu, po zaawansowaną automatyzację, wbudowane cykle pracy i aplikacje oparte na genAI, platforma ma wiele funkcji ułatwiających zarządzanie projektami.

Funkcje ClickUp

Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych funkcji ClickUp do zarządzania projektami i temu, jak pomagają one dobrze zarządzać celami, zadaniami i zasobami.

Tablice Kanban

Zaprojektuj tablice w stylu kanban w ClickUp, aby dopasować je do cyklu pracy nad projektem

Kanban jest jednym z najstarszych i najbardziej lubianych frameworków do zarządzania projektami. Jest prosty w użyciu i łatwy do dostosowania. Co najważniejsze, pomaga wizualizować cały projekt na jednym ekranie, dzięki czemu śledzenie postępów jest nieskończenie łatwiejsze.

ClickUp oferuje

Tablice Kanban

bezpośrednio z planu Free. Widok jest wyposażony w funkcje takie jak grupy niestandardowe (w których można wyświetlać zadania według grup, takich jak osoba przypisana, termin i inne), przeciągnij i upuść (aby przenosić zadania między kolumnami) oraz Widok wszystkiego (pulpit do przeglądania wszystkich tablic w jednym miejscu).

Automatyzacja

Ustaw niestandardowe automatyzacje w ClickUp dla powtarzalnych zadań i oszczędzaj czas

Jedną z wielu korzyści płynących z korzystania z oprogramowania do zarządzania projektami jest oszczędność czasu. Narzędzia takie jak ClickUp pozwalają wyeliminować czasochłonną pracę poprzez automatyzację powtarzających się zadań - niezależnie od tego, czy chodzi o aktualizacje statusu, przypomnienia o terminach czy przekazanie projektu. ClickUp oferuje

ponad 100 automatyzacji

dzięki czemu Teams mogą skupić się na zadaniach, które poruszają igłę.

Dzięki ponad 50 wyzwalaczom i wysokiemu poziomowi niestandardowego dostosowania, możesz tworzyć zautomatyzowane cykle pracy w ciągu kilku minut. Plusy,

ClickUp AI

jest wyposażony w funkcje takie jak podsumowania zadań i tworzenie podzadań w celu usprawnienia zarządzania projektami - bez kiwnięcia palcem.

Zarządzanie zadaniami

Widok zadań i plany projektów w jednym widoku w ClickUp

Zarządzanie zadaniami w ClickUp

zaspokaja zarówno potrzeby związane z organizacją, jak i współpracą. Twórz podzadania, aby podzielić większe zadania na możliwe do wykonania kroki; korzystaj z niestandardowych pól, aby dodawać istotne informacje o zadaniach; pozwól listom kontrolnym śledzić realizację celów; korzystaj z niestandardowych statusów, aby aktualizować postęp zadań; i stosuj filtry, aby wyświetlać swoje zadania tak, jak chcesz.

Co więcej, funkcje współpracy w ClickUp, takie jak nagrywanie wideo, komentarze i

ClickUp Chat

ułatwia wszystkim pozostanie na tej samej stronie.

Wreszcie, właściciele projektów mogą lepiej przydzielać zasoby, oceniając oś czasu i priorytety za pomocą

Śledzenie czasu w ClickUp

i funkcje etykiety zależności.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka Workspace miesięcznie

Czym jest Trello?

przez

Trello

Trello to narzędzie do zarządzania projektami stworzone dla Teams, którzy przysięgają na

Tablice Kanban

. W 2017 r. została przejęta przez Atlassian, firmę znaną z tworzenia innych oprogramowanie do współpracy pakiety takie jak Atlas, JIRA i Confluence.

Trello najlepiej nadaje się dla małych Teams i freelancerów i jest znany z intuicyjnego interfejsu i prostego śledzenia zadań.

Kluczowe funkcje Trello obejmują widoki (aby zobaczyć swoje projekty jako oś czasu, tablicę, kalendarz itp,)

Szablony

(do wszystkiego, od wprowadzenia produktu na rynek i śledzenia leadów po zakup domu), a także Power-upy (wtyczki umożliwiające połączenie Trello z innymi narzędziami).

Funkcje Trello

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z popularnych funkcji Trello i temu, w jaki sposób pomagają one kierownikom projektów uprościć zarządzanie projektami i utrzymać projekty na właściwym torze.

Tablice Trello

przez Trello Tablice są podstawową funkcją Trello i mogą być używane do tworzenia

Projektów w stylu Kanban

. Zawiera trzy główne bloki: Tablice dla widoku całego projektu z lotu ptaka, Listy dla grupy powiązanych zadań i Karty ze szczegółami każdego pojedynczego zadania.

Najprostszy

Szablon tablicy Kanban

w Tablicach Trello znajdują się listy "Do zrobienia", "Wykonane" i "Gotowe", które pomagają śledzić różne sceny zadań w projekcie. Karty zadań można przeciągać na każdą z list w miarę postępu realizacji zadania. Do każdego zadania można również dodawać terminy, opisy, załączniki i członków.

Automatyzacja Butler

Podobnie jak ClickUp, Trello posiada również narzędzie do automatyzacji o nazwie Butler. Umożliwia ono użytkownikom tworzenie niestandardowych reguł w celu wykonywania określonych czynności, takich jak przenoszenie karty zadania na inną listę i przypisywanie jej do użytkownika.

Butler może również zintegrować Trello z innymi aplikacjami, takimi jak Slack czy e-mail. Jeśli chcesz uruchomić automatyzację ręcznie, możesz utworzyć przycisk i dodać go do karty zadania. Po kliknięciu przycisk uruchomi niestandardową automatyzację.

Zarządzanie zadaniami

przez

Trello

Zarządzanie zadaniami w Trello przypomina pracę z aplikacją z listą rzeczy do zrobienia. Użytkownik dodaje zadania do listy, ustawia

poziomy priorytetów

dla każdego zadania, dodaj etykiety w razie potrzeby i użyj funkcji komentarzy, aby poinformować członków zespołu o postępach w realizacji zadania.

Możesz także przeglądać swoje zadania na różne sposoby, korzystając z widoku kalendarza, mapy lub tabeli.

Ceny Trello

Free

Standardowy: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Enterprise: $17.50/miesiąc na użytkownika

ClickUp vs. Trello: Porównanie funkcji

Zanim porównamy funkcje ClickUp i Trello, oto wersja TL;DR tego, co każde narzędzie robi najlepiej.

ClickUp jest najbardziej znany z

Zaawansowane zarządzanie zadaniami: ClickUp posiada rozbudowane funkcje zarządzania zadaniami, takie jak zadania, podzadania, listy kontrolne, planowanie zadań i metodologie Agile

ClickUp posiada rozbudowane funkcje zarządzania zadaniami, takie jak zadania, podzadania, listy kontrolne, planowanie zadań i metodologie Agile Niestandardowe pulpity projektów: Możesz dostosować swój pulpit za pomocą ponad 50 widżetów, takich jak wykresy, sprinty i inne, aby uzyskać dogłębny wgląd w różne złożone projekty

Możesz dostosować swój pulpit za pomocą ponad 50 widżetów, takich jak wykresy, sprinty i inne, aby uzyskać dogłębny wgląd w różne złożone projekty Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym: W ClickUp możesz komunikować się za pomocą wielu kanałów, w tym komentarzy do zadań, e-maili, klipów wideo i czatu

W ClickUp możesz komunikować się za pomocą wielu kanałów, w tym komentarzy do zadań, e-maili, klipów wideo i czatu Raportowanie i śledzenie celów: Cele ClickUp pozwala kierownikom projektów na ustawienie tygodniowych celów, OKR i cykli sprintów w celu pomiaru postępów

Cele ClickUp pozwala kierownikom projektów na ustawienie tygodniowych celów, OKR i cykli sprintów w celu pomiaru postępów Narzędzia do zarządzania zasobami: Funkcje takie jak śledzenie czasu i zależności między zadaniami umożliwiają zespołom projektowym szacowanie czasu trwania zadań i odpowiednie przydzielanie zasobów

Funkcje takie jak śledzenie czasu i zależności między zadaniami umożliwiają zespołom projektowym szacowanie czasu trwania zadań i odpowiednie przydzielanie zasobów Wbudowane cykle pracy i automatyzacja: ClickUp posiada ponad 100 wbudowanych cykli pracy i automatyzacji do obsługi powtarzalnych zadań, takich jak zmiana statusów zadań, przypisywanie zadań i nie tylko

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 900 opinii)

Trello jest najbardziej znany z:

Tablice Kanban: Łatwa w użyciu funkcja przeciągania i upuszczania tablic ułatwia nawet początkującym tworzenie tablic Kanban i śledzenie projektów

Łatwa w użyciu funkcja przeciągania i upuszczania tablic ułatwia nawet początkującym tworzenie tablic Kanban i śledzenie projektów Łatwe zarządzanie zadaniami: Funkcje zadań Trello, takie jak listy i karty, ułatwiają organizowanie zadań i śledzenie ich postępów

Funkcje zadań Trello, takie jak listy i karty, ułatwiają organizowanie zadań i śledzenie ich postępów Automatyzacja i wtyczki: Butler by Trello ułatwia użytkownikom tworzenie niestandardowych funkcji i integrację Trello z innymi narzędziami do pracy i zarządzania projektamiaplikacjami Teams takimi jak Gmail, Slack i inne

Butler by Trello ułatwia użytkownikom tworzenie niestandardowych funkcji i integrację Trello z innymi narzędziami do pracy i zarządzania projektamiaplikacjami Teams takimi jak Gmail, Slack i inne Widoczność cyklu pracy: W płatnych planach użytkownicy mogą korzystać z kolekcji Tablic, aby grupować tablice w oparciu o różne kryteria i uzyskać widoczność cyklu pracy

W płatnych planach użytkownicy mogą korzystać z kolekcji Tablic, aby grupować tablice w oparciu o różne kryteria i uzyskać widoczność cyklu pracy Szablony: Trello zawiera ponad 100 szablonówszablonów do zarządzania projektami dla wszystkich Teams i przypadków użycia, które można wykorzystać jako punkt wyjścia podczas tworzenia nowych projektów

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 400 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 400 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 23 000 recenzji)

Przeanalizujmy teraz porównanie ClickUp i Trello funkcja po funkcji, aby zobaczyć, jak wypadają one na tle innych.

1. Tablice Kanban

Współpracuj ze swoim zespołem projektowym dzięki tablicy Kanban ClickUp Narzędzia Kanban są niezbędnym elementem każdego oprogramowania do zarządzania projektami. Zarówno ClickUp, jak i Trello oferują widoki Kanban, choć różnią się doświadczeniem i funkcjami.

ClickUp

ClickUp oferuje rozbudowane funkcje Kanban, takie jak tablice, niestandardowe widoki projektów, a nawet obszar roboczy "Widok wszystkiego" obejmujący wszystkie projekty w jednym panelu. Możesz także użyć

ClickUp AI

do automatycznego generowania tablic Kanban z odpowiednimi kolumnami i podzadaniami dla projektów.

Trello

Tablice Kanban to domyślny widok projektu w Trello, który umożliwia śledzenie dowolnego projektu przy użyciu kombinacji list i kart zadań. Możesz także użyć etykiet, aby określić priorytet lub status każdego zadania. Możesz nawet używać kolekcji tablic, aby grupować tablice razem.

Które narzędzie ma lepsze tablice Kanban? ClickUp czy Trello?

Nie ma co do tego wątpliwości - ClickUp jest tutaj zdecydowanym zwycięzcą i to z wielu powodów. ClickUp posiada potężnego asystenta AI; widok Wszystko pozwala łatwo przeglądać wszystkie projekty; a co najważniejsze, ClickUp zapewnia nieograniczoną liczbę tablic w swoim planie Free. Trello dostarcza tylko pięć tablic w swoim planie Free.

2. Automatyzacja

Automatyzacja powtarzalnych zadań i oszczędność czasu dzięki ClickUp

Zautomatyzowane cykle pracy i integracje znacznie poprawiają wydajność zespołu projektowego. Zarówno ClickUp, jak i Trello umożliwiają zespołom automatyzację kilku działań.

ClickUp

W ClickUp istnieją dwa sposoby automatyzacji pracy: za pomocą wbudowanej automatyzacji lub za pomocą ClickUp AI. Oprócz wbudowanej automatyzacji zawartej w bibliotece ClickUp, możesz zbudować niestandardową automatyzację oznaczoną ponad 50 wyzwalaczami i akcjami w ClickUp. Wreszcie, masz do dyspozycji integracje, które łączą ClickUp z aplikacjami innych firm w celu automatyzacji cykli pracy między aplikacjami.

Automatyzacji można używać do obsługi powtarzalnych zadań, takich jak zmiana statusów, kojarzenie zadań z listami i przypomnienie osobom przypisanym o terminach.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy kreatywnych zadaniach, wypróbuj Asystent AI ClickUp AI który jest przeszkolony do pisania aktualizacji zadań, generowania podsumowań wątków komentarzy i dokumentów, tworzenia podzadań i nie tylko.

Trello

Butler by Trello umożliwia zarządzanie automatyzacją w Trello. Dzięki funkcjom takim jak reguły, przyciski i zaplanowane komendy, Butler umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych automatyzacji w celu zautomatyzowania powtarzających się zadań, archiwizowania zakończonych zadań i nie tylko.

Możesz także używać Butlera i dodatków Trello razem, aby zintegrować Trello z aplikacjami innych firm, takimi jak Slack, e-mail i inne.

ClickUp vs. Trello: Które narzędzie oferuje bardziej zaawansowane automatyzacje?

Ta runda również należy do ClickUp. Istnieją dwa główne powody: jego wbudowany

automatyzacja cyklu pracy

biblioteki i możliwości generowania AI. Dzięki nim automatyzacja w ClickUp jest o wiele bardziej konfigurowalna i potężniejsza niż w Trello.

3. Zarządzanie projektami

Wybierz jeden z ponad 15 widoków do śledzenia postępów projektu w ClickUp

Dla liderów rynku, takich jak ClickUp i Trello, pasek jest wysoko, jeśli chodzi o funkcje zarządzania projektami.

Przyjrzyjmy się, jak oba narzędzia usprawniają zarządzanie projektami.

ClickUp

ClickUp podchodzi do zarządzania zadaniami w sposób "wszystko w jednym" - otrzymujesz rozszerzone funkcje, takie jak podzadania, listy kontrolne, śledzenie czasu i inne w ramach jednej platformy, bez konieczności korzystania z innej aplikacji. ClickUp oferuje również różnorodne widoki, takie jak wykresy Gantta, Kanban, sprinty, osie czasu i inne niestandardowe widoki, aby zawsze być na bieżąco z postępem projektu.

Trello

Trello ma prostsze podejście do zarządzania projektami i opiera się na podstawowych możliwościach zarządzania zadaniami i strukturze Kanban. Trello oferuje również różne widoki, takie jak kalendarze i tabele, ale brakuje mu rozszerzenia oferowanego przez ClickUp.

ClickUp vs. Trello: Który z nich jest najlepszy do zarządzania projektami?

Zwycięzcą jest - bez niespodzianek - ClickUp! 🥇

Powód? Rozszerzenie funkcji zarządzania projektami i możliwość wsparcia różnych ram zarządzania projektami, nie tylko Kanban.

4. Współpraca

Skutecznie komunikuj się ze swoim zespołem dzięki funkcjom współpracy ClickUp

Większość teamów korzysta z aplikacji do zarządzania projektami, aby przekazywać aktualizacje statusu, uzyskiwać wyjaśnienia i zajmować się zależnościami lub blokadami. Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami powinno ułatwiać zespołom współpracę - zarówno w czasie rzeczywistym, jak i asynchronicznie.

ClickUp

Ponieważ ClickUp jest połączonym narzędziem do zarządzania projektami i obszarami roboczymi, ewoluował, aby zapewnić szereg wbudowanych funkcji komunikacyjnych: komentarze, @wzmianki, ClickUp Chat, e-mail (w ramach ClickUp!) i natywne nagrywanie klipów wideo. Nigdy nie będziesz musiał przełączać się na inną aplikację tylko po to, aby wysłać aktualizację e-maila lub nagrać szybkie wideo wyjaśniające!

Trello

Trello dostarcza wątek komentarzy dla każdego zadania, aby śledzić postępy i przekazywać aktualizacje. Jednakże, aby korzystać z zaawansowanych opcji komunikacji, takich jak czat, zatwierdzanie lub głosowanie, należy skorzystać z zewnętrznego dodatku Power-up.

Które narzędzie wybrać do współpracy? ClickUp czy Trello?

ClickUp zdecydowanie ma więcej wbudowanych narzędzi do współpracy. Jednak Trello prawie nadrabia to mnogością dodatków komunikacyjnych innych firm. Kluczowym słowem jest tutaj "prawie", ponieważ podczas gdy Trello ma wiele opcji, integracja narzędzi może okazać się bolesna, nie wspominając o kosztach, ponieważ większość wtyczek jest płatna.

ClickUp wygrywa więc jako narzędzie do współpracy, choć z niewielką przewagą.

5. Raportowanie i analityka

Prezentuj swoje dane wizualnie i efektywnie dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy śledzisz OKR zespołu, czy postęp sprintu, raportowanie i analityka są niezbędne do oceny powodzenia każdego projektu.

ClickUp

ClickUp zawiera niestandardowe wykresy, cele zadań, rozwijane postępy, warunki prawda/fałsz i wiele więcej, aby pomóc kierownikom projektów w śledzeniu postępów ich celów i projektów. Śledzenie tych celów na jednej platformie za pomocą niestandardowych wykresów

Pulpity w ClickUp

.

Trello

Trello nie oferuje żadnych wbudowanych funkcji raportowania i analizy. Możesz jednak zintegrować się z narzędziami innych firm, aby otrzymywać dane analityczne dotyczące projektu.

ClickUp vs. Trello: Które narzędzie jest lepsze do raportowania projektów?

ClickUp wygrywa tutaj domyślnie, ponieważ Trello nie oferuje natywnych funkcji raportowania.

6. Ceny

Zbliżając się do ostatecznego werdyktu w sprawie ClickUp vs. Trello, nadszedł czas, aby dowiedzieć się, które narzędzie zapewnia lepszą wartość za swoje pieniądze.

Plany cenowe ClickUp

Free Forever: Nawet z planem Free otrzymujesz dostęp do ograniczonych Tablic Kanban, Zarządzania Sprintami, Gości, Widoku Dokumentów w Kalendarzu, czatu w aplikacji i nagrywania wideo oraz dokumentów do współpracy

Nawet z planem Free otrzymujesz dostęp do ograniczonych Tablic Kanban, Zarządzania Sprintami, Gości, Widoku Dokumentów w Kalendarzu, czatu w aplikacji i nagrywania wideo oraz dokumentów do współpracy Unlimited ( $7/miesiąc za użytkownika): Korzystaj z nieograniczonej przestrzeni dyskowej i integracji, wykresów Gantta, e-maili i śledzenia czasu oprócz wszystkich funkcji z planu Free

$7/miesiąc za użytkownika): Korzystaj z nieograniczonej przestrzeni dyskowej i integracji, wykresów Gantta, e-maili i śledzenia czasu oprócz wszystkich funkcji z planu Free Business ($12/miesiąc na użytkownika): Rozszerzenie planu Unlimited o funkcje obejmujące nielimitowane zespoły, zaawansowane niestandardowe ustawienia, karty czasu pracy, mapy myśli i zarządzanie obciążeniami pracą

($12/miesiąc na użytkownika): Rozszerzenie planu Unlimited o funkcje obejmujące nielimitowane zespoły, zaawansowane niestandardowe ustawienia, karty czasu pracy, mapy myśli i zarządzanie obciążeniami pracą Enterprise (skontaktuj się w celu wyceny): Odblokuj logikę warunkową w formularzach, niestandardowe role i przestrzenie dla zespołów dzięki planowi Enterprise od ClickUp

ClickUp AI ułatwia zarządzanie projektami. Podsumowuj zadania, generuj zawartość, dopracowuj tekst, pisz odpowiedzi e-mail i nie tylko

ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Plany cenowe Trello

Free Forever: Dostęp do 10 tablic na obszar roboczy, Unlimited obszary robocze i przechowywanie oraz dziennik aktywności

Dostęp do 10 tablic na obszar roboczy, Unlimited obszary robocze i przechowywanie oraz dziennik aktywności Standardowy ( 5 USD/miesiąc na użytkownika): Uaktualnienie do zaawansowanych list kontrolnych, gości na jednej tablicy i pól niestandardowych

5 USD/miesiąc na użytkownika): Uaktualnienie do zaawansowanych list kontrolnych, gości na jednej tablicy i pól niestandardowych Premium ($10/miesiąc na użytkownika): Odblokowanie zaawansowanych funkcji, takich jak widoki, kolekcje tablic i prosty eksport danych

($10/miesiąc na użytkownika): Odblokowanie zaawansowanych funkcji, takich jak widoki, kolekcje tablic i prosty eksport danych Enterprise ($17.50/miesiąc na użytkownika): Korzystaj z nieograniczonych obszarów roboczych, tablic na poziomie organizacji, gości na wielu tablicach i uprawnień do załączników wykraczających poza plan Premium

ClickUp vs. Trello: Kto wygrywa? Kto przegrywa? Ty decydujesz

Trello ma niższą cenę niż ClickUp, ale należy zauważyć, że oferuje znacznie mniej funkcji (i przestrzeni dyskowej) niż ClickUp. Dotyczy to wszystkich planów.

ClickUp zapewnia również narzędzia do zarządzania dokumentami i zespołem we wszystkich swoich planach, podczas gdy Trello pełni funkcję wyłącznie narzędzia do zarządzania projektami. Aby uzyskać dostęp do innych cennych narzędzi, należy subskrybować inne produkty Atlassian, takie jak Confluence lub JIRA, za dodatkową opłatą.

ClickUp oferuje również całodobowe wsparcie dla wszystkich płatnych planów, podczas gdy Trello oferuje całodobowe wsparcie tylko dla klientów Enterprise.

Biorąc wszystko pod uwagę, ClickUp zdecydowanie zapewnia większą wartość za każdego wydanego dolara. 👑

ClickUp vs. Trello na Reddit

A teraz ostatni, niefiltrowany test - opinie użytkowników. Co użytkownicy Trello i ClickUp mówią o swoich doświadczeniach z tymi narzędziami na Reddicie? Przekonajmy się!

Istnieją porównania oparte na elastyczności i możliwości dostosowania:

"Dla mnie/nas jest to elastyczność. Członkowie naszego zespołu mają własne preferencje dotyczące sposobu interakcji z informacjami, a ClickUp zapewnia opcje, które pasują prawie każdemu. Oczywiście zawsze ktoś wymyśli coś, co nie do końca mu odpowiada, ale ClickUp jest naprawdę bliski zaoferowania czegoś dla każdego. Niektórzy powiedzieliby, że to właśnie sprawia, że trudno się go nauczyć i myślę, że może to być prawda. - Wcześniej mieliśmy zespoły korzystające z Trello, Asany, Basecampa, Dokumentów Google" ( Źródło )_

Najlepszy zwrot z inwestycji? Reddit faworyzuje ClickUp:

"Jesteśmy małą firmą zajmującą się CMS i tworzeniem aplikacji, która korzysta z Trello> Jira> ClickUp po dodaniu Linear i height do miksu. Powiedziałbym, że ClickUp to najlepszy stosunek jakości do ceny, jeśli chodzi o funkcje i niestandardowe funkcje na rynku" ( Źródło )_

Wydaje się, że użytkownicy chcą czegoś więcej niż tylko tablicy Kanban i właśnie w tym ClickUp błyszczy.

trello jest najlepsze, jeśli chodzi o widok kanban/tablicy, ale to wszystko, co otrzymujesz. Przez lata nie dodali żadnych istotnych funkcji. Większość dobrych wtyczek to płatne wtyczki innych firm, które w przypadku ClickUp byłyby już w pełni zintegrowane. Właśnie przenieśliśmy się z Trello do ClickUp i cały zespół jest w 100% zadowolony ze zmiany." ( Źródło )_

Wydaje się, że większość użytkowników chce czegoś więcej od swoich aplikacji niż tylko zarządzania projektami:

"Kiedy nie potrzebujesz żadnych funkcji, takich jak dokumenty po wyjęciu z pudełka, Trello jest błogosławieństwem, a także bardzo łatwo jest nauczyć nowych współpracowników, jak z niego korzystać. Wadą, jeśli nawet staje się problemem, jest brak złożoności." ( Źródło )_

Wygląda na to, że społeczność Reddit podjęła jednogłośną decyzję: Trello spełnia wszystkie wymagania, jeśli chodzi o proste zarządzanie projektami w stylu kanban. Jednak do bardziej skomplikowanych zadań trzeba wybrać inne narzędzie.

ClickUp jest jednym z faworytów

Alternatywa dla Trello

dla tysięcy użytkowników, którzy dokonali zmiany wraz z rozwojem ich Business.

ClickUp vs. Trello: lepsze oprogramowanie do zarządzania projektami

Nadszedł czas na ostateczny werdykt: które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze w 2024 roku?

*ClickUp! 🌟

Chociaż Trello istnieje już od dłuższego okresu, jego ograniczona użyteczność mogła doprowadzić do stagnacji w miarę upływu czasu. Nowoczesne zarządzanie projektami ma po prostu bardziej zaawansowane potrzeby.

Brak możliwości niestandardowych sprawia również, że Trello nie nadaje się dla szybko rozwijających się Businessów i większych Enterprise'ów.

ClickUp, z drugiej strony, jest bogaty w funkcje, z narzędziami takimi jak niestandardowy asystent oparty na AI dostosowany do roli użytkownika, tablice i mapy myśli do burzy mózgów oraz możliwość wysyłania e-maili z poziomu ClickUp. Wszystko to sprawia, że ClickUp jest idealny dla zdalnych i hybrydowych teamów, a także biur stacjonarnych.

ClickUp jest również daleko do przodu, jeśli chodzi o powodzenie i wsparcie klienta dzięki webinarom, kursom i całodobowemu wsparciu dla wszystkich użytkowników - tak, nawet tych korzystających z planu Free. Więc śmiało

wypróbuj ClickUp

i pożegnaj się z problemami związanymi z zarządzaniem projektami.