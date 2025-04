10 najlepszych narzędzi do automatyzacji cyklu pracy w 2025 roku

Chcesz odzyskać więcej czasu w ciągu dnia? Oto wypróbowany i prawdziwy przepis na zwiększenie listy do zrobienia bez wypalenia: Pracuj mądrzej, a nie ciężej. 🧠

Oprogramowanie do automatyzacji cyklu pracy stało się tajną bronią dla zespołów korporacyjnych, która pozwala zaoszczędzić niezliczone godziny każdego tygodnia. Ustawienie predefiniowanych cykli pracy pozwala Teams na automatyzację powtarzalnych zadań. Od wysyłania e-maili, śledzenia potencjalnych klientów lub przydzielania zadań podwładnym, cykle pracy usprawniają te zbędne, ale niezbędne procesy biznesowe.

Aby rozpocząć automatyzację zadań biznesowych, potrzebujesz odpowiedniego oprogramowania. Skorzystaj z 10 najlepszych narzędzi do automatyzacji przepływu pracy, aby zaoszczędzić cenne godziny pracy swojego zespołu. ⏱️

Czym jest oprogramowanie do automatyzacji cyklu pracy?

Oprogramowanie do automatyzacji cyklu pracy automatycznie tworzy pożądane działania w oparciu o predefiniowane wyzwalacze. Te wyzwalacze i działania mogą być zakończone na tej samej platformie lub automatyzacja może połączyć niepowiązane aplikacje za pomocą rozwiązania bez kodu.

Oto kilka z nich przykłady automatyzacji ludzie mogą wykorzystać do usprawnienia swojego dnia pracy:

Za każdym razem, gdy potencjalny klient wypełnia formularz online (wyzwalacz), otrzymujesz e-mail (akcja)

Za każdym razem, gdy otrzymasz wiadomość na Slacku od swojego szefa (wyzwalacz), otrzymasz powiadomienie w formie wiadomości tekstowej (akcja)

Za każdym razem, gdy otrzymujesz nowe zadanie w Asanie (wyzwalacz), termin jego wykonania jest kopiowany do kalendarza w Gmailu (akcja)

Za każdym razem, gdy nowy klient dokonuje zakupu online za pośrednictwem Shopify (wyzwalacz), jest on dodawany jako klient w Salesforce (akcja)

Jak wybrać najlepszą platformę do automatyzacji cyklu pracy dla swojego biznesu?

Nie każda automatyzacja cyklu pracy platforma oprogramowania jest odpowiednia dla każdego zespołu. Oceniając różne rozwiązania dla swojego biznesu, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Czy potrafisz kodować? Podczas gdy niektóre platformy są rozwiązaniami bez kodu, które oferują łatwe w użyciu interfejsy typu "przeciągnij i upuść", inne mogą wymagać ustawienia przez programistę. Jeśli nie posiadasz wewnętrznego zespołu programistów, z pewnością będziesz chciał skorzystać z rozwiązania typu zero-code

Podczas gdy niektóre platformy są rozwiązaniami bez kodu, które oferują łatwe w użyciu interfejsy typu "przeciągnij i upuść", inne mogą wymagać ustawienia przez programistę. Jeśli nie posiadasz wewnętrznego zespołu programistów, z pewnością będziesz chciał skorzystać z rozwiązania typu zero-code Jakich aplikacji już używasz Idealnie byłoby, gdyby wybrane rozwiązanie miało połączenie z aplikacjami, z których już korzystasz. Poszukaj rozwiązań, które mają wbudowane integracje z istniejącymi platformami e-mail, CRM, zarządzania projektami i e-commerce

Idealnie byłoby, gdyby wybrane rozwiązanie miało połączenie z aplikacjami, z których już korzystasz. Poszukaj rozwiązań, które mają wbudowane integracje z istniejącymi platformami e-mail, CRM, zarządzania projektami i e-commerce **Jak wygląda doświadczenie użytkownika? Narzędzia do automatyzacji cyklu pracy przynoszą korzyści każdemu członkowi zespołu, od specjalistów IT po marketingowców i asystentów kierownictwa. Upewnij się, że wybierasz platformę z łatwym w nawigacji interfejsem, który będzie zrozumiały dla całego zespołu

**Jaki masz budżet? Platformy różnią się w zależności od liczby aplikacji, funkcji lub licencji użytkowników. Ustaw budżet, a następnie oblicz, ilu członków zespołu będzie potrzebować dostępu i jakich aplikacji ci członkowie zespołu używają na co dzień

10 najlepszych programów do automatyzacji cyklu pracy w 2024 roku

Szukasz intuicyjnego systemu do automatyzacji cyklu pracy, który może automatyzację codziennych zadań ? Te 10 rozwiązań pomaga tworzyć niestandardowe cykle pracy dla Twojego biznesu.

1. ClickUp

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb i pozwól swojemu zespołowi skupić się na tym, co najważniejsze

ClickUp to niekodowane rozwiązanie, które usprawni każdy proces i wyeliminuje czasochłonną pracę z Twojego dnia. Bez względu na wielkość zespołu, ClickUp jest wystarczająco potężny, aby skonsolidować pracę w różnych aplikacjach na jednej platformie współpracy i zautomatyzować procesy biznesowe. To kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami jest wyposażone w setki elastycznych funkcji, w tym Automatyzacja ClickUp i ClickUp AI do usprawniania, planowania, wykonywania i śledzenia wszelkiego rodzaju cykli pracy.

Korzystając z Automatyzacji, użytkownicy mogą wybrać jeden z ponad 100 gotowych cykli pracy ClickUp lub niestandardowy z ponad 50 różnych działań. Niezależnie od tego, czy chcesz automatycznie przypisywać zadania lub komentarze, zmieniać statusy czy wyzwalać powiadomienia, ClickUp Automatyzacja może to zrobić.

A wszystko inne? ClickUp AI ma wszystko pod kontrolą. Podobnie jak Twój własny wirtualny copywriter, ClickUp AI może generować teksty, podsumowania, aktualizacje zadań, tłumaczenia i wiele więcej za naciśnięciem jednego przycisku. ClickUp integruje się z z ponad 1,000 innych aplikacje zewnętrzne takich jak Twilio, Slack, Airtable i Dropbox, dzięki czemu zespoły pracują wydajniej.

ClickUp najlepsze funkcje

Wykorzystaj ponad 100 predefiniowanych cykli pracy, aby nie musieć tworzyć automatyzacji od podstaw

Wybieraj spośród setek integracji z zewnętrznymi aplikacjami, aby usprawnić swój dzień pracy

Wdrażanie cykli pracy dla każdego działu dzięki rozwiązaniu bez kodu

Wybieraj spośród ponad 50 akcji, aby tworzyć niestandardowe cykle pracy

Zapobieganie błędom w przepływie pracy poprzez ustawienie określonych parametrów przy użyciu dokładnych warunków

Limity ClickUp

Ogromna ilość niestandardowych ustawień może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/miesiąc na użytkownika

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 900 recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. Zapier

przez Zapier Zapier to narzędzie do automatyzacji przepływu pracy, które umożliwia połączenie ponad 6 500 aplikacji za pomocą rozwiązania zero-code. Dzięki edytorowi typu "przeciągnij i upuść" można tworzyć zautomatyzowane cykle pracy (zwane zapami) bez pisania ani jednej linii kodu.

Nie jesteś już ograniczony do korzystania z narzędzi z wbudowanymi integracjami. Wystarczy skorzystać z API Zapier, aby ustawić wyzwalacze i tworzyć akcje zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi kryteriami.

Najlepsze funkcje Zapier

Wybór spośród ponad 6 500 aplikacji na platformie

Tworzenie niestandardowych cykli pracy za pomocą reguł if/then

Tworzenie wieloetapowych zapów w celu automatyzacji wielu zadań jednocześnie

Używanie filtrów do uruchamiania zapów tylko po spełnieniu określonych warunków

Twórz niestandardowy harmonogram, aby zapy były uruchamiane tylko we właściwym czasie

Limity Zapier

Chociaż Zapier oferuje darmowe rozwiązanie, może być konieczne przejście na płatny plan, aby tworzyć zapy z określonymi aplikacjami

Tworzenie wieloetapowych automatyzacji procesów może być mylące dla nowych użytkowników

Cennik Zapier

Free Plan

Starter: $19.99/miesiąc

$19.99/miesiąc Profesjonalny: $49/miesiąc

$49/miesiąc Teams: $69/miesiąc

$69/miesiąc Firma: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

3. Integrify

przez Integrify Integrify jest zarządzanie cyklem pracy platforma, która pomaga firmom działać bardziej efektywnie. Za pomocą niskokodowego kreatora przepływu pracy można przypisywać zadania, współpracować nad procesami, tworzyć procesy zatwierdzania, a nawet załączać dokumenty do różnych automatyzacji.

Ponadto możesz tworzyć niestandardowe raporty, formularze online lub korzystać z API Integrify do integracji z innymi platformami.

Najlepsze funkcje Integrify

Testowanie zautomatyzowanych procesów zadań przed wdrożeniem

Korzystanie z narzędzi Foresight do przewidywania zależności automatyzacji

Kopiowanie i eksportowanie procesów w celu przebudowy automatyzacji

Zezwalanie użytkownikom na załączanie i komentowanie dokumentów

Limity Integrify

Niestandardowe dostosowanie interfejsu użytkownika może wymagać znajomości CSS

Korzystanie z integracji będzie wymagało skorzystania z usług programisty

Ceny Integrify

Free trial: Kontakt w sprawie wersji próbnej

Kontakt w sprawie wersji próbnej Integrify autatyzacja: $875/miesiąc

Oceny i recenzje Integrify

G2: 4.4/5 (31 recenzji)

4.4/5 (31 recenzji) Capterra: 4.5/5 (23 opinie)

4. Flokzu

przez Flokzu Flokzu to narzędzie do usprawniania procesów które umożliwia zespołom automatyzację zadań w ciągu kilku godzin. Przyjazne dla użytkownika narzędzie ułatwia tworzenie własnych formularzy lub cykli pracy. Platforma integruje się z setkami aplikacji, takich jak Gmail, Dropbox, Trello i Asana, co pozwala zaoszczędzić czas w ciągu dnia pracy.

Najlepsze funkcje Flokzu

Oparty na chmurze kreator typu "przeciągnij i upuść" do projektowania niestandardowych cykli pracy

Uzyskaj łatwo przyswajalne statystyki, aby zrozumieć, które zadania są najbardziej wartościowe dla twojego teamu

Wykorzystanie wielu typów pól do projektowania biznesowych cykli pracy

Zezwalanie użytkownikom na załączanie dokumentów lub dodawanie komentarzy do przypisanych zadań

Limity Flokzu

Nie ma tak wielu integracji jak inne platformy

Inne platformy oferują bardziej konfigurowalne warunki

Ceny Flokzu

Standard: $17/miesiąc za użytkownika

$17/miesiąc za użytkownika Premium: $22/miesiąc za użytkownika

$22/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Flokzu

G2: 4.9/5 (29 opinii)

4.9/5 (29 opinii) Capterra: 4.8/5 (71 opinii)

5. Monday

przez MondayMonday to Business zarządzanie procesami platforma. Zaprojektuj niestandardowy cykl pracy lub zacznij od szablonu. Następnie ustaw alerty dla zespołu i zbuduj konfigurowalne pulpity do zarządzania postępem.

Ponadto platforma integruje się z ponad 200 aplikacjami i przechowuje dane w jednej scentralizowanej lokalizacji - a wszystko to bez użycia ani jednej linii kodu.

Monday najlepsze funkcje

Współedytowanie dokumentów w czasie rzeczywistym poprzez ich załącznik do procesów

Przypisywanie zadań, pisanie komentarzy lub udostępnianierezultaty wewnętrznym członkom Teams lub klientom

Integracja platformy z ponad 200 ulubionymi narzędziami

Wyeliminuj ręczne procesy, tworząc konfigurowalne cykle pracy w ciągu kilku minut

Monday limits

Początkowe ustawienia pulpitu i proces wdrażania mogą być czasochłonne

Niektóre funkcje raportowania są dość sztywne i niestandardowe

Ceny Monday

Free (do dwóch użytkowników)

(do dwóch użytkowników) Podstawowy: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Standard: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Pro: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Monday oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

Sprawdź nasze pełne porównanie na_ Monday vs Airtable .

6. Kissflow

przez KissflowKissflow pozwala użytkownikom usprawnić procesy workflow bez konieczności pisania ani jednej linijki kodu. Intuicyjna platforma wymaga zaledwie kilku dni na ustawienie i stosuje prosty system trzech kroków do budowania cykli pracy.

Platforma pozwala kierownictwu firmy przydzielać zadania, eliminować wąskie gardła przed ich wystąpieniem i mierzyć wydajność cykli pracy za pomocą wbudowanych wskaźników.

Najlepsze funkcje Kissflow

Tworzenie formularzy i cykli pracy za pomocą intuicyjnego kreatora "przeciągnij i upuść"

Twórz dynamiczne zadania, aby przypisać je do pojedynczej osoby, wielu osób lub całych działów. Możesz też utworzyć rundę, aby przydzielać zadania w sposób losowy

Ustalanie stałych terminów dla każdego zadania

Użyj logiki warunkowej, aby zapobiec błędom ludzkim w bardziej złożonych cyklach pracy

Limity Kissflow

Model cenowy może nie być odpowiedni dla skalujących się lub małych Businessów

Wiele możliwości oprogramowania wymaga znacznej krzywej uczenia się

Cennik Kissflow

Basic: $1,500/miesiąc

$1,500/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Kissflow

G2: 4.3/5 (ponad 500 recenzji)

4.3/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 3.9/5 (39 opinii)

7. Zoho Creator

przez Zoho CreatorZoho Creator to kompleksowa, niskokodowa platforma, która umożliwia tworzenie własnych aplikacji. Dzięki platformie typu "przeciągnij i upuść" można tworzyć niestandardowe rozwiązania, które rozwiązują praktycznie każdą potrzebę biznesową.

Wykorzystaj funkcje automatyzacji cyklu pracy, aby reagować na interakcje użytkowników, planować działania, kierować procesami zatwierdzania, a nawet przetwarzać zamówienia w oparciu o powodzenie płatności i fakturowania.

Najlepsze funkcje Zoho Creator

Integracja z wieloma bramkami płatności w celu skonfigurowania cyklu pracy z nowymi klientami online

Ustawienie opóźnień czasowych między wyzwalaczami i działaniami w celu utworzenia cyklu pracy zgodnie z harmonogramem

Otrzymywanie powiadomień SMS, e-mail lub na urządzenia mobilne w oparciu o szereg różnych działań

Twórz i wdrażaj plany, aby nawet ręczne zadania przebiegały zgodnie z harmonogramem

Limity Zoho Creator

Wymagana jest pewna wiedza z zakresu kodowania

Jeśli nie chcesz tworzyć własnej aplikacji, to rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy może być zbyt skomplikowane

Ceny Zoho Creator

Standardowy: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Flex: Niestandardowy cennik

Zoho Creator oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 150 recenzji)

4.3/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 150 recenzji)

8. Jira (Atlassian) Zarządzanie pracą

przez JiraJira Work Management to oprogramowanie dla zespołów zarządzających projektami do koordynacji, współpracy i ostatecznie zrobienia więcej w krótszym czasie. Wiele widoków (takich jak lista, kalendarz, tablica i oś czasu) pozwala współpracownikom na śledzenie postępów z szerszej perspektywy lub na poziomie szczegółowym.

Ponadto, funkcje automatyzacji ułatwiają zespołom usprawnienie niektórych zadań i tworzenie pięknych raportów, aby przeprowadzić analizę cyklu pracy .

Jira najlepsze funkcje

Dokonywanie gruntownych zmian w automatyzacjach przepływów pracy poprzez zmiany zbiorcze

Uzyskanie dostępu do biblioteki szablonów cykli pracy dla działów kadr, marketingu, sprzedaży i innych zespołów w celu wykonywania zadań w trybie autopilota

Szybsze zatwierdzanie procesów zatwierdzania dzięki automatycznemu wysyłaniu wiadomości do interesariuszy

Korzystaj z widoku kalendarza, aby automatycznie odtwarzać miesięczne zadania

Limity Jira

Brak możliwości niestandardowego dostosowania niektórych wbudowanych raportów

Początkowe ustawienia raportuoprogramowanie do zarządzania cyklem pracy może być przytłaczająca i trudna do zrozumienia

Cennik Jira

Free (do 10 użytkowników)

(do 10 użytkowników) Standard: $5/miesiąc za użytkownika (do 3500 użytkowników)

$5/miesiąc za użytkownika (do 3500 użytkowników) Premium: $10/miesiąc za użytkownika (do 3500 użytkowników)

Jira oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

9. OnTask

przez OnTask OnTask to platforma do zarządzania dokumentami oparta na AI. Umożliwia sporządzanie dokumentów, uzyskiwanie podpisów na umowach prawnych, korzystanie z gotowych szablonów oraz gromadzenie i przesyłanie danych. Twój zespół zaoszczędzi cenny czas, korzystając z narzędzia do automatyzacji codziennych zadań.

Najlepsze funkcje OnTask

Automatyczne uzupełnianie danych z wielu źródeł w celu szybszego generowania dokumentów

Przekierowywanie danych z formularzy online do przeglądu i zatwierdzenia

Automatyczne śledzenie bezpiecznych, prawnie wiążących i zgodnych z HIPAA podpisów dla dowolnego dokumentu

Wykorzystanie biblioteki szablonów do szybkiego tworzenia cykli pracy dla praktycznie każdego aspektu działalności Business

Limity OnTask

Bardziej złożone cykle pracy wymagają dużej wiedzy, co może być trudne dla nowych użytkowników

Edycja domyślnych wiadomości SMS i e-mail może być trudna

Ceny OnTask

Osobisty: $9/miesiąc za użytkownika (1 użytkownik)

$9/miesiąc za użytkownika (1 użytkownik) Business: $24/miesiąc za użytkownika (2 użytkowników)

$24/miesiąc za użytkownika (2 użytkowników) Business Pro: $99/miesiąc za użytkownika (3 użytkowników)

$99/miesiąc za użytkownika (3 użytkowników) Enterprise: Niestandardowy cennik

OnTask oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (5 recenzji)

4.6/5 (5 recenzji) Capterra: 4.7/5 (63 opinie)

10. Pipefy

przez Pipefy Pipefy's narzędzia cyklu pracy zostały stworzone specjalnie dla działów zaopatrzenia, zasobów ludzkich i IT. Platforma oparta na AI ułatwia specjalistom HR zatrudnianie, wdrażanie i zwalnianie nowych pracowników, podczas gdy decyzje dotyczące zamówień mogą uzyskiwać oferty, przeglądać dostawców i wysyłać nowych dostawców do zatwierdzenia przez kierownictwo.

Skorzystaj z wbudowanych, niekodowanych cykli pracy automatyzacji lub zaprojektuj własne od podstaw.

Najlepsze funkcje Pipefy

Wykorzystanie gotowych, kompleksowych automatyzacji dla działów HR, zaopatrzenia i IT

Projektowanie własnych niestandardowych cykli pracy przy użyciu pól niestandardowych

Śledzenie bieżących zadań za pomocą niestandardowych raportów i pulpitów

Kontrola nad tym, kto co widzi (i kiedy) dzięki niestandardowym rolom i poziomom uprawnień

Limity Pipefy

Mniej gotowych szablonów poza działami HR, IT i zaopatrzenia

Czasami zautomatyzowane e-maile trafiają do spamu, a nie do skrzynek odbiorczych klientów

Ceny Pipefy

Starter: $0/miesiąc za użytkownika

$0/miesiąc za użytkownika Business: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Pipefy oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.6 (ponad 300 recenzji)

Wybierz najlepsze oprogramowanie do automatyzacji cyklu pracy dla swojego Businessu

Automatyzacja cykli pracy i powtarzalnych zadań może zaoszczędzić niezliczone godziny tygodniowo. Oceniając narzędzia do automatyzacji cyklu pracy, należy szukać rozwiązania, które ma niski lub zerowy poziom kodu, integruje się z Twoimi zarządzanie zadaniami lub aplikacje do zarządzania projektami, i pasuje do Twojego budżetu.

Automatyzacja ClickUp jest zakończona ponad 100 gotowymi cyklami pracy, ponad 50 akcjami do wyboru i wbudowanymi integracjami z ulubionymi narzędziami. Zobacz, jak ClickUp może pomóc Ci zaoszczędzić czas każdego tygodnia, zarejestruj się już dziś . 💡