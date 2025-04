Jak wykorzystać AI w Slacku do lepszej współpracy w Teams (wskazówki i przykłady)

Niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, czy w konfiguracji hybrydowej, prawdopodobnie słyszałeś radosne (lub może straszne) pingowanie powiadomień Slack więcej razy, niż możesz zliczyć.

Slack to popularna aplikacja dla Teams na całym świecie, zwłaszcza do komunikacji wewnętrznej. Jego możliwości AI sprawiają, że współpraca i komunikacja są bardziej efektywne.

Slack AI oferuje pomocne narzędzia dla Teams, aby pracować wydajniej poprzez budowanie cykli pracy w celu usprawnienia zadań i poprawy komunikacji.

Chcesz w pełni wykorzystać możliwości Slack AI? Zaczynajmy!

Wprowadzenie do Slack AI

Slack AI to asystent sztucznej inteligencji zintegrowany z aplikacją Slack w celu ulepszenia komunikację w miejscu pracy i współpracy. Może podsumowywać rozmowy, automatyzować rutynowe zadania, zapewniać codzienne podsumowania i dostarczać inteligentny wgląd w dane klientów.

Funkcje Slack AI, takie jak konfigurowalne powiadomienia i inteligentne wyszukiwanie AI, pomagają użytkownikom szybko znaleźć odpowiednie pliki i dyskusje. Mówiąc najprościej, Slack AI ułatwia zespołom utrzymanie połączenia i koncentracji.

Przyjrzyjmy się, jak można z niej korzystać.

Ustawienie Slack AI

Dodanie Slack AI do swojego cyklu pracy jest dość proste. Musisz jednak postępować zgodnie z różnymi procesami ustawień w zależności od planu subskrypcji Slack.

Dla subskrypcji Pro i Business+:

➡️ Krok 1: Kliknij nazwę obszaru roboczego Slack na pasku bocznym na pulpicie.

przez Slack ➡️ Krok 2: Najedź kursorem na "Narzędzia i ustawienia" i wybierz "Ustawienia obszarów roboczych"

via Slack ➡️ Krok 3: Przejdź do zakładki "Uprawnienia".

via Slack ➡️ Krok 4: Poszukaj sekcji Slack AI i kliknij "Rozwiń"

➡️ Krok 5: Aby zezwolić lub usunąć dostęp, zaznacz lub odznacz pole obok "Zezwalaj na dostęp do Slack AI" w swojej organizacji

➡️ Krok 6: Kliknij "Zapisz", aby uzyskać dostęp do Slack AI.

Dla subskrypcji Enterprise Grid

➡️ Krok 1: Kliknij nazwę swojej organizacji na pasku bocznym w aplikacji Slack.

via Slack ➡️ Krok 2: Najedź kursorem na "Ustawienia" i wybierz "Ustawienia organizacji"

przez Slack ➡️ Krok 3: Znajdź Slack AI, a następnie kliknij Edytuj.

➡️ Krok 4: Zaznacz lub odznacz pole obok opcji Zezwalaj na dostęp do Slack AI w swojej organizacji, w zależności od potrzeb.

➡️ Krok 5: Zapisz zmiany i możesz korzystać ze Slack AI.

Teraz Slack AI powinien być ustawiony dla twojego obszaru roboczego lub organizacji, abyś mógł usprawnić pracę Komunikacja AI i zarządzanie zadaniami!

➡️ Czytaj więcej: Dowiedz się, jak stworzyć bota Slack w prostych krokach!

Integracja Slack AI z innymi narzędziami

Połączenie ulubionych narzędzi ze Slackiem jest bardzo proste. Dzięki nie wymagającemu kodowania kreatorowi cyklu pracy możesz bez wysiłku połączyć aplikacje, z których korzystasz na co dzień.

Oto jak zintegrować Slack AI z innymi aplikacjami:

Otwórz Workflow Builder w Slack. Jest przyjazny dla użytkownika, więc nie będziesz potrzebować żadnych umiejętności kodowania, aby stworzyć niestandardowe cykle pracy

Wybierz spośród wielu popularnych narzędzi integracyjnych, takich jak ClickUp, Jira, Arkusze Google, Asana i Zoom. Aplikacje te mogą pomóc w zarządzaniu zadaniami, aktualizowaniu dokumentów i usprawnianiu zatwierdzeń bezpośrednio z poziomu Slack

Zadecyduj o wyzwalaczach, które uruchomią twój cykl pracy, takich jak otrzymanie nowej wiadomości lub zakończenie zadania. Następnie określ działania, które powinny być wykonywane automatycznie

✅ Przeprowadź szybki test po ustawieniu wszystkiego w przepływie pracy, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami. Następnie możesz uruchomić swój cykl pracy, uwalniając swój zespół od powtarzalnych zadań

Jak wykorzystać AI w Slacku do lepszej komunikacji w zespole

Slack AI został zaprojektowany w celu usprawnienia komunikacji i zarządzania zadaniami, dzięki czemu współpraca w zespole jest łatwiejsza i bardziej wydajna. Oto bliższe spojrzenie na to, jak można w pełni wykorzystać te możliwości funkcje w Slack .

Automatyzacja komunikacji

Użyj AI Slack, aby szybko nadrobić zaległości w rozmowach bez konieczności przewijania wszystkich wiadomości. Oto jak to działa:

Podsumowania wiadomości: Slack AI może tworzyć podsumowania kanałów i wątków dla określonego przedziału czasowego lub nieprzeczytanych wiadomości (np. z ostatnich siedmiu dni), zapewniając szybki przegląd elementów działań i dyskusji na temat projektów

Slack AI może tworzyć podsumowania kanałów i wątków dla określonego przedziału czasowego lub nieprzeczytanych wiadomości (np. z ostatnich siedmiu dni), zapewniając szybki przegląd elementów działań i dyskusji na temat projektów Notatki ze spotkań w Huddles: AI tworzy również notatki ze spotkań w Huddles. Wystarczy kliknąć ikonę notatek AI, a AI automatycznie przechwyci kluczowe punkty dyskusji

przez Slack

Włącz automatyzację zadań i optymalizację cyklu pracy

Slack AI nie służy tylko do podsumowywania wiadomości; może również usprawnić zarządzanie zadaniami i codzienne przepływy pracy, dzięki czemu jest przydatnym narzędziem do zwiększania wydajności zespołu:

Przypomnienia o zadaniach: Ustawienie przypomnień o terminach, zadaniach i elementach działań, aby nikt nie przegapił ważnych aktualizacji. Pomaga to utrzymać projekty zgodnie z harmonogramem bez konieczności ciągłego sprawdzania

Procesy zatwierdzania: AI Slack może powiadamiać członków zespołu, gdy nadejdzie czas na ich wkład, jeśli Twój zespół zajmuje się zatwierdzaniem projektów lub dokumentów. Zapewnia to płynny przepływ wszystkiego bez niepotrzebnych opóźnień

Zarządzanie zadaniami w kanałach: Może również powiadamiać o oczekujących zadaniach w określonych kanałach, dzięki czemu jesteś świadomy oczekujących zadań i możesz je łatwo śledzić

przez Slack

Uzyskaj wgląd i analizę danych opartą na AI

AI Slack może dostarczyć cennych informacji dla menedżerów i liderów zespołów, dając jaśniejszy obraz dynamiki zespołu. To pomaga:

📌 Generowanie raportów: Slack AI pomaga w.. zarządzanie projektami poprzez tworzenie szybkich raportów podkreślających wydajność zespołu, szybkość reakcji i zaangażowanie. Pomaga to śledzić postępy projektu w czasie rzeczywistym i poprawić ogólną wydajność zespołu

Analiza wzorców komunikacji: Możesz również użyć AI Slack do identyfikacji wzorców komunikacji w teamach, co pozwala na wczesne rozwiązywanie wszelkich problemów. Na przykład, opóźnione czasy odpowiedzi mogą wskazywać na blokady

Skonfiguruj codzienne podsumowania, aby być na bieżąco

Śledzenie rozmów w wielu kanałach nie jest łatwe.

AI Slack dostarcza codzienne podsumowania kanałów, abyś był zawsze na bieżąco. Każdego ranka otrzymasz podsumowanie z kluczowymi wydarzeniami z poprzedniego dnia, co pomoże Ci być na bieżąco z ważnymi rozmowami.

Dostosowywany wybór kanałów: AI Slack sugeruje kanały do podsumowania na podstawie Twojej aktywności, ale to Ty masz kontrolę - możesz wybrać, które z nich mają zostać uwzględnione. W ten sposób otrzymujesz aktualizacje dotyczące dyskusji, które są dla Ciebie najważniejsze, bez ciągłych powiadomień

przez Slack

Uporządkuj swoje kanały Slack : Po dodaniu kanałów do codziennego podsumowania, możesz je wyciszyć na pasku bocznym, utrzymując porządek. Pozwala to zachować porządek, a jednocześnie być na bieżąco

Niestandardowa obsługa języków

Slack AI jest dostępny w języku angielskim, hiszpańskim i japońskim, więc możesz ustawić go tak, aby odpowiadał w języku, w którym czujesz się najlepiej.

Dostosuj swoje preferencje, a Slack AI będzie dostarczać wyniki wyszukiwania, takie jak podsumowania i notatki, a także odpowiedzi wyszukiwania w tym języku. To świetny sposób na promowanie integracji i różnorodności w globalnych Teams.

Usprawnij współpracę dzięki AI

Slack AI usprawnia również współpracę w zespole, dostarczając szybkich, automatycznych odpowiedzi na zapytania wyszukiwania. Jest to szczególnie przydatne w przypadku powtarzających się lub typowych pytań, które często pojawiają się w środowiskach zespołowych.

Możesz skonfigurować Slack AI tak, aby automatycznie odpowiadał na często zadawane pytania lub typowe prośby.

Na przykład, jeśli członkowie zespołu często pytają o oś czasu lub cele projektu, Slack AI można zaprogramować tak, aby udostępniał link ze wszystkimi szczegółami projektu. Ułatwia to zespołom komunikację asynchroniczną.

Natychmiastowe znajdowanie odpowiedzi dzięki wyszukiwaniu opartemu na AI

Funkcja wyszukiwania w Slack AI świetnie nadaje się do znajdowania informacji na podstawie wiadomości Slack. Na przykład, może podać wskaźniki najnowszych kampanii marketingowych, przeglądając dyskusje na kanałach.

Każda odpowiedź zawiera połączone linki do oryginalnych wiadomości lub plików, więc jeśli potrzebujesz więcej kontekstu, po prostu kliknij.

przez Slack ➡️ Czytaj więcej: 10 najlepszych konkurentów Slack

Limity Slack AI

Podczas gdy Slack AI może poprawić komunikację w zespole i automatyzację powtarzalnych zadań, brakuje mu zaawansowanych funkcji do kompleksowego zarządzania projektami. Zobaczmy niektóre z najczęstszych limitów Slacka AI.

Brak kontekstu: AI Slack dostarcza podsumowania i podsumowania z wątków i kanałów Slack. Nie można uzyskać aktualizacji dyskusji w zintegrowanych aplikacjach

🚫 Cena: Funkcja Slack AI jest dostępna za maksymalnie 10 USD za użytkownika w płatnych planach, co może być kosztowne dla dużych Teams

Nieprecyzyjne podsumowania: Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że podsumowania Slack AI nie zawierają istotnych informacji i mogą być długie

ClickUp: Alternatywa dla Slacka oparta na AI ClickUp to wszechstronny obszar roboczy do automatyzacji cyklu pracy, zarządzania projektami, komunikacji zespołowej, zarządzania zadaniami i śledzenia wydajności, aby pomóc zespołowi pracować mądrzej.

Teraz z ClickUp AI -lub ClickUp Brain - platforma podnosi poprzeczkę.

Ta funkcja oparta na AI działa jak inteligentny asystent, łącząc zadania, dokumenty i członków zespołu w ramach jednej platformy, aby zapewnić płynne działanie.

uzyskaj natychmiastowy wgląd w zadania, dokumenty i zawartość dzięki ClickUp Brain_

Zobaczmy, jak ClickUp Brain pomaga usprawnić komunikację w zespole i zarządzanie projektami.

Zaawansowana automatyzacja cyklu pracy i komunikacja w zespole

To, co naprawdę wyróżnia ClickUp Brain, to jego zdolność do łączenia zarządzanie projektami ze współpracą opartą na AI .

Generuje podsumowania statusu, dostarcza aktualizacje postępów, a nawet udostępnia codzienne aktualizacje standup bez konieczności przeglądania niekończących się e-maili lub wiadomości. Wystarczy zadać pytanie o status projektu i bum - otrzymujesz natychmiastowe, jasne odpowiedzi, które ograniczają nieporozumienia i utrzymują wszystkich na tej samej stronie.

Brzmi nieźle, prawda? Ta funkcja znacznie zmniejsza wysiłek ręczny i pomaga Teams pozostać w zgodzie. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej!

ClickUp umożliwia wykorzystanie AI do automatycznego generowania agend spotkań w oparciu o bieżące projekty i zadania. Zgadza się! ClickUp Brain pozwala ci chodzić na spotkania przygotowanym. Koniec z zastanawianiem się w ostatniej chwili, co omówić!

Po spotkaniu ClickUp Brain podsumowuje dyskusje i nakreśla elementy działań, upewniając się, że wszyscy rozumieją swoje obowiązki.

Użyj ClickUp Brain, aby wygenerować zwięzłe podsumowanie postępów w realizacji zadania w określonym czasie

Większa niestandardowość i elastyczność

ClickUp Brain to wszechstronne narzędzie do zaawansowanej automatyzacji cyklu pracy. Umożliwia zespołom automatyzację powtarzalnych zadań, upraszczając codzienne operacje i pozwalając członkom zespołu skupić się na tym, co naprawdę ważne - tworzeniu wartości.

Możesz wygenerować niestandardowy cykl pracy z wyzwalaczami i akcjami za pomocą Automatyzacja ClickUp . Po prostu powiedz ClickUp Brain, co chcesz zautomatyzować, a on ustawi proces za Ciebie.

Powiedzmy, że musisz pracować nad nową kampanią marketingową. Oto jak może wyglądać niestandardowy cykl pracy z ClickUp AI:

🎯 Wyzwalacz: Przydziel zadanie "Badania rynku" członkowi zespołu

⚙️ Akcja: Powiadomienie osoby przypisanej i ustawienie terminu w oparciu o oś czasu kampanii

Wyzwalacz: Zakończone zadanie "Badania rynku"

Działanie: Automatycznie przypisz zadanie "Data powstania zawartości" do kolejnego członka zespołu i powiadom go o tym

🎯 Wyzwalacz: Prześlij ostateczną wersję "Zawartości"

Działanie: Powiadom zespół projektowy o utworzeniu reklam i zaktualizuj status projektu do "W trakcie realizacji"

ClickUp Brain może również pomóc w ustawieniu automatycznych przypomnień o terminach, zadaniach, a nawet kamieniach milowych projektu. W ten sposób nie przegapisz kluczowych aktualizacji lub blokad, które mogłyby wykoleić Twój postęp.

Możesz także tworzyć inteligentne szablony powstania zadań w oparciu o rodzaj projektu, nad którym pracujesz.

Automatyzacja i niestandardowe aktualizacje projektów w ClickUp w celu usprawnienia powtarzalnych zadań

Co więcej, ClickUp Brain dostarcza głębszy wgląd w dane, który pomaga zrozumieć wzorce wydajności Twojego zespołu. Umożliwia to dostosowanie obciążeń pracą i priorytetów w czasie rzeczywistym, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie i pracują wydajnie.

Ujednolicone zarządzanie projektami i współpraca oparta na AI

Dawno minęły czasy żonglowania wieloma aplikacjami do zarządzania projektami. Funkcje zarządzania projektami ClickUp AI sprawiają, że śledzenie zadań i monitorowanie postępów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Możesz bez wysiłku tworzyć, przydzielać i zarządzać zadaniami w jednej scentralizowanej lokalizacji. ClickUp Brain analizuje zadania i zapewnia przejrzysty przegląd tego, co jest pilne, co może poczekać, a co jest na dobrej drodze. Ta przejrzystość pozwala skierować wysiłki na obszary wymagające natychmiastowej uwagi, znacznie zwiększając wydajność.

Dodatkowo, ClickUp Brain minimalizuje potrzebę ciągłych aktualizacji i komunikacji w obie strony w zakresie statusów projektów. Zapewnia natychmiastowe aktualizacje projektów i przypomnienia, kiedy nadszedł czas, aby sprawdzić określone zadania.

W rezultacie Twój zespół spędza mniej czasu na dyskusjach o tym, co należy zrobić, a więcej na faktycznym zakończeniu zadań.

Komunikacja Teams w czasie rzeczywistym Powodzenie komunikacji w zespole jest wszystkim, jeśli chodzi o powodzenie projektów. Z

ClickUp Chat , możesz bez wysiłku skonsolidować całą komunikację swojego zespołu w jednej scentralizowanej przestrzeni.

Pożegnaj się z chaosem związanym z żonglowaniem e-mailami, aplikacjami do przesyłania wiadomości i narzędziami do zarządzania projektami! ClickUp Chat pozwala łatwo połączyć czaty z zadaniami, załączać pliki i nie tylko, umożliwiając zespołowi komunikację w kontekście projektów i zadań.

Natychmiastowy dostęp do ważnych tematów i elementów akcji dzięki ClickUp Chat i AI CatchUp

Ponadto funkcja @ wzmianki umożliwia oznaczanie konkretnych członków zespołu, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco z aktualizacjami i zmianami. Dzięki temu dyskusje są uporządkowane.

funkcja *AI Task Creation pozwala również zamieniać wiadomości w zadania za pomocą jednego kliknięcia, automatycznie generując nazwy i opisy zadań połączone z odpowiednimi kontekstami czatu. A jeśli chcesz zbadać połączenia, Relationships pomogą ci łatwo znaleźć powiązane zadania, dokumenty lub czaty pomocy połączone z wyświetlaną wiadomością.

ClickUp jest również dostawcą łatwych w użyciu funkcji szablony komunikacji które można niestandardowo dostosować do różnych scenariuszy. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz agendy spotkań, aktualizacje statusu, czy briefy projektów, szablony te oszczędzają czas i zapewniają spójną komunikację.

ClickUp Clip dla komunikacji wizualnej

Czasami słowa nie wystarczą, aby przekazać to, co masz na myśli, a ClickUp to rozumie.

Dzięki ClickUp Clip możesz nagrać swój ekran i udostępniać go swojemu zespołowi, ułatwiając wyjaśnianie wątpliwości lub dostarczanie aktualnych informacji o statusach projektów.

Zamiast pisać długie wyjaśnienia lub prowadzić rozmowy wideo, możesz utworzyć ClickUp Clip i udostępniać go jako publiczne połączenie. Oszczędza to czas i zapewnia jasność przekazu. Ponadto, możesz łatwo uzyskać dostęp do klipu, jeśli chcesz wrócić do poprzedniego wyjaśnienia.

Użyj ClickUp Brain, aby uzyskać odpowiedzi z transkrypcji klipu

ClickUp Clip to nie tylko nagrywanie. Są one dostarczane z dodatkowym bonusem w postaci transkrypcji!

ClickUp Brain może transkrybować klipy, zakończone znacznikami czasu i kluczowymi fragmentami. Oznacza to, że jeśli ktoś przegapi klip lub będzie chciał wrócić do szczegółów, może szybko uzyskać dostęp do transkrypcji, którą można przekształcić w podsumowania lub listy rzeczy do zrobienia.

Integracja ze Slack dla lepszej współpracy

Kto powiedział, że trzeba przeskakiwać między platformami, aby utrzymać połączenie w zespole? Integracja ClickUp ze Slackiem centralizuje komunikację i zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie.

zintegruj funkcje ClickUp i Slack, aby usprawnić przepływ pracy_

Twórz zadania bezpośrednio ze Slacka, wpisując '/ClickUp new' w dowolnym kanale. Twoje zadanie zostanie dodane do ClickUpspace bez konieczności przełączania aplikacji.

Jeśli członek zespołu udostępni link do zadania w Slack, automatycznie wypełni on ClickUp wszystkimi niezbędnymi szczegółami. Ponadto zarządzanie zadaniami jest proste, z przyjaznym dla użytkownika menu rozwijanym, które pozwala bez wysiłku ustawić terminy, priorytety i statusy.

A co najlepsze? Otrzymasz powiadomienia w czasie rzeczywistym w Slack za każdym razem, gdy zostanie utworzone nowe zadanie lub ktoś skomentuje zadanie w ClickUp. W ten sposób zawsze będziesz na bieżąco i nie przegapisz żadnych ważnych informacji, usprawniając swój cykl pracy i utrzymując wszystkich w zgodzie!

➡️ Czytaj więcej: ClickUp vs. Slack: Które narzędzie do komunikacji w Teams jest najlepsze?

Odblokuj nowy poziom współpracy w zespole dzięki ClickUp

Slack AI to dobre narzędzie do usprawnienia komunikacji i współpracy.

Jego konfigurowalne powiadomienia i inteligentne funkcje wyszukiwania ułatwiają zespołom pozostanie w synchronizacji i dostęp do potrzebnych informacji bez żadnych kłopotów. Mamy nadzieję, że ten artykuł okazał się pomocny w jak najlepszym wykorzystaniu tego wszechstronnego narzędzia!

Jeśli jednak myślisz o porzuceniu Slacka i zintegrowaniu Slacka z bardziej wszechstronnymi narzędziami AI, które wykraczają poza zwykły czat, ClickUp jest warty wypróbowania. Płynnie łączy on zarządzanie projektami z narzędziami komunikacyjnymi, dzięki czemu nie będziesz musiał przełączać się między wieloma platformami.

Dzięki ClickUp możesz zarządzać zadaniami, współpracować ze swoim zespołem i utrzymywać wszystko zorganizowane w jednym miejscu. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby zmienić sposób współpracy!