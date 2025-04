Jak korzystać z ClickUp AI w celu zwiększenia wydajności i efektywności?

Nasze badanie wykorzystania AI pokazuje, że 88% osób korzysta z narzędzi AI w pracy. Jednak tylko 12% faktycznie korzysta z funkcji AI wbudowanych w narzędzia zwiększające wydajność.

Dlaczego? Ponieważ tym samodzielnym narzędziom AI brakuje kontekstu do zrobienia tego, co do Ciebie należy.

W prostych słowach:❗️They są odizolowane od cyklu pracy i danych, które definiują codzienne tasks❗️This rozłączenie wynika z fragmentarycznych doświadczeń i limitu praktycznej wartości

ClickUp Brain, asystent ClickUp AI, został zaprojektowany, aby radzić sobie z tymi wszystkimi znanymi sytuacjami. Zajmuje się ciężką pracą, dzięki czemu możesz skupić się na podejmowaniu decyzji, a nie na drobnych szczegółach.

Potrzebujesz briefu projektu na podstawie dyskusji z zeszłotygodniowego spotkania? Gotowe do zrobienia w kilka sekund. Nieuporządkowane notatki ze spotkań? Uporządkowane bez wysiłku. Piętrzące się zadania? Natychmiast ustal priorytety. Wszystko bez konieczności otwierania kolejnej zakładki i wyjaśniania swojej pracy od nowa!

Chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z ClickUp AI, aby Twój dzień pracy przypominał wygraną, a nie harówkę? W tym wpisie na blogu znajdziesz informacje na ten temat.

60-sekundowe podsumowanie Skandaliczne narzędzia AI działają w silosach , wymagając dodatkowego wysiłku, aby zastosować wgląd w rzeczywistą pracę

ClickUp AI jest wbudowany bezpośrednio w obszar roboczy , zapewniając rekomendacje w czasie rzeczywistym i automatyzację bez konieczności przełączania narzędzi

Automatyzacja pisania, zarządzania projektami i planowania projektów dzięki generowaniu zawartości, podsumowaniom i inteligentnym sugestiom opartym na AI

Natychmiastowe odzyskiwanie kluczowych informacji dzięki zarządzaniu wiedzą opartemu na AI - koniec z przeszukiwaniem niekończących się dokumentów i wątków

Uprość cykle pracy dzięki automatyzacji opartej na AI , od przydzielania zadań po aktualizacje projektów i działania następcze

Oszczędzaj czas i zmniejsz ilość pracy dzięki podsumowywaniu zadań, generowaniu raportów i transkrypcji spotkań bez wysiłku

Pracuj mądrzej, nie ciężej - ClickUp AI usprawnia cykl pracy, dzięki czemu możesz skupić się na istotnych zadaniach

Czym jest ClickUp AI?

ClickUp AI, znany również jako ClickUp Brain , to Twój wbudowany asystent wydajności, zaprojektowany, aby przyspieszyć i ułatwić pracę - bez kłopotów związanych z samodzielnymi narzędziami AI. Ponieważ jest w pełni zintegrowany z ClickUp, rozumie zadania, dokumenty i cykle pracy Twojego zespołu, dając Ci inteligentniejsze sugestie w czasie rzeczywistym.

Dzięki automatycznym podsumowaniom i automatyzacji cyklu pracy, spędzisz mniej czasu na zajętej pracy, a więcej na tym, co naprawdę ważne. Krótko mówiąc, ClickUp AI dostosowuje się do sposobu, w jaki pracujesz. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz zawartość marketingową, przeprowadzasz burzę mózgów, czy podsumowujesz złożone projekty, ClickUp AI dostarcza dostosowane do Twoich potrzeb spostrzeżenia.

Kluczowe funkcje ClickUp AI

AI wspiera każdy aspekt ClickUp, od niestandardowych pól po automatyzację. Gdybyśmy jednak mieli wybrać trzy najważniejsze możliwości, oto co polecamy:

1. Asystent pisania AI

Utknąłeś na szkicu? ClickUp Brain pomaga pisać, edytować i tłumaczyć różne rodzaje zawartości, takie jak notatki ze spotkań, e-maile lub posty na blogu. Może również:

Popraw pisownię i gramatykę, dostosuj ton i generuj pomysły, gdy ich zabraknie

Natychmiastowe podsumowywanie długich dokumentów

Formatuj zawartość, aby była wyczyszczona i uporządkowana

Tworzenie tabel dla danych strukturalnych

Generuj szablony AI wielokrotnego użytku, aby zachować spójność między projektami

2. Menedżer wiedzy AI

ClickUp Brain jest jak cyfrowy bank pamięci. Szybko skanuje obszar roboczy i pobiera odpowiednie informacje, takie jak szczegóły projektu, notatki ze spotkań lub zapytania klientów.

Powiedzmy, że jesteś na spotkaniu:

Zapytaj ClickUp Brain o kluczowe decyzje i istotne dane z poprzednich dyskusji bez konieczności przełączania zakładek

Gdy klient poprosi o aktualizację, możesz poprosić ClickUp Brain o szybkie pobranie najnowszego statusu projektu i kluczowych kamieni milowych

Wykorzystaj ClickUp Brain do automatycznego podsumowywania złożonych dokumentów

Uzyskaj wgląd w zadania, postępy zespołu i nie tylko dzięki ClickUp AI Knowledge Manager

📮ClickUp Insight: Ostatnio odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła od 1 do 3 wiadomości dziennie, aby uzyskać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdybyś miał wszystkie informacje udokumentowane i łatwo dostępne? Z menedżerem wiedzy ClickUp AI Brain u boku, przełączanie kontekstu staje się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie bezpośrednio z obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

3. Menedżer projektów AI

Czy wolałbyś mieć osobistego menedżera projektów, który utrzymuje Twoje projekty w ruchu bez ręcznego wysiłku? ClickUp AI Project Manager rewolucjonizuje wydajność poprzez automatyzację zadań związanych z zarządzaniem projektami i upraszcza cykl pracy. Od generowania standupów, aktualizacji zadań i podzadań po tworzenie szczegółowych planów projektów i śledzenie postępów, zapewnia, że nic nie umknie uwadze.

Może pomóc w:

Przydzielanie zadań : Sugeruje podzadania i pomaga usprawnić datę powstania zadania

Priorytetyzacja zadań : Efektywnie organizuj i zarządzaj zadaniami w oparciu o ich priorytety lub generuj spostrzeżenia w celu lepszego podejmowania decyzji

Przewidywanie osi czasu: Pomoc w tworzeniu szczegółowych planów projektów i osi czasu przy użyciu podpowiedzi i danych historycznych

Jak korzystać z ClickUp AI?

Gotowy, aby zwiększyć wydajność swojego dnia pracy? Oto jak pomaga asystent AI ClickUp:

👉🏽 Notatka: Możesz uzyskać dostęp do ClickUp AI za darmo, ale z pewnymi limitami funkcji. Aby uzyskać zaawansowane możliwości AI, zdecyduj się na płatny plan - już od $$$a miesięcznie.

1. Uruchamianie z dowolnego miejsca w ClickUp

ClickUp Brain jest zintegrowany z całą platformą. Oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do AI z praktycznie każdej części platformy. Oto jak to zrobić:

Dostęp do paska narzędzi : Ikona ClickUp AI jest zawsze na pasku narzędzi, gotowa do natychmiastowej pomocy

przycisk Ask AI: Dostępny w zadaniach, dokumentach, komentarzach i czacie, dzięki czemu możesz zadawać pytania AI dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz

Pływająca ikona AI: Gdy nie jesteś w zadaniu lub dokumencie, poszukaj ikony AI w prawym dolnym rogu, aby uzyskać szybki dostęp bez przełączania ekranów

ClickUp AI zawiera wstępnie zaprojektowane podpowiedzi, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę. Nie musisz uczyć się inżynierii podpowiedzi. Wybierz i doprecyzuj podpowiedź, a AI wykona za Ciebie całą pracę.

2. Tworzenie zadań i zarządzanie nimi

ClickUp Brain błyskawicznie generuje zadania z dokumentów, komentarzy, skrzynki odbiorczej, wiadomości na czacie, a nawet tablic.

Najedź kursorem na dowolny komentarz lub wiadomość i wybierz ikonę ClickUp AI. Następnie kliknij Utwórz zadanie z AI.

ClickUp Brain może Ci pomóc:

✅ Utwórz zadanie na odpowiedniej Liście i w odpowiedniej Przestrzeni

napisz jasny, bogaty w kontekst tytuł i opis

połączony z oryginalnym wątkiem komentarzy

Tworzenie zadań generowanych przez AI za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain tworzy również opisy zadań, dzięki czemu Twój zespół dokładnie wie, co ma zrobić.

Ponadto rozbija duże zadania na podzadania. Wystarczy otworzyć zadanie i kliknąć opcję generowania podzadań pod tytułem zadania. Możesz zmienić nazwę dowolnego podzadania i odznaczyć niechciane, klikając pole wyboru obok nich.

3. Zadawaj pytania dotyczące zadań i dokumentów

Zamiast przekopywać się przez niekończące się zadania podczas zarządzania wieloma projektami, Teams lub interesariuszami, ClickUp Brain umożliwia kierownikom projektów uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi w czasie rzeczywistym na podstawie danych zadania.

Jest to idealna funkcja do równoważenia pilnej pracy z dużymi celami. 🔭

Wykorzystaj ClickUp Brain do priorytetyzacji zadań w oparciu o ich pilność i terminy

Przykładowe podpowiedzi: *Jakie są najpilniejsze zadania w moich projektach?

*Na których terminach powinienem się dzisiaj skupić?

*Jakie zadania są zaległe?

*Które zadania są nadal otwarte i przypisane do mojego zespołu?

Skondensuj długie dyskusje w jasne, przydatne informacje dzięki ClickUp Brain

Długie zadania, niekończące się dokumenty i niekończące się wątki komentarzy sprawiają, że trudno jest znaleźć to, co ważne. ClickUp Brain natychmiast podsumowuje kluczowe punkty, dzięki czemu dostajesz najważniejsze aktualizacje - bez przewijania.

Na przykład, aktualizacja projektu spada i nagle pojawia się ponad 30 komentarzy omawiających blokadę drogową. Terminy, decyzje i elementy działań? Krytyczne szczegóły, takie jak terminy i elementy działań, gubią się w procesie. Aby to naprawić, kliknij Summarize with AI, a w ciągu kilku sekund otrzymasz:

przegląd projektu

podjęcie kluczowej decyzji

kolejne kroki

elementy działań

Możesz również podpowiedzieć ClickUp Brain, aby:

Zidentyfikuj blokady, zagrożenia i priorytety : Podsumuj swoje zadania, aby zobaczyć, co wstrzymuje postęp

Podsumowanie dokumentów bez wysiłku : AI przygotowuje podsumowanie dokumentów i wstawia je jako podtytuł dokumentu, aby ułatwić odniesienie do niego

Natychmiastowe śledzenie postępów : Aktualizacje generowane przez AI podkreślają zmiany w priorytetach zadań, terminach i współpracy zespołowej w ciągu kilku sekund

Podsumowywanie wiadomości na czacie lub aktualizacji z kanałów: Poproś AI o podsumowanie aktualizacji z określonego okresu

Poproś ClickUp Brain o podsumowanie długich wątków na czacie i poinformowanie Cię o postępach

Przykładowe podpowiedzi: Podsumuj najnowsze aktualizacje dotyczące zadania przeprojektowania strony internetowej.

Skondensuj ten dokument wymagań dotyczących wydajności produktu w kluczowe decyzje i elementy działań.

Zrób krótki przegląd postępów w tym sprincie.

Podsumuj, co zmieniło się w tym zadaniu w ciągu ostatniego tygodnia.

5. Przygotowywanie e-maili, wpisów na blogu lub raportów

Generuj posty na blogu, e-maile i nie tylko dzięki ClickUp Brain

Pisanie każdej komunikacji wymaga czasu, a dopracowanie jej pod kątem przejrzystości tylko zwiększa obciążenie pracą.

ClickUp Brain przyspiesza ten proces, generując ustrukturyzowane szkice, podsumowania i raportowania w oparciu o Twoje potrzeby. Dopracuj tekst wygenerowany przez AI zamiast zaczynać od zera.

Oto jak to pomaga:

E-maile: Generuj profesjonalne wiadomości e-mail na potrzeby aktualizacji projektów, komunikacji z klientem lub wiadomości wewnętrznych

Posty na blogu: Tworzenie konspektów lub pełnych wersji roboczych na podstawie określonych danych wejściowych

Raportowanie: Wyciągaj kluczowe wnioski z dyskusji lub danych i formatuj je w ustrukturyzowane raporty

Notatki ze spotkań: Podsumuj kluczowe wnioski ze spotkań, aby mieć do nich dostęp

Edycja i przepisywanie: Poproś AI o dopracowanie szkicu lub uczynienie go bardziej czytelnym dzięki wypunktowaniom, podtytułom i krótszym akapitom

Przykładowe podpowiedzi: Przygotuj e-mail aktualizujący interesariuszy na osi czasu projektu.

Podsumuj dyskusję na spotkaniu w elementach działania.

Stwórz zarys wpisu na blogu na temat poprawy wydajności w miejscu pracy.

Pisz jasne, profesjonalne e-maile do aktualizacji projektów za pomocą ClickUp Brain

6. Tłumacz i lokalizuj swoją zawartość

Zoptymalizuj zawartość dla każdej grupy odbiorców i zapewnij płynną komunikację dzięki ClickUp Brain

Komunikacja z globalnymi Teams i niestandardowymi klientami jest trudna, gdy zawartość musi być dostosowana do różnych języków i kontekstów kulturowych.

ClickUp Brain pełni rolę tłumacza opartego na AI. Obecnie obsługuje on 12 języków, w tym angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, koreański, arabski i inne.

Możesz:

Konwersja e-maili i dokumentów na wiele języków za pomocą jednego kliknięcia

Dostosuj ton, frazowanie i niuanse kulturowe dla różnych odbiorców docelowych

Przykładowe podpowiedzi: Przetłumacz tę aktualizację dla klienta na język hiszpański z zachowaniem formalnego tonu.

Przekształć ten e-mail marketingowy / kopię reklamy na język francuski, zachowując konwersację.

Zlokalizuj ten przewodnik po produkcie dla niemieckich klientów.

7. Transkrybuj klipy głosowe

Transkrybuj klipy za pomocą ClickUp Brain, aby łatwo znaleźć ważne informacje

Jesteś na spotkaniu, robisz notatki głosowe w podróży lub otrzymujesz aktualizację audio od kolegi z zespołu. Później musisz wielokrotnie odtwarzać klip, aby wychwycić kluczowe szczegóły - jest to powolny i frustrujący proces.

ClickUp Brain może łatwo transkrybować klipy głosowe, konwertując je na tekst w celu łatwego przeglądania informacji, edycji i udostępniania.

Możesz również ponowić monit AI, aby uzyskać dokładnie te informacje, których potrzebujesz. Na przykład zapytaj: *Czy te notatki ze spotkania zawierają jakieś elementy do zrobienia dla mnie lub mojego zespołu?

Kilka praktycznych zastosowań: Nagrywanie spotkań : Transkrypcja dyskusji na notatki i punkty działania

Sesje burzy mózgów : Przechwytuj i strukturyzuj kluczowe pomysły z notatek ustnych

Informacje zwrotne od klientów: Przekształcaj werbalne spostrzeżenia w praktyczne rekomendacje

8. Uzyskaj odpowiedzi dostosowane do roli

Znalezienie odpowiednich aktualizacji, raportów i spostrzeżeń dla różnych interesariuszy często oznacza przeszukiwanie niekończących się danych.

ClickUp Brain upraszcza to za Ciebie. Odnosi się do tytułu Twojego profilu, skanuje obszary robocze i zadania, do których masz dostęp, i wyciąga tylko najbardziej istotne informacje - dzięki czemu otrzymujesz dokładnie to, czego potrzebujesz.

Oto, co AI skanuje dla każdej roli: Zarządzanie projektami: Zadania i raportowanie, podkreślające potencjalne wąskie gardła Liderzy Teams: Oczekujące zadania i ich osoby przypisane Eksperci: Wyczyszczone migawki wyników i terminów Zespoły sprzedażowe: Bilety i komentarze w celu identyfikacji typowych problemów Deweloperzy: zaległe problemy i szereguje je według pilności

Generuj podpowiedzi specyficzne dla roli dzięki pisarzowi AI ClickUp Brain

9. Twórz niestandardowe automatyzacje przy użyciu języka naturalnego

Ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić jako lider zespołu, jest ręczna aktualizacja prostych zadań, które pojawiają się codziennie/co tydzień/często.

Intuicyjny kreator AI ClickUp zrobi to za Ciebie. Wpisz to, czego potrzebujesz w prostym języku, a ClickUp Brain skonfiguruje automatyzację w dowolnej Przestrzeni, Folderze lub Liście.

Optymalizacja cykli pracy poprzez tworzenie reguł automatyzacji za pomocą ClickUp Brain

📌 Niektóre przykłady automatyzacji : Postęp zadania: Gdy zadanie jest oznaczone jako "Zakończone", przenieś je do "Przeglądu" i przypisz do QA

Śledzenie projektu: Automatycznie aktualizuj status projektu, gdy 80% zadań zostanie zakończonych

Powiadomienia dla Teams: Wysyłaj powiadomienia na Slack, gdy dodane zostanie zadanie o wysokim priorytecie

Przypisywanie zadań: Po przesłaniu nowego żądania marketingowego, automatycznie przypisz je do zespołu zajmującego się zawartością

⚠️ Pamiętaj: Nie wszystkie automatyzacje działają idealnie na początku. ClickUp Brain pomaga wyjaśnić kroki i udoskonalić instrukcje, aby zapewnić płynne działanie automatyzacji.

Natychmiastowe podsumowania spotkań i elementy działań

Nagrywaj głosowo, transkrybuj i podsumowuj swoje spotkania za pomocą ClickUp AI Notetaker

Notatnik ClickUp AI może pomóc usprawnić cykl pracy podczas spotkań poprzez automatyczną transkrypcję i podsumowanie dyskusji oraz wyodrębnienie elementów, które można wykorzystać. Zmniejsza to obciążenie związane z ręcznym sporządzaniem notatek, pozwalając uczestnikom skupić się na rozmowie!

Automatyzacja podsumowań: AI generuje zwięzłe podsumowanie kluczowych punktów omawianych w prywatnym AI generuje zwięzłe podsumowanie kluczowych punktów omawianych w prywatnym ClickUp Docs

Elementy działań: Identyfikuje i wyodrębnia elementy działań z transkrypcji, ułatwiając dalsze działania

Integracja z ClickUp Tasks: Elementy akcji i podsumowania mogą być płynnie zintegrowane z istniejącymi lub nowymi zadaniami i cyklami pracy Elementy akcji i podsumowania mogą być płynnie zintegrowane z istniejącymi lub nowymi zadaniami i cyklami pracy ClickUp

Agenci AI w ClickUp

Agenci czatu w ClickUp są zaprojektowani do autonomicznej obsługi zapytań i wykonywania działań w oparciu o żądania członków zespołu. Agenci ci wykazują się autonomią, reaktywnością i proaktywnością, co pozwala im podejmować decyzje, dostosowywać się do zmian w czasie rzeczywistym i podejmować inicjatywę w kierunku określonych celów.

Wśród typów agentów, Answers Agent odpowiada na pytania w kanałach przy użyciu wyznaczonych źródeł wiedzy, podczas gdy Triage Agent zapewnia odpowiednie połączenie zadań z odpowiednimi wątkami kanałów w oparciu o zdefiniowane kryteria. Użytkownicy mogą tworzyć lub dostosowywać tych agentów w ClickUp Chat, uzyskując dostęp do ikony "błyskawicy", umożliwiając im definiowanie warunków, narzędzi i źródeł wiedzy dla dostosowanych działań.

Notatka: Agenci są dostępni w wersji beta w dniu publikacji tego artykułu

Jak wdrożyć ClickUp AI w swoim cyklu pracy?

Teraz, gdy już wiesz, co potrafią narzędzia ClickUp AI, nadszedł czas, aby zintegrować je z obszarem roboczym.

ClickUp Brain dostosowuje się do każdego cyklu pracy, niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, prowadzisz kampanie marketingowe, czy śledzisz zadania inżynieryjne.

Na przykład Jamie jest kierownikiem zespołu projektowego odpowiedzialnym za planowanie i realizację wielu projektów w różnych zespołach. Największe wyzwania:

Powolne planowanie projektów: Ciągła wymiana informacji w celu sfinalizowania oś czasu i rezultatów

Skomplikowane zadania: Ręczne sprawdzanie dostępności i równoważenie obciążeń pracą

🛑 Czasochłonne spotkania dotyczące statusu: Decyzje i elementy działań gubią się w długich wątkach czatu

Chaotyczne śledzenie postępów: Ręczne działania następcze i niekończące się łańcuchy e-maili komplikują sprawę

Aby zadania ClickUp przebiegały bez opóźnień, korzysta z ClickUp Brain. Oto, jak bez wysiłku optymalizuje swoje przepływy pracy:

1. Burza mózgów i napisanie planu projektu w kilka minut

W przypadku rozpoczynającego się nowego projektu - przeprojektowania strony internetowej - Jamie potrzebuje ustrukturyzowanego planu projektu z osią czasu, rezultatami, ryzykiem i kamieniami milowymi.

Oto jak wygląda proces z wykorzystaniem ClickUp AI:

Otwiera nowy dokument ClickUp

Wykorzystuje funkcję Write with AI

Wprowadza szczegółową podpowiedź w polu tekstowym

Przykładowa podpowiedź: Utwórz plan projektu dla przeprojektowania strony internetowej. Uwzględnij kluczowe kamienie milowe, oś czasu, zakres prac i potencjalne zagrożenia. Niech będzie on odpowiedni dla zespołu marketingowego i kierownika projektu.

AI generuje ustrukturyzowany plan obejmujący wyniki, terminy, zależności i oceny ryzyka

Jamie przegląda i udoskonala plan w ciągu kilku minut zamiast godzin

Generuj szczegółowe plany projektów za pomocą ClickUp Brain

Jamie może również wkleić wcześniej używany plan projektu do podpowiedzi AI i zapytać: Użyj poniższego planu projektu jako szablonu i udoskonal go dla naszego nowego projektu.

Pro Tip: Po wstawieniu planu projektu do ClickUp Doc, udostępnianie go zespołowi w celu uzyskania opinii. Możesz również przekształcić go w wiki, aby służył jako źródło informacji o szczegółach projektu, wytycznych i kluczowych aktualizacjach.

2. Tworzenie i przypisywanie zadań z planu projektu

Następnie przekształć plan w wykonalne zadania dla Teams.

W dokumencie ClickUp Jamie podkreśla kluczowe elementy działań, takie jak *"Tworzenie szkieletów i makiet projektowych". clickUp Brain tworzy zadanie i łączy je z powrotem z Doc, utrzymując wszystko połączone i zawierając szczegóły, takie jak status, osoba przypisana i priorytet.

Dodatkowo, ClickUp AI szybko generuje opis zadania z niezbędnymi szczegółami, które przegląda i dopracowuje przed jego sfinalizowaniem.

Przykładowa podpowiedź: Utwórz szczegółowy opis zadania dla 'Twórz makiety i makiety projektowe'. projekt powinien być zgodny z wytycznymi marki, responsywny dla urządzeń mobilnych i pulpitów oraz zawierać warianty do testów A/B.

Twórz jasne i kontekstowe opisy zadań w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Natychmiastowe generowanie, edytowanie i usuwanie podzadań za pomocą ClickUp Brain

Projekt Jamiego szybko się rozwija, ale czy nadążasz za postępami?

ClickUp Brain generuje standupy i raporty z postępu prac w czasie rzeczywistym, oszczędzając czas i zapewniając wszystkim spójność.

Spotkania Teams dostępne są w trzech formatach:

Wypunktowana lista: Szybka migawka zakończonych zadań

Short: Zwięzły przegląd zakończonych zadań

Tradycyjne: Szczegółowe zestawienie postępów, blokad i kolejnych kroków

przykład: Jamie potrzebuje szybkiej aktualizacji na temat pracy swojego zespołu. Otwiera ClickUp Brain, klika Write StandUp, wybiera członków swojego zespołu projektowego i ustawia zakres czasowy na ostatnie 24 godziny. AI generuje podsumowanie w: 🔢 Format wypunktowanej listy: zakończone: Sfinalizowano szkielet strony głównej

w trakcie realizacji: Projekt mobilnego interfejsu użytkownika

zablokowane: Oczekuje na informację zwrotną od klienta Krótki format: Zespół projektowy zakończył tworzenie szkieletu strony głównej. Projekt mobilnego interfejsu użytkownika jest nadal w trakcie realizacji, ale został opóźniony ze względu na oczekujące opinie klientów. Lisa czeka na zatwierdzenie przed przejściem do przodu. Tradycyjny format: W ciągu ostatnich 24 godzin zespół projektowy sfinalizował szkielety strony głównej. Projekt mobilnego interfejsu użytkownika jest w toku, ale obecnie zablokowany, ponieważ Lisa czeka na zatwierdzenie przez klienta. Jeśli informacja zwrotna nie zostanie otrzymana do jutra, może to wpłynąć na ogólną oś czasu. Do klienta wysłano wiadomość z prośbą o aktualizację.

Automatyzacja codziennych standupów i ograniczenie niepotrzebnych spotkań dotyczących statusu dzięki ClickUp Brain

Najlepsze praktyki skutecznego korzystania z ClickUp AI

Sztuczna inteligencja ClickUp AI jest potężna, ale tylko wtedy, gdy używasz jej we właściwy sposób. Oto kilka praktycznych strategii, aby jak najlepiej ją wykorzystać:

1. Pisz lepsze podpowiedzi

ClickUp Brain nie potrafi czytać w myślach (jeszcze 😉 ). Im bardziej szczegółowe i wyczyszczone instrukcje, tym lepsze wyniki. Dodaj również szczegóły, takie jak odbiorcy, format lub ton.

❌ Podsumowanie tego raportu. ✅ Podsumuj ten raport w trzech kluczowych wnioskach do aktualizacji dla CEO. Uchwyć wskaźniki, które wywarły wpływ.

2. Zapisywanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie podpowiedzi AI

Jeśli znajdziesz podpowiedź, która daje świetne wyniki, zapisz ją. ClickUp Brain umożliwia zapisywanie podpowiedzi w swoim interfejsie. Posiadanie biblioteki dobrze przygotowanych podpowiedzi pozwala zaoszczędzić czas i zachować spójność.

Zapisz swoje najlepsze podpowiedzi w ClickUp Brain

3. Iteracja danych wyjściowych

Zawartość generowana przez AI nie zawsze jest idealna za pierwszym razem. Będziesz musiał poprosić AI o dopracowanie danych wyjściowych, aż odpowiedź będzie odpowiadać Twoim potrzebom.

4. Dostosuj ton na podstawie odbiorców

ClickUp Brain może dostosować swój styl pisania do różnych odbiorców - ale tylko wtedy, gdy go poprowadzisz. Chcesz formalnego raportowania lub swobodnej aktualizacji? Wystarczy, że ustawisz odpowiedni ton.

Przypadek użycia Tone Podpowiedź aktualizacje dla liderów Profesjonalista Podsumuj aktualizację projektu w formalnym tonie dla kadry kierowniczej. Zachowaj zwięzłość, podkreśl kluczowe wskaźniki i skup się na strategicznych spostrzeżeniach. czaty Teams, aktualizacje Slack Przypadek Podsumuj aktualizację projektu w przyjaznym i swobodnym tonie dla zespołu. Niech będzie krótkie i motywujące. komunikacja z klientem Pewny siebie, przekonujący Napisz aktualizację projektu dla klienta, zapewniając pewny i uspokajający ton. Podkreśl postępy i kolejne kroki.

5. Przeszkol swój zespół, aby efektywnie korzystał z AI

Ustaw jasne wytyczne dotyczące tego, gdzie AI powinna być używana (np. sporządzanie raportów, podsumowywanie spotkań, burze mózgów), a gdzie wkład ludzki ma kluczowe znaczenie (np. podejmowanie strategicznych decyzji, kreatywne opowiadanie historii).

Rozważ zorganizowanie warsztatów AI lub stworzenie przewodnika po zasobach z podpowiedziami, które pomogą Twojemu zespołowi rozpocząć pracę.

Zwiększ wydajność na autopilocie dzięki ClickUp Brain

AI powinna pracować dla Ciebie - nie na odwrót - a dzięki ClickUp Brain w końcu to robi.

Samodzielne narzędzia AI mogą oferować automatyzację, ale często brakuje im kontekstu potrzebnego do prawdziwego usprawnienia pracy. Działają one w silosach, wymagając dodatkowego wysiłku w celu integracji z procesami.

ClickUp Brain rozwiązuje ten problem poprzez osadzenie AI bezpośrednio w cyklu pracy, dzięki czemu staje się intuicyjną, płynną częścią sposobu zarządzania zadaniami, projektami i współpracą. Wynik? Mniej czasu spędzonego na przełączaniu się między narzędziami i więcej czasu poświęconego na sensowną pracę.

Chcesz spędzać mniej czasu na zarządzaniu, a więcej na zrobieniu czegoś? Zarejestruj się w ClickUp już dziś! 🙌