Sintra AI vs ChatGPT: Który asystent AI jest dla Ciebie lepszy?

Nowe hasło brzmi: „Niech zrobi to agent AI”, ale aby to zadziałało, obliczenia operacyjne muszą być spójne.

Prognozy analityków dotyczące agentów wbudowanych są optymistyczne. Firma Gartner szacuje, że do końca tego roku aż 40% aplikacji Enterprise będzie zawierało pomocników AI przeznaczonych do konkretnych zadań.

W tym przewodniku Sintra AI vs ChatGPT opieramy ocenę na wynikach: obsłudze kontekstu, głębokości integracji, zarządzaniu i mierzalnym czasie zwrotu w wartości.

Przedstawimy zalety ogólnego interfejsu ChatGPT oraz zalety podejścia Sintry skoncentrowanego na pomocy i automatyzacji, abyś mógł podjąć pewną, gotową do wdrożenia w biznesie decyzję dotyczącą platformy, która najlepiej pasuje do Twojego planu działania.

Sintra AI vs ChatGPT w skrócie

Możliwości Sintra AI ChatGPT ClickUp Podstawowe podejście Platforma AI zbudowana w oparciu o 12 wyspecjalizowanych „pomocników” reprezentujących role biznesowe, takie jak copywriter, rekruter lub specjalista SEO. Ogólnego przeznaczenia konwersacyjna AI oparta na dużych modelach językowych przeznaczonych do badań, pisania, analizy i kodowania. Zintegrowany obszar roboczy AI do wykonywania zadań, łączący zadania, dokumenty, czat, automatyzację i AI w jednej platformie. Podstawowe zastosowanie Wspomaganie AI z przewodnikiem dla marketingu, mediów społecznościowych i lekkich cykli pracy biznesowej Szeroko zakrojony asystent AI do tworzenia pomysłów, badań, tworzenia szkiców, kodowania i analizy. Hub operacyjny, w którym wyniki AI przekształcają się w zadania, projekty i cykle pracy. Elastyczność modelu AI Stałe wewnętrzne pomocniki o predefiniowanych rolach i cyklach pracy Potężny model ogólny z niestandardowymi GPT i sklepem GPT Store dla wyspecjalizowanych asystentów. Wiele modeli AI poprzez ClickUp Brain, dostępnych w ramach zadań roboczych i dokumentów. Zarządzanie kontekstem i wiedzą Brain AI przechowuje wytyczne dotyczące marki, linki i pliki, dzięki czemu asystenci mogą udostępniać spójny kontekst. Rozumowanie w długim kontekście i Projekty do organizowania instrukcji, plików i rozmów Wiedza natywna dla obszaru roboczego — AI może odwoływać się do zadań, dokumentów, czatów i historii pracy, aby udzielać odpowiedzi kontekstowych. Automatyzacja i integracje Podstawowe integracje (Kalendarz Google, Gmail, Notion, Facebook) do planowania i prostych automatyzacji Wywoływanie narzędzi i integracje poprzez niestandardowe GPT i narzędzia dla Enterprise Głęboka automatyzacja cyklu pracy z wyzwalaczami, akcjami i automatyzacją bez kodowania w różnych zadaniach i zespołach. Współpraca i cykle pracy zespołowej Przeznaczone głównie dla użytkowników indywidualnych lub małych zespołów korzystających z pomocy asystentów. Plany Team i Enterprise z zarządzaniem, SSO i kontrolą administracyjną Stworzone z myślą o współpracy zespołowej, z funkcjami zarządzania projektami, pulpitami nawigacyjnymi, czatem, dokumentami i AI współpracującymi ze sobą. Tworzenie kreatywnej zawartości Silny w mediach społecznościowych i tworzeniu zawartości opartej na rolach z wbudowaną funkcją generowania obrazów. Silny w badaniach, pisaniu długich tekstów i podpowiedziach międzydomenowych. AI pomaga w tworzeniu zawartości bezpośrednio w dokumentach, zadaniach i komentarzach powiązanych z cyklem pracy nad projektem. Realizacja i zarządzanie zadaniami Ograniczone śledzenie zadań poza wynikami pomocniczymi Wymaga zewnętrznych narzędzi, aby przekształcić wyniki w praktyczne cykle pracy. Natywne zarządzanie zadaniami i projektami, przekształcanie sugestii AI bezpośrednio w zadania do przydzielenia Skalowalność dla organizacji Najlepiej nadaje się dla freelancerów lub małych zespołów. Wysoka skalowalność dzięki zarządzaniu na poziomie Enterprise i niestandardowym asystentom Skalowalność w różnych działach dzięki zarządzaniu pracą + AI w jednym systemie. Najlepsze dopasowanie dla Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub marketerzy, którzy chcą skorzystać z pomocy „zespołu” AI Osoby lub zespoły potrzebujące elastycznego asystenta AI do różnych zadań Organizacje, które chcą scentralizować AI, współpracę i realizację projektów w jednym obszarze roboczym.

Czym jest Sintra AI?

Sintra AI to zasadniczo platforma zwiększająca wydajność, która redefiniuje sztuczną inteligencję jako coś więcej niż tylko jedno, wszechstronne narzędzie. Zamiast tego przedstawia zbiór 12 wyspecjalizowanych asystentów AI, zwanych „Helpers”.

Zamiast otwierania pustego okna, użytkownicy widzą listę cyfrowych pracowników, z których każdy jest dostosowany do konkretnej roli biznesowej: Penn – copywriter, Soshie – menedżer ds. mediów społecznościowych, Dexter – analityk danych i inni.

To podejście „zespół kontra narzędzie” stanowi kluczową cechę wyróżniającą Sintrę na rynku, na którym dominują modele ogólne, takie jak ChatGPT.

Funkcje Sintra AI

Aby naprawdę zrozumieć Sintrę, powinniśmy przyjrzeć się podstawowym funkcjom, które umożliwiają jej działanie.

1. 12 wyspecjalizowanych pomocników

Główną zaletą Sintry jest zbiór wstępnie wyszkolonych „pomocników” AI. Każdy pomocnik jest dostosowany do konkretnej funkcji i wyposażony w nieodłączny kontekst oraz wiedzę specjalistyczną. Pomaga to zmniejszyć potrzebę tworzenia szczegółowych podpowiedzi w celu zdefiniowania ról.

Buddy: Rozwój biznesu Cassie: Obsługa klienta Komentarz: eCommerce Dexter: Analityk danych Emmie: specjalista ds. marketingu e-mailowego Gigi: Rozwój osobisty Milli: kierownik ds. sprzedaży Penn: Copywriter Scouty: Rekruter Seomi: Specjalista SEO Soshie: menedżer mediów społecznościowych Vizzy: wirtualny asystent

2. Sztuczna inteligencja Brain jako podstawa Twojej działalności

Pomyśl o Brain AI jako o wspólnej bazie wiedzy, która zasila asystentów AI Sintry. Ładujesz do niej wytyczne dotyczące marki, często zadawane pytania, linki i pliki, dzięki czemu każdy pomocnik pracuje na podstawie tego samego podręcznika — bez powtarzających się podpowiedzi i mniejszej liczby przekazywania zadań.

Agencje i freelancerzy mogą tworzyć oddzielne profile, aby oddzielić kontekst klienta, co pozwala zachować przejrzystość wyników w różnych kontach i kampaniach. W miarę dodawania materiałów system dostosowuje się, z czasem poprawiając teksty, notatki dotyczące analizy danych i sugestie zadań.

Ta centralna pamięć pozwala asystentom AI Sintry generować spójne propozycje, briefy i odpowiedzi bez utraty niuansów. W praktyce Brain AI staje się tkanką łączną, która dostosowuje procesy biznesowe, ogranicza przeróbki i przyspiesza tworzenie zawartości tam, gdzie kontekst ma naprawdę znaczenie.

🧩 Ciekawostka: Prognozuje się, że globalny rynek oprogramowania do prezentacji opartego na sztucznej inteligencji będzie rósł o ponad 22% rocznie do 2030 r., ponieważ coraz więcej zespołów zastępuje tradycyjne tworzenie slajdów narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji, które realizują automatyzację projektowania i tworzenia zawartości.

3. Integracje i generowanie obrazów

Sintra łączy Twoje obszary robocze z narzędziami codziennego użytku, dzięki czemu agenci mogą nie tylko rozmawiać, ale także działać. Dzięki połączeniu z Kalendarzem Google, Gmailem, Notion i Facebookiem asystenci mogą planować posty w mediach społecznościowych, podsumowywać Skrzynki odbiorcze i rejestrować elementy do wykonania — zapewniając przepływ pracy dzięki płynnej integracji z aplikacjami, z których już korzystasz.

Chociaż nie jest to w pełni rozwinięta platforma iPaaS, wystarcza do automatyzacji prostych, wysoce efektywnych zadań bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi AI. Jeśli chodzi o elementy wizualne, natywne generowanie obrazów pozwala tworzyć obrazy i wprowadzać niewielkie zmiany — przydatne w przypadku szybkich wariantów kampanii, okładek lub zasobów do opowieści.

Nie zastąpi to dedykowanego zestawu narzędzi projektowych, ale w przypadku szybkich iteracji w ramach jednej platformy połączenie integracji i obrazów znacznie ogranicza konieczność przełączania się między narzędziami i pomaga zautomatyzować zadania od początku do końca.

Ceny Sintra AI

Plan 12-miesięczny : 52 USD/miesiąc

Plan 3-miesięczny : 59 USD/miesiąc

Plan miesięczny: 97 USD

Pamiętaj, że Sintra AI często organizuje promocje, więc najlepiej sprawdzić na ich stronie aktualne ceny i wszelkie trwające oferty.

Czym jest ChatGPT?

ChatGPT to chatbot AI opracowany przez OpenAI, który umożliwia użytkownikom prowadzenie rozmów przypominających naturalny dialog. Możesz zadawać pytania lub zgłaszać prośby za pomocą podpowiedzii, a ChatGPT odpowiada odpowiednio.

Ta przyjazna dla użytkownika platforma stała się popularna jako alternatywa dla tradycyjnych wyszukiwarek i jako źródło informacji dla pisania opartego na AI, a także do innych zastosowań, takich jak badania i tworzenie strategii.

🔍 Czy wiesz, że... Według badania Deloitte „2025 Gen Z and Millennial Survey” odpowiednio 57% i 56% respondentów już korzysta z GenAI w swoich zadaniach pracy. Tworzenie zawartości jest popularnym zastosowaniem dla obu grup.

Funkcje ChatGPT

ChatGPT to ekscytujący przełom w dziedzinie generatywnej AI, oferujący funkcje, które przy ostrożnym użyciu mogą pomóc przyspieszyć wykonywanie określonych zadań.

Niestandardowe modele GPT i sklep GPT

ChatGPT pozwala tworzyć asystentów AI do konkretnych zadań (zwanych GPT) bez konieczności pisania kodu. Możesz dostosowywać instrukcje, przesyłać pliki i podłączać narzędzia, aby GPT tworzył projekty propozycji, specyfikacje kontroli jakości lub obsługiwał automatyzację cyklu pracy dla zespołu.

Możesz zachować je prywatnie, udostępnić je wewnętrznie lub opublikować w sklepie GPT Store, aby umożliwić szersze wykorzystanie, zapewniając swojej organizacji kontrolowany sposób skalowania powtarzalnych narzędzi AI.

Wielomodalne rozumowanie w czasie rzeczywistym

Dzięki GPT-5. 2 ChatGPT obsługuje głębsze rozumowanie, dłuższe konteksty i bardziej niezawodne wykonywanie wieloetapowe. Jest przeznaczony do złożonych cykli pracy — planowania, analizy i wywoływania narzędzi agentycznych, które zamieniają podpowiedzi w zakończone kroki, a nie tylko sugestie.

W praktyce oznacza to mniej przekazywania zadań i szybszą automatyzację cyklu pracy, nawet gdy dane wejściowe obejmują duże specyfikacje, notatki ze spotkań i zrzuty ekranu. Zespoły uzyskują jaśniejsze łańcuchy myślowe w wynikach i wyższe wskaźniki powodzenia w zadaniach typu end-to-end.

Jest to przydatne w wszystkim, od aktualizacji PMO po podręczniki operacyjne, gdzie liczy się dokładność i konsekwencja.

Współpraca i kontrola na poziomie Enterprise

ChatGPT Team i Enterprise oferują dodatkowe funkcje, takie jak kontrola administratora, SSO, weryfikacja domeny, analiza użytkowania i gwarancje dotyczące przetwarzania danych (Twoje czaty nie są wykorzystywane do szkolenia modeli). Rozwiązanie to zostało zaprojektowane z myślą o bezpiecznym wdrażaniu w dużych zespołach AI, dzięki czemu można wdrażać asystentów w różnych działach, spełniając jednocześnie wymagania dotyczące zgodności i współpracy.

Ceny ChatGPT

Free

Go : 8 USD/miesiąc (dostępne w wybranych regionach)

Plus : 20 USD/miesiąc

Pro: 200 USD/miesiąc

Sintra AI vs ChatGPT: porównanie funkcji

Widziałeś już, jak Sintra AI organizuje pracę wokół pomocników opartych na rolach i Brain AI, podczas gdy ChatGPT firmy OpenAI koncentruje się na potężnym modelu ogólnym, projektach i kontrolach Enterprise. Oto bezpośrednie porównanie trzech funkcji, które mają największe znaczenie dla zespołów decydujących się między tymi dwoma rozwiązaniami.

Funkcja nr 1: Obsługa kontekstu i wiedzy

AI Sintra Brain pozwala utworzyć do pięciu odizolowanych „profili”, dzięki czemu asystenci mogą udostępniać odpowiednie dokumenty, linki i pliki dotyczące marki bez ryzyka wzajemnego zanieczyszczenia — idealne rozwiązanie dla agencji obsługujących wielu klientów.

ChatGPT odpowiada długim kontekstem rozumowania w GPT-5. 2 i projektach, aby zachować instrukcje, pliki i czaty w zakresie trwałego kontekstu.

🏆 Zwycięzca: W zależności od potrzeb można uznać wynik za remis. Jeśli potrzebujesz ścisłego rozdzielenia obszaru roboczego od razu po uruchomieniu, Sintra będzie lepszym wyborem; jeśli priorytetem jest przetwarzanie bardzo dużych ilości danych i zadań wieloetapowych, ChatGPT ma przewagę.

Funkcja nr 2: Automatyzacja i integracje

Sintra oferuje wbudowane automatyzacje i integracje z aplikacjami (Kalendarz Google, Gmail, Notion, Facebook), dzięki czemu asystenci mogą planować posty, podsumowywać skrzynki odbiorcze i wykonywać powtarzające się zadania.

ChatGPT łączy funkcję wywoływania narzędzi i rozumowanie multimodalne z kontrolą na poziomie Teams/Enterprise, umożliwiając organizacjom standaryzację niestandardowych asystentów (za pośrednictwem GPT) i zarządzanie ich wykorzystaniem na dużą skalę.

🏆 Zwycięzca: ChatGPT zwykle wygrywa dzięki szerszemu zakresowi cykli pracy i wdrożeniu na skalę firmy.

Funkcja nr 3: Zawartość i realizacja kreatywna

Sintra oferuje funkcje tworzenia/edycji obrazów oraz pomocników dostosowanych do konkretnych ról (copywriter, menedżer mediów społecznościowych), którzy szybko przekształcają briefy w posty i materiały wizualne do mediów społecznościowych.

ChatGPT pozostaje silniejszy w przypadku różnorodnych badań, tworzenia długich tekstów i podpowiedzi międzydomenowych, a funkcja Projects pomaga zespołom zachować spójność wyników.

🏆 Zwycięzca: Sintra AI ze względu na swoje specjalizacje, zwłaszcza gdy Twoje obciążenie pracą dotyczy przede wszystkim mediów społecznościowych i powtarzalnych wzorców.

Sintra AI i ChatGPT: zalety i wady

Przed porównaniem przedstawiamy krótki przegląd sytuacji: zarówno Sintra AI, jak i ChatGPT są potężnymi agentami AI, ale rozwiązują różne problemy. Poniżej znajduje się wyważone spojrzenie na mocne strony i kompromisy, które pomogą Ci podjąć decyzję dotyczącą wyboru między Sintra AI a ChatGPT.

Sintra AI

Zalety

Specjalistyczni asystenci : model „zespołu pomocników” (copywriter, menedżer mediów społecznościowych, analityk danych itp.) ogranicza konieczność ciągłego dopracowywania podpowiedzi i sprawia, że tworzenie zawartości oraz ustawienia kampanii przypominają delegowanie zadań profesjonalistom pełniącym określone role.

Wspomagane doświadczenie : asystenci zadają inteligentne, wyjaśniające pytania, dzięki czemu zespoły nietechniczne mogą zautomatyzować procesy biznesowe bez konieczności stosowania skomplikowanych podpowiedzi inżynieryjnych.

Przewidywalne ceny dla osób pracujących samodzielnie: Stały miesięczny koszt z „nieograniczonym wykorzystaniem” jest odpowiedni dla freelancerów i małych firm, które nie chcą prowadzić śledzenia tokenów lub kredytów.

Wady

Brak pamięci między asystentami : kontekst nie jest przekazywany między asystentami; aby inny asystent mógł wykonać zadania, należy ponownie wkleić notatki dotyczące strategii, co burzy iluzję „zespołu AI”.

Ograniczona automatyzacja i integracja : dobre rozwiązanie dla prostych przepływów, ale nie zastępuje solidnej, wieloetapowej : dobre rozwiązanie dla prostych przepływów, ale nie zastępuje solidnej, wieloetapowej automatyzacji cyklu pracy ani szerokiej, płynnej integracji ze stosami wykraczającymi poza podstawowe funkcje.

Rozczarowujące dla zaawansowanych użytkowników : pierwsze wersje są w porządku, ale wyniki na poziomie eksperckim często wymagają znacznej edycji; zaawansowani użytkownicy mogą wyrosnąć z doświadczenia „opakowania”.

Konflikt dotyczący prywatności danych: Niektórzy użytkownicy zgłaszają dyskomfort związany z głębokimi pytaniami biznesowymi; przed skalowaniem należy ocenić podejście do prywatności danych.

ChatGPT

Zalety

Wszechstronność w jednym miejscu : obsługuje badania, kodowanie i analizę danych w jednym miejscu; pomocny dla zapracowanych właścicieli firm, którzy potrzebują jednego asystenta AI do wielu roлей.

Skalowalność w zależności od procesu : dzięki projektom/długiemu kontekstowi (GPT-5. 2) zespoły mogą standaryzować briefy, instrukcje i zasoby — przydatne w przypadku powtarzalnych cykli pracy biznesowej i praktycznych wniosków.

Ekosystem i zarządzanie: bogata oferta wtyczek/narzędzi i kontroli przedsiębiorstwa; dostępna jest również bezpłatna wersja próbna przed wdrożeniem.

Wady

Limity oryginalności : Wyniki mogą wydawać się pochodne; nadal wygrywają ludzka perspektywa i doświadczenie związane z marką (pomyśl o E-E-A-T).

Odchylenie od tonu marki : Nawet przy pomocy przewodników stylistycznych i przykładów ton wypowiedzi może czasami wydawać się ogólnikowy, dlatego konieczne jest przeprowadzanie cykli przeglądów, aby zachować spójność z tonem marki.

Możliwe są halucynacje : świetne narzędzie do tworzenia pomysłów, ale fakty wymagają weryfikacji. W przypadku kluczowych decyzji należy konsultować się z człowiekiem.

Luki kontekstowe/aktualności: Nawet przy większych oknach nadal będziesz musiał selekcjonować dane wejściowe i tworzyć połączenia między narzędziami do wyszukiwania danych na żywo i w Internecie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Kiedy używać Sintra AI, a kiedy ChatGPT

Jeśli potrzebujesz asystenta AI, który może zautomatyzować zadania związane z mediami społecznościowymi i lekką automatyzacją cyklu pracy, Sintra sprawdzi się doskonale. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane użytkownikom, którzy cenią sobie model pomocy z przewodnikiem i „praktycznym” podejściem.

Z drugiej strony, jeśli potrzebujesz szerszego zakresu badań, długiej zawartości, różnorodnych narzędzi AI, a także ściślejszej kontroli i szybkiej inżynierii, ChatGPT (Plus/Projekty) zazwyczaj wygrywa pod względem elastyczności. Nadal będziesz musiał poświęcić czas na proces i edycję.

Sintra AI vs ChatGPT na Reddicie

Przejrzeliśmy ostatnie wątki na Reddicie, aby zobaczyć, jak prawdziwi użytkownicy porównują Sintra AI i ChatGPT pod kątem codziennych zadań marketingowych i operacyjnych.

Z wątku SEO + publikowanie w mediach społecznościowych :

Kilku komentujących twierdzi, że ton Sintry może wydawać się „nieodpowiedni”, podczas gdy ChatGPT Plus jest wszechstronny, ale nadal wymaga jasnego procesu i struktury podpowiedzi. Jedna z wysoko ocenionych opinii: Projekty w Plusie są „najbardziej użytecznym narzędziem” do powtarzalnych zadań, takich jak blogi i podpisy.

Kolejne podsumowanie: „Sintra nie jest magicznym rozwiązaniem… to raczej rodzaj opakowania”, a ChatGPT nadal wymaga edycji, chociaż niszowe narzędzia do pisania mogą pomóc w tworzeniu struktury przyjaznej dla SEO.

Dzięki ChatGPT Plus (używam modelu 4o) możesz w kilka sekund stworzyć szkielet bloga, bogate w słowa kluczowe wprowadzenie i metaopisy. Jest to bardzo elastyczne narzędzie, ale ostatecznie trzeba dostosować podpowiedzi i wyniki, aby uzyskać pożądany ton i strukturę. Jest to jednak dość łatwe do opanowania.

Z wątku dotyczącego automatyzacji + zawartości społecznościowej :

Długoletni użytkownik twierdzi, że Sintra jest naprawdę pomocna jako menedżer mediów społecznościowych, chwaląc nowsze automatyzacje, które obsługują strategię i elementy wizualne; preferował interfejs Sintry od alternatywnych rozwiązań. W kolejnym pytaniu zapytano o jakość generowania obrazów — odpowiedzi wskazują, że jest ona „więcej niż przyzwoita” dzięki Gemini's Nano Banana.

Wypróbowałem inne alternatywy, ale nie spełniały one moich oczekiwań lub po prostu nie podobał mi się ich interfejs. Sintra jest fajna!

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Sintra AI i ChatGPT

W ClickUp rozwiązaliśmy powracający problem, z którym się borykasz: rozrost pracy.

Rozproszenie pracy to fragmentacja działań roboczych między wieloma niepołączonymi narzędziami, platformami i systemami, które nie komunikują się ze sobą. Powoduje to nieefektywność, tworzenie silosów informacyjnych i spadek wydajności w całej organizacji.

Pomimo nadmiaru narzędzi, dzisiejsze zespoły są coraz bardziej rozłączone. Zadania są rozłożone na wiele projektów, członkowie zespołów znajdują się w różnych strefach czasowych, a obszerne dane historyczne są przechowywane w wielu aplikacjach (dane, które mogłyby być cenne, gdyby tylko wiedzieć, jak je interpretować) – nie ma jednego źródła prawdy.

Zintegrowany obszar roboczy ClickUp łączy wszystkie zadania, czaty, pliki i członków zespołu w jednej platformie opartej na sztucznej inteligencji, aby raz na zawsze położyć kres rozproszeniu pracy.

ClickUp Brain: Twój wszechstronny asystent AI

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI w cenie jednego dzięki ClickUp Brain.

ClickUp Brain to zintegrowany z ClickUp asystent oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga pracować wydajniej i szybciej. Możesz korzystać z ClickUp Brain, wykonując wzmiankę @Brain w komentarzach do zadań lub na czacie, podobnie jak wykonując wzmiankę o członku zespołu. Oto, co potrafi:

Podawaj instrukcje i odpowiadaj na pytania, korzystając z kontekstu swojego obszaru roboczego.

Podsumuj elementy obszaru roboczego, takie jak zadania ClickUp , komentarze, czaty i dokumenty.

Twórz zadania, aktualizuj statusy postępów, publikuj komentarze, przeszukuj obszar roboczy i nie tylko.

Uzyskaj dostęp zarówno do elementów publicznych, jak i (za zgodą) prywatnych w swoim obszarze roboczym, aby zapewnić bardziej trafne i kontekstowe odpowiedzi.

Generuj kreatywne teksty i sugestie związane z obszarami roboczymi dzięki ClickUp Brain.

Ta recenzja na Reddicie naprawdę mówi wszystko:

„Na początku nie byłem przekonany do ClickUp Brain, wydawało mi się, że to kolejna sztuczka AI. Ale uratowało mnie to przed żmudnymi zadaniami związanymi z pisaniem, zwłaszcza gdy muszę streszczać długie e-maile od klientów lub rozpocząć tworzenie szkicu. ”

Usprawnij korzystanie ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowemu rozwiązaniu ClickUp Brain MAX.

Aby zwiększyć wydajność, ClickUp Brain MAX, Twój asystent AI na komputerze stacjonarnym, integruje wydajność opartą na AI w całym cyklu pracy, nie tylko w ramach ClickUp.

Brain MAX eliminuje rozproszenie AI, centralizując wszystkie narzędzia AI i cykle pracy związane z AI w jednym miejscu. Możesz wyszukiwać, tworzyć i podejmować działania w ClickUp, połączonych aplikacjach roboczych (takich jak Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) oraz w Internecie, a wszystko to z jednego, ujednoliconego interfejsu.

Dzięki funkcji Talk-to-Text możesz nawet zamienić swoje wypowiedziane słowa na jasne i uporządkowane notatki, wiadomości lub komentarze w ClickUp.

Podobnie jak ClickUp Brain w ClickUp, ClickUp Brain MAX zapewnia również dostęp do wszystkich wiodących płatnych modeli LLM, takich jak OpenAI, Gemini, Claude i innych, w jednym miejscu. Po co korzystać z czegoś innego?

To jedna AI do wszystkich Twoich zadań.

Rozszerz swoje możliwości dzięki ClickUp Super Agents.

Pomyśl o ClickUp Super Agents jak o zawsze aktywnych członkach zespołu w ClickUp — możesz ich @wspominać, przydzielać im zadania i wysyłać im wiadomości, tak jak do prawdziwych osób.

Te agenci o ludzkim stylu działania i nieskończonej pamięci są zaprojektowani tak, aby dostosować się do Twoich cykli pracy i narzędzi. Działają przez całą dobę, pamiętają kontekst i wykonują zadania w różnych obszarach i na osiach czasu, aby realizować projekty.

Przyspiesz cykl pracy dzięki Super Agentom w ClickUp

Agenci współpracują z ludźmi: zarządzasz nimi, ustalasz zakres ich działań, a oni wykonują je „w tle” — sortują błędy, przygotowują prezentacje, prowadzą śledzenie słów kluczowych, sporządzają aktualizacje i nie tylko — a następnie składają raporty w tym samym obszarze roboczym, gdzie podejmowane są decyzje.

Wybierz z rosnącego katalogu gotowych agentów — PM, Sales, Coding, Designer i innych — lub stwórz niestandardowe agenty dla swojego stosu.

Twórz niestandardowe superagenty AI w ClickUp za pomocą intuicyjnego kreatora bez kodowania

Agenci są idealni do:

Operacje związane z projektami o dużej objętości (działania następcze, planowanie, zależności)

Operacje związane z zawartością (briefy, korekta, analiza konkurencji)

Higiena operacyjna (pulpity, przypomnienia, sygnały ostrzegawcze dotyczące ryzyka)

Teams używają ich, aby zaoszczędzić dwa dni w tygodniu poprzez automatyzację rutynowych zadań przy zachowaniu nadzoru ludzkiego.

Chcesz spróbować stworzyć swojego pierwszego Super Agenta? To bardzo proste, a to wideo pokazuje, jak to zrobić:

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, aby uzyskać maksymalną wydajność dzięki ClickUp Automations.

Zautomatyzuj przydzielanie zadań, powiadomienia i cykle pracy za pomocą ClickUp Automations.

Twórz automatyzacje bez kodowania w języku naturalnym za pomocą ClickUp Automations, aby zająć się codziennymi, powtarzalnymi zadaniami, które zajmują tak dużo czasu Twojemu zespołowi. Zmiany statusu, przydziały lub reguły dotyczące terminów mogą być zautomatyzowane, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na ważniejszych problemach.

Uruchamiaj automatyzacje w przypadku zdarzeń takich jak data powstania zadań, zmiany statusu lub zbliżające się terminy wykonania.

Połącz wiele działań (przypisywanie, aktualizowanie priorytetów, dodawanie komentarzy) w jedną automatyzację, aby usprawnić złożone cykle pracy.

Używaj języka naturalnego do ustawiania reguł automatyzacji i logiki dat, dzięki czemu konfiguracja będzie szybka i intuicyjna.

Zastosuj automatyzację na poziomie przestrzeni, folderu lub listy, aby ujednolicić procesy lub dostosować je do konkretnych zespołów.

Edytuj, wstrzymywaj lub duplikuj automatyzacje w miarę zmian potrzeb, zachowując elastyczność i aktualność cyklu pracy.

Zadbaj o spójność i efektywność swojego zespołu dzięki kompleksowej platformie ClickUp.

Platforma zarządzania projektami ClickUp zmienia sposób, w jaki zespoły planują, dokumentują i realizują projekty. Oto kilka innych sposobów, w jakie ClickUp zwiększa wydajność zespołów:

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne ClickUp , aby śledzić w czasie rzeczywistym wskaźniki projektów, obciążenie pracą zespołu i postępy w wielu projektach — wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu zawsze masz aktualny obraz tego, co ważne, i nie musisz już spędzać godzin na ręcznym raportowaniu.

Wykorzystaj różne widoki ClickUp , aby śledzić, filtrować i zarządzać pracą w sposób, który najbardziej Ci odpowiada, od wykresów Gantt po tablice Kanban.

Omawiaj projekty, zadania do wykonania i przydzielaj członków zespołu bezpośrednio z czatu ClickUp , a zadania generowane są na podstawie rozmowy, co pozwala na szybką realizację.

Automatycznie nagrywaj spotkania zespołu, wyciągaj wnioski i przydzielaj zadania odpowiednim osobom dzięki AI Meeting Notetaker.

Planuj pomysły i przepływy projektów, rejestruj wymagania i natychmiast przekształcaj dowolne koncepcje w zadania, które można przydzielić innym osobom, korzystając z Tablic AI ClickUp AI.

Raportowanie oparte na sztucznej inteligencji w ClickUp Dashboards z kartami AI

Wybierz asystenta AI, a następnie uruchom go w ClickUp.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem między Sintra AI a ChatGPT, oto krótka wskazówka: wybierz narzędzie, które odpowiada Twoim krótkoterminowym celom, a następnie skup się na jego wykorzystaniu w jednym obszarze roboczym.

Asystenci Sintry oparci na rolach mogą przyspieszyć powtarzalne działania marketingowe i społecznościowe; ogólny model ChatGPT i projekty nadają się do badań, tworzenia długich tekstów i wieloetapowego rozumowania.

W każdym razie prawdziwe korzyści pojawiają się, gdy podłączysz wyniki do jednego miejsca w celu automatyzacji cyklu pracy, przekazywania zadań i raportowania. Właśnie w tym zakresie ClickUp pomaga zespołom zwiększyć wydajność — łącząc briefy, zadania i decyzje, dzięki czemu praca posuwa się naprzód, a nie tylko czaty.

Sintra AI i ChatGPT pomagają przede wszystkim w generowaniu pomysłów i zawartości, ale ClickUp pomaga zespołom przekształcić te wyniki w skoordynowaną pracę dzięki automatyzacji, widoczności i odpowiedzialności.

Chcesz scentralizować swoją pracę z AI i utrzymać tempo realizacji projektów?