13 najlepszych narzędzi AI do automatyzacji złożonych cykli pracy w 2025 r

Wszyscy mamy do dyspozycji te same 24 godziny w ciągu dnia, ale to, jak je wykorzystujemy, decyduje o naszej wydajności. Badania pokazują, że 83,13% profesjonalistów spędza nawet jedną trzecią tygodnia na spotkaniach.
Niekończące się rozmowy telefoniczne, spotkania, e-mail i dokumentacja zajmują cały dzień, przez co możesz mieć wrażenie, że więcej czasu poświęcasz na „pracę nad pracą”. Właśnie tu kroczą narzędzia sztucznej inteligencji Agentic.
Wykorzystując inteligentnych agentów zdolnych do automatyzacji złożonych cykli pracy i analizowania ogromnych ilości danych, profesjonaliści mogą odzyskać stracony czas i skupić się na zadaniach o większej wartości. Te narzędzia AI już teraz zmieniają sposób, w jaki przedsiębiorstwa dążące do większej wydajności podchodzą do swojej codziennej pracy.
W tym artykule omówimy niektóre z najlepszych narzędzi AI, które możesz wykorzystać, aby zmniejszyć obciążenie pracą i sprawić, że Twój dzień będzie miał płynniejszy przepływ.
13 najlepszych narzędzi AI Agentic w skrócie
Oto krótkie porównanie najlepszego oprogramowania Agentic AI, które pomoże Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie na podstawie kluczowych funkcji, cen i ocen użytkowników.
|Narzędzie
|Najlepsze dla
|Najważniejsze funkcje
|Ceny*
|ClickUp
|Kompleksowe zarządzanie pracą z planowaniem projektów AI dla zespołów każdej wielkości
|ClickUp Brain AI, automatyzacja zadań, gotowe i niestandardowe agenty AI, szablony harmonogramów, widoki obciążenia pracą i osi czasu, ponad 1000 integracji
|Free Plan; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw
|Agenci LangChain
|Niestandardowy agent AI dla programistów i zespołów technicznych
|Koordynacja wielu agentów, wsparcie pamięci, łańcuchowanie narzędzi i API, biblioteki Python i JS, narzędzia do obserwacji
|Free; płatne plany już od 39 USD miesięcznie za użytkownika
|AutoGPT
|Otwarte, ciągłe agenty AI dla małych zespołów
|Agenci wyzwalani na podstawie wydarzeń, framework open source, Docker/samodzielny hosting, biblioteka cyklu pracy, monitorowanie i analityka
|Niestandardowe ceny
|AutoGen
|Współpraca wielu agentów w zakresie badań i rozwiązywania problemów dla osób indywidualnych i małych zespołów
|Agenci planujący/wykonujący/weryfikujący, asynchroniczna komunikacja, integracja narzędzi zewnętrznych, debugowanie i obserwowalność, wsparcie Python/. NET
|Niestandardowe ceny
|Microsoft Copilot
|Codzienna wydajność w ramach Microsoft 365 dla przedsiębiorstw
|Podsumowania spotkań Teams, data powstania zawartości w programach Word i PowerPoint, analizy w programie Excel, Copilot Studio dla niestandardowych agentów
|Free; płatne plany już od 30 USD miesięcznie za użytkownika
|CrewAI
|Cykle pracy z wieloma agentami dla dużych przedsiębiorstw
|Studio bez kodowania, framework Python, role agentów (badacz/analityk/wsparcie), wdrożenie w chmurze i lokalne, śledzenie ROI
|Open source
|AgentGPT
|Autonomiczne agenty zorientowane na zadania dla małych zespołów
|Podział celów na zadania, zautomatyzowane badania i raportowanie, zintegrowane interfejsy API, generowanie pomysłów, przyjazny dla początkujących interfejs użytkownika
|Free; płatne plany już od 40 USD miesięcznie za użytkownika
|Zapier AI
|Wbudowanie AI w istniejące narzędzia dla średnich i dużych zespołów
|Kreator AI z ponad 8000 aplikacji, chatbotów/interfejsów/tabeli, Copilot do podpowiedzi, gotowe zapy, automatyzacje plików i CRM
|Free; płatne plan już od 29,99 USD miesięcznie za użytkownika
|Adept AI
|Złożona automatyzacja cyklu pracy dla przedsiębiorstw
|Język naturalny do działania, modele multimodalne, Web VQA dla dokumentów/plików PDF, zastrzeżona warstwa uruchamiania, planowanie i realizacja
|Niestandardowe ceny
|UiPath
|Automatyzacja przedsiębiorstw na dużą skalę dla
|Zunifikowana koordynacja agentów AI, ludzi i robotów, rozumienie dokumentów, narzędzie Agent Builder z ograniczoną liczbą kodów, ponad 40 integracji dla przedsiębiorstw
|Free; płatne plan już od 25 USD miesięcznie za użytkownika
|Orby
|Gotowa do audytu, wysokiego ryzyka automatyzacja przedsiębiorstwa
|Neuro-symboliczna AI, model dużych działań (LAM), odkrywanie procesów, rozumienie dokumentów, zgodność z normami korporacyjnymi
|Niestandardowe ceny
|Beam
|Specjalistyczne zespoły AI dla dużych zespołów w branżach podlegających regulacjom
|Gotowe agenty dla działów HR, finansów, opieki zdrowotnej, handlu detalicznego i prawnego, platforma AgentOS, modułowa konstrukcja, cykle pracy oparte na ciągłym uczeniu się
|Niestandardowe ceny
|AskUI
|Automatyzacja między urządzeniami dzięki Vision AI dla małych i średnich zespołów
|Automatyzacja cyklu pracy w systemach Windows/Mac/Linux/iOS/Android, agenci wizualni do testowania interfejsu użytkownika, przetwarzanie dokumentów, integracje z rozwiązaniami innych firm
|Free; płatne plan od 57 USD miesięcznie za użytkownika
Czym są narzędzia Agentic AI?
Większość narzędzi AI reaguje na komendy. W tym zakresie narzędzia Agentic AI wyróżniają się na tle innych.
Są to systemy sztucznej inteligencji zaprojektowane tak, aby działały bardziej niezależnie niż tradycyjna sztuczna inteligencja. Oznacza to, że mogą one wyznaczać cele, planować kroki i realizować je przy minimalnym udziale człowieka.
Na przykład, zamiast menedżera spędzającego godziny na koordynowaniu zadań między różnymi zespołami, system sztucznej inteligencji typu agentycznego mógłby przydzielać obowiązki, wysyłać przypomnienia i aktualizować postępy w czasie rzeczywistym.
W obsłudze klienta może ono rozwiązywać typowe problemy, zgłaszając tylko naprawdę złożone przypadki do kroku człowieka.
Łącząc rozumowanie, podejmowanie decyzji i możliwość korzystania z narzędzi zewnętrznych, narzędzia te oferują następujące do zrobienia:
- Zyskaj więcej czasu, zajmując się rutynowymi zadaniami i wieloetapowymi procesami
- Zmniejsz potrzebę ciągłego nadzoru, aby zespoły mogły skupić się na pracy o większej wartości
- Dostosuj się do nowych sytuacji dzięki lepszemu podejmowaniu decyzji i zrozumieniu kontekstu
- Ucz się na podstawie dotychczasowych wyników, aby z czasem osiągać coraz lepsze rezultaty
Na co należy zwrócić uwagę w narzędziach Agentic AI?
Narzędzia AI typu agentycznego wykraczają poza proste funkcje kopilota i stają się agentami AI, które planują, działają i dostosowują się do Twoich potrzeb. Dobry wybór oznacza znalezienie platform AI typu agentycznego, które pasują do Twojej rzeczywistej pracy, a nie tylko do listy funkcji.
Oto prosty sposób na ocenę, co pomoże Ci w automatyzacji złożonych cykli pracy i usprawnieniu wykonywania codziennych zadań:
- Dopasuj je do swoich potrzeb, korzystając z odpowiedniego połączenia autonomii i weryfikacji przez człowieka
- Płynna integracja z istniejącymi systemami przedsiębiorstwa i zewnętrznymi narzędziami, z których już korzystasz
- Wysoki poziom bezpieczeństwa i zarządzania dzięki role, ścieżkom audytu i kontrolom polityki
- Niezawodna koordynacja współpracy wielu agentów, pamięci i kontekstu w złożonych cyklach pracy
- Sprawdzona skalowalność i wsparcie, dzięki czemu cykl pracy pozostaje szybki nawet pod obciążeniem i jest łatwy do monitorowania
💡Wskazówka dla profesjonalistów: Zacznij od jednego, wysokowartościowego przepływu pracy w dziale wsparcie, operacyjnym lub marketingowym, a następnie rozszerz go, gdy wyniki będą już jasne. Połącz cele związane z językiem naturalnym z narzędziami takimi jak Slack, Jira, Salesforce lub swoją hurtownią danych i wypróbuj otwarte frameworki, takie jak Microsoft Semantic Kernel, aby zintegrować je w sposób przejrzysty, bez konieczności stosowania skomplikowanego kodu niestandardowego. Utrzymuj proste i widoczne bariery ochronne, aby autonomiczni agenci pozostawali pomocni i godni zaufania.
13 najlepszych narzędzi AI Agentic
Teraz, gdy omówiliśmy już, czym jest sztuczna inteligencja agenticzna i jak wybrać odpowiednią platformę, przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom AI agentycznej, które mają realny wpływ na pracę zespołów.
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla zespołów potrzebujących zarządzania projektami opartego na sztucznej inteligencji)
Większość narzędzi AI obiecuje oszczędność czasu, ale wiele z nich ostatecznie sprawia wrażenie dodatków. Potrafią one odpowiedzieć na pytanie lub sporządzić notatkę, ale rzadko rozumieją szerszy kontekst Twojej pracy.
ClickUp ma inne podejście. Jego AI to nie tylko kolejna funkcja ukryta w aplikacji do zarządzania projektami. ClickUp Brain rozumie kontekst Twojego obszaru roboczego, automatyzuje wieloetapowe cykle pracy i sugeruje rozwiązania, które pomagają Twojemu zespołowi iść do przodu.
zautomatyzowana koordynacja projektów dzięki ClickUp Brain*
Wyobraź sobie zespół marketingowy, który ma zamiar uruchomić nową kampanię. Zwykle kierownik projektu spędziłby pół dnia na tworzeniu zadań, ustalaniu terminów i przypomnieniu ludziom o tym, co należy zrobić. Dzięki ClickUp Brain wystarczy raz przesłać brief, a AI opracuje plan, przydzieli obowiązki i będzie aktualizować postępy w miarę postępów prac.
Zapobiega to również izolacji projektów międzyfunkcyjnych. Brain monitoruje aktywność w różnych systemach i zapewnia przepływ aktualizacji w czasie rzeczywistym. Po zamknięciu zgłoszenia Jira połączone zadanie ClickUp jest natychmiast aktualizowane, a powiadomienia Slack są wysyłane do interesariuszy bez konieczności kroku.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX, aby zapisywać pomysły w podróży. Mówienie jest nawet 4 razy szybsze niż pisanie (220 słów na minutę w porównaniu z 45), co daje około 1,1 dnia oszczędności tygodniowo. A ponieważ ClickUp Brain MAX łączy się z wieloma modelami sztucznej inteligencji premium, takimi jak GPT-5, Claude i Gemini, zamiast żonglować różnymi aplikacjami, możesz zastąpić kilka narzędzi jednocześnie i obniżyć koszty nawet o 88%.
kompleksowa obsługa klienta dzięki agentom ClickUp AI*
Podczas gdy ClickUp Brain wyróżnia się w planowaniu projektów, agenci ClickUp AI zapewniają tę samą inteligencję w obsłudze klienta.
Agenci ci są stworzeni nie tylko do zrobienia kategorii lub etykietowania zgłoszeń — mogą rozwiązywać rutynowe sprawy od początku do końca. Resetowanie haseł, aktualizacje subskrypcji lub sprawdzanie statusu zamówień są obsługiwane automatycznie, łącznie z odpowiadaniem klientom i aktualizowaniem rekordów CRM.
W przypadku bardziej delikatnych lub nietypowych problemów AI wie, kiedy należy podjąć krok w bok. Takie zgłoszenia są przekazywane do konsultanta, ale wraz z dokładnym podsumowaniem kontekstu. Oznacza to mniej czasu poświęconego na przeglądanie notatek, a więcej na udzielanie przemyślanej pomocy.
📌 Przykład: Firma SaaS wykorzystywała ClickUp Brain do przetwarzania setek prostych zgłoszeń każdego dnia. Agenci AI automatycznie wysyłali potwierdzenia, zamykali sprawy i aktualizowali dokumentację. Dzięki temu zespół ludzki mógł skupić się na problemach, w których naprawdę liczy się empatia i kreatywność.
W rezultacie klienci zyskują szybszą i płynniejszą obsługę, a zespół wsparcia technicznego odczuwa mniejsze obciążenie powtarzalnymi czynnościami.
Dzięki wbudowanym funkcjom, takim jak równoważenie obciążenia pracą, inteligentne przydzielanie zadań i proaktywne przypomnienia, agenci ClickUp AI zapewniają zespołom możliwość skupienia się na zadaniach o większej wartości, podczas gdy system zajmuje się resztą.
Możesz skorzystać z gotowych agentów autopilota w ClickUp lub stworzyć własnych do konkretnych zastosowań.
Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób ClickUp Brain automatyzuje zadania, aby uniknąć opóźnień i zmniejszyć obciążenie pracą, oto krótki przewodnik:
Najlepsze funkcje ClickUp
- Zmień briefy projektowe w pełne plany projektów dzięki ClickUp Brain
- Automatycznie synchronizuj zadania i aktualizacje między ClickUp, Jira i Slack
- Rozwiązuj powtarzające się zgłoszenia do wsparcia dzięki agentom AI
- Inteligentnie przydzielaj zadania w oparciu o obciążenie pracą i dostępność
- Rejestruj notatki ze spotkań, transkrypcje i zadania do wykonania za pomocą funkcji AI Notetaker w ClickUp
Limitations ClickUp
- Może wydawać się przytłaczające dla małych zespołów, które zaczynają od podstawowych potrzeb
- Zaawansowane funkcje AI, takie jak Brain MAX, są dostępne tylko w płatnych planach
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)
Co użytkownicy mówią o ClickUp
W recenzji G2 pojawiła się notatka:
Możliwość dostosowania wszystkiego, od typów zadań po automatyzację, w połączeniu z narzędziami takimi jak pulpity nawigacyjne, formularze, a teraz także ClickUp Brain, oznacza, że mogę budować skalowalne, wydajne systemy dla każdego przepływu pracy. Ponadto podoba mi się tempo, w jakim platforma się rozwija.
Możliwość dostosowania wszystkiego, od typów zadań po automatyzację, w połączeniu z narzędziami takimi jak pulpity nawigacyjne, formularze, a teraz także ClickUp Brain, oznacza, że mogę budować skalowalne, wydajne systemy dla każdego przepływu pracy. Ponadto podoba mi się tempo, w jakim platforma się rozwija.
2. LangChain Agents (najlepsze dla programistów tworzących niestandardowych agentów AI)
LangChain oferuje narzędzia do tworzenia, koordynowania i wdrażania autonomicznych agentów AI, którzy mogą obsługiwać złożone, wieloetapowe cykle pracy. Pozwala to kształtować własnych agentów AI do rzeczywistej pracy, łączyć ich z aplikacjami, z których już korzystasz, i kierować wieloma agentami, aby obsługiwali złożone cykle pracy bez większych problemów.
Dzięki LangChain możesz zacząć od małych kroków, a następnie rozwijać się. Dodaj pamięć, aby Twój agent zapamiętywał kontekst. Podłącz wyszukiwanie, dane lub proste działania. Pozwól agentowi zaplanować kilka kroków, wypróbować je i złożyć raport.
Jego wizualne środowisko IDE dla agentów, LangGraph Studio, pomaga szybciej tworzyć agentów.
Najlepsze funkcje LangChain
- Twórz niestandardowe inteligentne agenty, które wywołują narzędzia i współpracują, aby zadania zakończone były wieloetapowe
- Dodaj pamięć, aby rozmowy i historia zadań pozostały użyteczne
- Dostosowuj dostawców modeli, magazyny danych i API do swoich potrzeb
- Przesyłaj na bieżąco informacje o kolejnych krokach, abyś mógł obserwować realizację zadań i w razie potrzeby interweniować
- Koordynuj złożone, wielokrotne kroki cykli pracy za pomocą języka LangChain Expression Language (LCEL)
Ograniczenia LangChain
- Aby w pełni wykorzystać wartość tego narzędzia, wymagana jest podstawowa znajomość kodowania
- Szybkie wydania mogą oznaczać więcej aktualizacji ustawień
- Więcej niż potrzebujesz do prostych, jednorazowych automatyzacji
Ceny LangChain
- Deweloper: Zacznij bezpłatnie, a następnie płać zgodnie z rzeczywistym zużyciem
- Plus: 39 USD/miesiąc za użytkownika
- Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje LangChain
- G2: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)
- Capterra: zbyt mało recenzji
Co użytkownicy mówią o LangChain
W recenzji G2 podkreślono:
W LangChain najbardziej podoba mi się to, jak płynnie pomaga w połączeniu dużych modeli językowych (takich jak OpenAI lub Cohere) z rzeczywistymi narzędziami, danymi i API. Nie chodzi tylko o podpowiedź modelu — chodzi o połączenie poszczególnych kroków w łańcuch.
W LangChain najbardziej podoba mi się to, jak płynnie pomaga w połączeniu dużych modeli językowych (takich jak OpenAI lub Cohere) z rzeczywistymi narzędziami, danymi i API. Nie chodzi tylko o podpowiedź modelu — chodzi o połączenie poszczególnych kroków w łańcuch.
3. AutoGPT (najlepsze rozwiązanie dla otwartych, ciągłych agentów AI)
W najbliższej przyszłości prawie 7 na 10 interakcji klientów z dostawcami będzie zarządzanych przez autonomiczne narzędzia. To duża zmiana, która pokazuje, jak szybko firmy zaczynają polegać na agentach AI w codziennych zadaniach.
AutoGPT idealnie wpisuje się w tę przyszłość. W przeciwieństwie do wielu platform, które ograniczają użytkownika do czarnej skrzynki, AutoGPT jest oprogramowaniem typu open source i zostało stworzone z myślą o elastyczności. Możesz samodzielnie je hostować, tworzyć własnych agentów lub korzystać z gotowych rozwiązań.
Po ustawieniu, agenci ci mogą działać w sposób ciągły, wyzwalać się w odpowiedzi na wydarzenia i obsługiwać wieloetapowe cykle pracy od początku do końca.
Najlepsze funkcje AutoGPT
- Twórz ciągłe agenty AI, które uruchamiają się po wyzwalaczach i obsługują zadania o wielu krokach
- Projektuj automatyzację przepływu pracy bez skomplikowanych ustawień, korzystając z bloków low-code
- Przyspiesz typowe zastosowania dzięki Agent Builder i bibliotece gotowych agentów
- Śledź realizację zadań i popraw niezawodność dzięki wbudowanym funkcjom monitorowania i analizy
- Wykorzystaj elastyczność oprogramowania open source, aby dodawać narzędzia, API i niestandardową logikę do złożonych cykli pracy
Limit AutoGPT
- Samodzielne hostowanie i ustawienia Docker mogą być czasochłonne dla zespołów nieposiadających wiedzy technicznej
- Nadal płacisz za korzystanie z API modelu i narzędzi zewnętrznych
- Platforma chmura jest w fazie z limitowanym wdrażaniem, więc niektóre funkcje mogą wymagać obejścia
Ceny AutoGPT
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje AutoGPT
- G2: zbyt mało recenzji
- Capterra: zbyt mało recenzji
📮 ClickUp Insight: W naszej ankiecie tylko 10% respondentów stwierdziło, że korzysta z asystentów głosowych (4%) lub automatycznych agentów (6%) do zadań związanych ze sztuczną inteligencją, podczas gdy znacznie większa grupa, 62%, preferuje narzędzia konwersacyjne, takie jak ChatGPT i Claude. Niższe wykorzystanie asystentów i agentów może być związane z ich węższym ukierunkowaniem na konkretne cykle pracy lub zastosowania bez użycia rąk. ClickUp oferuje najlepsze cechy obu rozwiązań. ClickUp Brain służy jako konwersacyjny asystent AI, który może pomóc w zakresie wielu różnych zastosowań. Z drugiej strony agenci oparci na sztucznej inteligencji w kanałach ClickUp Chat mogą odpowiadać na pytania, segregować problemy, a nawet wykonywać konkretne zadania!
4. AutoGen (najlepszy do elastycznych eksperymentów i badań z udziałem wielu agentów)
Obecnie wiemy, że większość narzędzi Agentic AI zachowuje się jak samodzielni asystenci. Potrafią one odpowiedzieć na zapytanie lub zautomatyzować pewien krok, ale rzadko sprawdzają się w sytuacjach, w których liczy się praca zespołowa i iteracja.
AutoGen, stworzony przez Microsoft Research, ma inne podejście. To otwarta platforma zaprojektowana do współpracy wielu agentów, gdzie kilka inteligentnych agentów może udostępniać informacje, dzielić role i razem rozwiązywać problemy.
Zamiast polegać na jednym modelu do obsługi wszystkiego w jednej podpowiedzi, AutoGen zachęca do myślenia w kategoriach rozmów.
Możesz na przykład mieć agenta Planner, który rozbija cele na mniejsze części, agenta Doer, który wykonuje poszczególne kroki, a nawet agenta Reviewer, który sprawdza jakość.
Najlepsze funkcje AutoGen
- Umożliwiaj współpracę wielu agentów w celu rozwiązywania problemów i prowadzenia badań
- Wsparcie asynchronicznych wiadomości dla skalowalnych, rozproszonych cykli pracy
- Zezwól na integrację z zewnętrznymi narzędziami, API i pamięcią, aby uzyskać większe możliwości AI
- Zapewnij narzędzia do śledzenia i debugowania, które pomogą śledzić realizację zadań
- Oferuj wsparcie wielu języków dzięki Python i .NET dla aplikacji korporacyjnych
Limitacje AutoGen
- Lepiej nadaje się do prototypowania niż do zastosowań biznesowych na skalę produkcyjną
- Dokumentacja i zasoby edukacyjne mają nadal limit
- Aby w pełni wykorzystać możliwości, wymagane są umiejętności kodowania
Ceny AutoGen
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje AutoGen
- G2: zbyt mało recenzji
- Capterra: zbyt mało recenzji
Co użytkownicy mówią o AutoGen
Ta recenzja na Reddicie udostępniana była następującymi informacjami:
AutoGen zdecydowanie ma sens w przypadku niektórych cykli pracy, zwłaszcza jeśli jesteś głęboko zanurzony w ekosystemie Microsoft lub tworzysz od podstaw wieloagentowe rozmowy w stylu badawczym.
AutoGen zdecydowanie ma sens w przypadku niektórych cykli pracy, zwłaszcza jeśli jesteś głęboko zanurzony w ekosystemie Microsoft lub tworzysz od podstaw wieloagentowe rozmowy w stylu badawczym.
5. Microsoft Copilot (najlepszy do codziennej wydajności w ramach Microsoft 365)
Większość asystentów AI działa poza codziennymi narzędziami, co oznacza konieczność przełączania się między zakładkami. Microsoft Copilot jest inny, ponieważ jest wbudowany w oprogramowanie, z którego korzystają już miliony ludzi — Word, Excel, Outlook, Teams i inne.
Zamiast kopiować zawartość między aplikacjami, możesz poprosić Copilot o podsumowanie wątku e-mailowego, wygenerowanie slajdów z dokumentu lub analizę danych z arkusza kalkulacyjnego, a wszystko to bez opuszczania swojego obszaru roboczego.
Na przykład menedżer przygotowujący się do spotkania w Teams może poprosić Copilot o wyciągnięcie najważniejszych informacji z ostatnich 30 dni aktywności na czacie oraz sporządzenie i dopracowanie raportu w programie Word.
Najlepsze funkcje Microsoft Copilot
- Pracuj bezpośrednio w aplikacjach Microsoft 365, takich jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook
- Podsumowuj spotkania i wątki czatu w Microsoft Teams
- Natychmiast generuj projekty, raporty, prezentacje i e-mail
- Użyj Copilot Search, aby znaleźć i stworzyć połączenie między danymi w Microsoft 365 i poza nim
- Twórz niestandardowe agenty biznesowe za pomocą Copilot Studio dla działów HR, finansów lub IT
Ograniczenia Microsoft Copilot
- Wyższy koszt w porównaniu z niektórymi samodzielnymi narzędziami AI
- Wydajność może spadać w przypadku dłuższych lub bardziej złożonych podpowiedzi
- Działa najlepiej w ekosystemie Microsoft, co ogranicza elastyczność innych narzędzi do limitu
Ceny Microsoft Copilot
- Free
- Microsoft Copilot Pro: 30 USD/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje Microsoft Copilot
- G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)
- Capterra: zbyt mało recenzji
Co użytkownicy mówią o Microsoft Copilot
W tej recenzji G2 jako funkcja przedstawiono:
Copilot pozwala mi zaoszczędzić wiele godzin i dzięki pomocy w wykonywaniu skomplikowanych zadań i analizach mogę zapewnić moim klientom więcej niż dotychczas.
Copilot pozwala mi zaoszczędzić wiele godzin i dzięki pomocy w wykonywaniu skomplikowanych zadań i analizach mogę zapewnić moim klientom więcej niż dotychczas.
6. CrewAI (najlepsze do tworzenia wieloagentowych cykli pracy, które można faktycznie uruchomić)
Prawie połowa klientów uważa obecnie, że agenci AI potrafią wykazać empatię podczas rozwiązywania ich problemów.
Ta zmiana w zakresie zaufania zmienia oczekiwania firm wobec automatyzacji. Nie wystarczy już, aby agent po prostu zakończył zadanie.
CrewAI idzie o krok dalej, pomagając Ci budować zespoły agentów, które współpracują, przekazują sobie obowiązki i informują innych w razie potrzeby. Zamiast jednego asystenta pracującego w izolacji, otrzymujesz skoordynowaną ekipę, która odzwierciedla sposób, w jaki prawdziwe zespoły rozwiązują problemy.
Wbudowane mechanizmy koordynacyjne obsługują delegowanie zadań, śledzenie postępów i kontrolę jakości.
Najlepsze funkcje CrewAI
- Szybko twórz cykle pracy z wieloma agentami, korzystając z studia bez kodowania lub frameworka Python
- Przypisz agentom różne role, takie jak badacz, analityk lub przedstawiciel wsparcia, i pozwól im współpracować
- Zintegruj z platformami chmurowymi lub wdroż lokalnie, aby uzyskać większą kontrolę
- Śledź wydajność, zwrot z inwestycji i wyniki dzięki wbudowanym narzędziom do monitorowania
- Skaluj działania w różnych działach dzięki szablonom i rozszerzeniom wielokrotnego użytku
Limit CrewAI
- Wymaga pewnej wiedzy na temat języka Python w przypadku zaawansowanych zastosowań
- Dokumentacja i przykłady mogą wydawać się z limitem w porównaniu z innymi frameworkami
- Może być bardziej złożone niż to konieczne w przypadku prostych cykli pracy
Ceny CrewAI
- Koordynacja: Oprogramowanie open source
- Podstawowy: 99 USD/miesiąc
- Standard: 500 USD/miesiąc
- Pro: 1000 USD/miesiąc
- Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje CrewAI
- G2: zbyt mało recenzji
- Capterra: zbyt mało recenzji
Co ludzie mówią o CrewAI
W tej recenzji G2 udostępniamy:
Podoba mi się to, jak łatwo można zdefiniować wyspecjalizowanych agentów o unikalnych rolach i obowiązkach, a następnie skłonić ich do współpracy w ramach ustrukturyzowanego cyklu pracy. Elastyczność w zakresie podłączania różnych modeli LLM, niestandardowego dostosowywania narzędzi dla poszczególnych agentów i definiowania dynamicznych zadań poprzez strukturę załogi zapewnia mu dużą moc i zdolność adaptacji. Świetnie nadaje się do budowania systemów wieloagentowych bez konieczności zaczynania od zera.
Podoba mi się to, jak łatwo można zdefiniować wyspecjalizowanych agentów o unikalnych rolach i obowiązkach, a następnie skłonić ich do współpracy w ramach ustrukturyzowanego cyklu pracy. Elastyczność w zakresie podłączania różnych modeli LLM, niestandardowego dostosowywania narzędzi dla poszczególnych agentów i definiowania dynamicznych zadań poprzez strukturę załogi zapewnia mu dużą moc i zdolność adaptacji. Świetnie nadaje się do budowania systemów wieloagentowych bez konieczności zaczynania od zera.
7. AgentGPT (najlepsze do tworzenia autonomicznych agentów zorientowanych na zadania)
AgentGPT firmy Reworkd ułatwia przekształcenie pojedynczego pomysłu w agenta AI, który działa zgodnie z nim.
Zamiast ręcznie rozbijać każdą instrukcję na części, wystarczy wyznaczyć cel, a platforma zajmie się resztą, dzieląc go na mniejsze kroki i zakończone je jeden po drugim.
Niezależnie od tego, czy planujesz podróż, sporządzasz raport, czy generujesz pomysły na kampanię, AgentGPT pozwala Ci przekonać się, jak autonomiczne agenty mogą odciążyć Cię w codziennej pracy.
Możesz umożliwić agentowi dostęp do swoich danych lub wyszukiwanie w Google oraz korzystać z gotowych szablonów do typowych zastosowań, aby szybko rozpocząć pracę.
Najlepsze funkcje AgentGPT
- Podziel złożone cele na mniejsze, łatwiejsze do wykonania zadania
- Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy badawczej i raportowania
- Generuj pomysły i zawartość za pomocą prostych podpowiedzi
- Zintegruj z API i narzędziami innych firm, aby uzyskać szersze możliwości zastosowania
- Oferuj przyjazny dla użytkownika interfejs zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników
Limit AgentGPT
- Wersja Free limituje liczbę agentów i pętli zadań
- Niestandardowe dostosowanie może wymagać wiedzy technicznej
- Wydajność czasami spada przy intensywnym użytkowaniu
Ceny AgentGPT
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje AgentGPT
- G2: zbyt mało recenzji
- Capterra: zbyt mało recenzji
Co ludzie mówią o AgentGPT
W recenzji G2 pojawiła się notatka:
AgentGPT to jedna z najlepszych platform, na której można uzyskać kluczowe i dokładne wyniki, które można następnie wykorzystać w firmie do przedstawienia niezwykłych i nieszablonowych pomysłów.
AgentGPT to jedna z najlepszych platform, na której można uzyskać kluczowe i dokładne wyniki, które można następnie wykorzystać w firmie do przedstawienia niezwykłych i nieszablonowych pomysłów.
8. Zapier AI (najlepsze rozwiązanie do integracji sztucznej inteligencji z narzędziami, z których już korzystasz)
Zapier AI to miejsce, gdzie codzienna praca spotyka się z praktyczną AI.
Zamiast zaczynać od pustej strony, opisujesz, czego potrzebujesz, a Zapier dodaje inteligentną pomoc do narzędzi, z których już korzystasz. Łączy się z tysiącami aplikacji, nasłuchuje ważnych momentów i realizuje zadanie od początku do końca.
Jeśli Twoja firma opiera się na formularzach, kalendarzach, systemach CRM, arkuszach i czatach, Zapier AI idealnie się do tego nadaje. Może witać każdego nowego potencjalnego klienta, czyścić dane, wzbogacać je i wysyłać do odpowiedniego kanału.
Najlepsze jest to, jak bardzo jest ono przystępne. Możesz naszkicować pomysł prostym językiem i uzyskać działający przepływ w ciągu kilku minut.
Funkcje koordynacyjne Zapier pozwalają również tworzyć chatboty i niestandardowych agentów AI oraz łączyć je z wiedzą firmy w celu wykonywania codziennych zadań.
Najlepsze funkcje Zapier AI
- Podłącz AI do ponad 8000 aplikacji bez większego wysiłku, korzystając z Zapier MCP
- Twórz automatyzacje, wpisując podpowiedź w kreatorze AI
- Otrzymuj pomocne wskazówki podczas tworzenia dzięki Copilot
- Wykorzystaj agentów do zadań wymagających szerszego kontekstu, takich jak briefy i podsumowania
- Twórz chatboty, formularze, strony i proste aplikacje za pomocą chatbotów, interfejsów i tabel
Limit Zapier AI
- Złożone rozgałęzienia często wymagają ręcznych poprawek
- Agenci są coraz lepsi, ale nadal wydają się zbyt podstawowi, aby zapewnić prawdziwie adaptacyjną pracę
- Koszty mogą się kumulować, gdy dodasz chatboty, tabele, interfejsy lub agentów
- Najlepiej przed rozpoczęciem użytkowania w środowisku produkcyjnym zapewnić stabilne połączenie internetowe i przeprowadzić kilka testów
Ceny Zapier AI
- Free
- Pro: 29,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Zespół: 103,50 USD miesięcznie za użytkownika
- Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe
- dodatek Chatboty/Interfejsy/Tabele:* Free; płatne plan zaczynają się od 20 USD/miesiąc (każdy)
- Agenci AI: bezpłatni; płatne plany zaczynają się od 50 USD miesięcznie
Oceny i recenzje Zapier AI
- G2: 4,5/5 (1392 recenzje)
- Capterra: 4,7/5 (3023 recenzje)
Co ludzie mówią o Zapier AI
W recenzji Capterra udostępniono:
Ogólnie rzecz biorąc, moje doświadczenia z Zapier są bardzo pozytywne. Pozwoliło mi to zautomatyzować powtarzalne zadania, zwalniając czas na bardziej strategiczne działania. „Zaps” są niezawodne, a Zapier zapewnia przejrzystą dokumentację umożliwiającą rozwiązywanie błędów lub tworzenie bardziej złożonych cykli pracy.
Ogólnie rzecz biorąc, moje doświadczenia z Zapier są bardzo pozytywne. Pozwoliło mi to zautomatyzować powtarzalne zadania, zwalniając czas na bardziej strategiczne działania. „Zaps” są niezawodne, a Zapier zapewnia przejrzystą dokumentację umożliwiającą rozwiązywanie błędów lub tworzenie bardziej złożonych cykli pracy.
9. Adept AI (najlepsze dla przedsiębiorstw automatyzujących złożone cykle pracy w różnych aplikacjach)
Zawsze uważałem AI za najbardziej znaczącą technologię, nad którą pracuje ludzkość... bardziej znaczącą niż ogień, elektryczność czy cokolwiek innego, co zostało zrobione w przeszłości.
Zawsze uważałem AI za najbardziej znaczącą technologię, nad którą pracuje ludzkość... bardziej znaczącą niż ogień, elektryczność czy cokolwiek innego, co zrobiliśmy w przeszłości.
Ta perspektywa oddaje zarówno potencjał, jak i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją. Chociaż wiele dzisiejszych narzędzi skutecznie automatyzuje proste zadania, bardzo niewiele z nich potrafi niezawodnie obsługiwać skomplikowane, międzyaplikacyjne cykle pracy, od których zależą prawdziwe firmy.
Adept AI zostało zaprojektowane, aby wypełnić tę lukę. Dzięki połączeniu zastrzeżonych danych szkoleniowych, modeli multimodalnych i unikalnej warstwy uruchamiającej, może ono przekładać proste instrukcje na konkretne działania w witrynach internetowych, plikach PDF i oprogramowaniu dla przedsiębiorstw.
Najlepsze funkcje Adept AI
- Przekształcaj instrukcje w języku naturalnym bezpośrednio w kompleksowe cykle pracy w aplikacjach internetowych i narzędziach dla przedsiębiorstw
- Znajdź i wchodź w interakcję z elementami ekranu, takimi jak przyciski, linki i pola, z dużą dokładnością
- Odpowiadaj na pytania z złożonych źródeł, w tym plików PDF, wykresów i tabel, dzięki funkcji Web VQA
- Realizuj cykle pracy na dużą skalę, odporne na zmiany systemowe i wymagające minimalnej konserwacji
Limit Adept AI
- Przeznaczone głównie dla użytkowników korporacyjnych, co sprawia, że są mniej dostępne dla użytkowników okazjonalnych lub na małą skalę
- Dokumentacja i zasoby edukacyjne mogą wydawać się z limitem dla nowych użytkowników bez doświadczenia technicznego
- Ceny mogą szybko wzrosnąć w przypadku firm o wysokich wymaganiach dotyczących wywołań API
- W dużym stopniu opiera się na wysokiej jakości danych szkoleniowych, które mogą być stronnicze lub niekompletne
Ceny Adept AI
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Adept AI
- G2: zbyt mało recenzji
- Capterra: zbyt mało recenzji
Co użytkownicy mówią o Adept AI
Użytkownik serwisu SoftwareReviews udostępnił następującą opinię:
To, co wyróżnia Adept AI, to fakt, że bardziej przypomina prawdziwego asystenta niż zwykłe narzędzie. Potrafi zrozumieć złożone instrukcje i wykonać je w różnych aplikacjach, a nie tylko udzielać odpowiedzi. Działa również dobrze zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych, dzięki czemu jest bardziej elastyczny niż wiele innych narzędzi AI.
To, co wyróżnia Adept AI, to fakt, że bardziej przypomina prawdziwego asystenta niż zwykłe narzędzie. Potrafi zrozumieć złożone instrukcje i wykonać je w różnych aplikacjach, a nie tylko udzielać odpowiedzi. Działa również dobrze zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych, dzięki czemu jest bardziej elastyczny niż wiele innych narzędzi AI.
10. UiPath (najlepsze rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw wdrażających inteligentną automatyzację)
UiPath, od dawna uznawany za jednego z liderów w dziedzinie automatyzacji procesów robotycznych, oferuje teraz również rozwiązania agentic AI dla przedsiębiorstw.
W przeciwieństwie do tradycyjnego RPA, które opiera się na sztywnych zasadach, UiPath łączy agentów AI, roboty i ludzi w jedną warstwę koordynacyjną. Możesz tworzyć niestandardowych agentów i pozwalać im podejmować decyzje probabilistyczne w oparciu o cele i kontekst.
Oznacza to na przykład, że osoba zajmująca się rozpatrywaniem roszczeń w firmie z branży opieki zdrowotnej może polegać na UiPath w zakresie odczytywania faktur, klasyfikowania ich za pomocą AI, przekazywania wyjątków do ludzi i zamykania cyklu pracy.
UiPath dostarcza dojrzałe, bezpieczne i wysoce skalowalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw dążących do obniżenia kosztów i przyspieszenia procesów.
Najlepsze funkcje UiPath
- Koordynuj agentów AI, roboty i ludzi na jednej platformie
- Twórz niestandardowe agenty za pomocą narzędzi typu low-code, takich jak Agent Builder
- Monitoruj i skaluj agentów za pomocą UiPath Maestro, aby zapewnić zarządzanie i widoczność
- Zautomatyzuj cykle pracy wymagające przetwarzania dużej ilości dokumentów dzięki funkcji Rozumienie dokumentów opartej na AI
- Łatwe połączenie z SAP, Salesforce, Microsoft 365 i ponad 40 aplikacjami dla firm
Ograniczenia UiPath
- Stroma krzywa uczenia się w przypadku zaawansowanych funkcji, takich jak koordynacja wielu agentów
- Wysokie zużycie zasobów wymaga wydajnych maszyn
- Ceny i licencjonowanie mogą wydawać się skomplikowane w przypadku zastosowań na małą skalę
Ceny UiPath
- Podstawowy: 25 USD/miesiąc na użytkownika
- Standard: Ceny niestandardowe
- Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje UiPath
- G2: 4,6/5 (ponad 7000 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 700 recenzji)
Co użytkownicy mówią o UiPath
W recenzji G2 stwierdzono:
Nowa platforma UiPath dla automatyzacji Agentic stanowi znaczący krok naprzód w automatyzacji przedsiębiorstw. Najbardziej wyróżnia się jej zdolność do połączenia agentów AI, robotów i współpracy ludzkiej w jedną, inteligentną warstwę koordynacyjną.
Nowa platforma UiPath dla automatyzacji Agentic stanowi znaczący krok naprzód w automatyzacji przedsiębiorstw. Najbardziej wyróżnia się jej zdolność do połączenia agentów AI, robotów i współpracy ludzkiej w jedną, inteligentną warstwę koordynacyjną.
11. Orby (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów o wysokim ryzyku, które muszą być poprawne za pierwszym razem)
Orby podąża inną ścieżką niż agenci LLM typu „podpowiedź-i-modlitwa”. Opiera się na neuro-symbolicznej sztucznej inteligencji i modelu Large Action Model (LAM) do planowania krok po kroku działań w aplikacjach i interfejsach użytkownika, a następnie pokazuje swoją pracę wraz z możliwym do prześledzenia tokiem rozumowania.
W praktyce oznacza to, że możesz zastosować automatyzację procesów wielosystemowych (zamknięcie finansowe, audyty wydatków, zarządzanie dostawcami) dzięki przejrzystej, weryfikowalnej realizacji zamiast niejasnych heurystyk.
Iteracyjne pętle sprzężenia zwrotnego w systemie pomagają z czasem poprawić jego dokładność i wydajność.
Po przejęciu przez Uniphore, Orby oferuje niezawodność na poziomie przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo i czas do wartości mierzony w dniach, a nie kwartałach.
Najlepsze funkcje Orby
- Zapewnij pełną przejrzystość dzięki neurosymbolicznej sztucznej inteligencji, która umożliwia krok po kroku rozumowanie
- Zautomatyzuj złożone procesy obejmujące wiele aplikacji, korzystając z opatentowanego modelu Large Action Model (LAM) firmy ActIO
- Natychmiastowe wyodrębnianie i przetwarzanie danych z dokumentów dzięki Agentic Document Understanding
- Wykorzystaj funkcję samonaprawy ActIO do ciągłej optymalizacji
- Odkrywaj przepływy pracy w tle dzięki funkcji wykrywania procesów w tle, która zapewnia automatyzację zarządzania projektami bez ryzyka
- Zapewnij bezpieczeństwo przedsiębiorstwa dzięki dostępowi opartemu na rolach, szyfrowaniu i ścisłej kontroli zgodności
Ograniczenia Orby
- Oferuje mniejszy ekosystem gotowych szablonów w porównaniu z UiPath lub Zapier
- Wymagaj zarządzania zmianami organizacyjnymi, aby wdrożyć cykle pracy oparte na „autonomii z przewodnikiem”
- Ceny są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw i nie są przyjazne dla użytkowników indywidualnych
Ceny Orby
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Orby
- G2: zbyt mało recenzji
- Capterra: zbyt mało recenzji
12. Beam (najlepsze rozwiązanie do tworzenia siły roboczej AI dostosowanej do potrzeb konkretnej branży)
Beam przyjmuje odważne podejście, umieszczając agentów AI w pozycji do zarządzania projektami, nie tylko jako pomocników, ale jako siłę roboczą gotową do pracy w przedsiębiorstwie.
W przeciwieństwie do wielu narzędzi, które koncentrują się na ogólnej automatyzacji, Beam oferuje obszerny katalog gotowych agentów dostosowanych do branż takich jak HR, finanse, handel detaliczny, opieka zdrowotna i prawo.
Platforma AgentOS łączy wszystko w jedną całość, umożliwiając Business niezawodne działanie systemów wieloagentowych z zachowaniem dokładności, zgodności z przepisami i szybkości.
Organizacje mogą zdecydować się na wdrożenie w chmurze lub wybrać rozwiązanie lokalne i przechowywać dane we własnej siedzibie.
Najlepsze funkcje Beam
- Wdrażaj gotowe agenty AI do cykli pracy w działach HR, finansów, opieki zdrowotnej, prawnym i handlu detalicznym
- Zautomatyzuj złożone, wielosystemowe procesy dzięki AgentOS i modułowej konstrukcji
- Zapewnij wsparcie ciągłego uczenia się i adaptacji dzięki cyklom pracy agenticznym opartym na /AI
- Włącz współpracę wielu agentów, aby uzyskać bardziej spójną automatyzację przedsiębiorstwa
- Dostosuj agentów do standardowych procedur operacyjnych Twojej firmy
Limity wiązki
- Wymagają niestandardowego dostosowania do niszowych cykli pracy wykraczających poza gotowy katalog
- Przejrzystość cen jest ograniczona, a funkcje klasy korporacyjnej są dostępne tylko w wersjach demonstracyjnych
- Może wymagać okresu nauki dla mniejszych zespołów wdrażających systemy wieloagentowe
Ceny Beam
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Beam
- G2: zbyt mało recenzji
- Capterra: zbyt mało recenzji
Co użytkownicy mówią o Beam
W recenzji firmy Gartner udostępniono:
Korzystanie z Beam AI jest płynne i wydajne, a nawigacja jest prosta, działanie niezawodne, a wartość w codziennych zadaniach oczywista.
Korzystanie z Beam AI jest płynne i wydajne, a nawigacja jest prosta, działanie niezawodne, a wartość w codziennych zadaniach oczywista.
👀Ciekawostka: Walmart wprowadza cztery „superagentów” opartych na agentycznej AI, aby zmienić sposób, w jaki ludzie robią zakupy i współpracują z firmą. Jeden z nich, o nazwie Sparky, może już sugerować produkty do ćwiczeń lub podsumowywać recenzje. Wkrótce będzie nawet wykorzystywał wizję komputerową do skanowania zawartości lodówki i sugerowania przepisów na miejscu.
13. AskUI (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji między urządzeniami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wizualnej)
Prawie 92 procent firm twierdzi, że w ciągu najbliższych trzech lat zwiększy swoje inwestycje w sztuczną inteligencję. Jednak wiele narzędzi koncentruje się na przepływie pracy w sieci, często pomijając fakt, że firmy działają w oparciu o połączenie komputerów stacjonarnych, aplikacji mobilnych i starszych wersji systemów.
AskUI wypełnia tę lukę dzięki Vision Agents, które mogą widzieć i działać na każdym urządzeniu, sprawiając, że automatyzacja jest tak naturalna, jak poproszenie kolegi o pomoc. Możesz projektować i tworzyć automatyzacje bez znajomości kodu lub API.
Dzięki temu jest ono szczególnie przydatne do testowania aplikacji, przetwarzania dokumentów i automatyzacji zadań w środowiskach mieszanych.
Najlepsze funkcje AskUI
- Zautomatyzuj cykle pracy na urządzeniach z systemami Windows, macOS, Linux, iOS i Android
- Przeprowadzaj testy wizualne za pomocą Vision Agents, aby sprawdzić wygląd i renderowanie interfejsu użytkownika
- Przetwarzaj dokumenty i wyodrębniaj dane za pomocą rozpoznawania opartego na AI
- Zintegruj je płynnie z narzędziami takimi jak Jira, GitHub, Jenkins i SharePoint
- Zapewnij wsparcie dla zarówno bibliotek Vision Agent typu open source, jak i modeli klasy korporacyjnej
Ograniczenia AskUI
- Ceny są mniej przejrzyste, co wymaga bezpośredniego kontaktu z działem sprzedaży w przypadku większych planów
- Zaawansowane zastosowania mogą wymagać ustawień technicznych wykraczających poza podstawową automatyzację
- Krzywa uczenia się dla zespołów, które dopiero zaczynają korzystać z wizualnych metod automatyzacji
Ceny AskUI
- Open source: Free
- Programista: 57,07 USD (49 EUR) miesięcznie za użytkownika
- Professional: 173,55 USD (149 EUR) miesięcznie za użytkownika
- Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe
Kluczowe zastosowania narzędzi AI Agentic
Kiedy KPMG Australia wprowadziła TaxBot, agenta AI zdolnego do sporządzenia 25-stronicowych raportów doradztwa podatkowego w ciągu zaledwie jednego dnia, ujawniła transformacyjny potencjał agentycznej AI.
Zamiast poświęcać tygodnie na powtarzalne przygotowania, profesjonaliści mogą skupić się na podejmowaniu decyzji o większej wartości i opracowywaniu strategii, podczas gdy /AI zajmie się ciężką pracą.
Udowodniono, że sztuczna inteligencja agenticzna nie jest jedynie teorią. W tej chwili zmienia ona sposób, w jaki branże pełnią swoją funkcję. Przyjrzyjmy się niektórym z jej najciekawszych zastosowań:
- automatyzacja cykli pracy finansowych*, takich jak kontrole zgodności, audyty, wykrywanie oszustw, a nawet badania inwestycyjne na skalę, której ludzie nie są w stanie osiągnąć
- Zarządzanie łańcuchami dostaw poprzez prognozę popytu, zmianę tras dostaw w przypadku zakłóceń oraz optymalizację zapasów w celu ograniczenia opóźnień i kosztów
- całodobowa obsługa klienta* dzięki agentom AI, którzy odpowiadają na pytania, rozwiązują problemy i w razie potrzeby eskalują złożone sprawy
- wsparcie funkcji HR* poprzez przeglądanie CV, planowanie rozmów kwalifikacyjnych, zadania związane z wdrażaniem nowych pracowników oraz analizę opinii pracowników
- Ochrona infrastruktury cyfrowej poprzez identyfikację słabych punktów, wykrywanie anomalii w czasie rzeczywistym i symulowanie cyberataków w celu wzmocnienia zabezpieczeń
- Umożliwianie przełomów w opiece zdrowotnej poprzez interpretację obrazów medycznych, analizę historii pacjentów i rekomendowanie spersonalizowanych ścieżek leczenia
- Wspieranie autonomicznych systemów, takich jak samochody autonomiczne, roboty magazynowe i agenci produkcyjni, które dostosowują się do rzeczywistych warunków
Wyzwania i ograniczenia agencji AI
Pomimo wszystkich obietnic związanych z agentic AI, rzeczywistość jest taka, że nadal boryka się ona z problemami. Narzędzia te uczą się, jak dopasować się do sposobu pracy ludzi i organizacji, a droga ta wiąże się z przeszkodami, na które warto zwrócić uwagę.
Aby nie dać się zaskoczyć, oto na co należy zwrócić uwagę:
- Podejmowanie decyzji może wydawać się czarną skrzynką, pozostawiając użytkowników niepewnych co do tego, w jaki sposób osiągnięto dany wynik
- Wielokrotne kroki pracy czasami się psują, a jeden mały błąd może zakłócić cały proces
- Integracja ze starszymi lub sztywnymi systemami może spowolnić wdrażanie i limitować potencjał
- Dane wrażliwe wymagają ostrożnego obchodzenia się z nimi, a przyznanie agentom AI zbyt szerokiego dostępu może budzić obawy dotyczące zaufania i prywatności
- Wyniki są tak dobre, jak dane, na których się opierają, a nieaktualne lub stronnicze dane wejściowe mogą prowadzić do niepewnych rezultatów
📖 Przeczytaj również: Przewodnik po wykorzystaniu automatyzacji cyklu pracy opartej na AI w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności
Przyszłe trendy i rozwój sztucznej inteligencji agentycznej
Sztuczna inteligencja Agentic zapowiada duże zmiany w nadchodzących latach. Nie tylko zmieni sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, ale także sposób, w jaki ludzie korzystają z codziennych usług. Oto kilka kierunków, które wydają się szczególnie bliskie realizacji:
1. Inteligentniejsza obsługa niestandardowego klienta
Wsparcie będzie bardziej naturalne i mniej przypominać rozmowę ze skryptem. AI wykryje i rozwiąże problemy, zanim jeszcze o nich wspomnisz.
Niektóre firmy już z powodzeniem testują to rozwiązanie, a firma Gartner przewiduje, że wkrótce AI będzie samodzielnie rozwiązywać 80% typowych problemów związanych z obsługą, znacznie obniżając koszty operacyjne.
2. Teams agentów współpracujących ze sobą
Zamiast jednego narzędzia, które robi wszystko, zobaczymy wielu agentów, którzy komunikują się i udostępniają obciążenie. Jeden może obserwować trasy wysyłkowe, inny może dostosowywać prognozy finansowe, a jeszcze inny może aktualizować wiadomości klientów w czasie rzeczywistym.
Pomyśl o tym jak o cyfrowym zespole, który po cichu koordynuje działania za kulisami, dzięki czemu zespół ludzki może skupić się na ważniejszych decyzjach.
3. Ważniejsze role w newralgicznych polach
W obszarach takich jak opieka zdrowotna i finanse, gdzie najważniejsza jest dokładność i zaufanie, sztuczna inteligencja będzie odgrywać bardziej ostrożną, ale nadal istotną rolę.
Systemy te zapewnią dodatkowe wsparcie, od pomocy lekarzom w szybszym sygnalizowaniu pilnych przypadków po wykrywanie nietypowych działań finansowych, zanim spowodują one szkody.
ClickUp i obserwuj, jak Twoi agenci wykonują swoją pracę do zrobienia
W tym przewodniku omówiliśmy wiele zagadnień, analizując, w jaki sposób narzędzia AI zmieniają sposób, w jaki ludzie pracują, rozwiązują problemy i udzielają wsparcia. Każde narzędzie wnosi coś wyjątkowego, ale często traci się z oczu szerszy obraz tego, jak wszystkie te elementy współgrają ze sobą.
Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych. Dzięki ClickUp Brain i agentom AI zadania są realizowane, zanim się nagromadzą, projekty przebiegają zgodnie z planem bez konieczności nieustanego sprawdzania postępów, a wsparcie jest szybsze i bardziej przyjazne.
Ale to nie wszystko. Dzięki połączeniu wszystkiego, od dokumentów projektu i zadań po standardowe procedury operacyjne zespołu i czaty, w jednym połączonym obszarze roboczym, ClickUp rozwiązuje problem rozrostu AI i braku kontekstu. AI ma dostęp do Twojej pracy i wszystkich połączonych aplikacji, aby efektywniej zarządzać zadaniami.
Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć korzystanie z Agentic AI, ClickUp jest bezpiecznym pierwszym krokiem. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!
Często zadawane pytania (FAQ)
Tradycyjna automatyzacja zazwyczaj opiera się na zestawie stałych reguł. Natomiast sztuczna inteligencja Agentic może podejmować decyzje w locie, dostosowywać się do zmian i wykonywać zadania od początku do końca bez ciągłych instrukcji. Nie przypomina to naciskania przycisków, a raczej pracę z przemyślanym członkiem zespołu.
Tak, absolutnie. Nie musisz być wielką korporacją, aby czerpać z nich korzyści. Wiele narzędzi jest zaprojektowanych z myślą o skalowalności, więc nawet małe zespoły mogą z nich korzystać, aby ograniczyć powtarzalne zadania i zyskać czas na rzeczy, które naprawdę mają znaczenie, takie jak obsługa klientów lub rozwój firmy.
Nie ma jednej „najlepszej” opcji dla wszystkich, ponieważ zależy to od Twoich potrzeb. Niektóre narzędzia oferują bogate wersje bezpłatne, które obejmują podstawowe funkcje, takie jak automatyzacja zadań lub prosta obsługa klienta. Jeśli dopiero zaczynasz, wypróbowanie bezpłatnego planu to świetny sposób, aby sprawdzić, co Ci odpowiada, zanim zainwestujesz więcej.
Większość wiodących platform bardzo poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa, stosując zabezpieczenia takie jak szyfrowanie, kontrola dostępu i szczegółowe ścieżki audytu. Dlatego ważne jest, aby wybierać narzędzia, które są przejrzyste w zakresie przetwarzania danych i które umożliwiają spotkanie standardów zgodności obowiązujących w Twojej branży.
Największe korzyści odnotowują obecnie sektory finansów, opieki zdrowotnej i obsługi klienta. Jednak w rzeczywistości każde pole, w którym występują powtarzalne procesy, duże ilości danych lub interakcje z klientami, może odnieść korzyści. Od łańcuchów dostaw po HR — agentyczna AI zaczyna usprawniać pracę we wszystkich obszarach.