Jak korzystać z komunikatorów internetowych w mojej pracy?

Jest poniedziałkowy poranek. Otworzyłeś laptopa, masz przy sobie filiżankę kawy i przygotowujesz się do podjęcia codziennych wyzwań.

I nie ma tu żadnych niespodzianek, ale twoja skrzynka odbiorcza wygląda jak maszyna do popcornu przepełniona nieprzeczytanymi wiadomościami. Zaczynasz skanować skrzynkę w poszukiwaniu czegoś ważnego, co przyszło w weekend, wiedząc, że masz około 20 minut do pierwszego spotkania tego dnia.

Pośród wszystkich wątków e-maili i załączników, twoje oko przykuwa powiadomienie, ujawniające wyraźną wiadomość: "Spotkanie z klientem przełożone na jutro. Sprawdź e-mail z nowym zaproszeniem"

Bierzesz głęboki oddech i przestajesz się spieszyć. 🧘🏼

To jest właśnie moc wiadomości błyskawicznych - przecięcie przez hałas i dostarczanie ważnych aktualizacji, które naprawdę mają znaczenie, kiedy mają znaczenie. Podczas gdy skrzynka odbiorcza piętrzą się z e-mailami o różnym znaczeniu, wiadomości błyskawiczne utrzymują Cię na bieżąco bez zamieszania.

To powiedziawszy, poruszanie się po wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem i stosowanie najlepszych praktyk pomoże ci w pełni wykorzystać komunikatory internetowe w pracy. Na szczęście mamy wszystko, co potrzebne, aby zrozumieć, jak wiele można zyskać.

Zrozumienie znaczenia komunikatorów internetowych w mojej pracy

Najnowsze dane pokazują, że każdego dnia spędzamy ponad 250 minut na naszych telefonach. To około 70 dni średniego czasu spędzonego przed ekranem w ciągu roku.

Niezależnie od tego, czy sprawdzamy nasze telefony, aby dowiedzieć się, co robią nasi znajomi, sprawdzamy Instagram lub śledzimy zamówienie Amazon, aby sprawdzić, czy zostało wysłane, nasze telefony są zawsze pod ręką. A większość z nas ma zainstalowane Microsoft Teams lub Slack na swoich telefonach, zapewniając dostęp do ważnych wiadomości służbowych.

W miejscu pracy natychmiastowy dostęp do wiadomości może uratować życie. E-maile często zalegają w skrzynce odbiorczej przez wiele dni, ale teksty? Czytamy je niemal natychmiast. Ta natychmiastowość sprawia, że wiadomości błyskawiczne są niezbędnym narzędziem do zrobienia czegoś.

Ale nie chodzi tylko o zrobienie czegoś. Komunikatory działają poprzez:

Zwiększenie wydajności: Natychmiastowa wiadomość oznacza natychmiastową odpowiedź, która prowadzi do szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Co więcej, umożliwiają one również spontaniczne sesje burzy mózgów i szybkie udostępnianie pomysłów, zwiększając wydajność pracy

Natychmiastowa wiadomość oznacza natychmiastową odpowiedź, która prowadzi do szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Co więcej, umożliwiają one również spontaniczne sesje burzy mózgów i szybkie udostępnianie pomysłów, zwiększając wydajność pracy Zachęcanie do współpracy: Dzięki wiadomościom błyskawicznym członkowie Teams mogą łatwo komunikować się bez względu na to, gdzie się znajdują. Nie tylko wiadomości, ale także udostępnianie plików, dokumentów i połączonych linków, co przyspiesza cykl pracy w porównaniu do długich e-maili

Dzięki wiadomościom błyskawicznym członkowie Teams mogą łatwo komunikować się bez względu na to, gdzie się znajdują. Nie tylko wiadomości, ale także udostępnianie plików, dokumentów i połączonych linków, co przyspiesza cykl pracy w porównaniu do długich e-maili Wspieranie poczucia wspólnoty i ducha zespołu: Komunikatory internetowe zachęcają do współpracy w środowisku, w którym członkowie zespołu mogą łatwo dzielić się pomysłami, zadawać pytania i zapewniać wsparcie. Może to pomóc w stworzeniu bardziej pozytywnej i wspierającej kultury firmy poprzez zachęcanie do poczucia wspólnoty i przynależności

Rola komunikatorów internetowych w kulturze pracy zdalnej

Wiadomości błyskawiczne zachęcają do zbiorowej burzy mózgów , podobnie jak wewnętrzne sesje spotkań, ale z archiwum historii wiadomości do wglądu. Daje to pewność, że wszyscy są na tej samej stronie

, podobnie jak wewnętrzne sesje spotkań, ale z archiwum historii wiadomości do wglądu. Daje to pewność, że wszyscy są na tej samej stronie **Jest również łatwo dostępny z różnych urządzeń, zapewniając nieprzerwane interakcje w pracy, podczas dojazdów do pracy lub podczas załatwiania spraw

Oferuje doskonałą widoczność działań i statusów projektów, aby wszyscy byli poinformowani i zaangażowani, nawet jeśli członkowie zespołu są rozproszeni w różnych strefach czasowych

Komunikatory internetowe są niezbędne w kulturze pracy zdalnej, ponieważ pomagają w skutecznej komunikacji zespołowej, wzmacniają więzi zespołowe, pobudzają współpracę i sprzyjają elastycznym harmonogramom pracy. Jeśli chodzi o zarządzanie projektami, komunikatory ułatwiają cykl pracy, zachęcają do odpowiedzialności, przyspieszają rozwiązywanie problemów i poprawiają ogólną przejrzystość.

Przeczytaj również: ClickUp vs. Slack: Które narzędzie do komunikacji w Teams jest najlepsze?

Najlepsze praktyki efektywnego korzystania z komunikatorów internetowych w mojej pracy

Wyczyszczone komunikatory internetowe pomagają w zwiększaniu wydajności i współpracy, a ich rola w kulturze pracy zdalnej jest niemal niezastąpiona. Pójdźmy krok dalej i zrozummy, w jaki sposób może on generować lepsze wyniki, gdy jest używany z właściwą intencją i ostrożnością.

Oto kilka podstawowych zasad i przyjętej etykiety, których należy przestrzegać podczas pracy z komunikatorami internetowymi w miejscu pracy:

1. Bądź profesjonalny

Na pierwszy rzut oka komunikatory internetowe mogą wydawać się nieformalnym narzędziem, biorąc pod uwagę ich konstrukcję i mechanizm działania. Jest to jednak wciąż aplikacja do obsługi wiadomości Business w sercu. Unikaj więc swobodnego języka i zachowaj profesjonalizm. Oszczędnie używaj emoji, zwłaszcza gdy komunikujesz się z kierownictwem lub osobami, których dobrze nie znasz.

2. Przejdź do rzeczy

Celem korzystania z komunikatorów internetowych jest szybkie przekazywanie ważnych informacji, które wymagają działania. Jeśli udzielasz długich wyjaśnień, zdradzasz ich cel. Wiadomości powinny być krótkie, zwięzłe i rzeczowe.

3. Szanuj prywatność

Unikaj omawiania wrażliwych lub poufnych informacji, takich jak dane osobowe, informacje finansowe lub zastrzeżone dane, za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Jeśli musisz udostępniać poufne informacje, rozważ korzystanie z bezpiecznych kanałów komunikacji, takich jak szyfrowane wiadomości e-mail lub spotkania twarzą w twarz.

4. Terminowe odpowiedzi

Szybkie odpowiedzi są niezbędne do skutecznej komunikacji i współpracy w miejscu pracy. Gdy otrzymasz wiadomość, postaraj się odpowiedzieć na nią w rozsądnym terminie. Pokazuje to szacunek dla współpracowników i pomaga utrzymać wydajny cykl pracy.

5. Ustaw granice

Komunikatory internetowe nie oznaczają natychmiastowego dostępu, zwłaszcza poza tradycyjnymi godzinami pracy. Nawet w tradycyjnych godzinach pracy, odbiorca może być na spotkaniu lub w trakcie głębokiej pracy.

Ustaw jasne wytyczne dla swojego zespołu, kiedy korzystać z komunikatorów. Co najważniejsze, ustaw zasady dla siebie. Zaplanuj konkretne godziny sprawdzania wiadomości i trzymaj się ich. Zdefiniuj granice i zachęć swój zespół do ustawienia statusów, gdy są zajęci innymi zadaniami. Najlepiej nie przeszkadzać członkom zespołu poza godzinami pracy, chyba że chodzi o nagłe i nierutynowe aktualizacje. Szanuj czas wszystkich i wspieraj tę kulturę w swoim zespole.

6. Bądź zorganizowany

Grupuj i nadawaj etykiety wiadomościom w komunikatorach internetowych. Utwórz różne grupy lub kanały dla dedykowanych tematów, aby uniknąć rozpraszania uwagi i bałaganu. Ułatwia to szybkie znajdowanie potrzebnych informacji. Klasyfikuj poszczególne czaty i używaj kolorów lub innych znaczników, aby je wyróżnić.

7. Aktualizacje statusu

Skutecznie wykorzystuj aktualizacje statusu, aby wskazać, kiedy jesteś zajęty lub dostępny. Pozwala to zachować koncentrację bez niezamierzonych przerw.

8. Minimalizuj rozpraszanie uwagi

Ogranicz rozpraszanie uwagi, aby stworzyć bardziej skoncentrowane i wydajne środowisko pracy. Obejmuje to minimalizowanie korzystania z komunikatorów internetowych podczas spotkań lub podczas pracy nad zadaniami wymagającymi głębokiej koncentracji. Rozważ ustawienie konkretnych godzin na sprawdzanie i odpowiadanie na wiadomości, np. podczas przerw lub pod koniec dnia.

9. Korzystanie z narzędzia do zarządzania pracą

Narzędzia do zarządzania pracą, takie jak ClickUp scentralizować komunikacja w miejscu pracy i upraszczają procesy przesyłania wiadomości, dzięki czemu Teams mogą pracować wydajniej i pozostawać w stałym połączeniu, co ostatecznie przekłada się na lepsze wyniki projektów.

Oto niektóre z funkcji ClickUp, które mogą pomóc w komunikowaniu się w miejscu pracy:

Widok czatu ClickUp: Widok czatu ClickUp jest dostawcą przyjaznego dla użytkownika interfejsu do wysyłania i odbierania wiadomości w czasie rzeczywistym. Widok czatu jest płynnie zintegrowany z Obszar roboczy ClickUp umożliwiając bezpośrednią komunikację bez opuszczania platformy.

Współpracuj, wysyłaj pliki i twórz dedykowane kanały czatu w widoku czatu ClickUp

Możesz angażować się w rozmowy jeden na jeden lub czaty grupowe, utrzymując wszystkie dyskusje zorganizowane i dostępne w środowisku zarządzania projektami.

Niektóre z innych funkcji oferowanych przez widok czatu obejmują:

udostępnianie plików : Możesz udostępniać pliki, dokumenty i obrazy bezpośrednio na czacie, ułatwiając współpracę nad projektami i dzielenie się informacjami

: Możesz udostępniać pliki, dokumenty i obrazy bezpośrednio na czacie, ułatwiając współpracę nad projektami i dzielenie się informacjami Przypisywanie zadań: UżyjClickUp @wzmianki aby włączyć kogokolwiek do rozmowy i przypisać komentarze, aby zapewnić, że praca przebiega bez zakłóceń

UżyjClickUp @wzmianki aby włączyć kogokolwiek do rozmowy i przypisać komentarze, aby zapewnić, że praca przebiega bez zakłóceń Integracja z zarządzaniem projektami: Bezproblemowe połączenie rozmów na czacie z zadaniami w ClickUp, pozwalające na omawianie szczegółów projektu, przypisywanie zadań i śledzenie postępów bezpośrednio na czacie

Bezproblemowe połączenie rozmów na czacie z zadaniami w ClickUp, pozwalające na omawianie szczegółów projektu, przypisywanie zadań i śledzenie postępów bezpośrednio na czacie Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Bądź na bieżąco z rozwojem projektu i otrzymuj powiadomienia o zadaniach, wzmiankach i komentarzach

Przeczytaj również: 10 najlepszych aplikacji i narzędzi do komunikacji w Teams w 2024 roku ClickUp Brain: ClickUp Brain to inteligentny asystent, który pomaga tworzyć skuteczne wiadomości. Dostarcza sugestie i szablony do pisania jasnych i skutecznych wiadomości, zapewniając, że są one dobrze skonstruowane i istotne. Funkcja ta poprawia jakość interakcji i zapobiega nieporozumieniom.

Poproś AI o tworzenie planów i pisanie wiadomości za Ciebie dzięki ClickUp Brain

Oto jak ClickUp Brain może pomóc:

Szybki dostęp: Użyj funkcji wyszukiwania, aby szybko znaleźć potrzebne informacje, oszczędzając czas i zmniejszając potrzebę długich rozmów w obie strony

Użyj funkcji wyszukiwania, aby szybko znaleźć potrzebne informacje, oszczędzając czas i zmniejszając potrzebę długich rozmów w obie strony Dopracuj swoje wiadomości: Przeprowadź wiadomości o wysokiej stawce przez ClickUp Brain, aby sprawdzić pisownię, gramatykę i ton

Automatyzacja ClickUp: Automatyzacja ClickUp'a obejmuje aplikację do przesyłania wiadomości, która pozwala użytkownikom na ustawienie automatyzacji odpowiedzi i zaplanowanie wiadomości.

Twórz cykle pracy, aby przyspieszyć pracę dzięki ClickUp Automations

Może to być szczególnie przydatne do wysyłania przypomnień, aktualizacji lub powiadomień bez konieczności ręcznej interwencji. Automatyzacja utrzymuje spójną komunikację w miejscu pracy i zapewnia, że ważne wiadomości lub aktualizacje są wysyłane do właściwej osoby we właściwym czasie.

Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp: Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp rozwiązuje pierwszą obawę - jak zacząć. Jest gotowy do użycia i może sprawić, że zaczniesz w ciągu kilku sekund.

Aby skutecznie zarządzać rozmowami, utwórz osobny projekt dla każdego tematu i zaproś odpowiednich członków zespołu do dołączenia do tych projektów. Użyj paska wyszukiwania w szablonie, aby szybko zlokalizować ważne wiadomości i zarchiwizować nieaktualne, aby uporządkować obszar roboczy. Możesz także ustawić powiadomienia, aby być na bieżąco z postępem konwersacji i zapewnić terminowe odpowiedzi.

Unikaj chaotycznych czatów i uprość współpracę dzięki szablonowi wiadomości błyskawicznych ClickUp

Dzięki temu szablonowi Twój zespół może:

Organizować rozmowy: Przechowywać wszystkie wątki wiadomości w jednej, dobrze zorganizowanej lokalizacji

Przechowywać wszystkie wątki wiadomości w jednej, dobrze zorganizowanej lokalizacji Skutecznie ustalać priorytety: Skupić się na najważniejszych rozmowach, aby zmaksymalizować wydajność

Skupić się na najważniejszych rozmowach, aby zmaksymalizować wydajność Zapewnienie, że żadna wiadomość nie zostanie pominięta: Zapobieganie przeoczonym lub zapomnianym wiadomościom

Zapobieganie przeoczonym lub zapomnianym wiadomościom Usprawnij współpracę: Pożegnaj się z nieuporządkowanymi czatami i ciesz się wydajną pracą zespołową

Przeczytaj również: 15 Free Project Communication Plan Templates: Excel, Word i ClickUp

Aspekty bezpieczeństwa komunikatorów internetowych, o których należy pamiętać

Zagrożenia cybernetyczne mogą spowodować krytyczne szkody w komunikacji biznesowej, zwłaszcza jeśli chodzi o poufne dane organizacji. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać, aby zrozumieć, w jaki sposób Bezpieczeństwo ClickUp funkcje w porównaniu z innymi głównymi platformami.

1. Nieautoryzowany dostęp

Utrzymuj swoje wewnętrzne kanały i grupy, aby uniemożliwić hakerom nieautoryzowany dostęp do krytycznej komunikacji biznesowej. Zapewnij solidne środki uwierzytelniania i upewnij się, że wszyscy ich przestrzegają.

ClickUp pozwala administratorom wyraźnie zdefiniować role i uprawnienia użytkowników, co ostatecznie ogranicza dostęp do wrażliwych informacji w oparciu o role użytkowników.

2. Wrażliwe dane

Komunikatory internetowe są niezwykle wygodne, ponieważ pozwalają na łatwe udostępnianie dowolnych informacji. Wiąże się to jednak z pewnymi zagrożeniami. Jednym z najbardziej znaczących jest naruszenie danych. Wrażliwe informacje udostępniane za pośrednictwem komunikatorów internetowych mogą być głównym celem dla hakerów.

ClickUp oferuje wsparcie dla Single Sign-On (SSO), co pozwala użytkownikom na uwierzytelnianie się przy użyciu ich danych uwierzytelniających Enterprise. Oznacza to po prostu wyeliminowanie ryzyka związanego z zarządzaniem wieloma hasłami.

3. Słabe hasła

Wszyscy znamy pokusę używania często używanych, łatwych do zapamiętania haseł. Pozwalają nam one logować się do naszych kont szybko i bez wysiłku. Jednak lenistwo może kosztować organizację fortunę. Jeśli masz słabe lub stare hasło, szanse na włamanie się na twoje konto są większe niż w przypadku kogoś z trudnym hasłem. Dobrym nawykiem jest również regularne aktualizowanie haseł.

ClickUp przestrzega standardów i przepisów branżowych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), kontroli systemu i organizacji 2 (SOC 2) oraz kalifornijskiej ustawy o prywatności konsumentów (CCPA), zapewniając, że platforma spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa i prywatności.

Porównanie funkcji bezpieczeństwa z innymi platformami

Faworyt w branży oprogramowanie do komunikacji biznesowej i aplikacje takie jak Google Chat i Skype for Business mają solidne funkcje bezpieczeństwa. Zobaczmy, jak funkcje bezpieczeństwa ClickUp wypadają na tle innych popularnych komunikatorów internetowych.

Google Chat

Google Chat jest zgodny z popularnymi branżowymi standardami bezpieczeństwa, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) oraz ustawa o prawach rodziny do edukacji i prywatności (FERPA)

Wiadomości Google Chat są szyfrowane przez cały cykl ich życia. Są szyfrowane zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania

Google Chat ma długość sesji, która może się różnić w zależności od czynników takich jak aktywność użytkownika i ustawienia konta. Na przykład, oddelegowani i super administratorzy mogą mieć krótszy czas trwania sesji

Skype for Business

Microsoft korzysta z Uwierzytelniania Uwierzytelnianie OA, protokołu uwierzytelniania serwer-serwer, aby zapewnić bezpieczną wymianę wiadomości błyskawicznych w Skype for Business i innych własnych rozwiązaniach, takich jak Microsoft Exchange

Kontrola dostępu oparta na rolach (RABA) w Skype zapewnia, że użytkownicy otrzymują tylko wymagane uprawnienia w oparciu o ich rolę. Oddelegowuje zadania administracyjne i zapobiega błędom z pełnymi uprawnieniami

Skype dla firm wykorzystuje 128-bitowy Advanced Encryption Standard (AES), Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) i Transport Layer Security (TLS). Zasadniczo można powiedzieć, że są tu całkiem bezpieczne

Slack

Slack oferuje szyfrowanie end-to-end dla bezpośrednich wiadomości i plików udostępnianych w bezpośrednich wiadomościach. Oznacza to, że tylko ty i zamierzony odbiorca możecie odczytać zawartość lub uzyskać do niej dostęp

Możesz włączyć 2FA w Slack, aby dodać dodatkową warstwę zabezpieczeń, wymagając kodu z telefonu lub innego urządzenia oprócz hasła

Slack przestrzega branżowych certyfikatów zgodności, takich jak SOC 2 Type II, ISO 27001 i GDPR, demonstrując swoje commit to data protection

Przeczytaj także: Czym jest współpraca w czasie rzeczywistym i jakie korzyści może przynieść Twojemu Teamsowi?

Radzenie sobie z wyzwaniami i wadami komunikatorów internetowych

Komunikatory internetowe mają wiele zalet, ale mają też pewne wady:

1. Rozproszenie uwagi i niska wydajność

Ciągły zalew powiadomień z komunikatorów internetowych może zakłócać cykl pracy i zmniejszać wydajność, sprawiając, że cały dzień składa się z momentów "ping!", które utrudniają skupienie się na czymkolwiek.

Ta ciągła potrzeba sprawdzania wiadomości może prowadzić do tak zwanego "przełączania kontekstu", w którym mózg musi zmieniać biegi, pozbawiając cię energii i czasu.

Rozwiązania:

Ustal konkretne godziny w ciągu dnia na sprawdzanie wiadomości i odpowiadanie na nie

Aktywacja funkcji Nie przeszkadzać na urządzeniu, aby uniknąć rozpraszania uwagi podczas wykonywania kluczowych zadań

Wyczyszczone priorytety i odpowiednio przydzielić czas

2. Niewłaściwa komunikacja i brak jasności

W przeciwieństwie do rozmów telefonicznych lub wideo, wiadomości błyskawiczne mogą być łatwo błędnie interpretowane ze względu na brak tonu i kontekstu, co może być wynikiem potencjalnych konfliktów lub nieporozumień między pracownikami. W wyniku tego odbiorcy mogą błędnie odczytać intencje lub powagę wiadomości, powodując zamieszanie lub obrazę.

Rozwiązania:

Nie wahaj się poprosić o wyjaśnienie, jeśli nie masz pewności co do znaczenia wiadomości

Unikaj żargonu i niejednoznacznych terminów. Bądź konkretny i bezpośredni w swoich wiadomościach

Oszczędnie używaj emotikonów i GIF-ów, aby przekazać ton i emocje, ale pamiętaj o różnicach kulturowych

3. Przeładowanie informacjami

Komunikatory internetowe mogą przytłaczać użytkownika natłokiem informacji, utrudniając ustalenie priorytetów i utrzymanie koncentracji. Przeładowanie informacjami może skutkować dezorientacją, nieodebranymi wiadomościami i zagubieniem ważnych szczegółów.

Rozwiązania:

Wykorzystaj funkcję wyszukiwania, aby szybko znaleźć określone wiadomości lub informacje

Używanie kanałów lub folderów do kategoryzowania rozmów i utrzymywania ich w porządku

Wycisz powiadomienia z mniej ważnych kanałów lub osób, aby zmniejszyć przeciążenie informacjami

4. Zależność od technologii

Skrajna zależność od dowolnej aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych może powodować krytyczne problemy, jeśli napotka ona usterki techniczne i odmówi współpracy.

Jeśli pracownicy są w dużym stopniu zależni od komunikatorów internetowych, każda awaria może wstrzymać pracę. Ważne wiadomości mogą nie dotrzeć, krytyczne aktualizacje nie zostaną sprawdzone, a podejmowanie decyzji może być opóźnione, co prowadzi do frustracji.

Rozwiązania:

Nie polegaj wyłącznie na komunikatorach internetowych. Rozważ korzystanie z e-maila, rozmów telefonicznych lub spotkań twarzą w twarz podczas ważnych dyskusji

Opracowanie planów awaryjnych na wypadek usterek technicznych lub awarii, takich jak korzystanie z alternatywnych metod komunikacji

Aktualizuj aplikację do obsługi wiadomości i oprogramowanie urządzenia, aby zminimalizować problemy techniczne

5. Brak osobistej interakcji

Komunikatory internetowe mogą ograniczać interakcje twarzą w twarz, negatywnie wpływając na cele związane z budowaniem zespołu.

Bez osobistej komunikacji trudno jest budować zdrowe relacje, rozumieć niewerbalne wskazówki i tworzyć poczucie wspólnoty wśród członków zespołu. Brak osobistego połączenia może prowadzić do poczucia izolacji i osłabiać ogólnego ducha zespołu.

Rozwiązania:

Promowanie swobodnych interakcji poza pracą, takich jak działania związane z budowaniem zespołu lub wirtualne przerwy na kawę

Prowadzenie regularnych spotkań zespołu, zarówno osobistych, jak i wirtualnych, w celu zachęcania do osobistych połączeń i budowania relacji

Jeśli to możliwe, korzystaj z wideokonferencji, aby widzieć i słyszeć się nawzajem, co może poprawić komunikację i budować relacje

6. Niewłaściwe użycie

W naturalny sposób możemy używać komunikatorów internetowych do rozmów niezwiązanych z pracą. Kiedy dajemy się wciągnąć w niezobowiązujące pogawędki, może to odwracać naszą uwagę od wykonywanych zadań.

Niewłaściwe korzystanie z komunikatorów może skutkować mniejszą koncentracją na pracy i większą ilością czasu spędzanego na dyskusjach niezwiązanych z tematem.

Rozwiązania:

Edukowanie pracowników o potencjalnych konsekwencjach niewłaściwego korzystania z komunikatorów i zachęcanie ich do odpowiedzialnego zachowania

Ustanowienie jasnych wytycznych dotyczących właściwego korzystania z komunikatorów internetowych w miejscu pracy

7. Trudności w śledzeniu i odpowiedzialności

Śledzenie konwersacji i zapewnienie odpowiedzialności za pomocą komunikatorów internetowych może być trudne, zwłaszcza w warunkach pracy zdalnej.

Ważne dyskusje i decyzje mogą zostać zagubione w wiadomościach, co utrudnia przeglądanie wcześniejszych interakcji lub rozliczanie pracowników z ich wkładu i commitów.

Rozwiązania:

Wyczyszczone oczekiwania dotyczące czasu reakcji, odpowiedzialności i dokumentacji

Przeglądanie historii czatów w celu śledzenia rozmów, list do zrobienia i decyzji

Podejście ClickUp do komunikatorów internetowych

Obszary robocze i zasady można konfigurować zgodnie z wytycznymi firmy i monitorować ich wykorzystanie

i monitorować ich wykorzystanie Szczegółowe dzienniki audytu, historia wiadomości i funkcje przypisywania zadań pomagają usprawnić śledzenie i rozliczalność

pomagają usprawnić śledzenie i rozliczalność Listy kontrolne ClickUp dostawcy narzędzi takich jak etykiety, wątki i kanały do efektywnego zarządzania i priorytetyzacji informacji

Dostosowywane ustawienia powiadomień i tryby Nie przeszkadzać pomagają w zarządzaniu rozpraszającymi informacjami

i tryby pomagają w zarządzaniu rozpraszającymi informacjami Zintegrowane funkcje w aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych, takie jak rozmowy w wątkach i edycja wiadomości , poprawiają przejrzystość i kontekst. Edycja ClickUp AI funkcje pomagają w tworzeniu wiadomości, można też edytować istniejący tekst

, poprawiają przejrzystość i kontekst. Edycja ClickUp AI funkcje pomagają w tworzeniu wiadomości, można też edytować istniejący tekst Zapewnia wysoką dostępność i niezawodność dzięki regularnej konserwacji i solidnej infrastrukturze

Integruje się z narzędziami do wideokonferencji i wspierakomunikacji hybrydowej strategie

Wykorzystaj komunikatory internetowe w pracy do efektywnej komunikacji

Ewolucja komunikatorów internetowych, w szczególności platform takich jak ClickUp i innych popularnych aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych, przeszła długą drogę od swoich skromnych początków.

Komunikatory internetowe były początkowo prostymi narzędziami do szybkiej wymiany wiadomości, ale ewoluowały w zaawansowane platformy, które integrują niesamowite funkcje zarządzania projektami.

Wykorzystaj funkcje ClickUp, takie jak widok czatu, asystent AI, automatyzacja i szablony wiadomości, aby efektywnie korzystać z komunikatorów internetowych w pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!