15 najlepszych menedżerów zadań AI poprawiających wydajność

Gotowy, aby odkryć pełen potencjał zarządzania zadaniami opartego na AI?

Menedżery zadań AI zmieniają sposób, w jaki pracujemy, zwiększając wydajność realizacji zadań i projektów o 53%! Nic dziwnego, że rynek menedżerów zadań AI ma wzrosnąć do 10 miliardów dolarów do 2032 roku.

W tym blogu przedstawiamy najlepsze menedżery zadań AI, które pomogą Ci zarządzać zadaniami i realizować projekty z niezrównaną wydajnością.

Czego należy szukać w menedżerze zadań AI?

Podstawową funkcją narzędzia do zarządzania zadaniami jest pomoc w zarządzaniu złożonymi zadaniami. Jednak dzięki wdrożeniu sztucznej inteligencji narzędzia te oferują obecnie znacznie więcej.

Oto kilka kluczowych funkcji, których należy szukać w menedżerze zadań AI:

Funkcje automatyzacji zadań: Wybierz narzędzie, które automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak planowanie, przypomnienia itp. Dzięki temu zwolnisz swój harmonogram i będziesz mógł skupić się wyłącznie na najważniejszych zadaniach 🧐

Funkcje ustalania priorytetów zadań: Poszukaj narzędzia, które ustala priorytety zadań według pilności, ważności, terminów itp. Pomoże Ci to stworzyć solidną listę zadań do zrobienia na dany dzień i uniknąć zaniedbań 😌

Konfigurowalne cykle pracy: Wybierz narzędzie, które dostosuje się do Twojego stylu zarządzania zadaniami. Na przykład, jeśli wolisz wizualizować zadania za pomocą tablicy Kanban, oprogramowanie powinno wspierać tę funkcję 🫡

Przetwarzanie języka naturalnego: Wybierz narzędzie z funkcjami NLP. Zmniejszy to ilość ręcznie wprowadzanych danych, pomagając tworzyć i przypisywać zadania za pomocą komend głosowych 🔉

Funkcje współpracy: Poszukaj narzędzia, które umożliwia współpracę z innymi członkami zespołu. Ułatwia to udostępnianie i wdrażanie praktycznych sugestii 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

Bezpieczeństwo danych: Wybierz aplikacje do zarządzania zadaniami AI z solidnymi standardami i protokołami bezpieczeństwa danych. Pomaga to uniknąć zagrożeń cyberbezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo i ochronę ważnych danych 🔒

Integracja z narzędziami innych firm: Wybierz narzędzie, które płynnie integruje się z innymi narzędziami do zarządzania projektami i oprogramowaniem wykorzystywanym w cyklu pracy. Dzięki temu zarządzanie zadaniami będzie łatwiejsze 🤝🏻

15 najlepszych menedżerów zadań AI, z których warto skorzystać

Oto 15 najlepszych aplikacji do zarządzania zadaniami, które wykorzystują moc AI, aby pomóc Ci zarządzać zadaniami i przypisywać je, aby na nowo zdefiniować swoją rutynę:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania zadaniami i współpracy opartej na sztucznej inteligencji)

ClickUp umocnił swoją pozycję jako najlepsza platforma do zarządzania zadaniami dla osób prywatnych, profesjonalistów i zespołów. To nie tylko menedżer zadań; to aplikacja do pracy, która dzieli cykle pracy na komunikatywne silosy i utrzymuje zespoły na właściwej drodze dzięki zaawansowanym funkcjom opartym na sztucznej inteligencji.

Dzięki funkcjom takim jak Zadania ClickUp i ClickUp Brain platforma umożliwia użytkownikom efektywne zarządzanie czasem, automatyzację rutynowych zadań oraz płynną współpracę w ramach jednego interfejsu podczas realizacji złożonych projektów.

Poznaj zadania ClickUp Twórz mapy myśli, listy kontrolne, listy rzeczy do zrobienia itp., aby być na bieżąco z każdym zadaniem w projekcie dzięki zadaniom ClickUp

Każdy cykl zarządzania zadaniami zaczyna się od planowania. Musisz wizualizować dostępne zasoby, nakreślić zakres projektu, terminy realizacji itp. Zadania ClickUp upraszczają ten proces.

Daje Ci skonsolidowany widok wszystkich bieżących i przyszłych projektów, umożliwiając bardziej efektywne planowanie. Używaj go do automatycznego przypisywania zadań, ustalania priorytetów, sprawdzania postępów itp. Przełączaj się między widokami — od listy do tablicy, a czasem do kalendarza — aby mieć pewność, że wszystko jest zgodne z planem.

Zadania ClickUp umożliwiają również tworzenie list rzeczy do zrobienia i map myśli, które ułatwiają śledzenie zadań i współpracę w zespole.

Skorzystaj z zaawansowanych funkcji AI ClickUp Brain, aby automatycznie planować zadania, podsumowywać ich szczegóły, dostosowywać zależności i uzyskiwać szczegółowe analizy!

Ponadto, ponieważ Brain działa jak wbudowana sieć neuronowa, łączy wszystkie zespoły, zasoby, projekty itp. i minimalizuje ryzyko pomyłek.

Jeśli więc potrzebujesz najbardziej kompleksowego narzędzia do zarządzania zadaniami AI, nie szukaj dalej — ClickUp jest odpowiedzią!

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać trudności związane z nauką obsługi

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie od członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Użytkownik Capterra docenia funkcje zarządzania zadaniami ClickUp za ich łatwość obsługi i organizację:

ClickUp zmienił zasady gry w zarządzaniu zadaniami związanymi z realizacją zleceń klientów. Potrzebowałem narzędzia do organizowania zadań, zamiast trzymać wszystko w głowie, a Excel po prostu nie dawał rady. ClickUp okazał się skutecznym i przyjaznym dla użytkownika rozwiązaniem dla mojej firmy.

ClickUp całkowicie zmienił sposób zarządzania zadaniami związanymi z realizacją zleceń klientów. Potrzebowałem narzędzia do organizowania zadań, zamiast trzymać wszystko w głowie, a Excel po prostu nie spełniał moich wymagań. ClickUp okazał się skutecznym i przyjaznym dla użytkownika rozwiązaniem dla mojej firmy.

2. Taskade (najlepszy do automatyzacji zarządzania projektami i zadaniami opartej na AI)

Jeśli szukasz kompleksowego narzędzia do zarządzania zadaniami, Taskade jest doskonałym rozwiązaniem.

Platforma reklamuje się jako zunifikowany obszar roboczy i słusznie. Niezależnie od tego, czy chcesz organizować zadania, tworzyć szczegółowe notatki, czy burzę mózgów — Taskade pozwala Ci zrobić wszystko, korzystając z mocy AI.

Otrzymasz również własny zespół AI, z którym możesz rozmawiać i współpracować, aby przyspieszyć realizację każdego zadania w cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Taskade

Elastycznie wizualizuj zadania dzięki widokom takim jak listy, tablice, kalendarze, mapy myśli i schematy organizacyjne

Usprawnij cykle pracy dzięki szablonom zadań generowanym przez AI i inteligentnym narzędziom automatyzacji

Zarządzaj zadaniami w podróży dzięki w pełni zsynchronizowanym aplikacjom mobilnym, komputerowym i internetowym

Ograniczenia Taskade

Stroma krzywa uczenia się wszystkich funkcji

Plan Free ma ograniczone funkcje w porównaniu z innymi menedżerami zadań

Ceny Taskade

Free Forever

Taskade Pro: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Taskade for Teams: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Taskade

G2: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Jedną z największych zalet Taskade dla użytkowników jest łatwość obsługi:

Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z Taskade z moim zespołem i klientami jest dla mnie przyjemnością. Jest łatwa w użyciu i nawigacji, a AI Taskade całkowicie zmieniła moje podejście.

Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z Taskade z moim zespołem i klientami jest dla mnie przyjemnością. Jest łatwa w użyciu i nawigacji, a sztuczna inteligencja Taskade całkowicie zmieniła moje podejście do pracy.

3. Motion (najlepsza do automatycznego planowania zadań i ustalania priorytetów)

źródło Motion

Motion jest jedną z idealnych aplikacji do zarządzania zadaniami dla początkujących i profesjonalistów, która centralizuje wszystko w jednym narzędziu.

Dzięki zaawansowanym funkcjom automatyzacji pozwala skutecznie planować i priorytetyzować zadania. Masz również możliwość zintegrowania kalendarza w celu tworzenia powtarzających się zadań, niestandardowych okien czasowych i szczegółowych notatek. Intuicyjny interfejs narzędzia to kolejny atut, który przekonuje wielu nowych użytkowników.

Najlepsze funkcje Motion

Wykorzystaj AI do automatyzacji planowania, organizując zadania według priorytetów i terminów

Organizuj zadania bez wysiłku dzięki funkcji blokowania czasu, aby zaplanować cały dzień

Śledź postępy wizualnie dzięki analizie wydajności w czasie rzeczywistym

Ograniczenia ruchu

Zaawansowane funkcje aplikacji są dostępne tylko online, co utrudnia pracę w obszarach o słabym połączeniu internetowym

Niektórzy użytkownicy zauważyli brak zaawansowanych opcji dostosowywania

Ceny ruchome

Indywidualny: 34 USD/miesiąc

Business Standard: 20 USD miesięcznie na użytkownika

Business Pro: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 40 recenzji)

4. Todoist (najlepszy do prostego zarządzania zadaniami osobistymi i przypomnień z wykorzystaniem AI)

Kolejnym na liście najlepszych menedżerów zadań AI jest Todoist. Dzięki szerokiemu zakresowi przydatnych funkcji to narzędzie do zarządzania zadaniami idealnie nadaje się do zarządzania zarówno życiem zawodowym, jak i prywatnym.

Dwie takie funkcje to Szybkie dodawanie i Todoist Karma. Funkcja Szybkie dodawanie pozwala rejestrować i organizować zadania za pomocą komend w języku naturalnym. Z kolei Todoist Karma to interaktywne, z grywalizowane rozwiązanie, które motywuje użytkowników punktami za wykonywanie zadań.

Najlepsze funkcje Todoist

Organizuje zadania według projektów i podzadań, umożliwiając łatwe zarządzanie dużym obciążeniem pracą

Priorytetyzuj zadania za pomocą etykiet oznaczonych kolorami i filtrów, aby skupić się na najważniejszych działaniach

Rozpocznij swoje projekty dzięki ponad 50 wbudowanym szablonom dla różnych zadań

Ograniczenia Todoist

Plan Free ma ograniczenia dotyczące liczby projektów i zaawansowanych funkcji, takich jak przypomnienia

Użytkownicy, którzy w dużym stopniu polegają na zarządzaniu czasem, mogą potrzebować integracji z aplikacjami innych firm, aby śledzić godziny pracy

Ceny Todoist

Początkujący: Free Forever

Pro: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4,4/5 (800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

Dla tego użytkownika największą zaletą narzędzia Todoist jest jego prostota. Oto, co ma do powiedzenia:

Jest to proste i szybkie oprogramowanie do zarządzania zadaniami. Dodawanie zadań jest bardzo proste. W porównaniu z innymi programami do zarządzania zadaniami, nauka obsługi jest również bardzo łatwa. Używam go codziennie, mogę dodać do niego zadanie, a kilka dni później otrzymam przypomnienie lub zadanie pojawi się na mojej liście zadań.

Jest to proste i szybkie oprogramowanie do zarządzania zadaniami. Dodawanie zadań jest bardzo proste. W porównaniu z innymi programami do zarządzania zadaniami, nauka obsługi jest bardzo łatwa. Używam go codziennie, mogę dodać do niego zadanie, a kilka dni później otrzymam przypomnienie lub zadanie pojawi się na mojej liście zadań.

➡️ Czytaj więcej: Jak zarządzać zadaniami osobistymi i zwiększyć swoją wydajność

Time Hero to wyjątkowe narzędzie do zarządzania zadaniami, zaprojektowane w celu automatyzacji planowania zadań i pomocy w ustalaniu priorytetów.

Wbudowana sztuczna inteligencja automatycznie rejestruje i planuje zadania w oparciu o zbliżające się terminy, co jest niezwykle pomocne podczas zarządzania kilkoma złożonymi projektami jednocześnie. Narzędzie to sygnalizuje również opóźnione zadania i sugeruje sposoby na ich ponowne uruchomienie.

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą prywatną, która chce zarządzać swoim czasem, czy zespołem koordynującym złożone cykle pracy, TimeHero dostosuje się do Twoich potrzeb i zapewni Ci przewagę nad konkurencją.

Najlepsze funkcje TimeHero

Zmieniaj harmonogram zadań w czasie rzeczywistym dzięki AI, gdy zmieniają się priorytety, i zapewnij sobie płynną realizację zadań

Śledź postępy dzięki szczegółowym raportom dotyczącym czasu rzeczywistego w porównaniu z czasem szacowanym

Planuj powtarzające się zadania tygodniowe z dużym wyprzedzeniem, aby zapewnić sobie elastyczność

Ograniczenia TimeHero

Niestandardowe funkcje planowania są mniej elastyczne w przypadku bardzo specyficznych cykli pracy

Nie ma bezpłatnego planu dla nowych użytkowników

Ceny TimeHero

Podstawowa wersja: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Profesjonalna: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 27 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje TimeHero

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

6. Notion (najlepszy do dostosowywania cyklu pracy opartego na AI i zarządzania wiedzą)

Notion to znana nazwa wśród menedżerów zadań AI i nie trudno zrozumieć dlaczego. Od interfejsu użytkownika po funkcje, narzędzie to spełnia niemal wszystkie wymagania, które decydują o sukcesie lub porażce menedżera zadań. Dzięki ponad 100 integracjom można je również płynnie włączyć do cyklu pracy.

Ponadto zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego Notion i wbudowana sztuczna inteligencja Notion AI sprawiają, że automatyzacja powtarzalnych zadań, uzyskiwanie praktycznych informacji, sprawdzanie postępów projektu i wizualizacja zadań są dziecinnie proste.

Najlepsze funkcje Notion

Użyj Notion AI, aby podsumowywać notatki, generować treści i tworzyć listy zadań do zrobienia na podstawie komend w języku naturalnym

Projektuj tablice, kalendarze, listy lub widoki kanban zgodnie ze swoim stylem zarządzania zadaniami

Oferuje bogaty edytor zawartości do osadzania multimediów, w tym obrazów i wideo

Ograniczenia Notion

Wielu może uznać, że funkcje zarządzania projektami są ograniczone

Pomimo pewnych funkcji offline, do pełnego korzystania z aplikacji niezbędne jest stabilne połączenie internetowe

Ceny Notion

Free Forever

Dodatkowo: 10 USD miesięcznie za licencję

Business: 15 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

Notion AI: 10 USD/miesiąc jako dodatek do innych planów

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)

Łatwość ustawień i funkcjonalność Notion to dwa aspekty, które najbardziej cenią sobie użytkownicy:

Notion był bardzo łatwy w konfiguracji, a mój zespół uznał jego zawartość i funkcjonalność za bardzo łatwą do przyswojenia. To jedyne miejsce, w którym mój zespół może znaleźć wszystko, czego potrzebuje w związku z naszą działalnością.

Notion był bardzo łatwy w konfiguracji, a mój zespół uznał zawartość i funkcjonalność za bardzo łatwe do przyjęcia. To jedyne miejsce, w którym mój zespół może znaleźć wszystko, czego potrzebuje w związku z naszą działalnością.

🔎 Czy wiesz, że... Konfigurowalny obszar roboczy Notion jest często porównywany do budowania z klocków LEGO! 🤭

7. Reclaim AI (najlepsza do inteligentnego blokowania czasu i optymalizacji równowagi między życiem zawodowym a prywatnym)

źródło Reclaim AI

Szukasz menedżerów zadań AI, którzy automatyzują blokowanie czasu? Polecamy Reclaim AI.

To oprogramowanie Dropbox wizualizuje codzienne lub tygodniowe zadania w cyklu pracy w przejrzystym widoku kalendarza. Gdy przeglądasz listy rzeczy do zrobienia, inteligentna funkcja planowania automatycznie tworzy bloki czasowe na następny tydzień, zapewniając brak nakładania się zadań i pomyłek w ostatniej chwili.

Ponadto narzędzie posiada oddzielny tryb skupienia, który minimalizuje zakłócenia i pozwala skupić się na zadaniu.

Odzyskaj najlepsze funkcje AI

Automatycznie ustaw okresy buforowe między spotkaniami i zadaniami, aby zapobiec przepełnieniu harmonogramu i zmniejszyć stres

Ustal powtarzające się nawyki i włącz je do swojego harmonogramu dzięki AI

Zintegruj z Google Tasks, Slack i Asana, aby ułatwić sobie zarządzanie listami rzeczy do zrobienia

Odzyskaj ograniczenia AI

Brak dedykowanych aplikacji mobilnych, które ograniczają dostępność w podróży

Duża zależność od Kalendarza Google może nie odpowiadać użytkownikom preferującym alternatywne usługi kalendarza

Odzyskaj cenę AI

Lite: Free Forever

Pakiet startowy: 10 USD miesięcznie za licencję

Business: 15 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: 18 USD/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

Odzyskaj oceny i recenzje AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

8. Asana (najlepsza dla dużych zespołów potrzebujących śledzenia projektów opartego na AI na dużą skalę)

źródło Asana

Asana nie wymaga przedstawiania. To dobrze znane oprogramowanie do zarządzania zadaniami z wieloma zaawansowanymi funkcjami, którego najlepszym nowym dodatkiem jest asystent zadań AI, Asana AI.

Automatyzuje wszystkie codzienne czynności ręczne — tworzenie listy zadań do zrobienia, ustalanie priorytetów zadań, przydzielanie zasobów itp. — dzięki czemu możesz lepiej zarządzać swoim harmonogramem. Dostosuj cykle pracy swojego zespołu za pomocą niestandardowych pól i reguł automatyzacji, które odpowiadają konkretnym wymaganiom projektu.

Narzędzie to aktualizuje również informacje, aby zapewnić, że żadne ważne zadanie nie zostanie pominięte.

Najlepsze funkcje Asany

Przypisuj zadania poszczególnym osobom i zespołom, ułatwiając śledzenie własności i odpowiedzialności

Zrozum zależności, aby uniknąć opóźnień, łącząc zadania i kolejność ich realizacji.

Uzyskaj dostęp do szczegółowych narzędzi do raportowania, które zapewniają wgląd w wydajność zespołu i status projektu

Ograniczenia Asany

Rozbudowane funkcje wymagają czasu, aby się do nich dostosować i nauczyć się ich używać

Przede wszystkim funkcjonalność online jest ograniczona w środowiskach o ograniczonej łączności z Internetem

Ceny Asana

Osobiste: Free Forever

Pakiet startowy: 10,99 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 24,99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,4/5 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 100 recenzji)

Chociaż Asana ma wiele zalet, użytkownicy szczególnie cenią jej łatwy w nawigacji interfejs:

Interfejs Asany jest łatwy w obsłudze i intuicyjny, co ułatwia poruszanie się po platformie i wykonywanie określonych zadań. Szeroki wachlarz funkcji: możesz między innymi tworzyć i przypisywać zadania, monitorować postępy w ich realizacji, współpracować w zespołach i komunikować się z członkami zespołu. To sprawia, że jest to niezwykle wszechstronne i przydatne narzędzie do różnych rodzajów projektów.

Interfejs Asany jest łatwy w obsłudze i intuicyjny, co ułatwia poruszanie się po platformie i wykonywanie określonych zadań. Szeroki wachlarz funkcji: możesz między innymi tworzyć i przypisywać zadania, monitorować postępy w ich realizacji, współpracować w zespołach i komunikować się z członkami zespołu. To sprawia, że jest to niezwykle wszechstronne i przydatne narzędzie do różnych rodzajów projektów.

9. Wrike (najlepszy do zarządzania zadaniami z niestandardowymi cyklami pracy i śledzeniem w czasie rzeczywistym)

Chociaż firma Wrike znana jest głównie z rozwiązań do zarządzania projektami, jej funkcje zarządzania zadaniami są również bardzo przydatne.

Jeśli priorytetyzacja zadań jest Twoim głównym wyzwaniem, Wrike oferuje intuicyjny pulpit, który tworzy zwięzłe listy rzeczy do zrobienia i najważniejsze zadania. Jego funkcje oparte na sztucznej inteligencji pomagają w automatyzacji rutynowych zadań, dostarczaniu praktycznych informacji i optymalizacji alokacji zasobów, dzięki czemu nadaje się dla zespołów każdej wielkości, które chcą zwiększyć wydajność.

Ten menedżer zadań AI upraszcza również współpracę dzięki narzędziom wbudowanym w aplikację, które umożliwiają współpracę z członkami zespołu nad bieżącym zadaniem. To nie wszystko — Wrike zapewnia szeroki zakres narzędzi do sprawdzania i szablonów, które przyspieszają proces przekazywania informacji zwrotnych.

Najlepsze funkcje Wrike

Skorzystaj z funkcji Work Intelligence opartej na sztucznej inteligencji Wrike, aby przewidywać ryzyko związane z projektami i rekomendować priorytety zadań

Twórz opisy elementów i komentarze dzięki funkcjom GenAI

Śledź postępy zadań wizualnie dzięki tablicom Kanban i widokom obciążenia pracą

Ograniczenia Wrike

Ceny są wysokie dla małych zespołów

Podczas zarządzania dużymi projektami sporadycznie występują problemy z wydajnością

Ceny Wrike

Free Forever

Zespół: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24,80 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Najwyższa pozycja: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3700 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2700 recenzji)

10. Clockwise (najlepsza do inteligentnego planowania spotkań i optymalizacji kalendarza)

źródło Clockwise

Planowanie stanowi ogromną część zarządzania zadaniami. Właśnie tu pojawia się Clockwise.

Ten asystent AI został zaprojektowany w celu optymalizacji harmonogramu poprzez inteligentne organizowanie spotkań i zadań, aby zmaksymalizować czas nieprzerwanej koncentracji. Analizując wzorce pracy i preferencje użytkownika, Clockwise dynamicznie dostosowuje kalendarz, aby zredukować konflikty dzięki spersonalizowanym sugestiom dotyczącym harmonogramu.

Największą zaletą Clockwise jest łatwość obsługi. Niezależnie od tego, czy chcesz utworzyć zadania w kalendarzu, czy zablokować czas na spotkanie, nie musisz robić tego ręcznie.

Najlepsze funkcje zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Śledź czas poświęcony na zadania, aby poprawić nawyki pracy i wydajność

Automatycznie organizuj spotkania i zadania, aby stworzyć bloki czasu na skupienie się na najważniejszych zadaniach

Znajdź dogodne terminy spotkań z członkami zespołu, zachowując indywidualne okresy skupienia

Ograniczenia dotyczące zegara

Ze względu na to, że jest to przede wszystkim aplikacja do planowania, funkcje zarządzania zadaniami są nieco ograniczone

Aplikacja mobilna nie posiada wszystkich funkcji dostępnych w wersji komputerowej

Ceny zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Free Forever

Teams: 6,75 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 11,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje zgodnie z ruchem wskazówek zegara

G2: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)

Dla tego użytkownika najważniejsze są możliwości dostosowania i integracja aplikacji Clockwise:

Clockwise to świetny sposób, aby dokładnie wiedzieć, na co poświęcasz swój czas. Bardzo podoba mi się możliwość niestandardowego kodowania spotkań na podstawie kryteriów, dzięki czemu kalendarz staje się elementem, który pozwala jednym rzutem oka zrozumieć, jak wygląda Twój czas. Bardzo cenię również integrację ze Slackiem, dzięki czemu Slack automatycznie wycisza się podczas spotkań, oraz możliwość dodawania bloków, takich jak lunch, bez większego wysiłku.

Clockwise to świetny sposób, aby dokładnie wiedzieć, na co poświęcasz swój czas. Bardzo podoba mi się możliwość niestandardowego kodowania spotkań na podstawie kryteriów, dzięki czemu kalendarz staje się elementem, który pozwala jednym rzutem oka zrozumieć, jak wygląda Twój czas. Bardzo cenię również integrację ze Slackiem, dzięki czemu Slack automatycznie wycisza się podczas spotkań, oraz możliwość dodawania bloków, takich jak lunch, bez większego wysiłku.

💡 Porada dla profesjonalistów: Uważasz, że planowanie nie jest dla Ciebie? Wypróbuj "zasadę dwóch minut"! Zacznij dzień od wykonania zadań, które zajmują nie więcej niż dwie minuty. Dzięki temu zminimalizujesz nagromadzenie zadań i uporządkujesz swój harmonogram (i umysł)!

11. Monday (najlepszy do niestandardowego dostosowywania projektów opartych na AI i współpracy zespołowej)

Gdybyśmy mieli polecić tylko jedno oprogramowanie do zarządzania zadaniami dla wszystkich rodzajów zespołów, byłoby to Monday.

To narzędzie do zarządzania zadaniami wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zapewnić najlepszą współpracę w czasie rzeczywistym. Ułatwia to kilka aspektów zarządzania zadaniami — od widoku postępów po przekazywanie informacji zwrotnych.

Ponadto Monday dostosowuje się do różnych wymagań projektów i cykli pracy, jeszcze bardziej ułatwiając ten proces.

Najlepsze funkcje Monday

Zintegruj się z narzędziami takimi jak Zoom i Slack, aby scentralizować komunikację i udostępnianie plików

Wizualizuj postępy projektu dzięki widokom osi czasu i tablicom Kanban

Zautomatyzuj powiadomienia, aby wszyscy członkowie zespołu byli na bieżąco z statusami zadań

Ograniczenia Monday

Płatne plany wymagają co najmniej trzech użytkowników i mogą być drogie w przypadku użytku osobistego

Brakuje zaawansowanych funkcji raportowania dla złożonych projektów

Ceny Monday

Free Forever (do dwóch użytkowników)

Podstawowa wersja: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Standard: 14 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Monday

G2: 4,7/5 (ponad 12 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5200 recenzji)

12. Scheduler AI (najlepszy do ustawiania przypomnień o terminach i organizowania harmonogramu)

za pośrednictwem Scheduler AI

Chociaż Scheduler AI jest przede wszystkim narzędziem do spotkań, posiada również funkcje przydatne do efektywnego zarządzania zadaniami i projektami.

Dzięki nim możesz wizualizować swój harmonogram i dodawać zadania w dogodnym dla siebie momencie. Zaprojektowane z myślą o proaktywnej współpracy z potencjalnymi klientami i klientami, optymalizują planowanie poprzez bezpośrednią integrację z popularnymi aplikacjami do przesyłania wiadomości, ograniczając konieczność wysyłania e-maili w tę i z powrotem.

Jeśli termin wykonania zadania zbliża się wielkimi krokami, inteligentna sztuczna inteligencja aplikacji Scheduler powiadomi Cię o tym z wyprzedzeniem, abyś nie przegapił żadnego zadania. Oprócz tego dodatkowymi atutami oprogramowania są ogólny interfejs i łatwość obsługi.

Najlepsze funkcje Scheduler AI

Ustaw AI jako autonomicznego agenta, który inicjuje rozmowy, planuje i monitoruje spotkania oraz obsługuje zmiany rezerwacji

Płynna integracja z systemami zarządzania relacjami z klientami (CRM) w celu lepszego ustalania priorytetów zadań

Spersonalizuj tożsamość i styl komunikacji asystenta planowania, aby dopasować go do swojej marki

Ograniczenia AI w harmonogramie

Ceny planów są dość wysokie w porównaniu z typowymi aplikacjami do zarządzania zadaniami AI

Liczba integracji z usługami innych firm jest ograniczona

Ceny Scheduler AI

Co-Pilot Meeting Assistant: 50 USD/miesiąc

Auto-Pilot Meeting Assistant: 500 USD/miesiąc

Profesjonalna: 1000 USD/miesiąc

Oceny i recenzje aplikacji Scheduler AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

➡️ Czytaj więcej: Jak śledzić zadania w pracy

13. Otter. ai (Najlepszy do wyodrębniania zadań i zarządzania spotkaniami na podstawie transkrypcji)

Otter.ai słynie z funkcji transkrypcji w czasie rzeczywistym, przekształcającej zawartość spotkań i rozmów w dokładny tekst.

Jednak poza transkrypcją Otter.ai zwiększa wydajność poprzez identyfikowanie elementów wymagających działania i zarządzanie nimi, co czyni go cennym narzędziem dla zespołów dążących do uproszczenia cyklu pracy i zapewnienia odpowiedzialności w procesie planowania.

Otter dostarcza odpowiednie szczegóły zadania, gdy tylko potrzebny jest plan działania zespołu. Ponieważ narzędzie integruje się również z większością narzędzi do zarządzania projektami i współpracy, włączenie go do cyklu pracy jest również dość łatwe.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Automatycznie identyfikuj i kompiluj zadania omówione podczas spotkań dzięki funkcji "Moje zadania do wykonania"

Podkreślaj kluczowe punkty, dodawaj komentarze i przypisuj zadania w transkrypcji, umożliwiając natychmiastową współpracę

Sortuj transkrypcje według projektów lub spotkań, co ułatwia znalezienie ważnych notatek

Ograniczenia Otter. ai

Aplikacje Otter.ai jako narzędzie do zarządzania zadaniami nie są rozbudowane

Dokładność transkrypcji i zrozumienie zadań mogą się różnić

Ceny Otter.ai

Podstawowa wersja: Free Forever

Pro: 16,99 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,4/5 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 80 recenzji)

Dokładność i funkcja transkrypcji w czasie rzeczywistym aplikacji Otter pomogły wielu użytkownikom, takim jak ten:

Korzystanie z Otter całkowicie zmieniło moją wydajność. Jego zdolność do dokładnego transkrybowania spotkań i notatek zaoszczędziła mi niezliczone godziny.

Korzystanie z Otter całkowicie zmieniło moją wydajność. Jego zdolność do dokładnego transkrybowania spotkań i notatek zaoszczędziła mi niezliczone godziny.

14. Trevor AI (najlepszy do integracji kalendarza w czasie rzeczywistym z listami zadań)

źródło: Trevor AI*

Jeśli szukasz narzędzia, które pomoże Ci planować codzienne zadania, Trevor AI może być odpowiedzią.

To interaktywne oprogramowanie wykorzystuje AI do organizowania, planowania i zarządzania listami zadań. Użyj go do planowania harmonogramu, tworzenia listy rzeczy do zrobienia lub przypisywania czasu trwania zadań do każdej czynności na liście. Dodatkowo, dzięki integracji zadań z kalendarzem, Trevor AI optymalizuje efektywność organizacji i zwiększa koncentrację, dzięki czemu idealnie nadaje się dla osób pragnących usprawnić swoje cykle pracy.

A co najlepsze? Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika i solidna integracja z aplikacjami innych producentów.

Najlepsze funkcje Trevor AI

Umożliwia łatwe planowanie poprzez przeciąganie i upuszczanie zadań do kalendarza

Zapewnia przypomnienia dotyczące konkretnych zadań, pomagając użytkownikom dotrzymywać terminów

Umożliwia spersonalizowane godziny pracy, aby stworzyć harmonogram dostosowany do indywidualnych preferencji

Ograniczenia Trevor AI

Brakuje funkcji współpracy

Opcje dostosowywania oferowane przez Trevor AI są mniej rozbudowane w porównaniu z innymi aplikacjami z listy

Ceny Trevor AI

Free Forever

Pro: 6 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Trevor AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

➡️ Czytaj więcej: Szablony Arkuszy Google do śledzenia codziennych zadań

15. Trello (najlepsza aplikacja do wizualnego zarządzania zadaniami oparta na AI z tablicami typu "przeciągnij i upuść")

Na koniec, ale nie mniej ważne, chcielibyśmy umieścić Trello na naszej liście menedżerów zadań AI. Powszechnie stosowane narzędzie do zarządzania projektami firmy Atlassian wykorzystuje wizualny system oparty na kartach, aby pomóc zespołom w efektywnym zarządzaniu zadaniami i cyklami pracy.

Dzięki integracji z Atlassian Intelligence, Trello rozszerza swoje możliwości, oferując funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które usprawniają zarządzanie zadaniami i poprawiają współpracę w zespole. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z zarządzaniem zadaniami, skorzystaj z profesjonalnie zaprojektowanych szablonów Trello, aby uzyskać przewagę nad innymi.

Najlepsze funkcje Trello

Ulepsz opisy kart i komentarze dzięki generowaniu treści opartemu na sztucznej inteligencji, korekcie gramatycznej i pomocy w burzy mózgów

Dostosuj cykle pracy za pomocą automatyzacji Butler dla powtarzalnych zadań i czynności

Zintegruj ponad 200 narzędzi, takich jak Slack, Google Drive i wiele innych, aby zapewnić płynny cykl pracy

Ograniczenia Trello

Brak zaawansowanych funkcji raportowania i innych funkcji zarządzania zadaniami

Powolne ładowanie podczas pracy z dużą liczbą zadań

Ceny Trello

Free Forever

Standard: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 12,5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika dla 50 użytkowników (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 200 recenzji)

Wielu użytkowników wydaje się lubić Trello za łatwość współpracy i organizację — poniższa recenzja podsumowuje powody:

Bardzo podoba mi się Trello, ponieważ ułatwia pracę zespołową, a także pozwala mi szybko organizować projekty. Jest łatwy w użyciu, nie miałem żadnych problemów i często z niego korzystam. Za każdym razem, gdy rozpoczynam projekt, dodaję go do Trello, daję dostęp osobom, które będą nad nim pracować, a wszyscy zaczynają wykonywać swoje zadania i aktualizować karty w Trello, więc wystarczy, że wejdę do Trello i zobaczę, co zrobili wszyscy, bez konieczności dzwonienia do nich.

Bardzo podoba mi się Trello, ponieważ ułatwia pracę w zespole, a także pozwala mi szybko organizować projekty. Jest łatwy w użyciu, nie miałem żadnych problemów i często z niego korzystam. Za każdym razem, gdy rozpoczynam projekt, dodaję go do Trello, daję dostęp osobom, które będą nad nim pracować, a wszyscy zaczynają wykonywać swoje zadania i aktualizować karty w Trello, więc wystarczy, że wejdę do Trello i zobaczę, co zrobili wszyscy, bez konieczności dzwonienia do nich.

Zoptymalizuj procesy zarządzania zadaniami dzięki najlepszemu narzędziu do zarządzania zadaniami AI — ClickUp!

Jako kierownik projektu, żonglowanie wieloma zadaniami nie zawsze jest łatwe. Bez odpowiednich narzędzi utrzymanie porządku i dotrzymywanie terminów może szybko stać się wyzwaniem, wpływającym zarówno na wydajność, jak i wyniki.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych.

Dzięki zaawansowanym funkcjom AI i innowacyjnym funkcjom ClickUp na nowo definiuje zarządzanie zadaniami. Od automatyzacji powtarzalnych cykli pracy po inteligentne ustalanie priorytetów zadań — zapewnia, że każdy projekt przebiega zgodnie z planem, pomagając Ci pracować mądrzej.

Zarejestruj się tutaj, aby uzyskać bezpłatną wersję próbną i przekonaj się, jak posiadanie asystenta AI pozytywnie wpływa na zarządzanie zadaniami!