13 najlepszych narzędzi AI do automatyzacji złożonych cykli pracy w 2025 r

Wszyscy mamy do dyspozycji te same 24 godziny w ciągu dnia, ale to, jak je wykorzystujemy, decyduje o naszej wydajności. Badania pokazują, że 83,13% profesjonalistów spędza nawet jedną trzecią tygodnia na spotkaniach.

Niekończące się rozmowy telefoniczne, spotkania, e-mail i dokumentacja zajmują cały dzień, przez co możesz mieć wrażenie, że więcej czasu poświęcasz na „pracę nad pracą”. Właśnie tu kroczą narzędzia sztucznej inteligencji Agentic.

Wykorzystując inteligentnych agentów zdolnych do automatyzacji złożonych cykli pracy i analizowania ogromnych ilości danych, profesjonaliści mogą odzyskać stracony czas i skupić się na zadaniach o większej wartości. Te narzędzia AI już teraz zmieniają sposób, w jaki przedsiębiorstwa dążące do większej wydajności podchodzą do swojej codziennej pracy.

W tym artykule omówimy niektóre z najlepszych narzędzi AI, które możesz wykorzystać, aby zmniejszyć obciążenie pracą i sprawić, że Twój dzień będzie miał płynniejszy przepływ.

Oto krótkie porównanie najlepszego oprogramowania Agentic AI, które pomoże Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie na podstawie kluczowych funkcji, cen i ocen użytkowników.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe zarządzanie pracą z planowaniem projektów AI dla zespołów każdej wielkości ClickUp Brain AI, automatyzacja zadań, gotowe i niestandardowe agenty AI, szablony harmonogramów, widoki obciążenia pracą i osi czasu, ponad 1000 integracji Free Plan; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw Agenci LangChain Niestandardowy agent AI dla programistów i zespołów technicznych Koordynacja wielu agentów, wsparcie pamięci, łańcuchowanie narzędzi i API, biblioteki Python i JS, narzędzia do obserwacji Free; płatne plany już od 39 USD miesięcznie za użytkownika AutoGPT Otwarte, ciągłe agenty AI dla małych zespołów Agenci wyzwalani na podstawie wydarzeń, framework open source, Docker/samodzielny hosting, biblioteka cyklu pracy, monitorowanie i analityka Niestandardowe ceny AutoGen Współpraca wielu agentów w zakresie badań i rozwiązywania problemów dla osób indywidualnych i małych zespołów Agenci planujący/wykonujący/weryfikujący, asynchroniczna komunikacja, integracja narzędzi zewnętrznych, debugowanie i obserwowalność, wsparcie Python/. NET Niestandardowe ceny Microsoft Copilot Codzienna wydajność w ramach Microsoft 365 dla przedsiębiorstw Podsumowania spotkań Teams, data powstania zawartości w programach Word i PowerPoint, analizy w programie Excel, Copilot Studio dla niestandardowych agentów Free; płatne plany już od 30 USD miesięcznie za użytkownika CrewAI Cykle pracy z wieloma agentami dla dużych przedsiębiorstw Studio bez kodowania, framework Python, role agentów (badacz/analityk/wsparcie), wdrożenie w chmurze i lokalne, śledzenie ROI Open source AgentGPT Autonomiczne agenty zorientowane na zadania dla małych zespołów Podział celów na zadania, zautomatyzowane badania i raportowanie, zintegrowane interfejsy API, generowanie pomysłów, przyjazny dla początkujących interfejs użytkownika Free; płatne plany już od 40 USD miesięcznie za użytkownika Zapier AI Wbudowanie AI w istniejące narzędzia dla średnich i dużych zespołów Kreator AI z ponad 8000 aplikacji, chatbotów/interfejsów/tabeli, Copilot do podpowiedzi, gotowe zapy, automatyzacje plików i CRM Free; płatne plan już od 29,99 USD miesięcznie za użytkownika Adept AI Złożona automatyzacja cyklu pracy dla przedsiębiorstw Język naturalny do działania, modele multimodalne, Web VQA dla dokumentów/plików PDF, zastrzeżona warstwa uruchamiania, planowanie i realizacja Niestandardowe ceny UiPath Automatyzacja przedsiębiorstw na dużą skalę dla Zunifikowana koordynacja agentów AI, ludzi i robotów, rozumienie dokumentów, narzędzie Agent Builder z ograniczoną liczbą kodów, ponad 40 integracji dla przedsiębiorstw Free; płatne plan już od 25 USD miesięcznie za użytkownika Orby Gotowa do audytu, wysokiego ryzyka automatyzacja przedsiębiorstwa Neuro-symboliczna AI, model dużych działań (LAM), odkrywanie procesów, rozumienie dokumentów, zgodność z normami korporacyjnymi Niestandardowe ceny Beam Specjalistyczne zespoły AI dla dużych zespołów w branżach podlegających regulacjom Gotowe agenty dla działów HR, finansów, opieki zdrowotnej, handlu detalicznego i prawnego, platforma AgentOS, modułowa konstrukcja, cykle pracy oparte na ciągłym uczeniu się Niestandardowe ceny AskUI Automatyzacja między urządzeniami dzięki Vision AI dla małych i średnich zespołów Automatyzacja cyklu pracy w systemach Windows/Mac/Linux/iOS/Android, agenci wizualni do testowania interfejsu użytkownika, przetwarzanie dokumentów, integracje z rozwiązaniami innych firm Free; płatne plan od 57 USD miesięcznie za użytkownika

Większość narzędzi AI reaguje na komendy. W tym zakresie narzędzia Agentic AI wyróżniają się na tle innych.

Są to systemy sztucznej inteligencji zaprojektowane tak, aby działały bardziej niezależnie niż tradycyjna sztuczna inteligencja. Oznacza to, że mogą one wyznaczać cele, planować kroki i realizować je przy minimalnym udziale człowieka.

Na przykład, zamiast menedżera spędzającego godziny na koordynowaniu zadań między różnymi zespołami, system sztucznej inteligencji typu agentycznego mógłby przydzielać obowiązki, wysyłać przypomnienia i aktualizować postępy w czasie rzeczywistym.

W obsłudze klienta może ono rozwiązywać typowe problemy, zgłaszając tylko naprawdę złożone przypadki do kroku człowieka.

Łącząc rozumowanie, podejmowanie decyzji i możliwość korzystania z narzędzi zewnętrznych, narzędzia te oferują następujące do zrobienia:

Zyskaj więcej czasu, zajmując się rutynowymi zadaniami i wieloetapowymi procesami

Zmniejsz potrzebę ciągłego nadzoru, aby zespoły mogły skupić się na pracy o większej wartości

Dostosuj się do nowych sytuacji dzięki lepszemu podejmowaniu decyzji i zrozumieniu kontekstu

Ucz się na podstawie dotychczasowych wyników, aby z czasem osiągać coraz lepsze rezultaty

Narzędzia AI typu agentycznego wykraczają poza proste funkcje kopilota i stają się agentami AI, które planują, działają i dostosowują się do Twoich potrzeb. Dobry wybór oznacza znalezienie platform AI typu agentycznego, które pasują do Twojej rzeczywistej pracy, a nie tylko do listy funkcji.

Oto prosty sposób na ocenę, co pomoże Ci w automatyzacji złożonych cykli pracy i usprawnieniu wykonywania codziennych zadań:

Dopasuj je do swoich potrzeb, korzystając z odpowiedniego połączenia autonomii i weryfikacji przez człowieka

Płynna integracja z istniejącymi systemami przedsiębiorstwa i zewnętrznymi narzędziami, z których już korzystasz

Wysoki poziom bezpieczeństwa i zarządzania dzięki role, ścieżkom audytu i kontrolom polityki

Niezawodna koordynacja współpracy wielu agentów, pamięci i kontekstu w złożonych cyklach pracy

Sprawdzona skalowalność i wsparcie, dzięki czemu cykl pracy pozostaje szybki nawet pod obciążeniem i jest łatwy do monitorowania

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Zacznij od jednego, wysokowartościowego przepływu pracy w dziale wsparcie, operacyjnym lub marketingowym, a następnie rozszerz go, gdy wyniki będą już jasne. Połącz cele związane z językiem naturalnym z narzędziami takimi jak Slack, Jira, Salesforce lub swoją hurtownią danych i wypróbuj otwarte frameworki, takie jak Microsoft Semantic Kernel, aby zintegrować je w sposób przejrzysty, bez konieczności stosowania skomplikowanego kodu niestandardowego. Utrzymuj proste i widoczne bariery ochronne, aby autonomiczni agenci pozostawali pomocni i godni zaufania.

Teraz, gdy omówiliśmy już, czym jest sztuczna inteligencja agenticzna i jak wybrać odpowiednią platformę, przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom AI agentycznej, które mają realny wpływ na pracę zespołów.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla zespołów potrzebujących zarządzania projektami opartego na sztucznej inteligencji)

W ciągu kilku minut przekształć brief kampanii w kompletny plan projektu zawierający zadania, terminy i właścicieli odpowiedzialnych za ich realizację dzięki ClickUp Brain

Większość narzędzi AI obiecuje oszczędność czasu, ale wiele z nich ostatecznie sprawia wrażenie dodatków. Potrafią one odpowiedzieć na pytanie lub sporządzić notatkę, ale rzadko rozumieją szerszy kontekst Twojej pracy.

ClickUp ma inne podejście. Jego AI to nie tylko kolejna funkcja ukryta w aplikacji do zarządzania projektami. ClickUp Brain rozumie kontekst Twojego obszaru roboczego, automatyzuje wieloetapowe cykle pracy i sugeruje rozwiązania, które pomagają Twojemu zespołowi iść do przodu.

zautomatyzowana koordynacja projektów dzięki ClickUp Brain*

Oznaczaj przeszkody, sugeruj zmiany przydziałów zadań i dostosowuj osie czasu, aby praca przebiegała płynnie dzięki ClickUp Brain

Wyobraź sobie zespół marketingowy, który ma zamiar uruchomić nową kampanię. Zwykle kierownik projektu spędziłby pół dnia na tworzeniu zadań, ustalaniu terminów i przypomnieniu ludziom o tym, co należy zrobić. Dzięki ClickUp Brain wystarczy raz przesłać brief, a AI opracuje plan, przydzieli obowiązki i będzie aktualizować postępy w miarę postępów prac.

Zapobiega to również izolacji projektów międzyfunkcyjnych. Brain monitoruje aktywność w różnych systemach i zapewnia przepływ aktualizacji w czasie rzeczywistym. Po zamknięciu zgłoszenia Jira połączone zadanie ClickUp jest natychmiast aktualizowane, a powiadomienia Slack są wysyłane do interesariuszy bez konieczności kroku.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX, aby zapisywać pomysły w podróży. Mówienie jest nawet 4 razy szybsze niż pisanie (220 słów na minutę w porównaniu z 45), co daje około 1,1 dnia oszczędności tygodniowo. A ponieważ ClickUp Brain MAX łączy się z wieloma modelami sztucznej inteligencji premium, takimi jak GPT-5, Claude i Gemini, zamiast żonglować różnymi aplikacjami, możesz zastąpić kilka narzędzi jednocześnie i obniżyć koszty nawet o 88%.

kompleksowa obsługa klienta dzięki agentom ClickUp AI*

Rozwiązuj powtarzające się zgłoszenia do wsparcia od początku do końca, aby Twój zespół mógł skupić się na złożonych sprawach dzięki ClickUp AI Agents

Podczas gdy ClickUp Brain wyróżnia się w planowaniu projektów, agenci ClickUp AI zapewniają tę samą inteligencję w obsłudze klienta.

Agenci ci są stworzeni nie tylko do zrobienia kategorii lub etykietowania zgłoszeń — mogą rozwiązywać rutynowe sprawy od początku do końca. Resetowanie haseł, aktualizacje subskrypcji lub sprawdzanie statusu zamówień są obsługiwane automatycznie, łącznie z odpowiadaniem klientom i aktualizowaniem rekordów CRM.

W przypadku bardziej delikatnych lub nietypowych problemów AI wie, kiedy należy podjąć krok w bok. Takie zgłoszenia są przekazywane do konsultanta, ale wraz z dokładnym podsumowaniem kontekstu. Oznacza to mniej czasu poświęconego na przeglądanie notatek, a więcej na udzielanie przemyślanej pomocy.

📌 Przykład: Firma SaaS wykorzystywała ClickUp Brain do przetwarzania setek prostych zgłoszeń każdego dnia. Agenci AI automatycznie wysyłali potwierdzenia, zamykali sprawy i aktualizowali dokumentację. Dzięki temu zespół ludzki mógł skupić się na problemach, w których naprawdę liczy się empatia i kreatywność.

W rezultacie klienci zyskują szybszą i płynniejszą obsługę, a zespół wsparcia technicznego odczuwa mniejsze obciążenie powtarzalnymi czynnościami.

Dzięki wbudowanym funkcjom, takim jak równoważenie obciążenia pracą, inteligentne przydzielanie zadań i proaktywne przypomnienia, agenci ClickUp AI zapewniają zespołom możliwość skupienia się na zadaniach o większej wartości, podczas gdy system zajmuje się resztą.

Możesz skorzystać z gotowych agentów autopilota w ClickUp lub stworzyć własnych do konkretnych zastosowań.

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób ClickUp Brain automatyzuje zadania, aby uniknąć opóźnień i zmniejszyć obciążenie pracą, oto krótki przewodnik:

Najlepsze funkcje ClickUp

Zmień briefy projektowe w pełne plany projektów dzięki ClickUp Brain

Automatycznie synchronizuj zadania i aktualizacje między ClickUp, Jira i Slack

Rozwiązuj powtarzające się zgłoszenia do wsparcia dzięki agentom AI

Inteligentnie przydzielaj zadania w oparciu o obciążenie pracą i dostępność

Rejestruj notatki ze spotkań, transkrypcje i zadania do wykonania za pomocą funkcji AI Notetaker w ClickUp

Limitations ClickUp

Może wydawać się przytłaczające dla małych zespołów, które zaczynają od podstawowych potrzeb

Zaawansowane funkcje AI, takie jak Brain MAX, są dostępne tylko w płatnych planach

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Możliwość dostosowania wszystkiego, od typów zadań po automatyzację, w połączeniu z narzędziami takimi jak pulpity nawigacyjne, formularze, a teraz także ClickUp Brain, oznacza, że mogę budować skalowalne, wydajne systemy dla każdego przepływu pracy. Ponadto podoba mi się tempo, w jakim platforma się rozwija.

Możliwość dostosowania wszystkiego, od typów zadań po automatyzację, w połączeniu z narzędziami takimi jak pulpity nawigacyjne, formularze, a teraz także ClickUp Brain, oznacza, że mogę budować skalowalne, wydajne systemy dla każdego przepływu pracy. Ponadto podoba mi się tempo, w jakim platforma się rozwija.

2. LangChain Agents (najlepsze dla programistów tworzących niestandardowych agentów AI)

za pośrednictwem LangChain

LangChain oferuje narzędzia do tworzenia, koordynowania i wdrażania autonomicznych agentów AI, którzy mogą obsługiwać złożone, wieloetapowe cykle pracy. Pozwala to kształtować własnych agentów AI do rzeczywistej pracy, łączyć ich z aplikacjami, z których już korzystasz, i kierować wieloma agentami, aby obsługiwali złożone cykle pracy bez większych problemów.

Dzięki LangChain możesz zacząć od małych kroków, a następnie rozwijać się. Dodaj pamięć, aby Twój agent zapamiętywał kontekst. Podłącz wyszukiwanie, dane lub proste działania. Pozwól agentowi zaplanować kilka kroków, wypróbować je i złożyć raport.

Jego wizualne środowisko IDE dla agentów, LangGraph Studio, pomaga szybciej tworzyć agentów.

Najlepsze funkcje LangChain

Twórz niestandardowe inteligentne agenty, które wywołują narzędzia i współpracują, aby zadania zakończone były wieloetapowe

Dodaj pamięć, aby rozmowy i historia zadań pozostały użyteczne

Dostosowuj dostawców modeli, magazyny danych i API do swoich potrzeb

Przesyłaj na bieżąco informacje o kolejnych krokach, abyś mógł obserwować realizację zadań i w razie potrzeby interweniować

Koordynuj złożone, wielokrotne kroki cykli pracy za pomocą języka LangChain Expression Language (LCEL)

Ograniczenia LangChain

Aby w pełni wykorzystać wartość tego narzędzia, wymagana jest podstawowa znajomość kodowania

Szybkie wydania mogą oznaczać więcej aktualizacji ustawień

Więcej niż potrzebujesz do prostych, jednorazowych automatyzacji

Ceny LangChain

Deweloper : Zacznij bezpłatnie, a następnie płać zgodnie z rzeczywistym zużyciem

Plus : 39 USD/miesiąc za użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje LangChain

G2 : 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o LangChain

W recenzji G2 podkreślono:

W LangChain najbardziej podoba mi się to, jak płynnie pomaga w połączeniu dużych modeli językowych (takich jak OpenAI lub Cohere) z rzeczywistymi narzędziami, danymi i API. Nie chodzi tylko o podpowiedź modelu — chodzi o połączenie poszczególnych kroków w łańcuch.

W LangChain najbardziej podoba mi się to, jak płynnie pomaga w połączeniu dużych modeli językowych (takich jak OpenAI lub Cohere) z rzeczywistymi narzędziami, danymi i API. Nie chodzi tylko o podpowiedź modelu — chodzi o połączenie poszczególnych kroków w łańcuch.

3. AutoGPT (najlepsze rozwiązanie dla otwartych, ciągłych agentów AI)

za pośrednictwem AutoGPT

W najbliższej przyszłości prawie 7 na 10 interakcji klientów z dostawcami będzie zarządzanych przez autonomiczne narzędzia. To duża zmiana, która pokazuje, jak szybko firmy zaczynają polegać na agentach AI w codziennych zadaniach.

AutoGPT idealnie wpisuje się w tę przyszłość. W przeciwieństwie do wielu platform, które ograniczają użytkownika do czarnej skrzynki, AutoGPT jest oprogramowaniem typu open source i zostało stworzone z myślą o elastyczności. Możesz samodzielnie je hostować, tworzyć własnych agentów lub korzystać z gotowych rozwiązań.

Po ustawieniu, agenci ci mogą działać w sposób ciągły, wyzwalać się w odpowiedzi na wydarzenia i obsługiwać wieloetapowe cykle pracy od początku do końca.

Najlepsze funkcje AutoGPT

Twórz ciągłe agenty AI , które uruchamiają się po wyzwalaczach i obsługują zadania o wielu krokach

Projektuj automatyzację przepływu pracy bez skomplikowanych ustawień, korzystając z bloków low-code

Przyspiesz typowe zastosowania dzięki Agent Builder i bibliotece gotowych agentów

Śledź realizację zadań i popraw niezawodność dzięki wbudowanym funkcjom monitorowania i analizy

Wykorzystaj elastyczność oprogramowania open source, aby dodawać narzędzia, API i niestandardową logikę do złożonych cykli pracy

Limit AutoGPT

Samodzielne hostowanie i ustawienia Docker mogą być czasochłonne dla zespołów nieposiadających wiedzy technicznej

Nadal płacisz za korzystanie z API modelu i narzędzi zewnętrznych

Platforma chmura jest w fazie z limitowanym wdrażaniem, więc niektóre funkcje mogą wymagać obejścia

Ceny AutoGPT

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AutoGPT

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

📮 ClickUp Insight: W naszej ankiecie tylko 10% respondentów stwierdziło, że korzysta z asystentów głosowych (4%) lub automatycznych agentów (6%) do zadań związanych ze sztuczną inteligencją, podczas gdy znacznie większa grupa, 62%, preferuje narzędzia konwersacyjne, takie jak ChatGPT i Claude. Niższe wykorzystanie asystentów i agentów może być związane z ich węższym ukierunkowaniem na konkretne cykle pracy lub zastosowania bez użycia rąk. ClickUp oferuje najlepsze cechy obu rozwiązań. ClickUp Brain służy jako konwersacyjny asystent AI, który może pomóc w zakresie wielu różnych zastosowań. Z drugiej strony agenci oparci na sztucznej inteligencji w kanałach ClickUp Chat mogą odpowiadać na pytania, segregować problemy, a nawet wykonywać konkretne zadania!

4. AutoGen (najlepszy do elastycznych eksperymentów i badań z udziałem wielu agentów)

za pośrednictwem AutoGen

Obecnie wiemy, że większość narzędzi Agentic AI zachowuje się jak samodzielni asystenci. Potrafią one odpowiedzieć na zapytanie lub zautomatyzować pewien krok, ale rzadko sprawdzają się w sytuacjach, w których liczy się praca zespołowa i iteracja.

AutoGen, stworzony przez Microsoft Research, ma inne podejście. To otwarta platforma zaprojektowana do współpracy wielu agentów, gdzie kilka inteligentnych agentów może udostępniać informacje, dzielić role i razem rozwiązywać problemy.

Zamiast polegać na jednym modelu do obsługi wszystkiego w jednej podpowiedzi, AutoGen zachęca do myślenia w kategoriach rozmów.

Możesz na przykład mieć agenta Planner, który rozbija cele na mniejsze części, agenta Doer, który wykonuje poszczególne kroki, a nawet agenta Reviewer, który sprawdza jakość.

Najlepsze funkcje AutoGen

Umożliwiaj współpracę wielu agentów w celu rozwiązywania problemów i prowadzenia badań

Wsparcie asynchronicznych wiadomości dla skalowalnych, rozproszonych cykli pracy

Zezwól na integrację z zewnętrznymi narzędziami, API i pamięcią, aby uzyskać większe możliwości AI

Zapewnij narzędzia do śledzenia i debugowania, które pomogą śledzić realizację zadań

Oferuj wsparcie wielu języków dzięki Python i .NET dla aplikacji korporacyjnych

Limitacje AutoGen

Lepiej nadaje się do prototypowania niż do zastosowań biznesowych na skalę produkcyjną

Dokumentacja i zasoby edukacyjne mają nadal limit

Aby w pełni wykorzystać możliwości, wymagane są umiejętności kodowania

Ceny AutoGen

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AutoGen

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o AutoGen

Ta recenzja na Reddicie udostępniana była następującymi informacjami:

AutoGen zdecydowanie ma sens w przypadku niektórych cykli pracy, zwłaszcza jeśli jesteś głęboko zanurzony w ekosystemie Microsoft lub tworzysz od podstaw wieloagentowe rozmowy w stylu badawczym.

AutoGen zdecydowanie ma sens w przypadku niektórych cykli pracy, zwłaszcza jeśli jesteś głęboko zanurzony w ekosystemie Microsoft lub tworzysz od podstaw wieloagentowe rozmowy w stylu badawczym.

🧠 Czy wiesz, że: Brytyjska agencja kartograficzna Ordnance Survey znalazła sprytny sposób na aktualizowanie swoich map. Zamiast wysyłać geodetów w różne miejsca, wykorzystuje wizję komputerową i sztuczną inteligencję, które skanują zdjęcia lotnicze i uliczne w celu wykrycia nowych dróg lub budynków. Oznacza to, że mapy mogą być aktualizowane znacznie szybciej, czasem w ciągu kilku dni, więc gdy szukasz nowej ścieżki rowerowej lub osiedla mieszkaniowego, szczegóły są już dostępne.

5. Microsoft Copilot (najlepszy do codziennej wydajności w ramach Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft

Większość asystentów AI działa poza codziennymi narzędziami, co oznacza konieczność przełączania się między zakładkami. Microsoft Copilot jest inny, ponieważ jest wbudowany w oprogramowanie, z którego korzystają już miliony ludzi — Word, Excel, Outlook, Teams i inne.

Zamiast kopiować zawartość między aplikacjami, możesz poprosić Copilot o podsumowanie wątku e-mailowego, wygenerowanie slajdów z dokumentu lub analizę danych z arkusza kalkulacyjnego, a wszystko to bez opuszczania swojego obszaru roboczego.

Na przykład menedżer przygotowujący się do spotkania w Teams może poprosić Copilot o wyciągnięcie najważniejszych informacji z ostatnich 30 dni aktywności na czacie oraz sporządzenie i dopracowanie raportu w programie Word.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Pracuj bezpośrednio w aplikacjach Microsoft 365, takich jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook

Podsumowuj spotkania i wątki czatu w Microsoft Teams

Natychmiast generuj projekty, raporty, prezentacje i e-mail

Użyj Copilot Search , aby znaleźć i stworzyć połączenie między danymi w Microsoft 365 i poza nim

Twórz niestandardowe agenty biznesowe za pomocą Copilot Studio dla działów HR, finansów lub IT

Ograniczenia Microsoft Copilot

Wyższy koszt w porównaniu z niektórymi samodzielnymi narzędziami AI

Wydajność może spadać w przypadku dłuższych lub bardziej złożonych podpowiedzi

Działa najlepiej w ekosystemie Microsoft, co ogranicza elastyczność innych narzędzi do limitu

Ceny Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Microsoft Copilot

W tej recenzji G2 jako funkcja przedstawiono:

Copilot pozwala mi zaoszczędzić wiele godzin i dzięki pomocy w wykonywaniu skomplikowanych zadań i analizach mogę zapewnić moim klientom więcej niż dotychczas.

Copilot pozwala mi zaoszczędzić wiele godzin i dzięki pomocy w wykonywaniu skomplikowanych zadań i analizach mogę zapewnić moim klientom więcej niż dotychczas.

6. CrewAI (najlepsze do tworzenia wieloagentowych cykli pracy, które można faktycznie uruchomić)

za pośrednictwem CrewAI

Prawie połowa klientów uważa obecnie, że agenci AI potrafią wykazać empatię podczas rozwiązywania ich problemów.

Ta zmiana w zakresie zaufania zmienia oczekiwania firm wobec automatyzacji. Nie wystarczy już, aby agent po prostu zakończył zadanie.

CrewAI idzie o krok dalej, pomagając Ci budować zespoły agentów, które współpracują, przekazują sobie obowiązki i informują innych w razie potrzeby. Zamiast jednego asystenta pracującego w izolacji, otrzymujesz skoordynowaną ekipę, która odzwierciedla sposób, w jaki prawdziwe zespoły rozwiązują problemy.

Wbudowane mechanizmy koordynacyjne obsługują delegowanie zadań, śledzenie postępów i kontrolę jakości.

Najlepsze funkcje CrewAI

Szybko twórz cykle pracy z wieloma agentami, korzystając z studia bez kodowania lub frameworka Python

Przypisz agentom różne role, takie jak badacz, analityk lub przedstawiciel wsparcia, i pozwól im współpracować

Zintegruj z platformami chmurowymi lub wdroż lokalnie, aby uzyskać większą kontrolę

Śledź wydajność, zwrot z inwestycji i wyniki dzięki wbudowanym narzędziom do monitorowania

Skaluj działania w różnych działach dzięki szablonom i rozszerzeniom wielokrotnego użytku

Limit CrewAI

Wymaga pewnej wiedzy na temat języka Python w przypadku zaawansowanych zastosowań

Dokumentacja i przykłady mogą wydawać się z limitem w porównaniu z innymi frameworkami

Może być bardziej złożone niż to konieczne w przypadku prostych cykli pracy

Ceny CrewAI

Koordynacja: Oprogramowanie open source

Podstawowy: 99 USD/miesiąc

Standard: 500 USD/miesiąc

Pro: 1000 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CrewAI

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co ludzie mówią o CrewAI

W tej recenzji G2 udostępniamy:

Podoba mi się to, jak łatwo można zdefiniować wyspecjalizowanych agentów o unikalnych rolach i obowiązkach, a następnie skłonić ich do współpracy w ramach ustrukturyzowanego cyklu pracy. Elastyczność w zakresie podłączania różnych modeli LLM, niestandardowego dostosowywania narzędzi dla poszczególnych agentów i definiowania dynamicznych zadań poprzez strukturę załogi zapewnia mu dużą moc i zdolność adaptacji. Świetnie nadaje się do budowania systemów wieloagentowych bez konieczności zaczynania od zera.

Podoba mi się to, jak łatwo można zdefiniować wyspecjalizowanych agentów o unikalnych rolach i obowiązkach, a następnie skłonić ich do współpracy w ramach ustrukturyzowanego cyklu pracy. Elastyczność w zakresie podłączania różnych modeli LLM, niestandardowego dostosowywania narzędzi dla poszczególnych agentów i definiowania dynamicznych zadań poprzez strukturę załogi zapewnia mu dużą moc i zdolność adaptacji. Świetnie nadaje się do budowania systemów wieloagentowych bez konieczności zaczynania od zera.

7. AgentGPT (najlepsze do tworzenia autonomicznych agentów zorientowanych na zadania)

za pośrednictwem AgentGPT

AgentGPT firmy Reworkd ułatwia przekształcenie pojedynczego pomysłu w agenta AI, który działa zgodnie z nim.

Zamiast ręcznie rozbijać każdą instrukcję na części, wystarczy wyznaczyć cel, a platforma zajmie się resztą, dzieląc go na mniejsze kroki i zakończone je jeden po drugim.

Niezależnie od tego, czy planujesz podróż, sporządzasz raport, czy generujesz pomysły na kampanię, AgentGPT pozwala Ci przekonać się, jak autonomiczne agenty mogą odciążyć Cię w codziennej pracy.

Możesz umożliwić agentowi dostęp do swoich danych lub wyszukiwanie w Google oraz korzystać z gotowych szablonów do typowych zastosowań, aby szybko rozpocząć pracę.

Najlepsze funkcje AgentGPT

Podziel złożone cele na mniejsze, łatwiejsze do wykonania zadania

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy badawczej i raportowania

Generuj pomysły i zawartość za pomocą prostych podpowiedzi

Zintegruj z API i narzędziami innych firm, aby uzyskać szersze możliwości zastosowania

Oferuj przyjazny dla użytkownika interfejs zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników

Limit AgentGPT

Wersja Free limituje liczbę agentów i pętli zadań

Niestandardowe dostosowanie może wymagać wiedzy technicznej

Wydajność czasami spada przy intensywnym użytkowaniu

Ceny AgentGPT

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AgentGPT

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co ludzie mówią o AgentGPT

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

AgentGPT to jedna z najlepszych platform, na której można uzyskać kluczowe i dokładne wyniki, które można następnie wykorzystać w firmie do przedstawienia niezwykłych i nieszablonowych pomysłów.

AgentGPT to jedna z najlepszych platform, na której można uzyskać kluczowe i dokładne wyniki, które można następnie wykorzystać w firmie do przedstawienia niezwykłych i nieszablonowych pomysłów.

👀Ciekawostka: Deloitte, EY, PwC i KPMG badają systemy AI, które nie tylko pomagają, ale także działają. Platformy agentyczne Zora AI firmy Deloitte i EY. ai firmy EY samodzielnie wykonują zadania, takie jak zarządzanie finansami i zgodnością z przepisami, mając na celu zmianę konsultingu z godzin sprzedanych na dostarczoną wartość.

za pośrednictwem Zapier

Zapier AI to miejsce, gdzie codzienna praca spotyka się z praktyczną AI.

Zamiast zaczynać od pustej strony, opisujesz, czego potrzebujesz, a Zapier dodaje inteligentną pomoc do narzędzi, z których już korzystasz. Łączy się z tysiącami aplikacji, nasłuchuje ważnych momentów i realizuje zadanie od początku do końca.

Jeśli Twoja firma opiera się na formularzach, kalendarzach, systemach CRM, arkuszach i czatach, Zapier AI idealnie się do tego nadaje. Może witać każdego nowego potencjalnego klienta, czyścić dane, wzbogacać je i wysyłać do odpowiedniego kanału.

Najlepsze jest to, jak bardzo jest ono przystępne. Możesz naszkicować pomysł prostym językiem i uzyskać działający przepływ w ciągu kilku minut.

Funkcje koordynacyjne Zapier pozwalają również tworzyć chatboty i niestandardowych agentów AI oraz łączyć je z wiedzą firmy w celu wykonywania codziennych zadań.

Najlepsze funkcje Zapier AI

Podłącz AI do ponad 8000 aplikacji bez większego wysiłku, korzystając z Zapier MCP

Twórz automatyzacje, wpisując podpowiedź w kreatorze AI

Otrzymuj pomocne wskazówki podczas tworzenia dzięki Copilot

Wykorzystaj agentów do zadań wymagających szerszego kontekstu, takich jak briefy i podsumowania

Twórz chatboty, formularze, strony i proste aplikacje za pomocą chatbotów, interfejsów i tabel

Limit Zapier AI

Złożone rozgałęzienia często wymagają ręcznych poprawek

Agenci są coraz lepsi, ale nadal wydają się zbyt podstawowi, aby zapewnić prawdziwie adaptacyjną pracę

Koszty mogą się kumulować, gdy dodasz chatboty, tabele, interfejsy lub agentów

Najlepiej przed rozpoczęciem użytkowania w środowisku produkcyjnym zapewnić stabilne połączenie internetowe i przeprowadzić kilka testów

Ceny Zapier AI

Free

Pro : 29,99 USD miesięcznie za użytkownika

Zespół : 103,50 USD miesięcznie za użytkownika

Przedsiębiorstwa : Ceny niestandardowe

dodatek Chatboty/Interfejsy/Tabele:* Free; płatne plan zaczynają się od 20 USD/miesiąc (każdy)

Agenci AI: bezpłatni; płatne plany zaczynają się od 50 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Zapier AI

G2 : 4,5/5 (1392 recenzje)

Capterra: 4,7/5 (3023 recenzje)

Co ludzie mówią o Zapier AI

W recenzji Capterra udostępniono:

Ogólnie rzecz biorąc, moje doświadczenia z Zapier są bardzo pozytywne. Pozwoliło mi to zautomatyzować powtarzalne zadania, zwalniając czas na bardziej strategiczne działania. „Zaps” są niezawodne, a Zapier zapewnia przejrzystą dokumentację umożliwiającą rozwiązywanie błędów lub tworzenie bardziej złożonych cykli pracy.

Ogólnie rzecz biorąc, moje doświadczenia z Zapier są bardzo pozytywne. Pozwoliło mi to zautomatyzować powtarzalne zadania, zwalniając czas na bardziej strategiczne działania. „Zaps” są niezawodne, a Zapier zapewnia przejrzystą dokumentację umożliwiającą rozwiązywanie błędów lub tworzenie bardziej złożonych cykli pracy.

9. Adept AI (najlepsze dla przedsiębiorstw automatyzujących złożone cykle pracy w różnych aplikacjach)

za pośrednictwem Adept AI

Zawsze uważałem AI za najbardziej znaczącą technologię, nad którą pracuje ludzkość... bardziej znaczącą niż ogień, elektryczność czy cokolwiek innego, co zostało zrobione w przeszłości.

Zawsze uważałem AI za najbardziej znaczącą technologię, nad którą pracuje ludzkość... bardziej znaczącą niż ogień, elektryczność czy cokolwiek innego, co zrobiliśmy w przeszłości.

Ta perspektywa oddaje zarówno potencjał, jak i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją. Chociaż wiele dzisiejszych narzędzi skutecznie automatyzuje proste zadania, bardzo niewiele z nich potrafi niezawodnie obsługiwać skomplikowane, międzyaplikacyjne cykle pracy, od których zależą prawdziwe firmy.

Adept AI zostało zaprojektowane, aby wypełnić tę lukę. Dzięki połączeniu zastrzeżonych danych szkoleniowych, modeli multimodalnych i unikalnej warstwy uruchamiającej, może ono przekładać proste instrukcje na konkretne działania w witrynach internetowych, plikach PDF i oprogramowaniu dla przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje Adept AI

Przekształcaj instrukcje w języku naturalnym bezpośrednio w kompleksowe cykle pracy w aplikacjach internetowych i narzędziach dla przedsiębiorstw

Znajdź i wchodź w interakcję z elementami ekranu, takimi jak przyciski, linki i pola, z dużą dokładnością

Odpowiadaj na pytania z złożonych źródeł, w tym plików PDF, wykresów i tabel, dzięki funkcji Web VQA

Realizuj cykle pracy na dużą skalę, odporne na zmiany systemowe i wymagające minimalnej konserwacji

Limit Adept AI

Przeznaczone głównie dla użytkowników korporacyjnych, co sprawia, że są mniej dostępne dla użytkowników okazjonalnych lub na małą skalę

Dokumentacja i zasoby edukacyjne mogą wydawać się z limitem dla nowych użytkowników bez doświadczenia technicznego

Ceny mogą szybko wzrosnąć w przypadku firm o wysokich wymaganiach dotyczących wywołań API

W dużym stopniu opiera się na wysokiej jakości danych szkoleniowych, które mogą być stronnicze lub niekompletne

Ceny Adept AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Adept AI

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Adept AI

Użytkownik serwisu SoftwareReviews udostępnił następującą opinię:

To, co wyróżnia Adept AI, to fakt, że bardziej przypomina prawdziwego asystenta niż zwykłe narzędzie. Potrafi zrozumieć złożone instrukcje i wykonać je w różnych aplikacjach, a nie tylko udzielać odpowiedzi. Działa również dobrze zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych, dzięki czemu jest bardziej elastyczny niż wiele innych narzędzi AI.

To, co wyróżnia Adept AI, to fakt, że bardziej przypomina prawdziwego asystenta niż zwykłe narzędzie. Potrafi zrozumieć złożone instrukcje i wykonać je w różnych aplikacjach, a nie tylko udzielać odpowiedzi. Działa również dobrze zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych, dzięki czemu jest bardziej elastyczny niż wiele innych narzędzi AI.

10. UiPath (najlepsze rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw wdrażających inteligentną automatyzację)

za pośrednictwem UiPath

UiPath, od dawna uznawany za jednego z liderów w dziedzinie automatyzacji procesów robotycznych, oferuje teraz również rozwiązania agentic AI dla przedsiębiorstw.

W przeciwieństwie do tradycyjnego RPA, które opiera się na sztywnych zasadach, UiPath łączy agentów AI, roboty i ludzi w jedną warstwę koordynacyjną. Możesz tworzyć niestandardowych agentów i pozwalać im podejmować decyzje probabilistyczne w oparciu o cele i kontekst.

Oznacza to na przykład, że osoba zajmująca się rozpatrywaniem roszczeń w firmie z branży opieki zdrowotnej może polegać na UiPath w zakresie odczytywania faktur, klasyfikowania ich za pomocą AI, przekazywania wyjątków do ludzi i zamykania cyklu pracy.

UiPath dostarcza dojrzałe, bezpieczne i wysoce skalowalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw dążących do obniżenia kosztów i przyspieszenia procesów.

Najlepsze funkcje UiPath

Koordynuj agentów AI, roboty i ludzi na jednej platformie

Twórz niestandardowe agenty za pomocą narzędzi typu low-code, takich jak Agent Builder

Monitoruj i skaluj agentów za pomocą UiPath Maestro, aby zapewnić zarządzanie i widoczność

Zautomatyzuj cykle pracy wymagające przetwarzania dużej ilości dokumentów dzięki funkcji Rozumienie dokumentów opartej na AI

Łatwe połączenie z SAP, Salesforce, Microsoft 365 i ponad 40 aplikacjami dla firm

Ograniczenia UiPath

Stroma krzywa uczenia się w przypadku zaawansowanych funkcji, takich jak koordynacja wielu agentów

Wysokie zużycie zasobów wymaga wydajnych maszyn

Ceny i licencjonowanie mogą wydawać się skomplikowane w przypadku zastosowań na małą skalę

Ceny UiPath

Podstawowy : 25 USD/miesiąc na użytkownika

Standard : Ceny niestandardowe

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje UiPath

G2 : 4,6/5 (ponad 7000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o UiPath

W recenzji G2 stwierdzono:

Nowa platforma UiPath dla automatyzacji Agentic stanowi znaczący krok naprzód w automatyzacji przedsiębiorstw. Najbardziej wyróżnia się jej zdolność do połączenia agentów AI, robotów i współpracy ludzkiej w jedną, inteligentną warstwę koordynacyjną.

Nowa platforma UiPath dla automatyzacji Agentic stanowi znaczący krok naprzód w automatyzacji przedsiębiorstw. Najbardziej wyróżnia się jej zdolność do połączenia agentów AI, robotów i współpracy ludzkiej w jedną, inteligentną warstwę koordynacyjną.

11. Orby (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów o wysokim ryzyku, które muszą być poprawne za pierwszym razem)

za pośrednictwem Orby

Orby podąża inną ścieżką niż agenci LLM typu „podpowiedź-i-modlitwa”. Opiera się na neuro-symbolicznej sztucznej inteligencji i modelu Large Action Model (LAM) do planowania krok po kroku działań w aplikacjach i interfejsach użytkownika, a następnie pokazuje swoją pracę wraz z możliwym do prześledzenia tokiem rozumowania.

W praktyce oznacza to, że możesz zastosować automatyzację procesów wielosystemowych (zamknięcie finansowe, audyty wydatków, zarządzanie dostawcami) dzięki przejrzystej, weryfikowalnej realizacji zamiast niejasnych heurystyk.

Iteracyjne pętle sprzężenia zwrotnego w systemie pomagają z czasem poprawić jego dokładność i wydajność.

Po przejęciu przez Uniphore, Orby oferuje niezawodność na poziomie przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo i czas do wartości mierzony w dniach, a nie kwartałach.

Najlepsze funkcje Orby

Zapewnij pełną przejrzystość dzięki neurosymbolicznej sztucznej inteligencji, która umożliwia krok po kroku rozumowanie

Zautomatyzuj złożone procesy obejmujące wiele aplikacji, korzystając z opatentowanego modelu Large Action Model (LAM) firmy ActIO

Natychmiastowe wyodrębnianie i przetwarzanie danych z dokumentów dzięki Agentic Document Understanding

Wykorzystaj funkcję samonaprawy ActIO do ciągłej optymalizacji

Odkrywaj przepływy pracy w tle dzięki funkcji wykrywania procesów w tle, która zapewnia automatyzację zarządzania projektami bez ryzyka

Zapewnij bezpieczeństwo przedsiębiorstwa dzięki dostępowi opartemu na rolach, szyfrowaniu i ścisłej kontroli zgodności

Ograniczenia Orby

Oferuje mniejszy ekosystem gotowych szablonów w porównaniu z UiPath lub Zapier

Wymagaj zarządzania zmianami organizacyjnymi, aby wdrożyć cykle pracy oparte na „autonomii z przewodnikiem”

Ceny są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw i nie są przyjazne dla użytkowników indywidualnych

Ceny Orby

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Orby

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

12. Beam (najlepsze rozwiązanie do tworzenia siły roboczej AI dostosowanej do potrzeb konkretnej branży)

za pośrednictwem Beam

Beam przyjmuje odważne podejście, umieszczając agentów AI w pozycji do zarządzania projektami, nie tylko jako pomocników, ale jako siłę roboczą gotową do pracy w przedsiębiorstwie.

W przeciwieństwie do wielu narzędzi, które koncentrują się na ogólnej automatyzacji, Beam oferuje obszerny katalog gotowych agentów dostosowanych do branż takich jak HR, finanse, handel detaliczny, opieka zdrowotna i prawo.

Platforma AgentOS łączy wszystko w jedną całość, umożliwiając Business niezawodne działanie systemów wieloagentowych z zachowaniem dokładności, zgodności z przepisami i szybkości.

Organizacje mogą zdecydować się na wdrożenie w chmurze lub wybrać rozwiązanie lokalne i przechowywać dane we własnej siedzibie.

Najlepsze funkcje Beam

Wdrażaj gotowe agenty AI do cykli pracy w działach HR, finansów, opieki zdrowotnej, prawnym i handlu detalicznym

Zautomatyzuj złożone, wielosystemowe procesy dzięki AgentOS i modułowej konstrukcji

Zapewnij wsparcie ciągłego uczenia się i adaptacji dzięki cyklom pracy agenticznym opartym na /AI

Włącz współpracę wielu agentów , aby uzyskać bardziej spójną automatyzację przedsiębiorstwa

Dostosuj agentów do standardowych procedur operacyjnych Twojej firmy

Limity wiązki

Wymagają niestandardowego dostosowania do niszowych cykli pracy wykraczających poza gotowy katalog

Przejrzystość cen jest ograniczona, a funkcje klasy korporacyjnej są dostępne tylko w wersjach demonstracyjnych

Może wymagać okresu nauki dla mniejszych zespołów wdrażających systemy wieloagentowe

Ceny Beam

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Beam

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Beam

W recenzji firmy Gartner udostępniono:

Korzystanie z Beam AI jest płynne i wydajne, a nawigacja jest prosta, działanie niezawodne, a wartość w codziennych zadaniach oczywista.

Korzystanie z Beam AI jest płynne i wydajne, a nawigacja jest prosta, działanie niezawodne, a wartość w codziennych zadaniach oczywista.

👀Ciekawostka: Walmart wprowadza cztery „superagentów” opartych na agentycznej AI, aby zmienić sposób, w jaki ludzie robią zakupy i współpracują z firmą. Jeden z nich, o nazwie Sparky, może już sugerować produkty do ćwiczeń lub podsumowywać recenzje. Wkrótce będzie nawet wykorzystywał wizję komputerową do skanowania zawartości lodówki i sugerowania przepisów na miejscu.

13. AskUI (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji między urządzeniami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wizualnej)

za pośrednictwem AskUI

Prawie 92 procent firm twierdzi, że w ciągu najbliższych trzech lat zwiększy swoje inwestycje w sztuczną inteligencję. Jednak wiele narzędzi koncentruje się na przepływie pracy w sieci, często pomijając fakt, że firmy działają w oparciu o połączenie komputerów stacjonarnych, aplikacji mobilnych i starszych wersji systemów.

AskUI wypełnia tę lukę dzięki Vision Agents, które mogą widzieć i działać na każdym urządzeniu, sprawiając, że automatyzacja jest tak naturalna, jak poproszenie kolegi o pomoc. Możesz projektować i tworzyć automatyzacje bez znajomości kodu lub API.

Dzięki temu jest ono szczególnie przydatne do testowania aplikacji, przetwarzania dokumentów i automatyzacji zadań w środowiskach mieszanych.

Najlepsze funkcje AskUI

Zautomatyzuj cykle pracy na urządzeniach z systemami Windows, macOS, Linux, iOS i Android

Przeprowadzaj testy wizualne za pomocą Vision Agents, aby sprawdzić wygląd i renderowanie interfejsu użytkownika

Przetwarzaj dokumenty i wyodrębniaj dane za pomocą rozpoznawania opartego na AI

Zintegruj je płynnie z narzędziami takimi jak Jira, GitHub, Jenkins i SharePoint

Zapewnij wsparcie dla zarówno bibliotek Vision Agent typu open source, jak i modeli klasy korporacyjnej

Ograniczenia AskUI

Ceny są mniej przejrzyste, co wymaga bezpośredniego kontaktu z działem sprzedaży w przypadku większych planów

Zaawansowane zastosowania mogą wymagać ustawień technicznych wykraczających poza podstawową automatyzację

Krzywa uczenia się dla zespołów, które dopiero zaczynają korzystać z wizualnych metod automatyzacji

Ceny AskUI

Open source: Free

Programista : 57,07 USD (49 EUR) miesięcznie za użytkownika

Professional : 173,55 USD (149 EUR) miesięcznie za użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Kiedy KPMG Australia wprowadziła TaxBot, agenta AI zdolnego do sporządzenia 25-stronicowych raportów doradztwa podatkowego w ciągu zaledwie jednego dnia, ujawniła transformacyjny potencjał agentycznej AI.

Zamiast poświęcać tygodnie na powtarzalne przygotowania, profesjonaliści mogą skupić się na podejmowaniu decyzji o większej wartości i opracowywaniu strategii, podczas gdy /AI zajmie się ciężką pracą.

Udowodniono, że sztuczna inteligencja agenticzna nie jest jedynie teorią. W tej chwili zmienia ona sposób, w jaki branże pełnią swoją funkcję. Przyjrzyjmy się niektórym z jej najciekawszych zastosowań:

automatyzacja cykli pracy finansowych*, takich jak kontrole zgodności, audyty, wykrywanie oszustw, a nawet badania inwestycyjne na skalę, której ludzie nie są w stanie osiągnąć

Zarządzanie łańcuchami dostaw poprzez prognozę popytu, zmianę tras dostaw w przypadku zakłóceń oraz optymalizację zapasów w celu ograniczenia opóźnień i kosztów

całodobowa obsługa klienta* dzięki agentom AI, którzy odpowiadają na pytania, rozwiązują problemy i w razie potrzeby eskalują złożone sprawy

wsparcie funkcji HR* poprzez przeglądanie CV, planowanie rozmów kwalifikacyjnych, zadania związane z wdrażaniem nowych pracowników oraz analizę opinii pracowników

Ochrona infrastruktury cyfrowej poprzez identyfikację słabych punktów, wykrywanie anomalii w czasie rzeczywistym i symulowanie cyberataków w celu wzmocnienia zabezpieczeń

Umożliwianie przełomów w opiece zdrowotnej poprzez interpretację obrazów medycznych, analizę historii pacjentów i rekomendowanie spersonalizowanych ścieżek leczenia

Wspieranie autonomicznych systemów, takich jak samochody autonomiczne, roboty magazynowe i agenci produkcyjni, które dostosowują się do rzeczywistych warunków

Wyzwania i ograniczenia agencji AI

Pomimo wszystkich obietnic związanych z agentic AI, rzeczywistość jest taka, że nadal boryka się ona z problemami. Narzędzia te uczą się, jak dopasować się do sposobu pracy ludzi i organizacji, a droga ta wiąże się z przeszkodami, na które warto zwrócić uwagę.

Aby nie dać się zaskoczyć, oto na co należy zwrócić uwagę:

Podejmowanie decyzji może wydawać się czarną skrzynką, pozostawiając użytkowników niepewnych co do tego, w jaki sposób osiągnięto dany wynik

Wielokrotne kroki pracy czasami się psują, a jeden mały błąd może zakłócić cały proces

Integracja ze starszymi lub sztywnymi systemami może spowolnić wdrażanie i limitować potencjał

Dane wrażliwe wymagają ostrożnego obchodzenia się z nimi, a przyznanie agentom AI zbyt szerokiego dostępu może budzić obawy dotyczące zaufania i prywatności

Wyniki są tak dobre, jak dane, na których się opierają, a nieaktualne lub stronnicze dane wejściowe mogą prowadzić do niepewnych rezultatów

📖 Przeczytaj również: Przewodnik po wykorzystaniu automatyzacji cyklu pracy opartej na AI w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności

Przyszłe trendy i rozwój sztucznej inteligencji agentycznej

Sztuczna inteligencja Agentic zapowiada duże zmiany w nadchodzących latach. Nie tylko zmieni sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, ale także sposób, w jaki ludzie korzystają z codziennych usług. Oto kilka kierunków, które wydają się szczególnie bliskie realizacji:

1. Inteligentniejsza obsługa niestandardowego klienta

Wsparcie będzie bardziej naturalne i mniej przypominać rozmowę ze skryptem. AI wykryje i rozwiąże problemy, zanim jeszcze o nich wspomnisz.

Niektóre firmy już z powodzeniem testują to rozwiązanie, a firma Gartner przewiduje, że wkrótce AI będzie samodzielnie rozwiązywać 80% typowych problemów związanych z obsługą, znacznie obniżając koszty operacyjne.

2. Teams agentów współpracujących ze sobą

Zamiast jednego narzędzia, które robi wszystko, zobaczymy wielu agentów, którzy komunikują się i udostępniają obciążenie. Jeden może obserwować trasy wysyłkowe, inny może dostosowywać prognozy finansowe, a jeszcze inny może aktualizować wiadomości klientów w czasie rzeczywistym.

Pomyśl o tym jak o cyfrowym zespole, który po cichu koordynuje działania za kulisami, dzięki czemu zespół ludzki może skupić się na ważniejszych decyzjach.

3. Ważniejsze role w newralgicznych polach

W obszarach takich jak opieka zdrowotna i finanse, gdzie najważniejsza jest dokładność i zaufanie, sztuczna inteligencja będzie odgrywać bardziej ostrożną, ale nadal istotną rolę.

Systemy te zapewnią dodatkowe wsparcie, od pomocy lekarzom w szybszym sygnalizowaniu pilnych przypadków po wykrywanie nietypowych działań finansowych, zanim spowodują one szkody.

ClickUp i obserwuj, jak Twoi agenci wykonują swoją pracę do zrobienia

W tym przewodniku omówiliśmy wiele zagadnień, analizując, w jaki sposób narzędzia AI zmieniają sposób, w jaki ludzie pracują, rozwiązują problemy i udzielają wsparcia. Każde narzędzie wnosi coś wyjątkowego, ale często traci się z oczu szerszy obraz tego, jak wszystkie te elementy współgrają ze sobą.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych. Dzięki ClickUp Brain i agentom AI zadania są realizowane, zanim się nagromadzą, projekty przebiegają zgodnie z planem bez konieczności nieustanego sprawdzania postępów, a wsparcie jest szybsze i bardziej przyjazne.

Ale to nie wszystko. Dzięki połączeniu wszystkiego, od dokumentów projektu i zadań po standardowe procedury operacyjne zespołu i czaty, w jednym połączonym obszarze roboczym, ClickUp rozwiązuje problem rozrostu AI i braku kontekstu. AI ma dostęp do Twojej pracy i wszystkich połączonych aplikacji, aby efektywniej zarządzać zadaniami.

Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć korzystanie z Agentic AI, ClickUp jest bezpiecznym pierwszym krokiem. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!

Często zadawane pytania (FAQ)

Tradycyjna automatyzacja zazwyczaj opiera się na zestawie stałych reguł. Natomiast sztuczna inteligencja Agentic może podejmować decyzje w locie, dostosowywać się do zmian i wykonywać zadania od początku do końca bez ciągłych instrukcji. Nie przypomina to naciskania przycisków, a raczej pracę z przemyślanym członkiem zespołu.

Tak, absolutnie. Nie musisz być wielką korporacją, aby czerpać z nich korzyści. Wiele narzędzi jest zaprojektowanych z myślą o skalowalności, więc nawet małe zespoły mogą z nich korzystać, aby ograniczyć powtarzalne zadania i zyskać czas na rzeczy, które naprawdę mają znaczenie, takie jak obsługa klientów lub rozwój firmy.

Nie ma jednej „najlepszej” opcji dla wszystkich, ponieważ zależy to od Twoich potrzeb. Niektóre narzędzia oferują bogate wersje bezpłatne, które obejmują podstawowe funkcje, takie jak automatyzacja zadań lub prosta obsługa klienta. Jeśli dopiero zaczynasz, wypróbowanie bezpłatnego planu to świetny sposób, aby sprawdzić, co Ci odpowiada, zanim zainwestujesz więcej.

Większość wiodących platform bardzo poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa, stosując zabezpieczenia takie jak szyfrowanie, kontrola dostępu i szczegółowe ścieżki audytu. Dlatego ważne jest, aby wybierać narzędzia, które są przejrzyste w zakresie przetwarzania danych i które umożliwiają spotkanie standardów zgodności obowiązujących w Twojej branży.

Największe korzyści odnotowują obecnie sektory finansów, opieki zdrowotnej i obsługi klienta. Jednak w rzeczywistości każde pole, w którym występują powtarzalne procesy, duże ilości danych lub interakcje z klientami, może odnieść korzyści. Od łańcuchów dostaw po HR — agentyczna AI zaczyna usprawniać pracę we wszystkich obszarach.