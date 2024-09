Czat jest uszkodzony. Naprawiamy to.

Czasy się zmieniły. Sposób, w jaki pracujemy, nie - i najwyższy czas do zrobienia._

Kiedy Slack wystartował w 2014 roku, wywołał rewolucję. Teamsy pracujące w dystrybucji współpracowały szybciej, rozmowy kwitły, a przynajmniej wydajność pracy wzrosła.

Ale dekadę później wszyscy wiemy, że płacimy wysoką cenę za styl komunikacji, który wprowadził Slack i podobne platformy.

Pomimo postępów w zarządzaniu pracą, aplikacje czatowe pozostają odizolowane, odłączone od narzędzi, których używamy do współpracy, zarządzania i tworzenia. Nawet jeśli Microsoft Teams ma "zakładki", to same zakładki równie dobrze mogłyby być oddzielne - są tylko pozornie zszyte.

Jesteśmy stale przytłoczeni hałasem - żonglujemy oknami, unikamy rozpraszania uwagi i staramy się zachować porządek wśród niekończących się pingów. Niemożliwe jest skupienie się i nierealne jest utrzymanie wszystkiego w porządku, gdy jesteśmy zmuszeni do przełączania się między aplikacjami, czatując w jednym miejscu i zarządzając pracą w innym.

W ClickUp zawsze wierzyliśmy, że rozwiązanie jest proste: nasze rozmowy i praca powinny znajdować się na tej samej platformie. Zapewnia to niezrównaną wydajność, przejrzystość i skupienie.

Dlatego jesteśmy niezmiernie podekscytowani wprowadzeniem ClickUp Chat.

ClickUp Chat pozwala na rozmowy związane z pracą bezpośrednio obok zadań, projektów i zasobów, natywnie zintegrowanych z cyklem pracy.

Nie stworzyliśmy po prostu kolejnej aplikacji do czatowania - całkowicie przedefiniowaliśmy sposób współpracy teamów, tworząc najnowocześniejsze narzędzie komunikacyjne zaprojektowane tak, aby zdefiniować pracę na następną dekadę.

Czat łączy w sobie wszystko, co kochasz w czacie z całkowicie nową funkcją, aby pomóc Ci pracować mądrzej i szybciej. Chat w ClickUp wykorzystuje również moc ClickUp Brain™ AI do czyszczenia czatów, znajdowania elementów akcji, tworzenia zadań, a nawet automatycznego odpowiadania na pytania, zanim ktokolwiek z Twojego zespołu będzie musiał odpowiedzieć na nie ręcznie. To niezwykle rewolucyjne rozwiązanie.

Praca z czatu

Teraz możesz do zrobienia, kiedy (i gdzie) dyskutujesz. Całkowicie połączyliśmy czat z zarządzaniem projektami, aby zapewnić niezrównaną wydajność.

Projekty w czacie: Nasze czaty nie służą tylko do rozmów - mają również Listy, projekty, zadania, dokumenty, formularze, tablice i nie tylko

Nasze czaty nie służą tylko do rozmów - mają również FollowUps™: Rozmowy często są zalewane szumem, a ważne wiadomości giną. Monitoruj wiadomości i upewnij się, że elementy działań nigdy nie zostaną utracone dzięki FollowUps.

Rozmowy często są zalewane szumem, a ważne wiadomości giną. Monitoruj wiadomości i upewnij się, że elementy działań nigdy nie zostaną utracone dzięki FollowUps. Zamień wiadomości w zadania (z AI) : Przekształć każdą rozmowę w zadanie. Możesz to zrobić samodzielnie lub pozwolić AI przechwycić kontekst z wątku i idealnie spakować go do zrobienia.

: Przekształć każdą rozmowę w zadanie. Możesz to zrobić samodzielnie lub pozwolić AI przechwycić kontekst z wątku i idealnie spakować go do zrobienia. SyncUps:: Połączenia wideo i audio na żywo, bezpośrednio w obszarze roboczym. Możesz udostępniać swój ekran, łączyć się z zadaniami na czacie SyncUps, przypisywać komentarze do rozmowy i nie tylko. Ponadto AI może automatycznie publikować podsumowanie i tworzyć elementy działań na podstawie rozmowy.

Kontekst zawsze pozostaje połączony

Jedna udostępniana platforma oznacza jedno źródło prawdy; cały kontekst jest wreszcie w jednym miejscu. Automatycznie rysujemy powiązania z podobnymi czatami i zadaniami, więc nie musisz już ręcznie łączyć kontekstu.

Połączone zadania: Połącz wiadomości z zadaniami i utrzymuj kontekst w jednym miejscu.

Połącz wiadomości z zadaniami i utrzymuj kontekst w jednym miejscu. Zsynchronizowane wątki: Utrzymuj wątki zsynchronizowane między czatami i zadaniami, więc bez względu na to, gdzie odbywa się rozmowa, wszyscy pozostają na tej samej stronie.

Utrzymuj wątki zsynchronizowane między czatami i zadaniami, więc bez względu na to, gdzie odbywa się rozmowa, wszyscy pozostają na tej samej stronie. Powiązania : Zadania lub dokumenty wzmiankowane w czatach są automatycznie połączone, dzięki czemu można zobaczyć wszystkie konwersacje związane z tymi zasobami oraz wszystkie zasoby powiązane z tymi konwersacjami.

: Zadania lub dokumenty wzmiankowane w czatach są automatycznie połączone, dzięki czemu można zobaczyć wszystkie konwersacje związane z tymi zasobami oraz wszystkie zasoby powiązane z tymi konwersacjami. Posty : Twórz dłuższe, asynchroniczne treści w wątkach Czatu i nadawaj im etykiety Aktualizacji, Ogłoszeń lub Pomysłów. Wiedząc, że ważne rozmowy są przechwytywane w jednym miejscu, możesz zwolnić i skupić się na dogłębnej pracy, zamiast pracować w obawie, że przegapisz krytyczne informacje.

: Twórz dłuższe, asynchroniczne treści w wątkach Czatu i nadawaj im etykiety Aktualizacji, Ogłoszeń lub Pomysłów. Wiedząc, że ważne rozmowy są przechwytywane w jednym miejscu, możesz zwolnić i skupić się na dogłębnej pracy, zamiast pracować w obawie, że przegapisz krytyczne informacje. Profile członków zespołu i planowanie: Zobacz priorytety członków zespołu, a nawet zarezerwuj spotkanie w ich kalendarzu, bezpośrednio na czacie.

AI zarządza czatem za Ciebie

Mając całą swoją pracę w jednym miejscu, AI może teraz robić rzeczy, które wcześniej były niemożliwe, takie jak automatyczne odpowiadanie na pytania, zanim ludzie z twojego zespołu będą musieli to zrobić.

/AI Answers: Zadaj pytanie na dowolnym czacie, a AI udzieli Ci natychmiastowej odpowiedzi na podstawie całej historii tego czatu - lub na podstawie informacji z całego obszaru roboczego i połączonych aplikacji (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce itp.)

AI CatchUp : Kiedy wrócisz do pracy, użyj AI CatchUp, aby zobaczyć, co przegapiłeś. Zamiast przeglądać czat po czacie i czytać każdą wiadomość, AI wyłapuje ważne tematy i wszystko, co musisz zrobić.

: Kiedy wrócisz do pracy, użyj AI CatchUp, aby zobaczyć, co przegapiłeś. Zamiast przeglądać czat po czacie i czytać każdą wiadomość, AI wyłapuje ważne tematy i wszystko, co musisz zrobić. /AI Task Creation: Jedno kliknięcie, aby utworzyć zadanie z wiadomości, a AI automatycznie wpisze nazwę, opis i link do kontekstu czatu.

Powiązania AI: Natychmiastowe wyszukiwanie wszelkich zadań, dokumentów lub innych czatów powiązanych z przeglądaną wiadomością lub wątkiem czatu.

Plus wszystko, czego można oczekiwać od dzisiejszego Czatu

Oczywiście mamy też wszystkie inne funkcje, których można oczekiwać od aplikacji do komunikacji zespołowej, takie jak:

Bezpośrednie wiadomości: Tworzenie konwersacji 1:1 lub grupowych z określonymi osobami.

Tworzenie konwersacji 1:1 lub grupowych z określonymi osobami. Czaty i kanały: Ustawienie przestrzeni do konwersacji dla dowolnej przestrzeni, folderu lub listy, lub utworzenie nowej przestrzeni dla czatów, które nie są załączone do niczego innego.

Ustawienie przestrzeni do konwersacji dla dowolnej przestrzeni, folderu lub listy, lub utworzenie nowej przestrzeni dla czatów, które nie są załączone do niczego innego. Wątki: Zagnieżdżone konwersacje, aby utrzymać porządek w czatach.

Zagnieżdżone konwersacje, aby utrzymać porządek w czatach. Konfigurowalny pasek boczny: Organizuj czaty na swój sposób, w tym sekcje, które możesz spersonalizować.

Organizuj czaty na swój sposób, w tym sekcje, które możesz spersonalizować. Kanał aktywności: Szybkie wyświetlanie aktualizacji we wszystkich czatach, w tym zakładki wzmianek, reakcji i przypisanych do mnie.

Szybkie wyświetlanie aktualizacji we wszystkich czatach, w tym zakładki wzmianek, reakcji i przypisanych do mnie. Konfigurowalne powiadomienia push: Wybierz własne preferencje dla każdego czatu, a nawet konkretnych wiadomości.

Wybierz własne preferencje dla każdego czatu, a nawet konkretnych wiadomości. Przypomnienia: Otrzymuj powiadomienia, abyś mógł wrócić do każdej wiadomości.

Otrzymuj powiadomienia, abyś mógł wrócić do każdej wiadomości. Wersje robocze i wysłane : Szybko znajdź wszystko, co napisałeś (lub właśnie piszesz).

: Szybko znajdź wszystko, co napisałeś (lub właśnie piszesz). Integracje: Połączony z dziesiątkami najlepszych aplikacji, aby rozszerzyć możliwości Chat.

Realizacja naszej wizji: Aplikacja do wszystkiego w mojej pracy

Dziś nasza pierwotna wizja unifikacji komunikacji i zarządzania pracą wreszcie stała się rzeczywistością.

ClickUp Chat to przyszłość pracy - bezbłędnie łącząca komunikację z Twoimi narzędziami i cyklami pracy. To miejsce, w którym rozmowy, zadania i projekty nie tylko się połączą - one się zbiegają.

Łącząc komunikację i pracę w jednym miejscu - z mocą AI - ClickUp Chat uwalnia niezrównaną wydajność

Uczyńmy świat bardziej wydajnym, dzięki Czatowi i Pracy (wreszcie) razem.

zeb

Założyciel i CEO Wypróbuj ClickUp Chat już dziś i przekształć swój cykl pracy, usprawnij swoje zadania i utrzymuj swój zespół w zgodzie - wszystko w jednym miejscu.