Słowniczek sztucznej inteligencji: 50 terminów, dzięki którym poznasz sztuczną inteligencję

Do tej pory wszyscy byliśmy świadkami sztucznej inteligencji lub technologii AI i jej roli w przekształcaniu samej struktury naszej egzystencji. Od opieki zdrowotnej po finanse, od transportu po rozrywkę, AI stała się siłą napędową niezliczonych przełomowych osiągnięć - a nadążanie za tym wszystkim może być dość przytłaczające!

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą uczącą się, czy po prostu ciekawską, nietechniczną osobą, zrozumienie terminów związanych z AI może być jak odkrywanie obcego lądu. Jesteś otoczony nowymi zwrotami, żargonem i pojęciami, od dużych modeli językowych i sieci neuronowych po model uczenia maszynowego, które nie od razu mają sens.

Pamiętając o szybkim tempie rozwoju, warto poświęcić czas na przejrzenie słownika, aby nadrobić zaległości w nieznanych terminach i zwrotach związanych z AI.

W tym glosariuszu zebraliśmy 50 terminów, które musisz znać, aby zapewnić ci solidne podstawy wiedzy w tej przestrzeni. Pod koniec tego artykułu, będziesz w stanie oswoić się z żargonem AI, dostrzec jego implikacje, a może nawet wykorzystać jego możliwości do osobistych celów!

A-F: Od adaptera do dostrajania

Zacznijmy od kluczowych terminów AI z zakresu od A do F, które mogą znacznie poprawić zrozumienie tego złożonego pola.

1. Adapter

Adapter to framework, który pomaga przenieść uczenie się do nowego modelu AI poprzez zszywanie warstw z istniejącym modelem. Celem jest umożliwienie modelowi przełączenia się na nowe zadania bez konieczności rozpoczynania od zera. Moduły adapterów oszczędzają czas, pieniądze i przestrzeń dyskową poprzez ponowne wykorzystanie wstępnie wytrenowanych modeli do różnych zadań, takich jak czatowanie z komputerami, tłumaczenie ze wspólnego języka bazowego na nowy język lub zasilanie robotów.

2. Algorytm AI

Algorytm AI odnosi się do konkretnego programowania, które mówi maszynie, jak ma funkcjonować niezależnie. Obejmuje on instrukcje krok po kroku lub reguły, które umożliwiają systemom AI przetwarzanie surowych danych, podejmowanie decyzji i uczenie się na ich podstawie. Czy jesteś pod wrażeniem zdolności AI do rozumienia języka, rozpoznawania twarzy, gry w szachy, a nawet prowadzenia samochodu? Cóż, algorytm jest mózgiem! 🧠

3. Bezpieczeństwo AI

Bezpieczeństwo AI to szerokie pole obejmujące różne koncepcje dotyczące zapewnienia, że nasze genialne systemy sztucznej inteligencji są nie tylko inteligentne, ale także dobrze się zachowują i są dobroduszne, nawet w nieznanych ustawieniach. Odnosi się do zasad, praktyk i wysiłków badawczych poświęconych badaniu projektu, budowy i wdrażania systemu AI. Celem jest zminimalizowanie ryzyka, takiego jak niewiarygodne wyniki, niezamierzone konsekwencje i potencjalne szkody dla ludzkości.

4. Sztuczna inteligencja

Cyfrowa ewolucja ludzkiej inteligencji jest analogiczna do sztucznej inteligencji. AI obejmuje pole informatyki, w tym wizję komputerową, która umożliwia systemom myślenie, uczenie się i wykonywanie operacji, które w normalnych warunkach wymagają ludzkiej inteligencji - ale na skalę i z prędkością, która wzbudziłaby zazdrość nas, zwykłych śmiertelników.

5. Automatyzacja

Automatyzacja oznacza wykorzystanie technologii AI do wykonywania żmudnej pracy i procesów biznesowych na autopilocie - nacisk kładziony jest na

wydajność zadania

i zmniejszenie błędów w pracy ręcznej.

Automatyzacja ClickUp

to świetny punkt wyjścia dla początkujących, którzy chcą poznać możliwości automatyzacji za pomocą prostego interfejsu. Pomaga ustawić wyzwalacze i warunki do automatyzacji rutynowych zadań, od

wysyłanie e-maili do potencjalnych klientów

i aktualizowanie statusów do zrobienia pracy administratora, a wszystko to za pomocą kilku prostych kliknięć. Dzięki gotowym i niestandardowym opcjom automatyzacji w swoim zestawie narzędzi, będziesz zaskoczony, jak wiele czasu i wysiłku możesz zaoszczędzić, zachowując swoje projekty i

listy do zrobienia

śledzenie.

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Czytanie bonusowe: Zapoznaj się z 10

najlepszych narzędzi AI do automatyzacji

!

6. Czarna skrzynka AI

Czarna skrzynka AI lub BAI odnosi się do modelu AI, który nie jest zbyt przejrzysty pod względem sposobu podejmowania decyzji. Zarówno użytkownicy, jak i projektanci mają trudności ze zrozumieniem lub interpretacją jego wewnętrznego działania lub procedur decyzyjnych - w przeciwieństwie do modelu białej skrzynki, który jest łatwo zrozumiały. Ten brak otwartości może rodzić pytania o etykę, odpowiedzialność i możliwość stronniczości, przez co BAI nie nadają się do użytku na polach o wysokim ryzyku, takich jak wojsko czy opieka zdrowotna.

7. Big data

Big data obejmuje duże i złożone zbiory danych, które są zbyt duże, aby można je było przetwarzać lub analizować przy użyciu tradycyjnych metod narzędzi do zarządzania danymi . Potrzebujesz wyspecjalizowanych technologii AI, aby odkryć cenne spostrzeżenia, wzorce i trendy z danych. W zamian duże zbiory danych są wykorzystywane do szkolenia AI, więc jest to symbiotyczne powiązanie. 🤝

8. ChatGPT

ChatGPT to AI-powered conversational companion zaprojektowany do angażowania się w naturalne i pouczające rozmowy na różne tematy. Reaguje, odpowiadając na pytania, dostarczając wyjaśnień i oferując spostrzeżenia. ChatGPT został wyszkolony przy użyciu nadzorowanego uczenia się i uczenia się przez wzmacnianie z ludzkich opinii lub RLHF, co czyni go wszechstronnym

Narzędzie AI

zdolne do interakcji podobnych do ludzkich.

Jeśli podoba Ci się to, jak to brzmi, możesz również sprawdzić te

Alternatywy dla ChatGPT

-a może spodoba ci się ClickUp's

gotowe podpowiedzi do wyodrębniania inteligentnych odpowiedzi

z takich narzędzi!

Zostań mistrzem copywritingu dzięki szablonowi ChatGPT Prompts for Copywriting Template by ClickUp

9. Chatbot

Sprytny program komputerowy, który jest zawsze gotowy do rozmowy, gotowy odpowiedzieć na zapytania i pomóc w konkretnych zadaniach - oto chatbot. Jest to

niestandardowy bohater obsługi klienta

i wyszukiwania informacji, ponieważ jego głównym celem jest angażowanie się w ludzki język.

Tak więc, następnym razem, gdy będziesz cieszyć się tekstem rekomendacji z serwisu streamingowego lub strony e-commerce, prawdopodobnie jesteś świadkiem magii bota napędzanego przez AI!

10. Conversational AI

Konwersacyjna sztuczna inteligencja odnosi się do technologii, która umożliwia maszynom, takim jak chatboty, wirtualni asystenci i podobne aplikacje oparte na mowie, prowadzenie rozmów podobnych do ludzkich. AI wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego lub NLP i dużą moc obliczeniową w różnych kontekstach i językach do wykonywania wszechstronnych funkcji, takich jak rozpoznawanie utworu muzycznego lub zamawianie kanapki dla Ciebie! 🥪

11. Rozszerzanie danych

Rozszerzanie danych polega na umiejętnym manipulowaniu i rozszerzaniu istniejących danych. Praktyka ta jest kamieniem węgielnym w

uczeniu maszynowym i AI

ponieważ zwiększa objętość i różnorodność danych szkoleniowych dla modelu. Celem jest wzmocnienie algorytmów poprzez dostarczenie im szerszego zakresu przykładów, z których mogą się uczyć.

12. Uczenie głębokie

Deep learning to mózg stojący za rewolucją AI. Jest to podzbiór systemu uczenia maszynowego, który ma na celu naśladowanie struktury ludzkiego mózgu, wykorzystując sztuczne sieci neuronowe z wieloma warstwami do przetwarzania ogromnych ilości danych. Modele głębokiego uczenia mogą rozpoznawać wzorce, przewidywać i uczyć się złożonych zadań, rewolucjonizując takie pola jak rozpoznawanie twarzy i mowy oraz autonomiczna jazda.

13. Etyczna AI

Etyczna sztuczna inteligencja to gałąź obejmująca problemy związane z moralnym kompasem AI. Obejmuje ona projektowanie i wykorzystywanie systemów AI w sposób, który priorytetowo traktuje sprawiedliwość, przejrzystość, odpowiedzialność oraz poszanowanie wartości i praw człowieka, nie powodując przy tym krzywdy ani dyskryminacji.

14. Dostrajanie

Dostrajanie jest podobne do specjalistycznego szkolenia wcześniej istniejących modeli uczenia maszynowego w celu zwiększenia ich wydajności w określonych zadaniach lub domenach, zapewniając, że staną się one biegłe w obsłudze tych obszarów.

G-L: Od generatywnego AI do dużych modeli językowych

W zakresie G-L często można natknąć się na następujące terminy, które są równie istotne dla zrozumienia AI.

15. Generative AI (sztuczna inteligencja generatywna)

Generatywna sztuczna inteligencja lub GenAI odnosi się do modeli AI, które tworzą świeżą zawartość, taką jak zdjęcia lub teksty, odzwierciedlając style i wzorce pochodzące z danych szkoleniowych. Od

sztuka wyobraźni

do artykułów informacyjnych, narzędzia GenAI mogą generować szeroką gamę danych wyjściowych bez kodu, dlatego służą jako

narzędzia wspomagające wydajność

dla wielu profesjonalistów.

Wśród najbardziej znanych narzędzi AI skoncentrowanych na wydajności,

ClickUp

wyróżnia się generatywnymi funkcjami AI. Jego poparty badaniami asystent pisania, ClickUp AI, może

generować tekst

ze wstępnie ustrukturyzowanymi nagłówkami i tabelami na praktycznie każdy temat, niezależnie od tego, czy tworzysz plik

go-to-market plan

pisząc e-mail do klienta,

podsumowanie raportowania błędów

lub planowanie gier dla

team-building

. Narzędzie zostało zoptymalizowane i przetestowane na szeroką skalę, dzięki czemu zapewnia przejrzyste i spójne wyniki.

Możliwości ClickUp AI w zakresie pisania zapewniają właśnie to, gwarantując przejrzysty i jednolity tekst generowany przez AI

Dodatkowo, dzięki funkcji

ClickUp Generative AI KPI Śledzenie szablonu

można zmierzyć wpływ wykorzystania AI w obszarach takich jak dane powstania i innowacje produktowe!

16. Algorytm genetyczny

Algorytmy genetyczne lub GA są częścią większego zestawu algorytmów ewolucyjnych, które działają podobnie do ewolucji cyfrowej. GA stanowią technikę obliczeniową inspirowaną doborem naturalnym, pomagając w rozwiązywaniu złożonych problemów przy użyciu motywów ewolucji biologicznej, takich jak mutacja i przetrwanie najlepiej przystosowanych. 🐒

Algorytmy te są szeroko stosowane do optymalizacji wyszukiwania i uczenia maszynowego.

17. GPT-3

GPT - lub Generative Pre-trained Transformers - to formularz zawierający modele językowe oparte na sieciach neuronowych opracowane przez Open AI.

GPT-3 został zaliczony do najbardziej zaawansowanych modeli swoich czasów. Dzięki słownictwu o wielkości 175 miliardów słów, jego sprawność polega na odszyfrowywaniu i tworzeniu tekstu podobnego do ludzkiego, co czyni go wszechstronnym zasobem do różnych zadań związanych z językiem naturalnym, od chatbotów i danych powstania po tłumaczenia językowe i nie tylko.

18. GPT-4

GPT-4 jest jeszcze bardziej zaawansowanym i wyszkolonym modelem multimodalnym niż jego poprzednik. Może pracować zarówno z tekstem, jak i obrazami i jest wystarczająco zdolny, aby wesprzeć złożoną kreatywną współpracę - pomyśl o współpracy z nim w celu komponowania muzyki, tworzenia scenariuszy, a nawet naśladowania charakterystycznego stylu pisania.

19. Halucynacja

W kontekście AI, halucynacje mają miejsce, gdy system generuje niedokładne, niespójne lub bezsensowne informacje, zazwyczaj z powodu błędów lub limitów w jego szkoleniu, zrozumieniu lub możliwościach przetwarzania. Jest to czkawka, która może sprawić, że system AI stanie się zawodny.

20. Język przetwarzania informacji-IPL

Opracowany pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku, Information Processing Language lub IPL, był jednym z pierwszych języków programowania wysokiego poziomu do manipulowania danymi i przetwarzania informacji. Obecnie IPL są unikalne dla każdej aplikacji sztucznej inteligencji.

21. Internet rzeczy - IoT

Internet rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) to sieć cyfrowych obiektów osadzonych w naszym fizycznym świecie. Jest to sieć inteligentnych urządzeń, od przedmiotów codziennego użytku, takich jak termostaty i smartwatche, po maszyny przemysłowe, które mogą gromadzić, wymieniać i wykorzystywać dane. W połączeniu z AI, maszyny IoT wykazują lepsze możliwości konserwacji predykcyjnej.

22. System oparty na wiedzy - KBS

Pomyśl o systemie opartym na wiedzy lub KBS jak o wirtualnym mędrcu. Jest to program komputerowy, który opiera się na baza wiedzy , repozytorium informacji i reguł, w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów i oferowania wskazówek ekspertów w danej dziedzinie. Pomaga w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w różnych branżach.

Dla przykładu, rozwiązania oparte na AI Dokumenty ClickUp może służyć jako doskonała baza wiedzy dla Business. Wbudowany asystent AI może podsumować długą zawartość, aby pomóc w szybszym przyswajaniu informacji i podejmowaniu decyzji. Może również wyodrębnić elementy działań z notatki ze spotkania i cyklów pracy, poprawiając ogólną wydajność.

Współpracuj nad pomysłami i twórz oszałamiające dokumenty lub wiki z zagnieżdżonymi stronami i niestandardowymi opcjami formatu dla map drogowych, baz wiedzy i nie tylko

23. Large Language Model-LLM

Językowym gigantem w świecie AI jest Large Language Model lub LLM. Jest to potężny system sztucznej inteligencji zbudowany w oparciu o rozszerzenie danych i wyrafinowane algorytmy, co pozwala mu rozumieć, generować i manipulować ludzkim językiem z niezwykłą biegłością.

M-R: Od uczenia maszynowego do systemu opartego na regułach

Przechodząc do terminów M-R AI, zbadamy pojęcia takie jak modele uczenia maszynowego i sieci neuronowe, które stanowią formularz wielu zaawansowanych systemów AI.

24. Uczenie maszynowe

Uczenie maszynowe obejmuje szkolenie algorytmów na danych w celu rozpoznawania wzorców i podejmowania decyzji. W miarę jak algorytm jest wystawiony na działanie większej ilości danych, jego proces rozróżniania poprawia się , czyniąc go bardziej wykwalifikowanym w wykonywaniu zamierzonych zadań. To tak, jakby nauczyć komputer samodzielnego uczenia się i dostosowywania.

25. Generowanie języka naturalnego - NLG

Systemy generowania języka naturalnego (NLG) pobierają fakty, liczby i punkty danych i przekształcają je w spójne narracje, generując raportowanie, artykuły i zawartość zrozumiałą dla ludzi. Technologia ta zasila zautomatyzowane raportowanie i spersonalizowane odpowiedzi dla niestandardowych klientów.

26. Przetwarzanie języka naturalnego-NLP

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) jest jak pomost między ludźmi a maszynami, pozwalający komputerom rozumieć, interpretować i reagować na ludzki język. Wykorzystuje zaawansowane koncepcje, takie jak analiza nastrojów, aby poprawić interpretacje.

Oto demonstracja tego, jak NLP działa w ClickUp - platforma umożliwia użytkownikom używać komend w języku naturalnym do :

Drzemka powiadomień

Ustawienia dat rozpoczęcia i zakończenia/terminu zadań

Ręczne dodawanie lub edytowanie wpisów czasu

Ten zestaw funkcji pomaga być na bieżąco z spotkania i kalendarze i nawiguj swój dzień bez irytujących powiadomień!

Użyj języka naturalnego, aby ustawić powtarzające się terminy w menu cykliczności zadań

27. Sieć neuronowa

Sieć neuronowa to system obliczeniowy inspirowany ludzkim mózgiem. Obejmuje warstwy połączonych ze sobą węzłów, które współpracują ze sobą w celu analizowania i przetwarzania danych, ułatwiając głębokie uczenie się i rozpoznawanie wzorców.

28. No-code AI Rozwój bez kodu to sposób na tworzenie aplikacji i oprogramowania przez każdego, kto nie ma doświadczenia w kodowaniu. Dzięki no-code AI można zazwyczaj wykorzystać konfiguracje wizualne i graficzne do tworzenia aplikacji AI. Chodzi o to, aby technologia była bardziej dostępna.

29. Open AI

Open AI to amerykańska firma zajmująca się badaniami nad sztuczną inteligencją, która stoi za takimi przełomowymi rozwiązaniami jak GPT-3 i GPT-4. Stara się oferować odpowiedzialne, etyczne i przyjazne dla użytkownika produkty. Jest to niedawno uruchomiła GPTs, asystenta AI, którego użytkownicy mogą niestandardowo dostosowywać do różnych ról i intencji.

30. Optyczne rozpoznawanie znaków-OCR

Ten kreator technologii przekształci papier w piksele. OCR skanuje zarówno drukowany, jak i odręczny tekst, przekształcając go w tekst nadający się do odczytu maszynowego. Nowoczesne narzędzia CR wykorzystują AI, aby zawartość na papierze była łatwa do edycji i przeszukiwania, umożliwiając nawet automatyzację przetwarzania z funkcjami kontekstowego, odtłuszczonego czytania.

31. Optymalizacja

Optymalizacja polega na dostrojeniu modelu AI, aby działał jak najwydajniej. Niezależnie od tego, czy chodzi o algorytmy uczenia maszynowego, proces produkcyjny czy łańcuch dostaw, techniki optymalizacji mają na celu znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania w ramach określonych ograniczeń. Chodzi o maksymalizację wydajności, minimalizację kosztów i sprawienie, by wszystko działało jak dobrze naoliwiona maszyna.

32. Wstępne szkolenie

Wstępne szkolenie to początkowa faza, w której modele AI uczą się podstaw wykonywania określonego zadania, na przykład uczą się alfabetu przed przystąpieniem do pisania pełnych zdań. Modele są narażone na duże zbiory danych, pomagając im zrozumieć języki i wzorce. Ustawia to scenę dla dostrajania, gdzie trenują, aby specjalizować się w konkretnych zadaniach.

33. Podpowiedź

Podpowiedź to dane wejściowe lub zapytanie używane przez model AI do generowania znaczących i kontekstowo istotnych danych wyjściowych. Mogą one mieć zakres od prostych zapytań, takich jak Tłumacz to zdanie na francuski do bardziej złożonych żądań, takich jak Napisz opowiadanie o detektywie rozwiązującym zagadkę. 🕵️

Użycie właściwej podpowiedzi ma kluczowe znaczenie dla uzyskania użytecznej odpowiedzi od AI. Należy ją odpowiednio sformułować, aby pasowała do stylu przetwarzania systemu.

Dzięki ClickUp AI stres związany z podpowiedziami to już przeszłość! Platforma celowo oferuje ponad 100 podpowiedzi dla poszczególnych ról i komendy AI, które wyzwalają odpowiedzi idealnie dopasowane do Twoich preferencji i wymagań. Możesz nawet ponownie podpowiedzieć, aby dostosować wyniki!

Dostosuj wyniki, aby szybciej docierać do lepszej zawartości za pomocą repromptingu w ClickUp AI

34. Rozumowanie

Rozumowanie w AI jest siłą poznawczą napędzającą sztuczną inteligencję. Rozumowanie systemu AI może opierać się na logice, ustalonych regułach i wzorcach lub zdrowym rozsądku, ale wiele modeli jest również szkolonych w zakresie rozumowania abdukcyjnego lub monotonicznego.

35. Uczenie ze wzmocnieniem

Uczenie ze wzmocnieniem jest jak uczenie psa nowych sztuczek, ale zamiast oczekiwać smakołyków, AI uczy się poprzez nagrody i kary . Agent AI eksploruje środowisko, a kiedy wykonuje dobre ruchy, dostaje wirtualne poklepywanie po plecach - a kiedy coś zepsuje, spotyka się z cyfrowymi uderzeniami w nadgarstek - karami. Z biegiem czasu opracowuje najlepszy plan gry, aby zmaksymalizować dobre rzeczy.

36. Robotyka

To urzekająca mieszanka inżynierii, sprytu komputerowego i AI, która ożywia roboty. Te mechaniczne cuda mogą być wszystkim, od pomocnego odkurzacza po futurystycznych kumpli przypominających ludzi. Chodzi o to, aby nadać maszynom poczucie działania, czyniąc je niezbędnymi na takich polach jak produkcja, opieka zdrowotna, a nawet eksploracja przestrzeni kosmicznej. 🤖

37. System oparty na regułach

System oparty na regułach opiera się na predefiniowanych regułach i logice w celu podejmowania decyzji i wykonywania zadań. To tak, jakby mieć zbiór reguł, w którym system AI postępuje zgodnie z określonymi instrukcjami i warunkami, aby wyciągnąć wnioski lub podjąć działania. Weźmy jako przykład aplikację bezpieczeństwa inteligentnego domu. Jeśli czujnik ruchu wykryje ruch - warunek - wyzwala powiadomienie na smartfonie właściciela domu - działanie.

S-Z: Od algorytmu wyszukiwania do uczenia się od zera

Ostatni segment naszego słownika sztucznej inteligencji obejmuje terminy od S do Z.

38. Algorytm wyszukiwania

Jest to proces krok po kroku stosowany w informatyce i sztucznej inteligencji w celu lokalizacji określonych informacji w ogromnym zbiorze danych. Na przykład, ClickUp używa zaawansowanych algorytmów dla swoich Wyszukiwanie uniwersalne funkcja pomagająca użytkownikom w systematycznym poruszaniu się po zapisanych zadaniach i danych.

Łatwe wyszukiwanie we wszystkich zadaniach, dokumentach i projektach w ClickUp, aby przejść do swojej pracy

39. Samoorganizujące się mapy - SOM

Wyobraź sobie mapy samoorganizujące (Self-Organizing Maps lub SOM) jako organizatorów danych w świecie AI. Są one wyszkolone do reprezentowania wielowymiarowych danych w prostszym modelu, zachowując ich oryginalną topografię. Chodzi o to, aby dane były łatwiejsze do zrozumienia.

40. Analiza nastrojów

Analiza sentymentu to technika AI używana do rozszyfrowania wartości tonalnej zdań, która może być pozytywna, negatywna lub neutralna. Business często wykorzystuje ją do analizy media społecznościowe posty, recenzje lub artykuły informacyjne i wyłapać opinie na temat ich produktów.

41. Mowa-tekst

Sprytna technologia, która słucha twojego głosu i przekształca to, co mówisz, w słowa pisane na ekranie - to wszystko. Niezależnie od tego, czy dyktujesz wiadomość,

transkrypcja spotkania

lub używanie komend głosowych z urządzeniem, zamiana mowy na tekst sprawia, że komunikacja i

wprowadzanie danych

to pestka.

42. Silne AI

Często określana jako Sztuczna Inteligencja Ogólna (Artificial General Intelligence-AGI) lub Głęboka Sztuczna Inteligencja (Deep AI), Silna Sztuczna Inteligencja reprezentuje najwyższy poziom sztucznej inteligencji. Posiada inteligencję podobną do ludzkiej i może rozumieć, uczyć się, rozumować i stosować wiedzę w szerokim zakresie zadań w sposób nieodróżnialny od ludzi. Strong AI to szeroka koncepcja, a nie konkretne narzędzie.

Przykładem prawdopodobnie silnej AI jest ClickUp AI Writing Assistant. Nie skupia się on tylko na jednym obszarze

generowanie zawartości

-możesz go użyć, aby uzyskać wsparcie składu w czasie rzeczywistym, efektywnie streszczać tekst, poprawić gramatykę i ton tekstów oraz

burza mózgów świeżych pomysłów

. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym dyrektorem Businessu, czy tylko

nowym właścicielem startupu

to narzędzie jest niezbędne do wydajnego pisania na profesjonalnym poziomie.

Użyj ClickUp AI do automatycznego generowania aktualizacji zadań, podsumowań i nie tylko za naciśnięciem jednego przycisku

43. Generator tekstu na obraz

Jest to potężne narzędzie AI, które pobiera pisemne opisy lub dane wejściowe oparte na tekście i tworzy obrazy na podstawie tych podpowiedzi.

Midjourney

jest dobrym przykładem generatora tekstu na obraz.

44. Tekst na mowę

W przeciwieństwie do zamiany tekstu na mowę, zamiana tekstu na mowę zamienia tekst pisany na słowa mówione. Niezależnie od tego, czy jest to czytnik ekranu pomagający osobom niedowidzącym, czy wirtualny asystent czytający wiadomości na głos, zamiana tekstu na mowę sprawia, że informacje stają się dostępne, a komunikacja bardziej inkluzywna, podobnie jak AI storyteller.

45. Transfer nauki

Jest to technika, w której modele AI wykorzystują wiedzę zdobytą w jednym zadaniu, aby doskonalić się w innym. Zamiast za każdym razem zaczynać od zera, bazują one na tym, czego już się nauczyły. W świecie AI uczenie transferowe jest wykorzystywane do uczynienia modeli inteligentniejszymi i bardziej wydajnymi w zamierzonych zadaniach.

46. Uczenie się bez nadzoru

Jak swobodny odkrywca,

uczenie się bez nadzoru

to algorytm uczenia maszynowego, w którym model nie ma nauczyciela/trenera dostarczającego jasnych odpowiedzi. Zamiast tego przesiewa dane, znajduje wzorce i samodzielnie nadaje im sens. Jest używany do zadań takich jak grupowanie podobnych danych lub zmniejszanie złożoności informacji.

47. Wirtualna rzeczywistość VR

Puk, puk, wirtualna rzeczywistość jest u Twoich drzwi! Z pomocą AI przenosi cię z fizycznego otoczenia do wygenerowanego komputerowo świata. Dzięki goglom VR możesz chodzić po Marsie, walczyć ze smokami, a może nawet wziąć udział w trasie koncertowej Taylor Swift - a wszystko to bez wychodzenia z pokoju 🕺

48. Słabe AI - wąskie AI

Weak AI lub Narrow AI to specjalista od AI w pokoju. Nie jest to wszechwiedzący generalista, ale wirtuoz konkretnego zadania. Wyobraź sobie ją jako wirtualnego eksperta, precyzyjnie dostrojonego do wykonywania określonego zadania, niezależnie od tego, czy jest to gra w szachy, czy rozpoznawanie twarzy na zdjęciach. Chociaż jest genialny w swojej wyspecjalizowanej dziedzinie, nie wkracza w świat ogólnej ludzkiej inteligencji.

49. XAI - wytłumaczalna AI

Explainable AI to specjalny rodzaj sztucznej inteligencji zaprojektowany, aby pokazać nam koła zębate i tryby wewnątrz procesu decyzyjnego AI. Dzięki XAI nie musisz zgadywać, dlaczego AI dokonuje pewnych wyborów -ona ci to powie. Ta przejrzystość jest bardzo ważna, szczególnie w kluczowych obszarach, takich jak opieka zdrowotna, finanse i autonomiczne samochody, gdzie musimy zrozumieć i zaufać decyzjom AI.

50. Zero-shot learning

Zero-shot learning to sprytne podejście do uczenia maszynowego, w którym modele AI uczą się rozpoznawać obiekty lub koncepcje bez wcześniejszych przykładów. Zamiast pokazywać niezliczone obrazy, powiedzmy, rzadkich zwierząt, mogą je zidentyfikować, nawet jeśli nigdy wcześniej ich nie widziały. Uczysz AI myślenia na własnych nogach, dzięki czemu jest ona niezwykle elastyczna w sytuacjach, w których tradycyjne metody uczenia maszynowego mogą się potknąć. 🦾

Navigate the AI Frontier with ClickUp!

W końcu udało Ci się przebrnąć przez labirynt modnych terminów AI! Aby dobrze prosperować w tym stale zmieniającym się krajobrazie, musimy kultywować nastawienie na ciągłe uczenie się i chęć korzystania z nowych technologii.

Do zrobienia tego, pozostajemy istotni i stajemy się aktywnymi uczestnikami kształtowania przyszłości. Dzięki odpowiednim narzędziom, takim jak ClickUp, możesz dotrzymać kroku innowacjom i stać się pionierem w świecie AI. Dostosowuj się, ucz się i ewoluuj dzięki Konto ClickUp i zwiększ skalę swoich przedsięwzięć biznesowych i zawodowych! ☘️