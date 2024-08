20 podcastów o sztucznej inteligencji, aby dowiedzieć się więcej o sztucznej inteligencji

AI jest na każdym kroku, począwszy od automatyzacji zadań w Twoim oprogramowanie do zarządzania projektami do inteligentnych asystentów pisania, które ułatwiają dane powstania zawartości. Istnieje również technologia, która sprawia, że kodowanie i tworzenie oprogramowania jest płynne i łatwe Narzędzia AI do przetwarzania płatności dla pracowników.

Ponieważ technologia staje się coraz lepsza, musimy dostosować się i nauczyć, jak wykorzystać te narzędzia, aby usprawnić nasz Business. Ale zastanowienie się, jak to zrobić w morzu narzędzi AI, może być trudne. 🤔

Właśnie w tym mogą pomóc podcasty AI. Prowadzone przez liderów branży, dziennikarzy i entuzjastów AI, programy te zapewniają wgląd w stan AI, sposób jej działania i rzeczywiste przypadki użycia.

Ustaw czas podczas następnego spaceru, jazdy samochodem, treningu lub dnia wolnego, aby posłuchać tych podcastów AI. Dowiesz się z nich o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie AI i usłyszysz, jak innowatorzy wykorzystują sztuczną inteligencję do rozwoju swoich biznesów. ✨

20 najlepszych podcastów o AI, które zaspokoją Twoją potrzebę sztucznej inteligencji w 2024 roku

Oto 20 najlepszych podcastów o sztucznej inteligencji, których można słuchać w witrynach takich jak Spotify, Apple Podcasts i nie tylko. Dowiedz się więcej o branży, pojawiających się zmianach i najnowszych trendach w uczeniu maszynowym. 👀

Dzięki tej wiedzy wykorzystaj technologię do budowania bardziej powodzenia biznesu. Od SaaS i marketingu po rozwój oprogramowania i wydajność - istnieją niezliczone sposoby, w jakie AI może zwiększyć wydajność.

1. AI w Businessie

Emerj, firma zajmująca się badaniami nad sztuczną inteligencją, prowadzi projekt cotygodniowy podcast z funkcją założyciela i gospodarza Daniela Faggelli. Podcast AI koncentruje się na przeprowadzaniu wywiadów z liderami branży w dziedzinie robotyki, głębokiego uczenia się i nauki o danych.

Wiele odcinków koncentruje się na tym, które narzędzia AI są eksperymentalne, a które okazały się mieć wymierną wartość dla dostawców - niezależnie od tego, czy chodzi o uczenie maszynowe, naukę o danych czy praktyczne opcje AI.

Posłuchaj tego podcastu o AI, aby poznać trendy w branży i sposoby zastosowania sztucznej inteligencji w planach strategicznych. Ponadto dowiesz się, jak wykorzystać przełomowe rozwiązania AI do rozwoju swojego biznesu, niezależnie od tego, czy działasz w branży SaaS, tworzenia oprogramowania czy zarządzania produktami.

2. Podcast AI

Via Podcast AI Noah Kravitz przejmuje prowadzenie nad NVIDIA's The AI Podcast który bada wpływ AI na otaczający nas świat, koncentrując się na ludziach i ich historiach powodzenia. Obejmując sztuczną inteligencję we wszystkim, od sztuki i nauki po biznes i ekologię, podcast ten daje wszechstronny widok na to, jak przedsiębiorcy i twórcy zmian wykorzystują dziś AI.

Godne uwagi odcinki obejmują wywiady z ekspertami technologicznymi z Google, Oracle i Deloitte. Posłuchaj każdego odcinka podcastu lub zagłęb się w te, które są istotne dla Twojej branży.

Niezależnie od tego, czy jesteś dyrektorem ds. marketingu w firmie sportowej, nauczycielem na uniwersytecie, czy menedżerem logistyki szukającym sposobów wykorzystania AI w dostawach, znajdziesz odcinek podcastu AI dla siebie.

3. Eye on AI Eye on AI to dwutygodniowy podcast poświęcony sztucznej inteligencji, omawiający najnowsze trendy w informatyce i sztucznej inteligencji ogólnej (AGI). Prowadzony przez korespondenta New York Times, Craiga S. Smitha, podcast przyjmuje wyraźnie dziennikarskie podejście do umieszczania AI w kontekście świata rzeczywistego. 👁️‍🗨️

Posłuchaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób liderzy Businessu wykorzystują AI do zwiększenia wydajności , budować interaktywne konwersacje z niestandardowymi klientami i automatyzować zadania. Ponadto w kilku odcinkach omówiono egzystencjalne zagrożenie związane z AI, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, co zmiany w uczeniu maszynowym oznaczają dla Twojego biznesu i jak się do nich dostosować.

4. AI Today Podcast

Dla wielu właścicieli firm i entuzjastów technologii, AI jest niejasne. AI dzisiaj prowadzący Kathleen Walch i Ronald Schmelzer przedstawiają praktyczne aspekty AI w biznesie. Zapraszamy do zapoznania się z serią Słowniczek AI, aby uzyskać jasność co do różnych terminów AI i ich znaczenia w rzeczywistych scenariuszach.

Przeprowadzają również wywiady z ekspertami AI i naukowcami zajmującymi się danymi, aby zagłębić się w działanie sztucznej inteligencji i jej znaczenie dla biznesu, liderów myśli i firm technologicznych. Jednym z najlepszych odcinków jest rozmowa z Valerio de Stefano, ekspertem ds. sztucznej inteligencji, który omawia wpływ AI na siłę roboczą.

5. Data Skeptic

Przez Data Skeptic

Kyle Polich uruchomił podcast Podcast Data Skeptic w 2014 roku. Jego celem jest przebicie się przez szum informacyjny i przyjęcie naukowego podejścia do twierdzeń dotyczących AI. W ten sposób można dowiedzieć się, które Narzędzia AI i trendy naprawdę mają znaczenie dla Twojego biznesu.

Odcinki obejmują wszystko, od modeli uczenia się języków, przez sieci neuronowe, po przyszłość AI. Jednym z naszych ulubionych odcinków jest rozmowa z Dongho Kimem z Prowler, w której omawiają AI i podejmowanie decyzji. Jest to obowiązkowa lista dla liderów zainteresowanych skrzyżowaniem zarządzanie projektami i AI .

6. Gadające maszyny

Przez Talking Machines

Katherine Gorman i Neil Lawrence są gospodarzami Gadające maszyny to dwutygodniowy podcast, który publikuje nowe odcinki w piątki. Talking Machines to jeden z najlepszych podcastów o AI dla odsetków zainteresowanych uczeniem maszynowym. 🎙️

Chociaż podcast koncentruje się na technologii stojącej za narzędziami AI, przyjmuje również ludzkie podejście. Odcinki obejmują tematy takie jak różnorodność w AI, odpowiedzialność i kwestie pracownicze dla Businessu wykorzystującego najnowsze technologie.

7. Podcast o sztucznej inteligencji

Prowadzony przez Tony'ego Hoanga podcast Podcast o sztucznej inteligencji ma na celu humanizację AI poprzez ułatwienie jej zrozumienia. Odcinki są krótkie i słodkie, zazwyczaj poniżej 10 minut, dzięki czemu można ich słuchać nawet podczas gorączkowej codziennej pracy w firmie.

Wiele odcinków koncentruje się na najnowszych wiadomościach w społeczności technologicznej. Znajdziesz tu również krótkie omówienia takich zagadnień, jak działanie robotyki, wpływ zasad AI na twoją branżę oraz umiejętności związane z danymi, które będą potrzebne do korzystania z AI.

8. Głosy w AI

W świecie, w którym maszyny stają się coraz bardziej widoczne - powitajmy stoiska samoobsługowe i roboty sprzątające plaże - AI staje się coraz bardziej popularna Głosy w AI nadaje technologii ludzką twarz.

Prowadzący Byron Reese przeprowadza wywiady z największymi umysłami w dziedzinie AI i technologii. Od współzałożycieli startupów po ekspertów ds. bezpieczeństwa i etyków - w tym podcaście zawsze można znaleźć odsetki rozmów na popularne tematy w dzisiejszym świecie.

9. Lex Fridman Podcast

Najlepsze podcasty AI są prowadzone przez ekspertów technicznych, którzy rozumieją najnowsze zmiany w branży uczenia maszynowego. To podcast o własnym tytule jest jednym z najlepszych dzięki wiedzy Lexa Fridmana, badacza AI na MIT.

Prowadził on rozmowy z entuzjastami AI, w tym z Elonem Muskiem, Samem Harrisem, Joe Roganem i Jaronem Lanierem. Choć jest to podcast poświęcony w dużej mierze uczeniu maszynowemu, poruszane są w nim również inne tematy związane z nauką o danych, sztuczną inteligencją i innymi nowymi technologiami.

10. Podcast TWIML AI TWIML -aka This Week in Machine Learning - wydaje nowe odcinki w każdy poniedziałek i czwartek. Prowadzony przez Sama Charringtona, TWIML AI Podcast ma na celu tworzenie praktycznych spostrzeżeń z najnowszych technologii AI.

Jako kierownik projektu pokochasz odcinki, które zgłębiają sposoby wykorzystania AI do automatyzacji zadań i integracji danych, które sprawiają, że procesy są płynne. Twórcy oprogramowania mogą słuchać odcinków poświęconych modelom uczenia się języka (LLM), generatywnej sztucznej inteligencji i inżynierii programistycznej.

11. Praktyczna AI Practical AI jest prowadzony przez Chrisa Bensona i Daniela Whitenacka, którzy przeprowadzają wywiady z ekspertami AI i dostarczają rzeczywistych scenariuszy dla najnowszych technologii. Ożywione dyskusje obejmują takie tematy jak

fajne aplikacje , wektorowe bazy danych i prawne implikacje korzystania z AI.

Marketerzy będą cieszyć się odcinkami podcastów skupiającymi się na tym, jak AI może przyspieszyć produkcję zawartości i debatami na temat możliwości LLM. Entuzjaści oprogramowania mogą słuchać odcinków poświęconych kompleksowemu przetwarzaniu w chmurze i bezserwerowym procesorom graficznym.

12. Hard Fork

Via The New York TimesHard Fork to podcast New York Timesa prowadzony przez Kevina Roose'a i Caseya Newtona. Celem podcastu jest zrozumienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie AI. Potraktuj ten podcast jako źródło informacji o nowościach w dziedzinie sztucznej inteligencji i wszystkiego, co dotyczy uczenia maszynowego i nauki o danych. 🗞️

Jako kierownik ds. marketingu możesz dowiedzieć się więcej na temat interakcji wyszukiwarki Google i AI. Uzyskasz również wgląd w to, jak media społecznościowe zmieniają się wraz z algorytmami AI.

Dla właścicieli firm odcinki obejmujące pojawiające się trendy, wiadomości i przepisy mogą stanowić podstawę do planowania strategicznego.

13. DeepMind: Podcast

Via Google DeepMind jest spółką zależną Google i ich podcast bada sposoby, w jakie AI zmienia świat. Jest to mieszanka wywiadów z najlepszymi ekspertami z branży AI i dogłębnych analiz samej technologii.

Posłuchaj, aby dowiedzieć się więcej o walce o to, by AI była sprawiedliwa dla wszystkich i o tym, jak liderzy biznesu stosują AI do rozwiązywania najważniejszych wyzwań. Usłyszysz od liderów w dziedzinie genomiki, ochrony przyrody, marketingu i robotyki.

14. Intel on AI

The Podcast Intel AI przedstawia różne punkty widzenia w tabeli, jeśli chodzi o obietnicę AI i jej obecne powodzenie. Niektóre odcinki poświęcone są neuronauce i temu, jak AI może zwiększyć wydajność pracowników.

Inne dotyczą AI w rządzie, biomedycynie i polityce publicznej. Dowiedz się więcej o uczciwości AI, sposobach wykorzystania AI do pozyskiwania danych i technikach wykorzystania technologii do tworzenia lepszych procesów.

15. AI i przyszłość pracy

Via PeopleReign Dan Turchin, dyrektor generalny PeopleReign, używa swojego AI and the Future of Work podcast (AI i przyszłość pracy) aby omówić najnowsze osiągnięcia i wpływ technologii na miejsca pracy. Szczególnie odsetki osób zajmujących się zasobami ludzkimi i technologiami informacyjnymi, podcast obejmuje takie kwestie, jak przywództwo, przepisy i innowacje.

Podcast zachowuje równowagę między korzyściami płynącymi z AI a rozważaniem konsekwencji dla Teams. Posłuchaj, aby lepiej zrozumieć, jak AI może wpłynąć na twoich pracowników i jak twoja firma może się dostosować, aby złagodzić ryzyko. 👩‍💻

16. Kanon botów Kanon botów to inny rodzaj podcastu o AI. Zamiast omawiać nowości i trendy związane ze sztuczną inteligencją, podcast ten wykorzystuje AI, aby zobaczyć, jak klasyczne dzieła literatury zostałyby napisane przez maszynę. To fascynujący wgląd w działanie AI, który spodoba się twórcom zawartości i entuzjastom literatury.

Każdy odcinek skupia się na innym dziele literackim. Niektóre popularne odcinki obejmują wersje AI "Hobbita", "Charliego i fabryki czekolady" oraz "Braci Karamazow" Ten zabawny, krótki podcast sprawi, że zaczniesz zastanawiać się nad zaletami AI i ludzkiej kreatywności.

17. Brain Inspired

Przez Brain Inspired Brain Inspired to kolejny intelektualny podcast, który zagłębia się w połączenia między neuronauką a AI. Jako profesjonalista w branży wykorzystującej AI, skorzystaj z tego podcastu, aby pisać lepsze algorytmy i marzyć o nowych produktach lub projektach.

Odcinki podcastu obejmują wszystko, od wczesnego języka i poznania po psychologię i filozofię pamięci. Dowiedz się, jak być lepszym liderem, jak tworzyć lepsze systemy uczenia się w swojej firmie i jak wspierać różne typy uczniów w swoim zespole.

18. In Machines We Trust In Machines We Trust to podcast przygotowany przez MIT Technology Review. Zagłębiając się w implikacje AI, ten podcast bada technologię w dziesiątkach ścieżek, w tym chatboty, narzędzia do przetwarzania języka naturalnego i

Rozszerzenia Chrome dla AI .

Odsetki obejmują jeden z odcinków opisujących, w jaki sposób winnica wykorzystuje sztuczną inteligencję do ulepszania swoich win oraz w jaki sposób sklepy detaliczne wykorzystują sztuczną inteligencję do zapobiegania oszustwom.

Odcinki badają codzienne przypadki użycia, nadając technologii namacalny charakter i ułatwiając liderowi biznesu znalezienie sposobów na samodzielne wykorzystanie narzędzi. 🛠️

19. Raport ChatGPT

Raport ChatGPT to podcast z krótkimi, 10-minutowymi odcinkami przedstawiającymi najnowsze wiadomości ze świata chatbotów. Prowadzony przez Ryana Colliera i Bena Meyerhoeffera, dowiesz się więcej o inicjatywach OpenAI, Alternatywy ChatGPT i co się dzieje w AI.

20. Me, Myself, and AI

Przez MIT Sloan Management Review Me, Myself, and AI (Ja, Ja i AI) to kolejny podcast MIT, tym razem stworzony przez MIT Sloan Management Review. Seria audio ma na celu dowiedzieć się, dlaczego tylko 10% firm korzystających z AI kończy się sukcesem.

Ten podcast o sztucznej inteligencji koncentruje się na wywiadach z wielkimi twórcami zmian, w tym liderami z Airbnb, Duolingo i Pinterest.

Odcinki obejmują dyskusje na temat podejmowania decyzji, bezpieczeństwa danych i rozwoju talentów. Dzięki szerokiemu zakresowi tematycznemu, każda branża znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od tego, czy zajmuje się marketingiem, HR, IT czy zarządzaniem.

Rozpocznij przygodę z ClickUp AI

Używanie ClickUp AI do tworzenia briefu projektu

Szukasz sposobów na wykorzystanie AI w swoim biznesie? Wypróbuj ClickUp AI , cyfrowy asystent zaprojektowany, aby ułatwić wszystko - niezależnie od tego, czy zajmujesz się zarządzaniem projektami, tworzeniem oprogramowania, marketingiem czy innym polem.

Funkcje ClickUp AI obejmują setki sprawdzonych narzędzi dla różnych przypadków użycia, dzięki czemu istnieje wiele różnych sposobów korzystania z ClickUp AI.

Asystent przyspiesza pisanie biuletynów, e-maili i prezentacji dla zespołów sprzedaży. Zespoły marketingowe mogą tworzyć posty w mediach społecznościowych, artykuły na blogach i studia przypadków w ułamku czasu dzięki asystentowi pisania AI.

Zespoły produktowe i inżynieryjne używają narzędzia AI do projektowania badań testowych użytkowników i pisania takich rzeczy, jak dokumenty wymagań produktu (PRD). Kierownicy projektów wykorzystują je do automatyzacji zadań, zarządzania harmonogramami i tworzenia widoczności dla całego zespołu. 🙌

/# Wykorzystaj AI dla swojego biznesu

Od podcastów o uczeniu maszynowym po programy omawiające trendy w AI i sposoby, w jakie innowatorzy wykorzystują najnowszą technologię do napędzania biznesu, możliwości nauki są nieograniczone. Dzięki tym podcastom o sztucznej inteligencji z pewnością znajdziesz nowe spostrzeżenia i sposoby wykorzystania AI do realizacji swoich celów. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zobacz, jak AI może wynieść Twój biznes na nowe wyżyny. Dzięki funkcjom ClickUp AI możesz automatyzować zadania, pisać nową zawartość w kilka sekund i opracowywać usprawnione procesy.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się marketingiem, sprzedażą, rozwojem czy innym działem, istnieje przypadek użycia, który pomoże Ci osiągnąć nowy poziom powodzenia. 💪