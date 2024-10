10 najlepszych integracji Microsoft Teams w 2024 roku (integracja ClickUp z Teams)

Tysiące firm na całym świecie utrzymuje połączenie za pośrednictwem Microsoft Teams . Zintegrowane z Microsoft Office 365, to oparte na chmurze narzędzie łączy Outlook, Word, Excel i inne narzędzia w ujednoliconym środowisku pracy.

Możesz czatować, organizować spotkania i udostępniać pliki w Teams, ale nawet wtedy platforma może nie mieć wszystkiego, czego potrzebujesz. 👀

Przełączanie się między platformami przez cały dzień przerywa przepływ więc zamiast tego użyj integracji Microsoft Teams. Odpowiednia garść integracji przenosi wszystkie ulubione narzędzia firm innych niż Microsoft do kanałów Microsoft Teams w celu lepszą komunikację i łatwiejsze dni robocze.

Istnieją jednak setki aplikacji Microsoft Teams, więc jakie są najlepsze opcje dla Twojej firmy?

W tym przewodniku przedstawimy przegląd tego, czego należy szukać w integracji z Microsoft Teams, a także listę 10 najlepszych aplikacji i integracji Microsoft Teams w 2024 roku.

# Czego należy szukać w integracjach Microsoft Teams?

Najlepiej byłoby szukać integracji z funkcjami, których sama aplikacja Teams nie jest w stanie dostarczyć. Obejmuje to:

Bezproblemowe integracje przepływu pracy: Istnieją pewne zgrabne narzędzia, ale nie powinieneś być zmuszony do pochylania się do tyłu, aby dopasować je do swojego przepływu pracy. Wybierz najlepsze integracje Microsoft Teams, które możesz niestandardowo dostosować lub które pasują do Twojego przypadku użycia po wyjęciu z pudełka

Aplikacje do współpracy: Czaty w Teams są w porządku, ale odpowiednie integracje sprawiają, że Teams jest jeszcze lepszyprzyjazny dla współpracy. Poszukaj rozszerzeń wiadomości, narzędzi do wideokonferencji, map myśli lub tablic do burzy mózgów

Funkcje zarządzania projektami: Teams nie ma najlepszych ustawień dlaśledzenia projektów lub zadań, więc upewnij się, że integrujesz się z solidnymnarzędziem do zarządzania projektami. Właściwe rozwiązanie powinno oferować przyjazne dla użytkownika pulpity, szablony i funkcje śledzenia

Skalowalność: Nie powinieneś musieć przeskakiwać przez obręcze, aby dodać nowych użytkowników lub projekty do integracji Microsoft Teams. Wybierz integracje, które usprawniają skalowanie

10 najlepszych integracji Microsoft Teams do wykorzystania w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w zarządzaniu projektami, współpracy zdalnej, czy po prostu chcesz organizować angażujące spotkania w usłudze Teams, istnieje odpowiednia integracja Microsoft Teams.

1. Integracja ClickUp z Microsoft Teams

Skorzystaj z integracji ClickUp Microsoft Teams, aby łatwo znaleźć i załączyć zadanie bezpośrednio do dowolnej konwersacji Teams, aby Twój zespół dokładnie wiedział, o czym dyskutujecie

Zgadza się: ulubiona na świecie platforma obszaru roboczego typu "wszystko w jednym" integruje się z Microsoft Teams. Integracja ClickUp z Microsoft Teams wysyła powiadomienia do Teams za każdym razem, gdy pojawi się komentarz, załącznik lub zmiana statusu projektów. Wszystko automatycznie trafia do wybranego czatu Teams, dzięki czemu niczego nie przegapisz.

Stawiamy również na kontekst. Bogaty, rozwijający się podgląd ClickUp wyświetla połączone linki z tekstem opisowym, informując członków zespołu, które zadanie omawiasz bez jednego kliknięcia. To o wiele lepsze niż link z grupą losowych znaków alfanumerycznych. ✨

Nie chcę cię kusić, ale możesz również całkowicie zrezygnować z Microsoft Teams i wykonać całą swoją pracę i współpracę w ClickUp. ClickUp Chat zastępuje wszystkie funkcje Teams i niektóre z nich jako główne narzędzie do zarządzania projektami.

ClickUp Chat: wiadomość harmonogramu Slack

Czatuj razem ze swoją pracą i przekształcaj komentarze w przypisane zadania za pomocą jednego kliknięcia. Bogata edycja jest dostępna dla wszystkich czatów, więc możesz dodawać bloki kodu, wypunktowania i banery, aby powiedzieć więcej w mniejszej liczbie znaków. To doskonałe narzędzie do zarządzania projektami i integracji z Microsoft Teams.

Najlepsze funkcje ClickUp

Połączone zadania : Łatwo połącz wiadomości z zadaniami, aby kontekst pozostał nienaruszony.

: Łatwo połącz wiadomości z zadaniami, aby kontekst pozostał nienaruszony. Synchronizowane wątki : Zachowaj synchronizację wątków między czatami i zadaniami, więc bez względu na to, gdzie toczą się dyskusje, wszyscy pozostają w zgodzie.

: Zachowaj synchronizację wątków między czatami i zadaniami, więc bez względu na to, gdzie toczą się dyskusje, wszyscy pozostają w zgodzie. Powiązania : Automatycznie połącz zadania lub dokumenty wspomniane w czatach, zapewniając widoczność wszystkich rozmów połączonych z określonymi zasobami i odwrotnie.

: Automatycznie połącz zadania lub dokumenty wspomniane w czatach, zapewniając widoczność wszystkich rozmów połączonych z określonymi zasobami i odwrotnie. Posty : Twórz dłuższe formy, asynchroniczną zawartość w wątkach czatu i kategoryzuj je jako Aktualizacje, Ogłoszenia lub Pomysły. Dzięki kluczowym rozmowom przechwyconym w jednym miejscu, możesz skupić się na dogłębnej pracy, nie martwiąc się o pominięcie istotnych informacji.

: Twórz dłuższe formy, asynchroniczną zawartość w wątkach czatu i kategoryzuj je jako Aktualizacje, Ogłoszenia lub Pomysły. Dzięki kluczowym rozmowom przechwyconym w jednym miejscu, możesz skupić się na dogłębnej pracy, nie martwiąc się o pominięcie istotnych informacji. Profile członków zespołu i planowanie : Widok priorytetów członków zespołu i planowanie spotkań bezpośrednio z interfejsu czatu.

: Widok priorytetów członków zespołu i planowanie spotkań bezpośrednio z interfejsu czatu. AI Answers: Zadaj dowolne pytanie na czacieClickUp Brain dostarcza natychmiastowych odpowiedzi na podstawie historii czatu lub informacji z obszaru roboczego i połączonych aplikacji (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce itp.).

Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko dla płatnych kont

ClickUp ma wiele funkcji, więc daj sobie czas na zapoznanie się z platformą

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Zoom for Teams

przez Microsoft Jasne, Microsoft Teams ma wbudowane wideokonferencje, ale co jeśli rozmawiasz z klientem, który nie chce korzystać z Teams? Wystarczy dodać integrację Zoom Microsoft Teams, aby w mgnieniu oka porozmawiać twarzą w twarz.

To aplikacja do komunikacji to strzał w dziesiątkę, jeśli regularnie spotykasz się z interesariuszami spoza organizacji.

Zoom dla Teams najlepsze funkcje

Rozpoczynanie, planowanie i dołączanie do spotkań Zoom z poziomu Teams

Integracja dodaje zakładkę Spotkania Zoom do interfejsu Teams

Funkcja dostępności Zoom ułatwia znalezienie czasu spotkania, który będzie odpowiedni dla wszystkich uczestników

Użyj przycisku Zoom na dowolnym czacie, aby rozpocząć lub zaplanować spotkanie z grupą

Zoom dla Teams limit

Może to nie być konieczne, jeśli korzystasz już z aplikacji Microsoft Teams do wideokonferencji

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że muszą naciskać przycisk "zadzwoń" wiele razy w różnych miejscach, aby faktycznie nawiązać połączenie

Zoom cena

Basic: Free

Free Pro: $15.99/miesiąc za użytkownika

$15.99/miesiąc za użytkownika Business: $19.99/miesiąc na użytkownika

$19.99/miesiąc na użytkownika Business Plus: 25 USD/miesiąc za użytkownika

25 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Zoom oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 53 700 opinii)

4,5/5 (ponad 53 700 opinii) Capterra: 4,6/5 (ponad 13 600 opinii)

3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams

przez Zapier Acuity Scheduling jest internetową aplikacją oprogramowanie do planowania spotkań które umożliwia planowanie spotkań, automatyczną kontrolę dostępności i pobieranie płatności. Jeśli chcesz, aby Acuity dobrze współgrało z aplikacją Microsoft Teams, musisz użyć tego połączenia Zapier, aby zintegrować oba systemy za pośrednictwem API.

Po nawiązaniu połączenia dane spotkań Acuity zostaną płynnie zintegrowane z kalendarzem Teams.

Najlepsze funkcje Zapier Acuity Scheduling

Ta integracja upraszcza planowanie dla zespołów pracujących z klientami lub świadczących usługi

Żądanie przesłania niestandardowych formularzy przed zaplanowaniem spotkania

Pobieranie płatności za rezerwację spotkań - i pobieranie opłat za niestawienie się na spotkanie

Tworzenie markowej strony harmonogramu

Acuity Scheduling limit

Acuity nie ma natywnej integracji z Teams, więc musisz użyć Zapier. Zapier jest świetny, ale łączniki innych firm, takie jak ten, są bardziej podatne na usterki

Czasami Acuity przypadkowo rezerwuje spotkania, gdy nie jesteś dostępny

Acuity wycena

Emerging: 16 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

16 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Rozwijająca się: 27 USD/miesiąc, rozliczana rocznie

27 USD/miesiąc, rozliczana rocznie Powerhouse: $49/miesiąc, rozliczane rocznie

oceny i recenzje Acuity

G2: 4.7/5 (390+ recenzji)

4.7/5 (390+ recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 5 500 opinii)

4. InVision Freehand - Tablica

przez Microsoft MS Teams jest w porządku jako oparty na czacie narzędzie do współpracy zespołowej ale co jeśli Twój zespół jest bardziej wizualny? Integracja InVision Freehand z Microsoft Teams jest idealna do współpracy wirtualnej. To przyjazne dla pracy zdalnej narzędzie aplikacja Tablica zawiera narzędzia typu "przeciągnij i upuść" do burzy mózgów, prezentacji i przeglądania pomysłów.

Najlepsze funkcje InVision Freehand

Większa wydajność dzięki szablonom Freehand

Przypinanie tablic Freehand do dowolnego kanału usługi Teams

Łatwe udostępnianie istniejących tablic Freehand podczas spotkania

Reagowanie na tablice za pomocą emotikonów i notatek

Limity aplikacji InVision Freehand

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z przenoszeniem tablic do Teams

Inni twierdzą, że proces logowania jest zaskakująco trudny

InVision Freehand cena

Free

Freehand Pro: $4/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$4/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Freehand Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje InVision Freehand

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 730 recenzji)

5. Karma

przez Microsoft Jesteśmy wielkimi fanami pracy zdalnej, ale trudno jest budować kulturę zespołu, gdy wszyscy są rozproszeni na cztery wiatry. Karma to inteligentna integracja dla Microsoft Teams, która wypełnia lukę między pracą zdalną a budowaniem kultury.

Jest to aplikacja do doceniania pracowników, która umożliwia dzielenie się opiniami, rozdawanie korzyści i monitorowanie wskaźników zaangażowania za pomocą narzędzia chatbot podobnego do Slacka. 🤖

Karma najlepsze funkcje

Konwersja punktów Karmy na rzeczywiste korzyści, takie jak darmowa kawa lub WOM

Powiązanie każdego wyróżnienia dla pracownika z wartościami korporacyjnymi

Dodaj Karmabot do MS Teams, aby automatycznie dopingować lub nagradzać swój zespół

Stwórz małą rywalizację dzięki tabeli liderów karmy w czasie rzeczywistym

Karma limity

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z systemem słów kluczowych wartości Karma

Inni użytkownicy zgłaszają powolną i mało pomocną obsługę klienta w porównaniu z innymi integracjami aplikacji Microsoft Teams

Karma ceny

$3/miesiąc za użytkownika dla co najmniej pięciu licencji, rozliczane rocznie

Karma oceny i recenzje

G2: 4,9/5 (ponad 30 recenzji)

4,9/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3 recenzje)

6. MeisterTask

przez Microsoft Microsoft Teams nie jest dostarczany z aplikacją zarządzanie zadaniami po wyjęciu z pudełka, więc będziesz potrzebować integracji z Microsoft Teams, takiej jak MeisterTask, aby zarządzać wszystkimi zadaniami do wykonania. Ta integracja zapewnia cele projektu , zależności między zadaniami i kanały projektu bezpośrednio do MS Teams dla bardziej rozsądnego zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje integracji MeisterTask

Automatyzacja powtarzających się kroków dozaoszczędzić czas i poprawić dokładność

Śledź swój czas lub analizuj zarejestrowany czas pracowników w celu zarządzania zasobami

Natychmiastowy przegląd pulpitu otwartych zadań, zarejestrowanych czasów i powiadomień

Ustawienie powiązań i zależności między zadaniami, aby nikt się nie pomylił

MeisterTask limit

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z rozliczeniami w MeisterTask

Inni chcieliby, aby oferował wykresy Gantta

MeisterTask ceny

Basic: Free

Free Pro: $12/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$12/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: 24 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

24 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje MeisterTask

G2: 4.6/5 (170+ recenzji)

4.6/5 (170+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1100 recenzji)

7. Wrike

przez Microsoft Zarządzasz projektami w Wrike? Przestań przełączać się między platformami i szybko uzyskaj integrację z Microsoft Teams. Ta integracja umożliwia tworzenie, dostęp i edycję wszystkich projektów Wrike projektów i zadań bez opuszczania Teams.

Możesz nawet połączyć czaty Microsoft Teams z zadaniami i projektami, aby łatwo się do nich odwoływać.

Najlepsze funkcje Wrike

Dostęp do zadań Wrike jako zakładki w Microsoft Teams

Publikowanie podglądu zadań Wrike w czatach Teams z tytułem, osobą przypisaną, statusem i terminem wykonania

Otrzymywanie powiadomień Wrike na koncie Teams

Wyświetlanie projektów w widoku osi czasu lub na wykresie Gantta

Limity Wrike

Wielu użytkowników twierdzi, że Wrike nie jest przyjazny dla użytkownika, nawet po przeniesieniu do MS Teams

Inni twierdzą, że procesy takie jak tworzenie formularzy są zbyt skomplikowane

Wrike cena

Free

Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Pinnacle: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 500 recenzji)

4,2/5 (ponad 3 500 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 500 opinii)

8. Zakres

za pośrednictwem Microsoft Spotkania biznesowe mają złą reputację i jest to coś, co Range próbuje rozwiązać. Ta integracja z Microsoft Teams sprzyja połączeniu, dając wszystkim lepszy widok na postęp projektu.

Członkowie Teams tworzą codzienne Check-iny dla dzisiejszych planów i wczorajszego postępu - potencjalnie zapobiegając potrzebie godzinnego spotkania każdego ranka.

Najlepsze funkcje w zakresie

Zakres wysyła przypomnienia z Outlooka każdego ranka o odprawie

Możesz wyświetlać zameldowania współpracowników z widoku aplikacji Teams

Dodaj Range do połączeń wideo i możesz wyświetlić wszystkie zameldowania na pasku bocznym

Skorzystaj z banku pytań budujących zespół Range, aby połączyć się na bardziej osobistym poziomie

Limity zakresu

Kilka osób zgłasza problemy z obsługą aplikacji

Inni twierdzą, że Range zacina się, jeśli zapomnisz przesłać Check-iny na jakiś czas

Zakres Ceny

Free

Pro: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje w zakresie

G2: 4.6/5 (ponad 70 recenzji)

4.6/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

9. Praca zespołowa

przez Microsoft Teamwork to rozwiązanie do zarządzania projektami, które jest osadzone na koncie Microsoft Teams. Przełączaj się między widokiem tablicy, widokiem zadań lub widokiem wykresu Gantta, aby łatwo niestandardowo dostosować obszar roboczy MS Teams.

Możesz nawet uzyskać dostęp do plików, wiki bazy wiedzy i postów zespołu bez opuszczania Teams, co czyni to rozwiązanie dobrym rozwiązaniem dla zespołów zdalnych.

Teamwork najlepsze funkcje

Łatwe śledzenie czasu spędzonego na każdym zadaniu i projekcie

Funkcje zarządzania zadaniami i klientami do rozliczania i fakturowania

Zarządzanie zasobami i obciążeniami pracą zespołu bez opuszczania aplikacji Teams

Tworzenie zależności i podzadań

Współpraca nad wydrukami próbnymi, etykiety w komentarzach i organizowanie zawartości w dokumentach Teamwork Docs

Teamwork limity

Potrzebna będzie osobna integracja aplikacji Teamwork dla programu Outlook

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma jest sprzeczna z intuicją

Teamwork ceny

Free

Starter: $5.99/miesiąc za użytkownika dla minimum trzech użytkowników, rozliczane rocznie

$5.99/miesiąc za użytkownika dla minimum trzech użytkowników, rozliczane rocznie Dostarczanie: $9.99/miesiąc za użytkownika dla minimum trzech użytkowników, rozliczane rocznie

$9.99/miesiąc za użytkownika dla minimum trzech użytkowników, rozliczane rocznie Grow: $19.99/miesiąc za użytkownika dla minimum pięciu użytkowników, rozliczane rocznie

$19.99/miesiąc za użytkownika dla minimum pięciu użytkowników, rozliczane rocznie Skala: Kontakt w sprawie cen

Praca zespołowa oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

10. Signeasy

przez Microsoft Microsoft Teams ma wiele funkcji, ale nie ma natywnego rozwiązania do podpisu elektronicznego. Zamiast wysyłać dokumenty tam i z powrotem za pośrednictwem poczty e-mail, skorzystaj z integracji Signeasy Microsoft Teams.

Narzędzie to przesyła dokumenty we wszystkich formatach i zapewnia całkowitą widoczność cyklu pracy z podpisami dzięki powiadomieniom na czacie w czasie rzeczywistym. ✍️

Najlepsze funkcje Signeasy

Wyświetlanie umów w czatach Teams

Wystarczy dodać e-mail odbiorcy, aby zażądać podpisu

Korzystaj z aplikacji mobilnej Signeasy, aby żądać i podpisywać dokumenty w podróży

Szybko pinguj współpracowników w Teams, jeśli chcesz, aby podpisali umowę JAK NAJSZYBCIEJ

Limity Signeasy

Niektórzy użytkownicy mają problem z dostępem do Signeasy w Outlooku

Inni chcieliby, aby aplikacja umożliwiała masowe wysyłanie próśb o podpis

Signeasy cena

Teams: $20/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$20/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: 30 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

30 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business Plus: 50 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Signeasy

G2: 4.6/5 (600+ recenzji)

4.6/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (450+ opinii)

Rethink the Teams Experience: Przejdź na ClickUp

Microsoft Teams ma wiele do zaoferowania, ale nawet wtedy tej platformie brakuje wielu funkcji. Oczywiście, aplikacje i integracje rozszerzają jej funkcje, ale nie masz czasu na tworzenie systemu, który działa dla twojego zespołu.

Wybierz narzędzie do zarządzania projektami, które potrafi to wszystko, takie jak ClickUp. Łączymy aplikację do zarządzania projektami, funkcje zdalnej współpracy zespołowej, komunikację, szablony dla zwinnych zespołów i wiele więcej w jednym obszarze roboczym.

Wypróbuj nas: Stwórz swój darmowy obszar roboczy ClickUp już teraz .