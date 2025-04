Rodzaje agentów AI zwiększających wydajność Businessu

Czy wiesz, że 34% instytucji finansowych korzysta już z agentów AI, takich jak chatboty, wirtualni asystenci i systemy rekomendacji, aby poprawić jakość obsługi klienta?

Biorąc pod uwagę, że firmy z różnych branż wkraczają na drogę AI, jasne jest, że agenci AI pozostaną na rynku.

W tym artykule omówimy różne rodzaje agentów AI, które mogą przenieść Twój biznes na wyższy poziom - szybciej, mądrzej i wydajniej.

Zrozumienie agentów AI

Agenci AI to zaawansowane systemy cyfrowe, które działają autonomicznie, wykonując zadania w imieniu użytkowników lub innych systemów.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do automatyzacji lub chatbotów, agenci AI wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i uczenie maszynowe (ML), aby uczyć się na podstawie zachowań użytkowników. Ich autonomia pozwala im

Samodzielne podejmowanie decyzji poprzez analizę danych w czasie rzeczywistym

Dostosowywać się do zmieniających się środowisk bez konieczności ręcznych aktualizacji

Uczenie się na podstawie wcześniejszych interakcji w celu poprawy wydajności w czasie

Zarządzać tysiącami zadań jednocześnie bez uszczerbku dla szybkości lub jakości

Na przykład, oldschoolowa aplikacja pogodowa może wyświetlać statyczne prognozy dla mierzonego regionu. Z kolei agent pogodowy oparty na AI analizuje preferencje użytkownika w celu dostarczania spersonalizowanych alertów lub planowania aktywności na świeżym powietrzu w oparciu o prognozy.

**Jak agenci AI pełnią funkcję w ramach sztucznej inteligencji?

Agenci AI działają poprzez połączenie kluczowych komponentów:

Percepcja: Czujniki, kamery lub dane wejściowe pomagają im zbierać informacje o ich środowisku

Czujniki, kamery lub dane wejściowe pomagają im zbierać informacje o ich środowisku Rozumowanie: Analizują uzyskane dane za pomocą algorytmów, aby podejmować świadome decyzje

Analizują uzyskane dane za pomocą algorytmów, aby podejmować świadome decyzje Działanie: W oparciu o swoje rozumowanie wykonują zadania - wysyłają alerty, zakończone zadania, a nawet współpracują z innymi agentami

W oparciu o swoje rozumowanie wykonują zadania - wysyłają alerty, zakończone zadania, a nawet współpracują z innymi agentami Uczenie się: Nieustannie uczą się na podstawie danych wejściowych i informacji zwrotnych, aby dostosowywać się i podejmować lepsze decyzje

🧠 Ciekawostka: Agenci AI przewyższają GenAI w wydajności Enterprise poprzez bezpieczną obsługę złożonych zadań na dużą skalę.

Zalety agentów AI AI w miejscu pracy na nowo definiuje nasz sposób interakcji z technologią. Oto, w jaki sposób ułatwiają życie i usprawniają pracę:

Automatyzacja zadań: Upraszczają złożone cykle pracy, zmniejszając zaangażowanie człowieka i osiągając cele szybko i efektywnie kosztowo

Upraszczają złożone cykle pracy, zmniejszając zaangażowanie człowieka i osiągając cele szybko i efektywnie kosztowo Zwiększanie wydajności: Wspieranie współpracy między wyspecjalizowanymi agentami, usprawnianie procesów uczenia się i udoskonalanie wyników

Wspieranie współpracy między wyspecjalizowanymi agentami, usprawnianie procesów uczenia się i udoskonalanie wyników Poprawa jakości odpowiedzi: Dostarczanie dokładnych, spersonalizowanych i kompleksowych odpowiedzi, co wynika z lepszych doświadczeń klientów

Dostarczanie dokładnych, spersonalizowanych i kompleksowych odpowiedzi, co wynika z lepszych doświadczeń klientów Skalowanie bez wysiłku: Zarządzanie dużymi obciążeniami pracą z łatwością, zapewniając stałą wydajność w dowolnej skali

Zarządzanie dużymi obciążeniami pracą z łatwością, zapewniając stałą wydajność w dowolnej skali Autonomiczne działanie: Zwiększenie wydajności poprzez niezależną obsługę zadań, uwalniając zasoby ludzkie na bardziej strategiczne priorytety

Przeczytaj również: Sztuczna inteligencja: Statystyki AI i przyszłość AI

Typy Agentów AI

Agenci AI są podzieleni na kategorie w oparciu o ich zdolność do podejmowania decyzji i sposób interakcji z otoczeniem. Ich zakres obejmuje zarówno proste systemy reaktywne reagujące na natychmiastowe bodźce, jak i złożone modele zdolne do uczenia się i adaptacji.

Przyjrzyjmy się bliżej różnym typom agentów AI:

1. Prości agenci odruchowi

Prosty agent refleksyjny reaguje bezpośrednio na bodźce w swoim środowisku przy użyciu predefiniowanych reguł. Działają w modelu "warunek-akcja" - jeśli określony warunek zostanie spełniony, wykonują odpowiednią akcję. Agenci ci są idealni dla środowisk ze stabilnymi regułami i prostymi działaniami.

Agentom brakuje pamięci lub rozumowania, więc ich proces decyzyjny jest całkowicie reaktywny. Nie planują przyszłych stanów, przez co nie nadają się do zrobienia zadań wymagających długoterminowej strategii lub zdolności adaptacyjnych.

Kluczowe komponenty

Czujniki: zbierają dane z otoczenia

zbierają dane z otoczenia Reguły warunku-działania: Predefiniowane instrukcje "jeśli-to" do kierowania działaniami

Predefiniowane instrukcje "jeśli-to" do kierowania działaniami Aktuatory: Wykonują działania w oparciu o reguły wyzwalane przez wykrywane dane

Przykład: Termostat jest klasycznym przykładem prostego agenta refleksyjnego. Jeśli temperatura spadnie poniżej ustawionego progu, aktywuje system ogrzewania.

Zalety

Łatwy do zaprojektowania i wdrożenia

Reaguje w czasie rzeczywistym na zmiany środowiskowe

Niezawodność w stabilnych środowiskach z dokładnymi czujnikami

2. Agenty refleksyjne oparte na modelach

Agenty oparte na modelach ulepszają prostych agentów refleksyjnych, utrzymując wewnętrzny model swojego środowiska. Model ten pomaga im zrozumieć, w jaki sposób ich działania wpływają na środowisko, umożliwiając im radzenie sobie z bardziej złożonymi scenariuszami.

Chociaż agenci ci nadal opierają się na predefiniowanych regułach, wewnętrzny model zapewnia kontekst, dzięki czemu ich reakcje są bardziej adaptacyjne. Ich możliwości planowania są jednak ograniczone do celów krótkoterminowych.

Kluczowe komponenty

Model wewnętrzny: Zrozumienie świata przez agenta, uchwycenie powiązań przyczynowo-skutkowych

Zrozumienie świata przez agenta, uchwycenie powiązań przyczynowo-skutkowych Śledzenie stanu: Bieżący i poprzedni stan środowiska w oparciu o historię czujników

Bieżący i poprzedni stan środowiska w oparciu o historię czujników Czujniki i siłowniki: Podobne do prostych agentów refleksyjnych, ale ich działania są oparte na modelu wewnętrznym

Przykład: Odkurzacz robot jest agentem opartym na modelu. Tworzy on mapę układu pomieszczenia i dostosowuje ruchy, aby omijać przeszkody podczas efektywnego sprzątania.

Zalety

Obsługuje częściowo obserwowalne środowiska

Dostosowuje się do zmian środowiskowych poprzez aktualizacje modelu wewnętrznego

Podejmuje bardziej świadome decyzje niż zwykli agenci odruchowi

3. Agenci bazujący na celach

Agenci bazujący na celach dążą do osiągnięcia konkretnych celów wykraczających poza reagowanie na otoczenie. Rozważają swój obecny stan i pożądany cel, oceniając potencjalne działania, aby określić najlepszą ścieżkę naprzód.

Aby osiągnąć swoje cele, agenci opierają się zarówno na podejmowaniu decyzji, jak i planowaniu. Są to Narzędzia AI do podejmowania decyzji oceniają potencjalne działania w oparciu o środowisko i cele, biorąc pod uwagę koszty, korzyści i ryzyko.

Planowanie obejmuje tworzenie mapy kroków, dzielenie celów na mniejsze podcele i dostosowywanie planu w razie potrzeby. Łącznie procesy te umożliwiają agentom proaktywne radzenie sobie z wyzwaniami i śledzenie ich długoterminowych celów.

Kluczowe elementy

Cele: Określenie pożądanych wyników lub stanów

Określenie pożądanych wyników lub stanów Algorytmy wyszukiwania i planowania: Oceniają możliwe działania i sekwencje, aby osiągnąć cel

Oceniają możliwe działania i sekwencje, aby osiągnąć cel Reprezentacja stanu: Ocena, czy potencjalne przyszłe stany przybliżają lub oddalają agenta od celu

Ocena, czy potencjalne przyszłe stany przybliżają lub oddalają agenta od celu Działanie: kroki podejmowane przez agenta w celu osiągnięcia celów

przykład: Roboty magazynowe są doskonałym przykładem agentów opartych na celach. Ich celem jest wydajne pobieranie i transportowanie elementów w magazynie. Korzystając z algorytmów planowania, poruszają się po korytarzach, unikają przeszkód i optymalizują trasy, aby szybko i dokładnie zakończyć zadania.

Zalety

Wydajność w osiąganiu określonych celów

Obsługuje złożone zadania przy użyciu algorytmów wyszukiwania

Integruje się z innymi Technikami AI dla zaawansowanych możliwości

4. Agenci użytkowi

Agenty oparte na użyteczności idą o krok dalej w podejmowaniu decyzji, biorąc pod uwagę cele i pożądalność wyników. Oceniają opcje i wybierają działania, które maksymalizują funkcję użyteczności, która mierzy pożądalność wyników.

Agenci ci wyróżniają się w równoważeniu wyników krótkoterminowych i długoterminowych. Ich plan obejmuje porównanie potencjalnych działań i wybór tego, które oferuje najwyższą użyteczność, co czyni je wszechstronnymi w zadaniach wymagających optymalizacji i zdolności adaptacyjnych.

Hipoteza oczekiwanej użyteczności to prosty sposób na wyjaśnienie, w jaki sposób agenty oparte na użyteczności podejmują decyzje w niepewnych sytuacjach. Stwierdza ona, że agent powinien wybierać działania, które maksymalizują oczekiwaną użyteczność, biorąc pod uwagę zarówno prawdopodobieństwo powodzenia, jak i pożądalność wyników. Podejście to czyni agentów opartych na użyteczności szczególnie skutecznymi w złożonych scenariuszach, w których konieczne są kompromisy.

Kluczowe komponenty

Funkcja użyteczności: Funkcja matematyczna, która mierzy zadowolenie agenta z różnych wyników

Funkcja matematyczna, która mierzy zadowolenie agenta z różnych wyników Preferencje: priorytety i kompromisy agenta

priorytety i kompromisy agenta Algorytmy podejmowania decyzji: Działania mające na celu maksymalizację użyteczności

Przykład: Agent oparty na użyteczności jest wykorzystywany w systemach doradztwa finansowego opartych na AI, takich jak robo-doradcy. Analizuje on cele finansowe użytkownika, jego tolerancję na ryzyko i bieżące trendy rynkowe, aby rekomendować optymalne strategie inwestycyjne przy minimalnym ryzyku.

Zalety

Elastyczność w niepewnych warunkach

Zdolność do obsługi wielu celów jednocześnie

Adaptacja do zmieniających się priorytetów i warunków

5. Agenci uczący się

Agenci uczący się dostosowują się i poprawiają swoją wydajność w czasie, ucząc się na podstawie swojego środowiska, doświadczeń i interakcji. Zaczynają od minimalnej wiedzy i udoskonalają swoje zachowanie w miarę gromadzenia większej ilości danych.

Agenci AI wykorzystują informacje zwrotne do udoskonalania swoich modeli i przewidywań, umożliwiając podejmowanie bardziej świadomych decyzji, a z czasem bardziej efektywne planowanie.

Uczenie maszynowe jest sercem tych inteligentnych agentów, umożliwiając im identyfikowanie wzorców, przewidywanie i udoskonalanie swoich działań. Techniki takie jak uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane i uczenie ze wzmocnieniem pozwalają tym agentom skutecznie dostosowywać się do nowych wyzwań i środowisk.

Kluczowe komponenty

Element uczenia się: Koncentruje się na poprawie wydajności agenta w oparciu o nowe dane

Koncentruje się na poprawie wydajności agenta w oparciu o nowe dane Element wydajności: Wykonuje zadania przy użyciu aktualnej wiedzy agenta

Wykonuje zadania przy użyciu aktualnej wiedzy agenta Krytyk: Ocenia działania agenta i dostarcza informacje zwrotne

Ocenia działania agenta i dostarcza informacje zwrotne Generator problemów: Sugeruje działania eksploracyjne w celu poprawy uczenia się

Przykład: Chatbot AI, który poprawia się poprzez interakcje z użytkownikiem, jest agentem uczącym się. Jego odpowiedzi mogą być początkowo ograniczone, ale uczy się na podstawie danych wprowadzanych przez użytkownika, aby z czasem udzielać dokładniejszych i bardziej pomocnych odpowiedzi.

Zalety

Ulepsza się w sposób ciągły wraz z upływem czasu

Dostosowuje się do nowych środowisk i wyzwań

Zmniejsza potrzebę ręcznych aktualizacji i programowania

Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w zarządzaniu operacjami (przypadki użycia i narzędzia)

Podstawowe koncepcje w agentach AI

Teraz, gdy znasz już różne typy agentów AI, poznajmy kilka krytycznych Glosariusze AI i podstawowe idee, które sprawiają, że działają.

Metody heurystyczne w agentach AI

**Heurystyki są technikami rozwiązywania problemów lub "praktycznymi zasadami", które pomagają agentom AI szybko znaleźć przybliżone rozwiązania. Zamiast wyczerpująco analizować każdą możliwość, agenci polegają na heurystykach, aby zidentyfikować najbardziej obiecujące ścieżki, zmniejszając złożoność obliczeniową i przestrzeń wyszukiwania.

Takie podejście jest korzystne w scenariuszach, w których czas i zasoby są ograniczone. Funkcje heurystyczne są niezbędne w sztucznej inteligencji, pomagając systemom AI rozwiązywać problemy, podejmować decyzje i skutecznie optymalizować procesy. Oto jak one działają:

Prowadzenie algorytmów wyszukiwania: Heurystyki pomagają algorytmom takim jak A* skupić się na opłacalnych ścieżkach, unikając niepotrzebnej eksploracji

Heurystyki pomagają algorytmom takim jak A* skupić się na opłacalnych ścieżkach, unikając niepotrzebnej eksploracji Przyspieszają rozwiązywanie problemów: Szybko oceniają opcje, umożliwiając wydajne rozwiązania w złożonych przestrzeniach

Szybko oceniają opcje, umożliwiając wydajne rozwiązania w złożonych przestrzeniach Ulepszanie decyzji: Heurystyki pomagają AI w zadaniach takich jak rozgrywka i planowanie tras, szacując wyniki i wybierając optymalne działania

Heurystyki pomagają AI w zadaniach takich jak rozgrywka i planowanie tras, szacując wyniki i wybierając optymalne działania Przybliżanie wartości: Szacują bliskość celów lub użyteczność, upraszczając nawigację w trudnych scenariuszach

Szacują bliskość celów lub użyteczność, upraszczając nawigację w trudnych scenariuszach Optymalizacja wydajności: Ulepszają algorytmy, takie jak wyszukiwanie genetyczne, znajdowanie ścieżek i NLP, zwiększając wydajność i dokładność

Przykład: W aplikacji nawigacyjnej agent AI może użyć heurystyki, aby zasugerować najszybszą trasę, nadając priorytet głównym drogom i unikając ruchu, nawet jeśli oznacza to, że nie wybierze najbardziej bezpośredniej ścieżki.

Algorytmy wyszukiwania i strategia w agentach AI

**W AI, algorytmy wyszukiwania są technikami obliczeniowymi używanymi przez agentów do systematycznego eksplorowania przestrzeni problemowej w celu zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania. Algorytmy te działają poprzez ocenę możliwych stanów i działań, dążąc do osiągnięcia określonego celu.

Są one podzielone na dwie główne kategorie:

Szukanie bez informacji: Obejmuje metody takie jak przeszukiwanie wszerz (BFS) i w głąb (DFS), które działają bez dodatkowych informacji o celu

Obejmuje metody takie jak przeszukiwanie wszerz (BFS) i w głąb (DFS), które działają bez dodatkowych informacji o celu Wyszukiwanie z wykorzystaniem informacji: Wykorzystuje heurystykę do kierowania wyszukiwaniem, jak widać w algorytmach takich jak A* i wyszukiwanie zachłanne

**Strategia w algorytmach wyszukiwania zależy od tego, w jaki sposób agent AI wybiera najbardziej odpowiednią metodę w zależności od charakterystyki problemu i wymagań dotyczących wydajności:

DFS może być wybrany dla scenariuszy, w których szybkie znalezienie rozwiązania jest bardziej krytyczne niż znalezienie optymalnego rozwiązania

A* jest idealna dla problemów wymagających najmniejszego kosztu lub najkrótszego czasu na osiągnięcie optymalnego rozwiązania

Algorytmy wyszukiwania umożliwiają agentom

Poruszanie się w złożonych środowiskach, takich jak roboty w magazynach

Rozwiązywać zagadki, jak ma to miejsce w grach AI

Optymalizować cykle pracy, takie jak przydzielanie zadań w oprogramowaniu do zarządzania projektami

🔎 **Czy wiesz, że w 2023 roku prawie 70% konsumentów wykazało odsetki w korzystaniu z AI do rezerwacji lotów, 65% do hoteli i 50-60% do zakupów podstawowych, takich jak leki, ubrania i elektronika.

Rola symulacji i teorii gier w agentach AI

Jeśli chodzi o tworzenie inteligentnych agentów AI, dwa krytyczne narzędzia - symulacja i teoria gier - odgrywają główną rolę w kształtowaniu ich skuteczności.

Symulacja tworzy wirtualny poligon doświadczalny, na którym agenci AI mogą ćwiczyć, uczyć się i dostosowywać bez rzeczywistego ryzyka, co czyni ją nieocenioną w scenariuszach takich jak autonomiczne pojazdy czy robotyka.

Z kolei teoria gier polega na zrozumieniu, w jaki sposób podejmowane są decyzje, gdy zaangażowanych jest wielu graczy (lub agentów) . To tak, jakby uczyć AI gry w szachy - nie tylko do zrobienia ruchów, ale także do przewidywania, co zrobi przeciwnik i odpowiedniego dostosowania swojej strategii.

Razem, narzędzia te umożliwiają agentom AI testowanie swoich możliwości i przewidywanie działań innych, czyniąc ich mądrzejszymi i bardziej elastycznymi.

Ponadto agenci AI wykorzystują symulacje do testowania różnych wyników i teorii gier, aby wybrać najlepsze działanie, gdy zaangażowani są inni gracze.

przykład: **Trenowanie samojezdnych samochodów obejmuje symulację warunków drogowych przy jednoczesnym zastosowaniu teorii gier do negocjowania pierwszeństwa przejazdu z innymi pojazdami na skrzyżowaniach. Dzięki temu agenci AI są w stanie radzić sobie ze złożonymi wyzwaniami w świecie rzeczywistym.

Usprawnianie podejmowania decyzji dzięki ClickUp Brain ClickUp to wszechstronna platforma wydajności zaprojektowana, aby pomóc Teams pozostać zorganizowanym i pracować wydajnie. Jej narzędzia do zarządzania zadaniami, śledzenia celów i współpracy nad dokumentami centralizują całą pracę w jednym miejscu.

Agenci AI zmieniają sposób, w jaki Teams podchodzą do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, oferując inteligentniejsze i szybsze sposoby zarządzania zadaniami. ClickUp Brain opiera się na tej innowacji, płynnie integrując się z Twoimi cyklami pracy.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz plany projektów, piszesz szkice postów na blogu, podsumowujesz aktualizacje, czy też przeszukujesz wiele narzędzi i dokumentów, Brain pomoże Ci być na bieżąco.

Pozwól ClickUp Brain generować zawartość i podpowiedzieć mądrzejsze decyzje

Sprawdźmy, jak ClickUp Brain może zmienić sposób, w jaki pracujesz:

Scentralizowany dostęp do wiedzy: Uzyskaj dostęp do określonych danych w zewnętrznych aplikacjach, takich jak Arkusze Google lub GitHub oraz wewnętrznych Dokumentach i Zadaniach

Uzyskaj dostęp do określonych danych w zewnętrznych aplikacjach, takich jak Arkusze Google lub GitHub oraz wewnętrznych Dokumentach i Zadaniach Podsumowania w czasie rzeczywistym: Podsumuj zawartość Dokumentów, komentarzy do zadań i skrzynki odbiorczej, aby uzyskać jasność co do czynników blokujących, ryzyka i priorytetów

Łatwe podsumowanie aktywności zadania w określonych ramach czasowych przy użyciu ClickUp Brain

Spostrzeżenia specyficzne dla roli: Generuj odpowiednią i konkretną zawartość, taką jak plany projektów, propozycje lub komunikacja z niestandardowymi klientami za pomocą Workspace Q&A

Generowanie szybkich aktualizacji wypunktowanych i dowolnych informacji specyficznych dla roli za pomocą ClickUp Brain

Optymalizacja cyklu pracy: Ustawienie wyzwalaczy, akcji i warunków przy użyciu języka naturalnego za pomocą Automatyzacja ClickUp w Brain, upraszczając powtarzalne zadania i złożone procesy

Tworzenie niestandardowych reguł przy użyciu ClickUp Brain w automatyzacji

Najlepsze jest to, że funkcje wyszukiwania oparte na AI nie tylko znajdują informacje - interpretują je również w kontekście Twoich celów strategicznych, dzięki czemu są one bardziej trafne i przydatne.

Przykład: Poproś ClickUp Brain o zidentyfikowanie potencjalnych klientów z Arkusza Google lub znalezienie commitów połączonych z zadaniem GitHub, oszczędzając czas i zwiększając precyzję Twoich wysiłków związanych z planowaniem.

Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do automatyzacji zadań

Agenci AI w rzeczywistych aplikacjach

Agenci AI wykorzystują modele oparte na agentach (ABM) do symulacji rzeczywistych środowisk i procesów decyzyjnych.

**ABM to symulacje obliczeniowe wykorzystywane do badania złożonych systemów poprzez modelowanie interakcji autonomicznych agentów. Pozwalają one badaczom odkrywać, w jaki sposób indywidualne zachowania prowadzą do wyłaniających się wzorców lub wyników w systemie.

Agenci AI ulepszają ABM, symulując zachowanie za pomocą algorytmów, takich jak uczenie się ze wzmocnieniem, umożliwiając realistyczne procesy decyzyjne.

Przyjrzyjmy się kilku Przypadki użycia AI i jak te czynniki są stosowane w różnych dziedzinach wraz ze studiami przypadków, aby zilustrować ich transformacyjny wpływ.

aBM często służą jako podstawa systemów wieloagentowych (MAS), w których wielu agentów AI wchodzi w interakcje i współpracuje w celu zrobienia wspólnych celów.

1. Gen chatbota opartego na AI w AirAsia

przez ZDNet AirAsia, światowy lider wśród tanich linii lotniczych, stanął w obliczu wyzwań związanych z zapewnieniem szybkiego i dokładnego dostępu do informacji operacyjnych dla swojego personelu naziemnego.

Aby temu zaradzić, linia lotnicza wdrożyła chatbota generującego AI przy użyciu YellowG's LLM architektura, dostawca pomocy 24/7, płynna integracja i skalowalność.

Impact

80% dokładność w rozwiązywaniu zapytań

42 tys. zapytań obsłużonych w pierwszej fazie

ponad 30 tysięcy użytkowników na całym świecie

przetworzono ponad 400 tys. wiadomości

2. Inteligentna sieć logistyczna Alibaba

przez Alizila Alibaba to globalny gigant eCommerce rewolucjonizujący handel detaliczny i logistykę online. Aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów na całym świecie, firma potrzebowała systemu do optymalizacji tras wysyłkowych, usprawnienia obsługi paczek i obniżenia kosztów.

Alibaba opracowała Cainiao to inteligentna sieć logistyczna oparta na dużych zbiorach danych i sztucznej inteligencji, która optymalizuje trasy wysyłkowe w celu szybszych i bardziej opłacalnych dostaw. Pomaga również Alibaba płynnie zarządzać transakcjami transgranicznymi, zapewniając płynność operacji globalnych.

Impact

Krótszy czas dostawy i większa satysfakcja niestandardowych klientów

Obniżone koszty operacyjne i zwiększona rentowność

Dostawca ekologicznych rozwiązań i zmniejszony ślad węglowy

3. Wynik zatrudnienia w PepsiCo

PepsiCo, globalny potentat w branży żywności i napojów, miał trudności z usprawnieniem procesu rekrutacji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego standardu oceny kandydatów. Firma potrzebowała rozwiązania, które pozwoliłoby skutecznie filtrować kandydatów, identyfikować odpowiednie umiejętności i zapewniać dopasowanie kulturowe.

PepsiCo wdrożyło Hired Score , narzędzie do pozyskiwania talentów oparte na AI, w celu przekształcenia procesu rekrutacji.

Funkcja "Spotlight Screening" szereguje kandydatów na podstawie ich dopasowania do wymagań stanowiska. Ponadto "Fetch" skanuje bazy danych, takie jak system śledzenia kandydatów (ATS) i wewnętrzne rekordy pracowników w celu filtrowania kandydatów.

Impact

Skrócenie czasu rekrutacji dzięki automatyzacji wstępnego procesu selekcji

Lepsze dopasowanie kandydatów do roli dzięki analizie predykcyjnej

Umożliwienie zespołom HR skupienia się na strategicznych inicjatywach dzięki ograniczeniu ręcznych wysiłków związanych z selekcją

👀 Bonus: Sprawdź Podcasty AI aby dowiedzieć się więcej o sztucznej inteligencji we własnym tempie.

Zmień wydajność swojego biznesu dzięki ClickUp

Agenci AI to krok naprzód w dziedzinie sztucznej inteligencji. Łączą w sobie inteligencję, elastyczność i skalowalność, aby zrewolucjonizować zarządzanie zadaniami i podejmowanie decyzji w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Od prostych systemów refleksyjnych do adaptacyjnych agentów uczących się, agenci AI obejmują szerokie spektrum możliwości. Każdy typ ma unikalne zalety, od automatyzacji podstawowych zadań po optymalizację złożonych wyników.

Dzięki ClickUp możesz wykorzystać ten potencjał, zwiększając wydajność poprzez wykorzystanie AI do automatyzacji cykli pracy, podejmowania decyzji opartych na danych i usprawniania operacji w całej organizacji. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!